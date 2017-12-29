21:19 29 декабря

Россия впервые представила на выставке ракетный комплекс Club-T

На прошедшей в декабре 2017 года в Кувейте международной выставке Gulf Defence & Aerospace российское АО «Опытное конструкторское бюро "Новатор" имени Л.В. Люльева» (Екатеринбург; входит в «Алмаз-Антей») впервые представило новый наземный подвижный вариант своего ракетного комплекса Сlub (экспортный вариант комплекса "Калибр"), обозначаемый Club-T, сообщает bmpd со ссылкой на журнал Jane's Missiles & Rockets.

Россия впервые представила на выставке ракетный комплекс Club-T


«В отличие от продемонстрированного на авиасалоне МАКС-2007 схожего наземного комплекса Club-M (оснащавшегося противокорабельными ракетами типов 3М54КЭ и 3М54КЭ1 и крылатыми ракетами 3М14КЭ), комплекс Club-T в нынешнем исполнении предназначен только для применения модифицированных крылатых ракет 3М14Э1для поражения наземных целей. Соответственно, из комплекса удалены средства целеуказания с соответствующей машиной, и оставлены только автономные пусковые установки на шасси МЗКТ-7930 (8х8), на каждой из которых размещается шесть транспортно-пусковых контейнеров», – говорится в материале.


Чем конкретно крылатая ракета версии 3М14Э1 отличается от ранее демонстрировавшейся ракеты 3М14Э/КЭ, не раскрывается. Заявленная дальность полета 3М14Э1 – 275 км. Масса боевой части ракеты – 450 кг.

Сообщается, что «запуск крылатых ракет с пусковой установки Club-T может быть произведен в течение 15 минут с момента развертывания, запуск ракет производится с интервалом 5-10 секунд».

Также руководитель отдела внешних связей «Новатора» Михаил Пахомов сообщил, что компания близка к завершению работы по интеграции в состав комплекса Club-T противокорабельных ракет 3М54Э и 3М54Э1 (как можно понять, их применение предполагается по данным внешнего целеуказания).

Комментарий bmpd: «Предположительно, самоходные пусковые установки комплекса Club-T являются аналогом тех самых вызывающих кампанию нападок со стороны США якобы "удлиненных" пусковых установок варианта комплекса "Искандер-М" с пресловутыми крылатыми ракетами 9М729, по мнению американской стороны, будто бы нарушающими условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года».

Использованы фотографии: James Bingham / Jane's
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Комментарии 35

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  1. Дормидонт Сегодня, 12:00
    Наши западные и ближневосточные получатели останутся довольны
    Дормидонт
    1. Шура пермский Сегодня, 12:05
      Всегда рад новому вооружению,а остальные пусть завидуют молча
      Шура пермский
    2. Savignon Сегодня, 12:06
      Ты имеешь ввиду тех, кто получит себе прилетевшую ракету?
      Да, думаю, останутся довольны, только боюсь, спросить об этом будет уже некого. laughing
      Savignon
    3. donavi49 Сегодня, 12:21
      Смотря кто сможет купить. Возможно традиционно начнет Алжир.

      Впрочем конкуренты тоже не спят. Китайцы вроде пилят экспортную версию CJ-10 - она у них 900миль летает, через китайскую систему спутников. Плюс YJ-18 тоже сухопутный развивают.
      donavi49
  2. новичок Сегодня, 12:03
    я что то совсем запутался с этой статьёй. причём вообще “Клаб“ до “Калибра“? “Клаб“ вообще, если мне не изменяет память, родился как ракета контейнерного базирования для скрытного размещения на гражданских судах. или я запутался, или автор мутит.
    новичок
    1. faiver Сегодня, 12:09
      контейнерное базирование это один из вариантов, ракеты ведь не всегда надо прятать, их гораздо чаще надо наоборот демонстрировать, чтоб у вероятного противника не возникало лишних дурных мыслей... hi
      faiver
      1. новичок Сегодня, 12:13
        это понятно, суть не в том. я не могу понять связи “Клаба“ с “Калибром“.
        новичок
        1. Romario_Argo Сегодня, 13:10
          я не могу понять связи “Клаба“ с “Калибром“

          на ТОФе в районе Вилючинска в БК БПРК Бастион входят ПЛУРы "Калибр": 91Р1, 91 РТ2 с дальностью до 400 км, бьют по ЦУ от гидрофонов ПЛ-рубежей с Командорских островов и Курил.
          Romario_Argo
        2. abc_alex Сегодня, 13:32
          "Клуб" -- экспортная версия "Калибра". Так же, как "Яхонт" -- экспортная версия "Оникса". Ракеты "Клуба" изменены в соответствии с международными ограничениями на экспорт ракетных технологий. Соответственно и прицельные комплексы, видимо, модифицированы.
          abc_alex
        3. Вадим237 Сегодня, 13:34
          Ну вот наш ответ, в случае выхода США из РСМД, шесть пусковых установок в которые можно загрузить всю линейку ракет 3М14 в том числе с дальностью 2600 километров.
          Вадим237
      2. Проксима Сегодня, 12:29
        Цитата: faiver
        контейнерное базирование это один из вариантов, ракеты ведь не всегда надо прятать, их гораздо чаще надо наоборот демонстрировать, чтоб у вероятного противника не возникало лишних дурных мыслей... hi
        Маскировка тут не причём. Контейнер позволяет осуществить ракете минометный старт, который в свою очередь имеет множество преимуществ. Даже 210-тонный «Воевода» может так стартовать. Впечатляющие зрелище конечно feel fellow belay
        Проксима
        1. faiver Сегодня, 12:36
          что мешает осуществить минометный старт без контейнера?
          вот именно что маскировка как раз и причем...
          faiver
          1. Проксима Сегодня, 13:46
            Цитата: faiver
            что мешает осуществить минометный старт без контейнера?.

            Это как? belay Немного в тему въедте, разберитесь, что из себя представляет транспортно-пусковой контейнер. hi
            Проксима
            1. faiver Сегодня, 17:29
              причем тут ТПК? разговор изначально о стандартном 40тонном контейнере hi
              faiver
    2. Александр War Сегодня, 12:11
      Club-K -Контейнерный комплекс ракетного оружия и ракетный комплекс Club-T -Транспортный комплекс ракетного оружия
      Александр War
    3. Genry Сегодня, 13:24
      Цитата: новичок
      я что то совсем запутался с этой статьёй. причём вообще “Клаб“ до “Калибра“?

      Клаб - это экспортное семейство ракет подобных Калибрам (как обычно, похуже), с любым изощрённым способом установки, по желанию заказчика.
      Genry
      1. новичок Сегодня, 13:32
        я понимаю. не хочу быть назойливым, но. вообще ракетная система “клаб К“, родилась намного ранее “Калибра“. и была ж информация, что есть варианты “Клаба“ с индексом Э.
        новичок
        1. PSih2097 Сегодня, 14:44
          Цитата: новичок
          вообще ракетная система “клаб К“, родилась намного ранее “Калибра“.

          А ракеты "Гранат" и "Яхонт" вообще были прообразом "Клаба" а размещение ракет где либо вообще не является проблемой, будь то контейнер, УКСК или торпедный аппарат...
          PSih2097
        2. Genry Сегодня, 19:07
          Цитата: новичок
          и была ж информация, что есть варианты “Клаба“ с индексом Э.

          "Club - ххх-Э" ??? Нет такого символа в латинице.
          Genry
    4. Bronevick Сегодня, 16:18
      Клаб это экспортный Калибр с дальностью 300 км
      Bronevick
  3. лысова Сегодня, 12:12
    Блин здорово! Это между прочим, низкие высоты, скорость обнаружения и обрабатывание цели - а модификации его были. И ещё птичка - не чего не стоит на месте - даже и эта новость люблю Россию и предан ей
    .
    лысова
    1. donavi49 Сегодня, 12:22
      Ну это топор фактически, только зарезаный на договорные значения дальность.
      donavi49
      1. лысова Сегодня, 12:30
        вообще то это была секретная информациия тем более ни что не стоит на месте постояннно всё меняется - по любому изделию и не важно какого года разработка - поверь мне - между прочим один из блоков бурана - я настраивал
        лысова
  4. Romario_Argo Сегодня, 12:14
    отличная новость. пусковые те же что и у ОТРК Искандер
    даже пусковые стрелы те же, только ТПК с другими ракетами
    В.В. обещал же мощный и молниеносный ответ (!)
    Romario_Argo
  5. iliitchitch Сегодня, 12:16
    Эк пирожки клепают . У кого-то опять голова заболит . Сбылась мечта Никиты Сергеевича - как сосиски ракеты с конвейера слетают . И нам пофиг , чё вы там мутите , вражины . Есть чем ответить . А вот Евпатию по-настоящему было страшно , потому как ответить нечем было . Тогда он не сбежал , а нам-то ? Всегда мечтал в нашей калифорнии побывать ...
    iliitchitch
    1. svp67 Сегодня, 12:25
      Цитата: iliitchitch
      А вот Евпатию по-настоящему было страшно , потому как ответить нечем было

      Ответить всегда есть чем.
      Цитата: iliitchitch
      Тогда он не сбежал , а нам-то ?

      И далеко не один он был такой в нашей земле.... И нам будет стыдно смотреть им в глаза, если мы окажемся хуже...
      svp67
      1. Проксима Сегодня, 13:36
        Цитата: svp67
        Цитата: iliitchitch
        А вот Евпатию по-настоящему было страшно , потому как ответить нечем было

        Ответить всегда есть чем.
        Цитата: iliitchitch
        Тогда он не сбежал , а нам-то ?

        И далеко не один он был такой в нашей земле.... И нам будет стыдно смотреть им в глаза, если мы окажемся хуже...

        Когда вконец охеревшая татарва спросила у Евпатия: "Что ты хочешь?" Ответ был однозначен - ДОСТОЙНО УМЕРЕТЬ! hi
        Проксима
        1. svp67 Сегодня, 13:45
          Цитата: Проксима
          Ответ был однозначен - ДОСТОЙНО УМЕРЕТЬ!

          Ответ более чем достойный, но я был всегда сторонником иного ответа, умереть всегда успеем, а вот ты победи врага и жив останься. Уж очень много у нас врагов, нельзя нам даже в соотношении 1к10 размениваться...Умереть за Родину чаще значительно легче, чем ЖИТЬ за неё...
          svp67
          1. Проксима Сегодня, 14:56
            Цитата: svp67
            Ответ более чем достойный, но я был всегда сторонником иного ответа, умереть всегда успеем, а вот ты победи врага и жив останься.

            Шансов победить у него не было, если конечно вы в курсе расклада того боя.
            Проксима
            1. svp67 Сегодня, 14:59
              Цитата: Проксима
              Шансов победить у него не было, если конечно вы в курсе расклада того боя.

              Были, но сплоховала РАЗВЕДКА, если Вы в курсе расклада того боя. "Как кур во щи попали", так легко выйдя на главные силы...
              svp67
      2. iliitchitch Сегодня, 13:39
        Цитата: svp67
        И далеко не один он был такой в нашей земле....

        Да был бы один , той земли было б с пиковую восьмёрку hi . А так - да завались просто . Они нас потому и не понимают , над Сибирью да над тундрой ни разу не пролетемши , часиков этак 7-8 с подскоком . Предел мечтаний всех этих вояк был - дойти до Урала , дальше у этих гаджетов кэш глючил . А Ермак Тимофеевич взял да глянул . Ой-ё ... чё нашёл-то .
        iliitchitch
  6. svp67 Сегодня, 12:21
    комплекс Club-T в нынешнем исполнении предназначен только для применения модифицированных крылатых ракет 3М14Э1для поражения наземных целей.
    То есть для стран не имеющих выход к морям и океанам....
    svp67
  7. Александр War Сегодня, 12:25
    Club-T Хуситам подарить на новый Год! fellow
    Александр War
  8. Yutas Сегодня, 13:01
    Что-то мне подсказывает, что это наш ответ универсальным пусковым системы ПРО, которые США устанавливают у наших границ. Поменять ракету на нужную не трудно )))
    Yutas
  9. мерцание Сегодня, 14:19
    Напутствовали похоже словами: в добрый путь
    мерцание
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