Россия впервые представила на выставке ракетный комплекс Club-T
На прошедшей в декабре 2017 года в Кувейте международной выставке Gulf Defence & Aerospace российское АО «Опытное конструкторское бюро "Новатор" имени Л.В. Люльева» (Екатеринбург; входит в «Алмаз-Антей») впервые представило новый наземный подвижный вариант своего ракетного комплекса Сlub (экспортный вариант комплекса "Калибр"), обозначаемый Club-T, сообщает bmpd со ссылкой на журнал Jane's Missiles & Rockets.
«В отличие от продемонстрированного на авиасалоне МАКС-2007 схожего наземного комплекса Club-M (оснащавшегося противокорабельными ракетами типов 3М54КЭ и 3М54КЭ1 и крылатыми ракетами 3М14КЭ), комплекс Club-T в нынешнем исполнении предназначен только для применения модифицированных крылатых ракет 3М14Э1для поражения наземных целей. Соответственно, из комплекса удалены средства целеуказания с соответствующей машиной, и оставлены только автономные пусковые установки на шасси МЗКТ-7930 (8х8), на каждой из которых размещается шесть транспортно-пусковых контейнеров», – говорится в материале.
Чем конкретно крылатая ракета версии 3М14Э1 отличается от ранее демонстрировавшейся ракеты 3М14Э/КЭ, не раскрывается. Заявленная дальность полета 3М14Э1 – 275 км. Масса боевой части ракеты – 450 кг.
Сообщается, что «запуск крылатых ракет с пусковой установки Club-T может быть произведен в течение 15 минут с момента развертывания, запуск ракет производится с интервалом 5-10 секунд».
Также руководитель отдела внешних связей «Новатора» Михаил Пахомов сообщил, что компания близка к завершению работы по интеграции в состав комплекса Club-T противокорабельных ракет 3М54Э и 3М54Э1 (как можно понять, их применение предполагается по данным внешнего целеуказания).
Комментарий bmpd: «Предположительно, самоходные пусковые установки комплекса Club-T являются аналогом тех самых вызывающих кампанию нападок со стороны США якобы "удлиненных" пусковых установок варианта комплекса "Искандер-М" с пресловутыми крылатыми ракетами 9М729, по мнению американской стороны, будто бы нарушающими условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года».
«В отличие от продемонстрированного на авиасалоне МАКС-2007 схожего наземного комплекса Club-M (оснащавшегося противокорабельными ракетами типов 3М54КЭ и 3М54КЭ1 и крылатыми ракетами 3М14КЭ), комплекс Club-T в нынешнем исполнении предназначен только для применения модифицированных крылатых ракет 3М14Э1для поражения наземных целей. Соответственно, из комплекса удалены средства целеуказания с соответствующей машиной, и оставлены только автономные пусковые установки на шасси МЗКТ-7930 (8х8), на каждой из которых размещается шесть транспортно-пусковых контейнеров», – говорится в материале.
Чем конкретно крылатая ракета версии 3М14Э1 отличается от ранее демонстрировавшейся ракеты 3М14Э/КЭ, не раскрывается. Заявленная дальность полета 3М14Э1 – 275 км. Масса боевой части ракеты – 450 кг.
Сообщается, что «запуск крылатых ракет с пусковой установки Club-T может быть произведен в течение 15 минут с момента развертывания, запуск ракет производится с интервалом 5-10 секунд».
Также руководитель отдела внешних связей «Новатора» Михаил Пахомов сообщил, что компания близка к завершению работы по интеграции в состав комплекса Club-T противокорабельных ракет 3М54Э и 3М54Э1 (как можно понять, их применение предполагается по данным внешнего целеуказания).
Комментарий bmpd: «Предположительно, самоходные пусковые установки комплекса Club-T являются аналогом тех самых вызывающих кампанию нападок со стороны США якобы "удлиненных" пусковых установок варианта комплекса "Искандер-М" с пресловутыми крылатыми ракетами 9М729, по мнению американской стороны, будто бы нарушающими условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года».
Использованы фотографии: James Bingham / Jane's
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