21:26 29 декабря

Колумбия может приобрести в Испании подержанные Eurofighter Typhoon

Колумбийские ВВС изучают возможность покупки у Испании бывших в употреблении истребителей Eurofighter Typhoon, сообщает bmpd со ссылкой на портал Inquisit.

Колумбия может приобрести в Испании подержанные Eurofighter Typhoon
Истребитель Eurofighter Typhoon серии Tranche 2 ВВС Испании.

«Если сделка состоится, то Колумбия будет первой страной в Латинской Америке, имеющей на вооружении подобные самолеты. Это также будет означать качественный скачок для колумбийских ВВС – сейчас в качестве основного истребителя используются модернизированные израильские истребители IAI Kfir», – говорится в материале.


Речь идет об истребителях Eurofighter Typhoon серии Tranche 2, оснащенных усовершенствованной ракетой «воздух-воздух» Meteor. Сообщается, что «на данный момент Колумбией планируется приобрести количество самолетов, необходимое для оснащения одной истребительной эскадрильи».

Рассматриваются и другие варианты модернизации ВВС, в том числе за счет подержанных «Mirage 2000 и Rafale от французской компании Dassault, американских Lockheed Martin F -16 и Boeing F/A-18, шведских Saab JAS-39 Gripen и даже российских Су-30».

«Хотя возможная сделка с испанцами – это лишь одна из многих возможных опций, конкретно этот вариант вполне реален на фоне необычайно хороших отношений между Мадридом и Боготой», – заключает автор.

Использованы фотографии: deteulada / derbosoft.proboards.com
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. axxenm Сегодня, 12:19
    Зачем они ей?
    Против Венисуэлы?
    Или просто для престижа?
    axxenm
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:28
      Цитата: axxenm
      Или просто для престижа?

      ни у кого в латинской америке нет, а у меня есть, а то что производятся штучно, и запчастей не достать, так на это наплевать
      Angel_and_Demon
      1. Pete Mitchell Сегодня, 12:57
        Цитата: Angel_ and_Demon
        Цитата: axxenm
        Или просто для престижа?

        ни у кого в латинской америке нет, а у меня есть

        Зачем они Боготе, да просто время пришло обновляться. Они давно там уже присматривались, тем более многие соседи прикупились.
        Вот почему Испания скидывает "самолеты из наличия", это ведь не от избытка самолетов, а скорее от неспособности содержать имеющийся флот. crying
        Pete Mitchell
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:16
          Цитата: Pete Mitchell
          это ведь не от избытка самолетов, а скорее от неспособности содержать имеющийся флот.

          ната - поможет
          Angel_and_Demon
          1. Pete Mitchell Сегодня, 14:25
            Цитата: Angel_или_Demon
            wink ната - поможет

            Неа, ната не поможет. Ната это не благотворительная канторка: сами, за свое платите сами. Тем более Испания не прибалтика и очень далеко от самизнаетекого lol
            Pete Mitchell
      2. xetai9977 Сегодня, 13:10
        Самолёт-то хороший. Но хватит ли денег у Колумбии? Дороговатая штучка. А противники всегда найдутся. Венесуэла сильно не дружит с Колумбией.
        xetai9977
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:17
          Цитата: xetai9977
          Но хватит ли денег у Колумбии?

          а что кокаин уже закончился?
          Angel_and_Demon
      3. ДэнСабака Сегодня, 13:30
        не уверен, что ЮСа позволит своему доМИНИону покупать что то не у юсофских компаний....
        ДэнСабака
    2. Арон Заави Сегодня, 12:52
      Цитата: axxenm
      Зачем они ей?
      Против Венисуэлы?
      Или просто для престижа?

      В том числе. У них традиционно поганые отношения.
      Арон Заави
  2. Topotun Сегодня, 12:51
    "Рассматриваются и другие варианты модернизации ВВС, в том числе за счет подержанных «Mirage 2000 и Rafale от французской компании Dassault, американских Lockheed Martin F -16 и Boeing F/A-18, шведских Saab JAS-39 Gripen и даже российских Су-30»."
    Странно, да но кой им это великолепие? По хорошему там достаточно ЯК-130 или его итальянского аналога. И дешевле выйдет. Против кого?
    Topotun
    1. Vadim_2 Сегодня, 16:42
      При хорошем откате вопросов не возникает.
      Vadim_2
Картина дня