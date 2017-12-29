Колумбия может приобрести в Испании подержанные Eurofighter Typhoon
Колумбийские ВВС изучают возможность покупки у Испании бывших в употреблении истребителей Eurofighter Typhoon, сообщает bmpd со ссылкой на портал Inquisit.
«Если сделка состоится, то Колумбия будет первой страной в Латинской Америке, имеющей на вооружении подобные самолеты. Это также будет означать качественный скачок для колумбийских ВВС – сейчас в качестве основного истребителя используются модернизированные израильские истребители IAI Kfir», – говорится в материале.
Речь идет об истребителях Eurofighter Typhoon серии Tranche 2, оснащенных усовершенствованной ракетой «воздух-воздух» Meteor. Сообщается, что «на данный момент Колумбией планируется приобрести количество самолетов, необходимое для оснащения одной истребительной эскадрильи».
Рассматриваются и другие варианты модернизации ВВС, в том числе за счет подержанных «Mirage 2000 и Rafale от французской компании Dassault, американских Lockheed Martin F -16 и Boeing F/A-18, шведских Saab JAS-39 Gripen и даже российских Су-30».
«Хотя возможная сделка с испанцами – это лишь одна из многих возможных опций, конкретно этот вариант вполне реален на фоне необычайно хороших отношений между Мадридом и Боготой», – заключает автор.
Истребитель Eurofighter Typhoon серии Tranche 2 ВВС Испании.
«Если сделка состоится, то Колумбия будет первой страной в Латинской Америке, имеющей на вооружении подобные самолеты. Это также будет означать качественный скачок для колумбийских ВВС – сейчас в качестве основного истребителя используются модернизированные израильские истребители IAI Kfir», – говорится в материале.
Речь идет об истребителях Eurofighter Typhoon серии Tranche 2, оснащенных усовершенствованной ракетой «воздух-воздух» Meteor. Сообщается, что «на данный момент Колумбией планируется приобрести количество самолетов, необходимое для оснащения одной истребительной эскадрильи».
Рассматриваются и другие варианты модернизации ВВС, в том числе за счет подержанных «Mirage 2000 и Rafale от французской компании Dassault, американских Lockheed Martin F -16 и Boeing F/A-18, шведских Saab JAS-39 Gripen и даже российских Су-30».
«Хотя возможная сделка с испанцами – это лишь одна из многих возможных опций, конкретно этот вариант вполне реален на фоне необычайно хороших отношений между Мадридом и Боготой», – заключает автор.
Использованы фотографии: deteulada / derbosoft.proboards.com
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