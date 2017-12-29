21:23 29 декабря

Герасимов: российская армия разгромила в Сирии ударные силы терроризма

В Сирии Вооруженные силы РФ разгромили террористов на дальних подступах к границам нашего государства, приводит Интерфакс слова начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.



Если бы мы не вмешались в Сирию, что бы произошло? Посмотрите, в 2015 году оставалось немногим более 10 процентов территории, подконтрольной правительству. Месяц-два, и к концу 2015 года Сирия была бы полностью под ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ). Ирак – большей частью тоже. ИГИЛ бы дальше набирало обороты, распространялось на сопредельные страны. Несколько тысяч наших "соплеменников" туда поехали воевать. Нам бы пришлось столкнуться с этой силой уже на своей территории. Они бы действовали на Кавказе, в Центральной Азии, в Поволжье. Возникли бы проблемы гораздо большего порядка. Мы сломали хребет ИГИЛ на территории Сирии. Фактически наши Вооруженные Силы разгромили врага на дальних подступах к границам нашего государства,
сказал Герасимов в Интервью газете «Красная звезда».


Он отметил, что с началом событий в Сирии Генштаб отслеживал обстановку.

Мы понимали, что кроме террористических действий они (террористы ) применяют и тактические приемы. Во главе этих бандформирований находились командиры, специально обученные инструкторами из целого ряда стран Ближнего Востока и западных стран. Были и бывшие офицеры иракской армии. Они захватили за тот период, пока велись боевые действия, большое количество вооружения и техники иракской и сирийской армий. Одних только танков и бронемашин у них на вооружении было до 1500. Плюс где-то 1200 орудий и минометов. Это фактически была регулярная армия,
рассказал начальник Генштаба.

Он отметил также, что «на 30 сентября 2015 года их (террористов) было в Сирии порядка 59 тысяч во всех формированиях. Плюс за прошедшие 2 года они сумели завербовать еще порядка 10 тысяч. (...) Но за эти 2 года, по нашим данным, фактически уничтожено около 60 000 боевиков, из них свыше 2800 – выходцев из Российской Федерации».

Наша авиация довольно незначительными силами наносила 60-70 ударов ежедневно по боевикам, по инфраструктуре, по их базам. А в периоды наивысшего напряжения – порядка 120-140 ударов в сутки. Только такими методами можно было сломать хребет международному терроризму на территории Сирии,
подчеркнул Герасимов.

Генерал отметил, что президент России Владимир Путин определял цели, задачи, был в курсе всей динамики боевых действий.

Обычно о положении дел и ходе выполнения задач я ежедневно утром и вечером докладываю министру обороны, а он – президенту. Один-два раза в неделю министр докладывает президенту лично, представляя необходимые документы, карты, видеоматериалы. Иногда Верховный Главнокомандующий выходит лично на меня, иногда вместе с министром ездили к нему на доклад. Президент определяет цели, задачи, он в курсе всей динамики боевых действий, причем на каждом направлении. И конечно,
ставит задачи на перспективу, сказал Герасимов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Фракийский воин Сегодня, 12:35
    Но за эти 2 года, по нашим данным, фактически уничтожено около 60 000 боевиков, из них свыше 2800 – выходцев из Российской Федерации».
    ФСБ их прозевала.
    Фракийский воин
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:58
      Цитата: Фракийский воин
      ФСБ их прозевала.

      а может специально в турцию разрешило выехать, что б потом меньшими средствами уничтожить?
      Angel_and_Demon
      1. Фракийский воин Сегодня, 13:42
        2013- 2014-м чеченцьi масово летели "на отдьiх" в Анталии и "забьiвали возвращаться. ФСБ не знали, что на пару километров от курорта- лагер обучения боевиков? Однозначно косяк!
        Фракийский воин
        1. Ныробский Сегодня, 14:29
          Цитата: Фракийский воин
          2013- 2014-м чеченцьi масово летели "на отдьiх" в Анталии и "забьiвали возвращаться. ФСБ не знали, что на пару километров от курорта- лагер обучения боевиков? Однозначно косяк!

          Почему косяк? Летели граждане России - русские, татары, чеченцы и т.д. на "отдых", все с паспортом на руках. В федеральном розыске не числятся. Пока они "туристы", пока кто то не перешёл границу и не взял в руки оружие, к ним и предьявы никакой быть не может. Они список пополняют уже по факту перехода. А список у ФСБ имеется, для приёма "туристов" когда они с "отдыха" будут возвращаться, для предьявления списка статей из УК.
          Ныробский
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:39
    В общем, всё правильно сказал НШ... "Картина маслом."
    a.s.zzz888
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:52
      Вот видео интересное из АБУ-КЕМАЛЯ...не пойму правда чем лупят по террористам what последний удар хорош...все вынесло ударной волной.
      Тот же ЛЕХА
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:01
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Вот видео интересное из АБУ-КЕМАЛЯ...не пойму правда чем лупят по террористам

        это сборка, там в верхней части замазано, когда и чем, а вот откуда у арабов это видео, это другой вопрос
        Angel_and_Demon
      2. Александр War Сегодня, 13:04
        КМ-8 «Грань» или Китолов–2М https://topwar.ru/25808-upravlyaemye-boepripasy-k
        itolov-2-i-kitolov-2m.html
        Александр War
      3. MoJloT Сегодня, 14:50
        Масштабы разрушений поражают, ни одного целого строения. Но хоронят бармаеев на 5+, с огоньком.
        MoJloT
  3. Ююка Сегодня, 12:57
    сейчас наступает новый этап борьбы с теми кто мешает наладить мирную жизнь в Сирии - создавать резервации для них. Раз американцы не хотят уходить, надо создавать условия для их "отдыха" - все что внутри этих зон пусть они и контролируют, а все что выходит или приходит уничтожается ну или просто "пропадает" feel
    Ююка
  4. Anyone Сегодня, 13:11
    В Сирии Вооруженные силы РФ разгромили террористов на дальних подступах к границам нашего государства

    Мне одному кажется, что о Сирийской арабской армии в контексте разгрома ИГ вообще никто не говорит больше? ))
    Anyone
  5. voyaka uh Сегодня, 13:16
    "Месяц-два, и к концу 2015 года Сирия была бы полностью под ИГИЛ "////

    ИГИЛ был только на востоке Сирии. А Асады чуть не свергли всякие Исламские Фронты, которые с ИГИЛ сами на ножах. Из двух лет боевых действих, ВКС первый год не занимались ИГИЛ. А долбили всяких других боевиков. Когда их оттеснили в Идлиб, занялись ИГИЛ.
    voyaka uh
    1. sogdy Сегодня, 14:27
      Цитата: voyaka uh
      всякие Исламские Фронты, которые с ИГИЛ сами на ножах

      Ну да, ну да, и финансирование из единых источников...
      Вояка, ну зачем делать открытия многотысячелетней давности?
      sogdy
      1. Ныробский Сегодня, 16:35
        Цитата: sogdy
        Ну да, ну да, и финансирование из единых источников...
        И "друзья" Израиля тоже результат деятельности США
        Ныробский
      2. voyaka uh Сегодня, 20:00
        И финансирование разных групп - из совершенно разных источников. Одним помогают Сауды, другим - Катар, третьим - Турция. Четвертым - ССА - Америка.
        voyaka uh
    2. Ююка Сегодня, 15:22
      ИГИЛ был только на востоке Сирии.

      восток дело тонкое(с)... чуть отошел восточнее на пару метров - уже "старый восток" стал "новым западом"

      Из двух лет боевых действих, ВКС первый год не занимались ИГИЛ. А долбили всяких других боевиков.

      ну, если бы вы это Шойгу сказали, он бы вас послал... к Евдокимову - "...странные какие-то... когда б я их там сортировал?"(с) request

      а по поводу 2015-го года... раньше только и успевали показывать как головы режут, а теперь бармалеи уже "после драки кулаками не машут" - чего махать-то если голова отдельно, а кулаки отдельно. Вот это и есть главный итог уходящего года hi
      Ююка
  6. Фракийский воин Сегодня, 17:14
    Цитата: Ныробский

    Почему косяк? Летели граждане России - русские, татары, чеченцы и т.д. на "отдых", все с паспортом на руках. В федеральном розыске не числятся. Пока они "туристы", пока кто то не перешёл границу и не взял в руки оружие, к ним и предьявы никакой быть не может.
    После невозврата 10-го , 50- го ничего не заподозрели и никакой превенции ввиду иззятие паспорта не приняли- вот в ето косяк.
    А можно думали, Асад безплатно избавит от исламрадикалов РФ, но дело пошло не так.
    Фракийский воин
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