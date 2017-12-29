21:25 29 декабря

Американский журналист: США собирают террористов и тренируют их для борьбы с Асадом

США постоянно отвергают обвинения России в поддержке ИГ. Однако, несмотря на то, что Вашингтон перестал помогать повстанцам, воюющим против Асада, он продолжает поддерживать некоторые группы, действующие вблизи границ Иордании и Ирака, пишет журналист американского журнала Newsweek Том О’Коннор. Статью приводит ИноТВ.

Американский журналист: США собирают террористов и тренируют их для борьбы с Асадом


США собирают бойцов ИГ (группировка запрещена в РФ), чтобы бросить вызов правительству Башара Асада, приводит автор слова начальника Генштаба Валерия Герасимова.


По словам генерала, американцы «собрали 400 боевиков из города Эш-Шаддад, находящегося под контролем курдов».

В действительности они там тренируются. Они фактически ИГ, но после проведённой с ними работы они перекрашиваются, берут другое название – "Новая сирийская армия" и другие. Их задача – дестабилизировать обстановку

- сказал Герасимов.

В мае сообщалось о том, что американский спецназ тренирует повстанцев на базе в Эт-Танф, которую США объявили «зоной урегулирования конфликта» и к которой запретили доступ сирийским войскам и их союзникам, напомнил О’Коннор.

Однако правительство САР не признало этих ограничений, и рассматривает военное присутствие США как незаконное. Напряжённость между двумя сторонами привела к столкновениям между проамериканской коалицией и правительственными войсками как на земле, так и в воздухе. США открещивались от обвинений России в сотрудничестве с ИГ и даже насмехались над попытками Москвы это доказать

– пишет журналист.

Между тем, в декабре британские эксперты подготовили отчёт, согласно которому США «незаконно передали огромное количество оружия сирийским повстанцам», и после их поражения оно попало в руки ИГ.

Кроме того, как сообщило BBC, «имеются доказательства того, что Демократические силы Сирии заключили сделку с целью освобождения сотен боевиков ИГ в октябре этого года», заключает автор.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Шура пермский Сегодня, 13:00
    Тренируют свежее мясо…
    Шура пермский
    1. Vard Сегодня, 13:10
      Так то оно так... только крови эти ки прольют ещё не мало... и виноваты в этом США...
      Vard
      1. Балу Сегодня, 13:31
        Цитата: Vard
        Так то оно так... только крови эти ки прольют ещё не мало... и виноваты в этом США...

        Когда блокировали в Алеппо несколько тысяч террористов и и более сотни инструкторов из 15 стран-зря их выпустили. Надо было уничтожить беспощадно. Мирные жители так и так страдают, погибают, у каждого своя судьба.
        Рискну предположить, что те, кого не уничтожили, свои позиции передадут курдам и разделятся на три потока: Африка (например Ливия, Сомали, Марокко), Северный Афганистан и собственно Сирия поближе к морю и к Ираку, чтоб смыться если что. американцы будут создавать свои лагеря со складами, вокруг лагеря террористов. Почему бы ракетам наших ВКС нечаянно изменить траекторию и бабахнуть по лагерям террористов в зоне "ответственности" американов и их многоугольных друзей.
        Балу
    2. Safer Сегодня, 13:16
      Цитата: Шура пермский
      Тренируют свежее мясо…

      Ну чугунию нет разницы, под каким ты флагом.
      Safer
    3. Angel_and_Demon Сегодня, 13:23
      Цитата: Шура пермский
      Тренируют свежее мясо…

      на корриде - бык то же свежее мясо, но ему все равно кто торреро
      Angel_and_Demon
  2. новичок Сегодня, 13:10
    чувствуется, что этот Томми знает больше, гораздо больше со “справочками“ на руках. сказать хочется и колется, да боиться что мамка заклюёт.
    новичок
    1. Ныробский Сегодня, 14:09
      Цитата: новичок
      чувствуется, что этот Томми знает больше, гораздо больше со “справочками“ на руках. сказать хочется и колется, да боиться что мамка заклюёт.

      Даже то, о чём он поведал, для него уже смертельно опасно. Там "неправильные" журналисты и свидетели все как один мрут при "странных" обстоятельствах.
      Ныробский
  3. Egorovich Сегодня, 13:19
    Хоть еще в одном, из немногих американцев, честность все таки присутствует. Респект полный!
    Egorovich
  4. Кент0001 Сегодня, 13:31
    А где созыв СОВБЕЗА ООН? Почему молчим.
    Кент0001
  5. AlexS Сегодня, 13:31
    А этот журналист не хочет случайно написать, что ИГ на 100% полностью проект СГА?
    AlexS
    1. Shahno Сегодня, 13:42
      Вы на 100 проц уверены. Это значит должен быть приговор суда. И то это 90 проц, и насколько не подкупен суд. А то получается вы не отличаетесь от тех кто пробиркой в ООН потряс...
      Shahno
  6. Геркулесыч Сегодня, 13:40
    Вот эти боевики и станут той силой, что заново начнут в Сирии гражданскую войну! !!
    Геркулесыч
  7. мерцание Сегодня, 14:14
    Кто бы сомневался. Уже дети в школе начинают понимать, что террористы это авангардные части США
    мерцание
  8. Романенко Сегодня, 16:01
    Доиграются, ненормальные.
    Они думают, что сидя за лужей можно чувствовать себя в безопасности и поджигать старый свет со всех концов?
    Эти молодчики, которых они вскармливают на крови, еще приедут к ним в их Пин-до-стан.
    Моря и океаны сейчас не преграда.
    Романенко
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