Американский журналист: США собирают террористов и тренируют их для борьбы с Асадом
США постоянно отвергают обвинения России в поддержке ИГ. Однако, несмотря на то, что Вашингтон перестал помогать повстанцам, воюющим против Асада, он продолжает поддерживать некоторые группы, действующие вблизи границ Иордании и Ирака, пишет журналист американского журнала Newsweek Том О’Коннор. Статью приводит ИноТВ.
США собирают бойцов ИГ (группировка запрещена в РФ), чтобы бросить вызов правительству Башара Асада, приводит автор слова начальника Генштаба Валерия Герасимова.
По словам генерала, американцы «собрали 400 боевиков из города Эш-Шаддад, находящегося под контролем курдов».
- сказал Герасимов.
В мае сообщалось о том, что американский спецназ тренирует повстанцев на базе в Эт-Танф, которую США объявили «зоной урегулирования конфликта» и к которой запретили доступ сирийским войскам и их союзникам, напомнил О’Коннор.
– пишет журналист.
Между тем, в декабре британские эксперты подготовили отчёт, согласно которому США «незаконно передали огромное количество оружия сирийским повстанцам», и после их поражения оно попало в руки ИГ.
Кроме того, как сообщило BBC, «имеются доказательства того, что Демократические силы Сирии заключили сделку с целью освобождения сотен боевиков ИГ в октябре этого года», заключает автор.
США собирают бойцов ИГ (группировка запрещена в РФ), чтобы бросить вызов правительству Башара Асада, приводит автор слова начальника Генштаба Валерия Герасимова.
По словам генерала, американцы «собрали 400 боевиков из города Эш-Шаддад, находящегося под контролем курдов».
В действительности они там тренируются. Они фактически ИГ, но после проведённой с ними работы они перекрашиваются, берут другое название – "Новая сирийская армия" и другие. Их задача – дестабилизировать обстановку
- сказал Герасимов.
В мае сообщалось о том, что американский спецназ тренирует повстанцев на базе в Эт-Танф, которую США объявили «зоной урегулирования конфликта» и к которой запретили доступ сирийским войскам и их союзникам, напомнил О’Коннор.
Однако правительство САР не признало этих ограничений, и рассматривает военное присутствие США как незаконное. Напряжённость между двумя сторонами привела к столкновениям между проамериканской коалицией и правительственными войсками как на земле, так и в воздухе. США открещивались от обвинений России в сотрудничестве с ИГ и даже насмехались над попытками Москвы это доказать
– пишет журналист.
Между тем, в декабре британские эксперты подготовили отчёт, согласно которому США «незаконно передали огромное количество оружия сирийским повстанцам», и после их поражения оно попало в руки ИГ.
Кроме того, как сообщило BBC, «имеются доказательства того, что Демократические силы Сирии заключили сделку с целью освобождения сотен боевиков ИГ в октябре этого года», заключает автор.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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