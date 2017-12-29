Американский журналист: США собирают террористов и тренируют их для борьбы с Асадом

В действительности они там тренируются. Они фактически ИГ, но после проведённой с ними работы они перекрашиваются, берут другое название – "Новая сирийская армия" и другие. Их задача – дестабилизировать обстановку

Однако правительство САР не признало этих ограничений, и рассматривает военное присутствие США как незаконное. Напряжённость между двумя сторонами привела к столкновениям между проамериканской коалицией и правительственными войсками как на земле, так и в воздухе. США открещивались от обвинений России в сотрудничестве с ИГ и даже насмехались над попытками Москвы это доказать