21:25 29 декабря

Трамп: бесплодные попытки доказать сговор с русскими плохо отражаются на имидже США

Безрезультатность проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по поводу возможного сговора республиканцев с представителями РФ выставляет Вашингтон в неприглядном свете, передает ТАСС заявление президента США Дональда Трампа.



Как отметила газета The New York Times, Трамп «в течение 30-минутного интервью 16 раз сказал о том, что Мюллер не выявил никаких доказательств сговора».


Это выставляет страну в неприглядном свете. Чем быстрее они разберутся с этим, тем будет лучше для страны,
заявил президент.

Напомним, разбирательство по поводу приписываемого Москве вмешательства в американские выборы в 2016 года проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В мае Минюст США назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого расследования по широкому кругу вопросов, включая приписываемый команде Трампа сговор с Москвой, направленный на его избрание президентом США.

Трамп уверен, что ведущие американские СМИ сменят тон и помогут ему победить на выборах второй раз.

Я одержу победу (на выборах 2020 года) и переизберусь на четыре года еще и потому, что газеты, телевидение, все виды СМИ будут думать, что без меня все их рейтинги вылетят в трубу,
заявил он.

Поэтому они должны позволить мне выиграть. Возможно, за шесть месяцев до голосования они будут просто меня любить и просить меня не проигрывать,
добавил президент

В марте Трамп назвал газету The New York Times, а также телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа в связи с регулярной публикацией последними «фейковых» новостей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 11

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  1. Зяблицев Сегодня, 13:59
    Дональд, главное, удостоверение внештатного сотрудника СВУ РФ не оброни нигде случайно в Белом доме и все будет путем! laughing
    Зяблицев
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:03
    Лучше бы его на пару с клинтоншей осудили, ибо лживость и бессмысленность его слов и действий с точки зрения здравого смысла просто зашкаливает!
    Геркулесыч
    1. Зяблицев Сегодня, 14:16
      Агент под прикрытием... laughing
      Зяблицев
      1. Соломон Кейн Сегодня, 14:37
        Мюллер, как и Маккейн имеют ярко выраженный пост вьетнамский синдром, везде мерещатся красные вьетконговцы и "Красная рука Кремля".
        Соломон Кейн
  3. Офицер запаса Сегодня, 14:13
    "Это выставляет страну в неприглядном свете. Чем быстрее они разберутся с этим, тем будет лучше для страны"

    Интересная фраза. Разобраться можно в двух направлениях - либо признать беспочвенность обвинений в адрес России, либо состряпать заведомо лживые "надежные" документы и свидетельства. Интересно, какой путь там выберут?
    Офицер запаса
    1. Сергей-8848 Сегодня, 17:15
      Сами загнали себя в ловушку (долго и упорно бежали в тупик). Ведь если нет доказательств, то вся возня вокруг нашего вмешательства в ихние выборы - большое надувательство американского народа. Если вдруг найдутся доказательства подобного, то Трамп - не американский шишка, а наш ставленник, и это опять надувательство американского народа.
      Хочешь, не хочешь, а фразу министра нашего, Сергея Викторовича, Лаврова, вспомнишь...
      Сергей-8848
  4. ul_vitalii Сегодня, 14:23
    Какой имидж и для кого? Им это по барабану. Куба без ушей оставила американских дипломатов, мы выбрали Трампа, они победили игил, спортсмены поделены на плохих и хороших, идёт полномасштабная подготовка к нашим выборам, похоже нас ожидает много "интересного и познавательного".
    ul_vitalii
  5. мерцание Сегодня, 14:29
    Теперь уже все, раз публика сказала что Трамп русский шпион, то публика другого ответа уже не примет. Как там было: надо Федя, надо - надо Дональд, надо! yes
    Похоже, скоро жена Мелания ему скажет : Дональд, сознался бы уже .
    мерцание
  6. svp67 Сегодня, 14:36
    Трамп уверен, что ведущие американские СМИ сменят тон и помогут ему победить на выборах второй раз.
    И у него есть БОЛЬШИЕ шансы на это. Полный провал во внешней политике полностью сглажен успехами во внутренней. А это для американцев ГЛАВНОЕ
    svp67
    1. Rusland Сегодня, 20:21
      Дело в том, что американцы никогда не считают результаты своей политики провальными, малый успех это тоже успех, они всегда найдут в этом положительное зерно. Трамп в данной ситуации выступает как говорящая голова. И вот когда элита (в том числе и СМИ) окончательно из него вылепит то, что им нужно, она оставит его или выкинет на задворки. Трудно назвать американскую внешнюю политику провальной, как и внутреннюю успешной, не представля конечного замысла. Всё-таки они сеют хаос и это им удается.
      Rusland
  7. DEZINTO Сегодня, 14:56
    " Никогда Штирлиц не был так близок к провалу" © laughing
    DEZINTO
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