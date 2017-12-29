Трамп: бесплодные попытки доказать сговор с русскими плохо отражаются на имидже США

Это выставляет страну в неприглядном свете. Чем быстрее они разберутся с этим, тем будет лучше для страны,

Я одержу победу (на выборах 2020 года) и переизберусь на четыре года еще и потому, что газеты, телевидение, все виды СМИ будут думать, что без меня все их рейтинги вылетят в трубу,

Поэтому они должны позволить мне выиграть. Возможно, за шесть месяцев до голосования они будут просто меня любить и просить меня не проигрывать,