Трамп: бесплодные попытки доказать сговор с русскими плохо отражаются на имидже США

Это выставляет страну в неприглядном свете. Чем быстрее они разберутся с этим, тем будет лучше для страны,

Я одержу победу (на выборах 2020 года) и переизберусь на четыре года еще и потому, что газеты, телевидение, все виды СМИ будут думать, что без меня все их рейтинги вылетят в трубу,

Поэтому они должны позволить мне выиграть. Возможно, за шесть месяцев до голосования они будут просто меня любить и просить меня не проигрывать,

Безрезультатность проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по поводу возможного сговора республиканцев с представителями РФ выставляет Вашингтон в неприглядном свете, передает ТАСС заявление президента США Дональда Трампа.Как отметила газета The New York Times, Трамп «в течение 30-минутного интервью 16 раз сказал о том, что Мюллер не выявил никаких доказательств сговора».заявил президент.Напомним, разбирательство по поводу приписываемого Москве вмешательства в американские выборы в 2016 года проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В мае Минюст США назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого расследования по широкому кругу вопросов, включая приписываемый команде Трампа сговор с Москвой, направленный на его избрание президентом США.Трамп уверен, что ведущие американские СМИ сменят тон и помогут ему победить на выборах второй раз.заявил он.добавил президентВ марте Трамп назвал газету The New York Times, а также телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа в связи с регулярной публикацией последними «фейковых» новостей.