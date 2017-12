США запустят на орбиту спутники-механики

В ближайшие годы на околоземной орбите могут появиться спутники нового поколения. Как сообщает журнал Popular Mechanics, Агентство перспективных оборонных проектов (DARPA) Министерства обороны США и Национальное аэрокосмическое агентство (National Aeronautics and Space Administration, NASA) объединили усилия по созданию «орбитальных станций обслуживания» (service stations in orbit).В DARPA указывают, что на сегодняшний день космические спутники, стоимость которых может достигать несколько миллиардов долларов, после выхода на орбиту остаются без какого-либо обслуживания. Если же у спутника не раскрылась солнечная панель или закончилось топливо для маневрирования, такой аппарат считается потерянным.В американском военном ведомстве считают, что запуск роботов-механиков позволит проводить некоторые виды ремонта на орбите. Кроме того, «орбитальные станции обслуживания» смогут дозаправлять спутники, которые исчерпали запланированный срок службы и запас топлива, но остаются работоспособными.В NASA считают, что уже в 2021 году смогут дозаправить спутник Landsat 7, запущенный на орбиту в 1999 году. Газета The Washington Post сообщает, что «орбитальные станции обслуживания» позволят американской армии не только ремонтировать свои спутники, но и обезопасить их от «постороннего вмешательства», а при необходимости — повреждать вражеские космические объекты. При этом Минобороны США сразу заявило о том, что не планирует использовать орбитальных роботов-механиков в наступательной роли, передает "Warspot"