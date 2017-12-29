21:23 29 декабря

США запустят на орбиту спутники-механики

В ближайшие годы на околоземной орбите могут появиться спутники нового поколения. Как сообщает журнал Popular Mechanics, Агентство перспективных оборонных проектов (DARPA) Министерства обороны США и Национальное аэрокосмическое агентство (National Aeronautics and Space Administration, NASA) объединили усилия по созданию «орбитальных станций обслуживания» (service stations in orbit).

США запустят на орбиту спутники-механики


В DARPA указывают, что на сегодняшний день космические спутники, стоимость которых может достигать несколько миллиардов долларов, после выхода на орбиту остаются без какого-либо обслуживания. Если же у спутника не раскрылась солнечная панель или закончилось топливо для маневрирования, такой аппарат считается потерянным.


В американском военном ведомстве считают, что запуск роботов-механиков позволит проводить некоторые виды ремонта на орбите. Кроме того, «орбитальные станции обслуживания» смогут дозаправлять спутники, которые исчерпали запланированный срок службы и запас топлива, но остаются работоспособными.

В NASA считают, что уже в 2021 году смогут дозаправить спутник Landsat 7, запущенный на орбиту в 1999 году. Газета The Washington Post сообщает, что «орбитальные станции обслуживания» позволят американской армии не только ремонтировать свои спутники, но и обезопасить их от «постороннего вмешательства», а при необходимости — повреждать вражеские космические объекты. При этом Минобороны США сразу заявило о том, что не планирует использовать орбитальных роботов-механиков в наступательной роли, передает "Warspot"

Использованы фотографии: popularmechanics.com
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 19

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. мерцание Сегодня, 15:11
    Что сказать, молодцы, молодцы - виртуозно владеют технологиями распила. Причем, надо торопиться, а то скоро юань выдавит доллар, а тогда выпрашивать деньги под распил будет сложнее. Удачи нашим американским партнерам. lol
    мерцание
    1. Вадим237 Сегодня, 17:01
      "А то скоро юань выдавит доллар" - Врятли это будет скоро, самая привлекательная валюта из обычных на данный момент, мозамбикский метикал за этот год рост 21%.
      Вадим237
      1. мерцание Сегодня, 19:55
        ...привлекательная валюта...мозамбикский метикал...
        Ну да смешно laughing
        и да, юань таки выдавит доллар yes
        мерцание
  2. svp67 Сегодня, 15:15
    «орбитальных станций обслуживания»
    Идея то ХОРОШАЯ. Посмотрим, какого будет воплощение. Да и нам стоил б присмотреться к ней.
    svp67
    1. sabakina Сегодня, 18:18
      Сергей, а чего нам присматриваться? Или забыли, как штатники возмущались поведением нашего спутника, который пристраивался к ихнему толи спереди, толи сзади....
      sabakina
      1. svp67 Сегодня, 18:24
        Цитата: sabakina
        Или забыли, как штатники возмущались поведением нашего спутника, который пристраивался к ихнему толи спереди, толи сзади...

        Нет, не забыл. Но "наш" то его осматривал, с разных ракурсов, а затем быстрей готовился "поломать", чем "починить"
        svp67
        1. sabakina Сегодня, 18:33

          Дело в том, что у них, один строит, второй разбирает. А у нас, русских, как всегда, всё не по людски, 2 в 1, печник сначала сломает старую печь, а потом построит новую, ещё лучше. Только у нас есть поговорка "и жнец, и чтец и на дуде игрец".
          sabakina
          1. svp67 Сегодня, 18:37
            Цитата: sabakina
            А у нас, русских, как всегда, всё не по людски, 2 в 1, печник сначала сломает старую печь, а потом построит новую, ещё лучше

            Хотелось бы посмотреть на это....
            svp67
            1. sabakina Сегодня, 18:39
              Я видел в детстве. На старой квартире из "Голландки" переделали а-ля "русская". Правда всю не рушили.
              sabakina
              1. svp67 Сегодня, 18:44
                Старые "голандки" - чудо печи, надеюсь, что мастер был отличный и "русская" была превосходна.
                svp67
  3. Геркулесыч Сегодня, 15:35
    Формулитуйте пожалуйста, правельно мысль! Не спутники -механики, а спутники ремонтники, ибо поломка может быть и электронной! Так и вижу аппарат в спецовке от NASA , по Русски матерящийся wassat контрогающий или шплинтующий на тяжелом спутнике аварийный механизм! wassat
    Геркулесыч
    1. sabakina Сегодня, 18:23
      Витальевич, как человек технический, скажу. Что такой спутник может сделать в космосе? Дозаправить, помочь раскрыть механической рукой солнечную батарею, перезапустить ПО. По моему....всё.
      sabakina
  4. Симон Сегодня, 15:42
    Цитата: svp67
    «орбитальных станций обслуживания»
    Идея то ХОРОШАЯ. Посмотрим, какого будет воплощение. Да и нам стоил б присмотреться к ней.

    А, что! Может у наших уже, что нибудь подобное проектируется. what
    Симон
  5. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:23
    Распилят очередной бюджет... Как показывает практика, человеческий фактор имеет безусловное преимущество перед роботами и дистанционно управляемыми механизмами для ремонта и обслуживания, тем более в космосе.
    Генерал Песчаных Карьеров
  6. APASUS Сегодня, 17:25
    Сама идея конечно замечательная,но слабовато вериться.Понятно что может со временем иметь заправочную станцию для таких аппаратов идея перспективная ,но вот осуществлять ремонт? Для ремонта придется унифицировать под единые технические стандарты всю отрасль по разработке спутников ,стандартизировать все блоки ,солнечные панели и реакторы ,топливо,заправочные модули и программное обеспечение,добиться 100% взаимозаменяемости элементов .
    Думаю это пока фантастика
    APASUS
    1. poquello Сегодня, 20:47
      Цитата: APASUS
      Сама идея конечно замечательная,но слабовато вериться.Понятно что может со временем иметь заправочную станцию для таких аппаратов идея перспективная ,но вот осуществлять ремонт? Для ремонта придется унифицировать под единые технические стандарты всю отрасль по разработке спутников ,стандартизировать все блоки ,солнечные панели и реакторы ,топливо,заправочные модули и программное обеспечение,добиться 100% взаимозаменяемости элементов .
      Думаю это пока фантастика

      ну не могут сша как китайцы просто выпустить спутник захвата - им обертку благозвучную подавай
      poquello
  7. Cetron Сегодня, 18:27
    Как в "Звёздных войнах" R2D2., может починить любой аппарат ( Фантастика!!!)
    Cetron
  8. voyaka uh Сегодня, 19:55
    Это давно пора. Странно, что такие полезные вещи не появились раньше.
    voyaka uh
  9. poquello Сегодня, 20:44
    )))))))))))))))))
    не планирует использовать орбитальных роботов-механиков в наступательной роли

    я тебе конечно верю
    poquello
Картина дня