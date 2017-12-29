США запустят на орбиту спутники-механики
В ближайшие годы на околоземной орбите могут появиться спутники нового поколения. Как сообщает журнал Popular Mechanics, Агентство перспективных оборонных проектов (DARPA) Министерства обороны США и Национальное аэрокосмическое агентство (National Aeronautics and Space Administration, NASA) объединили усилия по созданию «орбитальных станций обслуживания» (service stations in orbit).
В DARPA указывают, что на сегодняшний день космические спутники, стоимость которых может достигать несколько миллиардов долларов, после выхода на орбиту остаются без какого-либо обслуживания. Если же у спутника не раскрылась солнечная панель или закончилось топливо для маневрирования, такой аппарат считается потерянным.
В американском военном ведомстве считают, что запуск роботов-механиков позволит проводить некоторые виды ремонта на орбите. Кроме того, «орбитальные станции обслуживания» смогут дозаправлять спутники, которые исчерпали запланированный срок службы и запас топлива, но остаются работоспособными.
В NASA считают, что уже в 2021 году смогут дозаправить спутник Landsat 7, запущенный на орбиту в 1999 году. Газета The Washington Post сообщает, что «орбитальные станции обслуживания» позволят американской армии не только ремонтировать свои спутники, но и обезопасить их от «постороннего вмешательства», а при необходимости — повреждать вражеские космические объекты. При этом Минобороны США сразу заявило о том, что не планирует использовать орбитальных роботов-механиков в наступательной роли, передает "Warspot"
В DARPA указывают, что на сегодняшний день космические спутники, стоимость которых может достигать несколько миллиардов долларов, после выхода на орбиту остаются без какого-либо обслуживания. Если же у спутника не раскрылась солнечная панель или закончилось топливо для маневрирования, такой аппарат считается потерянным.
В американском военном ведомстве считают, что запуск роботов-механиков позволит проводить некоторые виды ремонта на орбите. Кроме того, «орбитальные станции обслуживания» смогут дозаправлять спутники, которые исчерпали запланированный срок службы и запас топлива, но остаются работоспособными.
В NASA считают, что уже в 2021 году смогут дозаправить спутник Landsat 7, запущенный на орбиту в 1999 году. Газета The Washington Post сообщает, что «орбитальные станции обслуживания» позволят американской армии не только ремонтировать свои спутники, но и обезопасить их от «постороннего вмешательства», а при необходимости — повреждать вражеские космические объекты. При этом Минобороны США сразу заявило о том, что не планирует использовать орбитальных роботов-механиков в наступательной роли, передает "Warspot"
Использованы фотографии: popularmechanics.com
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