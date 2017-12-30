Посол РФ прокомментировал скорое появление в Вашингтоне улицы Бориса Немцова
Российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал намерение властей Вашингтона по переименованию улицы, на которой располагается дипмиссия Российской Федерации, в улицу Бориса Немцова. По словам Антонова, это внутреннее дело США. Из интервью российского посла телеканалу RTVI:
После этого у Анатолия Антонова поинтересовались, какие лично он будет испытывать эмоции во время работы в посольстве на улице Бориса Немцова. Посол РФ в США ответил, что никаких эмоций при этом он испытывать не будет.
Посол:
Напомним, что ранее в России предлагалось принять «ответные» меры в случае переименования улицы расположения российского посольства в американской столице в "Борис Немцов Плаза». Варианты ответных мер сводятся к смене географического наименования, связанного с расположением американской дипмиссии в РФ: в частности, переименование в "площадь Хиросимы и Нагасаки" или в "улицу памяти о геноциде коренных народов Америки".
Американским властям решать, где, когда и в честь кого назвать ту или иную площадь, ту или иную улицу (…) Мы примем любое решение Соединенных Штатов на сей счёт. Главное, чтобы такое решение преследовало благородные цели, а не было принято в пику Российской Федерации.
После этого у Анатолия Антонова поинтересовались, какие лично он будет испытывать эмоции во время работы в посольстве на улице Бориса Немцова. Посол РФ в США ответил, что никаких эмоций при этом он испытывать не будет.
Посол:
Никаких у меня эмоций не будет. Я как работал, как мои товарищи работали, так мы и будем работать.
Напомним, что ранее в России предлагалось принять «ответные» меры в случае переименования улицы расположения российского посольства в американской столице в "Борис Немцов Плаза». Варианты ответных мер сводятся к смене географического наименования, связанного с расположением американской дипмиссии в РФ: в частности, переименование в "площадь Хиросимы и Нагасаки" или в "улицу памяти о геноциде коренных народов Америки".
Использованы фотографии: Фейсбук
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