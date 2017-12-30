Посол РФ прокомментировал скорое появление в Вашингтоне улицы Бориса Немцова

Американским властям решать, где, когда и в честь кого назвать ту или иную площадь, ту или иную улицу (…) Мы примем любое решение Соединенных Штатов на сей счёт. Главное, чтобы такое решение преследовало благородные цели, а не было принято в пику Российской Федерации.

Никаких у меня эмоций не будет. Я как работал, как мои товарищи работали, так мы и будем работать.