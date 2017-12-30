09:36 30 декабря

Посол РФ прокомментировал скорое появление в Вашингтоне улицы Бориса Немцова

Российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал намерение властей Вашингтона по переименованию улицы, на которой располагается дипмиссия Российской Федерации, в улицу Бориса Немцова. По словам Антонова, это внутреннее дело США. Из интервью российского посла телеканалу RTVI:

Американским властям решать, где, когда и в честь кого назвать ту или иную площадь, ту или иную улицу (…) Мы примем любое решение Соединенных Штатов на сей счёт. Главное, чтобы такое решение преследовало благородные цели, а не было принято в пику Российской Федерации.


Посол РФ прокомментировал скорое появление в Вашингтоне улицы Бориса Немцова



После этого у Анатолия Антонова поинтересовались, какие лично он будет испытывать эмоции во время работы в посольстве на улице Бориса Немцова. Посол РФ в США ответил, что никаких эмоций при этом он испытывать не будет.

Посол:
Никаких у меня эмоций не будет. Я как работал, как мои товарищи работали, так мы и будем работать.


Напомним, что ранее в России предлагалось принять «ответные» меры в случае переименования улицы расположения российского посольства в американской столице в "Борис Немцов Плаза». Варианты ответных мер сводятся к смене географического наименования, связанного с расположением американской дипмиссии в РФ: в частности, переименование в "площадь Хиросимы и Нагасаки" или в "улицу памяти о геноциде коренных народов Америки".

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 26

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:37
    У меня встречное предложение...
    назвать улицу возле американского посольства ...улицей СНОУДЕНА.
    Тот же ЛЕХА
    1. 210окв Сегодня, 06:40
      Ну или хотя переулок возле .. переулком имени Ким Чен Ына...Кстати,а что собственно Сноуден сделал для России?Для заштатников понятно-нагадил в душу.
      назвать улицу возле американского посольства ...улицей СНОУДЕНА.[/quote]
      210окв
      1. Chertt Сегодня, 06:52
        Цитата: 210окв
        .Кстати,а что собственно Сноуден сделал для России?Для заштатников понятно-нагадил в душу.

        А что сделал Немцов для США? Для России понятно-нагадил в душу
        Chertt
        1. 210окв Сегодня, 07:11
          Как что?Способствовал и участвовал в разграблении страны!
          Цитата: Chertt
          Цитата: 210окв
          .Кстати,а что собственно Сноуден сделал для России?Для заштатников понятно-нагадил в душу.

          А что сделал Немцов для США? Для России понятно-нагадил в душу
          210окв
          1. Chertt Сегодня, 07:19
            Цитата: 210окв
            Как что?Способствовал и участвовал в разграблении страны!

            Тогда все власть имущие "способствовали" , А украл он, по сравнению с другими, самую малость. Кстати, и в этом показал себя неэффективным лохом
            Chertt
            1. 210окв Сегодня, 07:22
              За наследство этого "неэффективного лоха"идет кстати нешуточная борьба..... yes Так что сколько он украл,это еще ...будущее покажет.
              Цитата: Chertt
              Цитата: 210окв
              Как что?Способствовал и участвовал в разграблении страны!

              Тогда все власть имущие "способствовали" , А украл он, по сравнению с другими, самую малость. Кстати, и в этом показал себя неэффективным лохом
              210окв
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:53
        .Кстати,а что собственно Сноуден сделал для России?

        Ничего особенного... smile сказал всего лишь правду об спецслужбах США.
        Тот же ЛЕХА
        1. 210окв Сегодня, 07:12
          Правду?Секрет Полишинеля он открыл,известный всем.А приютили его только лишь в пику заштатникам..
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          .Кстати,а что собственно Сноуден сделал для России?

          Ничего особенного... smile сказал всего лишь правду об спецслужбах США.
          210окв
      3. Tusv Сегодня, 06:59
        Цитата: 210окв
        Ну или хотя переулок возле

        Ха. У нас как раз переулок между Кудринским и Конюшковской ноу нейм. Как прекрасно будет освещать подобная вывеска северный фасад этого гадюшника
        Tusv
      4. Sharky Сегодня, 07:10
        Дрезден стрит, не?
        Sharky
    2. Vita VKO Сегодня, 06:47
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      назвать улицу возле американского посольства ...улицей СНОУДЕНА

      Тут возникают очень большие варианты ответных мер. Если брать все военные преступления США и жертвы их политического террора, то ни каких улиц в мире не хватит. Но то что Мир должен помнить, кто является настоящим террористом, применявшим ядерное и химическое оружие против мирного населения, тех кто является главным спонсором и организатором терроризма.
      Vita VKO
    3. федоров Сегодня, 06:48
      Лучше Сталина ! Звучит то как ! Тем более на своей земле.
      А либералов всякого толка..нужно истреблять. Ну это уже не в тему немного. hi
      федоров
    4. тол100в Сегодня, 06:51
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      У меня встречное предложение...

      Что-то они мелковато замахнулись. Пускай уж Бруклинский мост переименуют!
      тол100в
    5. svp67 Сегодня, 08:37
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      назвать улицу возле американского посольства ...улицей СНОУДЕНА

      Ну этот то еще жив, а вот имя Оцеола, это историческая личность, можно использовать. Мало того, можно и памятник сваять...
      Не все индейцы Пяти цивилизованных племён были согласны уйти со своих земель. История одного из них, молодого семинольского вождя Оцеолы, описана в романе Майн Рида и нашла своё отражение в кинематографе. Когда американцы готовили депортацию, Оцеола возглавил отряд примерно из сотни человек и начал войну с американцами. Вместе с ним восстали ещё несколько вождей. Началась Вторая семинольская война. Она длилась пять лет и потребовала от американцев немалых военных усилий, прежде чем сопротивление индейцев было подавлено.
      svp67
      1. амурец Сегодня, 09:29
        Цитата: svp67
        Не все индейцы Пяти цивилизованных племён были согласны уйти со своих земель. История одного из них, молодого семинольского вождя Оцеолы, описана в романе Майн Рида

        В детстве читал книгу: " Оцеола-вождь семинолов." Вот памятник Оцеоле можно установить напротив посольства США

        Вот он достоин!
        амурец
    6. LSA57 Сегодня, 09:12
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      назвать улицу возле американского посольства ...улицей СНОУДЕНА.

      зачем? ну не умные они. просто сделать фу. с ид... трампами дел не иметь
      LSA57
  2. 210окв Сегодня, 06:39
    Как малые дети в песочнице....А не пора ли всех этих одиозных лишать гражданства?Тогда в Вашингтоне будут улицы сплошь с именами этих удодов..
    210окв
    1. Chertt Сегодня, 06:43
      Анатолий Антонов, ни че так, солидно ответил, без эмоций. Профессионал
      Chertt
    2. svp67 Сегодня, 08:39
      Цитата: 210окв
      Как малые дети в песочнице....

      Мало того, за ними и их "шестерки" тянутся
      Мэр Киева Виталий Кличко пообещал в ближайшее время назвать одну из столичных улиц именем Бориса Немцова. Скорее всего, это будет Воздухофлотский проспект, по которому находится посольство России в Украине.
      svp67
  3. ДЕДПИХТО Сегодня, 06:39
    У нас есть еще более достойные деятели,правда еще живые.. wink ..один из них даже на Трампа цветом похож.. laughing
    ДЕДПИХТО
  4. Хагалаз Сегодня, 06:50
    Да хрен с ними, мне их пика по барабану. У себя пусть называют хоть именем чёрта лысого. А вот отвертку делать было бы глупо. Пика пикой, а вот людям живущим на улице с ничего для них не значащим названием не хорошо, я думаю.
    Хагалаз
  5. DalaiLama Сегодня, 06:57
    Перенести вход на территорию на другую? И построить на месте старого забор повыше.
    DalaiLama
  6. 1536 Сегодня, 07:31
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    У меня встречное предложение...
    назвать улицу возле американского посольства ...улицей СНОУДЕНА.

    Москва - это древний город и название каждой улицы в нем связано с историей, поэтому переименовывать их нельзя! А США не имеет своей истории. В самом-то деле, не называть же улицы по имени пьяниц-ковбоев, погибших в борьбе за бутылку виски, или беглых "финансистов", воровавших у народа России деньги. А тут такой случай. Приобщиться к русской тысячелетней истории.
    1536
  7. Ураган70 Сегодня, 07:42
    Позорники! Уже скатываются до шкодничества аля 12 лет от роду..
    Ураган70
  8. Дормидонт Сегодня, 07:43
    Ну, а почему бы в логове сатанистов и не появиться улице внучатого племянника яшки свердлова?
    Дормидонт
  9. Геркулесыч Сегодня, 07:45
    Народ! Можете в меня кирпичами кидать, но наше либерье в стремлении выслужится перед теми же сша раньше даже в той-же Москве сами в честь не только немцова, но и черта безрогого назовут, нам с вами назло!
    Геркулесыч
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