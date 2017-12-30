21:52 30 декабря

РФ будет учитывать развертывание в Японии системы ПРО при своем военном планировании

Россия учтет в своем военном планировании размещение в Японии наземных комплексов противоракетной обороны (ПРО), заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что в Москве обратили внимание на заявление МИД Японии, который утверждает, что противоракетная система, разворачиваемая на территории этой страны, будет управляться из Токио и не несет угрозы России и другим соседним странам.

РФ будет учитывать развертывание в Японии системы ПРО при своем военном планировании



Всем, однако, хорошо известно, что Япония давно втянута в создание азиатского сегмента глобальной системы ПРО США. Еще в 2006 году подписано американо-японское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области противоракетной обороны. В соответствии с ним ведутся совместные разработки противоракет новейшего поколения. То есть технически и функционально развертываемые на японской территории комплексы идентичны американским
- приводятся в сообщении на сайте МИД РФ слова Рябкова.

Тот факт, что аналогичные комплексы могут теперь появиться и на восточных рубежах России, создает для нас новую ситуацию, которую мы, разумеется, не можем не учитывать в нашем военном планировании. Еще раз призываем японских коллег взвесить, в их ли интересах становиться соучастниками нарушения ДРСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности)
- отметил замглавы МИД РФ.

По словам Рябкова, противоракеты, которые будут использоваться в комплексах на территории Японии, идентичны тем, что способны запускать как ракеты-перехватчики, так и ударные крылатые ракеты среднего и меньшего радиуса действия.

США размещают их на своих военных базах в Румынии и Польше, то есть вблизи нашей западной границы, вразрез с Договором о РСМД от 1987 года, запрещающим появление таких установок на суше
- отметил замминистра.

Правительство Японии 19 декабря приняло решение о размещении на севере и юго-западе главного острова страны Хонсю ориентировочно в 2023 году двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore, которые, как заверяет Токио, должны обезопасить страну от ударов баллистических и, возможно, крылатых ракет. Эти установки будут закуплены в США и обойдутся примерно в 100 млрд иен (около $889 млн) каждая.

Использованы фотографии: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Комментарии 42

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  1. Pirogov Сегодня, 13:42
    Обращаются к японцам типа они ,что то сами решают ?!
    Pirogov
    1. Rusland Сегодня, 13:50
      Мы обращаемся к восходящему солнцу, а там рассветай, не рассветай.
      Rusland
    2. катана Сегодня, 13:53
      Цитата: Pirogov
      Обращаются к японцам типа они ,что то сами решают ?!

      Пирогов - а как бы вы поступили на месте японцев ,имея на пороге неадекватного соседа,который стреляет ракетами через территорию Японии и все время смеется дурным тоном?Вы бы учли пожелания (или угрозы - смотря как рассматривать ) замминистра Рябкова и не размещали системы ПРО у вас или бы "послали" целого замминистра иностранных дел РФ и развернули бы на своей территории данные ПРО?
      катана
      1. Не либероид Русский Сегодня, 13:56
        а не надо провоцировать этого соседа...
        Не либероид Русский
        1. катана Сегодня, 14:05
          Цитата: Не либероид Русский
          а не надо провоцировать этого соседа...

          "Не провоцировать "- это как ?
          катана
          1. Не либероид Русский Сегодня, 14:09
            Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանցիների հալածման ձեւը
            Не либероид Русский
            1. катана Сегодня, 14:24
              Цитата: Не либероид Русский
              Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանցիների հալածման ձեւը

              Ого - я смотрю - вы и по армянски знаете! fellow Мой вам респект и уважуха.А в Нагорном Карабахе никто особо не преследовал азербайджанцев,там была война и все сложилось так,как есть на данный момент.Там была война ,а не провокации,как вы писали комментарием повыше.
              катана
          2. рисыч Сегодня, 15:08
            Цитата: катана
            "Не провоцировать "- это как ?

            Убрать амеровские базы со своей территории.
            рисыч
            1. Hoc vince Сегодня, 15:51
              Вопрос Курил даже теоретический умер навсегда.
              Hoc vince
              1. Hoc vince Сегодня, 15:56
                Разместить новые оборонительные комплексы на Курилах, и под этим предлогом прекратить всякий диалог с самураями
                Hoc vince
      2. Монос Сегодня, 14:07
        Цитата: катана
        а как бы вы поступили на месте японцев ,имея на пороге неадекватного соседа,

        Напомните-ка нам, когда в последний раз Северная Корея (да и, вообще, Корея) на кого-то нападала? А Япония? smile
        Монос
        1. катана Сегодня, 14:27
          Цитата: Монос
          Цитата: катана
          а как бы вы поступили на месте японцев ,имея на пороге неадекватного соседа,

          Напомните-ка нам, когда в последний раз Северная Корея (да и, вообще, Корея) на кого-то нападала? А Япония? smile

          Причем тут нападала или не нападала.Руководство КНДР практически каждый божий день вполне официально заявляет,что оно сотрет с лица Земли ряд государств, и среди них Японию. request
          катана
          1. Монос Сегодня, 14:38
            Цитата: катана
            и среди них Японию.

            Ваши домыслы. Ын только США показывает "кузькину мать". smile
            Цитата: катана
            Причем тут нападала или не нападала.

            При том, что не нападали (в отличии от Японии) и нападать не собираются. И ваша интерпретация заявлений КНДР лукава и одиозна. Уж не знаю, сознательно вы это делаете или по незнанию. Все их заявления сводятся к одному: если против нас будет агрессия, то мы ответим сурово и адекватно. Вот и всё. Изучайте вопрос и не будьте адвокатом дьявола.
            Монос
      3. Pirogov Сегодня, 14:21
        Цитата: катана
        Пирогов - а как бы вы поступили на месте японцев ,имея на пороге неадекватного соседа,который стреляет ракетами через территорию Японии и все время смеется дурным тоном?Вы бы учли пожелания (или угрозы - смотря как рассматривать ) замминистра Рябкова и не размещали системы ПРО у вас или бы "послали" целого замминистра иностранных дел РФ и развернули бы на своей территории данные ПРО?

        КНДР за больше чем 50 летнею историю не кого не бомбила и не лезла учить жизни ! Или про неадекватного соседа это Вы США имели ввиду ?
        Pirogov
        1. катана Сегодня, 14:39
          Смотрите мой коммент выше - оно,то есть КНДР официально заявляет,что сотрет в порошок ту же Японию.И стреляет через ее территорию в море - океан.Кроме того,я не хочу здесь начинать срач,но войну в Корее 1950 года начал дедушка нынешнего Кима Третьего Великого.Даже у нас в Армении есть выражение "корейские сироты"!Видно ,толстячок забыл,что приносит с собой война ,да и не только он !
          катана
          1. Pirogov Сегодня, 14:47
            Цитата: катана
            Смотрите мой коммент выше - оно,то есть КНДР официально заявляет,что сотрет в порошок ту же Японию.

            А Вы для себя уточните ,после чего пошли такие заявления и действия КНДР ?
            Pirogov
      4. MOSKVITYANIN Сегодня, 15:53
        Цитата: катана
        Пирогов - а как бы вы поступили на месте японцев ,имея на пороге неадекватного соседа,который стреляет ракетами через территорию Японии и все время смеется дурным тоном?

        Я бы подумал, что это месть за столетнюю оккупацию Японией ВСЕЙ Кореи....про геноцид японцами корейцев можете сами погуглить или вы думаете что трудовой народ Республики Корея япошек любит больше чем их собратья с Севера...?
        MOSKVITYANIN
      5. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:06
        Не стоит дергать тигра за усы
        Если нет уверенности в силах.

        Американские системы ПРО Японии не помогут, если КНДР доведут до отчаяния своими санкциями и провокациями. В этом случае погибнут миллионы, а США будет радостно потирать руки, считая прибыль.
        Генерал Песчаных Карьеров
    3. iouris Сегодня, 14:08
      Не обращаются, а заклинают. Ну, наверное, уверовали в возможность победы в "инфовойне". Между тем, с 1962 года существует эффективный метод давления на США. Другого нет.
      iouris
      1. катана Сегодня, 14:28
        Это какой же метод изобретен аж с 1962 года - не просветите нас?
        катана
        1. iouris Сегодня, 14:31
          А самостоятельно Вы уже не способны "просветиться"? Гугел Вам в помощь.
          iouris
          1. катана Сегодня, 14:41
            Цитата: iouris
            А самостоятельно Вы уже не способны "просветиться"? Гугел Вам в помощь.

            Ну не томите так - чего вам стоит зачеркнуть несколько строк ?
            катана
  2. Шакал Сегодня, 13:43
    КНДР оснастим всем необходимым ..! И Китай тоже..Вот тогда и поиграем господа!
    А ДВ России оснащается эшелонированным ПРО -ПВО!
    Шакал
    1. катана Сегодня, 13:56
      Цитата: Шакал
      КНДР оснастим всем необходимым ..! И Китай тоже..Вот тогда и поиграем господа!
      А ДВ России оснащается эшелонированным ПРО -ПВО!

      Китай не нуждается в "оснащении".Скоро он начнет выдавливать ваши страну из рынка вооружения.Россия и Китай производят вооружение со сходными тактико - техническими данными и конкуренцию китайцы прежде всего составят вам ,а не американцам.
      катана
  3. Rostislav Сегодня, 13:45
    Еще раз призываем японских коллег взвесить, в их ли интересах становиться соучастниками нарушения ДРСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности)

    Сказали ли бы прчм, - в их ли интересах становиться мишенью?
    Rostislav
    1. катана Сегодня, 13:58
      Цитата: Rostislav
      Еще раз призываем японских коллег взвесить, в их ли интересах становиться соучастниками нарушения ДРСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности)

      Сказали ли бы прчм, - в их ли интересах становиться мишенью?

      Они и так уже мишени ядерных ракет Кима Третьего Великого .Вы до сих пор этого не заметили,как и ваш МИД.
      катана
  4. Tusv Сегодня, 13:55
    Ребята из Японии. Насыпайте острова и радуйтесь. Ну а если по Кин дза дза, то Намордник и Цак и в Клетку - иначе Мы вас не услышим. И не видать вам желтых штанов. А Нам ПВОшникам хорошая цель, а для Тактических батарей... Носите Цак, таки будет спокойней или присоединяйтесь к Приморскому Краю
    Tusv
  5. chidoryan Сегодня, 13:57
    То есть фактически наши власти пытаются запретить Японии оборонятся от суасшедшего Кима?
    chidoryan
    1. катана Сегодня, 14:08
      Цитата: chidoryan
      То есть фактически наши власти пытаются запретить Японии оборонятся от суасшедшего Кима?

      Заявление замминистра иностранных дел РФ можно так и понимать - что бы там не творил Ким Третий Великий - вы ,японцы,тихо сидите под "веником и не шуршите"! wassat bully
      катана
  6. polkovnik manuch Сегодня, 14:04
    Северная Корея находится вообще-то на запад , юго-запад , зачем пытаются "лапшу" на уши вешать ! Главное , что мы их услышали ,и учтем их пожелание стать мишенью в случае чего.
    polkovnik manuch
  7. Старый26 Сегодня, 15:17
    Цитата: Монос
    Цитата: катана
    а как бы вы поступили на месте японцев ,имея на пороге неадекватного соседа,

    Напомните-ка нам, когда в последний раз Северная Корея (да и, вообще, Корея) на кого-то нападала? А Япония? smile

    Убойный аргумент. То есть, если сейчас между нами и Ираном произойдет резкое ухудшение отношений (придут к власти очень и очень радикальные сторонники ислама) и Иран начнет развертывать на своей территории систему ПРО против наших ракет, к месту будет такой же аргумент? "А когда Россия на Иран нападала"?
    Сто лет назад на вооружении появились первые автоматы, 70 лет назад появились реактивные самолеты, 50-60 лет назад у многих стран начало появляться ракетное оружие. Примерно тогда же появилось и ядерное
    Как сейчас в один голос говорят адепты идеи, что ядерное оружие панацея от того, чтобы потерять суверенитет, так можно точно так же заявить, что небольшая страна, которая раньше и не мечтала уничтожить своего злого соседа, который ее гнобил во время мировой войны, сейчас, имея ЯО (а сосед нет) это может сделать. И аргумент, что она никогда ни на кого не нападала окажется просто фикцией.
    Есть такое хорошее выражение, касающееся примерно этого
    МНЕ НЕ НАДО ЗНАТЬ ВАШИ ЖЕЛАНИЯ, МНЕ ДОСТАТОЧНО ЗНАТЬ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ.
    Не надо знать японцам, есть ли у Северной Кореи желание уничтожить Японию. Им достаточно знать, что возможности у нее есть. Поэтому и защищается

    Что касается заявления нашего МИДа, то последние два заявления - Захарова и Рябкина не добавляют веса их заявлениям. Опять начинается жевание жвачки под названием универсальные пусковые. О которых в договоре нет ни слова.
    Да, они могут вместо зенитной ракеты запустить крылатую. Но возможности - это не есть доказанный факт нарушения. Те же украинцы планировали и планирую свою оперативно-тактическую систему сразу в трех ипостасях. Она сможет запускать оперативно-тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты, зенитные ракеты. То есть универсальна.Наша пусковая установка для "Искандера" тоже универсальна. Может нести и баллистическую и крылатую ракету. Мы даже иногда гордо козыряем, что там могут быть ракеты и с дальностью до 2500 км. Нарушение это договора по РСМД или нет? Установка ведь универсальная. В договоре, как и МК-41 не прописана? Так нарушение или нет? Или может все же нарушением станет, когда там такие ракеты разместят, а сейчас это не нарушение? Как и с Мк-41
    А фраза, приписываемая Рябкину вообще убила
    По словам Рябкова, противоракеты, которые будут использоваться в комплексах на территории Японии, идентичны тем, что способны запускать как ракеты-перехватчики, так и ударные крылатые ракеты среднего и меньшего радиуса действия.
    Ладно, насчет того, что противоракеты, которые будут использоваться в комплексах на территории Японии, он оговорился. Не противоракеты, а пусковые, иначе это будет бессмысленный набор слов
    Ну а фраза идентичны тем, что способны запускать как ракеты-перехватчики, так и ударные крылатые ракеты среднего и меньшего радиуса действия.Вообще вне всякого понимания. Рушил самостоятельно усилить степень своего заявления и ляпнул, что из этих пусковых запускаются и ракеты меньшего радиуса действия, а не только среднего? Интересно узнать, а что же это за такие ракеты, которые запускаются из тех же установок? Неужто "Гарпуны" или АСРОК"??? ВОт так один ляпнет из МИДа, а Лаврову потом расхлебывай их самодеятельность

    Цитата: Шакал
    КНДР оснастим всем необходимым ..! И Китай тоже..Вот тогда и поиграем господа!
    А ДВ России оснащается эшелонированным ПРО -ПВО!

    Конечно, как же иначе. Это же ЫН!!!!! Давайте дадим ему десятка три "Тополей". пару сотен ядерных боеголовок. Но не дай бог после этого в чем-то ему отказать. "Тополя" окажутся в Москве. Своим ходом.
    Ну а ДВ - он конечно защищен эшелонированной ПРО. Способен сбивать все ракеты с дальностью полета не более 3500 км. А вот большие по дальности - увы, нет. И сбивает на рсстоянии в полста километров от места стояния пусковой этого комплекса ПРО. Так что насчет эшелонированной ПРО Дальнего Востока я помолчал бы.
    А предоставив все необходимое Китаю, вы готовы потом в ответ на ультиматум Китая расстаться к примеру с территорией, ну хотя бы до Байкала? Которую Китайцы ультимативно потребуют отдать им (особенно после того, как мы всем их оснастим), В компьютерные стрелялки не наигрались, раз предлагаете такое?

    Цитата: катана
    Китай не нуждается в "оснащении".Скоро он начнет выдавливать ваши страну из рынка вооружения.Россия и Китай производят вооружение со сходными тактико - техническими данными и конкуренцию китайцы прежде всего составят вам ,а не американцам.

    Даже выдавливать спецом не надо. При их экономическом потенциале он просто завалит всех желающих своим вооружением. А с рынков оружия он постепенно выдавливает. Те же страны Юго-Восточной Азии берут пусть и худшие по сравнению с нашими их самолеты-истребители, но которые дешевле наших. Сейчас КИтай имеет базу уже в Африке. Пройдет несколько лет и Африка окажется вооруженной китайским оружием. Мы иногда десятилетием размышляем, продавать ли экспортный вариант "Искандера" той же Саудовской Аравии, а Китайцы уже похоже этот участок застолбили. Баллистические ракеты типа DF-3 они уже планируют в КСА заменить на более новые DF-31. Предложат свои ракеты с дальностью в 300-600 км - сауды возьмут. Как и китайские универсальные РСЗО, способные стрелять снарядами различного калибра и вообще ракетами с дальностью в 4 сотни километров. Пройдет время они и американцев постепенно вытеснят с оружейного рынка Саудовской Аравии

    Цитата: chidoryan
    То есть фактически наши власти пытаются запретить Японии оборонятся от суасшедшего Кима?

    Фактически да, мотивируя это тем, что они помогают американцам нарушать договор по РСМД

    Цитата: катана
    Заявление замминистра иностранных дел РФ можно так и понимать - что бы там не творил Ким Третий Великий - вы ,японцы,тихо сидите под "веником и не шуршите"!

    Фактически да, так и надо понимать. И если не дай бог начнется там заваруха с миллионными жертвами и применением ядерного оружия, наши смогут заявить, "ну чего же вы братцы, не могли объединиться, чтобы не дать Киму вас уничтожить"? crying
    Старый26
    1. катана Сегодня, 18:23
      Уважаемый форумчанин под ником Старый 26 - я ,честно говоря ,потрясен вашим анализом.Таких глубоких и умных анализов я не встречал.Мой вам респект.
      катана
  8. Житель Урала Сегодня, 15:29
    КНДР с их Кимом конечно неадекватны.
    Но США культивируют эти всходы Кима они уж точно не боятся- но им выгодно иметь страшилку под боком - чтобы создавать глобальную систему ПРО и мгновенного удара, который будет против нас и, возможно, Китая.Это их волнует в первую очередь а не Ын. Вот и Япошки под этим соусом маринуются
    Житель Урала
  9. krasin Сегодня, 15:37
    Ну что?? Освоим Курильские острова совместно!
    Я думаю это аргумент , для решения вопроса. Б У Д Е М.
    БУДЕМ К ЯПОНЦАМ ДОБРЯЧИМИ. soldier
    krasin
  10. Zomanus Сегодня, 15:44
    Короче в некоторые боеголовки будут загружены координаты японских объектов.
    И надо понимать, что все эти ПРО уничтожаются в первую очередь по умолчанию.
    А уже потом идет разбор, что они хотели и почему мы их неверно поняли.
    Но ПРО уже будет уничтожено.
    Zomanus
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 16:33
      Цитата: Zomanus

      Но ПРО уже будет уничтожено.

      Вместе с японскими о-вами?
      MOSKVITYANIN
  11. APASUS Сегодня, 17:09
    Теперь смело можно увязывать систему американской ПРО с решением вопроса островов и мирного договора с Японией! Я бы отнесся с пониманием этой идеи если бы система была чисто японской ,а так как это даже не японская а американский район ПРО ,то и разговора не должно быть о мире.
    APASUS
  12. Идущий Сегодня, 17:21
    Всем, однако, хорошо известно, что Япония давно втянута в создание азиатского сегмента глобальной системы ПРО США.


    Для этого США из и оккупируют.
    Идущий
  13. Ураган70 Сегодня, 17:38
    Цитата: катана
    Цитата: Pirogov
    Обращаются к японцам типа они ,что то сами решают ?!

    Пирогов - а как бы вы поступили на месте японцев ,имея на пороге неадекватного соседа,который стреляет ракетами через территорию Японии и все время смеется дурным тоном?Вы бы учли пожелания (или угрозы - смотря как рассматривать ) замминистра Рябкова и не размещали системы ПРО у вас или бы "послали" целого замминистра иностранных дел РФ и развернули бы на своей территории данные ПРО?

    С чего вы вывели неадекватность соседа Японии? Хорош повторять заезженные мантры! Кто Ына подталкивает к этому? Ну не стройте вы из себя ничего не понимающего индивида... И кто "стреляет ракетами через территорию Японии? Здесь это уже обсуждалось! На какую высоту поднимается ракета? Кусок космоса над Японией это тоже их территория? А наш спутник, когда пролетает над Японией, нарушает её границы?
    Ураган70
  14. Немезида Сегодня, 17:44
    Плохо в РФ и с экономикой и с планированием и с распределением средств...Судостроительная программа в РФ провалена полностью...
    Немезида
  15. Старый26 Сегодня, 19:46
    Цитата: катана
    Уважаемый форумчанин под ником Старый 26 - я ,честно говоря ,потрясен вашим анализом.Таких глубоких и умных анализов я не встречал.Мой вам респект.

    Спасибо. Но умение и опыт, как говорят не пропьешь.

    Ладно, дело еще вот в чем. Выступление замминистра иностранных дел - это бахвальство перед японцами. Причем те же самые японцы понимают, что его выступление насчет все тех же универсальных пусковых установок - это пук в лужу
    Для этого достаточно посмотреть, где будут располагаться эти установки. Первая - на севере, в префектуре Акита, вторая вообще в районе Хиросимы - префектура Ямагути.
    Простейший замер в любом картографическом ресурсе говорит о том, что от пусковой в префектуре Акита до Владивостока - а это самая значимая цель - более 800 км. Из префектуры Ямагути - до Владика - более 100 км. И если такие ракетные базы в Румынии и Польше при возможной замене противоракет на крылатые еще могут отработать - хотим мы этого или нет, но система наведения Томагавка такова, что кроме инерциальной системы наведения имеет еще ряд подсистем, в частности коррекция по электронной карте местности. Из-за этого они и точны. То в данном случае идти 800 или 1000 км над водой, чтобы ИНС накопила ошибку и вывела ХЗ куда ракету - довольно неумно. Но замминистру это похоже пофиг, такие рассуждения. Ему нужно топнуть ножкой. А японцы смотрят на него и про себя думают. "Дядя, ты что? Не в себе?"
    Старый26
    1. DalaiLama Сегодня, 19:49
      Цитата: Старый26
      "Но замминистру это похоже пофиг, такие рассуждения. Ему нужно топнуть ножкой. А японцы смотрят на него и про себя думают. Дядя, ты что? Не в себе?"

      выйдет в район побережья там и сверится.
      DalaiLama
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