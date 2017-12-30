РФ будет учитывать развертывание в Японии системы ПРО при своем военном планировании

Всем, однако, хорошо известно, что Япония давно втянута в создание азиатского сегмента глобальной системы ПРО США. Еще в 2006 году подписано американо-японское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области противоракетной обороны. В соответствии с ним ведутся совместные разработки противоракет новейшего поколения. То есть технически и функционально развертываемые на японской территории комплексы идентичны американским

Тот факт, что аналогичные комплексы могут теперь появиться и на восточных рубежах России, создает для нас новую ситуацию, которую мы, разумеется, не можем не учитывать в нашем военном планировании. Еще раз призываем японских коллег взвесить, в их ли интересах становиться соучастниками нарушения ДРСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности)

США размещают их на своих военных базах в Румынии и Польше, то есть вблизи нашей западной границы, вразрез с Договором о РСМД от 1987 года, запрещающим появление таких установок на суше

Россия учтет в своем военном планировании размещение в Японии наземных комплексов противоракетной обороны (ПРО), заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.Он отметил, что в Москве обратили внимание на заявление МИД Японии, который утверждает, что противоракетная система, разворачиваемая на территории этой страны, будет управляться из Токио и не несет угрозы России и другим соседним странам.- приводятся в сообщении на сайте МИД РФ слова Рябкова.- отметил замглавы МИД РФ.По словам Рябкова, противоракеты, которые будут использоваться в комплексах на территории Японии, идентичны тем, что способны запускать как ракеты-перехватчики, так и ударные крылатые ракеты среднего и меньшего радиуса действия.- отметил замминистра.Правительство Японии 19 декабря приняло решение о размещении на севере и юго-западе главного острова страны Хонсю ориентировочно в 2023 году двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore, которые, как заверяет Токио, должны обезопасить страну от ударов баллистических и, возможно, крылатых ракет. Эти установки будут закуплены в США и обойдутся примерно в 100 млрд иен (около $889 млн) каждая.