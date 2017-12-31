22:36 31 декабря

Армейские итоги: что сделано в Вооруженных силах РФ за 2017 год

Газета «Красная звезда» опубликовала годовую инфографику, посвященную итогам деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2017 году.

Армейские итоги: что сделано в Вооруженных силах РФ за 2017 год

Первоисточник: http://www.redstar.ru/


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Комментарии 7

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  1. кобальт Сегодня, 13:30
    С учетом того, что из авиации ВМФ исключили ударные самолеты дальнего действия, напрашивается потребность в восстановлении этой ударной мощи, хотя бы постройки для вмс су-34, в том числе разведывательной модификации с подвесной РЛС и станцией рэб, плюс надо строить новые самолеты пло, чтобы вражины знали, что ближе чем на 500 км от нашего берега нечего плавать, мигом утопим.
    кобальт
    1. m.cempbell Сегодня, 14:12
      Согласен, но вместо СУ-34, я бы предложил МиГ-29К
      m.cempbell
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:42
        m.cempbell
        Согласен, но вместо СУ-34, я бы предложил МиГ-29К
        Гениально.Предлагайте
        Наблюдатель2014
        1. m.cempbell Сегодня, 15:58
          Зря язвите. Мой пост относился только к предыдущему комментарию. Поддержание диалога из своего понимания ситуации. На то пойти Ваш комментарий можно отнести ко всему сайту - запретить комментарии вообще, т.к. МО РФ наше мнение по любому вопросу до лампочки.
          m.cempbell
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:00
            m.cempbell
            Зря язвите. Мой пост относился только к предыдущему комментарию
            Прошу прощения, значит не понял тему hi
            .
            Наблюдатель2014
            1. m.cempbell Сегодня, 16:01
              Принято. С Наступающими drinks
              m.cempbell
    2. MOSKVITYANIN Сегодня, 14:57
      В 2011 году российская морская авиация практически полностью лишилась ударной составляющей — ее бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3, истребители МиГ-31, Су-27, фронтовые бомбардировщики Су-24, а также часть транспортных самолетов были переданы ВВС. Исключением стали лишь бомбардировщики Су-24 из состава авиации Черноморского флота, оставшиеся в подчинении ВМФ в связи с тем, что соглашения между Россией и Украиной допускали базирование в Крыму лишь авиации ВМФ, но не ВВС России.

      https://topwar.ru/?newsid=55207
      Думаю пришло возвращать Авиации ВМФ РФ былую ударную мощь,....
      появилась информация, что на военный аэродром Гвардейское под Симферополем могут «посадить» полк дальних сверхзвуковых ракетоносцев Ту-22М3 (по классификации НАТО Backfire), который будет действовать в интересах Черноморского флота России. Называется даже срок, когда воинскую часть обустроят в Крыму — 2016 год.

      http://army-news.ru/2014/03/krym-xotyat-prikryt-r
      aketonoscami-tu-22m3/
      В настоящий момент в составе Авиации того же КЧФ их нет

      43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк (Саки). (Су-24, Су-30СМ)
      318-й смешанный авиационный полк (Кача). (Ан-26, Ка-27ПС/ПЛ/29, Бе-12)

      Думаю с появлением ВБ США в Болгарии и Румынии они там появятся, а ТОФ РФ давно созрел для их возвращения....
      MOSKVITYANIN
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