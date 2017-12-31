Армейские итоги: что сделано в Вооруженных силах РФ за 2017 год Сегодня, 09:48 Газета «Красная звезда» опубликовала годовую инфографику, посвященную итогам деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2017 году. Первоисточник: http://www.redstar.ru/ 4 Лётная программа АРМИИ-2017 Завод "Звезда": как делают двигатели для военно-морского флота Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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