22:27 31 декабря

В Госдуме связали заявление Киева о Крымском мосте с поставками американского оружия

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек связал заявление бывшего замначальника Генштаба ВСУ о якобы уязвимости Крымского моста для авиации и ракет с тем, что Вашингтон одобрил план по предоставлению Украине летальных вооружений.



Ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко сказал, что Крымский мост уязвим для авиации и ракет наземного и морского базирования.


По мнение Бальбека, это заявление свидетельствует о «временном затмении рассудка».

Киев, видимо, получил укол храбрости в виде обещания поставить оружия из-за океана, поэтому теперь голова кружится от фантазий,
сказал он РИА Новости.

Крым – это непреступная крепость Российской Федерации. В Киеве давно уже пора всем заучить этот факт. Никто не позволит ставить под сомнение покой и мир в крымском регионе. Любые необдуманные и агрессивные заявления и поступки будут жестко пресекаться на корню,
добавил депутат.

Напомним, Белый дом недавно одобрил план по предоставлению Украине оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. При этом представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине «для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета».

Мост через Керченский пролив, который соединит Краснодарский край с Крымом, будет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 52

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  1. Александр 3 Сегодня, 10:42
    Как достала эта русофобия хохлов.Нормальным украинцам уже наверно надоело это бряцанье своими фаберже. Ведь оторвём ,вместе с головой.
    Александр 3
    1. Logall Сегодня, 10:44
      Если запустят чтонибудь в мост, то нужно, даже просто необходимо, запустить что-нибудь в Раду!
      Хотя по-моему там уже давно должна преобладать "вежливость"! А принести ее должны - "вежливые люди"!
      Logall
      1. Кот Всапогах Сегодня, 10:53
        желательно, не только в раду, там много целей laughing
        Кот Всапогах
        1. Logall Сегодня, 11:00
          Целей много, но цель одна! - раздать Каждому фашисту по делам его...
          Logall
          1. loginovich Сегодня, 11:28
            А вы философ
            .С новым годом!
            loginovich
        2. 210окв Сегодня, 11:34
          Цель там одна-эта"территория"..С бандеровцами,"мояхатаскрайниками" и прочей нечистью..Всех разом..
          Цитата: Кот Всапогах
          желательно, не только в раду, там много целей laughing
          210окв
      2. Тралл Сегодня, 10:53
        Всвязи со скорым окончанием строительства Крымского моста Анна Дурицкая приглашает Петра Порошенко погулять. smile
        Тралл
      3. Angel_and_Demon Сегодня, 10:57
        Цитата: Logall
        там уже давно должна преобладать "вежливость"! А принести ее должны - "вежливые люди"!

        а это надо? а кто развлекать украинцев будет? если с хлебом проблемы, так хоть не отнимайте зрелища laughing
        Angel_and_Demon
        1. Orionvit Сегодня, 11:49
          Цитата: Angel_and_Demon
          а кто развлекать украинцев будет?

          На украине, каждый второй клоун. Сами себе артисты и сами себе зрители, вот только представление низкопробное, смотришь и плакать хочется.
          Orionvit
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:51
            Цитата: Orionvit
            смотришь и плакать хочется.

            богатые - тоже плачут, над нищетой своего народа, простите за сарказм hi
            Angel_and_Demon
    2. bouncyhunter Сегодня, 10:44
      Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек связал заявление бывшего замначальника Генштаба ВСУ о якобы уязвимости Крымского моста для авиации и ракет с тем, что Вашингтон одобрил план по предоставлению Украине летальных вооружений.

      Вместо комментирования укроповского бреда Бальбек лучше бы занимался подготовкой к Новому Году . lol
      bouncyhunter
      1. уралец Сегодня, 11:33
        НЕТ, неправильно ! Оставлять без внимания этот самый Укроповский бред, да еще высказанный на весьма высоком уровне ( а не Ванькой из под забора) не только нельзя без ответа и коментирования, но нужно и в более жеской форме, с высвечиванием ПЕРСПЕКТИВ для этих самых укропов, если они только пальцем пошевелят в сторону Крыма.. Илюзий не должно быть ни у кого по этому поводу.. А посему ответ должен быть скорый, и не только на словах.. Я бы превентивно ударил по скопрлениям техники во круг Донбасса, что стянули Укропы не смотря на все договора об отводе на определенные растояния.. Так, привентивно, что бы не зарывались , и оттянули технику на положенное расстояние.... А обсуждать можно и дальше, сложившиеся новые реалии, как впрочем делают и они..))
        уралец
        1. Владимирец Сегодня, 12:58
          Цитата: уралец
          да еще высказанный на весьма высоком уровне ( а не Ванькой из под забора)

          На Украине, судя по высказываниям, этого самого "высокого уровня" нет в принципе. yes Там в Раде и в правительстве столько этих Ванек....
          Владимирец
    3. Зяблицев Сегодня, 10:56
      В (на) Украине, это такая политическая игра - нести даже самый откровенный бред больной фантазии с умным видом с экранов телевизоров! Во первых пипл схавает, а во вторых малообразованные бритые националисты будут писать от восторга в шаровары оставаясь ударной силой существующего режима!
      Зяблицев
      1. Тралл Сегодня, 11:02
        Потихоньку на некоторых украинских каналах журналисты и оппоненты начинают аргументированно "опускать" подобных ораторов, задавая неудобные вопросы. Что-то почувствовали.
        Тралл
        1. Зяблицев Сегодня, 11:08
          Просто начинает доходить! Время идет, экономика катиться в ж...,накапливается усталость от войны, приходит понимание, что Европе Украина нужна, только как поставщик бесплатной и бесправной рабочей силы, наличием черноземных земель, леса и остатками другой промышленности, плацдармом для нападок на Россию...Пена ура-патриотизма и оголтелого национализма сходит и поддерживать ее все труднее и труднее...Как говорят физики описывая "черные дыры", скоро Украина может пересечь "горизонт событий" и начнутся уже необратимые процессы распада страны...,да и не страна то и была!
          Зяблицев
          1. Tusv Сегодня, 11:28
            Цитата: Зяблицев
            плацдармом для нападок на Россию

            Все по Жоржику Климансо Россию надо изолировать буфером из нищих государств. Извините за мой французкий
            Tusv
  2. Комментарий был удален.
  3. svp67 Сегодня, 10:45
    В Госдуме связали заявление Киева о Крымском мосте с поставками американского оружия
    Пора уже идти ДАЛЬШЕ и все потуги Украины против нас связывать с ОККУПАЦИЕЙ Украины США...
    svp67
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:58
      а как представитель хозяина должен разговаривать с вассалами?
      Angel_and_Demon
  4. Горный стрелок Сегодня, 10:45
    Как же не хочется заниматься "вразумлением" бандеровской сволочи ВНА, а, похоже, придётся...
    Совсем берега потеряли wassat
    Горный стрелок
  5. Al Shurshun Сегодня, 10:49
    Цитата: Александр 3
    уже наверно надоело это бряцанье своими фаберже
    и что показательно, все комментарии - угрозы, других слов - не существует feel
    Al Shurshun
    1. Тралл Сегодня, 10:57
      На цензоре профилактика?
      Тралл
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 11:00
      Цитата: Al Shurshun
      и что показательно, все комментарии - угрозы, других слов - не существует

      ну что тут сказать, это как в анекдоте
      - мужики отлепите меня от стены, я ему еще раз дам laughing
      Angel_and_Demon
  6. Al Shurshun Сегодня, 10:51
    Цитата: Logall
    даже просто необходимо, запустить что-нибудь
    что полигонов уже мало feel
    Al Shurshun
    1. Tusv Сегодня, 11:02
      Цитата: Al Shurshun
      что полигонов уже мало

      А вдруг не хватит?
      Я так понимаю Вы к нам на закуску к Новогоднему столу?
      Tusv
    2. уралец Сегодня, 11:40
      На простой вопрос, простой ответ. Полигоны есть, но сейчас лучший полигон , Украина.. Ведь у нас с Украиной идет война - по словам президента Укров Порошенка, всех депутатов РАДЫ украинцы, и всех военных украинцы всех рангов и званий.. Россия всегда это отрицала.. А по сему, раз война, надо поражать огневую мощь противника , ну и запустить чего нибудь , для отработки новейшей техники на естественном театре военных действий Укропии..))
      уралец
  7. Al Shurshun Сегодня, 10:52
    Цитата: svp67
    все потуги Украины против нас
    так ежели бы без рукосуйства, так и потуги не нужны feel
    Al Shurshun
    1. DEZINTO Сегодня, 10:55
      без рукосуйства

      Без чегооо? "рукосуйства", это что за слово вообще? Совсем скучно на работе? новые выражения выдумываете? fellow
      А! хотя какая работа? Сегодня-ж новый год! Но блин рукосуйство - это сильно рассмешили с утра) надо будет запомнить. "Вы там рукосуйством не занимаетесь случайно"? " а то я попозже зайду" laughing
      DEZINTO
      1. Тралл Сегодня, 10:58
        Цитата: DEZINTO
        без рукосуйства

        Без чегооо? "рукосуйства", это что за слово вообще? Совсем скучно на работе? новые выражения выдумываете? fellow

        Думаете, токарь или фрезеровщик? smile
        Тралл
        1. DEZINTO Сегодня, 11:00
          Думаете, токарь или фрезеровщик?

          Может плотник ? lol
          DEZINTO
          1. Тралл Сегодня, 11:05
            В любом случае, потом скажут, что они не настоящие сварщики, а маску на майдане просто нашли. smile
            Тралл
            1. DEZINTO Сегодня, 11:08
              потом скажут

              И вообще - фирменное " а нас за що" ? )) "хата скраю" ничего незнаю ни в чём не участвовал, ну как когда они в плен попадают то сплошные повара и водители.
              DEZINTO
          2. Tusv Сегодня, 11:08
            Цитата: DEZINTO
            Может плотник ?

            Плотник плотник. Я Этого плотника в Химках видал. Деревянными игрушками торгуетlol
            Tusv
            1. DEZINTO Сегодня, 11:11
              да да да....))))

              DEZINTO
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 11:11
      Цитата: Al Shurshun
      так ежели бы без рукосуйства, так и потуги не нужны

      вот как то так request
      Angel_and_Demon
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 11:10
    К сожалению - если на мосту рванёт - на Крещатике залязгают наши танки
    КВУ-НСвД
    1. bk316 Сегодня, 15:34
      К сожалению

      Чей-то к сожалению?
      bk316
    2. revnagan Сегодня, 18:11
      Цитата: КВУ-НСвД
      если на мосту рванёт - на Крещатике залязгают наши танки

      Уже нет.Не залязгают.Те годы,что были предоставлены укровласти,она использовала по полной.Поэтому до Крещатика придётся ползти 7 вёрст жидким,потом ещё 7 вёрст-твёрдым.Харкая кровью.Если победа и будет-то будет пирровой.Поздно пить Борджоми. Пропаганда своё дело сделала.Промышленность-тоже.Поезд ушёл.
      revnagan
  9. Геркулесыч Сегодня, 11:15
    Давно пора, связать руки тем, кто развязал гражданскую войну на Донбассе, и пытается устроить там геноцид Русского народа, и доставить их в суд !
    Геркулесыч
  10. APASUS Сегодня, 11:17
    Похоже все идет по отработанной схеме? Знаки внимания и поддержка от США воспринимаются на местном уровне не правильно,они надеются как в Грузии 080808 ,что смогут втянуть американцев на свою сторону в конфликте.Но американцам нужен сам конфликт ,а вступать в него своими войсками они не собираются,они хотят на нем заработать!Вот тут то и завязано все хитросплетение политики,чем хуже дела будут а Потрошенко,тем ближе война Выборы на пустом месте ему не выиграть,значит горячие головы опять будут утилизировать,местным поднимут зарплаты на 20 гр и пошло поехало
    APASUS
    1. revnagan Сегодня, 18:19
      Цитата: APASUS
      они надеются как в Грузии 080808 ,что смогут втянуть американцев на свою сторону в конфликте

      Вы серьёзно?Не нужно думать,что противник тупее тебя.На пин.до.сов никакой надежды никто не возлагает.Но разменять 30 млн. украинцев на такое же количество русских...иудейский кагал Украины только "за"!Учитывая кратный рост мощности "оборонки " Украины,учитывая то,что каждому украинцу разъяснили,как Россия вероломно нарушила Будапештские соглашения...В общем,благоприятное время для нагибания хунты прошло.
      revnagan
  11. KCA Сегодня, 11:31
    Почитал про "Джевелин", ну прям шедевр противотанковой техники, подготовка к выстрелу как к старту МБР, охлаждение ГСН и системы наведения внешним источников сжиженного азота, недостаточно охладил - отбой пуска, сильно, за это-же время с одной трубы РПГ можно 2-3-5 выстрелов произвести, убежать и спрятаться для новой атаки, с этим они воевать Крым хотят? Удачи, пусть к ФСИН обратятся за сосновыми досками, пригодятся
    KCA
    1. Монархист Сегодня, 15:43
      Суть не в "Джевалине",они и сами умеют читать,а в том,что США начали поставки "летального" оружия это как символ.
      Монархист
  12. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:47
    Если дать сдачи украине в случае если они свои угрозы воплотят в реальность, то начнутся вопли - а нас за что? А ответ России будет ассиметричный и хixлы плакать будут долго.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. revnagan Сегодня, 18:21
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      хixлы плакать будут долго.

      Долго плакать будут многие.По обе стороны границы.
      revnagan
  13. begemot20091 Сегодня, 11:55
    а чего бы рф не поставить искандеры в донецк
    begemot20091
  14. Лексус Сегодня, 12:01
    Ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко сказал

    ДБ думкой богатеет. Лучше пусть специалисты от психиатрии таких комментируют... или патологоанатомы.

    Лексус
  15. uporov65 Сегодня, 13:02
    Цитата: Logall
    Если запустят чтонибудь в мост, то нужно, даже просто необходимо, запустить что-нибудь в Раду!
    Хотя по-моему там уже давно должна преобладать "вежливость"! А принести ее должны - "вежливые люди"!

    Не надо куда-то что-то запускать, все уже давно запущенно, сидим жуем свой попкорн и ждем, когда бабахнет.
    uporov65
  16. GeorgeSev85 Сегодня, 14:26
    Ну и статейка ... как оружие для Киева угрожает Мосту? Вы думаете украинцы реально его применят против моста? Бред же. Что с Джавелинов пулять в мост будут? мде ...
    GeorgeSev85
  17. Монархист Сегодня, 15:35
    Романенко прав в том,что ЛЮБООЙ мост уязвим, но "всякое действие рождает противодействие". Обстрел моста- начало военных действий со стороны Украины, а там не все хотят войны и США не"впишутся",что делать пану Романенко?
    Монархист
  18. Монархист Сегодня, 15:45
    Цитата: Logall
    Целей много, но цель одна! - раздать Каждому фашисту по делам его...

    С эти не поспоришь
    Монархист
  19. Монархист Сегодня, 15:52
    Камрады, сегодня 31 декабря : Новый год "за дверью' уже стоит. Готовьте шампанское и НАСТУПАЮЩИМ! Давайте хоть сегодня забудем всех головкой ушибленых!
    Монархист
  20. gerkost2012 Сегодня, 19:39
    Вообще, где то внутри хочется, чтобы горячие парни из ГШ ВСУ во главе со своим "верховным доном Педро" начали Крым освобождать или чихнули в сторону Крымского моста. Вероятно, это и был бы последний день существования нынешней UAшки. Может, после этого что нибудь в Украине изменилось бы в лучшую сторону. А то все эти "херои" тлеют и воняют, воняют и тлеют.
    gerkost2012
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