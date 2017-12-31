В Госдуме связали заявление Киева о Крымском мосте с поставками американского оружия

Киев, видимо, получил укол храбрости в виде обещания поставить оружия из-за океана, поэтому теперь голова кружится от фантазий,

Крым – это непреступная крепость Российской Федерации. В Киеве давно уже пора всем заучить этот факт. Никто не позволит ставить под сомнение покой и мир в крымском регионе. Любые необдуманные и агрессивные заявления и поступки будут жестко пресекаться на корню,