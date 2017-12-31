В Госдуме связали заявление Киева о Крымском мосте с поставками американского оружия
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек связал заявление бывшего замначальника Генштаба ВСУ о якобы уязвимости Крымского моста для авиации и ракет с тем, что Вашингтон одобрил план по предоставлению Украине летальных вооружений.
Ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко сказал, что Крымский мост уязвим для авиации и ракет наземного и морского базирования.
По мнение Бальбека, это заявление свидетельствует о «временном затмении рассудка».
Напомним, Белый дом недавно одобрил план по предоставлению Украине оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. При этом представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине «для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета».
Мост через Керченский пролив, который соединит Краснодарский край с Крымом, будет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров.
Ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко сказал, что Крымский мост уязвим для авиации и ракет наземного и морского базирования.
По мнение Бальбека, это заявление свидетельствует о «временном затмении рассудка».
Киев, видимо, получил укол храбрости в виде обещания поставить оружия из-за океана, поэтому теперь голова кружится от фантазий,сказал он РИА Новости.
Крым – это непреступная крепость Российской Федерации. В Киеве давно уже пора всем заучить этот факт. Никто не позволит ставить под сомнение покой и мир в крымском регионе. Любые необдуманные и агрессивные заявления и поступки будут жестко пресекаться на корню,добавил депутат.
Напомним, Белый дом недавно одобрил план по предоставлению Украине оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. При этом представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине «для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета».
Мост через Керченский пролив, который соединит Краснодарский край с Крымом, будет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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