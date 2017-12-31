Русский культурный центр в Дамаске впервые за 7 лет провел новогодний праздник

Сегодня мы начали отмечать Новый год здесь, в Дамаске, в Русском культурном центре, на сцене которого семь лет была тишина. Триста с лишним детей с родителями, наши соотечественники, которые пришли на этот праздник, я надеюсь, получили массу удовольствия,

Все знают "Буратино", поэтому даже ребята из детских домов, которые не говорят по-русски, думаю, все они поняли по сюжету, что добро побеждает зло. Война заканчивается, мирная жизнь берет свое,

Мы вместе, рука об руку, установили и нарядили елку. Потом все вместе, как наши военные с сирийской армией взялись за руки, освобождая Сирию от терроризма, сегодня мы в мирной жизни, держась за руки, водим хоровод вокруг елки единым творческим коллективом,

В центре на протяжении всех лет трудился наш сирийский коллектив. Они не боялись, несмотря на то, что в их адрес шли угрозы, угрожали и их семьям. Эти люди каждый день открывали двери центра,