Русский культурный центр в Дамаске впервые за 7 лет провел новогодний праздник
В актовом зале Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Дамаске впервые за последние семь лет прошли праздничные мероприятия для детей в честь Нового года, передает ТАСС.
Российским и сирийским детям показали театральную постановку «Буратино» и вручили подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Последний раз такие массовые мероприятия проводились в РЦНК в 2010 году.
Фролов подчеркнул, что РЦНК, несмотря на нестабильную обстановку в республике и отсутствие командированных сотрудников из России, не прекращал свою работу.
Агентство напоминает, что Россотрудничество при поддержке посольства РФ и властей САР в декабре организовало и провело в Дамаске два масштабных мероприятия: в начале месяца музыканты из России выступили с концертом в Оперном театре Дамаска, а спустя неделю в столице Сирии прошел товарищеский матч, в котором приняли участия российские и сирийские звезды баскетбола.
Российским и сирийским детям показали театральную постановку «Буратино» и вручили подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Последний раз такие массовые мероприятия проводились в РЦНК в 2010 году.
Сегодня мы начали отмечать Новый год здесь, в Дамаске, в Русском культурном центре, на сцене которого семь лет была тишина. Триста с лишним детей с родителями, наши соотечественники, которые пришли на этот праздник, я надеюсь, получили массу удовольствия,сказал журналистам заместитель главы Россотрудничества Алексей Фролов.
Все знают "Буратино", поэтому даже ребята из детских домов, которые не говорят по-русски, думаю, все они поняли по сюжету, что добро побеждает зло. Война заканчивается, мирная жизнь берет свое,отметил он.
Мы вместе, рука об руку, установили и нарядили елку. Потом все вместе, как наши военные с сирийской армией взялись за руки, освобождая Сирию от терроризма, сегодня мы в мирной жизни, держась за руки, водим хоровод вокруг елки единым творческим коллективом,сказал замглавы Россотрудничества.
Фролов подчеркнул, что РЦНК, несмотря на нестабильную обстановку в республике и отсутствие командированных сотрудников из России, не прекращал свою работу.
В центре на протяжении всех лет трудился наш сирийский коллектив. Они не боялись, несмотря на то, что в их адрес шли угрозы, угрожали и их семьям. Эти люди каждый день открывали двери центра,рассказал он.
Агентство напоминает, что Россотрудничество при поддержке посольства РФ и властей САР в декабре организовало и провело в Дамаске два масштабных мероприятия: в начале месяца музыканты из России выступили с концертом в Оперном театре Дамаска, а спустя неделю в столице Сирии прошел товарищеский матч, в котором приняли участия российские и сирийские звезды баскетбола.
Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Алаеддин
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