22:31 31 декабря

Русский культурный центр в Дамаске впервые за 7 лет провел новогодний праздник

В актовом зале Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Дамаске впервые за последние семь лет прошли праздничные мероприятия для детей в честь Нового года, передает ТАСС.



Российским и сирийским детям показали театральную постановку «Буратино» и вручили подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Последний раз такие массовые мероприятия проводились в РЦНК в 2010 году.


Сегодня мы начали отмечать Новый год здесь, в Дамаске, в Русском культурном центре, на сцене которого семь лет была тишина. Триста с лишним детей с родителями, наши соотечественники, которые пришли на этот праздник, я надеюсь, получили массу удовольствия,
сказал журналистам заместитель главы Россотрудничества Алексей Фролов.

Все знают "Буратино", поэтому даже ребята из детских домов, которые не говорят по-русски, думаю, все они поняли по сюжету, что добро побеждает зло. Война заканчивается, мирная жизнь берет свое,
отметил он.

Мы вместе, рука об руку, установили и нарядили елку. Потом все вместе, как наши военные с сирийской армией взялись за руки, освобождая Сирию от терроризма, сегодня мы в мирной жизни, держась за руки, водим хоровод вокруг елки единым творческим коллективом,
сказал замглавы Россотрудничества.

Фролов подчеркнул, что РЦНК, несмотря на нестабильную обстановку в республике и отсутствие командированных сотрудников из России, не прекращал свою работу.

В центре на протяжении всех лет трудился наш сирийский коллектив. Они не боялись, несмотря на то, что в их адрес шли угрозы, угрожали и их семьям. Эти люди каждый день открывали двери центра,
рассказал он.

Агентство напоминает, что Россотрудничество при поддержке посольства РФ и властей САР в декабре организовало и провело в Дамаске два масштабных мероприятия: в начале месяца музыканты из России выступили с концертом в Оперном театре Дамаска, а спустя неделю в столице Сирии прошел товарищеский матч, в котором приняли участия российские и сирийские звезды баскетбола.

Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Комментарии 20

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:02
    все они поняли по сюжету, что добро побеждает зло. Война заканчивается, мирная жизнь берет свое,
    А русским детям Донбасса мирная жизнь только снится.
    Наблюдатель2014
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:05
      Цитата: Наблюдатель2014
      А русским детям Донбасса мирная жизнь только снится.

      надеюсь, что уже скоро их сон станет явью
      Angel_and_Demon
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:16
        Angel_and_Demon
        надеюсь, что уже скоро их сон станет явью
        Уже все давно поняли что использовать русских в виде "Смотрите чтобы было с Крымом" была хреновая идея.И за эту идею тот кто это придумал и осуществил должен понести наказание.Да наказание.Невзирая на остальные заслуги.Подставить русских в угоду спокойной жизни других русских плюс крымских татар это мерзость.Мерзость за котрую должны ответить.Нам тут чесали годами "Мы не сторона конфликта". Всё возращается на круги своя.Царствие небесное русским
        детям ,мужчинам и женщинам отдавшим свою жизнь за свободу Донбасса hi
        Наблюдатель2014
        1. jolly deckhand Сегодня, 11:24
          Сергей-наше Вам,с наступающим!!!Виктор-данке шён за методичку-буду пользовать,да ещё с каким удовольствием нашим,Вы бы знали...ЗДОРОВЬЯ СЕМЬЯМ ВАШИМ!!! hi hi hi
          jolly deckhand
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:31
            jolly deckhand hi Чем больше знаю я людей.Тем больше я люблю собак.У меня их аж три!!!Матильда Сергеевна и две её дочери (мои внучки) lol Не смогли пристроить Лабутена Кузминишна(отчество от папы соседа laughing )И Кузминка Кузминишна.Думаю что этот момент принесёт тройное счастье в новом году.Всех с наступающим 2018 годом hi
            Наблюдатель2014
        2. ando_bor Сегодня, 11:29
          Цитата: Наблюдатель2014
          "Смотрите чтобы было с Крымом" была хреновая идея.И за эту идею тот кто это придумал и осуществил должен понести наказание.

          Да, Россия вообще наказание для всего постсоветского мира, на войну не пришла и лучше всех живет, хотя партнеры изо всех сил наказывают.
          ando_bor
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:37
            ando_bor hi
            ..на войну не пришла и лучше всех живет, хотя партнеры изо всех сил наказывают.
            Ага.Зато в Сирию пришла и помогла.А русским должны помогать (прям под боком) на добравольных началах сами русские.Чем гордиться то? Что на помощь русским Россия не явилась официально.Так пусть этой дурью гордятся те изуиты кто эту мерзость придумали. hi
            Наблюдатель2014
            1. Dart2027 Сегодня, 11:54
              Цитата: Наблюдатель2014
              Ага.Зато в Сирию пришла и помогла.

              Политика всегда была грязным делом. Это жизнь.
              Dart2027
              1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:57
                Dart2027
                Политика всегда была грязным делом. Это жизнь.
                Да hi Жизнь одна.Поэтому жить нужно так ,чтобы не было мучительно больно за беcцельно прожитые годы.Ну или хотя бы постараться всё возможное для этого сделать.
                Наблюдатель2014
                1. Dart2027 Сегодня, 14:44
                  Цитата: Наблюдатель2014
                  Жизнь одна

                  А это-то здесь при чем?
                  Dart2027
            2. ando_bor Сегодня, 16:57
              Цитата: Наблюдатель2014
              Зато в Сирию пришла и помогла.

              Просто ты не понимаешь как все устроено, в Сирии Россия Украине помогает, в том числе, - ломает систему американского глобально доминирования, американцы сейчас Украиной рулят, а в попереть лоб попереть придется с украинцами воевать, - оно мне нужно.
              ando_bor
  2. oleg-gr Сегодня, 11:03
    Война в Сирии заканчивается. Пришло время налаживания мирной жизни.
    oleg-gr
    1. igordok Сегодня, 13:28
      Детям приятно смотреть "Приключение Буратино" , а не приключения ТОС-1 "Буратино". Хотя ТОС и помогли сирийским детям смотреть спектакль "Приключение Буратино".
      igordok
  3. Геркулесыч Сегодня, 11:13
    Только вот , не будет в Сирии мира , пока там есть янки! Не для того они готовят новую армию из недобитков, чтобы в Сирии был мир!
    Геркулесыч
    1. DEZINTO Сегодня, 11:15
      Только вот , не будет в Сирии мира

      Согласен. Тоже сплошной пессимизм. Ни на Донбассе ни в Сирии чё-то ничего хорошего не предвидеться.

      А бородатый Карабас-Барабас очень конечно символично для Сирии, только грустно это всё.
      За что-же дети несут страдания за ошибки взрослых? Несправедлив мир всё-таки.... request
      DEZINTO
  4. APASUS Сегодня, 11:21
    Все знают "Буратино", поэтому даже ребята из детских домов, которые не говорят по-русски, думаю, все они поняли по сюжету, что добро побеждает зло.

    Сомневаюсь что эти дети знают про Буратино,война все же.Но вот то что для детей Сирии это хоть какой то глоток воздуха ,для нормализации жизни это бесспорно .
    APASUS
    1. igordok Сегодня, 13:31
      Цитата: APASUS
      Сомневаюсь что эти дети знают про Буратино,

      Конкретно про Буратино да врят-ли, но "Приключения Буратино" типичная детская сказка про борьбу добра со злом, в котором побеждает добро. Сирийские дети поймут.
      igordok
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 11:25
    По сравнению с этим любая военная хрень кажется пластилиновой
    КВУ-НСвД
  6. кедр Сегодня, 12:23
    Хорошо, что наши налаживают нормальную жизнь в Сирии.
    В последние часы уходящего года надо вспомнить тех наших соотечественников, кто добился ценой своей жизни, возможности наладить в Сирии простую, нормальную, человеческую жизнь.
    Хорошо бы в этом Центре иметь их фотографии, чтобы сирийцы знали и помнили.
    кедр
    1. Piramidon Сегодня, 14:05
      Цитата: кедр
      Хорошо бы в этом Центре иметь их фотографии, чтобы сирийцы знали и помнили.

      И знают и помнят.
      В одной из колонн организовали своеобразный аналог "Бессмертного полка", где сирийцы несли портреты погибших российских и сирийских военных.

      Piramidon
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