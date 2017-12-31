В Берлине созданы «зоны безопасности» для женщин
Во время проведения новогодних мероприятий в Берлине у Бранденбургских ворот впервые появились «зоны безопасности» для женщин, передает РИА Новости сообщение Der Tagesspiegel.
«Эти зоны будут представлять собой координационные центры, в которых специально обученные сотрудники смогут помочь женщинам, пострадавшим от сексуальных домогательств или приставаний», – говорится в сообщении.
Издание отмечает, что новые меры безопасности приняты для того, чтобы «избежать повторения событий двухгодичной давности, когда в канун нового 2016 года выходцы из Северной Африки и арабских стран напали на женщин в Кельне и других городах Германии».
Организаторы мероприятий призывают гостей, к которым будут приставать агрессивные иностранцы, «четко давать понять им, что их действия неприятны, и обращаться за помощью к другим людям».
Профсоюз германской полиции уже раскритиковал нововведение.
Он добавил, что тот, кто всё это придумал, «совсем не понимает политическую ситуацию в стране».
«Эти зоны будут представлять собой координационные центры, в которых специально обученные сотрудники смогут помочь женщинам, пострадавшим от сексуальных домогательств или приставаний», – говорится в сообщении.
Издание отмечает, что новые меры безопасности приняты для того, чтобы «избежать повторения событий двухгодичной давности, когда в канун нового 2016 года выходцы из Северной Африки и арабских стран напали на женщин в Кельне и других городах Германии».
Организаторы мероприятий призывают гостей, к которым будут приставать агрессивные иностранцы, «четко давать понять им, что их действия неприятны, и обращаться за помощью к другим людям».
Профсоюз германской полиции уже раскритиковал нововведение.
С ней (этой мерой) мы как бы говорим, что есть зоны безопасности, а есть зоны опасности,заявил лидер организации Райнер Вендт.
Он добавил, что тот, кто всё это придумал, «совсем не понимает политическую ситуацию в стране».
У женщин есть право быть в безопасности в любом месте,отметил Вендт.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти