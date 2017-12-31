22:38 31 декабря

В Берлине созданы «зоны безопасности» для женщин

Во время проведения новогодних мероприятий в Берлине у Бранденбургских ворот впервые появились «зоны безопасности» для женщин, передает РИА Новости сообщение Der Tagesspiegel.



«Эти зоны будут представлять собой координационные центры, в которых специально обученные сотрудники смогут помочь женщинам, пострадавшим от сексуальных домогательств или приставаний», – говорится в сообщении.


Издание отмечает, что новые меры безопасности приняты для того, чтобы «избежать повторения событий двухгодичной давности, когда в канун нового 2016 года выходцы из Северной Африки и арабских стран напали на женщин в Кельне и других городах Германии».

Организаторы мероприятий призывают гостей, к которым будут приставать агрессивные иностранцы, «четко давать понять им, что их действия неприятны, и обращаться за помощью к другим людям».

Профсоюз германской полиции уже раскритиковал нововведение.

С ней (этой мерой) мы как бы говорим, что есть зоны безопасности, а есть зоны опасности,
заявил лидер организации Райнер Вендт.

Он добавил, что тот, кто всё это придумал, «совсем не понимает политическую ситуацию в стране».

У женщин есть право быть в безопасности в любом месте,
отметил Вендт.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 94

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  1. Шура пермский Сегодня, 13:44
    вот бред... напустили бородатых,теперь какие то там зоны безопасности делают,просто у кого то мужиков в стране не осталось... а вообще это расплата европейцам за крестовые походы,так что не жалко их даже
    Шура пермский
    1. vovanpain Сегодня, 13:48
      Организаторы мероприятий призывают гостей, к которым будут приставать агрессивные иностранцы, «четко давать понять им, что их действия неприятны, и обращаться за помощью к другим людям».

      Нормальные мужики в любом месте и в любое время вломят хамам пристающим и оскорбляющих женщин,а не только
      «в зоне безопасности»

      yes
      vovanpain
      1. aleks_29296 Сегодня, 13:53
        Истинные арийцы нынче не те, а то, что вы предлагаете, больше подходит под описание русских варваров.
        aleks_29296
        1. sabakina Сегодня, 14:06
          Что Вы хотите от нынешних "арийцев"? У них мужик, переделанный в бабу батальоном командует! А вообще, с западной (матраской) точки зрения, всё нормально. "Если вы не можете избежать изнасилования, расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие".
          sabakina
          1. Татьяна Сегодня, 14:24
            В Берлине созданы «зоны безопасности» для женщин
            Святое дело для НАСТОЯЩИХ мужчин - защитить женщину от уродов и выродков!!
            Татьяна
            1. Проксима Сегодня, 14:29
              Цитата: Татьяна
              В Берлине созданы «зоны безопасности» для женщин
              Святое дело для НАСТОЯЩИХ мужчин - защитить женщину от уродов и выродков!!

              Не эти ли "настоящие мужчины" будут их защищать? belay
              Проксима
              1. фигвам Сегодня, 14:47
                в Берлине у Бранденбургских ворот впервые появились «зоны безопасности» для женщин

                Очень ценные западные ценности. Приходите на новый год, в этот раз вас здесь даже не изнасилуют.
                фигвам
                1. Идущий Сегодня, 16:18
                  Цитата: vovanpain
                  Организаторы мероприятий призывают гостей, к которым будут приставать агрессивные иностранцы, «четко давать понять им, что их действия неприятны, и обращаться за помощью к другим людям».

                  Нормальные мужики в любом месте и в любое время вломят хамам пристающим и оскорбляющих женщин,а не только
                  «в зоне безопасности»

                  yes


                  Скоро и для их "мужиков" будут создавать зоны. Влад с наступающим!
                  Идущий
            2. Ныробский Сегодня, 17:51
              Цитата: Татьяна
              Святое дело для НАСТОЯЩИХ мужчин - защитить женщину от уродов и выродков!!
              Так то оно так, но это в нормальных странах. У них речь не идёт даже о профилактике преступлений в отношении женщин, а просто по оказанию помощи женщинам в каких то центрах уже по факту надругательства. Деградация Европы необратима.
              Ныробский
        2. Комментарий был удален.
      2. НЕКСУС Сегодня, 16:30
        Цитата: vovanpain
        Нормальные мужики в любом месте и в любое время вломят хамам пристающим и оскорбляющих женщин,а не только

        Нормальные мужчины,сперва думают что творят,а после делают. А в ЕС сперва делают,чтоб всякого отребья к ним набежало орда,а после чешут репы ,озадаченные,чего с этим делать.
        Как говорят,-пьяный проспится, д.у.р.а.к никогда.
        НЕКСУС
        1. karabas-barabas Сегодня, 17:30
          Цитата: НЕКСУС
          А в ЕС сперва делают,чтоб всякого отребья к ним набежало орда,а после чешут репы ,озадаченные,чего с этим делать.


          Ну, сраведливости ради, замечу, что в России проблем с этим не меньше, скорее больше и всё на много сложнее.
          karabas-barabas
    2. Владимирец Сегодня, 13:57
      Цитата: Шура пермский
      теперь какие то там зоны безопасности делают,просто у кого то мужиков в стране не осталось...

      Осталось "зоны безопасности" для немецких мужиков сделать, а то арабы в отсутствие женщин, не ровен час, на них переключатся. laughing
      Владимирец
      1. Pirogov Сегодня, 14:13
        Цитата: Владимирец
        Осталось "зоны безопасности" для немецких мужиков сделать, а то арабы в отсутствие женщин, не ровен час, на них переключатся.

        Так в этом и есть суть демократии , чтобы чёрные ЛЮБИЛИ всех подряд.
        Pirogov
      2. сайгон Сегодня, 15:39
        если гансам дадут команду фасссс , результат поразит ..
        Лоск и толерантностизм сдует как ветром и стройными рядами они будут убивать .
        Причем варварство из германцев не вывитрится не когда
        сайгон
        1. Astrey Сегодня, 19:04
          Цитата: сайгон
          если гансам дадут команду фасссс

          В немецком гроссбухе уже приличный мортиролог. А забывать гансы не любят, скорее умалчивать.
          Цитата: сайгон
          варварство из германцев не вывитрится не когда

          Присоединяюсь, в форме коварства - как невидимая строчка в паспорте.
          Astrey
    3. 32363 Сегодня, 14:24
      Цитата: Шура пермский
      . а вообще это расплата европейцам за крестовые походы,так что не жалко их даже

      учи историю, узнаешь первопричину крестовых походов.
      Захват сельджуками Иерусалима. Римский папа Урбан II готовит крестовый поход
      http://licey.net/free/2-srazheniya__izmenivshie_h
      od_istorii/10-srazheniya__izmenivshie_hod_istorii
      __s_drevnosti_do_xv_veka/stages/1013-zahvat_seldz
      hukami_ierusalima_rimskii_papa_urban_ii_gotovit_k
      restovyi_pohod.html
      Нашествие турок-сельджуков. Наследница Рима на Востоке – некогда могущественная Византийская империя – к середине XI в. растеряла большую часть своих владений и едва отбивалась от воинственных соседей. В 60-х гг. у нее появился новый страшный враг: турки-сельджуки. Это были тюркские кочевые племена, явившиеся из Средней Азии. Еще в 40-х гг. они завоевали территорию современного Ирана, а в середине 50-х – Ирака.

      Покорив мусульманские области Ближнего Востока, сельджуки не остановились и вторглись на византийские территории. В Византии вспыхнула паника. Ее император Роман IV попытался остановить завоевателей, но в 1071 гг. в битве при городе Манцикерте византийское войско потерпело сокрушительное поражение, а сам он попал в плен. После этого у византийцев уже не было сил сопротивляться. Сельджуки, постепенно продвигаясь на запад, отняли у Византии почти всю Малую Азию.
      Хлынув в огромном количестве на христианские города и деревни, сельджуки нещадно их грабили, разоряли и жгли. Пылали и рушились церкви и монастыри. Завоеватели оскверняли христианские святыни, подвергали изощренным пыткам, а затем убивали священников и монахов, принуждали местное население принимать ислам, истребляя тех, кто сопротивлялся.

      Захват сельджуками Иерусалима. В 1071 г. в руки сельджуков перешел Иерусалим, город Христа, со всеми главными святынями христиан. Несколько столетий до этого святой город находился под властью арабов, которые терпимо относились к местным христианам и паломникам, постоянно прибывавшим из Европы для поклонения Гробу Господню. Новые хозяева города стали подвергать поруганию христианские храмы, ущемлять права местных христиан, чинить препятствия паломникам: их могли оскорбить, избить, продать в рабство, убить. Даже ходить по улицам города христианам стало опасно. Особенно безжалостно завоеватели издевались над иерусалимским патриархом, обращаясь с ним как с последним рабом. Однажды сельджуки, схватив его за бороду, стащили с престола на пол, а затем протащили по улицам на потеху толпе мусульман и без всякого повода засадили в темницу.В 1088–1091 гг. сельджуки начали новое наступление на запад. Сговорившись с кочевниками-печенегами, напавшими на Византию с севера, из причерноморских степей, они хотели захватить ее столицу, крупнейший и богатейший город того времени, один из важнейших христианских центров – Константинополь. Напуганный византийский император Алексей обратился за помощью к римскому папе, королям и князьям Западной Европы. В своем послании он описал угрозу, которой подвергается его государство, и тяжелое положение христиан в Иерусалиме. Император призывал западных христиан выступить на помощь Византии, вытеснить сельджуков из христианских земель и освободить Иерусалим и Святую Землю от их ига.

      Подготовка крестового похода. В 1091 г. Византийская империя с огромным напряжением сил, с помощью военной силы или дипломатии, кое-как отбилась от наседавших на нее сельджуков. Но возвратить потерянные территории византийцам не удалось. К тому же было ясно, что это успех временный, и грозный враг по-прежнему стоит в нескольких днях пути от Константинополя. Помощь Византии могла прийти только с Запада.
      32363
    4. Василенко Владимир Сегодня, 15:38
      Цитата: Шура пермский
      а вообще это расплата европейцам за крестовые походы,так что не жалко их даже

      да нет это как раз за другое, рыцари псы в гробу как вентиляторы вертятся глядя на это
      Василенко Владимир
      1. андрей юрьевич Сегодня, 15:49
        В Берлине созданы «зоны безопасности» для женщин
        Сегодня, 13:42
        Идея хороша....ещё бы капканы,и "пояса верности" (для верности) ну и личное оружие в виде "парабеллума"-хочешь мира-готовься к войне.
        андрей юрьевич
        1. Svarog51 Сегодня, 16:23
          Юрич, с наступающим Новым Годом hi drinks
          Немцы в Германии создают себе резервации? belay Поди и не рады, что мы оттуда ушли. recourse
          Svarog51
          1. андрей юрьевич Сегодня, 17:05
            Цитата: Svarog51
            Юрич, с наступающим Новым Годом

            с Новым Сергей... drinks
            андрей юрьевич
            1. Svarog51 Сегодня, 17:37
              Что бы в Новом встречаться на ВО drinks
              Svarog51
    5. БАРХАН Сегодня, 16:50
      Цитата: Шура пермский
      вот бред... напустили бородатых,теперь какие то там зоны безопасности делают,просто у кого то мужиков в стране не осталось... а вообще это расплата европейцам за крестовые походы,так что не жалко их даже

      Цитата: vovanpain
      Нормальные мужики в любом месте и в любое время вломят хамам пристающим и оскорбляющих женщин,а не только

      Цитата: aleks_29296
      Истинные арийцы нынче не те, а то, что вы предлагаете, больше подходит под описание русских варваров.

      Есть там мужики.Я общался.Особенно злая молодёжь,впрочем ,как и везде.Вообще то это и есть мотиватор -подстёгиватель,разжечь и поднять ненависть...Ну ,а потом по накатанной...появится вождь-фюрер и бюргеры с немецкой педантичность будут резать бородатых.И во всей Европе так.Правые околонацисткие движения уже стремительно поднимаются.
      Вспомните ,как поражались предки преобразившимся немцам,потомкам Ницше и Гёте,Шиллера и Канта буквально за несколько лет превратившихся в машину зла и ненависти...Кто бы мог подумать...Так ,что...
      БАРХАН
    6. karabas-barabas Сегодня, 17:27
      Кроме как от российских СМИ и нацистких партий, больше ни от кого по поводу беженцев ничего не слышно. В Кёлне толпа от которой исходила агрессия, домогательства и тд., состояла в основном из мусульман, но если посмотреть видео тех событий, то сразу видно, что если там кто и был из беженцев, то может пару человек, в основном это были турки, арабы и пр., которые или родились в ФРГ, или прибыли давно, это слышно по немецкой речи. Ну а "расплата за крестовые походы".., Вы это серьёзно??
      karabas-barabas
      1. japs Сегодня, 18:49
        Ну, скажем, зоны безопасности созданы не только в Берлине.
        А мирных бородатых беженцев, Вы можете защищать в другом месте, например, на "Цензоре".
        Или в комментариях к статье о "Зонах безопасности" в сегодняшней "FAZ". Там, я полагаю,
        Вам, вполне компетентно ответят.
        japs
  2. Юрий Николаевич Сегодня, 13:45
    Сначала зоны безопасности для женщин, потом резервации для коренного населения.
    Юрий Николаевич
    1. PSih2097 Сегодня, 15:14
      Цитата: Юрий Николаевич
      Сначала зоны безопасности для женщин, потом резервации для коренного населения.

      в следующих местах: Бухенвальд, Майданек, Саласпилс, Равенсбрюк, Дахау и Освенцим.
      PSih2097
  3. Tusv Сегодня, 13:50
    Ехате в Россию, У нас, когда Женщине угрожает опасность, даже Муж может огребсти. Сам два раза облажался и был жестоко избит дамской сумочкой с кирпичами на борту
    Tusv
    1. Krasnodar Сегодня, 13:58
      Цитата: Tusv
      Ехате в Россию, У нас, когда Женщине угрожает опасность, даже Муж может огребсти. Сам два раза облажался и был жестоко избит дамской сумочкой с кирпичами на борту

      Такая же история, только один раз.
      И был вроде жЁних, а не муж.
      Теперь я стараюсь чуть внимательней всматриваться в ситуации )))))
      Krasnodar
      1. Tusv Сегодня, 14:10
        Цитата: Krasnodar
        И был вроде жЁних, а не муж.

        В общем будущуе Многофукциональное Устройство Женщины drinks
        Tusv
    2. sabakina Сегодня, 14:12
      Володя, стесняюсь спросить, жена в пылу драки не узнала собственного мужа? belay
      sabakina
      1. Tusv Сегодня, 14:18
        Цитата: sabakin
        Володя, стесняюсь спросить, жена в пылу драки не узнала собственного мужа?

        Женщина плакала, я вдарил, в ответ получил дамской сумочкой. Это я никого не узновал soldier
        Tusv
        1. sabakina Сегодня, 14:25
          Вовка, ну ты вааще что-то с чем то! Даже не знаю, как с тобой идти в атаку?
          sabakina
          1. Tusv Сегодня, 14:30
            Цитата: sabakina
            Даже не знаю, как с тобой идти в атаку?

            А з нами ПВОшниками в атаку идти не обязательно, Небо почистим, Летуны поляну отполируют и ходите себе на Здоровье куды угодно Хоть до городу Парижу drinks
            Tusv
            1. Tusv Сегодня, 14:44
              За ковровыми дорожками обращайтесь к Инжененрным drinks
              Tusv
              1. PSih2097 Сегодня, 15:17
                Цитата: Tusv
                За ковровыми дорожками обращайтесь к Инжененрным drinks

                не, к нам это по поводу засаженных всяким взрывающимся добром полянок... fellow
                PSih2097
                1. Svarog51 Сегодня, 16:38
                  Тогда Вам поручим Новогодний Салют. good drinks
                  Svarog51
                  1. Tusv Сегодня, 16:45
                    Патроны закуплены drinks
                    Гвардии Еврейтор, Ленинградской Армии ПВО к стрельбе готов drinks
                    Tusv
              2. Мих1974 Сегодня, 21:22
                Ой да ладно, все же знают что "вдарят" и "расшедрятся" РВСН, после этого до "развалин городу Парижу" только танкисты доберутся, да и то не всякий согласится "жрать и **рь" не вылазя из танка lol . Бо почитай от Каллининграда, до самогу Парижу - будет хорошо "светящаяся" местность. good
                Мих1974
    3. Хагалаз Сегодня, 14:15
      Цитата: Tusv
      Ехате в Россию, .......

      А вот с этим, как то надо по аккуратнее, а то женщины тоже разные бывают, особенно у них там....
      Хагалаз
      1. Tusv Сегодня, 14:24
        Цитата: Хагалаз
        а то женщины тоже разные бывают, особенно у них там....

        Для них. У меня козырная отмазка. Я влюблен
        Tusv
        1. Tusv Сегодня, 15:01
          К тому же у меня стойкие религиозные убеждения. Я Бабтист drinks
          Tusv
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:50
    В Берлине созданы «зоны безопасности» для женщин
    У меня лично тоже, для моих женщин создана зона безопастности.Глаз на опу натяну мгновенно не дай Бог хоть не так глянут в сторону ведущие и долгожданные специалисты из нищебродских стран в сторону моих женщин.
    Наблюдатель2014
  5. HAM Сегодня, 13:57
    Скоро все европейки,при таких "мужчинах",будут носить "пояса верности",а ключики будут выдавать лично Меркель с Макроном. crying
    HAM
  6. mih_sergeev92 Сегодня, 13:58
    Самое смешное, ни слова о полиции. Видимо полиция должна быть толлерантной максимально к мигрантам.
    mih_sergeev92
    1. sabakina Сегодня, 14:14
      "Бить нельзя". Классика Советского кинематографа.
      sabakina
    2. ШУРУМ -БУРУМ Сегодня, 14:34
      Имеется в виду - толеранта к хамскому (животному) поведению?
      ШУРУМ -БУРУМ
  7. Симон Сегодня, 13:58
    В Берлине созданы «зоны безопасности» для женщин --- А поможет ли это Берлину? recourse Если в Германии уже нормальных мужиков не осталось - одни гомики laughing
    Симон
  8. san4es Сегодня, 14:03
    В Берлине созданы «зоны безопасности» для женщин

    ...На спец-средствах можно бизнес делать fellow

    recourse ...пока у туземцев своих инструментов нет
    san4es
    1. sabakina Сегодня, 14:20
      Саня, с Наступающим! Я что то не помню у русских женщин (которые коня на скаку остановят, в горящую избу войдут) спецсредств, кроме вил. Нашим гранату Ф-1 в руки, так радиусе квартала ни одного бабая не будет. Правда, есть тенденция к мельчанию, что не радует.
      sabakina
      1. san4es Сегодня, 14:26
        Цитата: sabakina
        ... Правда, есть тенденция к мельчанию, что не радует.

        hi ...Привет Слав...И тебе не хворать wink
        san4es
  9. Irokez Сегодня, 14:04
    Профсоюз германской полиции уже раскритиковал нововведение.

    Ну ещё есть те голоса которые адекватно оценивают ситуацию.
    Я понимаю зона безопасности для меньшинств, чтоб их здравые люди не разорвала, но зона безопасности для здравых людей от меньшинств - это уж край неадекватности госслужб.
    Толерантность убивает Западную Европу, но они от толерантности не отказываются. Порочный, замкнутый круг боятся разорвать ибо это будет крах их демократии и идеологии. Сколько в истории было демократических стран и все они канули в историю.
    Irokez
    1. karabas-barabas Сегодня, 17:38
      Цитата: Irokez
      Толерантность убивает Западную Европу, но они от толерантности не отказываются. Порочный, замкнутый круг боятся разорвать ибо это будет крах их демократии и идеологии. Сколько в истории было демократических стран и все они канули в историю.


      Именно демократия, равноправие и толерантность сделали запад самым успешным, среди других систем, не смотря на какие-то перегибы. А вот какие демократические страны канули в историю, не совсем поятно, может просветите?
      karabas-barabas
      1. Irokez Сегодня, 18:43
        Достаточно вспомнить древнюю Грецию и Рим.
        Irokez
  10. Симон Сегодня, 14:05
    Цитата: Tusv
    Ехате в Россию, У нас, когда Женщине угрожает опасность, даже Муж может огребсти. Сам два раза облажался и был жестоко избит дамской сумочкой с кирпичами на борту

    Что, хочешь предложить, чтоб наши женщины с кирпичами в сумочках поехали в Берлин! Да, тогда точно там беженцам не поздоровится, быстро от учатlaughing
    Симон
    1. Tusv Сегодня, 15:34
      Цитата: Симон
      Что, хочешь предложить, чтоб наши женщины с кирпичами в сумочках поехали в Берлин!

      Вот уж нафиг. Мир без Баб? пущай там черпают полными ложками свою гомосятину. Я не согласен
      Tusv
  11. Moskovit Сегодня, 14:06
    Немецкое ноу-хау. Зоопарк наоборот. Хищники гуляют на свободе, а добропорядочные граждане сидят в клетках.
    Moskovit
    1. Esoteric Сегодня, 14:12
      Цитата: Moskovit
      Немецкое ноу-хау. Зоопарк наоборот. Хищники гуляют на свободе, а добропорядочные граждане сидят в клетках.

      У нас переняли. yes Добропорядочные граждане сидят за металлическими дверями и решётками на окнах, а преступники в загородных домах и московских квартирах под домашним арестом сочиняют стихи и снимают клипы. wassat
      Esoteric
  12. m.cempbell Сегодня, 14:08
    Эти зоны будут представлять собой координационные центры, в которых специально обученные сотрудники смогут помочь женщинам, пострадавшим от сексуальных домогательств или приставаний

    Это её сперва изнасилуют, а потом она туда за психологической помощью побежит?! Это что вообще такое???
    m.cempbell
    1. Irokez Сегодня, 14:11
      Цитата: m.cempbell
      Это что вообще такое???

      Это называется совместить приятное с полезным.
      Irokez
    2. Tusv Сегодня, 15:45
      Там традиция такая.
      Если не изнасилована, значит Ведьма
      Tusv
  13. bylec Сегодня, 14:11
    нужно быть еще либеральней (ведь ему хотелось ) ну либеральней-либеральней -ведь у него Такоое тяжелое детство
    bylec
  14. частное лицо Сегодня, 14:14
    О даст ишь фантастишь. Немки держитесь вам бармалеи покажут где ваше место и что есть настоящий мужчина а не какой нибудь гей.
    частное лицо
    1. Bakht Сегодня, 14:52
      Новый русский женился на модели. Посе свадьбы она ему говорит
      - Дорогой, ты знаешь, я ведь снималась в немецком кинофильме.
      - Не может быть дорогая. Ты же не знаешь немецкий язык.
      - О, это было нетрудно. Там всего несколько слов "О уе, даст ист фантастишь"!!!
      wink
      Bakht
  15. Egorovich Сегодня, 14:19
    Вот до чего либерастия Гейропу довела, просто поразительно. Это же надо - "зона безопасности" для женщин.
    Egorovich
  16. roskot Сегодня, 14:19
    пробрался в Берлин. Пора опять освобождать. Теперь от бородатых.
    roskot
  17. dzuar saubarag Сегодня, 14:20
    Ещё лет 60 назад эта новость была полным бредом. А бородачам быстро указали бы их неправоту - самым доступным и понятным образом (плохое знание языка и местных обычаев никак не помешали бы разъяснению). Так или иначе, но ситуация разрешится в обозримом будущем... Но прольётся крови и думаю не мало
    dzuar saubarag
  18. ALEA IACTA EST Сегодня, 14:20
    Не легче просто выпереть всю эту гадость?
    ALEA IACTA EST
    1. 32363 Сегодня, 14:31
      Цитата: ALEA IACTA EST
      Не легче просто выпереть всю эту гадость?

      правительство с какимто тупым упорством продолжает впускать , по 20 тысяч в месяц регистрируют официально, а сколько нелегально, неизвестно.
      32363
      1. ALEA IACTA EST Сегодня, 14:42
        В общем, все по Маяковскому.
        ALEA IACTA EST
  19. 32363 Сегодня, 14:29
    laughing ...градус повышается...красота и массовые расстрелы спасут мир.
    32363
  20. Million Сегодня, 14:30
    Толерантность в Европе пожинает свои плоды.Человек может быть толерантен к обезьяне,а вот обезьяна к человеку-не всегда...
    Million
  21. vasev Сегодня, 14:32
    И эти б...и рассказывали о миллионах немок ,изнасилованных советскими солдатами.Вот пусть их теперь арабы е....
    vasev
  22. razved Сегодня, 14:46
    Больше эти так называемые зоны безопасности напоминают гетто.
    razved
  23. Bakht Сегодня, 14:48
    Оградить "зоны безопасности" колючей проволокой, расставить вышки с пулеметами. И... чья же это страна? Немцы должны жить в резервации, а страна принадлежит мигрантам. Ведь уже были высказывания мигрантов "если немцам не нравится их страна, то они могут уезжать". Самим мигрантам Германия очень даже нравится.
    Bakht
    1. bk316 Сегодня, 15:10
      Вот и я тоже представляю себе.
      Зоны за колючкой, вышки с пулеметами в углах , овчарки по периметру и немки внутри.
      НО ЧТО НЕ УКЛАДЫВАЕТСЯ В ГОЛОВЕ, они сами себя туда загнали , на вышках сами немцы своих стерегут и при попытке выбраться расстрел. Сюр какой-то полный. Может пора остаткам немецкого народа обратно в поволжье, хоть так сохранятся.
      bk316
  24. APASUS Сегодня, 15:08
    Класс!
    Провал всей миграционной политики оформили как зоны безопасности для женщин!.Дальше что ? Зоны безопасности для детей,для трансгендеров .................................
    APASUS
  25. Геркулесыч Сегодня, 15:13
    Скажу что для Германии это позор! Их ниже плинтуса мигранты опустили!
    Геркулесыч
  26. 32363 Сегодня, 15:26
    каждое унижение Германии заканчивалось мировой войной.
    ждёмсс...
    32363
  27. VeteranVSSSR Сегодня, 15:27
    Цитата: Шура пермский
    вот бред... напустили бородатых,теперь какие то там зоны безопасности делают,просто у кого то мужиков в стране не осталось... а вообще это расплата европейцам за крестовые походы,так что не жалко их даже

    Да,Адик в Аду дергается от такой судьбы Изольд и Гредхенов..?
    А не пробовали гансы по отношению к бармалеям-,,труд делает человека свободным''?
    VeteranVSSSR
  28. Василенко Владимир Сегодня, 15:37
    Эти зоны будут представлять собой координационные центры, в которых специально обученные сотрудники смогут помочь женщинам, пострадавшим от сексуальных домогательств или приставаний
    "я фигею дорогая редакция"
    мужики в юбках были теперь вот это

    а ведь когда-то их предки поступали иначе
    Василенко Владимир
  29. mavrus Сегодня, 15:54
    Цитата: Проксима
    Цитата: Татьяна
    В Берлине созданы «зоны безопасности» для женщин
    Святое дело для НАСТОЯЩИХ мужчин - защитить женщину от уродов и выродков!!

    Не эти ли "настоящие мужчины" будут их защищать? belay

    . Знал что у них всё хреново, но не до такой же степени. Интересно, строевой смотр они проводят? И как это выглядит...
    mavrus
  30. 32363 Сегодня, 16:30
    вот тут всё разложено, шляпы сами признаются что они за всем стоят.
    32363
  31. бастард Сегодня, 16:43
    Мне так видится, что скоро не зоны безопасности у них будут, а просто все бабы в парандже ходить будут, духи правильно порядок в ейропе наводят!
    бастард
  32. LeonidL Сегодня, 17:04
    Из загончика из колючей проволоки, под охраной вооруженной полиции несутся радостные вопли немецких блондинок "Спасибочки фраушка Меркель за наше счастливое и безопасное празднование Нового Года!"
    LeonidL
  33. Комментарий был удален.
  34. Sancio Сегодня, 17:45
    Главное:Зоны безопасности после сексуальных домогательств.Смешно!!!
    Sancio
    1. Комментарий был удален.
  35. рус-5819 Сегодня, 17:47
    Эти зоны будут представлять собой координационные центры, в которых специально обученные сотрудники смогут помочь женщинам, пострадавшим от сексуальных домогательств или приставаний»

    ....осознать, что если насилие неизбежно, надо расслабится и получить удовольствие! Бред !!!!!
    рус-5819
  36. Лексус Сегодня, 18:17
    Содом и Гоморра 2.0. Ещё нас жизни поучать пытаются...

    Лексус
  37. akunin Сегодня, 19:05
    сию новость узрел по "евроньюс".больше всего поразило,что в зонах безопасности дежурит не полиция,а "красный крест".будут учить подмываться.
    akunin
  38. Zomanus Сегодня, 19:06
    Это какой то. То есть по сути город отдан на откуп черномазым,
    которые могут творить все что им угодно.
    А в этих центрах, куда еще и добраться нужно,
    будут видимо пояснять, что так и надо жить
    в толерантном обществе, и что это их права.
    Zomanus
  39. Lesorub Сегодня, 19:29
    В Германии опустили свой народ именно так !
    Lesorub
  40. zulusuluz Сегодня, 19:40
    Только один думающий немец в германской полиции???
    zulusuluz
  41. Сергей956 Сегодня, 19:46
    Не понимаю политику Меркель и её коллег. Вначале с хлебом-солью впускают в страну молодых, здоровых, не отравленных алкоголем и ЛГБТ пропагандой беженцев, а затем начинают обижаться, что они обращают внимание на Германских красавиц, на которых местные геи внимания не обращают.
    Сергей956
  42. lopvlad Сегодня, 19:55
    «зоны безопасности» для женщин


    всё как по шариату.Отдельно зоны для женщин и мужчин.
    lopvlad
  43. slavaseven Сегодня, 20:31
    Чисто к размышлению пара вопросов:
    Зачем им толпа беженцев, число которых растёт? Кто имеет барыш от выделенных на эту программу денег? Дальнейшие шаги, когда беженцев станет больше? Куда направят энергию социального взрыва от раскола общества между пришлыми и аборигенами? Пофантазируем?
    slavaseven
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