Украинский портал опубликовал видео испытаний ракеты для нового комплекса
В интернете появилось видео испытаний двигателя ракеты нового украинского оперативно-тактического комплекса «Гром-2», передает канал 112 Украина.
По данным канала, ссылающегося на военное ведомство, ракетный комплекс в настоящее время готов к выходу на полевые испытания.
Сообщается, что «оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км».
«Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг. Боевая часть может быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасную ампулу», – говорится в материале.
Бортовая система управления ракеты инерциальная, комплектуется системами навигации и наведения различного типа (радиолокационными, оптико-электронными).
По данным канала, ссылающегося на военное ведомство, ракетный комплекс в настоящее время готов к выходу на полевые испытания.
Сообщается, что «оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км».
«Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг. Боевая часть может быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасную ампулу», – говорится в материале.
Бортовая система управления ракеты инерциальная, комплектуется системами навигации и наведения различного типа (радиолокационными, оптико-электронными).
Использованы фотографии: "Украинский милитарный портал"
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