12:02 03 января

Украинский портал опубликовал видео испытаний ракеты для нового комплекса

В интернете появилось видео испытаний двигателя ракеты нового украинского оперативно-тактического комплекса «Гром-2», передает канал 112 Украина.



По данным канала, ссылающегося на военное ведомство, ракетный комплекс в настоящее время готов к выходу на полевые испытания.


Сообщается, что «оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км».



«Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг. Боевая часть может быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасную ампулу», – говорится в материале.

Бортовая система управления ракеты инерциальная, комплектуется системами навигации и наведения различного типа (радиолокационными, оптико-электронными).

Использованы фотографии: "Украинский милитарный портал"
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 43

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 08:36
    По внешнему виду-вполне современная система..А что и как там с ТТХ это надо еще посмотреть.Я уже не раз писал в комментариях,что вна есть и производство и спецы..И ждать когда там все развалится -дело бесперспективное.Вот только сколько смогут сделать,вот в чем вопрос.
    210окв
    1. Nick Сегодня, 10:02
      Цитата: 210окв
      Я уже не раз писал в комментариях,что вна есть и производство и спецы..И ждать когда там все развалится -дело бесперспективное.

      В СССР было все, и круче, НО... Увы и Ах! Сама Украина превращается в Руину и довольно быстрым темпом.
      Nick
      1. xetai9977 Сегодня, 11:13
        "Украина превращается в Руину", "Это драндулет", "Сваяли из фанеры", "граната в волосатой руке"....Вот краткий обзор комментов пользователей. А на видео вполне современный ракетный комплекс, несомненно заслуживающий пристального внимания. К тому же Украинский ВВП растёт гораздо более высокими темпами, чем российский. Так что рано хороните эту страну. Неизвестно, кто кого переживёт.
        xetai9977
        1. Вождь краснокожих Сегодня, 11:55
          "Коментаторы" (адекватные) плавно переходят в новую стадию. Они уже не заявляют о похоронах Южмаша и тд, они теперь скептики в отношении доведения до ума и возможности серийного производства. Мало того - когда данный образец дойдет до серии большинство из них сиронизирует - мол все равно хуже, чем у нас или "при наследии оставленном СССР могли бы давно уже сделать и лучше..." Беспроигрышная комбинация! Главное забыть, что писал год-два назад...
          Вождь краснокожих
    2. ul_vitalii Сегодня, 10:18
      По внешнему виду это драндулет и не более.
      ul_vitalii
    3. Dreamboat Сегодня, 10:35
      Если идет стадия стендовых испытаний двигателей, то показывать машину - это показывать фанерный макет того, как это потенциально может выглядеть...
      До создания ракеты (сопряжения двигателя с блоками наведения, управления и полезной нагрузкой) еще годы. И только после отработки серии удачных пусков со стенда ракету поставят на носитель....
      А так да, сваяли из фанеры нечто футуристическое для парадов и выставок.
      Dreamboat
      1. voyaka uh Сегодня, 11:02
        Оплачивает НИОКР (и потом производство) Саудовская Аравия. Так что деньги есть.
        И разработка в целом для Саудов.
        voyaka uh
        1. Вадим237 Сегодня, 11:46
          А что Саудовская Аравия не может ATACMS у США купить.
          Вадим237
        2. Вадим237 Сегодня, 11:49
          Хотя для выживания КБ и производственников на Украине - остаётся только экспорт.
          Вадим237
    4. APASUS Сегодня, 10:40
      Цитата: 210окв
      Я уже не раз писал в комментариях,что вна есть и производство и спецы.. -

      Разработать систему и запустить в серию,вещи разного порядка.Ведь эта ракета уже не первая,ног до конца дойти не может.
      Тут даже дело не в России.Зная непредсказуемых характер властей Украины и союзники не особенно захотят ей помогать в этом плане,где может потом оказаться данные наработки еще не совсем известно .
      APASUS
    5. Genry Сегодня, 11:09
      Цитата: 210окв
      По внешнему виду-вполне современная система.

      Ага... С пятым колесом и непонятной формой. А ракет вообще не видно, т.е. нет.
      Genry
    6. Berkut24 Сегодня, 11:49
      По внешнему виду-вполне современная система

      А в чем современность внешнего вида? В квадратных пусковых? В шасси от 3-х БТР с традиционными украинскими тазиками? Кстати, судя по транспортёру проходимость будет намного хуже чем у "Точки" или "Искандера".
      Berkut24
  2. universe1 Сегодня, 08:37
    А почему у тягача такие относительно маленькие колёса?
    universe1
    1. 210окв Сегодня, 08:41
      Я так думаю что поставили что было под рукой..Видите-крылья позволяют поставить и больше..Кстати,это все делалось на деньги СА,так что может это быть прихоть султанов? wassat
      Цитата: universe1
      А почему у тягача такие относительно маленькие колёса?
      210окв
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:44
    Ой как страшно wassat Точка -У в режиме "рестайлинга". Вопрос не в том, что кто то может чего то разработать, а в том, что это "чего то" надо на вооружение поставить. И чтобы это расчёт не поубивало, как ихний "Молот"
    Горный стрелок
    1. 210окв Сегодня, 08:46
      Да не страшно.Просто это пойдет в Саудовскую Аравию.И кстати,Точка-У в умелых руках- грозное оружие
      Цитата: Горный стрелок
      Ой как страшно wassat Точка -У в режиме "рестайлинга". Вопрос не в том, что кто то может чего то разраб
      210окв
    2. профессор Сегодня, 08:50
      Ракета начиненная ВВ убивает. Даже Касам сделанный на коленке убивает. И если такая ракета попадет в 9-и этажку то будет сотня жертв. Поэтому да, страшно.
      профессор
      1. федоров Сегодня, 09:31
        Это Вы на 2000 год намекаете, что Точка У рухнула на крышу 9-ти этажки в Броварах ? Там болванка была, трое погибших. Учения криворуких блин...Пуляли на 30 км,а залетела на 90...Страшно. Хотя дело каждого, как к смерти относиться.
        федоров
      2. Мих1974 Сегодня, 09:37
        Простите, но для страны которая, пусть и в кооперации делала ракеты на уровне Мировых, сделать "касам" - это уже не "достижение", а Позор!! negative Собственно именно уровень "касама" и предполагается. Тут нужно опираться на несколько неопровержимых фактов: 1) Украина не обладала полным технологичеким циклом "Точка-У", а значит даже для повторения ей нужно было найти недостающие модули и все это согласовать, даже для России это было сложно ; 2) даже для СССР ОТК были не дешевым удовольствием, а сейчас для Украины и тем более при закупке импортных модулей - эти ракеты реально будут "золотые". 3)Украина облажала ВСЕ импортные военные заказы, ну вот совсем ВСЕ, даже такую просту вещь как БТР ухитрились испоганить, поэтому ожидать "ну тут то будет по другому" мм "не логично".
        Резюмирую - новая ракета или фикция или на столько золотая, что ни одной штуки в ВСУ не поступит. Поэтому не стоит на новость обращать внимания. К сожалению фашисты из укровермахта "прекрасно справляются" и "старыми ржавыми" образцами РСЗО и артиллерии. negative
        Мих1974
      3. ul_vitalii Сегодня, 10:21
        Очередная граната в волосатой руке Украины.
        ul_vitalii
      4. Кент0001 Сегодня, 10:52
        Отлично, вот и как раз вы отразили всю суть укровермахта-стрелять по многоэтажкам. Прям по Фрейду.
        Кент0001
    3. donavi49 Сегодня, 09:38
      Стартовый заказчик и финансист проект - КСА.
      МОУ - если и подключится, то после сдачи 70% заказа в КСА.

      Однако МОУ придет на все готовое. То есть, будет ракета, будут выполнены испытания, будет пусковая и шасси, будет производство всего этого - на деньги КСА. То есть по деньгам выйдет доступно и скорей всего заказ будет. И не факт, что на 300км, а не на 500, ибо ограничений то уже не будет. Одному КБ известны резервы по наращиванию топлива.

      Возьмите поближе к Границе около Харькова и нарисуйте круг в 300км. Дальше в 500км. Что туда попадет.
      donavi49
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 09:03
    Сообщается, что «оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км».
    ... даже если и не попадёт куда надо, всё равно будут жертвы...
    a.s.zzz888
    1. Вадим237 Сегодня, 11:43
      Они этими ракетами смогут нанести удары по Крыму и нашим АЭС, в случае масштабной войны.
      Вадим237
  5. polpot Сегодня, 09:09
    Надо помочь в испытаниях ,чтобы живых испытателей и разработчиков не осталось ,нелюдям давать опасные игрушки вредно
    polpot
  6. Влад5307 Сегодня, 09:12
    Цитата: a.s.zzz888
    Сообщается, что «оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км».
    ... даже если и не попадёт куда надо, всё равно будут жертвы...

    Убивает не оружие - убивает человек, а вот тут уже важно с какой целью он его применяет и умеет ли его грамотно использовать.
    Влад5307
    1. oldzek Сегодня, 09:29
      давно известно,что главная деталь любого оружия-голова его владельца.но вот тут то и проблема.сейчас вна краине головы применяющие оружие не совсем....
      oldzek
  7. Мих1974 Сегодня, 09:46
    Кстати советую посмотреть видео lol И задать себе вопрос - че это было? вот это понимаю "испытание ракеты"


    А то что показали украинцы - это "скалка", "тесто" и никаких "голушек" об которых собственно и был спич. lol
    Мих1974
  8. РУСС Сегодня, 09:48
    Молодцы хохлы ,в их то положении .
    РУСС
    1. Бивень Сегодня, 09:53
      Цитата: РУСС
      Молодцы хохлы ,в их то положении .

      Молодцы конечно, но как бы она совсем в другую сторону не полетела..! Опять Россию обвинят и т.д.
      Бивень
      1. РУСС Сегодня, 10:54
        Цитата: Бивень
        Молодцы конечно, но как бы она совсем в другую сторону не полетела.

        В другую это в какую?
        РУСС
        1. Бивень Сегодня, 11:36
          Цитата: РУСС
          Цитата: Бивень
          Молодцы конечно, но как бы она совсем в другую сторону не полетела.

          В другую это в какую?

          В Польшу например.. bullyПрибалтику ,Белоруссию..А может даже в Турцию!!!
          Бойня должна начаться , такая установка госдепа...
          Бивень
  9. федоров Сегодня, 09:57
    Я еще застал те времена, когда бабки дать за курсовую или диплом считалось позором. Я же офицером стать пытался. А сейчас заходя в альма-матер диву даюсь, разговоры кто и сколько.
    И что они там напроектировали, одному украинскому богу известно. Хотя кадры еще есть - фанаты, им пофиг политика..Куда прилитит то,что создали, им до лампочки.
    федоров
  10. Moskovit Сегодня, 09:58
    А где запуск ракеты? Где видео с попаданием по цели? Или это клип-попрошайка. Смотрите, у нас есть крашеная в пустынный камуфляж машинка и перемотанный изолентой разгонный блок. Дайте еще грошей.
    Moskovit
    1. alexmach Сегодня, 10:17
      В Караганде
      В интернете появилось видео испытаний двигателя ракеты

      ракетный комплекс в настоящее время готов к выходу на полевые испытания.
      alexmach
      1. Moskovit Сегодня, 10:59
        Карагандинец эстонский, новость называется испытание ракеты. А не движка.
        Moskovit
        1. alexmach Сегодня, 11:05
          Вернулся выше, перечитал - новость состоит из 6-и простых предложений... шести...

          С Новым Годом Вас, не серчайте сильно.
          alexmach
          1. Moskovit Сегодня, 12:00
            Таких испытаний в ФЦДТ «Союз» по десять на дню делают. Движок не ракета. Когда она полетит и попадет, тогда это и можно назвать "испытание новой ракеты".
            Moskovit
  11. m.cempbell Сегодня, 10:10
    Что значит инерциальная система управления ракеты??? Система наведения инерциальная бывает, а система управления цифровая, аналоговая или цифроаналоговая. Журналисты-неучи... Не разбираешься в теме - не пиши.
    m.cempbell
  12. Yarhann Сегодня, 10:11
    интересно где оно гироскопы возьмут
    Yarhann
    1. РУСС Сегодня, 10:57
      Цитата: Yarhann
      интересно где оно гироскопы возьмут

      Расковыряют из смартфонов laughing
      Гироскоп — это небольшая деталь квадратной формы в телефонах с сенсорным экраном и планшетах, которая воспринимает отклонения устройства в пространстве. Он тесно соединен с платами, чтобы получить к нему доступ нужно разобрать устройство. lol
      РУСС
  13. TUFAN Сегодня, 10:42
    Цитата: Nick
    Сама Украина превращается в Руину и довольно быстрым темпом.

    Отчёты показывают обратное...
    TUFAN
    1. РУСС Сегодня, 10:58
      Цитата: TUFAN
      Цитата: Nick
      Сама Украина превращается в Руину и довольно быстрым темпом.

      Отчёты показывают обратное...

      Урапатриоты спят и видят как развалится Украина,а мы подберём остатки.
      РУСС
Картина дня