Украинский посол призвал Канаду расширить санкции против России

Мы надеемся, что в будущем сможем применить этот закон и против тех россиян, которые преследуют украинцев в Крыму, на Донбассе и на территории Российской Федерации,

Посол Украины в Оттаве Андрей Шевченко призвал канадские власти расширить ограничительные меры против «нарушителей прав человека из России», передает РИА Новости По словам Шевченко, в соответствии с одобренным в конце 2017 года в Канаде «актом Магнитского» первые 30 россиян уже попали под персональные санкции.сказал дипломат.Он отметил также, что Оттава «продемонстрировала миру очень достойный пример последовательного давления на Россию».Напомним, МИД Канады ввел санкции в отношении иностранных чиновников, которые подозреваются в коррупции и нарушении прав человека. Документ вступил в силу 19 октября. Все вошедшие в канадский черный список лица ранее упоминались в различных редакциях американского «акта Магнитского». Среди них 30 россиян. Санкции предусматривают наложение ареста на их счета и имущество, находящиеся в Канаде, а им самим запрещен въезд в страну.