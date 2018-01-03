00:29 04 января

Украинский посол призвал Канаду расширить санкции против России

Посол Украины в Оттаве Андрей Шевченко призвал канадские власти расширить ограничительные меры против «нарушителей прав человека из России», передает РИА Новости.



По словам Шевченко, в соответствии с одобренным в конце 2017 года в Канаде «актом Магнитского» первые 30 россиян уже попали под персональные санкции.


Мы надеемся, что в будущем сможем применить этот закон и против тех россиян, которые преследуют украинцев в Крыму, на Донбассе и на территории Российской Федерации,
сказал дипломат.

Он отметил также, что Оттава «продемонстрировала миру очень достойный пример последовательного давления на Россию».

Напомним, МИД Канады ввел санкции в отношении иностранных чиновников, которые подозреваются в коррупции и нарушении прав человека. Документ вступил в силу 19 октября. Все вошедшие в канадский черный список лица ранее упоминались в различных редакциях американского «акта Магнитского». Среди них 30 россиян. Санкции предусматривают наложение ареста на их счета и имущество, находящиеся в Канаде, а им самим запрещен въезд в страну.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 36

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. pvv113 Вчера, 12:16
    канадские власти расширить ограничительные меры

    Странно, что при этом не попросил денег
    pvv113
    1. Бивень Вчера, 12:19
      Цитата: pvv113
      Странно, что при этом не попросил денег

      Именно попросил..Канада это схрон бандеровцев и антисоветских элементов..! И Израиль самый главный..)))
      Бивень
      1. Татьяна Вчера, 14:11
        Санкции предусматривают наложение ареста на их счета и имущество, находящиеся в Канаде, а им самим запрещен въезд в страну.
        С 1 февраля США и Ко начнут грабить за границей всех подряд российских чиновников и российских богачей всех мастей как по крупному, так и по мелкому!
        Вашингтону срочно нужны деньги и материальные ресурсы на ТМВ! Отсюда и эта финансовая война США и коллективного Запада против России под любым предлогом! Вот они и грабят россиян - и будут грабить!
        Татьяна
      2. sgazeev Вчера, 17:36
        Цитата: Бивень
        Цитата: pvv113
        Странно, что при этом не попросил денег

        Именно попросил..Канада это схрон бандеровцев и антисоветских элементов..! И Израиль самый главный..)))

        От канадских рогулей один шиш получишь. hi
        sgazeev
    2. фигвам Вчера, 12:20
      Среди них 30 россиян. Санкции предусматривают наложение ареста на их счета и имущество, находящиеся в Канаде, а им самим запрещен въезд в страну.

      Бедные, бедные чиновники...
      фигвам
      1. svp67 Вчера, 12:21
        Цитата: фигвам
        Бедные, бедные чиновники...

        А у Вас есть список этих 30 человек, что Вы точно знаете, что они чиновники. Огласите.
        svp67
        1. фигвам Вчера, 14:19
          svp67

          Ну так чёрным по русскому написано, -
          Напомним, МИД Канады ввел санкции в отношении иностранных чиновников
          среди них 30 россиян. Не знаю как они теперь без Канады будут существовать.
          фигвам
    3. svp67 Вчера, 12:21
      Цитата: pvv113
      Странно, что при этом не попросил денег

      Это будет при личной встречи
      svp67
      1. Идущий Вчера, 12:42
        Уже всем стыдно , поэтому оставили за кадром. lol
        Идущий
        1. Logall Вчера, 13:12
          Цитата: Идущий
          Уже всем стыдно , поэтому оставили за кадром. lol

          ''Да неоскудеет рука дающего'', но пусть отсохнет рука просящего...
          Но в святом писании - ''Стучите и Вам откроют...''
          Logall
          1. Идущий Вчера, 13:20
            " Просите и вам дадут" и "и будет вам по вере вашей". С Новым Годом Александр! hi
            Идущий
    4. Лексус Вчера, 14:46
      Странно, что при этом не попросил денег

      Всё в процессе...
      Лексус
  2. LSA57 Вчера, 12:24
    офигеть. мосх у этих политиков есть? ну чем канада нам что то сделает. какалы попросите пингвинов нам Ядрёное топливо не продавать
    LSA57
  3. svp67 Вчера, 12:24
    Украина, как в той поговорке, хочет быть "на каждой свадьбе - невестой, на каждых похоронах - покойником". Ей все равно, лишь бы быть в центре новостей. Очень разумно, особенно для внутреннего пользования. Понятно же, что Канада ВВЕДЕТ эти санкции, но не по просьбе Украины, а из-за того, что её уже "попросили" из ГосДепа США...
    svp67
    1. LSA57 Вчера, 16:04
      Цитата: svp67
      Очень разумно, особенно для внутреннего пользования. Понятно же, что Канада ВВЕДЕТ эти санкции, но не по просьбе Украины, а из-за того, что её уже "попросили" из ГосДепа США...

      и какие санкции???? мы так много от них зависим? только если нашим хоккеистам голы забивать laughing
      LSA57
  4. Captain Nemo Вчера, 12:24
    Утомляете уже новостями из Окраины. 22 уже
    Captain Nemo
  5. Masya Masya Вчера, 12:29
    призывать и просить- кредо хохлов!!! и ни на йоту от него не отходят... а сами что- нибудь могут?
    Masya Masya
    1. Кот Всапогах Вчера, 12:32
      сами они только кулю в лоб всхлопотать могут, да и то предварительно обделавшись (тоже сами) laughing
      Кот Всапогах
  6. лысова Вчера, 12:30
    Украина будет получать деньги и оружие - а авторами будет америка, а канадцы только и умеют в хокей играть, а по сути продажные.
    лысова
  7. Machete Вчера, 12:31
    Ага, предложил канадцам сильнее пукнуть в лужу.
    Неужели они солидарно на это согласятся? wink
    Machete
  8. iliitchitch Вчера, 12:46
    Перестаньте вора магницкого полоскать , нашли педальку . Нам от ваших воплей про санкции по там-таму . Какого чёрта их халтурщики со шпателями у нас на стройках тусуются , а ? Домой задвохликов . Вообще оборзели , что ли ? бандера вонючая в вонючей канаде окопалась . Пусть там и вешаются , голодранцы . Рот ещё смеют разевать .
    iliitchitch
  9. APASUS Вчера, 12:47
    Учитесь у американцев!
    Как надо своих конкурентов гасить под благовидным предлогом.Американцы ввели санкции против России руками ЕС .
    При этом ,я сейчас делал одну работу для Газпрома,по обработке груза,где вся упаковка заклеена бирками JE Oil & Gas.Американцы не стесняясь давят европейцев
    APASUS
  10. фа2998 Вчера, 13:07
    Почему Украина просит остальных усилить санкции против нас, а сама не объявит санкции? У нас работают миллионы украинцев, покупают газ, уголь у агрессора, куча грузовиков с украинскими номерами шастатают по дорогам-доколе! lol hi
    фа2998
  11. sabakina Вчера, 13:11
    Посол Украины в Оттаве Андрей Шевченко призвал канадские власти расширить ограничительные меры против «нарушителей прав человека из России», передает РИА Новости.

    Пять раз перечитал и не понял, особенно
    против «нарушителей прав человека из России»

    Толи Шевченко с новогоднего бодуна, толи РИА Новости... what
    sabakina
  12. polpot Вчера, 13:12
    Да будем только рады , пусть вводят
    polpot
  13. Altona Вчера, 13:13
    Цитата: фа2998
    У нас работают миллионы украинцев, покупают газ, уголь у агрессора, куча грузовиков с украинскими номерами шастатают по дорогам-доколе!

    -------------------------------------
    Небратья будут по морде получать наверное вскорости.
    Altona
  14. Кент0001 Вчера, 14:21
    Нам санкциями угрожает Канада! Канада Карл! Если бы не хохлы весь мир забыл о том что она существует. Американская колония. Не больше. Не интересно!
    Кент0001
  15. iouris Вчера, 15:12
    Украинский посол вызвал к себе премьера Каналы и дал последнему указание срочно расширить санкции...
    iouris
  16. ксюха Вчера, 15:17
    А что же не советует своим руководителям ввести санкции против всех Россиян.Просить можно много у других.А что сами можете кроме попрошайничества.Опустились дальше некуда.Лет 15 назад не могла отличить русского от украинца, да и не принципиально это было.Как все меняется.
    ксюха
  17. Vard Вчера, 15:49
    Я вот чего не понимаю... Браудер признан жуликом... его подельник Магницкий то же... А акт Магницкого живёт и здравствует... это значит что все кто вписался в это... то же жулики
    Vard
  18. Балаган Вчера, 18:41
    Нас имеют, а мы крепчаем! laughing
    Балаган
  19. rocket757 Вчера, 18:50
    Пустышка.
    Нам уже всё поф, а им еще не всё поняли!
    rocket757
  20. LeonidL Вчера, 18:55
    Украинские правители напоминают малолетнего шпаненка, напакостившего соседу и ищущего защиты у шапны покрупнее или пытающегося втянуть в свои проблемы взрослых дядек с большими дубинками. Мозгов маловато и не понимают, что в случае большой драки первыми ударами переломают хребтину именно украинскому шпанененку.
    LeonidL
  21. Немезида Вчера, 20:24
    Это РФ следует ввести дополнительные санкции против Канады и НАТО и в первую очередь запретить ввоз в РФ самолетов марки ATR...
    Немезида
    1. паратирон Вчера, 20:44
      Национальная идея небратьев:
      "Лишь один Плохиш не бьется, а все ходит да высматривает, как бы это буржуинам помочь...
      Вот сидят буржуины и думают: что же это такое им сделать? Вдруг видят: вылезает из-за кустов Мальчиш-Плохиш и прямо к ним.
      -- Радуйтесь! -- кричит он им. -- Это все я, Плохиш, сделал. Я дров нарубил, я сена натащил, и зажег я все ящики с черными бомбами, с белыми снарядами да с желтыми патронами. То-то сейчас грохнет!
      Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья.
      Сидит Мальчиш-Плохиш, жрет и радуется"
      паратирон
      1. rocket757 Вчера, 21:27
        Бочка варенья эт круть ... на майдаунов печенками ограничились.
        rocket757
Картина дня