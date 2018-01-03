В Российском ОПК начали действовать новые правила урегулирования цен

Установлен единый порядок определения цен на продукцию, поставляемую в рамках ГОЗ. При этом вводятся единые правила определения цен как на образцы ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники), так и на продукцию, необходимую для их производства и поставляемую в рамках кооперации головного исполнителя,

Новые правила государственного регулирования цен на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу (ГОЗ), начинали действовать в России с 1 января 2018 года, передает ТАСС говорится в пояснительной записке к постановлению правительства.Эти правила предполагают «приоритет использования информации о рыночных ценах на продукцию, если она обращается на соответствующих рынках, с применением конкурентных способов определения поставщиков».При этом «цены на продукцию, которая поставляется единственным поставщиком, должны определяться на основе расширенного индексного подхода». Такой подход предусматривает «фиксацию базовых цен на вооружение и технику не менее чем на шесть лет», причем они должны не пересматриваться ежегодно, а только уточняться на индекс-дефлятор, «утверждаемый в установленном порядке», следует из документа.Отмечается, что новый подход «позволит уйти от затратного принципа ценообразования и будет стимулировать организации ОПК к снижению издержек производства, внедрению современных технологий, повысит инвестиционную привлекательность организаций ОПК и упростит систему контроля за ценообразованием в сфере ГОЗ».Ранее министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что «сложившаяся практика ценообразования приводит к позднему заключению государственных контрактов в связи с необходимостью регулирования ценовых споров с предприятиями ОПК», что ставит под вопрос своевременность поступления в войска техники и ее качества.