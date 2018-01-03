00:28 04 января

В Российском ОПК начали действовать новые правила урегулирования цен

Новые правила государственного регулирования цен на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу (ГОЗ), начинали действовать в России с 1 января 2018 года, передает ТАСС.



Установлен единый порядок определения цен на продукцию, поставляемую в рамках ГОЗ. При этом вводятся единые правила определения цен как на образцы ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники), так и на продукцию, необходимую для их производства и поставляемую в рамках кооперации головного исполнителя,
говорится в пояснительной записке к постановлению правительства.


Эти правила предполагают «приоритет использования информации о рыночных ценах на продукцию, если она обращается на соответствующих рынках, с применением конкурентных способов определения поставщиков».

При этом «цены на продукцию, которая поставляется единственным поставщиком, должны определяться на основе расширенного индексного подхода». Такой подход предусматривает «фиксацию базовых цен на вооружение и технику не менее чем на шесть лет», причем они должны не пересматриваться ежегодно, а только уточняться на индекс-дефлятор, «утверждаемый в установленном порядке», следует из документа.

Отмечается, что новый подход «позволит уйти от затратного принципа ценообразования и будет стимулировать организации ОПК к снижению издержек производства, внедрению современных технологий, повысит инвестиционную привлекательность организаций ОПК и упростит систему контроля за ценообразованием в сфере ГОЗ».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что «сложившаяся практика ценообразования приводит к позднему заключению государственных контрактов в связи с необходимостью регулирования ценовых споров с предприятиями ОПК», что ставит под вопрос своевременность поступления в войска техники и ее качества.

Использованы фотографии: http://rostec.ru
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Комментарии 42

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  1. Ихрек Вчера, 13:30
    Шойгу в президенты.
    Ихрек
    1. Бивень Вчера, 13:37
      Пора гайки закручивать! Гособоронзаказ -это святое..Стрелять нужно прохиндеев или сдаваться! Эти Россию развалят и продадут с потрохами..Нет у них ничего святого..
      Бивень
      1. Pancir026 Вчера, 21:45
        Цитата: Бивень
        Пора гайки закручивать! Гособоронзаказ -это святое..Стрелять нужно прохиндеев или сдаваться! Эти Россию развалят и продадут с потрохами..Нет у них ничего святого..

        Попали в точку.
        "Первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев сообщил об отказе его финансовой организации обслуживать предприятия оборонно-промышленного комплекса России.

        Сысуев рассказал радиостанции "Эхо Москвы", что предприятия оборонпрома составляли значительную часть кредитного портфеля Альфа-банка, но последний уже уведомил их (предприятия ОПК) о прекращении обслуживания из-за страха перед западными санкциями. "Мы стараемся максимально сократить риски", - пояснил "Эху" Сысуев, бывший вице-премьер в кабинетах Виктора Черномырдина и Сергея Кириенко. "http://zavtra.ru/events/al_fa-bank_otkazalsya_o
        bsluzhivat_oboronno-promishlennij_kompleks_rossii
        Pancir026
    2. Sige Вчера, 13:39
      Сколько ему будет годков на выборах 2024?
      Sige
    3. федоров Вчера, 13:41
      Нужно лет пять подождать. wink
      федоров
    4. двп Вчера, 18:33
      Ага, а Кара-оола в премьеры.
      двп
      1. Ихрек Вчера, 19:43
        Цитата: двп
        Ага, а Кара-оола в премьеры.

        Ты чё нацист? Мне лично всё равно, лишь бы это был Россиянин и любил Россию с её народом. Был один не русский у руля - товарищ СТАЛИН - был порядок. После него не было ни одного достойного, который хоть чего-то его стоил.
        Ихрек
  2. сибиралт Вчера, 13:31
    Разогнать эффективных манагеров к чертям собачьим, а инженерам и рабочим установить достойную оплату труда. Вот и будет и экономия на воровстве и качество.
    сибиралт
    1. НЕКСУС Вчера, 14:00
      Цитата: сибиралт
      Разогнать эффективных манагеров к чертям собачьим,

      А кое кого и посадить..
      НЕКСУС
      1. zyzx Вчера, 14:22
        А кое кого расстрелять.
        zyzx
      2. сибиралт Вчера, 17:42
        Глубоко копаешь, Андрей. Там своих не сдают. belay
        сибиралт
      3. Pancir026 Вчера, 21:52
        Цитата: НЕКСУС
        А кое кого и посадить..

        Этих и ему подобных?
        29 декабря основатель и совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман в интервью Forbes вскользь коснулся вопроса о том, как могут отразится санкции на обслуживании ОПК: "Ну что делать. Конечно, мы оттуда ушли".

        Напомним: уроженец Львова, соучредитель и член бюро президиума Российского еврейского конгресса, израильский гражданин Фридман (которого некоторые СМИ называли спонсором проекта "Навальный" и обвиняли в связях с киевским режимом), постоянно проживает в Лондоне и является налоговым резидентом Великобритании.
        Pancir026
  3. Egorovich Вчера, 13:34
    Государственное урегулирование цен нужно установить на всю производимую продукцию в России, а не только на продукцию, поставляемую по ГОЗ.
    Egorovich
  4. Skay Вчера, 13:36
    Чует мой разум, что и тут манагеры выкрутятся. Это как соревнование брони и снаряда.
    Skay
    1. Лексус Вчера, 15:28
      Естественно, они все свои, родные. Не для того их ставили, чтобы сажать и тем более расстреливать.
      Лексус
  5. ВЕРЕСК Вчера, 13:37
    В Сирии разбился вертолёт 24-Й..Живых нет.Огневого-небыло.Неисправность.Какая-молчат.Бо
    ртач вроде вытащили.11 км от Хамы.
    ВЕРЕСК
  6. Не либероид Русский Вчера, 13:37
    верните ГОСПЛАН, ГОСТы и народный контроль
    Не либероид Русский
    1. федоров Вчера, 13:55
      Вы сейчас к кому обращаетесь ? К Госплану ? Или к СССР ,в виде Горбачева.
      федоров
      1. Не либероид Русский Вчера, 13:57
        а что ? вас то каким местом это волнует ?
        Не либероид Русский
    2. Джунгар Вчера, 17:03
      По отдельности не вернешь... Если только всю систему
      Джунгар
  7. Идущий Вчера, 13:44
    Такой подход предусматривает «фиксацию базовых цен на вооружение и технику не менее чем на шесть лет», причем они должны не пересматриваться ежегодно, а только уточняться на индекс-дефлятор, «утверждаемый в установленном порядке», следует из документа.


    Полное словоблудие , даже детям видно не прикрытое лукавство , уже сами себя пытаются обмануть.
    Идущий
    1. Mavrikiy Вчера, 16:09
      новый подход «позволит уйти от затратного принципа ценообразования и будет стимулировать организации ОПК к снижению издержек производства, внедрению современных технологий, повысит инвестиционную привлекательность организаций ОПК и упростит систему контроля за ценообразованием в сфере ГОЗ».
      1.
      позволит уйти от затратного принципа ценообразования.... снижению издержек производства
      каким образом? нарушением технологии и подменой материалов.
      2.
      внедрению современных технологий,
      А мама не учила, что современные технологии денег стоят? И цена изделий выростит.
      3.
      повысит инвестиционную привлекательность организаций ОПК
      Наркотики и алкоголь попривлекательней будут для инвестиций.
      4.
      упростит систему контроля за ценообразованием в сфере ГОЗ
      О! Вот же для чего все и делается. Только не с точки зрения учета, а с точки зрения распила.
      Mavrikiy
  8. Altona Вчера, 14:04
    Цитата: Egorovich
    Государственное урегулирование цен нужно установить на всю производимую продукцию в России, а не только на продукцию, поставляемую по ГОЗ.

    --------------------------
    И первым делом надо устаканить цены на продукцию монополистов-электросети,газ,водоснабжение. Отсюда потянется, что весь этот наш "капитализм"-это сплошная и банальная спекуляция на людях.
    Altona
    1. lwxx Вчера, 14:24
      С начала устаканить цены на топливо , вот точка отчета . А это государство ! У нас уже 92й более 50р , что будет после выборов? А как посевная ? Дальше даже загадывать боюсь.
      lwxx
      1. Горный стрелок Вчера, 14:40
        Где бензин по 50? Регион какой? В Москве - 40.
        Горный стрелок
        1. Идущий Вчера, 17:45
          Сегодня заправлял по 37.50 , а на Камчатке уже 52 рублика.
          Идущий
      2. Вадим237 Вчера, 15:22
        В этом году должны изготовить 40 миллионов тонн бензина и 79 миллионов тонн дизтоплива - в России самый дешёвое горючее в Европе, по этому его выгодно гнать зарубеж.
        Вадим237
    2. Esoteric Вчера, 15:56
      Цитата: Altona
      И первым делом надо устаканить цены на продукцию монополистов-электросети, газ, водоснабжение.

      Установленный в России экономический строй не предполагает "устаканивания" цен как на энергоносители, так и на природные ресурсы. Если в 1991 году при покупке с нас брали 5% стоимости товара, теперь - 18%. Посреднические конторы (сбытовые) никуда не уйдут. Это же они внушили нам, что производитель товара не может обходиться без посредников. А в ОПК самое противное то, что бюджетные деньги, взятые с нас в виде разных налогов, призваны ещё и увеличивать состояние некоторых эффективных менеджеров... request
      Esoteric
    3. сибиралт Вчера, 17:47
      У нас чем больше и дороже мы продаем углеводороды, тем сильнее растут цены на товары и продовольствие для народа. Парадокс, однако! recourse
      сибиралт
  9. Altona Вчера, 14:07
    Цитата: Идущий
    Полное словоблудие , даже детям видно не прикрытое лукавство , уже сами себя пытаются обмануть.

    --------------------------
    Вы правы. Что значит "фиксация цен", если металл на рынке подоржал в два раза за этот год? А ведь продукция военпрома-это сплошные металлоизделия и металлоемкая пролукция, а не выпуск тетрадей, к примеру. Получится, что из стоимости БМП будут вычитать зарплату рабочих? Видимо так.
    Altona
    1. Горный стрелок Вчера, 14:41
      Какой металл подорожал вдвое? Марку назовёте? Я с металлом постоянно работаю. За последний год только скидки появились...
      Горный стрелок
      1. Esoteric Вчера, 16:01
        Цитата: Горный стрелок
        Какой металл подорожал вдвое?

        Обычно, ближе к весне, цены на металлопрокат начинают повышаться на 10-20%, но в феврале 2017 года был зафиксирован значительный рост цен в 100%, а на какие-то позиции в 130%. Вопрос напрашивается сам собой, - что случилось с рынком металлопроката? В чем причины подорожания металлопроката в 2017 году?

        https://mir-metall.ru/info/news/metalloprokat2017
        /
        Esoteric
        1. Вадим237 Вчера, 17:20
          Роста цен на сплавы не почувствовал.
          Вадим237
    2. сибиралт Вчера, 17:50
      Сейчас за одну школьную тетрадку учителю или врачу, нужно хотя бы час отработать. А грузчику - 10 минут за доставку дивана на третий этаж хватит на стопку таких тетрадей, плюс выпивку и закуску.laughing
      сибиралт
  10. Гражданин 90 Вчера, 15:34
    прохиндеи не на предприятиях, а в верхушке концернов, они "распределяют" деньги и заказы. Вот закрутят гайки мол "продавайте дешевле", директора себе зп уронят? Или концерны скажут "меньше нам отчисляйте"? Хрен там. Инженерам срежут с зарплат в 20-25 по 2-4 тысячи. А потом удивляются, почему молодежь не идет на заводы. А чего идти то, если государством поддерживаются единицы так или иначе связанные с главами концернов ("удивительно" то как), а зарабатывать нужно на жизнь и семью. Естественно человеку проще мыкаться по частникам.
    Гражданин 90
    1. Вадим237 Вчера, 17:22
      Значит пойдут к частникам по производству.
      Вадим237
  11. vlad007 Вчера, 15:41
    В заметке, как всегда, нет конкретики! Это уже становится "доброй" традицией - общие фразы и статья готова!
    Главная проблема ОПК до сих пор была в том, что производители КОМПЛЕКТУЮЩИХ имели нормативный коэффициент эффективности 20%, т.е. к себестоимости прибавляли 20% и получалась цена для Заказчика. А производитель готовой КОНЕЧНОЙ продукции имел нормативный коэффициент эффективности 20% на собственные изделия и 1% на комплектующие. Комплектующих в любом сложнотехническом изделии больше по стоимости и получалось , что финишер несет всю ответственность за ВСЕ изделие, а получает в прибыль всего 1% от большей части стоимости.
    Если условно, то получалось следующее: продукции выпустили на 1 000 000 (миллион), но от 800 000 получили 1% прибыли (8 000 руб.), а от 200 000 руб. получили 20 % (40 000 руб.) прибыли. Общая прибыль составила 48 000 руб., т.е. 4,8 % от стоимости изделия!
    vlad007
  12. Mavrikiy Вчера, 15:52
    При этом «цены на продукцию, которая поставляется единственным поставщиком, должны определяться на основе расширенного индексного подхода».
    А национализацию ВПК, не пробовали?
    Mavrikiy
  13. Altona Вчера, 17:15
    Цитата: Горный стрелок
    Какой металл подорожал вдвое? Марку назовёте? Я с металлом постоянно работаю. За последний год только скидки появились...

    --------------------------------------
    Ст3, Сталь 20, 40Х, 35-б, 45-б. Лист, круги, профильная и круглая труба. Было 27-32, стало 50-60 тысяч рублей за тонну. Но наверное вы не заметили.
    Altona
  14. Altona Вчера, 17:23
    Цитата: Mavrikiy
    А национализацию ВПК, не пробовали?

    --------------------------------
    Национализация в данных условиях ничего не даст, потому что наемные менеджеры также пилят ресурсы и ни за что не отвечают. Надо перетряхивать глубже всю консерваторию. Тем более у нас как такового контроля и не осталось. Есть Счетная палата к примеру, она выявляет много случаев нецелевого использования средств, но реакция властей никакая, даже на минимальную не тянет.
    Altona
  15. groks Вчера, 21:29
    Вроде и правильно, а вроде и бред. Это надо охватить всю цепочку от готового изделия, до покупки веников низовыми исполнителями. Выпускники будут стараться выбрать подешевле, а откуда его взять?
    Когда уже до кремлядей дойдёт, что не надо экономить на оборонке, не надо!
    groks
  16. viktorch Вчера, 21:43
    суммируя статью - работяги будут горбатится за паек (урезанный), эфективные менеджера за бонусы на яхту (увеличенные), все как сейчас только рабочим платить меньше.

    короче, удачи людям из оборонки не сидящим на теплых местах, держитесь там
    viktorch
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