В Донецке опасаются провокаций в связи с приездом на Украину главы МИД ФРГ
Представитель оперативного командования Донецкой республики Эдуард Басурин не исключил провокаций со стороны ВСУ в связи с приездом на Украину министра иностранных дел Германии, передает РИА Новости.
Ранее в украинском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что 3-4 января в стране с рабочим визитом будет находиться глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. «Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ вместе с Францией в рамках "нормандского формата"», – говорится в релизе.
Ожидается, что он вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным посетит линию соприкосновения в Донбассе.
Ранее в украинском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что 3-4 января в стране с рабочим визитом будет находиться глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. «Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ вместе с Францией в рамках "нормандского формата"», – говорится в релизе.
Ожидается, что он вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным посетит линию соприкосновения в Донбассе.
В связи с приездом 3-4 января в зону так называемой АТО главы МИД Германии в сопровождении его коллеги из Украины и представителей СМИ мы не исключаем проведения провокаций со стороны Вооруженных сил Украины в этот период для подготовки фейковых репортажей, обвиняющих наши вооруженные силы в обстрелах территорий населенных пунктов, временно подконтрольных Украине,сказал журналистам Басурин.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти