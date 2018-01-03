00:30 04 января

В Донецке опасаются провокаций в связи с приездом на Украину главы МИД ФРГ

Представитель оперативного командования Донецкой республики Эдуард Басурин не исключил провокаций со стороны ВСУ в связи с приездом на Украину министра иностранных дел Германии, передает РИА Новости.

Зигмар Габриэль в Кабуле, 20.12.2017 г.

Ранее в украинском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что 3-4 января в стране с рабочим визитом будет находиться глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. «Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ вместе с Францией в рамках "нормандского формата"», – говорится в релизе.


Ожидается, что он вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным посетит линию соприкосновения в Донбассе.

В связи с приездом 3-4 января в зону так называемой АТО главы МИД Германии в сопровождении его коллеги из Украины и представителей СМИ мы не исключаем проведения провокаций со стороны Вооруженных сил Украины в этот период для подготовки фейковых репортажей, обвиняющих наши вооруженные силы в обстрелах территорий населенных пунктов, временно подконтрольных Украине,
сказал журналистам Басурин.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. pvv113 Вчера, 14:43
    По-моему, от этих упырей провокацию можно ожидать в любой момент, и не обязательно в связи с приездом на Украину министра иностранных дел Германии
    pvv113
    1. Hoc vince Вчера, 14:51
      Показательный визит. Проведут показушную пресс-конференцию с дежурными фразами и все останется как было.
      Hoc vince
      1. LSA57 Вчера, 16:13
        Цитата: Hoc vince
        Проведут показушную пресс-конференцию с дежурными фразами и все останется как было.

        да петя ещё железок с дырками припрёт. всё как всегда. никому этот визит не поможет. бандеровщину гансы не уберут
        LSA57
    2. 210окв Вчера, 16:29
      Его надо свозить в Донецк на кладбище.И показать могилы гражданских и детей.Но даже после такой экскурсии они наверняка не перестанут трепаться о гуманизме и всепрощении.Утырки конченные..
      Цитата: pvv113
      По-моему, от этих упырей провокацию можно ожидать в любой момент, и не обязательно в связи с приездом на Украину министра иностранных дел Германии
      210окв
      1. pvv113 Вчера, 16:34
        Привет, Дмитрий! Вряд ли он туда поедет
        pvv113
  2. Бивень Вчера, 14:44
    А ведь так и будет! Германия опять на Украине..(пока без танков))))

    Настоящие немцы , чуют кому это выгодно
    Бивень
    1. ДЕДПИХТО Вчера, 14:51
      Цитата: Бивень
      А ведь так и будет! Германия опять на Украине..(пока без танков))))

      Им украинская землица зело понравилась...
      ДЕДПИХТО
  3. APASUS Вчера, 14:57
    Не совсем понятна логика в данном эпизоде.Разве тот же Захарченко не мог пригласить главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля посетить Донецк тоже? Под те же гарантии МИДа России.
    Вот бы и посмотрел кто ,кому,куда!
    Хотя если цель у МИДа ФРГ другая, приглашай не приглашай.Виновные назначены
    APASUS
    1. катана Вчера, 15:40
      Во -
      Цитата: APASUS
      Не совсем понятна логика в данном эпизоде.Разве тот же Захарченко не мог пригласить главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля посетить Донецк тоже? Под те же гарантии МИДа России.
      Вот бы и посмотрел кто ,кому,куда!
      Хотя если цель у МИДа ФРГ другая, приглашай не приглашай.Виновные назначены

      Во - первых,не пишите ,чушь - ни один министр иностранных дел ни одной страны мира,даже министр иностранных дел такой страны,как Армения,не приедет в Донецк на переговоры с Захарченко,если даже гарантом выступят инопланетяне с созвездия Сириус,а не Россия. laughing
      Во - вторых,я бы посоветовал Басурину завидовать молча!!
      катана
      1. LSA57 Вчера, 16:19
        Цитата: катана
        Во - вторых,я бы посоветовал Басурину завидовать молча!!

        советчик. буковками. денюжку на билет до Москвы прислать? могу. и там всем советовать будешь. обратную дорогу не оплачу
        LSA57
        1. катана Вчера, 16:27
          Цитата: LSA57
          Цитата: катана
          Во - вторых,я бы посоветовал Басурину завидовать молча!!

          советчик. буковками. денюжку на билет до Москвы прислать? могу. и там всем советовать будешь. обратную дорогу не оплачу

          А что я в Москве то потерял?
          катана
          1. LSA57 Вчера, 16:57
            Цитата: катана
            А что я в Москве то потерял?

            с дивана советовать будешь? не услышат. как не ори request
            LSA57
          2. assa67 Вчера, 22:16
            а посмотришь на город нормальный...как люди живут...а то твое желчью весь экран залеплен...флажок-то хоть смени на красно-черный
            assa67
      2. APASUS Вчера, 21:41
        Цитата: катана
        Во - первых,не пишите ,чушь .

        Ну уж извиняйте,мне Вас не переплюнуть!
        Цитата: катана
        Во -
        Цитата: APASUS
        Не совсем понятна логика в данном эпизоде.Разве тот же Захарченко не мог пригласить главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля посетить Донецк тоже? Под те же гарантии МИДа России.
        Вот бы и посмотрел кто ,кому,куда!

        - ни один министр иностранных дел ни одной страны мира,даже министр иностранных дел такой страны,как Армения,не приедет в Донецк на переговоры с Захарченко

        Ну то что Армения пуп земли из Ваших слов уже вполне понятно,но из чего сделан столь серьезный вывод?
        Цитата: катана
        Во - вторых,я бы посоветовал Басурину завидовать молча!!

        И чего вы сюда Басурина приписали,он то каким боком
        APASUS
  4. Egorovich Вчера, 15:19
    Роль ФРГ вместе с лягушатниками в рамках "нормадского формата" НУЛЕВАЯ. Для чего тогда лететь.Для замыливания глаз, что вроде бы работают.
    Egorovich
    1. катана Вчера, 15:43
      Цитата: Egorovich
      Роль ФРГ вместе с лягушатниками в рамках "нормадского формата" НУЛЕВАЯ. Для чего тогда лететь.Для замыливания глаз, что вроде бы работают.

      Если вы до сих пор не заметили еще,что Украина - независимое ,всеми признанное государство в рамках границ 1991 года,то вам уже нечем помоч. request
      катана
      1. Чичиков Вчера, 15:56
        Это вы об этом?Или о границах, которые перекраивались вопреки действующему законодательству, лицами, возомнившими себя вершителями судеб народов?
        Чичиков
      2. Лелёк Вчера, 15:57
        Цитата: катана
        Если вы до сих пор не заметили еще,что Украина


        Во как. Бывшая Украина и независимое государство...? Да, тут уж Вам ничем не поможешь. Умирайте молча. bully negative
        Лелёк
        1. катана Вчера, 16:04
          По сравнению с тем же ДНР Украина - независимое государство со своими признанными международными границами , избранным парламентом и президентом.Не в Донецк же должен был лететь министр иностранных дел ФРГ! belay
          катана
          1. Лелёк Вчера, 16:15
            Цитата: катана
            По сравнению с тем же ДНР Украина - независимое государство со своими признанными международными границами , избранным парламентом и президентом.


            Чемодан Наполеона прошёл с хозяином 18 войн и походов, но всё равно остался чемоданом. Как было "дикое поле" под ником Окраина под чьим-то протекторатом, так и продолжает быть в этом статусе. Под чьим-то будет завтра? stop bully
            Лелёк
          2. инструктор батутной зоны Вчера, 18:42
            Да нет уже по факту никаких "признанных международных границ". Так что пора успокоиться.
            И опять же не понятно .... какое дело до Украины, России, Донбасса людям с какими-то красно-сине-желтыми флажками? С Карабахом разобрались уже?
            инструктор батутной зоны
      3. Egorovich Вчера, 16:02
        Если вы называете независимым государство, где полноправными хозяевами являются матрасники, то мне вас искренне жаль.
        Egorovich
    2. LSA57 Вчера, 16:21
      Цитата: Egorovich
      Для чего тогда лететь.Для замыливания глаз, что вроде бы работают.

      как и весь минский формат
      LSA57
  5. Лексус Вчера, 15:20
    Опасения Новороссии вполне разумны. С приездом барина или его представителя в/на, в палате 404 всегда царит нездоровое оживление. Раздаст печеньки, вставит морковку... и потребует "салюта"
    Лексус
  6. askort154 Вчера, 15:35
    Насколько я слежу и понимаю, общая политика МИД Германии по отношению к России - самая трезвая, пытающееся вырваться из под "солнечного зонтика". Их трезвую политику по отношению к России, постоянно гасит США. Коль и Шрёдер тянулись к России. Англо-саксы прервали эту "тягу", посадив в Бундестаг Меркель - "бывшею комсомолку ГДР", на которую у ЦРУ очень много "материала". Женщина, не имеющая детей, полностью посвятила свою жизнь политики. Когда распался СССР, она "раздвоилась". Этим ,естественно, воспользовались, открытые враги КГБ - ЦРУ. Они привели её к власти в ФРГ, досрочно отстранив( на 1 год), лояльного к России Шредера.
    P. S. Аналогия, один в один, премьер Литвы - Грибаускайте.
    askort154
  7. Францисканец Вчера, 15:47
    Донецкие марионетки по примеру кремлевских уже незнают кому зад подлизнуть .
    Францисканец
    1. Лелёк Вчера, 16:06
      Цитата: Францисканец
      Донецкие марионетки по примеру кремлевских уже незнают кому зад подлизнуть .


      Пан скаунд, для вашего непросвещённого разума - дончане в отличие от киевских христарадников не ходят по-миру с протянутой рукой, в случае угрозы им - хорошо дают по зубам и уж точно не нуждаются в характеристиках со стороны таких ушлёпков, как вы. Шли бы вы... . fool
      Лелёк
      1. pvv113 Вчера, 16:22
        Приветствую, Лев! С Новым годом! Пан просто попал не на тот сайт request
        pvv113
        1. Лелёк Вчера, 16:33
          Цитата: pvv113
          pvv113


          Вечер добрый, Владимир.
          Я это понял и посоветовал убогому... . Вот такими "небратьями" на 60% заполнена нынешняя "бывшая Украина". Они, как голуби, мало того, что норовят на голову сесть, чтобы на халяву с руки покормиться, так ещё на эту голову и нагадят. yes
          Лелёк
          1. pvv113 Вчера, 16:36
            А может он и сам не понимает, о чем речь идет wink
            pvv113
    2. Чичиков Вчера, 16:13
      Цитата: Францисканец
      Донецкие марионетки по примеру кремлевских уже незнают кому зад подлизнуть
      Заблудился или не опохмелился? Проснись, ты не на "Хартыя'97", да и чужой зад, видимо давно уже, научился лизать, - язык не сотри.
      Чичиков
  8. DEZINTO Вчера, 17:00
    На Украину прилетают как-будто в Сомали, автоматчики, все в бронежелетах.....Власти не могут обеспечить безопасность в аэропорту? Мдааа, приехали....
    DEZINTO
    1. Идущий Вчера, 17:31
      На фото это Кабул , но на Украине уже не лучше. lol
      Идущий
  9. Идущий Вчера, 17:33
    «Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ вместе с Францией в рамках "нормандского формата"», – говорится в релизе.


    А вывод будет такой:

    Идущий
  10. Sewer Krainiy Вчера, 18:22
    Порадовало сообщение о задержании неизвестными бывшего АТОшника в Москве. Теперь бандерлоги задумаются: во-первых - стоит ли устраивать провокации на границе ЛДНР, может быть себе дороже; во-вторых - Россия начала отслеживать бандерлогов на своей территории и "заробитчане-АТОшники" там уже под прицелом. Давно пора было.
    Sewer Krainiy
  11. rocket757 Вчера, 18:44
    По барабану! Ни немцы, ни гейропа, ни международное сообщество там давно не рулят.
    У сего действа всего лишь один хозяин ... янки, а остальные идут лесом.
    rocket757
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