В Донецке опасаются провокаций в связи с приездом на Украину главы МИД ФРГ

В связи с приездом 3-4 января в зону так называемой АТО главы МИД Германии в сопровождении его коллеги из Украины и представителей СМИ мы не исключаем проведения провокаций со стороны Вооруженных сил Украины в этот период для подготовки фейковых репортажей, обвиняющих наши вооруженные силы в обстрелах территорий населенных пунктов, временно подконтрольных Украине,

Представитель оперативного командования Донецкой республики Эдуард Басурин не исключил провокаций со стороны ВСУ в связи с приездом на Украину министра иностранных дел Германии, передает РИА Новости Ранее в украинском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что 3-4 января в стране с рабочим визитом будет находиться глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. «Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ вместе с Францией в рамках "нормандского формата"», – говорится в релизе.Ожидается, что он вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным посетит линию соприкосновения в Донбассе.сказал журналистам Басурин.