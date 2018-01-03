00:25 04 января

Израиль заявил о ликвидации иранской «террористической сети»

Израильская служба безопасности (ШАБАК) раскрыла «террористическую сеть», которая работала на иранскую разведку, передает РИА Новости.



Как отметил премьер-министра страны Биньямин Нетаньяху, «иранская разведка не впервые пытается разными способами и в разных местах нанести удар по Израилю».


Я прошу вас обратить внимание на то, что Иран ведет террористическую деятельность против Израиля, не только помогая террористическим движениям, таким как ХАМАС, Хезболлах и "Исламский джихад", но и пытаясь организовать террористическую деятельность на территории Израиля,
сказал премьер.

Согласно информации спецслужбы, всего было задержано трое палестинцев. Главный из них – 29-летний студент в области компьютерной инженерии Мохаммед Махармех из Хеврона. Сообщается, что в 2015 году его завербовала иранская разведка через родственников, проживающих в Южной Африке.

По данным ШАБАК, в задачи Махармеха «входила подготовка террористических атак». Кроме того, он получил от иранцев восемь тысяч долларов за вербовку двоих палестинцев из Хеврона.

По итогам расследования выяснилось, что «иранская разведка использовала Южную Африку как базу для поиска, вербовки и подготовки агентов для работы на Западном берегу и в Израиле».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 77

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  1. 210окв Вчера, 16:15
    Здался вам,богоизбранным этот Иран..Не трогай его и он не тронет вас..
    210окв
    1. катана Вчера, 16:36
      Цитата: 210окв
      Здался вам,богоизбранным этот Иран..Не трогай его и он не тронет вас..

      Богоизбранные пока что этот Иран не трогают - но у богизбранных нервы могут и не выдержать и они могут наломать дров.А то ,что эти трое задержанных есть террористы - так это еще вилами по воде написано,надеюсь,израильские спецслужбы подкрепят свои заявления реальными вещественными доказательствами.
      катана
      1. Tusv Вчера, 16:48
        Цитата: катана
        надеюсь,израильские спецслужбы подкрепят свои заявления реальными вещественными доказательствами

        Думаешь евреи не покажут 8 килобаксов с пометками Иранских банков, отобранные у студента компьютерщика? Щас не саббат, а только среда
        Tusv
        1. катана Вчера, 16:55
          8000 $ у студента - это еще не преступление ,хотя и подозрительная сумма.Они должны показать те орудия для террора,которыми якобы студент с помощниками собирались кого то взрывать или застрелить и доказать причастность этих лиц к ним.А то в Армении в 90- ых забирали людей в милицию и на основании лишь "чистосердечных" показаний wassat на себя человека осуждали на срок!
          катана
          1. хрыч Вчера, 17:12
            Все, кранты, Моху Хевронского замели
            Цитата: катана
            8000 $ у студента

            Он 29-летний студент с бородой до пояса laughing Так сказать, вечный студент, должен на степуху жить laughing Ну, еще израильтяне слегка в ЮАР плюнули am А дело то в том, что Конференция АНК (правящая партия) приняла резолюцию, требующую заменить посольство в Тель-Авиве на бюро по связям. Партийный съезд принял решение единогласно. В резолюции подчеркивается, что тем самым АНК выражает поддержку и солидарность с палестинцами, а Израиль называется "государством апартеида"
            хрыч
        2. СРЦ П-15 Вчера, 16:57
          Цитата: Tusv
          Я прошу вас обратить внимание на то, что Иран ведет террористическую деятельность против Израиля, не только помогая террористическим движениям, таким как ХАМАС, Хезболлах и "Исламский джихад", но и пытаясь организовать террористическую деятельность на территории Израиля,

          А кто организовывал террористическую деятельность в Иране, когда один за другим погибали иранские учёные-ядерщики?
          СРЦ П-15
          1. Кот Всапогах Вчера, 17:07
            А Вы попробуйте угадать laughing , так же как и открытая поддержка некоторых банд в Сирии, откровенное прикрытие нусры на голланах и многое, многое другое. кули нация Нео hi
            Кот Всапогах
            1. СРЦ П-15 Вчера, 17:15
              Цитата: Кот Всапогах
              А Вы попробуйте угадать

              Это был риторический вопрос. Уши Израиля торчат отовсюду. yes
              СРЦ П-15
          2. Tusv Вчера, 17:13
            Цитата: СРЦ П-15
            А кто организовывал террористическую деятельность в Иране, когда один за другим погибали иранские учёные-ядерщики?

            Да и без Моссада не обошлись беспорядки в Иране.
            Но так скромно прикинуть во сколько прибыли Нам обходиться борзота Израильской военщины. В Иране уже С-300 ПМУ 2, В Египте полк Антей 2500, в Турцию контракт на С-400. Саудиты хотят. Да кто еще у соседей не мечтает о нашенском ПВО
            Tusv
            1. СРЦ П-15 Вчера, 17:17
              Цитата: Tusv
              Но так скромно прикинуть во сколько прибыли Нам обходиться борзота Израильской военщины.

              Ну так грех было бы нам, не воспользоваться этим! yes
              СРЦ П-15
              1. alexsipin Вчера, 22:20
                Цитата: СРЦ П-15
                Ну так грех было бы нам, не воспользоваться этим!

                Наживаетесь на нас
                alexsipin
      2. 210окв Вчера, 18:52
        Вы,Рамзик слабо знаете историю..Уже тронули..Налет на Озирак в 1981 году...
        Цитата: катана
        Цитата: 210окв
        Здался вам,богоизбранным этот Иран..Не трогай его и он не тронет вас..

        Богоизбранные пока что этот Иран не трогают - но у богизбранных нервы могут и не выдержать и они могут наломать дров.А то ,что эти трое задержанных есть террористы - так это еще вилами по воде написано,надеюсь,израильские спецслужбы подкрепят свои заявления реальными вещественными доказательствами.
        210окв
      3. Alber Вчера, 22:20
        Цитата: катана
        эти трое задержанных есть террористы - так это еще вилами по воде написано,надеюсь,израильские спецслужбы подкрепят свои заявления реальными вещественными доказательствами.

        А как поступать с израельскими террористами которые распространились практически по всему миру?
        Alber
        1. alexsipin Вчера, 22:22
          Цитата: Alber
          А как поступать с израельскими террористами которые распространились практически по всему миру?

          Выучить им в отместку правописание своего родного русского языка.
          alexsipin
          1. saturn.mmm Вчера, 22:30
            Цитата: alexsipin
            Выучить им в отместку правописание своего родного русского языка.

            С философской точки зрения все непросто.
            Вот вроде человек еврей, еврей совсем, и обрезан и в Синагогу ходит, но во думает на русском языке, а философы всех времен утверждали что национальность человека определяется на каком человек языке думает, так вот вопрос:
            - сколько среди евреев русских?
            saturn.mmm
            1. alexsipin Вчера, 22:41
              Цитата: saturn.mmm
              а философы всех времен утверждали что национальность человека определяется на каком человек языке думает, так вот вопрос:

              Ментальностью определяется, а не языком. А точнее самоидентификацией.

              Цитата: saturn.mmm
              сколько среди евреев русских?

              Субботников ( иудеев русского этнического происхождения) - несколько тысяч.
              Евреев(ашкеназов) выходцев из России около миллиона.
              Евреев( различного этнического происхождения) выходцев из хСССР около 1.5 миллионов.
              Неевреев, членов еврейских семей около 300 тысяч.
              Выбирайте любой ответ
              alexsipin
              1. saturn.mmm Вчера, 23:37
                Цитата: alexsipin
                Ментальностью определяется, а не языком.

                Ментальность она такая ментательная.
                Вот Вы лично на каком языке думаете?
                У русских ментальность всегда неоднозначная, к кому по ментальности их соотносить?
                saturn.mmm
                1. alexsipin Вчера, 23:57
                  Цитата: saturn.mmm
                  Вот Вы лично на каком языке думаете?

                  Зависит о предмете раздумий. Если вспоминаю Россию, то на русском. Если о сегодняшней жизни, о работе, о детях, то на иврите.
                  alexsipin
    2. сибиралт Вчера, 17:40
      В СССР тоже заявляли, что покончили с фашизмом и бандеровщиной. lol
      сибиралт
    3. Маз Вчера, 21:13
      Африка - база военная, а в Иране агентурная сеть, куда там иранской в Палестине. Вот об этом бы пообщаться. laughing а то три бедных араба.....
      Маз
  2. Дормидонт Вчера, 16:29
    Свежая перемога
    Дормидонт
  3. просто экспл Вчера, 16:29
    сказки венского леса .
    не , то что Иран попытается вести разведывательную деятельность это я верю , это было бы логично.
    но тут Нетаньяху вообще поет так как будто Иран там чуть ли не смертников готовил .
    просто экспл
  4. ВЕРЕСК Вчера, 16:31
    Израиль-скажет и сделает.Серьёзные парни.А и-Професор-может оттянемся?Я в России-ты,Олежка-в Израиле?
    ВЕРЕСК
  5. iliitchitch Вчера, 16:32
    Страсти какие . Длинный заход какой . "Шпион" акунина рядом не валялся . Чудовищно коварный Иран аж 8килодолларов выделил на подрывнуйю деятельность . А сколько отвалили на взрыв ситуации в Иране , скромно товарищи умалчивают . И как вовремя-то всё сообщили .
    iliitchitch
  6. tosha.chuhontzev Вчера, 16:39
    Есть такое расхожее клише : страны мусульманского мира. А где страны христианского мира? Их просто нет, одна фикция. Что касается противостояния Ирана и Израиля. Иран объявил религиозную войну против саудов и вполне нацелен скорее на захват не Иерусалима, а Мекки. Израиль для Ирана лишь инструмент, повод для борьбы с сунитами. В этой компании оказалась Россия на территории которой проживает исключительно мусульмане суниты. Израиль и суниты всегда находили общий язык. Возникает логический вопрос, сможет ли слабая российская дипломатия и олигархические интересы обеспечить исламско-сунитское равновесие в этом сложнейшем вопросе непосредственно в России? Я призываю диванных патриотов не спешить с выводами, а спокойно и логично порассуждать на эту тему. Но пока у Пескова на руке стыдливо покоятся часы в стоимостью 650 тысяч евро, мне сложно представить, что вся эта иранская история России обойдётся не без неприятностей.
    tosha.chuhontzev
    1. kush62 Вчера, 16:52
      tosha.chuhontzev Сегодня, 16:39 Новый
      . Но пока у Пескова на руке стыдливо покоятся часы в стоимостью 650 тысяч евро, мне сложно представить, что вся эта иранская история России обойдётся не без неприятностей.

      Если он их Вам подарит, история разрешится сама собой?
      kush62
      1. tosha.chuhontzev Вчера, 18:11
        Когда читаешь такие реплики, меня охватывает тоска по умирающей русской правде.
        tosha.chuhontzev
        1. kush62 Вчера, 18:19
          tosha.chuhontzev Сегодня, 18:11 ↑
          Когда читаешь такие реплики, меня охватывает тоска по умирающей русской правде.

          Пока праздники. три по 100 , чтобы заглушить тоску и заодно придавить жабу. за чужое имущество.
          kush62
          1. Hottabych Вчера, 21:19
            Цитата: kush62
            Пока праздники. три по 100 , чтобы заглушить тоску и заодно придавить жабу. за чужое имущество.

            Он уже немного не русский, разучился...
            Hottabych
    2. iliitchitch Вчера, 16:58
      Цитата: tosha.chuhontzev
      В этой компании оказалась Россия на территории которой проживает исключительно мусульмане суниты.

      Как им взорвать-то у нас ситуацию хочется , а ? Прям ручонки шаловливые так и потеют . Сунниты-шииты , понимаешь . Не дождутся .
      iliitchitch
    3. катана Вчера, 16:59
      Причем тут шпионы Ирана в Израиле и часы Пескова ?Лихо вы тут закрутили! smile
      катана
      1. Дормидонт Вчера, 18:51
        Завидует человечек
        Дормидонт
  7. Арон Заави Вчера, 16:43
    Ну задержали и задержали. Вам не все равно?
    Арон Заави
    1. катана Вчера, 17:01
      Цитата: Арон Заави
      Ну задержали и задержали. Вам не все равно?

      Народ на сайте волнуется за бесправных арабов ,которых пинают евреи.Так мне видится ситуация со шпионами Ирана у вас.
      катана
      1. Арон Заави Вчера, 17:08
        Цитата: катана
        Цитата: Арон Заави
        Ну задержали и задержали. Вам не все равно?

        Народ на сайте волнуется за бесправных арабов ,которых пинают евреи.Так мне видится ситуация со шпионами Ирана у вас.

        Ну ладно , пусть дальше за арабов волнуются если для них это так важно.
        Арон Заави
      2. Лекс. Вчера, 17:14
        У этих бесправных арабов жизненный уровень лучше вашего 80 лет продолжительность жизни большем у Катара
        Лекс.
        1. Дормидонт Вчера, 18:52
          И мы даже догадываемся кого за это благодарить
          Дормидонт
          1. alexsipin Вчера, 22:26
            Цитата: Дормидонт
            И мы даже догадываемся кого за это благодарить

            И все равно дружно рядами вскоре пойдете за него голосовать.
            alexsipin
    2. Tusv Вчера, 17:33
      Цитата: Арон Заави
      Ну задержали и задержали. Вам не все равно?

      Не Арон, Ни чего личного, чисто поржать bully
      Tusv
      1. Арон Заави Вчера, 18:09
        Цитата: Tusv
        Цитата: Арон Заави
        Ну задержали и задержали. Вам не все равно?

        Не Арон, Ни чего личного, чисто поржать bully

        Ну я и говорю ...
        Арон Заави
        1. Tusv Вчера, 18:26
          Цитата: Арон Заави
          Ну я и говорю ...

          Так не позорились бы таким мощным уловом. Может быть они так же пошутили, как наши студенты 2 года назад о сливе ЦРУ секретнейшей информации. И чтито Контора сделала? Таки просто провела разъяснительную беседу среди них. А могла бы, раскрыть международную террористическую сеть под управлением ЦРУ. Но разница в том, что Мы бы Конторских застебали по полной, за такие разоблачения. А Ваши принимают за величайшую операцию, как будто больше гордиться не чем
          Tusv
          1. alexsipin Вчера, 22:28
            Цитата: Tusv
            А Ваши принимают за величайшую операцию, как будто больше гордиться не чем

            Да у нас спецслужбы вообще неумехи, гордится им нечем,наши методики нигде в мире не перенимают, учится к нам не приезжают - вот и изголяются над бедными палестинскими шахидами.
            alexsipin
            1. Tusv Вчера, 22:38
              Цитата: alexsipin
              Да у нас спецслужбы вообще неумехи, гордится им нечем,наши методики нигде в мире не перенимают, учится к нам не приезжают - вот и изголяются над бедными палестинскими шахидами
              .
              Стыдно товарищи Чекисты hi
              "Если в разведке шум и пыль, то это не разведка, а слон в посудной лавке" - Андропов Юрий Владимирович hi
              Tusv
              1. alexsipin Вчера, 22:47
                Цитата: Tusv
                "Если в разведке шум и пыль

                Шабак это контрразведка. В разведке тишина.
                alexsipin
                1. Tusv Вчера, 23:05
                  Цитата: alexsipin
                  Шабак это контрразведка

                  Ну с первым шпиёном вас. bully Примите мои глубокие соболезнования. В России так топорное не работают. Читайте "Левшу" Лескова. Честь имею, а шляпу не снимаю
                  Tusv
                  1. alexsipin Вчера, 23:20
                    Цитата: Tusv
                    Ну с первым шпиёном вас.

                    Почему с первым? Если вы не знали до сегодняшнего дня о ШАБАКе это не значит, что на его счетуне было раскрытых шпионов. Гугл в помощь.

                    Цитата: Tusv
                    В России так топорное не работают.

                    Безусловно Россия всегда была впереди планеты всей в области контрразведки, лет 80 назад, можно было встать утром благопорядочным гражданином, а к вечеру оказаться шпионом английской и японской разведок одновременно.
                    alexsipin
                    1. Tusv Вчера, 23:37
                      Цитата: alexsipin
                      Безусловно Россия всегда была впереди планеты всей в области контрразведки, лет 80 назад, можно было встать утром благопорядочным гражданином, а к вечеру оказаться шпионом английской и японской разведок одновременно

                      За восемь килобаксов ви таки могете попу подмыть, заодно и Иранская служба. Но Увы. какой то очень вредный человек, впендюрил Гвардейский значок. Так, что цена продажи Родины 100 гугло баксов. Второе математическое число во вселенной. Впирет. Покупайте
                      Tusv
  8. мерцание Вчера, 16:53
    Это что, прикол что ли ?
    Террористическая сеть !!! ... из трех человек, один студент (завернутый в израильский флаг), плюс два его кента. belay
    Ну, вообще то, да - это конечно СЕТЬ. Может стоило им (для большего впечатления и убедительности) подбросить пару петард ...
    Думаю, такие "сети" израильские спецслужбы могут выявлять каждый день (вон бери любого из израильских форумчан здесь на сайте -и обвиняй их в организации террористической сети ).
    Просто время и ситуация требует швырнуть камень в огород Ирана, мол, террористов поддерживают.
    Нужна была сенсация, а получился пшик
    мерцание
    1. tosha.chuhontzev Вчера, 18:21
      Это еврейская сверхзвуковая гипербола drinks
      tosha.chuhontzev
    2. alexsipin Вчера, 22:32
      Цитата: мерцание
      вон бери любого из израильских форумчан здесь на сайте -и обвиняй их в организации террористической сети

      Только Маза не трогайте, он истинный израильский патриот.
      alexsipin
  9. askort154 Вчера, 16:57
    Израиль ! Израиль - евреи, вы же себя считаете бого-помазанными . Куда вы смотрите ? Неужели ради этого вас 40 лет водил по пустыне Моисей.?! Если бы он знал ( , не мучил бы людей), что в 1947 г. Сталин и Черчилль эту " проблему" решат сидя за застольем.
    Вам не кажется, что вы вновь можете оказаться в в положении, когда вас опять будут собирать по пустыне? Только кто ? Трамп, или Путин ? Думайте, евреи, думайте - очередного "моисея" вешать на уши всему Миру, уже второй раз не "проканает". yes hi
    askort154
    1. Лекс. Вчера, 17:15
      Да вас какое дело ?
      Лекс.
      1. askort154 Вчера, 19:43
        Лекс.....Да вас какое дело ?

        Тож думаю...Со своим бледно-голубым флагом, на российском сайте ?.
        Что ? Я, как бы там, но и здесь тоже ?!. Душа - раздвояица ?! Сочувствую ! winked
        askort154
        1. alexsipin Вчера, 22:35
          Цитата: askort154
          Тож думаю...Со своим бледно-голубым флагом, на российском сайте ?.
          Что ? Я, как бы там, но и здесь тоже ?!. Душа - раздвояица ?! Сочувствую !

          alexsipin
  10. Masya Masya Вчера, 17:15
    всего было задержано трое палестинцев.
    ух ты, как сеть то разрослась.... сеть так сеть! lol
    Masya Masya
  11. синдикалист Вчера, 17:42
    Какой деликатный подход к "иранской" теме! СМИ всего мира уже неделю обсуждают развитие революции в Иране, а topwar.ru лишь сегодня зашёл на цыпочках со стороны "трёх иранских террористов".
    синдикалист
  12. alta Вчера, 17:44
    [quote=катана][quote=210окв]А то ,что эти трое задержанных есть террористы - так это еще вилами по воде написано,надеюсь,израильские спецслужбы подкрепят свои заявления реальными вещественными доказательствами.[/quote]
    Кстати, Израиль сообщил России координаты террористов, готовявшие теракты на территории России.
    Президент Путин поблагодарил Премьера Израиля, что с террористами, которых, вроде, арестовали ?
    Российские спецслужбы подкрепили их аресты реальными вещественными доказательствами ?
    alta
  13. Бивень Вчера, 17:44
    Израильская служба безопасности (ШАБАК) раскрыла «террористическую сеть», которая работала на иранскую разведку,

    Скоро думаю и до русских дело дойдет...Неугомонные "наши"
    Бивень
    1. мерцание Вчера, 20:00
      Есть вероятность что израильская служба безопасности (ШАБАК) начнет русско-говорящих израильтян задерживать ?
      Незнаю, незнаю, но скорее всего до такой шпиономании в Израиле не дойдут no
      Хотя, кто его знает, есть же решение проверить русскоговорящих репатриантов на предмет их еврейства ... request ... мир сходит с ума так что все возможно sad
      мерцание
  14. Dartys Вчера, 17:47
    Синхронизм действий матрасов и евреев не удивляет.
    Dartys
  15. kamski Вчера, 17:55
    гадющник всего мирового террора это Израиль
    kamski
  16. tosha.chuhontzev Вчера, 18:18
    Цитата: iliitchitch
    Цитата: tosha.chuhontzev
    В этой компании оказалась Россия на территории которой проживает исключительно мусульмане суниты.

    Как им взорвать-то у нас ситуацию хочется , а ? Прям ручонки шаловливые так и потеют . Сунниты-шииты , понимаешь . Не дождутся .

    В Москве проживает больше мусульман, чем во всей Германии. Башкирия, Татарстан,Северный Кавказ опережают по рождаемости этнических русских. Официально в РФСР проживает 20 млн мусульман-сунитов. Через 100 лет Россия станет мусульманской страной. Такова демографическая диалектика,мирный переход в ислам без потрясений. В принципе в этом ничего плохого нет, просто будет другая цивилизация. Женщин вновь вернут на свои биологические места, гомиков будут ненавязчиво лечить. Водка будет запрещена. Будет зелёный чай, кофе, анаша и полный порядок.
    tosha.chuhontzev
    1. Tusv Вчера, 19:43
      Цитата: tosha.chuhontzev
      Официально в РФСР проживает 20 млн мусульман-сунитов. Через 100 лет Россия станет мусульманской страной.

      Эко ты как запоздал, аж на 300 лет. Россия Христианскай, Мусульманской, Буддийской и Иудейской веры уже давненько hi Причем и язычников до лешего.
      Tusv
      1. Tusv Вчера, 21:05
        В последнего, Дядю Лешего я верю, как и в Божественный разум. Этот уважаемый дядька меня три раза вывел из Леса и Кикиморам сказал Кышь. В замен я не вижу грибы, не ловлю рыбу и всякий раз за собой убираю
        Tusv
  17. tosha.chuhontzev Вчера, 18:22
    Цитата: askort154
    Израиль ! Израиль - евреи, вы же себя считаете бого-помазанными . Куда вы смотрите ? Неужели ради этого вас 40 лет водил по пустыне Моисей.?! Если бы он знал ( , не мучил бы людей), что в 1947 г. Сталин и Черчилль эту " проблему" решат сидя за застольем.
    Вам не кажется, что вы вновь можете оказаться в в положении, когда вас опять будут собирать по пустыне? Только кто ? Трамп, или Путин ? Думайте, евреи, думайте - очередного "моисея" вешать на уши всему Миру, уже второй раз не "проканает". yes hi

    Раздался голос из Небесной канцелярии?
    tosha.chuhontzev
    1. askort154 Вчера, 18:54
      tosha.chuhontzev....Раздался голос из Небесной канцелярии?

      С таким флагом после 1945 г., даже в аду не выживают. Как удалось ? Приспособился ?! wink
      askort154
      1. Hottabych Вчера, 21:50
        Ага, и этот человек говорит о демографии в России! laughing
        Hottabych
  18. alta Вчера, 18:29
    Цитата: 210окв
    Здался вам,богоизбранным этот Иран..Не трогай его и он не тронет вас..

    Увы, Иран даже в Аргентине взрывает дома, а Глава аргентинской разведки СИДЕ Уго Ансорреги заявил, что организатором теракта является «Хезболла» и Иран.
    Министр обороны Ирана Ахмад Вахиди объявлен в международный розыск.
    alta
    1. askort154 Вчера, 19:31
      alta Увы, Иран даже в Аргентине взрывает дома, а Глава аргентинской разведки СИДЕ Уго Ансорреги заявил, что организатором теракта является «Хезболла» и Иран.

      Извини, нет времени на поиск . Но буквально в конце декабря попала инфа - на юге Аргентины обосновалась израильская военная база, на частной территории купленной представителями "еврейской диаспоры". Там находятся
      причалы подводных лодок и надводных судов, под хайпом - Израиль готовится осваивать Анктартиду. Читай между строк - США запустила Израиль в Южную Америку для прививки от зарождающегося там вируса "анти америко-демокртии" . yes
      askort154
      1. alexsipin Вчера, 22:55
        Цитата: askort154
        на юге Аргентины обосновалась израильская военная база

        Цитата: askort154
        Израиль готовится осваивать Анктартиду.


        Предлагаю заявить протест об угрозе российским антарктическим станциям
        alexsipin
  19. rocket757 Вчера, 18:38
    Нормальные такие игры спецслужб.
    Честно говоря, а не по барабану оно нам?
    Всегда считал Арабы - Евреи. все разборки сами, сами.....
    rocket757
  20. Авиатор_ Вчера, 19:46
    Ну вот, прямо как хохлы на Донбассе: те обычных мирных хватают, сепаратистами называют, а тут схватили какого-то студента и навесили на него терроризм. Можно вспомнить предыдущие израильские шутки, когда они с вертолётов жгли гражданские автомашины, а обгорелые трупы в них выдавали за палестинских террористов
    Авиатор_
  21. Ураган70 Вчера, 20:09
    [quote=хрыч]Все, кранты, Моху Хевронского замели
    [quote=катана]8000 $ у студента [/quote]
    Он 29-летний студент с бородой до пояса laughing Так сказать, вечный студент, должен на степуху жить laughing Ну, еще израильтяне слегка в ЮАР плюнули am А дело то в том, что Конференция АНК (правящая партия) приняла резолюцию, требующую заменить посольство в Тель-Авиве на бюро по связям. Партийный съезд принял решение единогласно. В резолюции подчеркивается, что тем самым АНК выражает поддержку и солидарность с палестинцами, а Израиль называется "государством апартеида"[/quote
    "...]а Израиль называется "государством апартеида..."- что есть сущая правда! Создается фигня на БВ,вооруженная ЯО, которая будет барагозить при несомненной поддержке США, имя этой фигне- сионистский Израиль... Очень боятся они Иран, вся политика которого- избавить мир от незаконного государства Израиль, что и доказано историей давно, но кто ж историю читает...
    "...История конфликта Ирана и Израиля:
    О древних истоках современной ситуации. Неправы те аналитики, которые, рассматривая какие-то современные животрепещущие вопросы, не основываются на древней истории народов, этносов, суперэтносов, континентов и всё выводят из какие-то тенденций нескольких лет. На самом деле Иран, как и Россия, и Китай, и Индия, и Монголия и многие другие евразийские державы, зародились несколько тысяч лет назад, в так называемую Таргитаеву эпоху. Великое евразийское мировоззрение родилось, как считает большинство серьёзных учёных, на Русской равнине, в Южнорусской лесостепи. Оно было выражено, с одной стороны, в «Ригведе» и «Самаведе» арийцев — это то, что потом стало основой мировоззрения Северной Индии и ряда других держав. А часть наших с вами предков мигрировала с Южнорусской равнины в Иран, где основала державу, основанную на другом великом ведическом произведении — «Авесте». Евразийская прародина в «Авесте» — это «Айриана Ваэджа», страна ариев. Отсюда и название Ирана. И это евразийское мировоззрение сохраняется до сих пор. Что главное в корневом мировоззрении и монгола, и китайца, и русского, и иранца, и северного индийца? — это недопущение предательства. Предатель — это самое страшное для жителя евразийской степи. Чингисхан в своей Ясе формулировал это так: «Самый страшный грех — это обман доверившегося». И одновременно в мире в те же древние века — 4-5 тысяч лет назад — формировалась совершенно другая система, выраставшая из Египта с его «Книгой мертвых» и жизнеотрицанием, система, которая прослеживается на страницах иудейской Торы (Ветхого Завета), где предательство возводится чуть ли не в подвиг. Вспомните историю Эсфири из Библии — это имеет самое прямое отношение к Ирану. Тогдашний правитель Ахаменидского Ирана Артаксеркс примерно 2,5 тысячи лет назад приблизил к себе иудейскую фаворитку Эсфирь, которая которая была внедрена соплеменниками в царское окружение как агент. И с подачи Эсфири и соизволения влюблённого царя был устроен геноцид иранского народа иудеями внутри Ирана. И до сих пор иудеи празднуют праздник Пурим, где дети поедают печенье «Ушки Амана» — иранского лидера, врага иудейской экспансии..."
    "..число жертв, согласно Библии, составило 75 000 человек. Строго говоря, в данном эпизоде иудеи действовали, так сказать, «в пределах необходимой самообороны», и не нам их осуждать. Поразительно другое. Пурим — это празднование именно годовщины того массового убийства! Для нормального человека дико было бы отмечать день казни осужденных на Нюрнбергском процессе; французы-католики не устраивают веселья в юбилей Варфоломеевской ночи — а празднику Пурим уже более двух тысяч лет…
    И до сих пор он сопровождается молитвой следующего содержания:
    «Надо говорить: Да будет проклят Аман, да будет благословен Мардохей; да будет проклята Зерешь; да будет благословенна Эсфирь; да будут прокляты все акумы, да будут благословенны все евреи!» (Шулхан Арух, Орах-хайим 690, 16; взято из талмуда Иерушалми-Мегилла) /15/.[69]
    И еще — маленькая забавная деталь, касающаяся порядка празднования Пурима: «Все пуримские чудеса были связаны с вином. Царица Вашти была наказана во время винного пиршества, а вместо нее появилась Эстер; и то, что произошло с Аманом и само его падение, — все это было связано с вином. Поэтому обязали нас мудрецы наши благословенной памяти опьяняться вином и сказали: «Обязан человек напиться в Пурим настолько, чтобы не различать между «Проклят Аман» и «Благословен Мордехай». И уж по крайней мере человек обязан выпить больше, чем он привык…» (глава 142, § 6)..."
    Как думаете, с такими нравами этот народ где нибудь примут нормально? Вот от чего их стенания,насчет мировой нелюбви к ним, но меняться они не хотят! Принимайте нас такими и плач...после очередного подзатыльника...
    Ураган70
  22. Немезида Вчера, 20:19
    Сегодня террористом является Израиль,а не Иран...Это прицелы израильского производства стоят на бандеровских танках и снайперских винтовках...Они же стояли на танках Саакашвили,убивавших русских миротворцев в 2008 году...России пора сделать правильные выводы,относительно НАТОвского Израиля и его патриотов находящихся в РФ...России вообще давно пора решить вопрос с патриотами иностранных государств имеющими гражданство РФ,или вид на жительство в РФ...В США человек получающий гражданство США клянется защищать США с оружием в руках,в том числе и от своей исторической Родины,если это мигрант...В России сегодня гражданство РФ и вид на жительство в РФ раздают кому попало и это давно стало проблемой...
    Немезида
    1. alexsipin Вчера, 22:58
      Цитата: Немезида
      Сегодня террористом является Израиль,а не Иран...Это прицелы израильского производства стоят на бандеровских танках и снайперских винтовках...Они же стояли на танках Саакашвили,убивавших русских миротворцев в 2008 году...России пора сделать правильные выводы,относительно НАТОвского Израиля и его патриотов находящихся в РФ...России вообще давно пора решить вопрос с патриотами иностранных государств имеющими гражданство РФ,или вид на жительство в РФ...В США человек получающий гражданство США клянется защищать США с оружием в руках,в том числе и от своей исторической Родины,если это мигрант...В России сегодня гражданство РФ и вид на жительство в РФ раздают кому попало и это давно стало проблемой...

      Скорее высылайте их всех в Израиль. Перезд евреев в Израиль кстати называется сионизм.
      alexsipin
  23. tosha.chuhontzev Вчера, 23:15
    Цитата: катана
    Причем тут шпионы Ирана в Израиле и часы Пескова ?Лихо вы тут закрутили! smile

    Шпионов по часам узнают!
    tosha.chuhontzev
  24. alexsipin Сегодня, 00:09
    Цитата: Tusv
    Цитата: alexsipin
    Безусловно Россия всегда была впереди планеты всей в области контрразведки, лет 80 назад, можно было встать утром благопорядочным гражданином, а к вечеру оказаться шпионом английской и японской разведок одновременно

    За восемь килобаксов ви таки могете попу подмыть, заодно и Иранская служба. Но Увы. какой то очень вредный человек, впендюрил Гвардейский значок. Так, что цена продажи Родины 100 гугло баксов. Второе математическое число во вселенной. Впирет. Покупайте

    Ваша речь замечательна тем, что ее можно прочитать с совершено любого места и даже задом наперед и все равно она будет обладать одинаковой информационной ценностью.
    alexsipin
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