Израиль заявил о ликвидации иранской «террористической сети»

Я прошу вас обратить внимание на то, что Иран ведет террористическую деятельность против Израиля, не только помогая террористическим движениям, таким как ХАМАС, Хезболлах и "Исламский джихад", но и пытаясь организовать террористическую деятельность на территории Израиля,

Израильская служба безопасности (ШАБАК) раскрыла «террористическую сеть», которая работала на иранскую разведку, передает РИА Новости Как отметил премьер-министра страны Биньямин Нетаньяху, «иранская разведка не впервые пытается разными способами и в разных местах нанести удар по Израилю».сказал премьер.Согласно информации спецслужбы, всего было задержано трое палестинцев. Главный из них – 29-летний студент в области компьютерной инженерии Мохаммед Махармех из Хеврона. Сообщается, что в 2015 году его завербовала иранская разведка через родственников, проживающих в Южной Африке.По данным ШАБАК, в задачи Махармеха «входила подготовка террористических атак». Кроме того, он получил от иранцев восемь тысяч долларов за вербовку двоих палестинцев из Хеврона.По итогам расследования выяснилось, что «иранская разведка использовала Южную Африку как базу для поиска, вербовки и подготовки агентов для работы на Западном берегу и в Израиле».