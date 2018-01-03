Власти Норвегии приостановили действие лицензий на экспорт вооружений в ОАЭ

В Норвегии в целом действует очень строгий закон и соответствующие руководящие принципы в отношении экспорта оружия, боеприпасов и другого военного оборудования,

Норвежские власти приняли решение о приостановке действующих лицензий на экспорт оружия и боеприпасов в Объединенные Арабские Эмираты в связи с участием ОАЭ в военных операциях в Йемене, передает РИА Новости «После общей оценки ситуации в Йемене и возрастающего риска, связанного с военным участием Объединенных Арабских Эмиратов в Йемене, министерство иностранных дел приняло 19 декабря 2017 года решение о приостановке действующих лицензий на (экспорт) А-материалов (оружие и боеприпасы) в Объединенные Арабские Эмираты», – говорится в релизе норвежского МИД.В сообщении для прессы подчеркивается, что пока информации об использовании норвежских боеприпасов в Йемене у Норвегии нет. Решение в отношении лицензий стало выражением «жесткой линии по вопросу оружия и экспорта», проводимой норвежскими властями.сказала глава МИД Ине Эриксен Сёреиде.В сообщении подчеркивается также, что «развитие военного конфликта в Йемене осенью 2017 года носило серьезный характер», и в этой связи имеется обоснованное беспокойство по поводу гуманитарной ситуации в стране.Поэтому норвежское внешнеполитическое ведомство «внимательно следит за ситуацией в Йемене и проводит тщательную оценку каждой заявки на экспортную лицензию», «особенно с учетом риска использования норвежских военных материалов в Йемене и нарушения гуманитарного права», пояснили в министерстве.