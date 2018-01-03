00:28 04 января

Власти Норвегии приостановили действие лицензий на экспорт вооружений в ОАЭ

Норвежские власти приняли решение о приостановке действующих лицензий на экспорт оружия и боеприпасов в Объединенные Арабские Эмираты в связи с участием ОАЭ в военных операциях в Йемене, передает РИА Новости.



«После общей оценки ситуации в Йемене и возрастающего риска, связанного с военным участием Объединенных Арабских Эмиратов в Йемене, министерство иностранных дел приняло 19 декабря 2017 года решение о приостановке действующих лицензий на (экспорт) А-материалов (оружие и боеприпасы) в Объединенные Арабские Эмираты», – говорится в релизе норвежского МИД.


В сообщении для прессы подчеркивается, что пока информации об использовании норвежских боеприпасов в Йемене у Норвегии нет. Решение в отношении лицензий стало выражением «жесткой линии по вопросу оружия и экспорта», проводимой норвежскими властями.

В Норвегии в целом действует очень строгий закон и соответствующие руководящие принципы в отношении экспорта оружия, боеприпасов и другого военного оборудования,
сказала глава МИД Ине Эриксен Сёреиде.

В сообщении подчеркивается также, что «развитие военного конфликта в Йемене осенью 2017 года носило серьезный характер», и в этой связи имеется обоснованное беспокойство по поводу гуманитарной ситуации в стране.

Поэтому норвежское внешнеполитическое ведомство «внимательно следит за ситуацией в Йемене и проводит тщательную оценку каждой заявки на экспортную лицензию», «особенно с учетом риска использования норвежских военных материалов в Йемене и нарушения гуманитарного права», пояснили в министерстве.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. 210окв Вчера, 16:44
    До "викингов"дошло...Хотя какая там их может быть доля?
    210окв
    1. DEZINTO Вчера, 17:02
      Там от "викингов" одно напоминание осталось...



      Премьер-министр Норвегии: Сначала у нас была демократия, а потом нефть
      Норвежский премьер Эрна Сульберг рассказала Жанне Немцовой о российской угрозе, Арктике, ЕвроПРО и нефтедолларах. А также поделилась мнением о сериале «Оккупированные».


      Тоже заболели... recourse
      DEZINTO
      1. 210окв Вчера, 17:58
        Поэтому и в кавычках.. hi
        Цитата: DEZINTO
        Там от "викингов" одно напоминание осталось...



        Премьер-министр Норвегии: Сначала у нас была демократия, а потом нефть
        Норвежский премьер Эрна Сульберг рассказала Жанне Немцовой о российской угрозе, Арктике, ЕвроПРО и нефтедолларах. А также поделилась мнением о сериале «Оккупированные».


        Тоже заболели... recourse
        210окв
        1. Shurik70 Вчера, 18:31
          Цитата: 210окв
          До "викингов"дошло...Хотя какая там их может быть доля?

          Эмираты воюют с Йеменом с 25 марта 2015-ого
          Го-о-ря-а-чие но-о-рве-е-жски-и-ее па-а-рни-и-и де-е-вчо-о-нки-и-и

          МИНИСТР ОБОРОНЫ НОРВЕГИИ Ine Marie Eriksen .
          laughing
          Shurik70
    2. андрей юрьевич Вчера, 17:06
      Цитата: 210окв
      До "викингов"дошло...Хотя какая там их может быть доля?

      в "дырочку"..."северные девки горячи...Мужиков бы им...
      андрей юрьевич
      1. 210окв Вчера, 17:59
        Поэтому туда и приглашают всяких...Пакистаномавританских парней..Иначе вымрут.
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: 210окв
        До "викингов"дошло...Хотя какая там их может быть доля?

        в "дырочку"..."северные девки горячи...Мужиков бы им...
        210окв
      2. rocket757 Вчера, 18:28
        Фрау гинеколог министр вроде как и не северная? Совсем центрально-гейропейская?
        rocket757
      3. Captain Nemo Вчера, 22:17
        Можно мне вторую справа? wassat
        Captain Nemo
    3. Tusv Вчера, 17:39
      Цитата: 210окв
      До "викингов"дошло...Хотя какая там их может быть доля?

      Дык Трампушечка душечка им доходчиво объяснил кто Саудитам оружие продает, а кому под лавкой тихо сидеть и отзывать лицензии hi
      Tusv
  2. ВЕРЕСК Вчера, 16:44
    А как по поводу хохляндии? Или-не?
    ВЕРЕСК
    1. pvv113 Вчера, 16:49
      Привет, Дмитрий! Вот и меня что-то по поводу 404 терзают сомнения
      pvv113
      1. ВЕРЕСК Вчера, 16:53
        Посмотрим далее.Владыка скажет.
        ВЕРЕСК
  3. ВЕРЕСК Вчера, 16:48
    ..................
    ВЕРЕСК
    1. андрей юрьевич Вчера, 17:23
      Цитата: ВЕРЕСК
      ..................

      "другое нужно ружьё....Русский Мужик,трезвый,сильный, с добычей...но нам,некогда гламурные "сэлфи" делать,пока вы тратите свои яйцеклетки вручную, мы-живём..."и нацию свою-укрепляем."- (С) не знаю откуда,но факт. drinks
      андрей юрьевич
  4. ВЕРЕСК Вчера, 17:02
    Честно?Пофигу.Просто-ребята,пейте пиво и не думайте о плохом.Хотя-всё очень хреново.
    ВЕРЕСК
  5. Троль Вчера, 17:54
    Еще бы Ами, Россия, Израиль, Франция и кто там еще? Немцы и все остальные не продавали оружия, в мире было бы много спокойнее.
    Троль
    1. rocket757 Вчера, 18:33
      Фантазия или утопия?
      Продавать стали значительно потом, а до этого успешно сами делали и шли громить соседей!
      Но, по любому я за мир во всём мире!
      Давайте кастрируем всех воинственных мужиков! Мож тогда наступит мир???
      rocket757
      1. Троль Вчера, 19:38
        Цитата: rocket757
        Фантазия или утопия?

        Это походу одно и тоже wink И да, это оно..
        Троль
  6. Симон Вчера, 18:25
    Цитата: 210окв
    Поэтому и в кавычках.. hi
    Цитата: DEZINTO
    Там от "викингов" одно напоминание осталось...



    Премьер-министр Норвегии: Сначала у нас была демократия, а потом нефть
    Норвежский премьер Эрна Сульберг рассказала Жанне Немцовой о российской угрозе, Арктике, ЕвроПРО и нефтедолларах. А также поделилась мнением о сериале «Оккупированные».


    Тоже заболели... recourse

    Да...а, похоже, эта болезнь не излечимая - только помирать! request recourse crying
    Симон
  7. Симон Вчера, 18:32
    Цитата: Троль
    Еще бы Ами, Россия, Израиль, Франция и кто там еще? Немцы и все остальные не продавали оружия, в мире было бы много спокойнее.

    Одни нападают, другие обороняются - для этого и нужно оружие. России приходится всю жизнь обороняться и оборонять свои территории. Как только слабеем, так теряем народ и территории. А войны могут быть не только с помощью вооружения, но и политически, и экономически. Историю учить надо! fool
    Симон
    1. Троль Вчера, 19:36
      При чем здесь Россия? Смотрите шире. Если папуас не сможет купить танчик, то войне между его папуасией и соседней прольется меньше крови. Ну или войны вообще не будет.
      Троль
  8. polpot Вчера, 18:42
    Да не вопрос, пусть у Россиии закупят и качественно и не дорого .
    polpot
  9. Felix99 Вчера, 19:31
    Цитата: Shurik70
    МИНИСТР ОБОРОНЫ НОРВЕГИИ Ine Marie Eriksen .

    Вы уверенны, что это девочка?
    Felix99
    1. rocket757 Вчера, 21:49
      Монументальная такая фигура!!! Брунгильда!
      rocket757
  10. Кент0001 Вчера, 22:04
    Не прошло и три года....жираф нервно покуривает в сторонке.
    Кент0001
  11. shed Вчера, 22:32
    Печально но некоторые не понимают что продавать стрелковое оружие не правильно,танки самолеты корабли ПВО это пожалуйста,у кого есть бабло,если убрать Калашников,гранатометы и др. американцы разорятся,выстрел из TOW по стоимости как нормальная тачка,у кого такие бабки,пусть продают свое дерьмо.не завидуйте.Все макаки бегают с Российским оружием.пора с этим кончать.тем более от этого страдают сами Россияне
    shed
  12. Юрий_999 Вчера, 22:51
    Цитата: Троль
    При чем здесь Россия? Смотрите шире. Если папуас не сможет купить танчик, то войне между его папуасией и соседней прольется меньше крови. Ну или войны вообще не будет.

    Ага, расскажите это руандийцам. 3-4 месяца и около миллиона убитых без всяких танчиков
    Юрий_999
  13. tosha.chuhontzev Вчера, 23:31
    Даже не знаю, как реагировать на эту новость из цирка лилипутов.
    tosha.chuhontzev
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