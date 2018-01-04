Климкин пригрозил "достать" работающие в Крыму западные компании

Вы знаете, что мы много сделали для того, чтобы российское мошенничество, как в случае с поставкой турбин Siemens к территории оккупированного Крыма, никогда не повторилось… Я считаю, что это стало печальным уроком для всего немецкого и не только немецкого бизнеса, и сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ритейлерам, таким как Volkswagen или Adidas, зачислять Крым к территории России. Мы их безусловно достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами

Украина применит юридические меры в отношении продавцов продукции германских компаний Adidas и Volkswagen за работу в Крыму. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместном брифинге со своим коллегой из Германии Зигмаром Габриэлем.- сказал Климкин.Ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило, что ряд известных автоконцернов якобы работают в Крыму в обход санкций. Сотрудники украинского ведомства утверждают, что выявили факты использования торговых марок мировых автомобильных брендов: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault, Lexus и предоставления дилерскими центрами полного набора услуг и гарантийных работ.18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно", передает РИА Новости