12:48 04 января

Климкин пригрозил "достать" работающие в Крыму западные компании

Украина применит юридические меры в отношении продавцов продукции германских компаний Adidas и Volkswagen за работу в Крыму. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместном брифинге со своим коллегой из Германии Зигмаром Габриэлем.

Климкин пригрозил "достать" работающие в Крыму западные компании


Вы знаете, что мы много сделали для того, чтобы российское мошенничество, как в случае с поставкой турбин Siemens к территории оккупированного Крыма, никогда не повторилось… Я считаю, что это стало печальным уроком для всего немецкого и не только немецкого бизнеса, и сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ритейлерам, таким как Volkswagen или Adidas, зачислять Крым к территории России. Мы их безусловно достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами
- сказал Климкин.


Ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило, что ряд известных автоконцернов якобы работают в Крыму в обход санкций. Сотрудники украинского ведомства утверждают, что выявили факты использования торговых марок мировых автомобильных брендов: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault, Lexus и предоставления дилерскими центрами полного набора услуг и гарантийных работ.

18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно", передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 32

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  1. 210окв Сегодня, 09:06
    А рученок у хомячка хватит?Даже дикий бред этого существа комментировать не хочется..
    210окв
    1. Vard Сегодня, 09:08
      Времена наступили... хорошие... война не горячая и не холодная... а в СМИ... наговорят всякого и успокоятся... и это хорошо...
      Vard
      1. 210окв Сегодня, 09:11
        Времена нынче не хорошие а интересные..В смысле перспективы.Справится ли наше руководство с сонмом нечистой силы в международных делах.
        Цитата: Vard
        Времена наступили... хорошие... война не горячая и не холодная... а в СМИ... наговорят всякого и успокоятся... и это хорошо...
        210окв
        1. Vard Сегодня, 09:16
          В информационной войне главное бросить кое что на вентилятор... а потом пускай отмываются... И главное по голове нельзя... типа свобода... прессу зажимают... Но что хорошо... начали фейки отличать...
          Vard
          1. просто экспл Сегодня, 09:18
            так и вбросили новость про уничтоженный хмеймим , у каклов сейчас радость по всем форумам будет .
            просто экспл
            1. 210окв Сегодня, 09:53
              На такие фейки надо отвечать быстро и не телится..Фотографию в студию и все успокоятся.Ну а если на самом деле,то скрывать,это показывать свою полную бесполезность и непрофессионализм.
              Цитата: просто экспл
              так и вбросили новость про уничтоженный хмеймим , у каклов сейчас радость по всем форумам будет .
              210окв
          2. 210окв Сегодня, 09:24
            Вот и плохо что по рогам нельзя..А то лженицына сходка с фотографиями якобы репрессированных марширует.А на деле оказалась фото из Крыма,зимы 1941 года с крымскими татарами выстроившихся для приветствия фашистов.Почему это все безнаказанно?
            Цитата: Vard
            В информационной войне главное бросить кое что на вентилятор... а потом пускай отмываются... И главное по голове нельзя... типа свобода... прессу зажимают... Но что хорошо... начали фейки отличать...
            210окв
            1. федоров Сегодня, 09:41
              Безнаказанного ничего не бывает. Если не Мы, то наши сыны ответку дадут по полной ( хотя уже и дедом скоро стану в 45-ть , ), надеюсь поколение воспитывал в нужном русле.
              федоров
    2. 79807420129 Сегодня, 09:38
      Цитата: 210окв
      А рученок у хомячка хватит

      У этого чучела не только ручонок,но и мозгов на это нет.
      79807420129
      1. Лелёк Сегодня, 10:17
        Цитата: 79807420129
        У этого чучела не только ручонок,но и мозгов на это нет.

        hi
        Хомяк - милое животное, а вот "снулый судак" - это о Климкине. Самое забавное, что это своё заявление он сделал в момент визита МИД ФРГ в Руину. Неужто Германия (гарант Киева) утрётся от этого плевка?
        Лелёк
        1. Serg 122 Сегодня, 10:43
          Климкин пригрозил "достать" ...
          Уже и так "достал" всех, до не возможности...
          Serg 122
  2. федоров Сегодня, 09:20
    Оборот перечисленных компаний будет поболее чем бютжет Украины. Чем он хочет напугать - разве что в коленнолоктевую позу стать, устрашающе так.
    федоров
    1. 210окв Сегодня, 09:35
      Появится эцилоп и станет этот пацак в позу "Ку"...
      Цитата: федоров
      Оборот перечисленных компаний будет поболее чем бютжет Украины. Чем он хочет напугать - разве что в коленнолоктевую позу стать, устрашающе так.
      210окв
  3. Бивень Сегодня, 09:30
    Все болтовня это...На эти санкции уже особо никто внимание не обращает, есть много схем обходных..
    Бивень
  4. Izotovp Сегодня, 09:36
    У хохлов с поляками теперь соревнования будет:кто круче из них учит жить остальных и кто из них святее Папы Римского.
    Izotovp
    1. Балу Сегодня, 09:42
      Цитата: Izotovp
      У хохлов с поляками теперь соревнования будет:кто круче из них учит жить остальных и кто из них святее Папы Римского.

      Опухший от праздников Климкин возомнил себя хозяином мира, санкциями всем угрожает. Забавно.
      Балу
    2. Лелёк Сегодня, 10:20
      Цитата: Izotovp
      У хохлов с поляками теперь соревнования будет:кто круче из них учит жить остальных

      hi
      Ставлю на хохлов, в них дерьма больше. bully
      Лелёк
  5. rotmistr60 Сегодня, 09:46
    германских компаний Adidas и Volkswagen
    Эко, как его (Климкина) расперло. Нищая, живущая на подачки, в т.ч. и того же ЕС Украина решила потягаться с немецким бизнесом. По моему от "украинского величия" у них всех крышу сорвало окончательно и бесповоротно.
    rotmistr60
    1. Masya Masya Сегодня, 09:53
      Цитата: rotmistr60
      Эко, как его (Климкина) расперло.

      только и осталось, что пыжиться... lol а ручонки- то коротковаты... wink
      Masya Masya
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:00
        Ручонки не только коротковаты, но еще и в приличном д... и воняют им. Немец тоже хорош - вместо того, чтобы осадить немного "коллегу"-морального калеку затянул песню о миротворцах.
        rotmistr60
  6. Немезида Сегодня, 09:55
    Это России пора разобраться с патриотами иностранных государств в РФ,которые любят звонить в посольства иностранных государств и сообщать разведданные,в ущерб России...
    Немезида
  7. AlexFU Сегодня, 09:57
    Да он уже всех достал, как и его хозяева, так что от его бредового словесного ... никому легче не станет, вся эта ерунда рассчитана на европейского и американского обывателя.
    AlexFU
  8. pvv113 Сегодня, 10:05
    Мы их безусловно достанем

    Вспомнился анекдот про Маугли
    Мудрый Каа пытается уснуть, но не тут то было. Маугли трясёт Мудрого Каа с вопросом:
    - Мудрый Каа, вон видишь ту высокую скалу, а на ней очень высокую пальму, на которой еле заметно виднеются бананы?
    Мудрый Каа:
    - да Маугли вижу.
    Ответил Каа пытаясь уснуть …
    Маугли:
    - Каа, а скажи, те бананы бандерлоги могут достать?
    Каа:
    - нет Маугли не могут.
    Ответил Каа и опять погружается в сон … Маугли, тряся голову Каа:
    - Каа, а скажи, а Балу сможет их достать?
    Каа:
    - нет Маугли не может.
    Сказал Каа мечтая уснуть …
    Маугли, продолжая трясти голову Каа:
    - Каа, а Багира, Багира же может их достать?
    Каа начиная тихо «закипать»:
    - нет Маугли и Багира не достанет тех бананов.
    Маугли не унимаясь:
    - скажи Каа, ну, а ты? Ты же сможешь их достать?
    Каа:
    - нет Маугли, я их тоже не смогу достать.
    Но Маугли не унимается и продолжает:
    - скажи Каа, ну, а я, я смогу их достать?
    Каа:
    - да Маугли, ты кого угодно достанешь …
    wink
    pvv113
  9. ul_vitalii Сегодня, 10:28
    Мост достроят, работы у него прибавится, голова кругом пойдет, а может к тому времени и её лишится.
    ul_vitalii
  10. мичман Сегодня, 10:33
    Какая жалость, что вместе с Донбассом, Луганском не объявили о создании Народных республик Харьков (это еврей руководитель там виноват), Одесса (истинно русский город), Николаев ( центр нашего авианосного кораблестроения). О каких компаниях говорит этот министр, с Россией (в том числе с Крымом) работают все компании мира. Лично я не чувствую никаких санкций, как не чувствовал их и в 1979-1988 гг, когда руководил 6 ГУ МРП СССР (а это 45 предприятий и 250 тыс работающих на них специалистов). Честь имею.
    мичман
  11. Berkut24 Сегодня, 10:39
    Может, ему не стоило говорить немцам "ваши проблемы из-за меня"?
    Berkut24
  12. Fitter65 Сегодня, 10:43
    Климкин пригрозил "достать" работающие в Крыму западные компании

    Реально достанет-они его пошлют в эротическое путешествие и матерится не будут...
    Fitter65
  13. ibn.shamai Сегодня, 10:47
    Павлик в своём репертуаре laughing ! Интересно а что Габриэл ему ответил? Наверно упал на колени:- Паша прости , виноваты кругом, не губи!!! Всё исправим!!! crying lol
    ibn.shamai
  14. Igor-01-03-56 Сегодня, 11:36
    ...Он достал велосипед,
    Смазал оси и педали,
    Взял арсенов пистолет
    Свистнул хлопцев, и погнали.
    К вечеру в Берлине были.
    Зря все ж немцы Пашку злили...
    Igor-01-03-56
  15. 1536 Сегодня, 11:51
    Если немецкие промышленники по своему обыкновению не могут обуздать свое неофашистское правительство, тогда их надо гнать поганой метлой с российской территории. В этой ситуации надо выбирать из двух зол меньшее. Потому если сами не можем что-то производить, тогда надо обратиться, например, к тем же американцам. Американцы, хотя и берут дороже, плевать хотели на заявления своих "политиков", в отличие от немцев, у которых один мозг на всех и при этом мучается одной мыслью продвижения "на Восток", .
    1536
  16. Геркулесыч Сегодня, 11:52
    Вот так на нас эта собака лает, а мы не желаем ему как минимум надеть намордник, или вообще, на цепь короткую посадить !
    Геркулесыч
  17. 23424636 Сегодня, 12:17
    Мид Украины всегда был заострен против России даже при Константине Грищенко ,воспитанником которого и стал этот Чугункин , но наличие в МИДе очень злобного контекста, выросшего на госдеповских интрукциях и ЦРУ шных корректировках не позволяет выпускнику мфти выстроить линию добрососедских отношений , но думаю наш Штирлиц когда нибудь проявит себя.
    23424636
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