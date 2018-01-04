01:06 05 января

Вашингтон и Сеул отменили военные учения на время Олимпиады

США и Республика Корея не будут проводить совместные военно-морские учения во время Олимпиады в Пхенчхане.

Американский президент Дональд Трамп и южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин условились об этом в ходе телефонного разговора.

Вашингтон и Сеул отменили военные учения на время Олимпиады



Как ранее сообщала газета Financial Times, Южная Корея предложила США перенести ежегодные учения Foal Eagle и проводимые с февраля по апрель Key Resolve. Сеул выступил за то, чтобы учения были отложены до окончания Паралимпийских игр 18 марта.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском городе с 9 по 25 февраля. Пхёнчхан находится в 80 километрах от границы с КНДР. Спортивные чиновники ряда стран говорили об обеспокоенности относительно безопасности атлетов в связи с ростом напряженности на Корейском полуострове из-за развития ракетно-ядерной программы КНДР.

МИД России призывал США и их союзников не проводить военные учения во время Игр.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 38

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  1. 210окв Вчера, 18:26
    Наверное первое адекватное решение гегимона .
    210окв
    1. Logall Вчера, 18:33
      Все прежние заявления Вашингтона, как и нынешнее решение - это позерство! Типа - глядите, какие мы великодушные...
      Дмитрий, добрый вечер!
      Logall
      1. 210окв Вчера, 18:42
        Саш,привет и с наступившим hi Здесь им придется штукатурить морду лица.Ибо имидж это все,олимпиада-ничто.
        Цитата: Logall
        Все прежние заявления Вашингтона, как и нынешнее решение - это позерство! Типа - глядите, какие мы великодушные...
        Дмитрий, добрый вечер!
        210окв
    2. влад66 Вчера, 18:34
      Абсолютно наплевать на эту Олимпиаду,нет сборной России,нет и Олимпиады,на сборную нейтралов смотреть неинтересно,и на США и ЮК абсолютно наплевать. yes
      влад66
      1. Идущий Вчера, 18:37
        США и Республика Корея не будут проводить совместные военно-морские учения во время Олимпиады в Пхенчхане.


        Как бы чего другого не натворили.
        Идущий
        1. СРЦ П-15 Вчера, 18:42
          Сеул выступил за то, чтобы учения были отложены до окончания Паралимпийских игр 18 марта.

          Да ладно! Так и сказали бы: до выборов президента России! laughing
          СРЦ П-15
        2. фигвам Вчера, 18:43
          Вашингтон и Сеул отменили военные учения на время Олимпиады

          Только Ким Чен Ын решает будет Олимпиада в Корее или нет.
          фигвам
        3. Подрезчик Вчера, 21:34
          Ага, значит американский задний проход не железный??? laughing Правильно, диарею от страха еще никто не отменял... laughing
          Подрезчик
          1. Голован Джек Вчера, 21:49
            Цитата: Подрезчик
            Ага, значит американский задний проход не железный?

            1. ИМХО война там не нужна никому.
            2. При этом что Кима, что Трампа загонять в угол - опасно, поскольку (см. 1).
            ИМХО, повторяю.
            Голован Джек
        4. dsk Вчера, 22:07
          Здравствуйте Виктор!
          Цитата: Идущий
          Как бы чего другого не натворили.

          Штатовский бизнес вложился в ОИ, игры трогать не будут, снимут "профит". На ЧМ замес у наших восточных границ может быть круче, чем новогодний обстрел нашей авиабазы в Сирии. hi
          dsk
    3. pvv113 Вчера, 18:34
      Мне кажется, что он не сам додумался
      pvv113
      1. Идущий Вчера, 18:37
        МИД России призывал США и их союзников не проводить военные учения во время Игр.


        Конечно , послушались. lol
        Идущий
        1. No pasaran Вчера, 18:49

          Американцы-словно истинные древнегреческие герои,светоч миролюбия и демократии,достойные восхищения и преклонения в сердцах и душах всего прогрессивного человечества в нашем жестоком и несправедливом мире,протянувшие оливковую ветвь мира и надежды всем людям!
          No pasaran
          1. 79807420129 Вчера, 19:28
            Цитата: No pasaran
            Американцы-словно истинные древнегреческие герои,светоч миролюбия и демократии,достойные восхищения и преклонения в сердцах и душах всего прогрессивного человечества в нашем жестоком и несправедливом мире,протянувшие оливковую ветвь мира и надежды всем людям!

            Спасибо Коллега good Насмешили,так насмешили. laughing good
            79807420129
            1. abrakadabre Вчера, 23:19
              Спасибо Коллега good Насмешили,так насмешили.
              Скоре лизнул, так лизнул... Правда светоч не оценит. И даже не заметит wassat
              abrakadabre
    4. APASUS Вчера, 18:43
      Цитата: 210окв
      Наверное первое адекватное решение гегимона .

      Это предложение от Ю Кореи и гегемон еще последнее слово не сказал.Не удивлюсь (если случайно)сборная С Кореи попадет в ДТП ,вариантов провокации полно.Американцам не надо ничего начинать С Корея сама все сделает,надо просто организовать убийство (Спортсменов из С Кореи) под видом ограбления,по сути вообще не важно как они погибнут.
      APASUS
      1. Korax71 Вчера, 21:01
        Как показывает история,то северной Корее даже повод не нужен.я так думаю,что север до сих пор живет мыслями о единой Корее.
        Korax71
    5. Геркулесыч Вчера, 18:57
      210окв -тут нужно подспудно в этом заявлении искать второй скрытый смысл. Ибо янки ничего просто так не делают! ПС -Всех с Праздниками !!!!!! drinks
      Геркулесыч
    6. сибиралт Вчера, 19:50
      На Пекинской Олимпиаде Саакашвили войну начал, и что ему после этого было? belay
      сибиралт
      1. sabakina Вчера, 20:55
        Олег, Вы хотите, что бы его кастрировали? Да пусть живёт это гражданин мира, хоть какое то развлечение, когда Порошенко спит после виски...
        sabakina
        1. abrakadabre Вчера, 23:20
          Олег, Вы хотите, что бы его кастрировали?
          А почему бы и нет? Желательно по самую шею.
          abrakadabre
    7. Комментарий был удален.
  2. Вождь краснокожих Вчера, 18:33
    Это правильно!....
    Вождь краснокожих
  3. Masya Masya Вчера, 18:42
    Молодец Ын, продавил таки свою линию...
    Masya Masya
    1. Александр 3 Вчера, 18:50
      Ну так горячая линия ведь есть.Может допустят и северокорейских горячих парней на олимпиаду.
      Александр 3
      1. Masya Masya Вчера, 18:53
        Цитата: Александр 3
        .Может допустят и северокорейских горячих парней на олимпиаду.

        зазывать будут! wink
        Masya Masya
        1. Александр 3 Вчера, 18:55
          Правильно, по своим никто стрелять не будет.
          Александр 3
    2. sabakina Вчера, 20:57
      Цитата: Masya Masya
      Молодец Ын, продавил таки свою линию...

      Мариночка, с праздниками! Я думаю, у Ына были советчики Ли Си Цын и Ван Ю Шин. wink
      sabakina
      1. Комментарий был удален.
  4. Egorovich Вчера, 18:44
    Южнокорейцы оказались умнее матрасии, отказавшись от военных учений. Хоть у одних заработал здравый смысл.
    Egorovich
  5. Геркулесыч Вчера, 18:55
    Советую Ыну провести в день открытия олимпиады подземный ядерный взрыв! Чтобы день открытия и день закрытия олимпиады были одним днем. Таким образом, эта олимпиада станет самой короткой в истории человечества!
    Геркулесыч
  6. rocket757 Вчера, 18:57
    Предложение - донести до всех, как только опасные учения кто затеет, сразу проводить ОЛИМПИАДУ.
    rocket757
  7. Горный стрелок Вчера, 19:19
    А кнопка то сработала! Кнопка - это необратимое действие. Нажал - и полетело... Гегемон проникся, и ищет повода ( способа) "сохранить лицо". Только, думаю, уже поздно...
    Горный стрелок
  8. White wolf Вчера, 20:22
    Думал,Мальчиш-плохиш отменит Олимпиаду,все равно 90% населения страны смотреть не будет.
    White wolf
  9. Пленник Вчера, 20:25
    А Ын таки американскую военщину и полит"элиту" сильно ли, слабо ли, но строит.
    Пленник
  10. Дормидонт Вчера, 21:15
    Ну, не будет официальных учений. До тех пор, пока наши западные и ближневосточные партнёры не устроят какую-нибудь очередную кровавую провокацию, списав тысячи жертв на КНДР. Тогда и устроят официальное, с привлечением "миротворцев" оон уничтожение КНДР ( как это уже было однажды)
    Дормидонт
  11. mavrus Вчера, 22:07
    Учения отменят... Но манёвры продолжат...
    mavrus
  12. Altona Вчера, 23:47

    Пусть делают чё хотят. У нас ишшо Новый год! Оливьешку доели только что. laughing laughing
    Altona
    1. Голован Джек Сегодня, 00:53
      Цитата: Altona

      Пусть делают чё хотят. У нас ишшо Новый год! Оливьешку доели только что. laughing laughing

      Евгений, пожалейте зверя... он же ходить не сможет...
      Так вот все же лучше, ИМХО:
      Голован Джек
  13. Altona Вчера, 23:48
    Цитата: Геркулесыч
    Советую Ыну провести в день открытия олимпиады подземный ядерный взрыв!

    ------------------------
    Не, КНДР тоже на эту Олимпиаду хочут.
    Altona
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