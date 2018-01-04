Вашингтон и Сеул отменили военные учения на время Олимпиады

США и Республика Корея не будут проводить совместные военно-морские учения во время Олимпиады в Пхенчхане.Американский президент Дональд Трамп и южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин условились об этом в ходе телефонного разговора.Как ранее сообщала газета Financial Times, Южная Корея предложила США перенести ежегодные учения Foal Eagle и проводимые с февраля по апрель Key Resolve. Сеул выступил за то, чтобы учения были отложены до окончания Паралимпийских игр 18 марта.Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском городе с 9 по 25 февраля. Пхёнчхан находится в 80 километрах от границы с КНДР. Спортивные чиновники ряда стран говорили об обеспокоенности относительно безопасности атлетов в связи с ростом напряженности на Корейском полуострове из-за развития ракетно-ядерной программы КНДР.МИД России призывал США и их союзников не проводить военные учения во время Игр.