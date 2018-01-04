01:03 05 января

Вице-президент США пообещал протестующим в Иране поддержку Вашингтона

Вице-президент США Майк Пенс пообещал протестующим в Иране поддержку Вашингтона, обвинив предыдущую администрацию в отказе поддержать участников протестов в Иране после президентских выборов 2009 года.

Сегодня иранский народ снова поднялся с тем, чтобы требовать свободу и возможности, и под руководством президента (Дональда) Трампа Соединенные Штаты стоят вместе с ними. В этот раз мы не будем молчать
— говорится в опубликованной Washington Post статье Пенса.

Вице-президент США пообещал протестующим в Иране поддержку Вашингтона



По его словам, бездействие предшествующей администрации привело к подавлению властями Ирана так называемого "Зеленого движения" в 2009 году.

Он напомнил, что еще до начала протестов Трамп "предсказывал, что дни (правящего) режима в Иране сочтены".

Там, где предшественник хранил молчание в 2009 году, Трамп немедленно предложил жителям Ирана решительную поддержку Америки
— отметил Пенс.

Он заверил, что действующая администрация "продолжит оказывать помощь протестующим в их чаяниях свободы и требованиях к властям сократить свои дестабилизирующие действия в стране и за рубежом".

Ранее в четверг представитель госдепартамента Хезер Науэрт опровергла планы США о поддержке революции в Иране, заявив, что США хотят лишь "перемен" в этой стране.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, 28 декабря начались массовые акции протеста. Президент страны Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами, а также подстрекательством других государств. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в столице.

В среду командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что смута в стране закончена безуспешно для демонстрантов. В четверг министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли сообщил, что в протестах в стране приняли участие около 42 тысяч человек, передает РИА Новости


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 129

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  1. Диванный Хенераль Вчера, 19:36
    Да кто бы сомневался. Везде, где заваруха, уши США торчат.
    Печеньки уже, наверное, грузят...
    Диванный Хенераль
    1. Logall Вчера, 19:38
      Это уже, наверное, невмешательства в дела другого государства!? Это слово - демократия... А может и до дела дойдет!
      Но если дойдет до дела, тогда упокоят всех протестующих...
      Logall
      1. Hoc vince Вчера, 19:52
        Срочно созвать СБ ООН и обвинить США в грубом вмешательстве во внутренние дела суверенного государства.
        Hoc vince
        1. Идущий Вчера, 20:23
          Так обвинять можно хоть каждый день , а резолюция ни одна не пройдет , потому как США их заблокируют.
          Идущий
        2. Николай Грек Вчера, 23:57
          Цитата: Hoc vince
          Срочно созвать СБ ООН и обвинить США в грубом вмешательстве во внутренние дела суверенного государства.

          там как раз америкоссы пытаются созвать Совбез и наехать на Иран!!! negative negative negative
          Николай Грек
      2. Глядя Петрович Вчера, 19:54
        Да, не прошло и полгода пока "новость" появилась.
        Там повод есть, и серьезный.
        Основные требования протестующих в Иране:
        упразднение Вилаяте факих (наместничество богословов);
        отмена обязательного ношения хиджаба, шейла;
        отделение религии от политики
        и другие из области общей демагогии (свобода СМИ, борьба с коррупцией, честные суды, снижение цен и т.д.).
        Абсолютно справедливые первые 3 требования. Главная проблема Ирана в том, что власть захватили религиозные мракобесы во главе с аятоллами. Ладно бы занимались только своей религией, так нет, лезут во все сферы жизни общества: экономику, политику, образование и пр. Вот задолбала эта гадость уже значительную часть народа. 21 век на дворе, а у них какой-то дедушка-рахбар в чалме все вопросы решает. В 2009 было, сейчас бабахнуло.
        Вывод один: там где религиозные фанатики захватывает власть - все неизбежно кончается крахом.
        В сети много фото 70-х из Ирана, где женщины по улицам в джинсах и миниюбках ходят, по сравнению с сегодняшними - как будто 2 разные страны.
        Глядя Петрович
        1. Tiras Вчера, 19:59
          Была ведь нормальная страна, пока фанатики власть не захватили.
          Tiras
          1. Наблюдатель2014 Вчера, 20:42
            Tiras
            Была ведь нормальная страна, пока фанатики власть не захватили.
            Это как по вашему.Количеством женщин с пониженной социальной отвественностью зависит на душу населения? bullyА вообще достаёт людей нищяя стабильность.Стабильность в Европе и России даже .Это разные вещи.Что там про Иран говорить.
            Наблюдатель2014
            1. Tiras Вчера, 21:53
              Цитата: Наблюдатель2014
              Это как по вашему.Количеством женщин с пониженной социальной отвественностью зависит на душу населения?


              А по вашему у них была пониженная социальная ответственность?
              Они выглядят как вполне нормальные, точно так же как девушки и женщины в Европе или России.


              Определяется свободой в пределах разумного , определяется нормальным, адекватным законом, а не религиозным диктатом и религиозными фанатиками.
              Tiras
              1. Наблюдатель2014 Вчера, 22:27
                Tiras
                А по вашему у них была пониженная социальная ответственность?
                Они выглядят как вполне нормальные, точно так же как девушки и женщины в Европе или России.
                Значит моё второе.Задостало людей нищая стабильность.Или я не прав?
                Наблюдатель2014
                1. Идущий Вчера, 22:55
                  Многим этого не понять и они пытаются искать себе оправдания в распущенности.
                  Идущий
              2. Николай Грек Сегодня, 00:05
                Цитата: Tiras
                Они выглядят как вполне нормальные, точно так же как девушки и женщины в Европе или России.

                recourse recourse recourse там рядом есть страны, где девушки выглядят ненормально!!! причем, страны эти корешаться с америкоссами...вот пусть американцы там свои нормы и устанавливают, а не в Иран лезут!!! tongue tongue laughing laughing laughing
                Николай Грек
          2. Касым Вчера, 20:52
            Это Вы называете нормальным Иран, когда там шахи Реза Пехлеви(отец и сын) правили с тайной полицией САВАК ? Это же 100% марионетка штатов была. Я не хочу идеализировать аятоллу Рухоллу Хомейни, но он западные "ценности" и демократию задвинул и начал вести независимую политику. А это очень не понравилось Белому Дому.
            Сейчас нам нужна не революция в Иране, а эволюция.
            И потом, Запад обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела - а сами что творят и как это можно назвать!? И та переброска бармалеев в Афган - в первую очередь это против Ирана направлено - ведь его Белый Дом называет мировым злом. И уверен, что без западного финансирования там не обошлось.
            Мне импонирует, что рук-во Ирана хочет отказаться от нефтедоллара и иметь нормальные, добрососедские отношения с ЕАЭС. А сколько там работы для рос. компаний: Росатом, Газпром, Роснефть и т.д.(одно сотрудничество с рос. ВПК чего стоит). hi
            Касым
          3. Orionvit Вчера, 22:31
            Цитата: Tiras
            Была ведь нормальная страна

            Значит по вашему, где женщины в мини юбках, значит нормальная страна? Мелковато плаваете. Советую вам изучить историю исламской революции в Иране, которая была в первую очередь антиамериканской (тому как пин..сы и там всех достали). А то, что не нашлось других сил, что бы взять власть в Иране, кроме религиозных фанатиков, так это другой вопрос. Вон, Сирия, на сколько была светская страна, и джинсы не запрещали, и что? Кто то помешал америке устроить там цветную революцию и войну? Так что не надо, в Иране всё дело вовсе не в наличии ислама и отсутствия мини юбок, а в том, что везде, где беспорядки, торчат уши госдепа. И даже штатовский президент, этого не скрывает.
            Orionvit
            1. Николай Грек Сегодня, 00:08
              Цитата: Orionvit
              что бы взять власть в Иране, кроме религиозных фанатиков, так это другой вопрос.

              так-то эти "фанатики"у власти не идут ни в какое сравнение с "адекватиками", которые руководят соседними государствами и без зазрения совести готовы разрушать чужие страны!!! request request request
              Николай Грек
        2. Андрей К Вчера, 20:06
          Цитата: Глядя Петрович
          ...Вывод один: там где религиозные фанатики захватывает власть - все неизбежно кончается крахом...

          А с чего Вы решили, что иранский народ "страдает под гнётом" каких-то мракобесов?
          Вам иранцы рассказали?
          А кто Вам сказал, что наличие одетых в джинсы и миниюбки женщин - это показатель цивилизованности?
          В/на б/у Украине, часть "прогресивной" рагульни, за кружевными труселями в гейропу ломанулась, они ближе к демократии стали или всё таки кровью захлёбываются?
          Давайте мы с Вами дадим самим иранцам решать, что им таскать и какую власть у себя иметь hi
          Андрей К
          1. Идущий Вчера, 20:25
            Давайте мы с Вами дадим самим иранцам решать, что им таскать и какую власть у себя иметь


            И только так , они сами разберутся и не надо им советовать.
            Идущий
            1. Николай Грек Сегодня, 00:09
              Цитата: Идущий
              Давайте мы с Вами дадим самим иранцам решать, что им таскать и какую власть у себя иметь


              И только так , они сами разберутся и не надо им советовать.

              советовать не надо, а вот помочь отгородиться от америкосских нападок не помешает!!! request request request
              Николай Грек
          2. Ююка Вчера, 22:12
            Цитата: Андрей К
            Цитата: Глядя Петрович
            ...Вывод один: там где религиозные фанатики захватывает власть - все неизбежно кончается крахом...

            А с чего Вы решили, что иранский народ "страдает под гнётом" каких-то мракобесов?
            Вам иранцы рассказали?
            А кто Вам сказал, что наличие одетых в джинсы и миниюбки женщин - это показатель цивилизованности?
            В/на б/у Украине, часть "прогресивной" рагульни, за кружевными труселями в гейропу ломанулась, они ближе к демократии стали или всё таки кровью захлёбываются?
            Давайте мы с Вами дадим самим иранцам решать, что им таскать и какую власть у себя иметь hi


            да у нас в стране есть иранцы, которые живут и работают (негрузчиками и негастарбайтерами). Что-то я ни разу не слышал об угнетении feel причем человек свободно ездит туда-сюда. Ну да, есть трудности, как и везде! Просто люди имеют полное право жить как хотят. А что, Китай демократичная страна?? Не думаю, что если б у нас по башке геям дали, чтоб не проталкивали своими задницами толерантность, я бы был против. А еще бы применяли закон о распространении недостоверной информации, а то облить грязью - запросто! но возместить (материально!) моральный ущерб...no
            Ююка
            1. perepilka Вчера, 23:52
              Цитата: Ююка
              но возместить (материально!) моральный ущерб...

              Да лучше бы морально и возмещать, а то откупились и всё. А вот если за клевету принародно на площади пару десятков по..., по суду присяжных, тут уж подумают, прежде чем языком болтать свободословно what
              perepilka
            2. Николай Грек Сегодня, 00:11
              Цитата: Ююка
              А что, Китай демократичная страна??

              тут не Китай надо в пример приводить, а америкосов и их прихвостней!!! wink yes lol lol lol
              Николай Грек
          3. Alber Вчера, 23:17
            Цитата: Андрей К
            Новый  ↑  
            Сегодня, 20:06
            Цитата: Глядя Петрович
            ...Вывод один: там где религиозные фанатики захватывает власть - все неизбежно кончается крахом...
            А с чего Вы решили, что иранский народ "страдает под гнётом" каких-то мракобесов?
            Вам иранцы рассказали?

            Пожалуй кроме америкосов еще сионисты хотели бы стереть Иранское руководство в пыль...
            Что-то оно им поперёк горла стоит, мешает делать пакостные дела...
            Alber
        3. 210окв Вчера, 20:07
          Это ИХ дела,ИХ политика и религия.И нечего им советовать как им жить!
          Цитата: Глядя Петрович
          Да, не прошло и полгода пока "новость" появилась.
          Там повод есть, и серьезный.
          Основные требования протестующих в Иране:
          упразднение Вилаяте факих (наместничество богословов);
          отмена обязательного ношения хиджаба, шейла;
          отделение религии от политики
          и другие из области общей демагогии (свобода СМИ, борьба с коррупцией, честные суды, снижение цен и т.д.).
          Абсолютно справедливые первые 3 требования. Главная проблема Ирана в том, что власть захватили религиозные мракобесы во главе с аятоллами. Ладно бы занимались только своей религией, так нет, лезут во все сферы жизни общества: экономику, политику, образование и пр. Вот задолбала эта гадость уже значительную часть народа. 21 век на дворе, а у них какой-то дедушка-рахбар в чалме все вопросы решает. В 2009 было, сейчас бабахнуло.
          Вывод один: там где религиозные фанатики захватывает власть - все неизбежно кончается крахом.
          В сети много фото 70-х из Ирана, где женщины по улицам в джинсах и миниюбках ходят, по сравнению с сегодняшними - как будто 2 разные страны.
          210окв
        4. poquello Вчера, 20:46
          ))))))))))))))
          poquello
        5. svd-73 Вчера, 20:51
          Почему бы американцам не начать на Аравийском полуострове своих союзников к демократии приучать?А в Иране какие никакие но выборы проходят.
          svd-73
          1. poquello Вчера, 21:27
            Цитата: svd-73
            Почему бы американцам не начать на Аравийском полуострове своих союзников к демократии приучать?А в Иране какие никакие но выборы проходят.

            про выборы это интересно
            Трамп отметил, что у американцев «требуют удостоверение личности в самой жесткой форме, что бы вы ни делали, (...) кроме самой важной вещи – голосования за людей, которые будут управлять вашей страной».

            Напомним, после выборов, которые в США находятся в ведении местных властей, Трамп заявил, что его сопернице Хиллари Клинтон насчитали миллионы фальшивых голосов. При этом власти штатов отвергли предположения о фальсификациях.

            https://vz.ru/news/2018/1/4/902344.html
            poquello
            1. Николай Грек Сегодня, 00:14
              Цитата: poquello
              Трамп отметил, что у американцев «требуют удостоверение личности в самой жесткой форме, что бы вы ни делали, (...) кроме самой важной вещи – голосования за людей, которые будут управлять вашей страной».
              Напомним, после выборов, которые в США находятся в ведении местных властей, Трамп заявил, что его сопернице Хиллари Клинтон насчитали миллионы фальшивых голосов. При этом власти штатов отвергли предположения о фальсификациях.

              америкоссы искренне верили, что они такие исключительные и непогрешимые, что никто не намухлюет на выборах!!! laughing laughing laughing
              Николай Грек
        6. sabakina Вчера, 21:11
          Глядя Петрович, на нижнем фото точно Иран? А то берёзки какие то, снег...
          sabakina
          1. Идущий Вчера, 21:20
            Кураторы не досмотрели.
            Идущий
            1. штрафбат Вчера, 22:31
              Господа! Господа! Главный сленг "Иранской Весны" - "Смерть России". Долой иллюзии!
              Если Хасан Рухани не потопит этот проамерикосский поток нечистот в крови, мир получит второй Киев, Багдад, Триполи.....замешанный на "полосатых" деньгах и джехадистами во главе.
              И поверьте, Сынам Давидова будет гораздо сложнее сдержать этот беспредел под "Черными флагами"
              штрафбат
              1. Идущий Вчера, 22:44
                Ирина , а ведь Вы правы , США хочет разыграть много ходовку против России и возглавить этот процесс.
                Идущий
                1. Соломон Кейн Сегодня, 00:12
                  Трамп разыграл Иранский гамбит.
                  Дальше все зависит от твердости Рухани: пожалеет пешек - профукает Ферзя.
                  В любой политике, как в шахматной партии размен фигур неизбежен.......Надеемся, что гроссмейстер ВВП поддержит...
                  Соломон Кейн
        7. ИНТЕР Вчера, 21:21
          Цитата: Глядя Петрович
          В сети много фото 70-х из Ирана, где женщины по улицам в джинсах и миниюбках ходят, по сравнению с сегодняшними - как будто 2 разные страны.

          И что вы считаете мини юбки и штаны это признак свободы, да и были ли они союзниками СССР? По мне бы лучше бы славянки в городах России ходили в национальной одежде и целомудренные, чем в мини юбках и ..... Так что мини-юбка не есть показатель свободы, чести, совести, порядка, справедливости, экономического благополучия и тд....
          ИНТЕР
        8. To be or not to be Вчера, 23:41
          Анастасия Ежова. Анатомия иранского протеста
          To be or not to be
        9. Николай Грек Сегодня, 00:01
          Цитата: Глядя Петрович
          Да, не прошло и полгода пока "новость" появилась.
          Там повод есть, и серьезный.
          Основные требования протестующих в Иране:
          упразднение Вилаяте факих (наместничество богословов);
          отмена обязательного ношения хиджаба, шейла;
          отделение религии от политики
          и другие из области общей демагогии (свобода СМИ, борьба с коррупцией, честные суды, снижение цен и т.д.).
          Абсолютно справедливые первые 3 требования. Главная проблема Ирана в том, что власть захватили религиозные мракобесы во главе с аятоллами. Ладно бы занимались только своей религией, так нет, лезут во все сферы жизни общества: экономику, политику, образование и пр. Вот задолбала эта гадость уже значительную часть народа. 21 век на дворе, а у них какой-то дедушка-рахбар в чалме все вопросы решает. В 2009 было, сейчас бабахнуло.
          Вывод один: там где религиозные фанатики захватывает власть - все неизбежно кончается крахом.
          В сети много фото 70-х из Ирана, где женщины по улицам в джинсах и миниюбках ходят, по сравнению с сегодняшними - как будто 2 разные страны.

          пусть америкоссы сначала своих корешей саудитов переиначат на демократичный манер, потом лезут к остальным!!! нашли тоже кому предъявы кидать, имея у себя в союзниках такое тираническое государство!!! wassat wassat lol lol lol или вон пусть трезво взглянут на свои. натовскую турцию!!! laughing laughing laughing
          Николай Грек
        10. Николай Грек Сегодня, 00:02
          Цитата: Глядя Петрович
          а у них какой-то дедушка-рахбар в чалме все вопросы решает.

          recourse recourse recourse вы даже не знаете, что за дедушка, а лезете тут умничать!!! what what wassat wassat lol lol lol
          Николай Грек
      3. 210окв Вчера, 20:05
        Александр..Вмешательство в дела другого государства...Кстати этим яйцеголовым уже отвесили по шкорлупкам?
        Цитата: Logall
        Это уже, наверное, невмешательства в дела другого государства!? Это слово - демократия... А может и до дела дойдет!
        Но если дойдет до дела, тогда упокоят всех протестующих...
        210окв
      4. Подрезчик Вчера, 20:21
        В этот раз мы не будем молчать

        Глупо было бы! Заварить "кашу"-и потом промолчать...Каким богам молятся??? request НЕХРИСТИ am
        Подрезчик
    2. сибиралт Вчера, 19:52
      По - американски это не есть вмешательство в другие государства. Даже если они туда свои войска вводят. what
      сибиралт
      1. Офицер запаса Вчера, 19:56
        “Сегодня иранский народ снова поднялся с тем, чтобы требовать свободу и возможности, и под руководством президента (Дональда) Трампа Соединенные Штаты стоят вместе с ними. В этот раз мы не будем молчать"

        На редкость примитивное заявление. Даже без обычной дипломатической маскировки.
        Офицер запаса
      2. фигвам Вчера, 20:11
        Цитата: сибиралт
        По - американски это не есть вмешательство в другие государства. Даже если они туда свои войска вводят. what

        Матрасики испугались создания ещё одной страны с ядерным статусом.
        фигвам
    3. Андрей К Вчера, 19:55
      Майк Пенс
      ...Сегодня иранский народ снова поднялся с тем, чтобы требовать свободу и возможности, и под руководством президента (Дональда) Трампа Соединенные Штаты стоят вместе с ними. В этот раз мы не будем молчать...

      Эта заокеанская гнусь с торчащими ушами понимает только один язык - хороших люлей в сопровождении волшебного пенделя...
      Как только начинает сочиться собственная кровушка, не чужая - собственная, спесь с этих демократизаторов слетает и планета под названием Земля, может спокойно развиваться до очередного обострения исключительности этого грязного сборища...
      Андрей К
      1. Диванный Хенераль Вчера, 19:59
        беда только в том, что их кровушки слишком мало льется...
        а если у них начнут не в школах стрелять, а взрывать дома, завалят еще пару тройку небоскребов, когда на улице начнется гражданская война - вот тогда они и начнут думать головой...
        а так им все игры... эдакий виртуальный квест "захвати планету и не огреби"
        Диванный Хенераль
        1. Николай Грек Сегодня, 00:18
          Цитата: Диванный Хенераль
          беда только в том, что их кровушки слишком мало льется...
          а если у них начнут не в школах стрелять, а взрывать дома, завалят еще пару тройку небоскребов, когда на улице начнется гражданская война - вот тогда они и начнут думать головой...
          а так им все игры... эдакий виртуальный квест "захвати планету и не огреби"

          им все равно ниче не поможет....выбрали презика, который обещал помириться с Россией и перестать устраивать беспредел по всему миру, в итоге практически ни Х не поменялось!!!можно лишь размышлять, хуже стало или осталось на том же поганом уровне!!! negative negative negative wassat wassat wassat request request request
          Николай Грек
    4. Dimontius Вчера, 19:58
      Не считая проплаченных печеньками из госдепа, то иранцев понять не сложно. Безработица у молодежи под 30%. И все в черном. Мрак. Так что идеализировать иранский режим думаю не стоит.
      До революции Иран-70
      Dimontius
      1. 210окв Вчера, 20:12
        Иран70 был первостепенным нашим врагов в регионе и на Каспии.И мне плевать в чем они ходят и какая у них религия.Большинство населения не повелось на провокацию.И дали этим заштатными поклонникам по первое число.И правильно сделали.
        Цитата: Dimontius
        Не считая проплаченных печеньками из госдепа, то иранцев понять не сложно. Безработица у молодежи под 30%. И все в черном. Мрак. Так что идеализировать иранский режим думаю не стоит.
        До революции Иран-70
        210окв
        1. sabakina Вчера, 21:17
          дмитрий, ключевое слово "был". Время идёт, времена меняются.
          sabakina
      2. Siban Вчера, 20:30
        Цитата: Dimontius
        До революции Иран-70
        Есть своеобразный мультфильм про революцию в Иране: "Persepolis".
        Siban
      3. Николай Грек Сегодня, 00:24
        Цитата: Dimontius
        Не считая проплаченных печеньками из госдепа, то иранцев понять не сложно. Безработица у молодежи под 30%. И все в черном. Мрак. Так что идеализировать иранский режим думаю не стоит.
        До революции Иран-70

        Согласно данным Европейского статистического ведомства Евростат, в Греции и Испании более чем каждый второй молодой человек не имеет работы (соответственно, 57,6% и 55,6%). В Италии этот показатель составляет 36,6%, в то время как в Германии - всего лишь 8%.

        пусть америкоссы для начала там устроят "революцию"!!!
        Николай Грек
    5. INVESTOR Вчера, 20:11
      Извиняюсь что не в тему, вы тут все про сша, а у нас на Родине беспредел происходит. Прошу максимальный репост.
      "Эх, пока мы здесь благодушно и спокойно отдыхаем в Краснодарском крае поднимается очень негативная движуха. Всё знают о тройном убийстве в станице Ладожской 31.12.2017г? И из-за чего оно произошло? Кратко: цыган и двое армян изнасиловали 13 летнюю девочку. Отец девочки их застрелил наглушняк. Полиция бормочет про бытовое преступление, жители Ладожской на стороне отца девочки, собирают стихийные собрания, Росгвардия ввела своих бойцов в Ладожскую, даже БТР притащили. Вот так грустно 2018 начинается. Надо ли добавлять, что убитые были из "хороших" семей и власть очень хочет, чтобы история умалчивалось."

      Пруф https://www.rusdialog.ru/news/131932_1515061042
      INVESTOR
      1. 210окв Вчера, 20:30
        Это те которых в кабаке положили?,тут ничего не скажешь..Получили по заслугам.Я грешным делом думал что это типа разборок в Армавире..Что там с местными из РКО?Не чешутся?Дмитрий,Вы сами оттуда?
        Цитата: INVESTOR
        Извиняюсь что не в тему, вы тут все про сша, а у нас на Родине беспредел происходит. Прошу максимальный репост.
        "Эх, пока мы здесь благодушно и спокойно отдыхаем в Краснодарском крае поднимается очень негативная движуха. Всё знают о тройном убийстве в станице Ладожской 31.12.2017г? И из-за чего оно произошло? Кратко: цыган и двое армян изнасиловали 13 летнюю девочку. Отец девочки их застрелил наглушняк. Полиция бормочет про бытовое преступление, жители Ладожской на стороне отца девочки, собирают стихийные собрания, Росгвардия ввела своих бойцов в Ладожскую, даже БТР притащили. Вот так грустно 2018 начинается. Надо ли добавлять, что убитые были из "хороших" семей и власть очень хочет, чтобы история умалчивалось."

        Пруф https://www.rusdialog.ru/news/131932_1515061042
        210окв
        1. INVESTOR Вчера, 20:52
          Я сам из Свердловской области, и сам сталкивался с беспределом и бездействием МВД в отношении преступников.Просто наверное у всех на слуху "судья Хахалева" и ее поддельный диплом, все знают и ничего поделать не могут, даже Лебедев. А в Краснодарском крае и Ставрополье в последние годы совсем беспредел, я просто не могу пройти мимо такой несправедливости и хочу что бы наша правоохранительная система которая вся погрязла в крышевании этнических опг и прочих отморозков начала наконец то работать, я против новой революции в России, но надо что то менять, так дальше нельзя! Завтра в этой ситуации может оказаться каждый, давайте вместе добьемся справедливости в нашем обществе.
          INVESTOR
          1. INVESTOR Вчера, 21:03
            А вообще есть мысль написать статью на ВО, про коррупцию, крышевание и беспредел, со всеми фактами и первоисточниками, но полагаю что модерации она не пройдет, тем более выборы на носу.
            INVESTOR
            1. Соломон Кейн Вчера, 22:05
              Уважаемый! О чем Вы говорите, "гниль" правоохранительной и судебной системы уходит корнями в самое начало пост советских времен....
              И спасет её лишь реформа, коя проводилась в так называемые "лихие 30-е",
              когда иммунитет судьи не спасал от правосудия, и прокуроры ,и судьи, и начальники управлений шли по этапу.....
              Сам дослужился до советника юстиции 3-го ранга и ушел в 99-ом в "народное хозяйство" по причине беззакония в органах внутр. дел, в прокуратуре, в судейском корпусе......
              Соломон Кейн
              1. Соломон Кейн Вчера, 22:16
                Пока в стране не действует принцип "Неотвратимости наказания" для всех без исключения...такая фигня будет продолжаться.......
                Соломон Кейн
                1. To be or not to be Сегодня, 00:17
                  Да все просто --"гребец на галерах" веслами занят .а место его у руля галеры.
                  Не пора ли .. к рулю??
                  To be or not to be
          2. урман Вчера, 22:12
            В г Анапа, зам главы администрации подала в суд на мошенников,
            потребовавшие с неё , за не возбуждение уголовного дела 33 млн рублей,
            И она заплатила.
            Выводы делайте сами.
            урман
      2. rocket757 Вчера, 20:36
        Так пиши! Взывай против власти!
        Или что другое хотел выразить?
        Преступление, уголовка, по сути бытовуха или там национальная, религиозная или какая другая тема?
        СМИ, четвёртую власть надо поднимать .... только сначала надо посмотреть, шо там и как. Может судейские уже работают и панику возводить нечего???
        rocket757
        1. INVESTOR Вчера, 20:57
          Есть в вк видео,где по городу БТР Росгвардии ездит для устрашения населения, что бы не допустить новой "Кондопоги" МВД замалчивает правду списывая все на "бытовуху", видео уже удалили с ютуба, я могу с десяток подобных историй привести с пруфами, В вк пока еще не удалили.

          https://vk.com/video-102781961_456239453
          https://vk.com/video-102781961_456239452

          https://vk.com/video-102781961_456239454
          INVESTOR
          1. sabakina Вчера, 21:21
            Дмитрий, если сильно задело, написать надо, хоть до выборов, хоть после. и петицию организовать.
            sabakina
            1. INVESTOR Вчера, 21:34
              Потребуется время мне, полагаю что запилю пост, нужно что то делать.
              INVESTOR
      3. Krasnodar Вчера, 21:46
        Цитата: INVESTOR
        Извиняюсь что не в тему, вы тут все про сша, а у нас на Родине беспредел происходит. Прошу максимальный репост.
        "Эх, пока мы здесь благодушно и спокойно отдыхаем в Краснодарском крае поднимается очень негативная движуха. Всё знают о тройном убийстве в станице Ладожской 31.12.2017г? И из-за чего оно произошло? Кратко: цыган и двое армян изнасиловали 13 летнюю девочку. Отец девочки их застрелил наглушняк. Полиция бормочет про бытовое преступление, жители Ладожской на стороне отца девочки, собирают стихийные собрания, Росгвардия ввела своих бойцов в Ладожскую, даже БТР притащили. Вот так грустно 2018 начинается. Надо ли добавлять, что убитые были из "хороших" семей и власть очень хочет, чтобы история умалчивалось."

        Пруф https://www.rusdialog.ru/news/131932_1515061042

        На месте отца Любой нормальный мужчина поступил бы так же, но .. РФ правовое государство , поэтому делать тут нечего. Тройное убийство.
        Krasnodar
        1. Николай Грек Сегодня, 00:42
          Цитата: Krasnodar
          На месте отца Любой нормальный мужчина поступил бы так же, но .. РФ правовое государство , поэтому делать тут нечего. Тройное убийство.

          много стран знаете, где так троих смог бы завалить безнаказанно??? даже из-за изнасилования его дочери??? там по видосу из новости видно, что даже состояния аффекта вроде не было!!! ну и не понятно, за какой период все случилось!!!! может он после того, как узнал, что изнасиловали, и завалил их!!! не понятно, к чему тут "инвестор" говорит про беспредел органов??? request request
          Николай Грек
      4. Alber Вчера, 23:37
        Цитата: INVESTOR
        цыган и двое армян изнасиловали 13 летнюю девочку. Отец девочки их застрелил наглушняк. Полиция бормочет про бытовое преступление, жители Ладожской на стороне отца девочки, собирают стихийные собрания, Росгвардия ввела своих бойцов в Ладожскую, даже БТР притащили. Вот так грустно 2018 начинается. Надо ли добавлять, что убитые были из "хороших" семей и власть очень хочет, чтобы история умалчивалось."
        Пруф https://www.rusdialog.ru/news/131932_1515061042

        Опять армяни... То в Пятигорске рецидивист Амбарцумян изнасиловал и задушил 9 лет Аню Прокопенко, то в Минводах банда армянских отморозков ворвалась в больницу и растерзали Ларионова...
        Власти мер принимать не хотят. А вот в отношении славян очень хорошо ст. 282 применяют. Бардак однако
        Alber
      5. Николай Грек Сегодня, 00:35
        Цитата: INVESTOR
        Росгвардия ввела своих бойцов в Ладожскую, даже БТР притащили.

        what what вы предлагаете пустить все на самотек, отдать власть в "руки народа" и устроить там самосуд???? what what what ну и при том при всем, у нас очень редко можно завалить несколько человек и избежать суда!!! судя по видео и по описанию происшествия, под состояние аффекта будет сложно подогнать!!! request request request кстати, а в чем беспредел, о котором вы так громко заявили в самом начале???? what what what и, по ходу, самосуд уже произошел!!!! wassat wassat wassat
        Николай Грек
    6. Маз Вчера, 20:23
      Печеньки будут раздавать? Михо ссакашвили пришлют? Или Филарета черниговского отправят в командировку?
      Маз
    7. DEZINTO Вчера, 20:33
      Призывы с горячим кофем и хорошем настроением выходить на площадь уже были? А ...ну пока нет завтра будут......а потом понесётся,.....грустно это всё конечно.
      DEZINTO
    8. Berkut-UA Вчера, 20:44
      А бывший вице-президент уже неодногратно устно и письменно подтверждал о том что именно его страна устроила переворот на-не-до-в Украине
      Berkut-UA
    9. 7gor Вчера, 22:14
      Обидно то, что нагло,без никаких юридических,правовых (тьфу на это слово)МЕРИКАТОСЫ(тьфу еще раз) нагло решают вопросы мирового господства!А в ответ, всего навсего ,"глубокое "возмущение wassat
      7gor
  2. No pasaran Вчера, 19:37

    Методы не меняются? wink
    No pasaran
    1. DEZINTO Вчера, 20:28
      Методы не меняются?


      Тоже об этом вспомнил....Не у них не меняются,....зачем изобретать велосипед заново? Когда он отлично прокатился четыре года назад. Так и делают сдувают пыль со старых папок, и всё опять строчку за строчкой повторяют......
      DEZINTO
      1. Berkut-UA Вчера, 20:50
        Метод был опробован еще в Югославии и потом отлично работал уничтожая страну за страной... Вот только в Египте хоть и с опозданием, но поняли что почем....
        Berkut-UA
  3. polpot Вчера, 19:38
    Самолет с печенками пошлет или свиной тушонки вагон сбросит ,уже раз в 1979 году влезли с заложниками, все мало .
    polpot
  4. pvv113 Вчера, 19:39
    Вице-президент США Майк Пенс пообещал протестующим в Иране поддержку Вашингтона

    Поддержка уже идет вовсю
    pvv113
    1. Комментарий был удален.
      1. pvv113 Вчера, 19:53
        Привет, Александр! Можно еще сказать - палка о двух концах
        pvv113
        1. 210окв Вчера, 20:14
          Александр..Это хорошая и очень хорошая сторона... wassat
          210окв
          1. Идущий Вчера, 20:29
            Народ идете на грани фола , а США пора ставить на их место в своем регионе и пусть занимаются , вместе с Канадой и Мексикой , своими проблемами.
            Идущий
    2. Николай Грек Сегодня, 00:44
      Цитата: pvv113
      Вице-президент США Майк Пенс пообещал протестующим в Иране поддержку Вашингтона

      Поддержка уже идет вовсю

      recourse recourse recourse не зря в Иране заблочили фэйсбук с твиттером во время протестов!!! wassat wassat lol lol lol
      Николай Грек
      1. pvv113 Сегодня, 00:50
        Привет, Николай! В Иране давно раскусили козни демократоров, и американцы это восприняли очень болезненно. Поэтому и отношение США к Ирану соответствующее
        pvv113
  5. Piramidon Вчера, 19:40
    Печенюшки уже испекли?
    Piramidon
    1. 210окв Вчера, 20:15
      Раздать не успели..Жаждущих амерзской кулинарии скрутили в бараний рог..
      Цитата: Piramidon
      Печенюшки уже испекли?
      210окв
  6. kefan Вчера, 19:43
    Ну конечно, а вот и главные кукловоды из-за лужи появились.
    kefan
  7. мичман Вчера, 19:49
    Интересно, какую сумму в Евро обещали демонстрантам при выходе на демонстрацию? Навальный обещал школьникам по 10 000 Евро при выходе на митинг. Не выполнил. Почему то никто в суд на него не подал, а зря. Иран строгая страна. Во время войны с Ираком старики иранцы, чтобы сохранить жизнь своим молодым солдатам, по минным полям строем прокладывали путь. Сами подрывались, но молодые бойцы после них преодолевали минные поля.
    Зря американцы связались с ними. Эти люди не продадутся и в оффшоры деньги не переведут. Это не наши министры, банкиры, владельцы предприятий. Честь имею.
    мичман
    1. Голован Джек Вчера, 19:54
      Цитата: мичман
      Навальный обещал школьникам по 10 000 Евро при выходе на митинг

      Да ну??? belay
      Цитата: мичман
      Во время войны с Ираком старики иранцы, чтобы сохранить жизнь своим молодым солдатам, по минным полям строем прокладывали путь

      За неимением баранов, наверное...
      Или хотя бы саперов request
      Цитата: мичман
      Эти люди не продадутся и в оффшоры деньги не переведут. Это не наши министры, банкиры, владельцы предприятий

      Название страны - Ирак - Вам ничего не говорит?
      Лишь бы что ляпнуть negative
      Голован Джек
  8. Комментарий был удален.
  9. Tiras Вчера, 19:52
    Вообще всем будет польза, если Иран обратит внимание на свой народ, и перестанет тратить миллиарды на поддержку террористов Хизбалла и прочих.
    Неудивительно, что народ возмущается в Иране - санкции начали снимать, деньги пошли в Иран, а цены в Иране растут, так как на поддержку террористов Иран тратит большие деньги. Террористов, что находятся за 1500 км от Ирана, что недавно благодарили Иран за поддержку оружием и деньгами. Конечно нормальным иранцам это не нравится.

    Инфляция, высокие цены, высокая безработица и прочее. Изменить путем выборов они ничего не могут. Ничего удивительного в протестах нет.

    Tiras
    1. Диванный Хенераль Вчера, 20:06
      Вот завтра какой-нибудь террорист взорвет самолет, ну скажем, Израиля. Или Нидерландов. И потом скажет где-то на задворках интернета "Спасибо товарищу Путину за взрывчатку". Тоже будете верить?
      Диванный Хенераль
    2. Berkut-UA Вчера, 20:56
      Иран много помогал в Сирии, бороться с про-американскими террористами из Даеш и Ан-Нусра.
      А как все знают - что американцы спасали неоднократно своих джихадистов.
      Вот сейчас они решили устроить очередной переворот, в отместку за то что Иран в Сирии воевал против американских интересов по развалу Сирии
      Berkut-UA
  10. Masya Masya Вчера, 19:53
    В Сирии проиграли, заново фитиль в Иране разжигают... не уйдут штаты с БВ по доброму, не уйдут...
    Masya Masya
    1. Идущий Вчера, 20:30
      Это было понятно с самого начала , им надо помочь , а то они не решатся.
      Идущий
      1. Berkut-UA Вчера, 20:59
        Помочь им может только один человек..... если попросить тов. Шойгу высадить аллею Тополей от Нью-Йорка до Чикаго
        И тогда наступит мир на Земле
        Berkut-UA
        1. Идущий Вчера, 21:05
          Ну так надо его и попросить. laughing
          Идущий
          1. Николай Грек Сегодня, 00:47
            Цитата: Идущий
            Ну так надо его и попросить. laughing

            телефона нет!!! wassat wassat laughing laughing laughing
            Николай Грек
  11. Горный стрелок Вчера, 19:54
    А я про-вангую, облом случится у Трампа в Иране. Развратил гегемон свои спецслужбы, некому там работать. Сейчас КСИР переловит агентуру, и затихнет все лет на 10. Трамп столько не протянет wassat
    Горный стрелок
  12. White wolf Вчера, 19:57
    Куда же без главных сеятелей демократии на планете,мало урожая крови.Пока видно не попробуют своих всходов у себя,не успокоятся.
    White wolf
  13. Jovanni Вчера, 19:59
    Для украинцев пять лярдов хватило память историческую отшибить. Интересно, сколько в иранцев вбухали? Нашлись уже видать охотники до заморских печенек и в Иране...
    Jovanni
  14. К-50 Вчера, 20:08
    Стрелять надо тех, кто за "плюшки" Фашингтона устраивает бардак в своей стране. yes
    В конечном итоге это обойдётся меньшими жертвами, чем в последующей гражданской войне. За примерами ходить далеко не надо? Украина и Сирия. Если бы сразу пристрелили зачинщиков и особо буйных не было бы не разрушенной Сирии, ни отделившихся, почти, Донецка и Луганска и удалось бы избежать многих десятков тысяч в Украине и миллионов в Сирии.
    Надо то было всего лишь проявить конституционную волю президентам по защите законно избранных правительств.
    Общественное мнение? Да и нас рать на него. Всё равно этих правителей обвиняют во всех смертных делах. Только жертв от их бездействия/малодействия во много раз больше. sad
    Плюс разрушение страны и многочисленные беженцы. Ну и стоило сохранение жизни умственным оборванцам мозга таких жертв? sad
    К-50
  15. demo Вчера, 20:11
    Чем помогут? Томагавками?
    Или пару авианосцев с эскадрами подгонят?
    Надо вспомнить американцам как их бравые моряки на коленях стоили и плакали. Домой к маме просились.
    Помощники, твою мать!
    demo
    1. donavi49 Вчера, 20:18
      По Дамаску (гора Qasion) - ударило НЛО прямо сейчас. В 7 км от дворца Асада. И в 5км от посольства РФ.
      donavi49
      1. q75agent Вчера, 21:12
        нло это цахал 99.9 %
        q75agent
  16. Голован Джек Вчера, 20:23
    Вице-президент США Майк Пенс пообещал протестующим в Иране поддержку Вашингтона...

    ... а бывший посёл США в РФ и спец по "цветным революциям" Майкл Макфол поддержал выдвижение П.Н.Грудинина на соискание должности Президента РФ:

     Ссылка

    Для не сильно знающих ангельский - перевод:
    "Конечно, Павел Грудинин не может победить. Но то что КПРФ его выбрала как партийного президентского кандидата - это маленький шаг вперед в ротации российских элит. Хорошо"
    Грудинина стоило было выдвинуть хотя бы для того чтобы насладиться зрелищем трогательного согласия "пламенных патриотов из соцсетей" и Майкла Макфола. Элиту, блин, они ротировать собрались

    Вангую: ближе к весне в РФ тоже будут... кхм, попытки раздачи печенек... вот и посмотрим вблизи, как оно выглядит yes
    Голован Джек
    1. renics Вчера, 20:25
      Ближе к весне ничего не будет, будет только вашей заднице.
      renics
      1. Голован Джек Вчера, 20:27
        Цитата: renics
        Ближе к весне ничего не будет, будет только вашей заднице.

        Не хамите, вредно для кармы stop
        Голован Джек
        1. Геркулесыч Вчера, 20:38
          Роман, hi не нервничайте, вредно для здоровья! lol (Кот у вас на заставке выглядел получше)!
          Геркулесыч
          1. Идущий Вчера, 20:59
            Человек ещё Новый Год празднует , а вы пытаетесь друг друга успокаивать , он сам завтра все поймет. lol
            Идущий
    2. Pancir026 Вчера, 20:39
      Цитата: Голован Джек
      Вангую

      Вашим?Либералам и обслуге нуворишей?Несомненно.
      но вот какое отношение ваши фейки и круглостуочное метание грязи.имеет к Грудинину,КПРФ и НПСР?
      https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&
      ;
      ;v=LcnZqC1RQWs
      Похоже что вы все в панике.
      https://publizist.ru/blogs/110796/22421/-?utm_sou
      rce=politobzor.net
      Ситуация складывается таким образом, что у страны, впервые за последние 18 лет, появился реальный шанс поменять олигархический режим. И не воспользоваться им могут только законченные . Если мы им пренебрежем, будет то, что не без оснований предрекает Ходорковский.
      Представляется, что для полного и убедительного разгрома режима всей оппозиции следует приберечь свои личные амбиции и объединиться вокруг единого кандидата – Грудинина.
      Pancir026
      1. Голован Джек Вчера, 20:45
        Цитата: Pancir026
        ваши фейки

        Простите... твит Макфола - фейк? Там ссылочка есть, прямая, для Фом Неверующих специально.
        какое отношение ваши фейки и круглостуочное метаниеи грязи. имеет к грудинину

        Не "имеет", а "имеют" уж тогда.
        Вообще-то - самое прямое. Он там, видите ли, упомянут, совершенно недвусмысленно...
        И, кстати - это не я сказал, а Макфол. Я только ссыль привел.
        Можете опровергнуть - валяйте, нет... ну, продолжайте шипеть и плеваться... Пан, тьфу, Pancer wink
        Голован Джек
        1. Pancir026 Вчера, 21:02
          Цитата: Голован Джек
          Простите... твит Макфола - фейк?

          Да,на вас и в пользу вас рассчитанный.Продолжайте собирать мусор по Инету.
          Pancir026
          1. Голован Джек Вчера, 21:10
            Цитата: Pancir026
            Цитата: Голован Джек
            Простите... твит Макфола - фейк?

            Да,на вас и в пользу вас рассчитанный.Продолжайте собирать мусор по Инету.

            Это (цензура). А (цензура) мы не лечим request
            По ссылочке-то сходите все же... ратоборец laughing
            И твиттер, и Макфол там... самые настоящие yes
            Голован Джек
            1. Pancir026 Вчера, 21:11
              По фуфловым сайтам не хожу.мусор который вашими разбросан по Сети,не собираю.
              Pancir026
              1. Голован Джек Вчера, 22:32
                Цитата: Pancir026
                По фуфловым сайтам не хожу

                Согласен - Твиттер и прочие Одноглазники - редкостный фуфел.
                Это, впрочем, не отменяет того, что некоторые политеге имеют там аккаунты и выражают там свои мысли. Порою весьма сокровенные yes
                Цитата: Pancir026
                мусор который вашими разбросан по Сети,не собираю

                Крайне прикольно laughing
                Просто не могу отказать себе в удовольствии, уж извините:
                Цитата: А&Б Стругацкие, "Волны гасят ветер"
                Видит горы, и леса,
                Облака и небеса,
                А не видит ничего,
                Что под носом у него...

                Это про Вас, Пан... тьфу, Pancer.
                Голован Джек
    3. ВольдемарЪ Вчера, 22:34
      а каким образом вышло так, что Грудина выдвинули кандидатом 23 декабря, а твиттер от 22-го?
      ВольдемарЪ
      1. Голован Джек Вчера, 22:53
        В Москве сейчас 22.53 04.01.2018.
        В Вашингтоне - 14:53 04.01.2018.
        Твит Макфола от 11.04 pm, то есть 23.04 по тамошнему и 07.04 23.12.2017 по Москве.
        Можно предположить, что с ним просто (кто-то) посоветовался перед окончательным решением laughing
        Оппозиция, она такая... оппозиция wink
        Плюс за правильный вопрос good
        Голован Джек
    4. Николай Грек Сегодня, 00:50
      Цитата: Голован Джек
      ... а бывший посёл США в РФ и спец по "цветным революциям" Майкл Макфол поддержал выдвижение П.Н.Грудинина на соискание должности Президента РФ:

      recourse recourse recourse худей поддержки и придумать незя!!!! wassat wassat laughing laughing laughing
      Николай Грек
  17. renics Вчера, 20:24
    (Вице-президент США пообещал протестующим в Иране поддержку Вашингтона) Поддержку чего, штанов?
    renics
  18. loginovich Вчера, 20:34
    Удивился если выразил поддержку правительству.Вот когда" мирно" протестующим поддержка , тогда не удивляюсь.
    loginovich
  19. Геркулесыч Вчера, 20:36
    Я надеюсь, что Иранские власти иностранным шпионам и подстрекателям воздадут должное! sad Побьют как минимум, шайтанов камнями! sad
    Геркулесыч
  20. Пленник Вчера, 20:37
    Хиреет террорист №1. В Египте облажался, в Турции, в Сирии, теперь в Иране что-то не так пошло. Или в цру работать разучились, жирком заплыли?
    Пленник
  21. Сибирский цирюльник Вчера, 20:40
    Просто "супер"!! Официалное заявление власти государства, об открытом вмешательстве в дела другого государства.
    Наглости нет предела,воистину. Интересно,какая будет реакция дряблой ООН?
    Сибирский цирюльник
  22. rocket757 Вчера, 20:47
    Самые опасные эт внутренние разборки, если кто из верхушки или очень рядом, снюхается с радетелями извне, эт ваще смертельно может быть.
    А так, другая страна, другой народ и шут её знает что там у них и как! Так что пусть сами, сами, сами!
    rocket757
  23. SCHMEL Вчера, 20:51
    Майк Пенс пообещал протестующим в Иране поддержку Вашингтона
    laughing
    SCHMEL
  24. КВУ-НСвД Вчера, 20:56
    Я б изумился противоположным обещаниям . Не успели санкции снять и пошла раскачка страны
    КВУ-НСвД
  25. mavrus Вчера, 21:04
    Цитата: Глядя Петрович
    Да, не прошло и полгода пока "новость" появилась.
    Там повод есть, и серьезный.
    Основные требования протестующих в Иране:
    упразднение Вилаяте факих (наместничество богословов);
    отмена обязательного ношения хиджаба, шейла;
    отделение религии от политики
    и другие из области общей демагогии (свобода СМИ, борьба с коррупцией, честные суды, снижение цен и т.д.).
    Абсолютно справедливые первые 3 требования. Главная проблема Ирана в том, что власть захватили религиозные мракобесы во главе с аятоллами. Ладно бы занимались только своей религией, так нет, лезут во все сферы жизни общества: экономику, политику, образование и пр. Вот задолбала эта гадость уже значительную часть народа. 21 век на дворе, а у них какой-то дедушка-рахбар в чалме все вопросы решает. В 2009 было, сейчас бабахнуло.
    Вывод один: там где религиозные фанатики захватывает власть - все неизбежно кончается крахом.
    В сети много фото 70-х из Ирана, где женщины по улицам в джинсах и миниюбках ходят, по сравнению с сегодняшними - как будто 2 разные страны.

    Можешь в инете пошукать про Афган, там контраст на фоне 70-х ещё на порядок заметнее... но с 79-го штаты там вовсю поддерживают "демократию", результат налицо.
    mavrus
    1. Дормидонт Вчера, 21:26
      Вот, как говаривал один меченый расширитель "мЫшления", где собака порылась http://x-true.info/64841-tolko-chetyre-strany-mir
      e-poka-ne-kontroliruyutsya-semey-rotshildov.html
      Дормидонт
  26. Дормидонт Вчера, 21:11
    Надеюсь Иран воспользуется бесценным опытом Китая, задавившего общечеловеческую гадину на Тяньаньмэнь
    Дормидонт
  27. Комментарий был удален.
  28. APASUS Вчера, 21:51
    Представляю СМИ США на следующий день после того как аятолла Али Хаменеи пообещал поддержку протестующих против властей США,например в Шарлотсвилле Однако для американцев это нормально ,когда советуют или угрожают,кого не надо разгонять в других странах.
    APASUS
  29. faterdom Вчера, 22:05
    Американцы своей поддержкой просто прилепили клеймо изменников на лоб всем: и "протестующим" и протестующим. После Украины любой правитель в здравом уме просто обязан давить такие протесты в максимально короткое время и очень решительно и недвусмысленно. А это значит, что США своими действиями однозначно способствуют росту только авторитарных видов правления, ибо их "демократия" - тот же авторитаризм, только управляемый американцами.
    faterdom
  30. КОТ БАЮН Вчера, 22:53
    Вице-президент США пообещал протестующим в Иране поддержку Вашингтона

    ...наверное решили отправить в Иран сводный хор чубатых бандерлогов....
    КОТ БАЮН
  31. Симон Вчера, 22:55
    Печенюшками наверно помогут! Опыт есть у американцев, Украину уже купили. fool
    Симон
  32. ушкуйник Сегодня, 00:22
    Прелюдия к теме "зеленой" революции, место которой предсказать сложно. "Зелени" много и в США, и в Иране. Правда у первых "зелень барыжная", а у вторых "зелень религиозная".
    ушкуйник
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