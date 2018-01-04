Вице-президент США пообещал протестующим в Иране поддержку Вашингтона

Сегодня иранский народ снова поднялся с тем, чтобы требовать свободу и возможности, и под руководством президента (Дональда) Трампа Соединенные Штаты стоят вместе с ними. В этот раз мы не будем молчать

Там, где предшественник хранил молчание в 2009 году, Трамп немедленно предложил жителям Ирана решительную поддержку Америки