14:02 06 января

USS Carney (DDG-64) вошёл в Черноморскую акваторию

Американский эсминец Carney вошёл в воды Чёрного моря, став первым кораблём ВМС США, оказавшимся в Черноморской акватории в 2018 году. Турецкие СМИ сообщают, что американское военное ведомство позиционирует вхождение эсминца в Чёрное море как «акт поддержки региональных партнёров».

Местом базирования эсминца Carney является испанская Рота. Из этого порта ракетный корабль ВМС США вышел 2 декабря. В течение нескольких суток Carney находился в итальянском порту Бриндизи, где, как сообщается, экипаж встречал Новый год.

Это уже четвёртое прибытие в Черноморскую акваторию эсминца Carney за последние несколько лет.


USS Carney (DDG-64) вошёл в Черноморскую акваторию


Для справки: USS Carney был спущен на воду в июле 1994 года. Его длина составляет почти 154 м, ширина — около 20 м. Максимальная скорость 32 узла. Команда состоит из 337 человек, до 23 из которых – представители офицерского состава. Оснащён системами «Иджис». Несёт на борту крылатые ракеты Tomahawk.

Отмечено, что USS Carney (DDG-64) зайдёт в порт Одессы, а также в порты Болгарии, Румынии и Грузии.

Использованы фотографии: https://twitter.com/ygim879
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Комментарии 27

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  1. Vard Сегодня, 08:53
    Не хай плавает... Но они занают что где то здесь есть "Хибины"
    Vard
    1. andr327 Сегодня, 08:59
      Бастионы интересней smile
      andr327
      1. андрей юрьевич Сегодня, 09:05
        Цитата: Vard
        . Но они занают что где то здесь есть "Хибины"

        я боялся что не скажет никто... laughing
        андрей юрьевич
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:17
          Всё так - пока они тут плавают на ротационной основе согласно Монтрё и занимаются РЭР и прочей разведкой - это таки полбеды . А представьте такой вариант - американцы "дарят" прибрежным странам некое количество вполне современных кораблей , экипажи оставляют свои ( дают им местные паспорта , з/п якобы из местного бюджета ) , содержание за счёт "помощи" из бюджета НАТО . И всё - юридически не подкопаешься , а американская ОпЭск де-факто в Чёрном море. Вот это будет головняк , так головняк .
          КВУ-НСвД
    2. Фракийский воин Сегодня, 10:41
      А вьi знаете про:

      Оснащён системами «Иджис»
      ?
      Фракийский воин
      1. dvina71 Сегодня, 11:14
        Цитата: Фракийский воин
        А вьi знаете про:

        А что вы знаете про Иджис..,кроме того,что она как Джавелин..
        dvina71
        1. Громобой Сегодня, 12:48
          Цитата: андрей юрьевич
          я боялся что не скажет никто...

          Плохо же вы знаете нашу молодёжь!!!Первым же комментарием эсминец срезал,зачёт парню! laughing
          Громобой
  2. verner1967 Сегодня, 08:53
    Что то зачастили "партнёры" к нам в гости, опять их выталкивать придётся.
    verner1967
  3. лысова Сегодня, 08:57
    Дружеский визит с 56-тью томагавками на борту. Торпеднуть бы его.
    лысова
  4. rotmistr60 Сегодня, 09:01
    «акт поддержки региональных партнёров»
    Знаем о каких "партнерах" идет речь, не зря в Одессу планируется заход. Параллельно показать Болгарии кто в доме хозяин (Румыния с Грузией это давно усвоили).
    rotmistr60
  5. 452336 Сегодня, 09:12
    Цитата: Vard
    Не хай плавает... Но они занают что где то здесь есть "Хибины"

    Сказка про хибины еще актуальна?
    Касательно захода американского эсминца (русский термин кстати). Не впечатляет. Вот если решится пройти под арками керченского моста, то вот это уже будет интересно.
    452336
    1. Горный стрелок Сегодня, 10:30
      Вы про глубины в "Азовской луже" слыхали? И сравните их с осадкой этого корабля... Куда там плавать?
      Горный стрелок
    2. лесовозник Сегодня, 12:11
      Цитата: 452336
      Цитата: Vard
      Не хай плавает... Но они занают что где то здесь есть "Хибины"

      Сказка про хибины еще актуальна?
      Касательно захода американского эсминца (русский термин кстати). Не впечатляет. Вот если решится пройти под арками керченского моста, то вот это уже будет интересно.

      Даже не рискнёт - системы "БАЛ" и "БАСТИОН" .... и возможно махонькая и тихонькая " "ВАРШАВЯНКА" .....
      лесовозник
  6. al252ex Сегодня, 09:41
    Водоизмещение таких кораблей входящих в Чёрное море уже спокойно можно измерять в "бастионах".
    al252ex
  7. askort154 Сегодня, 09:58
    Пора Турции отомстить США за попытку переворота - выйти из НАТО и закрыть Босфор для прохождения военных судов государств не входящих в страны чёрноморского бассейна. Пересмотреть в ООН конвенцию Монтрё. Сейчас это выглядит маловероятно, но нет ничего в мире постоянного. Под "исключительными" почва, потихонечку, уже начинает тлеть. yes
    askort154
  8. kartalovkolya Сегодня, 10:08
    Похоже,что Пентагон закупил новую партию памперсов для своих ВМС,вот и приперлись на Чёрное море! Но не сезон господа и могут памперсы к кое-чему примерзнут! Короче не борзейте господа,а то у нас на каждого "Кука" есть свой "анти Кук"!
    kartalovkolya
    1. игорка357 Сегодня, 10:55
      Господи,еще помните эту байку..))?
      игорка357
      1. askort154 Сегодня, 12:26
        игорка357....Господи,еще помните эту байку..))?


        Как гласит история, в каждой "байке" есть доля правды. hi
        askort154
  9. svp67 Сегодня, 10:28
    Американский эсминец Carney вошёл в воды Чёрного моря
    И ни какой же "айсберг" ему на пути не попался или хотя бы "мель".... Печалька
    svp67
  10. Горный стрелок Сегодня, 10:28
    Как вошел, так и выйдет... Наши потренируются по сопровождению реальных целей. laughing
    Горный стрелок
  11. Не либероид Русский Сегодня, 10:30
    что бюджет на повышенный расход пипифакса выделили ?))) а психотерапевтов оплатили заранее или по факту потом ?
    Не либероид Русский
  12. домохозяйка Сегодня, 10:44
    Эх, бедные американцы. Во всей европе шастают, где хотят. А на Балтике и в Чёрном море для них есть закрытые берега! А ведь так хочется хозяйничать всюду. И к берегам Белоруссии свой флот направить.
    домохозяйка
  13. PValery53 Сегодня, 10:53
    Мог бы ещё в Босфоре-Дарданеллах "споткнуться"...
    PValery53
  14. Геркулесыч Сегодня, 11:48
    Подарите его Капцову! lol Пускай Олег на нем на рыбалку ходит! wassat
    Геркулесыч
  15. Антарес Сегодня, 12:39
    Так в июле 2017 года USS Carney DDG64 был в Одессе и принимал участие в международных учениях "Си Бриз-2017

    В этом году это первый американский корабль(да и первый военный корабль) гость.
    Антарес
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:14
      Таких гостей ... за иджис и в музей .. feel
      КВУ-НСвД
  16. Старый26 Сегодня, 13:43
    Цитата: verner1967
    Использованы фотографии: https://twitter.com/ygim879

    Не к нам. К соседям

    Цитата: лысова
    Дружеский визит с 56-тью томагавками на борту. Торпеднуть бы его.

    Войнушки с Америкой захотелось, да такой чтобы весь мир в труху???

    Цитата: 452336
    Цитата: Vard
    Не хай плавает... Но они занают что где то здесь есть "Хибины"

    Сказка про хибины еще актуальна?
    Касательно захода американского эсминца (русский термин кстати). Не впечатляет. Вот если решится пройти под арками керченского моста, то вот это уже будет интересно.

    Ну как же не актуально. Сейчас еще кто-то подтянется, вспомнит "Буяны-М" с "Калибрами". Это непроходяще. А вот насчет крымского моста - интересный вопрос. Азовское море не является только нашим внутренним морем. Потребуется ли разрешение на проход через Керчинский пролив? Вот что интересно

    Цитата: лесовозник
    Даже не рискнёт - системы "БАЛ" и "БАСТИОН" .... и возможно махонькая и тихонькая " "ВАРШАВЯНКА"

    Однозначно сказать нельзя. Все зависит от правового статуса Керченского пролива. Если бы Азовское море было чисто внутренним морем России - вопросов не было бы.

    Цитата: kartalovkolya
    Короче не борзейте господа

    А они не борзеют

    Цитата: askort154
    Пора Турции отомстить США за попытку переворота - выйти из НАТО и закрыть Босфор для прохождения военных судов государств не входящих в страны чёрноморского бассейна. Пересмотреть в ООН конвенцию Монтрё. Сейчас это выглядит маловероятно, но нет ничего в мире постоянного. Под "исключительными" почва, потихонечку, уже начинает тлеть. yes

    Закрыть проход для военных кораблей и судов государств не входящих в страны черноморского бассейна Турция может только во время войны. А в мирное время - нет. Только заранее необходимо дать заявку на прохождение. Есть ограничения на прохождения определенных типов кораблей

    Цитата: игорка357
    Господи,еще помните эту байку..))?

    Конечно помнят. Это ведь так приятно думать о том, что экипаж эсминца обоср...ля от применения системы РЭБ, которой на этом самолете не было

    Цитата: askort154
    игорка357....Господи,еще помните эту байку..))?


    Как гласит история, в каждой "байке" есть доля правды. hi

    Доля правды в том, что СУ-24 совершал облет. Потом даже автор этой "байки" дезавуировал ее, сказав, что этого не было и объяснив почему. Но "байка" уже пошла "гулять"...
    Старый26
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