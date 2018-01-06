USS Carney (DDG-64) вошёл в Черноморскую акваторию

Американский эсминец Carney вошёл в воды Чёрного моря, став первым кораблём ВМС США, оказавшимся в Черноморской акватории в 2018 году. Турецкие СМИ сообщают, что американское военное ведомство позиционирует вхождение эсминца в Чёрное море как «акт поддержки региональных партнёров».Местом базирования эсминца Carney является испанская Рота. Из этого порта ракетный корабль ВМС США вышел 2 декабря. В течение нескольких суток Carney находился в итальянском порту Бриндизи, где, как сообщается, экипаж встречал Новый год.Это уже четвёртое прибытие в Черноморскую акваторию эсминца Carney за последние несколько лет.Для справки: USS Carney был спущен на воду в июле 1994 года. Его длина составляет почти 154 м, ширина — около 20 м. Максимальная скорость 32 узла. Команда состоит из 337 человек, до 23 из которых – представители офицерского состава. Оснащён системами «Иджис». Несёт на борту крылатые ракеты Tomahawk.Отмечено, что USS Carney (DDG-64) зайдёт в порт Одессы, а также в порты Болгарии, Румынии и Грузии.