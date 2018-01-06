14:03 06 января

В ВРУ заявили, что среди вернувшихся пленных могут быть "завербованные"

В Верховной раде Украины заявили о том, что нужно провести тщательную проверку людей, освобождённых ЛДНР. В частности, депутат ВРУ от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев в интервью телеканалу «112 Украина» объявил, что среди освобождённых из плена граждан Украины могут находиться «завербованные». При этом Арьев дал понять, что агентом российских спецслужб считает и вернувшуюся на Украину после помилования президентом России Владимиром Путиным Надежду Савченко.

Арьев:
Они могут быть и завербованы. Для этого есть психологические тесты. После случая с Надеждой Савченко нужно дуть на воду. Есть подозрения в сотрудничестве с сепаратистами.


В ВРУ заявили, что среди вернувшихся пленных могут быть "завербованные"



Ранее в администрации президента Украины было заявлено, что сразу 14 вернувшихся из плена граждан Украины подозреваются в дезертирстве.

На эти заявления представителей официального Киева украинцы в соцсетях отреагировали язвительными комментариями. Предлагаем познакомиться с несколькими из них.

Я не понял, Надя Савченко всё-таки стала офицером российского ГРУ? А сначала депутатом Рады.


Перевод с украинского:
Теперь каждый вернувшийся домой будет объявляться агентом Кремля. Ещё 100-150 агентов, и они возьмут в котёл Банковую...

А Порошенко тоже встречался с Путиным. Стало быть, он тоже завербован)) И сам Арьев, ведь он из его блока.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Logall Сегодня, 09:06
    Говорят о декоммунизации, А сами как в ненавистном ими Советском Союзе - вернулся из плена и в лагеря...!
    Logall
    1. vovanpain Сегодня, 09:19
      что агентом российских спецслужб считает и вернувшуюся на Украину после помилования президентом России Владимиром Путиным Надежду Савченко.

      А кто в этом сомневается,вон как раскормили ее у нас,пускай отрабатывает. fellow
      vovanpain
      1. Logall Сегодня, 09:23
        Более того - там есть и частичка наших с тобой налогов...
        Друже, Приветствую! hi
        Logall
        1. vovanpain Сегодня, 09:27
          Цитата: Logall
          Более того - там есть и частичка наших с тобой налогов...
          Друже, Приветствую!

          Санчо Здрав Будь Дорогой! drinks hi Ну тут вообще то не жалко Надюха отрабатывает в полной мере hi drinks
          vovanpain
  2. Vard Сегодня, 09:06
    Маразм крепчал... Я не знаю что ещё можно сказать...
    Vard
    1. федоров Сегодня, 09:12
      А есть ли предел украинскому маразму ?
      Я тут сам шпиен , завербованый при СССР по факту рождения.
      Брежнева,Черненко,Андропова,Горбатого,Ельцина всех хитро пережил wink Плюс Кучмавоза, Кравчука,Ющенка,Яныка надеюсь то-же. И Пароша.
      федоров
      1. Балу Сегодня, 09:18
        Цитата: федоров
        Я тут сам шпиен , завербованый при СССР по факту рождения.

        Также как и попрошенко, а может его инопланетяне подменили? belay
        Можно бесконечно посмеиваться над киевской ОПГ, если забыть о реальной криминальной сущности режима.
        Балу
        1. федоров Сегодня, 09:38
          Инопланетяне, из госдепа..
          А смеяться, не до смеха..
          Не стреляю уже, но делаю что могу на "своем" фронте. И рано или поздно эту нечисть выведем.
          федоров
  3. prior Сегодня, 09:19
    Война за самостийность Украины будет продолжаться до последнего самостийныка.
    Методы утилизации самостийников могут быть разные, как путём внешнего воздействия, так и внутренние разборки.
    Самый эффективный - внутренний. Посмотрел советский фильм - сепар, побывал в плену или в России - агент Путина. Ну, а если по-русски заговорил - этих сразу в расход.
    Ну что ж, желто-голубую тряпку им в руки...
    prior
  4. 452336 Сегодня, 09:23
    Нет тут маразма. В свое время украинцы так же служили в СМЕРШ. Когда клюнул жареный петух, начали вспоминать навыки и методы.
    452336
  5. лысова Сегодня, 09:36
    Ох и дурни!!! Да после этого, кто попадёт к ДЛНР в плен, назад ни за что возвращаться не захочет - за ДЛНР воевать будет. good Какие же, они, гниды.
    лысова
  6. Горный стрелок Сегодня, 09:45
    Да расстреляйте их всех... А то разбираться там, было, не было... Нафиг. laughing
    Горный стрелок
  7. nikolaev Сегодня, 09:54
    это не проблема - украинский Гильгамеш (п.а.порошенко - можно сокращенно просто ПАПик украины) пристально посмотрит в глаза каждому возвращенцу и определит кто он
    nikolaev
  8. Не либероид Русский Сегодня, 09:55
    это уже не фобия... это уже мания... пора 404 объявлять закрытой территорией и отправлять десант карательной психиатрии
    Не либероид Русский
  9. Сержант71 Сегодня, 09:59
    Пусть расстреляют всех на всякий случай. Вдруг там "спящие" ахэнты Путлера??
    Сержант71
  10. German Titov Сегодня, 10:02
    Они таки правы. Один попал в плен под Саур Могилой и признался, жаловался что 200 дней просидел в плену. Где интересно он курсы шпиёнов проходил с 2014 (бои под Саур Могилой) до "выстраданных 200 дней адского плена, где его пугали "иконой Сталина"? Как в песне "Есть в России город Балашиха...."
    German Titov
  11. rotmistr60 Сегодня, 10:40
    нужно провести тщательную проверку людей, освобождённых ЛДНР
    Ни чего тут странного нет. Это проверенная десятилетиями практика спецслужб всего мира. Во время войны создавались фильтрационные лагеря для этой цели.
    rotmistr60
  12. Геркулесыч Сегодня, 11:50
    Мы безмозглых не вербуем! fool Эдак проще кукл в инрушечном магазине вербовать, чем этих вояк! fool
    Геркулесыч
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