В ВРУ заявили, что среди вернувшихся пленных могут быть "завербованные"

Они могут быть и завербованы. Для этого есть психологические тесты. После случая с Надеждой Савченко нужно дуть на воду. Есть подозрения в сотрудничестве с сепаратистами.

Я не понял, Надя Савченко всё-таки стала офицером российского ГРУ? А сначала депутатом Рады.

Теперь каждый вернувшийся домой будет объявляться агентом Кремля. Ещё 100-150 агентов, и они возьмут в котёл Банковую...

А Порошенко тоже встречался с Путиным. Стало быть, он тоже завербован)) И сам Арьев, ведь он из его блока.

В Верховной раде Украины заявили о том, что нужно провести тщательную проверку людей, освобождённых ЛДНР. В частности, депутат ВРУ от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев в интервью телеканалу «112 Украина» объявил, что среди освобождённых из плена граждан Украины могут находиться «завербованные». При этом Арьев дал понять, что агентом российских спецслужб считает и вернувшуюся на Украину после помилования президентом России Владимиром Путиным Надежду Савченко.Арьев:Ранее в администрации президента Украины было заявлено, что сразу 14 вернувшихся из плена граждан Украины подозреваются в дезертирстве.На эти заявления представителей официального Киева украинцы в соцсетях отреагировали язвительными комментариями. Предлагаем познакомиться с несколькими из них.Перевод с украинского: