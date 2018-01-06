В ЛДНР прокомментировали публикации в СМИ США о "сопровождении" ПТРК Javelin для ВСУ

В районе Мариуполя, в зоне ответственности 59 отдельной мотопехотной бригады, враг усилил аэроразведку с использованием БПЛА и разведывательных групп.

Сообщается, что «Джавелины» будут храниться на складах тренировочных баз на западе Украины. Нужно обеспечить своевременный доступ американских военных инструкторов к этим складам, чтобы имелась возможность гарантировать проверку сохранности противотанковых ракетных комплексов. Они будут проверять и вести их учёт.