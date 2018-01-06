14:00 06 января

В ЛДНР прокомментировали публикации в СМИ США о "сопровождении" ПТРК Javelin для ВСУ

В ЛДНР сообщают об очередных фактах обстрелов территории народных республик с позиций украинских войск. Также заявлено о существенной активизации разведки ВСУ на южном направлении.

Донецкое агентство новостей приводит заявление Эдуарда Басурина:
В районе Мариуполя, в зоне ответственности 59 отдельной мотопехотной бригады, враг усилил аэроразведку с использованием БПЛА и разведывательных групп.


Отмечено, что идёт усиление дислоцируемой на южном участке фронта 28-й омб ВСУ силами 93-й отдельной механизированной бригады.



Ранее в американском издании The Wall Street Journal вышел материал, в котором представлены размышления на тему опасности передачи противотанковых ракетных комплексов украинской армии напрямую. В материале говорится о ПТРК Javelin, которые могут быть проданы небольшой партией Киеву.

При этом авторы материала открыто говорят о том, что передавать такое оружие непосредственно украинской армии «без инструкционного сопровождения» - всё равно что передать ПТРК «Джавелин» сразу формированиям ЛДНР (в версии американского СМИ – «российским военнослужащим»).

Отмечено, что в украинской армии уже имели место неоднократные случаи потери вооружений, а также их продажи противоположной стороне. Сами же пентагоновские чиновники заявляют, что если такое оружие и окажется на Украине, то им оснастят подразделения, находящиеся в тылу.

WSJ:
Сообщается, что «Джавелины» будут храниться на складах тренировочных баз на западе Украины. Нужно обеспечить своевременный доступ американских военных инструкторов к этим складам, чтобы имелась возможность гарантировать проверку сохранности противотанковых ракетных комплексов. Они будут проверять и вести их учёт.


В ЛДНР прокомментировали публикации в СМИ США о "сопровождении" ПТРК Javelin для ВСУ


Напомним, что ранее американские компании продали Украине партию модификаций ручных противотанковых гранатомётов, а также крупнокалиберные снайперские винтовки.

В ЛДНР отмечают, что американцы блефуют, заявляя о своей обеспокоенности по поводу возможного попадания "Джавелинов" в руки бойцов республиканских армий. По словам представителей командования этих армий, Вашингтон делает шаги, направленные на "общую легитимизацию" пребывания американских военнослужащих на всей территории Украины.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 59

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  1. Vard Сегодня, 10:00
    "При этом авторы материалы открыто говорят о том, что передавать такое оружие непосредственно украинской армии «без инструкционного сопровождения» - всё равно что передать ПТРК «Джавелин» сразу формированиям ЛДНР (в версии американского СМИ – «российским военнослужащим»)." Репутация однако уже ни какая... И вот что интересно... что же у них за демократия такая, что защищают её в основном вот такие...
    Vard
    1. kot28.ru Сегодня, 10:05
      боятся,что скакуны продадут?Правильно боятся! hi
      Или ищут повод для расширения своего присутствия внаукраине? recourse
      Типа без них-ну точно продадут?
      Цитата: Vard
      "При этом авторы материалы открыто говорят о том, что передавать такое оружие непосредственно украинской армии «без инструкционного сопровождения» - всё равно что передать ПТРК «Джавелин» сразу формированиям ЛДНР (в версии американского СМИ – «российским военнослужащим»)." Репутация однако уже ни какая... И вот что интересно... что же у них за демократия такая, что защищают её в основном вот такие...
      kot28.ru
      1. Лелёк Сегодня, 10:13
        Цитата: kot28.ru
        kot28.ru

        hi
        Укропы в своих планах переплюнули даже кукловодов. Киевские журналюги прикидывают на картах ракетные удары по Керченскому мосту и городам России вплоть до Москвы.
        Лелёк
        1. Чёрный Сегодня, 10:24
          Это называется "покорми собак и ничего не трогай" laughing
          Чёрный
          1. Stranger03 Сегодня, 12:07
            Сами же пентагоновские чиновники заявляют, что если такое оружие и окажется на Украине, то им оснастят подразделения, находящиеся в тылу.

            Спрашивается, а нафига они в тылу? Собак кормить или бабки освоить? fellow
            Stranger03
        2. Смог Сегодня, 10:31
          Цитата: Лелёк
          Укропы в своих планах переплюнули даже кукловодов.

          Дык лавры мыколы галычанца не дают им покоя!
          Лев! День добрый! С наступившим!
          Смог
      2. тол100в Сегодня, 10:31
        Цитата: kot28.ru
        Типа без них-ну точно продадут?

        Вместе с ними и продадут, только укропам мало что останется! Бизнес и ничего личного! А "сопровождение" это лукавого. Будет очередной взрыв на базе хранения и не будет Джавелинов!
        тол100в
      3. Scoun Сегодня, 10:56
        Цитата: kot28.ru
        боятся,что скакуны продадут?Правильно боятся!
        Или ищут повод для расширения своего присутствия внаукраине?

        Именно.

        По словам представителей командования этих армий, Вашингтон делает шаги, направленные на "общую легитимизацию" пребывания американских военнослужащих на всей территории Украины.

        Матрасники для контроля одного "джавелина", отправят два танка и двадцать солдат.
        Scoun
      4. vovanpain Сегодня, 10:57
        Сообщается, что «Джавелины» будут храниться на складах тренировочных баз на западе Украины.Американские инструктора будут проверять и вести их учёт.

        Пускай на стену повесят Джавелин и молятся на него ушлепки.Спички детям не игрушки.
        Вашингтон делает шаги, направленные на "общую легитимизацию" пребывания американских военнослужащих на всей территории Украины.

        Украина и так под оккупацией находится США,чего там легитимизировать. yes
        vovanpain
    2. svp67 Сегодня, 10:30
      Цитата: Vard
      что передавать такое оружие непосредственно украинской армии «без инструкционного сопровождения» - всё равно что передать ПТРК «Джавелин» сразу формированиям ЛДНР

      Логично получается, что и операторами у этих ПТРК будут американцы и наверное из КМП США... ну раз они уже "воюют"
      svp67
      1. karish Сегодня, 10:35
        Цитата: svp67
        Логично получается, что и операторами у этих ПТРК будут американцы

        Зачем ? Джавелин не такое сложное оружие.
        Я бы да же сказал очень простое в обращении.
        Погоняют на тренажёрах и в бой.
        karish
        1. svp67 Сегодня, 10:47
          Цитата: karish
          Зачем ? Джавелин не такое сложное оружие.
          Я бы да же сказал очень простое в обращении.
          Погоняют на тренажёрах и в бой.

          Вы так и не поняли СМЫСЛА статьи...зачем? Да затем, что бы быть уверенным, в том, что в руки республиканцев они не были проданы...
          svp67
          1. катана Сегодня, 11:24
            Цитата: svp67
            Цитата: karish
            Зачем ? Джавелин не такое сложное оружие.
            Я бы да же сказал очень простое в обращении.
            Погоняют на тренажёрах и в бой.

            Вы так и не поняли СМЫСЛА статьи...зачем? Да затем, что бы быть уверенным, в том, что в руки республиканцев они не были проданы...

            Не продадут ,не беспокойтесь.Украинцы теперь ненавидят вас ,русских ,лютой ненавистью и найти среди них несколько сот бойцов,которые не продадут повстанцам из Донбасса эти ПТРК ,не составит большого труда. wassat laughing bully lol
            катана
            1. svp67 Сегодня, 11:27
              Цитата: катана
              Не продадут ,не беспокойтесь

              Мне беспокоится? Окститесь... Это они вон беспокоятся. Видимо НЕ ВЕРЯТ они и той "отборной сотне" нацистов... Да и не удивительно, украинские нацисты всех и вся ПРОДАВАЛИ.
              svp67
              1. катана Сегодня, 12:14
                Цитата: svp67
                Цитата: катана
                Не продадут ,не беспокойтесь

                Мне беспокоится? Окститесь... Это они вон беспокоятся. Видимо НЕ ВЕРЯТ они и той "отборной сотне" нацистов... Да и не удивительно, украинские нацисты всех и вся ПРОДАВАЛИ.

                Это ваше право - считать,что идейный человек (нацист или националист) продаст все и вся.Наверняка если русские националисты такие ,то это не значит,что люди с националистической идеологией в других странах такие же продажные,как русские националисты.Армянские националисты за идею гибли в Карабахе,сейчас за идею сидят в застенках поддерживаемой Кремлем армянской хунты.Поосторожнее с оценками .Не все националисты в других странах мира продаются и покупаются оптом и в розницу,как у вас в России.По себе других не судите и несудимы будете.
                катана
            2. dvina71 Сегодня, 11:38
              Цитата: катана
              Украинцы теперь ненавидят вас ,русских

              И на чем сие утверждение основано? НА личных хотелках? Я вот из личного общения знаю,что там больше затаившихся носителей триколора,а практически весь украинский актив засветился на недавнем шествие.. Знаете каком? Это к вопросукто кого ненавидит...
              dvina71
              1. катана Сегодня, 12:07
                Цитата: dvina71
                Цитата: катана
                Украинцы теперь ненавидят вас ,русских

                И на чем сие утверждение основано? НА личных хотелках? Я вот из личного общения знаю,что там больше затаившихся носителей триколора,а практически весь украинский актив засветился на недавнем шествие.. Знаете каком? Это к вопросукто кого ненавидит...

                Вот уже четвертый год в Украине идет война и каждый день гибнут несколько бойцов с украинской стороны,я не говорю уже о раненых и беженцах с Донбасса.Если вы ,русские,считаете,что украинцы счиитают,что они воюют лишь с ополченцами из Донбасса и русский народ тут не причем - то мне остается лишь радоваться за ваш девственночистый разум. laughing
                катана
                1. dvina71 Сегодня, 12:13
                  Цитата: катана
                  Если вы ,русские,считаете,что украинцы счиитают,

                  Видите ли.. я не считаю граждан украины совсем идиотами..,и они наверно понимают,что война не может идти только на фронте пару сотен км,когда он потенциально в десятки раз больше.. И особенно это касается Крыма.. там то точно российская армия есть,но чет никто с ней не воюет. Странно да?
                  dvina71
                  1. катана Сегодня, 12:32
                    Цитата: dvina71
                    Цитата: катана
                    Если вы ,русские,считаете,что украинцы счиитают,

                    Видите ли.. я не считаю граждан украины совсем идиотами..,и они наверно понимают,что война не может идти только на фронте пару сотен км,когда он потенциально в десятки раз больше.. И особенно это касается Крыма.. там то точно российская армия есть,но чет никто с ней не воюет. Странно да?

                    Почему эт никто с ней не воюет?Если у вас в России скрывают военные потери на Донбассе,то эт не значит,что их у вас нет,этих потерь.
                    катана
                    1. dvina71 Сегодня, 13:08
                      Цитата: катана
                      Почему эт никто с ней не воюет?Если у вас в России скрывают военные потери на Донбассе

                      Почему только в Донбассе? Почему не в Крыму?Почему нет ударов ВСУ на БЕлгород? Брянск?Острогожск?..ведь ВСУ с российской армией воюет..не? Но почему только в Донбассе?
                      dvina71
                      1. катана Сегодня, 13:15
                        Цитата: dvina71
                        Цитата: катана
                        Почему эт никто с ней не воюет?Если у вас в России скрывают военные потери на Донбассе

                        Почему только в Донбассе? Почему не в Крыму?Почему нет ударов ВСУ на БЕлгород? Брянск?Острогожск?..ведь ВСУ с российской армией воюет..не? Но почему только в Донбассе?

                        Почему ,почему??Разве вы столь наивны,что задаете такие вопросы?Потому что украинская армия сейчас очень слаба - вот почему!Да и Донбасс они скорее всего не вернут - что делать потом с разрушенным Донбассом?Кому он нужен такой.
                        катана
                      2. dvina71 Сегодня, 13:22
                        Цитата: катана
                        Потому что украинская армия сейчас очень слаба - вот почему!

                        А почему тогда Российская Армия не наносит удары с Крыма,Белгорода,Брянска ..? Война же..
                        dvina71
                2. Weyland Сегодня, 12:55
                  Цитата: катана
                  Если вы ,русские,считаете,что украинцы счиитают,что они воюют лишь с ополченцами из Донбасса и русский народ тут не причем - то мне остается лишь радоваться за ваш девственночистый разум

                  Мы считаем, что когда украинец умнеет - он становится русским. А у тех, кто не становится - девственночистый разум, и прогнозировать их мысли умный человек не возьмется!
                  Weyland
                  1. катана Сегодня, 13:19
                    Цитата: Weyland
                    Цитата: катана
                    Если вы ,русские,считаете,что украинцы счиитают,что они воюют лишь с ополченцами из Донбасса и русский народ тут не причем - то мне остается лишь радоваться за ваш девственночистый разум

                    Мы считаем, что когда украинец умнеет - он становится русским. А у тех, кто не становится - девственночистый разум, и прогнозировать их мысли умный человек не возьмется!

                    Считайте как хотите ,но от ваших считалок никто из украинцев русским не становится пока что.Если Российская империя и Советский Союз не смогли "переварить " laughing украинцев и превратить их в русских,то сейчас и вам точно это не сделать.
                    катана
                    1. dvina71 Сегодня, 13:53
                      Цитата: катана
                      Считайте как хотите ,но от ваших считалок никто из украинцев русским не становится пока что

                      Нет такой национальности - украинец. Можете меня опровергнуть историческими документами..если сможете.
                      dvina71
            3. Pirogov Сегодня, 11:45
              Цитата: катана
              Не продадут ,не беспокойтесь.Украинцы теперь ненавидят вас ,русских ,лютой ненавистью и найти среди них несколько сот бойцов,которые не продадут повстанцам из Донбасса эти ПТРК ,не составит большого труда.

              Так беспокоятся как раз в США ,если у вас ещё хватает ума осмыслить ,прочитанное в статье .
              Pirogov
              1. катана Сегодня, 12:02
                Цитата: Pirogov
                Цитата: катана
                Не продадут ,не беспокойтесь.Украинцы теперь ненавидят вас ,русских ,лютой ненавистью и найти среди них несколько сот бойцов,которые не продадут повстанцам из Донбасса эти ПТРК ,не составит большого труда.

                Так беспокоятся как раз в США ,если у вас ещё хватает ума осмыслить ,прочитанное в статье .

                Зря ,конечно ,беспокоятся.Если шоколадно - соевый не продаст,то простой боец вряд ли.Глядя на рожи украинских генералов,я иногда соглашаюсь с американцами.Надобно проредить украинских генералов ,в особености Начальника Генштаба - про таких говорят - морда просит кирпича.
                катана
            4. Водоплавающий Сегодня, 12:32
              И мы не продадим, а подарим северокорейцам то, в чем они остро нуждаются.
              Водоплавающий
            5. vasya.pupkin Сегодня, 13:34
              Цитата: катана
              Цитата: svp67
              Цитата: karish
              Зачем ? Джавелин не такое сложное оружие.
              Я бы да же сказал очень простое в обращении.
              Погоняют на тренажёрах и в бой.

              Вы так и не поняли СМЫСЛА статьи...зачем? Да затем, что бы быть уверенным, в том, что в руки республиканцев они не были проданы...

              Не продадут ,не беспокойтесь.Украинцы теперь ненавидят вас ,русских ,лютой ненавистью и найти среди них несколько сот бойцов,которые не продадут повстанцам из Донбасса эти ПТРК ,не составит большого труда. wassat laughing bully lol

              катана,ты жертва укрофашистской пропаганды! ты бы лучше беспокоился не ненависти украинцев к русским/с этим мы как-то разберемся без иуд,а о ненависти персов к армянам.поезжай в карабах,оторвись от дивана.
              vasya.pupkin
        2. Prole Сегодня, 11:39
          Ролик не убедительный. Скорее всего , в руки украинцам джавелин не попадёт по причине применения. С начало нужно подготовить танк для поражения. Напихать в него побольше взрывчатки и потом с эмитировать бой. Иначе по многим генеральским головам в Америке надают без каски. Будет шоу. Со множеством прекрасных кадров прославляющих величие оружия, самой великой страны....
          Prole
    3. Nikolaevich I Сегодня, 11:32
      Цитата: Vard
      И вот что интересно... что же у них за демократия такая, что защищают её в основном вот такие...

      Вы увидели "демократию такую..." (или не такую?),а я увидел за "джавелинами" ,,банду,, американских ,,инструкторов"...для "начала" ! Пора вспомнить "вьетнамский" опыт ! Вторжение американских войск во Вьетнам также начиналось с "инструкционного сопровождения"!
      Nikolaevich I
  2. Комментарий был удален.
  3. новичок Сегодня, 10:11
    ага. пусть заказывают эскорт услуги для каждого жавелина отдельно, желательно ентих, фемен_ швемен. они грудью прикроют жавелины! laughing
    новичок
    1. катана Сегодня, 11:27
      Цитата: новичок
      ага. пусть заказывают эскорт услуги для каждого жавелина отдельно, желательно ентих, фемен_ швемен. они грудью прикроют жавелины! laughing

      Острите ,новичок?Острить - это хорошо ,но вот при использовании этих Джевелинов
      катана
      1. dvina71 Сегодня, 11:41
        Цитата: катана
        но вот при использовании этих Джевелинов

        Я вот от адептов секты ДЖ.. уже давно прошу факт успешного применения их божества.. Вот ТОУ реально показал себя эффективным вооружением..чему есть масса свидетельств...
        dvina71
      2. новичок Сегодня, 12:25
        катана, ничего критичного не вижу ввиду передачи жавелинов. вообще. в укрленде и советского и своего производства валом. сие есть символизм, после чего могут пойти и более значимые вооружения.
        новичок
  4. федоров Сегодня, 10:13
    Ну так "Военторг" то-же не дремлет. И "Корнеты" внезапно появятся в руках армии ЛДНР..Как пить дать. Путин же дал намек, а это серьезный Пацан .
    Так пусть и дальше изголяются в разных заявлениях.
    федоров
    1. Комментарий был удален.
    2. dvina71 Сегодня, 11:42
      Цитата: федоров
      И "Корнеты" внезапно появятся в руках армии ЛДНР

      ЛДНР не корнеты нужны. А....
      1. Краснополь
      2. Средства обнаружения и цу.
      3. Воля все это предоставить и дать разрешение на использование.
      dvina71
  5. seregatara1969 Сегодня, 10:13
    так передадут на ответственное хранение или поиграться всё таки разрешат? непонятно
    seregatara1969
  6. Не либероид Русский Сегодня, 10:20
    где то в глубине 404 всплакнуло несколько прапоров... ведь теперь не только с генералами делиться придется, но и с инструкторами-надсмоторщиками
    Не либероид Русский
  7. Смог Сегодня, 10:22
    Ну что, клоуны, получили "подарунок"? Кушайте .......
    Смог
  8. Горный стрелок Сегодня, 10:24
    Это прям как в анекдоте... Возьми с полки пирожок, понюхай, и положи на место! laughing
    Горный стрелок
  9. Viktor.12.71 Сегодня, 10:25
    Одним словом стрелять из дротиков будут американские ЧВК.
    Viktor.12.71
    1. Голован Джек Сегодня, 10:45
      Цитата: Viktor.12.71
      стрелять из дротиков...

      ... стремительным домкратом.
      Извините, навеяло request
      Голован Джек
      1. Weyland Сегодня, 12:57
        Цитата: Голован Джек
        Извините, навеяло

        fool чел просто перевел название "Джавелин" на русский
        Weyland
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:52
    Каждому "Джавелину" американского оператора, а для его охраны взвод морпехов Сша. Вот и легализуются в зоне боевых действий. Пока американцев не начнут активно отстреливать они не успокоятся.
    rotmistr60
  11. Балу Сегодня, 10:52
    В ЛДНР отмечают, что американцы блефуют, заявляя о своей обеспокоенности по поводу возможного попадания "Джавелинов" в руки бойцов республиканских армий. По словам представителей командования этих армий, Вашингтон делает шаги, направленные на "общую легитимизацию" пребывания американских военнослужащих на всей территории Украины.

    Похоже на это, других объяснений нет. Хотят с нами в войнушку поиграть, как в Сирии.
    Балу
  12. алекс-сп Сегодня, 11:05
    Интересно получается, сами американцы (потеряли), или как там это называется, в Афганистане оружия почти на миллиард, а теперь сопровождать на Украине? А профит поделят "по уму" или "по честному"?
    алекс-сп
  13. Xaron-A Сегодня, 11:13
    Сдаётся мне, что скоро мы увидим ФРГ-ГДР 2.0 со стеной в Киеве.
    Xaron-A
  14. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:35
    Даже добавить нечего))

    Генерал Песчаных Карьеров
  15. Геркулесыч Сегодня, 11:58
    То есть джавелины нам, напрямую минуя укровояк продадут сами американцы? ?? wassat
    Геркулесыч
  16. bratchanin3 Сегодня, 12:07
    Это хорошая практика. Надо и России перенимать передовые методы ведения войны. Надо тоже отправить наши "Корнеты" и несколько батальонов для сопровождения и охраны этих ПТРК. Давно пора начать испытывать американцев на прочность.
    bratchanin3
    1. лысова Сегодня, 12:39
      Есть подобное и даже лучше - вчера в видео все видели.
      лысова
  17. APASUS Сегодня, 12:09
    Американцы сами залезли в эту ж. Продали Джавелины украинцам ,но трогать их не смей!Так продали или не продали?Такая странная продажа,на кидалово очень похожа .И очень интересно ,по каким критериям будет определена опасность для получения Джавелинов в войска ,кто будет ее определять.Как солдат будет его применять ,если он его только на складе видел
    APASUS
  18. лысова Сегодня, 12:37
    Тогда и России можно говорить открыто. Подобное и даже лучше и у, Вас, будет. Скоро весь ЕС против штатов будет - и тогда Украина, Ваша. А там и тараканьё переловите.
    лысова
  19. Нормаль ок Сегодня, 12:49
    Вашингтон делает шаги, направленные на "общую легитимизацию" пребывания американских военнослужащих на всей территории Украины

    Зачем им это? Они и так легитимно присутствуют на Украине. По приглашению правительства.
    Нормаль ок
  20. Geisenberg Сегодня, 13:11
    Верно в целом опасаются. Только накой они ополченцам не понятно, но что попадут к ним можно не сомневаться.
    Geisenberg
  21. sivuch Сегодня, 13:15
    Смех смехом , а наверняка сейчас прорабатываются способы борьбы с Джавелинами . Хотя ,кто спорит , украинский прапорщик - это самый эффективный из них
    sivuch
  22. rocket757 Сегодня, 13:18
    Секта поклонников жабалинов в экстазе зашлась!
    Теперь у них украинцы русских ненавидят??? всякие КАТАНЫ вангуют, СМЕРТЬ СУПОСТАТАМ ПРИШЛА У-У-У!
    Не хочется быть грубым, но иначе никак, - у этого д-л-б родственников на крайне походу нет??? мои, даж самые упёртые, теперь ненавидят свою родную ВЛАСТЬ с их стаей бандерлогов!!! и это факт, чему я очень рад, некоторые долго не хотели включать мозги. СВЕРШИЛОСЬ!!!
    Кстати, еврейский експерт karish сказанул, типа - жаба простая укровояки быстро научаться???, Эт тож не понимает\ знает шо эт за "зверь" такой укровоин.!!! Обезьяну вон тож научили из калаша стрелять!!! Как эти учителя потом запрыгали по кустам!!! Любо дорого было посмотреть!
    Скорее всего, просто продадут ... ну если чавкам отдадут, мож и уцелеют, только наф. они там нужны??? эт я о том, что применять их ГДЕ и ЗАЧЕМ???
    rocket757
  23. loginovich Сегодня, 13:49
    Цитата: катана
    Цитата: svp67
    Цитата: karish
    Зачем ? Джавелин не такое сложное оружие.
    Я бы да же сказал очень простое в обращении.
    Погоняют на тренажёрах и в бой.

    Вы так и не поняли СМЫСЛА статьи...зачем? Да затем, что бы быть уверенным, в том, что в руки республиканцев они не были проданы...

    Не продадут ,не беспокойтесь.Украинцы теперь ненавидят вас ,русских ,лютой ненавистью и найти среди них несколько сот бойцов,которые не продадут повстанцам из Донбасса эти ПТРК ,не составит большого труда. wassat laughing bully lol

    Старые одесситы говорили ,что нельзя купить за деньги можно купить за большие деньги .Поверьте они знали,что говорить.
    loginovich
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