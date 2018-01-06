В ЛДНР прокомментировали публикации в СМИ США о "сопровождении" ПТРК Javelin для ВСУ
В ЛДНР сообщают об очередных фактах обстрелов территории народных республик с позиций украинских войск. Также заявлено о существенной активизации разведки ВСУ на южном направлении.
Донецкое агентство новостей приводит заявление Эдуарда Басурина:
Отмечено, что идёт усиление дислоцируемой на южном участке фронта 28-й омб ВСУ силами 93-й отдельной механизированной бригады.
Ранее в американском издании The Wall Street Journal вышел материал, в котором представлены размышления на тему опасности передачи противотанковых ракетных комплексов украинской армии напрямую. В материале говорится о ПТРК Javelin, которые могут быть проданы небольшой партией Киеву.
При этом авторы материала открыто говорят о том, что передавать такое оружие непосредственно украинской армии «без инструкционного сопровождения» - всё равно что передать ПТРК «Джавелин» сразу формированиям ЛДНР (в версии американского СМИ – «российским военнослужащим»).
Отмечено, что в украинской армии уже имели место неоднократные случаи потери вооружений, а также их продажи противоположной стороне. Сами же пентагоновские чиновники заявляют, что если такое оружие и окажется на Украине, то им оснастят подразделения, находящиеся в тылу.
WSJ:
Напомним, что ранее американские компании продали Украине партию модификаций ручных противотанковых гранатомётов, а также крупнокалиберные снайперские винтовки.
В ЛДНР отмечают, что американцы блефуют, заявляя о своей обеспокоенности по поводу возможного попадания "Джавелинов" в руки бойцов республиканских армий. По словам представителей командования этих армий, Вашингтон делает шаги, направленные на "общую легитимизацию" пребывания американских военнослужащих на всей территории Украины.
Донецкое агентство новостей приводит заявление Эдуарда Басурина:
В районе Мариуполя, в зоне ответственности 59 отдельной мотопехотной бригады, враг усилил аэроразведку с использованием БПЛА и разведывательных групп.
Отмечено, что идёт усиление дислоцируемой на южном участке фронта 28-й омб ВСУ силами 93-й отдельной механизированной бригады.
Ранее в американском издании The Wall Street Journal вышел материал, в котором представлены размышления на тему опасности передачи противотанковых ракетных комплексов украинской армии напрямую. В материале говорится о ПТРК Javelin, которые могут быть проданы небольшой партией Киеву.
При этом авторы материала открыто говорят о том, что передавать такое оружие непосредственно украинской армии «без инструкционного сопровождения» - всё равно что передать ПТРК «Джавелин» сразу формированиям ЛДНР (в версии американского СМИ – «российским военнослужащим»).
Отмечено, что в украинской армии уже имели место неоднократные случаи потери вооружений, а также их продажи противоположной стороне. Сами же пентагоновские чиновники заявляют, что если такое оружие и окажется на Украине, то им оснастят подразделения, находящиеся в тылу.
WSJ:
Сообщается, что «Джавелины» будут храниться на складах тренировочных баз на западе Украины. Нужно обеспечить своевременный доступ американских военных инструкторов к этим складам, чтобы имелась возможность гарантировать проверку сохранности противотанковых ракетных комплексов. Они будут проверять и вести их учёт.
Напомним, что ранее американские компании продали Украине партию модификаций ручных противотанковых гранатомётов, а также крупнокалиберные снайперские винтовки.
В ЛДНР отмечают, что американцы блефуют, заявляя о своей обеспокоенности по поводу возможного попадания "Джавелинов" в руки бойцов республиканских армий. По словам представителей командования этих армий, Вашингтон делает шаги, направленные на "общую легитимизацию" пребывания американских военнослужащих на всей территории Украины.
Использованы фотографии: YouTube
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