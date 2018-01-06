МиГ-35 выходит на государственные испытания

Заводские лётные испытания МиГ-35 завершились в декабре 2017 года. Истребитель готовится выйти на государственные совместные испытания в начале 2018 года. Их (государственные испытания) планируется завершить в 2019 году.

Информационное агентство «Интерфакс» сообщает о том, в скором времени планируется начать государственные испытания многоцелевого истребителя МиГ-35. Из сообщения собеседника «Интерфакса», представляющего авиационную отрасль:О подробностях при проведении заводских испытаний официальных данных на текущий момент не поступало.Ранее много шума наделало заявление Виктора Бондарева, находившегося на тот момент в должности главнокомандующего ВКС РФ. Генерал Бондарев высказался о «возможности вооружения истребителя МиГ-35 лазерным оружием». Специалисты отметили, что речь идёт не о летальном лазерном оружии как таковом, а о системах, позволяющих с помощью лазерных технологий осуществления наведение ракет истребителя на цель.Известно, что МиГ-35 оснащён передовым оборонительным комплексом, сводящим до минимальных пределов возможность внезапной атаки со стороны противника. Комплекс обладает функционалом по распознаванию как самолётов, так и ракет.Разработчики самолёта отмечают, что МиГ-35 имеет на вооружении средства поражения большой дальности, позволяющие осуществлять атаки на цели без входа в зону действия ПВО противника. Многоцелевой лёгкий истребитель способен выполнять боевые задачи не только по воздушным и наземным целям, но также по кораблям противника.