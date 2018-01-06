14:07 06 января

МиГ-35 выходит на государственные испытания

Информационное агентство «Интерфакс» сообщает о том, в скором времени планируется начать государственные испытания многоцелевого истребителя МиГ-35. Из сообщения собеседника «Интерфакса», представляющего авиационную отрасль:
Заводские лётные испытания МиГ-35 завершились в декабре 2017 года. Истребитель готовится выйти на государственные совместные испытания в начале 2018 года. Их (государственные испытания) планируется завершить в 2019 году.


МиГ-35 выходит на государственные испытания


О подробностях при проведении заводских испытаний официальных данных на текущий момент не поступало.


Ранее много шума наделало заявление Виктора Бондарева, находившегося на тот момент в должности главнокомандующего ВКС РФ. Генерал Бондарев высказался о «возможности вооружения истребителя МиГ-35 лазерным оружием». Специалисты отметили, что речь идёт не о летальном лазерном оружии как таковом, а о системах, позволяющих с помощью лазерных технологий осуществления наведение ракет истребителя на цель.

Известно, что МиГ-35 оснащён передовым оборонительным комплексом, сводящим до минимальных пределов возможность внезапной атаки со стороны противника. Комплекс обладает функционалом по распознаванию как самолётов, так и ракет.

Разработчики самолёта отмечают, что МиГ-35 имеет на вооружении средства поражения большой дальности, позволяющие осуществлять атаки на цели без входа в зону действия ПВО противника. Многоцелевой лёгкий истребитель способен выполнять боевые задачи не только по воздушным и наземным целям, но также по кораблям противника.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 21

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:19
    ... таки будем летать и на Миг-35! good
    a.s.zzz888
    1. новичок Сегодня, 12:31
      таки да! скоро наши летуны обкатают 35й.
      новичок
      1. LSA57 Сегодня, 12:44
        Цитата: новичок
        таки да! скоро наши летуны обкатают 35й.

        и в стойло его. smile в смысле в строевые части
        LSA57
    2. LSA57 Сегодня, 12:42
      Цитата: a.s.zzz888
      . таки будем летать и на Миг-35!

      новость так новость. быстрее бы и с этим испытанием управились
      LSA57
    3. iouris Сегодня, 13:53
      Не слишком ли поздно? Ну, разве только, если уже завтра на нём прям в бой.
      iouris
  2. pjbunny Сегодня, 12:44
    вопрос от профана- а зачем миг 35, если есть су 35? что может один, и не в состоянии делать другой?
    pjbunny
    1. Magic Archer Сегодня, 12:48
      Миг фронтовой самолёт.Его задача это превосходство над полем боя.Плюс 35 научили работать по земле,а Сушка это более тяжёлый самолёт ,работающий на дальние расстояния и имеющий мощный БРЭО
      Magic Archer
    2. Владыка Ситх Сегодня, 12:48
      Су-35 - тяжелый истребитель, МиГ-35 - легкий истребитель.
      Владыка Ситх
      1. pjbunny Сегодня, 12:51
        арчеру- спасибо за пояснение. ситх- для меня лёгкий/ тяжёлый, просто слова. я спросил про задачи для одного и другого.
        pjbunny
      2. Арон Заави Сегодня, 12:58
        Цитата: Владыка Ситх
        Су-35 - тяжелый истребитель, МиГ-35 - легкий истребитель.

        Мне кадется МиГ-35 это в основном экспортный продукт. Это машина 4 поколения и она опаздала . ВКС ушли вперед.
        Арон Заави
      3. Геркулесыч Сегодня, 13:09
        Владыка Ситкх hi -Сергей, МиГ35, не легкий, а средний истребитель! Легкий это Гриппен, у которого ОДИН двигатель, для примера!
        Геркулесыч
      4. просто экспл Сегодня, 13:15
        чушь , это было только у матрасов , так как Ф-16 это да , это легкий истребитель , а вот Миг-29/35 это уже даже не средний , это ближе к тяжелому .
        легкий истребитель это однодвигательный истребитель , у нас такой был последний Миг-21 .
        а у Мига-9/35 и топлива жрет ненамного меньше чем тяжелый , стоит почти столько же (а если заказа на 240 самолетов отдать не Мигу а Су-35 то у последнего себестоимость упадет настолько что будет даже дешевле мига), стоимость обслуживания такая же (2 движка) , а вот возможности намного меньше (радиус и прочее) .
        просто экспл
        1. rocket757 Сегодня, 14:07
          Миг и правда ничем выдающимся не отличается, просто универсал с отклонением к фронтовому.
          Что, как, зачем - эт к специалистам.
          Дополнение на счёт большой партии Су, себестоимость точно будет меньше. так что решение не экономическое, для поддержки КБ Миг на плаву, эт более вероятно.
          Что правильно, как надо было ... не нам решать.
          rocket757
      5. Винни76 Сегодня, 13:44
        Цитата: Владыка Ситх
        МиГ-35 - легкий истребитель

        Легонький laughing
        Винни76
  3. Egorovich Сегодня, 12:46
    Отличного полета МИГ-35!!!
    Egorovich
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:07
    А что Командующий ВВС не знает разницы между ОРУЖИЕМ и системами наведения или подавления, основанных на использовании квантовых генераторов? Может быть, он просто чуток лишнего сказал?
    Геркулесыч
  5. askort154 Сегодня, 13:08
    Хорошо бы, государственные испытания провести с командировками в Сирию, проверить на вшивость "невидимые" F 22. Пройтись рядом, показав янкам "средний палец". bully ( Хотя во времена "холодной войны" в таких сближениях, что происходило регулярно ( так называемый "перехват",лётчики показывали друг другу "большой палец" - обоюдное приветствие). А во времена обострений, типа сегодняшних, дело доходило до столкновений, закончившихся катастрофами. yes
    askort154
  6. onix757 Сегодня, 13:27
    Стало быть к 25-му году примут на вооружение. А ведь еще в серию нужно запустить на "убитом" заводе. К тому времени изделие будет неактуальным.
    onix757
  7. m.cempbell Сегодня, 13:32
    Если исходить из себестоимости производства, то МиГ-35 - намного дешевле. Другой вопрос какую партию закажут. Ну и движки. У Су-35 и МиГ-35 разная аэродинамическая схема, совершенно разные планеры (хоть неспециалисту это и не бросается в глаза), сушка обладает сверхманевренностью, мощной БРЭО, возможностью нести тяжелое вооружение - это истребитель в чистом виде. МиГ-35 - это фронтовой самолет. Он уступает Су-35 в маневренности (хотя по этому показателю как минимум не хуже Рафаля), умеет работать по земле (т.е. несет часть функций штурмовика), плюс хорошая корабельная модификация (а не франкенштейн Су-33). Он совмещает задачи истребителя переднего края, истребителя ПВО, истребителя ВМФ, частично штурмовика. Т.е. чисто теоретически этих самолетов должно быть примерно вдвое больше чем Су-35.
    m.cempbell
  8. tchoni Сегодня, 13:53
    штроили мы штроили и чета не поштроили....
    Я становлюсь похожим на Огурцова из Карнавальной ночи, который отчитывал клоунов за клоунаду....
    Если машина так хороша как про нее пишут - зачем испытания?
    Если нет - к чему пустопорожние вопли?
    tchoni
    1. _Ugene_ Сегодня, 14:04
      Если машина так хороша как про нее пишут - зачем испытания?
      ну это вы не подумавши ляпнули, без испытаний никакая техника в серию не ставится, чем больше косяков выявят во время испытаний, тем лучше будет самолет в войсках
      _Ugene_
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