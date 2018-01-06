02:18 07 января

Экс-премьер Болгарии: АЭС "Белене" может отбросить экономику на десятилетия назад

Болгарский политик Иван Костов, занимающий пост главы Центра анализа и управления рисками, высказался по поводу реализации проекта строительства атомной электростанции в Белене. Перед тем, как представить суждения г-на Костова, нужно отметить, что он ранее (1997-2001) занимал пост главы правительства Болгарии.

По словам Костова, который вместе с возглавляемым центром давно и прочно подсел на евроатлантические гранты, инвестиции в строительство АЭС «Белене» могут «вернуть экономику Болгарии на десятки лет назад».

Экс-премьер Болгарии: АЭС "Белене" может отбросить экономику на десятилетия назад



Костов, которого цитирует портал «Русская Болгария», заявил, что проект необходимо снова «нотифицировать перед Еврокомиссией, так как нельзя пользоваться нотификацией, проведённой в 2006 году».

Костов:
Есть геополитические риски, связанные с зависимостью от одного поставщика топлива и предоставления услуг.


Напомним, что на данный момент в проект вложено около 1,8 млрд долларов.

Когда в Болгарии услышали о заявлении Костова об «откате экономики Болгарии на десятилетия назад», то многие пожали плечами. Повод для недоумения имеется.

В 70-80-е годы прошлого столетия экономика Болгарии прирастала более чем внушительными темпами. Так, в ходе 6-й болгарской пятилетки после введения в строй АЭС «Козлодуй» ВВП республики рос в среднем по 8% в год. К 1989 году 60% ВВП Болгарии составляла промышленность.

Во время же работы в кабмине г-на Костова ВВП Болгарии сократился до 56% от уровня 1989 года. Только по официальной статистике процент населения, проживавшего за чертой бедности, в 2000 году составлял 72%. Правительство Костова распродало большинство стратегических активов страны по смехотворным ценам, объявив это достижениями рыночной экономики.

Промышленность Болгарии упала до минимума за 50 лет. Нынешний уровень бедности в стране ЕС официально составляет 24%. Торговый баланс – «минус» 3,5 млрд долларов. Около 15% ВВП Болгария тратит на обслуживание кредитов Евросоюза.

Так если экономика Болгарии в результате строительства АЭС «Белене» вернётся «на несколько десятилетий назад» (например, на уровень 1988-1989 годов), то вряд ли большинство болгарских граждан будет против...

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 84

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  1. Шура пермский Вчера, 13:34
    за бабло любое заявление... смешно на таких давалок в строгих костюмах глядеть...
    Шура пермский
    1. oleg-gr Вчера, 13:51
      «вернуть экономику Болгарии на десятки лет назад». Хороший брехун. Старается, отрабатывает чужие денежки.
      oleg-gr
      1. Тралл Вчера, 14:02
        А он ведь прав. В СССР Болгария была развитой индустриальной страной. smile
        Тралл
        1. Andrea Вчера, 14:12
          Болгария в СССР не входила. negative
          Andrea
          1. Тралл Вчера, 14:15
            Цитата: Andrea
            Болгария в СССР не входила. negative

            Входила. И это всем известно!
            Спросите у любого на ВО smile
            Тралл
            1. Pirogov Вчера, 14:21
              Цитата: Тралл
              Входила. И это всем известно!
              Спросите у любого на ВО

              Согласен . Болгария была практически 16 й республикой СССР.
              Pirogov
              1. LSA57 Вчера, 14:56
                Цитата: Pirogov
                Согласен . Болгария была практически 16 й республикой СССР.

                да не дай Бог это болгарину сейчас сказать
                LSA57
                1. хрыч Вчера, 17:15
                  Цитата: LSA57
                  да не дай Бог это болгарину сейчас сказать

                  Дублирую один опус, ненормативная лексика заменена на культурные выражения laughing
                  "
                  Короче, любому мало-мальски думающему человеку ясно, что критерий ВВП ничего не выражает и ни о чем не говорит, зато помогает помыкать туземцами. Например, когда белые люди дербанили Болгарию, они популярно объяснили, что рост ВВП – это хорошо, это высший смысл жизни, а чтобы поднять ВВП, надо провести приватизацию – продать тем, у кого есть деньги все, что только можно – атомные электростанции, электросети, канализацию, водопровод, землю и т.д. ВВП Болгарии взлетел до небес! Еще бы, ведь в рыночный оборот мгновенно были включены активы, которые существовали и ранее, но принадлежали туземцам, которые не умели их рыночно использовать. А потом рэкс-пэкс-фэкс, бла-бла-бла про инвестиции, и у местных в Болгарии нет уже ничего. Водопровод принадлежит австрийцам, электростанции немцам, электросети чехам. Землю скупили англичане (а, может быть, и не англичане, кто ж разберет, через Кипр скупали).ВВП вырос, а болгары остались с голым задом.

                  Но ничего, шкура-то на попе еще есть? Вот ее и стали сдирать. Раньше электроэнергия была болгарская, и болгары платили за нее копейки. Более того, они ее экспортировали в ЕС и Турцию. А потом их электростанции в процессе увеличения ВВП стали немецкими, а немцы болгарскую энергетику решили похоронить. Объяснили местным, что АЭС – это плохо, надо строить ветрогенераторы и солнечные электростанции. Ведь местных взяли в ЕС, а по нормам Евросоюза 16% элетроэнергии они должны получать из экологически чистых источников. А «зеленая электроэнергетика дороже в 10 раз! И когда болгары получили счета за электроэнергию, они взвыли и кинулись митинговать. Пришлось правительству те деньги, что оно получило от продажи АЭС, использовать для постепенного смягчения шоковой энерготерапии. Зацените красоту блестящей операции: сначала болгары продали западникам свою энергетику, потом отдали им вырученные деньги, и в оконцовке еще остались должны что-то около 37 млрд евро. Теперь болгары привыкли и платят за свет исправно в 10 раз больше, чем раньше. И это прекрасно, ведь вклад электроэнергетики в ВВП страны вырос! Самое прикольное здесь, что производство электроэнергии упало, а ВВП вырос! Это же настоящая магия!

                  Правда, сами болгары от такого счастья начали бежать из страны. Раньше их было 9 млн, теперь осталось 7 млн, из которых собственно болгары лишь 5 млн., а остальные – цыгане и турки. Но и тут есть повод для радости, ведь ВВП выражается не только в абсолютных цифрах, но и в расчете на душу населения. То если у вас ВВП падает, но население сокращается еще быстрее, то значит, что подушевой ВВП растет. Значит, все отлично! Болгария на верном пути! Сельское хозяйство сдохло, химическая промышленность сдохла, наука сдохла, население в глубинке живет при свечах, страна в по уши в долгах, но «динамика положительная», как говорят западные экономические шаманы, подсчитывая свои удои..."
                  хрыч
                  1. Идущий Вчера, 19:53
                    Так если экономика Болгарии в результате строительства АЭС «Белене» вернётся «на несколько десятилетий назад» (например, на уровень 1988-1989 годов), то вряд ли большинство болгарских граждан будет против...


                    Все верно , тогда Болгария жила лучше.
                    Идущий
                2. nikolaki6890 Вчера, 23:51
                  Да болгары ,до сих пор ,с теплотой вспоминают то время.
                  nikolaki6890
              2. abrakadabre Вчера, 21:37
                Болгария была практически 16 й республикой СССР
                17-той.
                16-цатой была Монголия.
                abrakadabre
            2. Проксима Вчера, 14:26
              Цитата: Тралл
              Цитата: Andrea
              Болгария в СССР не входила. negative

              Входила. И это всем известно!
              Спросите у любого на ВО smile

              Спросите у меня laughing Де факто, Болгарию все называли16-ой республикой. Хотели Болгары оформить всё это де юре, но руководство СССР вежливо отклонило их предложение, сославшись на отсутствие общей сухопутной границы, но самое главное, Болгария теряла бы голос в ООН. В ООН недвусмысленно дали понять, что как с Белоруссией и Украиной такая тема не прокатит.
              Проксима
          2. poquello Вчера, 14:41
            Цитата: Andrea
            Болгария в СССР не входила. negative

            "Курица не птица, Болгария не заграница."
            poquello
            1. HAM Вчера, 15:32
              А мы и не знали:гоняли сокурсника-болгарина за водкой в горбачёвское время,ему,как иностранцу,давали в любое время и в неограниченном количествепо болгарскому паспорту!!!
              HAM
              1. poquello Вчера, 15:42
                Цитата: HAM
                А мы и не знали:гоняли сокурсника-болгарина за водкой в горбачёвское время,ему,как иностранцу,давали в любое время и в неограниченном количествепо болгарскому паспорту!!!

                ну это кто как выживал, на периферии в сельпо клали на все эти ограничения, тч кому ящиками надо могли и метнуться
                poquello
          3. Zoldat_A Вчера, 19:59
            Цитата: Andrea
            Болгария в СССР не входила. negative

            Курица не птица, Болгария - не заграница. laughing
            Кто этого не знает, тот просто не жил при СССР или, по крайней мере, успел побыть при Союзе максимум пионером. А я, например, видел, что, в отличие от разных африканских и азиатских папуасов, даже руководства на военную технику на болгарский язык не переводили. Неделю пожить на курорте Золотые Пески или в командировке в каком-нибудь богом забытом гарнизоне (и там, и там побывал) - и вполне себе понимаешь болгарский язык. Даже книги на болгарском языке читал, которых в Союзе не достать было - Стругацких, например. И везде - "братушки".
            А уж про экономику... Кем была Болгария до "оккупации" Советским Союзом? Что они знали, кроме мотыги да лопаты... А у нас по Волге до сих пор ходят изготовленные в Болгарии теплоходы. А кто построил те верфи? Оккупанты?
            Рядовым болгарам вернуться в 80-й год - да они остаток жизни отдали бы за это. У нас в Воронеже социализма в то время меньше было, чем в Софии, Варне или Пловдиве....
            Zoldat_A
        2. martin-159 Вчера, 14:18
          Во времена СССР...
          martin-159
        3. svp67 Вчера, 14:28
          Цитата: Тралл
          В СССР Болгария была развитой индустриальной страной.

          С СССР или в СЭВ
          svp67
        4. антивирус Вчера, 17:58
          каждый народ заслуживает... и ... содержит своих управленцев
          антивирус
      2. тол100в Вчера, 14:54
        Цитата: oleg-gr
        Хороший брехун. Старается, отрабатывает чужие денежки.

        И Болгария и Приебалтика были экспортерами не только электроэнергии , но и многих промышленных товаров! И где они сейчас , эти гранто-говно-еды? На западной паперти с протянутой рукой! Скоро и ноги протянут!
        тол100в
        1. Николай Грек Вчера, 18:17
          Цитата: тол100в
          И где они сейчас ,

          щас на шеи ес висят!!! wassat wassat до этого на шеи СССР висели!!! laughing laughing laughing
          Николай Грек
    2. КВУ-НСвД Вчера, 14:22
      А может дело не в стройке , в необходимости привлечь политически правильных строителей на основе "абсолютно прозрачного конкурса" what winked
      КВУ-НСвД
    3. сибиралт Вчера, 14:56
      Рискованное, однако, дело - управлять рисками. И на чем только бабло не зарабатывают! belay
      сибиралт
    4. Геркулесыч Вчера, 15:17
      Там уже почти не осталось экономики, по сути , Болгарам то и терять уже нечего!
      Геркулесыч
  2. Горный стрелок Вчера, 13:36
    Марионетка. Он и считать, наверное, не умеет... Это "ихний" Гайдар, вероятно...
    Горный стрелок
    1. To be or not to be Вчера, 13:53
      Так в чем проблема-закройте АЭС " Козлодуй" и сразу экономика Болгарии до небес взлетит
      To be or not to be
  3. мерцание Вчера, 13:42
    Экс-премьер Болгарии: АЭС "Белене" может отбросить экономику на десятилетия назад

    ... в смысле вперед ...
    Кручу-верчу, запутать хочу good
    мерцание
  4. _Ugene_ Вчера, 13:45
    Интересно как именно, по его мнению, строительство АЭС может навредить экономике страны. Все страны строят АЭС именно для роста экономики. Чем конкретно он объясняет такую точку зрения?
    _Ugene_
    1. КОТ БАЮН Вчера, 13:57
      Чем конкретно он объясняет такую точку зрения?

      А ничем. Ему незачем объяснять свою точку зрения. Он на работе, работа хорошо оплачивается. Работает он подматрасником.
      КОТ БАЮН
      1. _Ugene_ Вчера, 13:59
        вряд ли он просто сказал, ничем не мотивируя, скорее всего в статье умолчали о его доводах
        _Ugene_
    2. лысова Вчера, 14:23
      Просто мы многого не знаем - заворовались ( инвестиции) , торговля оружием в карман и т.д.
      лысова
    3. LSA57 Вчера, 15:07
      Цитата: _Ugene_
      Чем конкретно он объясняет такую точку зрения?

      а зачем. с него и так их никто не потребует
      LSA57
  5. Magic Archer Вчера, 13:45
    Нормально мыслящий человек такого не скажет!Это либо либо отрабатывает чей то заказ!АЭС гарантирует дешевую энергию!А при излишке можно не плохо продавать!При нынешнем уровне безопасности это идеальный источник энергии.Так что казачок явно засланый
    Magic Archer
    1. просто экспл Вчера, 15:50
      да такое тело надо просто спросить - а назовите нам хотя бы одну страну , у которой от строительства у нее АЭС упала экономика .
      просто экспл
  6. БАРХАН Вчера, 13:54
    Неужели европейцы,особенно восточные,не понимают,что немцы делают политически и экономически то,что Гитлер делал оружием...порабощают Европу.И делают это хорошо.Уничтожают конкурентов.Если б не было США немцы давно поставили бы всех европейцев в позу умирающего лебедя...США держит их на поводке ...пока во всяком случае.
    БАРХАН
  7. Egorovich Вчера, 14:01
    ВВП Болгарии 1989г. останется заоблачной мечтой "братушек" на долгие-долгие годы. Быстренько все обгадить и поломать, большого ума не надо, что и доказал буржуин Костов.
    Egorovich
  8. Andrea Вчера, 14:08
    Нога уже прострелена(Южный поток),осталось прострелить голову.
    Andrea
  9. Сержант71 Вчера, 14:08
    Зачем обращать внимание на мнение пенсионера, 17 лет назад покинувшего большую политику? Кому оно интересно? Это как у нас мнение Явлинского спрашивать wassat
    Сержант71
    1. faridg7 Вчера, 14:23
      Цитата: Сержант71
      Зачем обращать внимание на мнение пенсионера, 17 лет назад покинувшего большую политику? Кому оно интересно? Это как у нас мнение Явлинского спрашивать wassat

      Так его никто и не спрашивает- он голос подает сам, как и Явлинский
      faridg7
  10. Altona Вчера, 14:10
    Лицемерие и невежество на проводе.
    Altona
  11. лысова Вчера, 14:20
    Собрать всю верхушку, законопатить в бочку и в свободное плавание ( именно в плавание ) по Чёрному морю - Вот, что значит продаться матрассу за бугорному и подсесть на субсидии. Ладно подскажу - а, вы, продайте к чёрту всю НАТОвскую бронитехнику Индии и на эти деньги сматывайтесь в леса Амазонки - там Вас не станут искать. А по серьёзному - могли поднять экономику, достроить АЭС - вам трубу предлагали через вас бы такой поток шёл бы,только на ней можно было бы жить. Сколько раз вас русские спасали, а вы нас кинули. Народ жалко,нас до сих пор уважают. Вешайтесь.
    лысова
  12. Околоточный Вчера, 14:21
    Меня одно удивляет, жители Болгарии. Это какими же баранами надо быть, что бы кушать подобную ересь? Значит продать энергетику австрийским и чешским фирмам и платить потом за электричество «европейские справедливые» цены это нормально. А иметь свою генерацию - это отброс экономики назад. Энергетика - это основа всей промышленности, а значит основа благосостояния государства. Год назад рыжая бестия тоже предлагала законсервировать или разобрать изличные генерирующие мощности в России, типа дорого содержать. Вот по отношению к этому уже можно судить о патриотизме.
    Околоточный
    1. groks Вчера, 14:39
      Ну промышленности у них нет, с/х тоже теперь нет. Зачем им АЭС? Так что этот деятель прав.
      У нас, кстати, т.е. совсем даже некстати, списывают нормальный ледокол - и дорого обходится и задач под него нет(ну мы ж Арктику ух как осваиваем!). Так что, если кто из Кремдяди не рыжий, так наверное крашеный.
      groks
      1. Голован Джек Вчера, 14:55
        Цитата: groks
        У нас, кстати...

        ... о птичках, ога...
        Цитата: groks
        ... списывают нормальный ледокол...

        Класс и тип судна: портовый ледокол

        Вот, для пущего самообразования:
         Ледоколы проекта 97 и модификаци

        Цитата: groks
        ну мы ж Арктику ух как осваиваем!

        И что бы ему там делать, в Арктике? recourse
        Цитата: groks
        ... если кто из Кремдяди...

        Крем-дядя... это у вас вкусно получилось.
        Перед как ныть, знакомьтесь с предметом. Это совет. Добрый yes
        Голован Джек
        1. sabakina Вчера, 16:23
          Так он по методичке пишет. Ему дали список голых фактов, вот вот и отрабатывает.
          sabakina
        2. groks Вчера, 17:12
          По ссылке "темы не обнаружено". И не надо далеко ходить https://topwar.ru/123906-atomnyy-ledokol-sovetski
          y-soyuz-utiliziruyut.html
          При прочтении вдруг оказывается, что это совсем другой проект. И даже другой тип корабля.
          И что бы ему там делать, в Арктике?
          Кому?
          это у вас вкусно получилось.
          Неужели кто-то не понял, даже с опечаткой?
          Тролли идут по ссылке.
          Так он по методичке пишет
          Возразить что есть? Нет. Тогда тоже по ссылке и там хоть обрассказывайся про методичку.
          groks
          1. Голован Джек Вчера, 17:38
            Цитата: groks
            По ссылке "темы не обнаружено"

            Это не я, это ТопВар laughing
            То, что на при переносе части ссылки на новую строку сайт вставляет пробел, я знал.
            А вот то, что гребаный робот (который автор--автор--автор) из амперсанда (&) делает "&amp;amp; " - даже я не знал request
            Ссыль рабочая, тем не менее.
            Цитата: groks
            При прочтении вдруг оказывается, что это совсем другой проект. И даже другой тип корабля

            Будте более... внятны, и люди к вам потянутся.
            Я говорил вот об этом, написанному вами оно не противоречит, а мысли читать я не обучен (хоть и Голован):
             Ледорез "Фёдор Литке" - история судна и корабля

            Цитата: groks
            Неужели кто-то не понял, даже с опечаткой?

            Естественно, понял.
            У вас комплекс, нездоровый, на руководство РФ. Причем, что характерно, в полном составе.
            Я вашего, гм, видения... не разделяю.
            По поводу методички - это не ко мне, это к Вячеславу (sabakina).
            Я (пока, во всяком случае) такого не говорил.
            Голован Джек
            1. groks Вчера, 20:27
              Так я дал нормальную ссылку? Читаемо? Чо молчим? Чо не извиняемся?
              У меня не комплекс, у меня внук. И я хочу, чтоб он выжил.
              И это. Идите вместе, дружно. От этого деятеля с ником в женском роде(евроценности?), я ни одного внятного поста вообще не видел. Бот?
              groks
              1. Голован Джек Вчера, 20:32
                Цитата: groks
                Так я дал нормальную ссылку? Читаемо?

                Да, нормальную и читаемо.
                Цитата: groks
                Чо не извиняемся?

                Чо чокаем? Девять "медалей" на груди уже, а то б я вам... чокнул negative
                Не за что извиняться. И я уже объяснил раз, почему не за что.
                Цитата: groks
                У меня не комплекс, у меня внук. И я хочу, чтоб он выжил

                Похвально. А что ж вы орете-то, как резаный?
                Захочет - выживет. В 90-е и похуже было... я вот - выжил, и жена с ребенкой тоже.
                ЗЫ: Ваши разборки с sobakina - не ко мне, пожалуйста. Это если вы с первого раза недопоняли.
                Голован Джек
                1. groks Вчера, 20:52
                  Да, нормальную и читаемо.
                  Нуууу ... .
                  Не за что извиняться. И я уже объяснил раз, почему не за что

                  А за враньё с типом корабля?
                  Чо чокаем? Девять "медалей" на груди уже, а то б я вам... чокнул

                  Ага. Ага. Ну так в ЛСине можно. Если аргументировано. Можно на АШ. На АШ в ЛСине.
                  А что ж вы орете-то, как резаный?
                  Не знаю - из чего это следует, вроде не капсил. Но это, в любом случае, естественно.
                  Если я выжил с двумя детьми в Дальнереченске-6, то это не значит, что я кому-то подобного желаю.
                  groks
                  1. Голован Джек Вчера, 21:54
                    Цитата: groks
                    А за враньё с типом корабля?

                    Статья, что привел я (и о чем я писал), была на этой неделе.
                    Статья, о которой думали вы, пишА:
                    Цитата: groks
                    У нас, кстати, т.е. совсем даже некстати, списывают нормальный ледокол

                    (без уточнений - что за ледокол? Почему - ледокол? Где?) была полгода тому. А ссылку вы уже потом привести соизволили.
                    Вот потому и не за что.
                    Цитата: groks
                    Ага. Ага

                    М-м-ммм...
                    Цитата: groks
                    это не значит, что я кому-то подобного желаю

                    А с чего вы взяли, что все станет хуже? Анекдот про пессимиста с оптимистом знаете? Тот, что "не может быть хуже"?
                    Ладно... мне собаку гулять положено, у нас режим. СК.
                    Голован Джек
      2. Околоточный Вчера, 16:20
        Так без энергетики и не будет. Начинать то надо. Вы же прежде, чем купить авто думаете куда его ставить надо? Так и здесь. Более того, частный бизнес идёт охотнее туда, где есть инфраструктура - дороги, линии связи, свободные объёмы энерго мощностей, линии для их передачи. Построить завод по переработке на каком-нибудь месторождении - это хорошо. А работать как завод будет? Строить под предприятие собственную генерацию - сколько стоит представляете? А стоимость в конце ляжет на стоимость продукции вашего завода.
        Околоточный
    2. AlexVas44 Вчера, 16:40
      Цитата: Околоточный
      Меня одно удивляет, жители Болгарии. Это какими же баранами надо быть, что бы кушать подобную ересь?

      Стоит ли удивляться.Мы ведь кушаем всякую ересь. Молча.
      AlexVas44
      1. Околоточный Вчера, 23:02
        Конкретно, какую ересь, от кого, кто кушает молча, с фактами.
        Околоточный
  13. Ratmir_Ryazan Вчера, 14:37
    Как этот (хотя вероятнее просто продажная сволочь) - Иван Костов, мог занимать такой пост в Болгарии?! Да даже школьники понимают, что иметь свою электрогенерацию особенно на основе использования энергии атома ДЕШЕВЛЕ В РАЗЫ и выгоднее, чем покупать ее по рыночной цене в ЕС!!!

    Видать США купили в Болгарии всех и вся... До сих пор не понимаю как можно так предавать свой народ и свою страну... От газового транзита отказались и что получили кроме одобрения Запада?! Ничего, а имея бы газовый транзит - это и деньги за его транспортировку и рабочие места и для себя в конце концов дешевый газ сразу из России, а не через кучу посредников. То же и с АЭС - иметь у себя атомную станцию - это и дешевая энергия и рабочие места и в конце концов даже перспектива экспорта энергии, на чем опять же можно зарабатывать...

    Пока мы удивляемся как же так нас "предает болгарский народ" дядя Сэм ехидно смеется потирая свои корявые ручки, потомучто ими уже сунул всем ключевым политикам Болгарии и они теперь уже защищают интересы не Болгарии и дяди Сэма...

    Желаю народу Болгарии, чтобы у них во главе государства стояли только те, кто защищает интересы их страны!!!
    Ratmir_Ryazan
  14. zyzx Вчера, 14:48
    Мы построим АТОМНУЮ станцию,дающую дешевую электроэнергию...это отбросит нашу экономику назад...хммм...где-то этот бред я уже слышал...а да от укров про дешевый газ...
    zyzx
  15. Пленник Вчера, 14:48
    Тогда тем более есть смысл. Если сравнить нынешнюю Болгарию с тем, что была несколько десятилетий назад сравнение явно не в пользу современной.
    Пленник
  16. ВЕРЕСК Вчера, 15:02
    Есть геополитические риски, связанные с зависимостью от одного поставщика топлива и предоставления услуг. Намёк на нас.Вроде по Белене уже и стройка начата.Или тело не в курсе?Русофобия?Крючок заброшен.Рыбка сглотнула.Чушь порет чело-болгар.И-не жалко почему то.
    ВЕРЕСК
  17. andrej-shironov Вчера, 15:04
    Ну теперь по логике развития событий руководству Росатома необходимо найти другого "Колю из Уренгоя" и отправить виниться за невинно убитых болгарских фашистов.
    andrej-shironov
  18. Горменгаст Вчера, 15:06
    Смешной. Как будто в области АЭС есть какой-то рынок поставщиков топлива и услуг. Все в пределах пальцев одной руки.
    Горменгаст
    1. ВЕРЕСК Вчера, 15:29
      К Вашему сведению-есть.И не только топлива и услуг."Стой,эксплуатируй,выводи".Это-типа девиз РОСАТОМА. Вы в курсе,сколько мы строим реакторов,где и каких? Не лезте в тему,если не шарите в ней. в пределах пальцев одной руки.Поподробней об этом.Желательно сейчас.
      ВЕРЕСК
  19. Berkut24 Вчера, 15:09
    Я вот теперь понимаю, почему некоторые страны либо никогда не имели, либо никогда не могли отстоять свою независимость. И если даже такой стране подарить независимость, даже ценой жизни своих солдат, то возникает почти 100%-я ситуация, что такая страна тут же продаст кому-то свою обретённую независимость как актив, чтобы немножко срубить грошей "на сейчас". Надеюсь, что Россия усвоила урок международных отношений по теме "благие дела всегда наказуемы".
    Berkut24
    1. ВЕРЕСК Вчера, 15:33
      Не усвоили.Пока только пырхаемся. hi
      ВЕРЕСК
  20. амурец Вчера, 15:11
    Чудаки не мамонты-они не вымирают и в Красную Книгу и не заносят
    амурец
  21. К-50 Вчера, 15:31
    Экс-премьер Болгарии: АЭС "Белене" может отбросить экономику на десятилетия назад

    Очередной вылизыватель ладошек-грантоед.
    Как избыток энергии может отбросить экономику назад, как????
    Недостаток, да, полностью согласен, но избыток!!!! В конце концов избыток всегда можно продать тем, у кого не хватает своих мощностей по выработке электроэнергии. Такие "чудаки" ради пачки-другой зелени продают свою страну и даже не думают как-то маскироваться.
    Вот она, продажность дерьмократии, в полном расцвете и без прикрас. sad
    К-50
  22. Geisenberg Вчера, 15:34
    Иуда отрабатывает тридцатку ...
    Geisenberg
  23. Францисканец Вчера, 15:54
    Что то все это напоминает .
    Францисканец
  24. Лексус Вчера, 15:56
    "Плохому танцору" Костову, оказывается, всегда либо АЭС, либо "Алёша" мешали. Видимо, решил попробовать себя на вокальном поприще. Запел.
    Лексус
    1. Идущий Вчера, 19:55
      Почитайте внимательно , он говорит все правильно.
      Идущий
  25. Волька Вчера, 16:45
    так это ж рождественская байка, это когда же ядерная энергетика в любой стране становилась "ручником" для ее экономики,... эх "братушки", видимо и впрямь не в коня овес...
    Волька
  26. dfg Вчера, 16:49
    Браво , браво этому отъявленному де..лу ...только за это я поставил плюс статье. Главное чтоб такие деятели появлялись у них а не у нас в виде горбачевых и ельциных
    dfg
  27. ушкуйник Вчера, 16:57
    "Нотификатор" с возу! - Кобыле легче.
    ушкуйник
  28. afrikanez Вчера, 17:18
    Есть геополитические риски, связанные с зависимостью от одного поставщика топлива и предоставления услуг.
    Болгарский политик Иван Костов покупая себе "Мерседес" думает, что сможет на него установить запчасти от "Запорожца"! Тоже самое и с атомной энергетикой(это ему на заметку) fool
    afrikanez
  29. pepel Вчера, 17:27
    Это голубая мечта любого либерала:" каменный топор- это ВЕРХ технического прогресса, большего человечеству и не нужно". fool
    pepel
  30. Tiras Вчера, 18:07
    Связывать АЭС с ВВП, промышленностю, торговлей, бедностью просто смешно.

    Достаточно было написать, что экс-премьер Болгарии делает бредовые заявления.
    Tiras
    1. nedgen Сегодня, 00:02
      Так ета самка собаки в своей бытностью премиером раздолбал химпром, стеклопроизводство, кораблестроение, металопроизводство, машиностроение (почти успел раздолбать ВПК) и все до чего успел дотянутся. Добился в три раза повышения цены на газ из России и представил ето как выдающийся успех (конечно не говоря какая была цена до етого), почти уничтожил селского хозяйства (к счастью не успел). распродал заводов (прежде всего перспективных) ТЕС, ВЕС, своим друзям (вкл. амерам) активов по некоторым оценкам на суму 200-300 млрд. доларов а в бюджет вошло всего 8 млрд зато на его личном счету в швейцарском банке оказалось по слухам между 500мил и милиарда доларов. АЕС несмотря на все сказки никогда никому не продавали но зато наполовину закрыли. Блоки с первого по 4-й (ето тоже его дело), а сейчась активно говорят в СМИ что через 5-10 лет будут закрывать и 5 и 6-й блоков.
      Его правителство предоставило амерам с десяток баз АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО во веки веков (секретным договором) хотя в СМИ трубил что с етих баз в бюджет поступят реки доларов. О том насколько болгары ему верят можете судить что после его премиерства никогда больше во власти не попал даже в коалиции. От 53 % во времена его премиерства(голосовало менше 45% имеющих права голоса) на следующих выборов получил меньше 30%, а сейчась даже 5% бариер в парламент пройти не может. К сожалению очень умен, но такая несусветная сво...чь что днем с фонарем не найти.
      Самое смешное что искренне обижается когда в СМИ называют его рушителем современной Болгарии. Даже подал в суд хотя и ничего не добился (что имею в виду продажности болгарских судей весьма удивительно).
      nedgen
  31. Дормидонт Вчера, 18:56
    Странно, что такой замечательныйдегенерат остался не востребованным на окраине
    Дормидонт
  32. APASUS Вчера, 19:09
    Рабам не положено думать ,за них хозяева думают! Раз сказал что строительство АЭС плохо для экономики Болгарии - значит так и есть.Современное общество все больше живет против законов экономики,природы,общества и морали.
    А рабы всегда должны быть слегка голодными
    APASUS
  33. мыслитель Вчера, 20:45
    Между прочим 4 января тихо и незаметно прошло 140-летие освобождения Болгарии от турецкого ига. Это я к тому что теперь Болгария под евроатлантическским игом, но освобождать уже никто не придёт.
    мыслитель
    1. nedgen Сегодня, 00:27
      Цитата: мыслитель
      Между прочим 4 января тихо и незаметно прошло 140-летие освобождения Болгарии от турецкого ига. Это я к тому что теперь Болгария под евроатлантическским игом, но освобождать уже никто не придёт.


      hi Приветь Ерудиту laughing Кто вам мыслитель сказал что Болгарию освободили 4-го января??? Я насколько помню освободительная война 1877-1878 года закончилась Санстефанским мирным договором от 3-марта 1878 года. И ЕТА ДАТА 3 марта является НАЦИОНАЛНыМ Праздником Болгарии. КТО ВАМ СКАЗАЛЬ что Болгария была освобождена 4-ое января??? Кроме того 4-е января 1878 года руская армия все еще не пересекла Балканских гор. И как она смогла телепортироватся от Северной Болгарии до предградий Стамбула 4-го января мне неведомо. Может вы знаете? Все таки лучше не делать громких заявлений если почти ничего не знаете о руской турецкой войне 1877-1878 года. Кроме того если верить слухам Владимир Владимирович Путин принял приглашение быт почетным гостем на чествовании 140 летия освобождения Болгарии 3-го март 2018 года. hi
      nedgen
  34. prior Вчера, 22:34
    Даже если Болгария вернётся на сто лет назад, мне фиолетово. Заслужили "братушки".
    prior
  35. Теренин Сегодня, 00:06
    Только такие Костовы посоветовали властям Болгарии не пригласить делегацию России на празднование освобождения Россией Болгарии от Османского ига. Зато пригласили... Эрдогана
    Теренин
    1. nedgen Сегодня, 01:00
      Очередная новост типа ОБС Одна Баба сказала. По сути приглашен Владимир Владимирович а Ердогана и не думали приглашать.
      nedgen
  36. 7gor Сегодня, 01:05
    На фото помесь Ходорковского с Каспаровым laughing !Имбицилы они везде одинаковые wassat
    7gor
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