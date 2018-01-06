Экс-премьер Болгарии: АЭС "Белене" может отбросить экономику на десятилетия назад

Есть геополитические риски, связанные с зависимостью от одного поставщика топлива и предоставления услуг.

Болгарский политик Иван Костов, занимающий пост главы Центра анализа и управления рисками, высказался по поводу реализации проекта строительства атомной электростанции в Белене. Перед тем, как представить суждения г-на Костова, нужно отметить, что он ранее (1997-2001) занимал пост главы правительства Болгарии.По словам Костова, который вместе с возглавляемым центром давно и прочно подсел на евроатлантические гранты, инвестиции в строительство АЭС «Белене» могут «вернуть экономику Болгарии на десятки лет назад».Костов, которого цитирует портал «Русская Болгария» , заявил, что проект необходимо снова «нотифицировать перед Еврокомиссией, так как нельзя пользоваться нотификацией, проведённой в 2006 году».Костов:Напомним, что на данный момент в проект вложено около 1,8 млрд долларов.Когда в Болгарии услышали о заявлении Костова об «откате экономики Болгарии на десятилетия назад», то многие пожали плечами. Повод для недоумения имеется.В 70-80-е годы прошлого столетия экономика Болгарии прирастала более чем внушительными темпами. Так, в ходе 6-й болгарской пятилетки после введения в строй АЭС «Козлодуй» ВВП республики рос в среднем по 8% в год. К 1989 году 60% ВВП Болгарии составляла промышленность.Во время же работы в кабмине г-на Костова ВВП Болгарии сократился до 56% от уровня 1989 года. Только по официальной статистике процент населения, проживавшего за чертой бедности, в 2000 году составлял 72%. Правительство Костова распродало большинство стратегических активов страны по смехотворным ценам, объявив это достижениями рыночной экономики.Промышленность Болгарии упала до минимума за 50 лет. Нынешний уровень бедности в стране ЕС официально составляет 24%. Торговый баланс – «минус» 3,5 млрд долларов. Около 15% ВВП Болгария тратит на обслуживание кредитов Евросоюза.Так если экономика Болгарии в результате строительства АЭС «Белене» вернётся «на несколько десятилетий назад» (например, на уровень 1988-1989 годов), то вряд ли большинство болгарских граждан будет против...