Экс-премьер Болгарии: АЭС "Белене" может отбросить экономику на десятилетия назад
Болгарский политик Иван Костов, занимающий пост главы Центра анализа и управления рисками, высказался по поводу реализации проекта строительства атомной электростанции в Белене. Перед тем, как представить суждения г-на Костова, нужно отметить, что он ранее (1997-2001) занимал пост главы правительства Болгарии.
По словам Костова, который вместе с возглавляемым центром давно и прочно подсел на евроатлантические гранты, инвестиции в строительство АЭС «Белене» могут «вернуть экономику Болгарии на десятки лет назад».
Костов, которого цитирует портал «Русская Болгария», заявил, что проект необходимо снова «нотифицировать перед Еврокомиссией, так как нельзя пользоваться нотификацией, проведённой в 2006 году».
Костов:
Напомним, что на данный момент в проект вложено около 1,8 млрд долларов.
Когда в Болгарии услышали о заявлении Костова об «откате экономики Болгарии на десятилетия назад», то многие пожали плечами. Повод для недоумения имеется.
В 70-80-е годы прошлого столетия экономика Болгарии прирастала более чем внушительными темпами. Так, в ходе 6-й болгарской пятилетки после введения в строй АЭС «Козлодуй» ВВП республики рос в среднем по 8% в год. К 1989 году 60% ВВП Болгарии составляла промышленность.
Во время же работы в кабмине г-на Костова ВВП Болгарии сократился до 56% от уровня 1989 года. Только по официальной статистике процент населения, проживавшего за чертой бедности, в 2000 году составлял 72%. Правительство Костова распродало большинство стратегических активов страны по смехотворным ценам, объявив это достижениями рыночной экономики.
Промышленность Болгарии упала до минимума за 50 лет. Нынешний уровень бедности в стране ЕС официально составляет 24%. Торговый баланс – «минус» 3,5 млрд долларов. Около 15% ВВП Болгария тратит на обслуживание кредитов Евросоюза.
Так если экономика Болгарии в результате строительства АЭС «Белене» вернётся «на несколько десятилетий назад» (например, на уровень 1988-1989 годов), то вряд ли большинство болгарских граждан будет против...
По словам Костова, который вместе с возглавляемым центром давно и прочно подсел на евроатлантические гранты, инвестиции в строительство АЭС «Белене» могут «вернуть экономику Болгарии на десятки лет назад».
Костов, которого цитирует портал «Русская Болгария», заявил, что проект необходимо снова «нотифицировать перед Еврокомиссией, так как нельзя пользоваться нотификацией, проведённой в 2006 году».
Костов:
Есть геополитические риски, связанные с зависимостью от одного поставщика топлива и предоставления услуг.
Напомним, что на данный момент в проект вложено около 1,8 млрд долларов.
Когда в Болгарии услышали о заявлении Костова об «откате экономики Болгарии на десятилетия назад», то многие пожали плечами. Повод для недоумения имеется.
В 70-80-е годы прошлого столетия экономика Болгарии прирастала более чем внушительными темпами. Так, в ходе 6-й болгарской пятилетки после введения в строй АЭС «Козлодуй» ВВП республики рос в среднем по 8% в год. К 1989 году 60% ВВП Болгарии составляла промышленность.
Во время же работы в кабмине г-на Костова ВВП Болгарии сократился до 56% от уровня 1989 года. Только по официальной статистике процент населения, проживавшего за чертой бедности, в 2000 году составлял 72%. Правительство Костова распродало большинство стратегических активов страны по смехотворным ценам, объявив это достижениями рыночной экономики.
Промышленность Болгарии упала до минимума за 50 лет. Нынешний уровень бедности в стране ЕС официально составляет 24%. Торговый баланс – «минус» 3,5 млрд долларов. Около 15% ВВП Болгария тратит на обслуживание кредитов Евросоюза.
Так если экономика Болгарии в результате строительства АЭС «Белене» вернётся «на несколько десятилетий назад» (например, на уровень 1988-1989 годов), то вряд ли большинство болгарских граждан будет против...
Использованы фотографии: Википедия
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