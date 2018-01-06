02:18 07 января

Тысячи военнослужащих ВС РФ встречают Рождество в храмах

Пресс-служба Западного военного округа сообщает о том, что около 4-х тысяч военнослужащих ВС РФ встретят Рождество в храмах Москвы и Московской области. Это около трёх десятков различных православных храмов, 12 из которых – войсковые.

Пресс-служба ЗВО:
Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка примут участие в праздничной литургии в главном храме Сухопутных войск – в московском Храме Преображения Господня. Артиллеристы гвардейского салютного дивизиона ЗВО встретят Рождество в войсковом Храме Иоанна Воина, расположенном на территории части. Для офицеров и солдат Кантемировского танкового, Таманского мотострелкового и Севастопольского мотострелкового соединений рождественские богослужения проведут четверо помощников командиров частей по работе с верующими военнослужащими в войсковых храмах или молельных комнатах.


Тысячи военнослужащих ВС РФ встречают Рождество в храмах



Тысячи военнослужащих встретят Православное Рождество и в других регионах России. Так, военнослужащие радиотехнического подразделения ВС РФ примут участие в рождественском молебне в Спасо-Преображенском монастыре Валаама.

Из материала:
Все военнослужащие отдельной радиолокационной роты ЗВО были призваны в Вооружённые силы в 2017 году и в том же году приняты в послушники Валаамского монастыря. Двое из них являются семинаристами.


Это уникальное подразделение, в котором с 1995 года служат именно послушники монастыря, занимаясь не только боевой и иными военными видами подготовки, но церковными службами.

Использованы фотографии: МО РФ
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 183

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  1. poquello Вчера, 14:30
    а в европе от рождества отказываются, серьёзно прочитал вот, я в шоке
    poquello
    1. сибиралт Вчера, 14:46
      Солдаты зимой ходят греться в храм. Что ж тут плохого?
      сибиралт
      1. Fitter65 Вчера, 14:56
        Цитата: сибиралт
        Солдаты зимой ходят греться в храм. Что ж тут плохого

        Если только в увольнении,когда денег нет.
        Fitter65
      2. svp67 Вчера, 15:09
        Цитата: сибиралт
        Солдаты зимой ходят греться в храм. Что ж тут плохого?

        Зря Вы так. Для погреться есть много и иных помещений. В Храм, при части ходят многие и совсем не по принуждению. Но даже и если зайдут погреться, то и тут не откажут, может с телом у кого то и душа начнет ОТОГРЕВАТЬСЯ.
        svp67
        1. Fitter65 Вчера, 15:41
          Цитата: svp67
          Зря Вы так. Для погреться есть много и иных помещений. В Храм, при части ходят многие и совсем не по принуждению.

          Угу,как только наряд на работы ротный объявил-так даже магометяне в храм бегут молится.Хорошо что у нас в части такой богодельни нет.
          Fitter65
          1. Теренин Вчера, 20:20
            Как говориться, не зарекайтесь от тюрьмы и от сумы. Богадельня это божий приют для нищих...
            Теренин
      3. poquello Вчера, 15:20
        Цитата: poquello
        а в европе от рождества отказываются, серьёзно прочитал вот, я в шоке

        Цитата: сибиралт
        Солдаты зимой ходят греться в храм. Что ж тут плохого?

        простите, связь не уловил.
        Рождество это наш праздник - и чем его больше, тем лучше, ну и был, свой правда, у европейских католиков христиан. Ключевое слово "был", голубяки в правительствах европы убирают христианство из праздников.
        poquello
        1. Hoc vince Вчера, 16:25
          "...серьёзно прочитал вот, я в шоке.."
          “В Великобритании первыми предложили, не дожидаясь столкновений культур, просто поздравлять друг друга с «сезонным праздником» вместо пожеланий счастливого Рождества или Нового года, а все мероприятия и ярмарки называть просто «зимними радостями».
          Ирландский католический священник Десмонд 2018г. О’Доннел накануне Сочельника призвал всех христиан отказаться от использования слова "Рождество".
          Hoc vince
          1. poquello Вчера, 16:27
            Цитата: Hoc vince
            Ирландский католический священник Десмонд О’Доннел накануне Сочельника призвал всех христиан отказаться от использования слова "Рождество".

            во, я о чём, если бы он один
            poquello
            1. Hoc vince Вчера, 16:30
              Отмена Рождества в отдельном городе:
              Официальный представитель местного самоуправления Коккедаля (Дания) турок Исмаил Местази заявил, что большинство горожан уже составляют мусульмане. И он как представитель мусульманского большинства выражает своим решением его волю, да и сам не горит желанием принимать участие в организации христианского праздника, чуждого его культуре и религии.
              Hoc vince
              1. poquello Вчера, 16:51
                Цитата: Hoc vince
                Отмена Рождества в отдельном городе:
                Официальный представитель местного самоуправления Коккедаля (Дания) турок Исмаил Местази заявил, что большинство горожан уже составляют мусульмане. И он как представитель мусульманского большинства выражает своим решением его волю, да и сам не горит желанием принимать участие в организации христианского праздника, чуждого его культуре и религии.

                это пример нормальный, если большинство, доходит до того что один-два иноверца в толпе и уже христианство идёт нах, толерантность блин - под китайцами им ИМХО лучше будет, даже в чем-то свободней )))
                poquello
            2. Hoc vince Вчера, 20:04
              В Вифлееме автомобиль, в котором находился Патриарх Иерусалимский Феофил III, забросали камнями. Об этом сообщает агентство Ma'an.
              Hoc vince
              1. poquello Вчера, 20:08
                Цитата: Hoc vince
                В Вифлееме автомобиль, в котором находился Патриарх Иерусалимский Феофил III, забросали камнями. Об этом сообщает агентство Ma'an.

                щепки от "гениального" решения конгресса сша, озвученного трампом
                poquello
      4. Serg65 Вчера, 15:21
        Цитата: сибиралт
        Солдаты зимой ходят греться в храм.

        laughing Это вы с Ленкомнатой перепутали, именно туда ходили погреться и дембельский альбом шаманить!
        Serg65
      5. Варяг_0711 Вчера, 15:28
        сибиралт Сегодня, 14:46 ↑ Новый
        Солдаты зимой ходят греться в храм. Что ж тут плохого?
        В мою бытность на службе грелись в караулках, каптерках или сушилках, а сейчас вон оно как. Да и Рождество встречали в нарядах или караулах, а не в храме. Мне вот интересно, а если ЧП какое, или вообще война не дай не приведи, сколько времени эти солдаты будут бежать до оружейки?
        Превратили армию в балаган какой то. Солдат служить должен, а не в церкви лоб поклонами отбивать.
        Варяг_0711
        1. РУСС Вчера, 15:59
          Цитата: Варяг_0711
          Превратили армию в балаган какой то. Солдат служить должен, а не в церкви лоб поклонами отбивать.

          Не ерничайте , те кому надо они на службе на своих постах и лбы поклонами не отбиваю уже с петровских времён, если не считать старообрядцев.
          РУСС
          1. Варяг_0711 Вчера, 16:16
            РУСС Сегодня, 15:59 ↑
            Не ерничайте , те кому надо они на службе на своих постах и лбы поклонами не отбиваю уже с петровских времён, если не считать старообрядцев.
            Для тех кто не служил сообщаю, что армия ВСЕГДА на боевом посту. Отбой у солдат должен быть в 22-00, когда он будет Рождество встречать? Он в это время или на боевом посту должен быть или в койке десятый сон смотреть. Или в связи с праздником солдатам подъем на следующий день отменим?
            И не хрен армию в балаган превращать, церкви они пусть на гражданке посещают сколько душе угодно.
            Варяг_0711
            1. РУСС Вчера, 19:15
              Цитата: Варяг_0711
              И не хрен армию в балаган превращать, церкви они пусть на гражданке посещают сколько душе угодно.

              Балаган у вас в голове
              РУСС
        2. vladfill Вчера, 18:40
          Почему бы не поучаствовать в шабаше, коли сам Гарант подсвечником выступает
          да к ручке лохматой, патриарховой, прислоняется...
          vladfill
      6. РУСС Вчера, 15:57
        Цитата: сибиралт
        Солдаты зимой ходят греться в храм. Что ж тут плохого?

        Вам тяжело принять,что большинство военнослужащих от чистого сердца приходят в храм?
        РУСС
        1. Пользователь Вчера, 16:09
          Мне тяжело принять то, что некоторые люди в интернете преподносят свои фантазии, как некий неоспоримый факт.
          Пользователь
      7. zloybond Вчера, 18:36
        плохого? собственно помню стоим мы в строю.... человек триста - примерно 50 человек мусульмане. И тут выводят как у нас повелось служителя секты РПЦ - ну собственно он всех поголовно давай дмком и водой. Мусульмане стоят оторопелые... а хрен вякнеш - министр стоит, начальник Академии... Короче. к чему я все это рассказал. Секта - дело добровольное - у нас в конституции так. А поголовно загонять - так хотя бы разделять... А так ... по бараньи получается.
        zloybond
    2. Геркулесыч Вчера, 15:21
      Не понял, статья просто констатация факта, или сожаление, о том что Православие у нас и в нас еще не убито? ??? belay
      Геркулесыч
      1. poquello Вчера, 16:07
        Цитата: Геркулесыч
        Не понял, статья просто констатация факта, или сожаление, о том что Православие у нас и в нас еще не убито? ??? belay

        нашу песню не задушишь, не убьёшь!
        Мурза Челубей считался непобедимым, а Пересвет без благословения Сергия не мог брать оружие, духовенство и армия должны быть рядом.
        poquello
        1. vladfill Вчера, 18:44
          Ну тогда должны быть в армии и муллы, и ксёндзы, и бонзы, и раввины, и пасторы,
          и политработники, и.....
          vladfill
          1. poquello Вчера, 18:48
            Цитата: vladfill
            Ну тогда должны быть в армии и муллы, и ксёндзы, и бонзы, и раввины, и пасторы,
            и политработники, и.....

            оно так и было, и сейчас к этому идёт
            poquello
            1. vladfill Вчера, 19:21
              Дешевле всех вывести за скобки и заставить работать закон: Религия отделена
              от государства - церковь от школы.
              vladfill
              1. poquello Вчера, 19:37
                Цитата: vladfill
                Дешевле всех вывести за скобки и заставить работать закон: Религия отделена
                от государства - церковь от школы.

                Вы смешиваете принуждение к религии с правом на вероисповедание.
                poquello
          2. РУСС Вчера, 19:17
            Цитата: vladfill
            Ну тогда должны быть в армии и муллы, и ксёндзы, и бонзы, и раввины, и пасторы,

            Муллы уже есть в армии как штатные сотрудники и у же с 2000-х годов
            РУСС
      2. zloybond Вчера, 18:37
        плохого? собственно помню стоим мы в строю.... человек триста - примерно 50 человек мусульмане. И тут выводят как у нас повелось служителя секты РПЦ - ну собственно он всех поголовно давай дмком и водой. Мусульмане стоят оторопелые... а хрен вякнеш - министр стоит, начальник Академии... Короче. к чему я все это рассказал. Секта - дело добровольное - у нас в конституции так. А поголовно загонять - так хотя бы разделять... А так ... по бараньи получается.
        zloybond
        1. DalaiLama Вчера, 21:34
          От них убыло?
          DalaiLama
    3. Rafaell Вчера, 15:51
      Да это подвиг. В 70-х я ходил на выборы строем.
      Rafaell
    4. Rafaell Вчера, 15:59
      В СССР офицер должен быть коммунистом, сейчас офицер должен быть верующим.
      Rafaell
      1. Doliva63 Вчера, 16:03
        "В СССР офицер должен быть коммунистом..."
        Doliva63
      2. poquello Вчера, 16:11
        Цитата: Rafaell
        В СССР офицер должен быть коммунистом, сейчас офицер должен быть верующим.

        никто не обязывает, но вера даёт стойкость духа
        poquello
        1. Татьяна Вчера, 17:23
          poquello
          вера даёт стойкость духа
          В чём вера в бога даёт стойкость духа и кому?
          Именно слабому духом даёт вера в сказочного бога т.н. и сказочную "стойкость" духа! Сильному духом и верой в правоту своего дела вера в бога не нужна!
          Не зря ведь есть народная пословица - "На бога надейся, асам не плошай!"
          Татьяна
          1. poquello Вчера, 18:40
            Цитата: Татьяна
            Не зря ведь есть народная пословица - "На бога надейся, асам не плошай!"

            этт не из той оперы, вот ещё одна
            "не богу молись, а за вёсла берись", обе помогают правильно веру понимать
            poquello
            1. Татьяна Вчера, 18:47
              Цитата: poquello
              Цитата: Татьяна
              Не зря ведь есть народная пословица - "На бога надейся, асам не плошай!"

              этт не из той оперы, вот ещё одна

              Почему это "не из той оперы"? Как раз из той!
              "не богу молись, а за вёсла берись", обе помогают правильно веру понимать
              И чем эта Ваша эклектика помогает "ПРАВИЛЬНО" веру понимать?
              Татьяна
              1. poquello Вчера, 18:50
                Цитата: Татьяна
                Цитата: poquello
                Цитата: Татьяна
                Не зря ведь есть народная пословица - "На бога надейся, асам не плошай!"

                этт не из той оперы, вот ещё одна

                Почему это "не из той оперы"? Как раз из той!
                "не богу молись, а за вёсла берись", обе помогают правильно веру понимать
                И чем эта Ваша эклектика помогает "ПРАВИЛЬНО" веру понимать?

                вера делу помогает, но дело не заменяет
                poquello
                1. Татьяна Вчера, 21:29
                  вера делу помогает, но дело не заменяет
                  Бог к делу отношения не имеет! И богов на свете пруд пруди! И у всех верующих их вера самая правильная! А кто с этим не согласен, то верующие в своего бога идут религиозной войною на верующих в другого бога! Сколько их в истории религиозных завоевательных войн было?! И кто верующих на войну отправлял? Их же посредники между их богом и верующими в него - а именно священнослужители!
                  РПЦ в России была при царе самым богатым землевладельцем и феодалом с крепостными душами. РПЦ выступила против отмены крепостного права Александром Освободителем в России. И, если не ошибаюсь, РПЦ не выступила против отречения Николая II.
                  Запомните, РПЦ при любом строе будет заниматься гедонизмом - стремлением обогащаться на верующих и на государстве.
                  Татьяна
                  1. poquello Вчера, 23:35
                    Цитата: Татьяна
                    Запомните, РПЦ при любом строе будет заниматься гедонизмом - стремлением обогащаться на верующих и на государстве.

                    чет-то песни знакомые

                    так коммунизм та ещё религия
                    poquello
                    1. Татьяна Сегодня, 01:49
                      poquello
                      так коммунизм та ещё религия
                      В м/л теории существуют методологические ошибки. Гипотезы "о будущем развитии будущего коммунизма" при рецензионной проверке на соответствие самому диалектико-материалистическому методу, с помощью которого якобы К. Маркс их построил, ему не соответствуют. Марксом допущены логические ошибки.
                      Первым ошибки в построении м/л теории сделал сам К.Маркс. Иногда мне кажется, что он сделал их умышленно. Недаром он был внуком двух раввинов. Про этнонациональную "движущую силу" государственного переворота и революции в России в 1917 году я вообще говорить не хочу - итак это всем известно!
                      Ну а христианство в этническом плане кто создал и зачем? А Вы про какую-то там "веру в коммунизм" толкуете!
                      Татьяна
      3. DalaiLama Вчера, 22:28
        Сейчас кататься на горных лыжах, раньше - играть в теннис. Иначе погон полковника не видать.
        DalaiLama
        1. DalaiLama Вчера, 22:48
          То же касается менеджеров среднего и высшего звена.
          DalaiLama
    5. zart_arn Вчера, 17:36
      А еще в е-ВРОПЕ откказываются ходить на двух ногах, есть, пить, испражняться, дышать, размножаться и т.д. , серьезно wassat , а если серьезно, всех православных с наступающим рождеством!
      З.Ы. А статье жирный минус за жеребятину.
      zart_arn
  2. svp67 Вчера, 14:33
    В человеке должна жить ВЕРА. Которая должна его облагораживать и вести к развитию. Но не в коей мере не человеконенавистничеству.
    svp67
    1. dsk Вчера, 14:58
      Здравствуйте Сергей!
      Цитата: svp67
      облагораживать и вести к развитию

      dsk
      1. svp67 Вчера, 15:05
        Цитата: dsk
        Здравствуйте Сергей!

        и Вам ЗДРАВСТВОВАТЬ. И спасибо за поздравления...
        svp67
    2. Fitter65 Вчера, 15:27
      Цитата: svp67
      В человеке должна жить ВЕРА. Которая должна его облагораживать и вести к развитию.

      Отсчет начинался от лета (года) именуемого “ЗВЕЗДНЫЙ ХРАМ”, в которое наши предки одержали Великую Победу над Аримией, страной Дракона (нынешний Китай), завершили длительную и кровопролитную войну, то есть СОТВОРИЛИ МИР. Очевидно, что событие было настолько важным и знАковым, что 7208 лет, вплоть до правления Петра I, Русь жила под знаком Календаря начинающего свой отсчет от СОТВОРЕНИЯ МИРА В ЛЕТО ЗВЕЗДНОГО ХРАМА, по которому, на момент этой публикации, идет 7526 лето.

      Но мы верим в доброго мальчика из прекрасной еврейской семьи...
      АНЕКДОТ:
      Суббота 12.58 у врат РАЯ стоят Иисус и апостол Пётр.
      Пётр-ну чё будем после ПХД(парко-хозяйственного дня)мутить?
      Иисус -ну можно уменя тут две полторашки амброзии есть..
      Пётр-Ништяк,Давай ты полторы минуты тут на воротах поторчи,всё равно ни кого уже не будет,ая за закусью мотанусь да Андруху с воблой позову(рыбачил однажды апостол Андрей.)
      Стоит Иисус врем я 12.59.58 начинает ворота закрывать,а тут нате вам из под кровати,мужичок ковыляет весь в стружках-опилках(плотник видать как Иосиф-не Сталин).ну пропуск показал,раз положено-проходи,и тут Иисуса заел вопрос,с чего людей в рай пускают?.и решил он спросить мужичка:" А за что вы в Рай попали?"
      Мужичок в ответ-Моего сына знает весь мир!!!
      Христос-ПАПА?!!
      Мужик-БУРАТИНО!!!!!!?
      Вы тут пишите Ротшильды,там мировое прравительство.Вот вам под носом ребята из Иудеи подсунули вам верование в простого еврейского мальчика Иисуса(33 года)который не женат,уже нонсенс для того времени,ни каким ремеслом не промышляет,только проповедует(кстате тут аналогия с В.И.Ульяновым-Лениным напрашивается) иведь все реально верят что так и было(прада про Ленина что-то сомниваются)...
      Fitter65
      1. svp67 Вчера, 15:38
        Цитата: Fitter65
        Но мы верим в доброго мальчика из прекрасной еврейской семьи...

        Каждый верит в то, во что верит....и это ЛИЧНОЕ дело каждого. Кто в этого мальчика, кто в другого, но то же из тех же мест, кто то в бесполый КОММУНИЗМ, но без Веры человек не может жить и плохо, когда её заменят ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ
        svp67
        1. Fitter65 Вчера, 15:43
          Цитата: svp67
          Каждый верит в то, во что верит....и это ЛИЧНОЕ дело каждого.

          Так верьте ,в то что верите!!!Что вы нам,когда слово против ,тыкаете в лицо БЕЗБОЖНИК?!!!
          Fitter65
          1. svp67 Вчера, 15:45
            Цитата: Fitter65
            Так верьте ,в то что верите!!

            Я и ВЕРУЮ. Храни Вас Бог и Удача.
            svp67
            1. Fitter65 Вчера, 16:29
              .
              Цитата: svp67
              Я и ВЕРУЮ. Храни Вас Бог и Удача.

              А я и верую в них в РЕАЛЬНЫХ СВЯТЫХ!!!
              "И без кожуха
              Из сталинградских квартир
              Бил «максим»,
              И Родимцев ощупывал лед.
              И тогда
              еле слышно
              сказал
              командир:
              — Коммунисты, вперед!.. Коммунисты, вперед!

              Мы сорвали штандарты
              Фашистских держав,
              Целовали гвардейских дивизий шелка
              И, древко
              Узловатыми пальцами сжав,
              Возле Ленина
              В мае
              Прошли у древка..."
              И меня хранит моя любовь к моей стране которую я берёг 31 без малого,моя семья ,и моя вера в МОЮ СТРАНУ...
              Мне одно интересно,почему православная церковь из тех кто отдал свою жизнь за победу над врагом,во время Великой Отечественной Войны ни кого не причислила к лику пусть даже страстотерпцев?..Что Зоя Космодемьянская не испытывала великих мук за други своя,или же Олег Кошевой не за веру свою(РОДИНУ) со товарищи принял муки адские.Конеччно по церковным канонам Николай Гастелло и Александр Матросов вообще грешники-они ведь специально (САМИ) решили убив себя(самоубийство-грех)УНИЧТОЖИТЬ ВРАГА,ИЛИ СПАСТИ ТОВАРИЩЕЙ.Это ведь не ВЕЛИКИЙ стратотерпец Николай который страну профукал.Это так пыль истории-так вот мы то помним эту"пыль"и Матросова,и Гастелло,и Космодемьянскую,и Талалихина ,и Амет-хан Султана,ти Егорова и Кантарию чтоб тут про них не писали.Вот они ПОДЛИННЫЕ СВЯТЫЕ,и реальное РОЖДЕСТВО РОССИИ это 9 мая!!А остальное повод по бухать прикрываясь своим правовереньем...Не смешите меня в комсомольско-молодёжном городе Комсомольск-на-Амуре до 2000-х годов не было ни одной церкви,а тут раз и Храм построили напротив гостиницы "Восход"-храм красивый не спорю.Правда как в народе говорят -про... ки не поскупились спонсировали строительство,согрешила,через дорогу перешла отмолила_для себя строили"...А ещё при этом храме монастырь строят- как его местные называют ? laughing
              Fitter65
              1. DalaiLama Вчера, 21:31
                В окопах атеистов не бывает. Слышали?
                DalaiLama
          2. vovanpain Вчера, 16:08
            Цитата: Fitter65
            Так верьте ,в то что верите!!!Что вы нам,когда слово против ,тыкаете в лицо БЕЗБОЖНИК?!!!

            У каждого своя вера уважаемый,как В.С. Высоцкий пел:
            Кто верит в Магомеда,кто в Аллаха,кто в Иисуса
            Кто ни во что не верит,даже в черта,назло всем.
            Не верите дело ваше,а уважать веру и верующих людей Коллега стоит,как и уважают атеистов.Каждому свое.Бог он в сердце,С праздником и Рождеством Христовым всех. hi
            vovanpain
            1. Fitter65 Вчера, 16:58
              Цитата: vovanpain
              Не верите дело ваше,а уважать веру и верующих людей Коллега стоит,как и уважают атеистов.Каждому свое.Бог он в сердце,

              А я как-то уничижительно отозвался о тех кто истинно верует?.Анекдот этот про Буратино расказывал истинно верующий Джигарханян,я просто процитировал. его слова.У ВАС Рождество,у НАС 9 МАЯ,у каждого свой праздник и свои святые!!! Поэтому с Рождеством Христовым и давайте уважать и чувства советских людей-благодаря им мы сейчас и живём.
              Fitter65
              1. vovanpain Вчера, 17:11
                Цитата: Fitter65
                У ВАС Рождество,у НАС 9 МАЯ,у каждого свой праздник и свои святые!!!

                Коллега,для меня 9 мая святой праздник,как и для Вас и многих людей.
                Цитата: Fitter65
                давайте уважать и чувства советских людей-благодаря им мы сейчас и живём.

                Абсолютно согласен с вами Коллега и эти люди для меня святые,а Бог он в сердце.С уважением Коллега! hi
                vovanpain
                1. Fitter65 Вчера, 17:16
                  Цитата: vovanpain
                  Абсолютно согласен с вами Коллега и эти люди для меня святые,а Бог он в сердце.С уважением Коллега!

                  Ну тут конечно можно подойти и с трибуны научного коммунизма-который кстате БОГА не отрицал.Всех благ ВАМ и с Рождеством ХРИСТОВЫМ!!!
                  Fitter65
                  1. zart_arn Вчера, 17:46
                    Вы , любезный, научный коммунизм изучали?
                    zart_arn
                    1. Татьяна Вчера, 18:06
                      Цитата: zart_arn
                      Вы , любезный, научный коммунизм изучали?

                      Да нет, конечно, не изучал! Он и о диалектическом материализме в философии, наверное, никогда не слышал и не знает вообще, что это такое. А также он, наверняка, ничего не слышал и о Гарвардском и Хьюстонском проекте США против России. А именно, как разрушение и расчленение России глобалисты будут осуществлять в будущем. И ведь действительно у них реализуется всё по их плану!
                      Татьяна
          3. dsk Вчера, 16:27
            "Вольному воля, а спасённым рай!"
            dsk
          4. Писсаро Вчера, 20:01
            А почему вас констатация факта оскорбляет?)))
            Писсаро
    3. Hoc vince Вчера, 16:41
      «Ведь что такое не праздновать Рождество как и любой другой христианский праздник… Этой традиции уже 2000 лет, а вот в таком виде уже 1500 лет для Европы – 1500 лет каждый год европейцы празднуют Рождество и другие праздники. И тут еврокомиссар, у которого вместо нагана смартфон какой-нибудь, приходит и говорит «вы должны сидеть дома, занавесить окна – ничего не показывать – и вообще сохранять скорбный вид, потому что праздника нет». Федор Бирюков
      Это не свобода. Это насилие.
      Hoc vince
  3. lwxx Вчера, 14:33
    Отче наш, Иже еси на небесех!
    Да святится имя Твое,
    да приидет Царствие Твое,
    да будет воля Твоя,
    яко на небеси и на земли.
    Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
    и остави нам долги наша,
    якоже и мы оставляем должником нашим;
    и не введи нас во искушение,
    но избави нас от лукаваго.
    Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
    Аминь. С рождеством, православные!
    lwxx
    1. Fitter65 Вчера, 15:34
      Переводить на современный не буду ибо забанят до 8 марта,а это не христианский праздник...
      Fitter65
    2. Hoc vince Вчера, 16:52
      Кругом рождественская мгла.
      Во мгле гудят колокола,
      И с ними в лад Слова звучат:
      «Мир на земле и счастья всем!».
      Я чувствовал, как в этот день,
      Жизнь городов и деревень
      Объединив, звучит призыв:
      «Мир на земле и счастья всем!»
      Hoc vince
  4. Boris55 Вчера, 14:38
    Одно из семи таинств церкви - это таинство соборования. Что оно и для чего оно: "...Соборование — одна из самых показательных магий, в которой людям демонстрируется как бы исцеление их душ (что и подтверждается некоторыми физическими исцелениями) методом манипуляции с персонифицированной частицей церковного «Духа», живущего в этих душах — мощью церковного эгрегора. В определённой мере церковники с помощью эгрегориальной магии могут “знать” (либо чуять) с какой частичкой церковного «Духа» они имеют дело в конкретной личностной душе[2], обращаясь к магии с конкретной личностью. В этом заключается суть церковной имитации взаимодействия Бога с личностной душой каждого ..." http://95.220.204.174/archive/page.php?id=50
    Boris55
    1. сибиралт Вчера, 14:49
      А что, до религии люди в кучу не собирались? belay
      сибиралт
      1. Boris55 Вчера, 14:52
        Цитата: сибиралт
        А что, до религии люди в кучу не собирались? belay

        Собирались и собираться будут. Вопрос - для чего?
        Boris55
  5. Altona Вчера, 14:55
    Все военнослужащие отдельной радиолокационной роты ЗВО были призваны в Вооружённые силы в 2017 году и в том же году приняты в послушники Валаамского монастыря. Двое из них являются семинаристами.
    ----------------------------------
    Мдаа, мир перевернулся.
    Altona
    1. DalaiLama Вчера, 21:45
      Значит для них нет проблем со стрельбой за горизонт. Усекаете?
      по поводу "перевернулся" - к фурсенко, "нацистские ученые" от идеологии вообще считали что она вогнутая, пока один христианин евангелист-лютеранин V-2 клепал, пользуясь трудами католика Циолковского.
      DalaiLama
  6. ВЕРЕСК Вчера, 14:57
    Тысячи?Что за л... писал? Однако не оскудела земля Русская кретинами.
    ВЕРЕСК
  7. bogart047 Вчера, 15:14
    Армия и государство должны быть отделены от церкви, и ее дорогой ганста-жизни.
    bogart047
    1. РУСС Вчера, 16:02
      Цитата: bogart047
      Армия и государство должны быть отделены от церкви, и ее дорогой ганста-жизни.

      Вы уже отказались на Украине от веры отцов, вот вам и прилетело "счастье".
      РУСС
      1. Viktor.12.71 Вчера, 16:26
        Вера отцов это язычество и поклонялись они Перуну.
        Viktor.12.71
        1. РУСС Вчера, 21:15
          Цитата: Viktor.12.71
          Вера отцов это язычество и поклонялись они Перуну.

          Это не вера это язычество .
          РУСС
          1. Viktor.12.71 Вчера, 21:17
            Чем отличается христианство от язычество? Там и там люди молятся дереву, картинкам, мертвым. Доказать существование Перуна, Иисуса так же невозможно как и подтвердить. Отличия не вижу.
            Viktor.12.71
            1. DalaiLama Вчера, 21:22
              Кто доказал что невозможно?
              DalaiLama
              1. Viktor.12.71 Вчера, 21:24
                А докажите существование бога.
                Viktor.12.71
                1. DalaiLama Вчера, 22:00
                  Цитата: Viktor.12.71
                  Доказать существование Перуна, Иисуса так же невозможно как и подтвердить.

                  Кто когда и где доказал что это так?
                  DalaiLama
                  1. Viktor.12.71 Вчера, 22:07
                    Доказать существование любого бога невозможно. Казнить нельзя миловать.
                    Viktor.12.71
                    1. DalaiLama Вчера, 22:09
                      Где доказательство этого? Тому кто решает можно все, и казнить и помиловать.
                      DalaiLama
                      1. Viktor.12.71 Вчера, 22:18
                        Ну так докажите существование бога, в чем проблема?
                        Viktor.12.71
                    2. DalaiLama Вчера, 22:25
                      Проблема в том что было употреблено слово "невозможно", вместо например "пока лично мне неизвестно чтобы кому-то это удалось".
                      DalaiLama
                      1. Viktor.12.71 Вчера, 22:35
                        Цитата: DalaiLama
                        Проблема в том что было употреблено слово "невозможно", вместо например "пока лично мне неизвестно чтобы кому-то это удалось".

                        Доказать существование бога невозможно, тут и спорить не о чем. За облаками космос, расслабьтесь, там нет птицеподобных людей с дворцами.
                        Viktor.12.71
                    3. DalaiLama Вчера, 22:42
                      Признайтесь что слово "невозможно" вами было употреблено неправильно. С вами никто не спорит. Где например в Бибилии написано про птицеподобных людей с дворцами? И насколько далеко он простирается?
                      DalaiLama
                      1. Viktor.12.71 Вчера, 22:51
                        Ну а где по библии находится бог? Откуда люди взяли образы ангелов? Все из библии.
                        Viktor.12.71
                    4. DalaiLama Вчера, 23:01
                      Кое-что по этому поводу написано, но однозначно утверждать нельзя. Ангелы это не люди. Насколько далеко и дотошно последние заглядывали в космос?
                      DalaiLama
            2. РУСС Вчера, 21:59
              Цитата: Viktor.12.71
              Чем отличается христианство от язычество?

              Язычество – религия политеистическая, христианство – монотеистическая.
              Христиане ищут Спасителя, язычники поклонятюся силам силам природы.
              В языческом культе существует жертвоприношение, в христианстве этого нет.
              Для язычества важна внешняя приверженность богам. В христианстве важно внутреннее ощущение человека.
              Бог у христиан лишен свойственных человеку слабостей. Языческие боги имеют пристрастия.
              Бог у христиан – синоним любви. Языческие боги часто воинственны.
              Язычники поклоняются силам природы. Христиане считают, что все силы природы подвластны Единому Богу.
              В язычестве поощряется колдовство, знахарство, волхвование и прочие магические ритуалы. В православии это считается грехом.
              Язычники носят амулеты и талисманы, христиане (кроме протестантов) – нательный крестик.
              В домах язычников много оберегов. У христиан для этого используются знаки христианской символики.
              Язычники верят в приметы. Христиане это отвергают.
              Язычники суеверны, христианам это чуждо.
              РУСС
              1. Viktor.12.71 Вчера, 22:15
                Цитата: РУСС
                Язычество – религия политеистическая, христианство – монотеистическая.

                Христианство не является монотеистической, вы верите что бога три. Это в монотеисме недопустимо. Пример иудаизм и ислам где бог один и точка.
                Цитата: РУСС
                Христиане ищут Спасителя, язычники поклонятюся силам силам природы.

                Девы Митра, Кришна, Ваал, Таммуз, другие боги и спасители, биографии которых в деталях совпадают с биографией Христа. Так что Вы неправы. Спаситель есть не только у Вас.
                Цитата: РУСС
                Для язычества важна внешняя приверженность богам. В христианстве важно внутреннее ощущение человека.

                Кто Вам такое сказал?
                Цитата: РУСС
                Бог у христиан лишен свойственных человеку слабостей. Языческие боги имеют пристрастия.

                Люди сделаны из образа и подобия бога, то есть по библии у бога те же желания что и у человека.
                Цитата: РУСС
                Язычники поклоняются силам природы. Христиане считают, что все силы природы подвластны Единому Богу.

                Опять бред, тот же самый Тор управлял погодой. Язычники поклонялись богам которые управляли погодой.
                Цитата: РУСС
                Язычники носят амулеты и талисманы, христиане (кроме протестантов) – нательный крестик

                Это разве не одно и тоже? Крести и амулет любой другой религий?
                Цитата: РУСС
                В домах язычников много оберегов. У христиан для этого используются знаки христианской символики.

                Одно и тоже.
                Цитата: РУСС
                Язычники верят в приметы. Христиане это отвергают.

                А вифлеемская звезда разве не примета? Приход антихриста и тому подобное?
                Цитата: РУСС
                Язычники суеверны, христианам это чуждо.

                Сжег библию, утопил икону спили крест, оскорбил бога. Вы ведь после этих действий ждете наказания? Чем ни суеверие?
                Viktor.12.71
  8. Egorovich Вчера, 15:14
    В Православном Храме худые мысли никогда не придут в голову человеку, там атмосфера совершенно другая, благодатная. Всех с наступающим Рождеством Христовым!!!
    Egorovich
    1. bogart047 Вчера, 15:20
      это научный факт или как обычно?
      bogart047
      1. Egorovich Вчера, 15:28
        Сходите и попробуйте, потом расскажите.
        Egorovich
        1. ВЕРЕСК Вчера, 15:54
          Вы о чём?Видели сотни военных в Храмах?Не смешите народ.Никто там небыл.И НЕ СОБИРАЕТСЯ.Парни и девчата службу бдят.После караула-отоспаться.Какой,нафиг,Храм?В Бога веруете-флаг Вам в руки и барабан на шею.Не будте таким наивным.
          ВЕРЕСК
          1. Egorovich Вчера, 15:56
            Слюни по миру не пускай, захлебнешься.
            Egorovich
            1. bouncyhunter Вчера, 16:09
              Егорыч , привет и с прошедшими и наступающими ! hi drinks Кто верует - тот понимает .
              bouncyhunter
              1. ВЕРЕСК Вчера, 16:17
                Не сошлись мы.Шестёрка в "дураке" и козырная-не имеет слова.
                ВЕРЕСК
                1. bouncyhunter Вчера, 16:25
                  Цитата: ВЕРЕСК
                  Шестёрка в "дураке" и козырная-не имеет слова.

                  Намёки твои пусть при тебе и останутся , Димыч . sad
                  bouncyhunter
                  1. ВЕРЕСК Вчера, 16:32
                    Намёки твои пусть при тебе и останутся Нет.Иногда буду сбрасывать.Не понравиться-охолони меня.Если что-я не против.Извини.Я пьян и пишу всякую чушь.Кстати-красивая женщина.Всё.Я на выходных ми счас ещё вдарю.Заколотило меня чуть.Не жалею.Всем-С Рождеством!Не чхать и не кашлять.А то забыли морозы за 30!.Удачи всем. hi
                    ВЕРЕСК
              2. Egorovich Вчера, 17:31
                Спасибо! Здоровья , тебе и благополучия!!! Просто, я не люблю, когда мне навязывают мнение, которое мне не по душе.
                Egorovich
            2. ВЕРЕСК Вчера, 16:15
              Мелочь всегда пытается достать толкового..Уловил?Спи спокойно.
              ВЕРЕСК
              1. Viktor.12.71 Вчера, 16:33
                Люди уже сомневаются в форме Земли, считают ее плоской. Докатились.
                Viktor.12.71
                1. DalaiLama Вчера, 21:27
                  Это где было написано?
                  DalaiLama
                  1. Viktor.12.71 Вчера, 21:57
                    Джордано Бруно, кончил плохо на костре. Галилео Галилей сгнил в темнице. Оба доказывали о что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот что противоречило догматам любой церкви. Земля в библии описана как плоскость, стоящая на неких основаниях, накрытая куполом неба и т.д. Люди той поры, когда создавалась библия, примерно так и представляли себе мироздание. Несогласных жестоко карали.
                    Viktor.12.71
                    1. DalaiLama Вчера, 22:13
                      Цитата: Viktor.12.71
                      Земля в библии описана как плоскость, стоящая на неких основаниях, накрытая куполом неба и т.д.

                      Где именно, в каком месте так написано?
                      DalaiLama
                2. РУСС Вчера, 22:00
                  Цитата: Viktor.12.71
                  Люди уже сомневаются в форме Земли, считают ее плоской. Докатились.

                  Дибилов во все времена хватает
                  РУСС
              2. Shahno Вчера, 17:23
                Приезжайте в Иерусалим., Вереск.
                Shahno
                1. Shahno Вчера, 19:04
                  Приезжайте, Вереск. Вам надо немного расширить ваш кругозор. Клянусь вам куст с вами говорить не будет.
                  Shahno
          2. ИНТЕР Вчера, 17:17
            Цитата: ВЕРЕСК
            После караула-отоспаться.Какой,нафиг,Храм?В Бога веруете-флаг Вам в руки и барабан на шею.Не будте таким наивным

            Вера или неверие дело каждого человека и не нужно кого то осуждать, верующий, будь он христианин, мусульманин в 1000 раз лучше атеиста. Но опять же верить или не верить дело каждого человека, каждый сам ответит и не стоит сатанистскими лозунгами портить настроение христианам в преддверии их праздника.
            ИНТЕР
          3. Писсаро Вчера, 20:05
            Забыл добавить: мамой клянусь!! :-)))
            Писсаро
          4. DalaiLama Вчера, 21:24
            Вы тут пишете за всех?
            DalaiLama
        2. Doliva63 Вчера, 16:33
          Цитата: Egorovich
          Сходите и попробуйте, потом расскажите.

          Я как-то ходил, будучи в патруле, от нехрен делать laughing На нас какой-то небритый мужик в чёрной униформе накинулся - типа, снимите шапки в храме! Я ему - ты очумел? Я - начальник патруля, обязан следить за соблюдением формы военнослужащими, а сам буду нарушать?! В Уставе перечислены случаи, когда военнослужащий обязан быть без головного убора, ваша церковь там не указана. Так штааа. Он - у нас свой устав. Или блюди или иди отсюда. Хренасе! Так-то я на территории своей Родины, где воинские уставы имеют статус федеральных законов, а твой устав - устав общественной организации типа общества анонимных алкоголиков. Он пыхтел на нас, пока не пригрозил ему доставлением в комендатуру. Вот такие впечатления остались laughing drinks
          Doliva63
          1. Писсаро Вчера, 20:33
            На каком основании гражданское лицо в комендатуру тащить то собирался?
            Писсаро
        3. bogart047 Вчера, 19:53
          спасибо, был. Действительно, непередаваемая атмосфера роскоши, чревоугдия, гордыни, лицимерия. Я уж как-нибудь без этого проживу...
          bogart047
    2. Fitter65 Вчера, 16:37
      Цитата: Egorovich
      В Православном Храме худые мысли никогда не придут в голову человеку, там атмосфера совершенно другая, благодатная.

      А что в карауле совершено другая атмосфера?Ведь только в карауле человек на посту это всё-ЧАСОВОЙ есть лицо неприкосновенное.И ведь это часовой имеет функции бога кого карать кого миловать.Часовой имеет право применять оружие-то есть карать как господь наш за грехи наши.ТОЛЬКО МОЙ БОГ-НЕ НАЗЫВАЕТ МЕНЯ РАБОМ!!!!!!
      Fitter65
      1. ВЕРЕСК Вчера, 16:42
        И ведь это часовой имеет функции бога кого карать кого А нефиг лезть на охраняемую территорию.
        ВЕРЕСК
      2. dsk Вчера, 18:44
        Цитата: Fitter65
        господь наш
        От Иоанна святое благовествование: 15:15-17 "Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедаю вам, да любите друг друга. "
        В молитвах мы сами часто называем себя рабами Божьими, из глубокого почтения и осознания "кто есть кто".
        "Спаси Господи и помилуй Богохранимую страну Российскую, власти и воинство ея." hi
        dsk
    3. vladfill Вчера, 18:56
      .Всех не надо бы, может все и не хотят этого вашего, наступающего. Вы уж сами
      атмосферой благодатной упивайтесь.....
      vladfill
  9. Million Вчера, 15:18
    Это наверное какое то важное достижение военнослужащих?
    Million
    1. Fitter65 Вчера, 17:03
      Цитата: Million
      Это наверное какое то важное достижение военнослужащих?

      Это можно уточнить про что было вами сказанно?
      Fitter65
  10. gerkost2012 Вчера, 15:44
    Все таки армия должна на праздники находиться в усиленном режиме боеготовности. Ведь супостаты тоже предполагают, что в праздники и выходные дни, целыми полками и дивизиями, российские военные находятся в храмах, театрах, гуляют- выпивают, на дискотеках и т д и т п А потому вполне возможен превентивный удар и тогда...Не будем забывать воскресенье 22 июня 1941г, с ошеломляющим для агрессора результатом. так же весьма поучительны события 31 декабря 2017г , когда после объявленной Верховным победы, какие то игиловские диверсанты, то ли "партнеры", приподнесли прямо под Новый год очень неприятный сюрприз, нанеся удар по авиабазе Хмеймим. И черт бы с ними, с поврежденными самолетами, но ведь были погибшие и раненые! И это наводит на серьезные размышления и выводы, а посему, полигоны и позиции, караулы и пр, вот чем должна заниматься армия.
    gerkost2012
    1. Комментарий был удален.
    2. dsk Вчера, 18:06
      Здравствуйте Герман!
      Цитата: gerkost2012
      должна заниматься армия

      Священники заменили упразднённых политруков. Кому-то же надо заниматься укреплением боевого духа армии.
      dsk
      1. albert Вчера, 20:22
        Едва ли от попов , боевой дух станет крепче..
        albert
        1. РУСС Вчера, 21:20
          Цитата: albert
          Едва ли от попов , боевой дух станет крепче..

          "В окопах не бывает атеистов"
          РУСС
      2. gerkost2012 Вчера, 22:23
        Что то я не припомню, чтобы наш политрук -замполит поднимал боевой дух у меня и моих товарищей. Но, спалось на политзанятиях очень хорошо. С батюшкой хуже, ведь если на политзанятиях взвод сидел, то на службе надо стоять и время от времени исполнять церковный ритуал.
        gerkost2012
  11. HIW Вчера, 15:46
    Вообще непонятно что творится.... Мозги у людей не работают - а как понимать что в писании сказано "не убий" ??? Ведь в писании никаких поправок нет, вроде того, что - за родину можно убить.... Там просто сказано - "Не убий". А попы боевые корабли перед спуском на воду благословляют и в военных частях на ратный труд благословляют. Не - я не против армии, я за армию, я против попов, которые не по своему писанию живут, в храмах торгуют, говорят одно делают другое. Им Христос сказал - что всякое царство разделившееся опустеет а они послушали его и поделились на христиан, католиков и ещё массу конфессий. Не наша это вера, обман один, не русское это всё
    HIW
    1. gerkost2012 Вчера, 16:11
      Да не в попе дело, а в Балде!
      gerkost2012
    2. azkolt Вчера, 16:39
      Скорее мозги не работают у вас. Почитайте Библию и тогда поймете про "не убий". Многие люди ошибаются, принимая слова Библии «Не убивай» как запрет войны. На самом деле, еврейское слово в тексте Исход 20:13 буквально значит «намеренное, предумышленное убийство другого человека со злобой». Бог часто приказывал израильтянам начинать войны против других народов (1 Царств 15:3; Иисуса Навина 4:13). Бог назначал смертельное наказание за многие преступления (Исход 21:12, 15; 22:19; Левит 20:11). Итак, Бог не против убийства вообще, а скорее против умышленного убийства. Война ни в коем случае не является хорошей вещью, но иногда она необходима. В мире, полном грешных людей (Римлянам 3:10-18), война неизбежна. Всю свою христианскую историю Русь воевала и воевала зачастую успешно и всегда перед битвой люди молились, всегда первое что строили это были храмы! Если вы посмотрите например в царские еще времена, то храмы усадебные дворян были всегда богаче и красивее , чем их усадьбы. А это повелось еще с тех времен, когда дворянство было служилое, т.е как современное офицерство
      azkolt
  12. ODERVIT Вчера, 15:51
    Возврат к тысячелетним традициям предков, разве это плохо?
    ODERVIT
    1. Пользователь Вчера, 16:19
      Ну так переезжайте в пещеру, предки тысячи лет там жили, откажитесь от науки, образования, медицины. По Вашей же логике будет просто отличная жизнь, или Вы обычный лицемер.
      Пользователь
      1. ODERVIT Вчера, 16:32
        Но, но без хамства. Где мне жить, что думать и писать решал и решаю я. Про лицемерство, наверно не подумавши сказано, хотелось бы так думать.
        ODERVIT
        1. Пользователь Вчера, 18:06
          Если Вам по душе православие, ничего против я не имеют, это же Ваше личное и тут никто не в праве указывать. А вот оправдывать наличие церквей в ВС традициями предков -- это не красиво. Я привел еще несколько, разве они хуже?
          Т.е. Вы говорите, что одно хорошо, ибо традиции. А я говорю, значит и второе хорошо, по той же причине. На это ответ - не не не, не так. Но аргумент то один и тот же. Значит, это одно может и хорошо, но причина точно не в традициях. Вот тут и лицемерие.
          Хотите решать где жить, что думать и писать? Справедливо. У меня та же точка зрения. И именно по этому я не люблю, когда людям навязывают конкретную религию. Чем хуже все остальные? Человек должен принимать такие решения добровольно и самостоятельно, будучи дееспособным т.е. взрослым. Но почему-то некоторые приверженцы религии считают ее агрессивное насаждение приемлемым и даже необходимым, в том числе и детям. Отсюда и негатив.
          Пользователь
          1. ODERVIT Вчера, 19:29
            Возможно. Каждый имеет право на свое понимание действительности и истории. Мой первый пост не преследовал никаких целей и никому ничего не навязывал. На весьма не вежливый отзыв может и не ответил, но вот совет жить в пещере и лицемерие, задело не скрываю. Подозреваю, что имею дело не с очень воспитанным и вежливым человеком.
            ODERVIT
            1. Пользователь Вчера, 20:53
              Вас задел мой ответ, а меня вся новость целиком. Я, в отличии от "тысяч военнослужащих ВС РФ", рождество не отмечаю, может по этому на людей в комментариях и бросаюсь.
              В любом случае, поздравляю Вас с наступающим праздником. И не стоит реагировать на каждую реплику в интернете, так никакого зла не напасешься (хотя этот совет скорее относится ко мне).
              Пользователь
              1. ODERVIT Вчера, 21:07
                Персонально ко мне обратились Вы. Ещё раз напоминаю о прозвучавшем слове "лицемерие". Это оскорбительно. Как же мне реагировать на обращение кого бы то ни было в интернете или личном общении моё личное дело и не надо пытаться давать советы. Могу надавать их сам вагон и маленькую тележку. Но в одном согласен, не стоит в преддверии праздника продолжать выяснять "кто правее".)))
                ODERVIT
      2. Fitter65 Вчера, 17:11
        Цитата: ODERVIT
        Возврат к тысячелетним традициям предков, разве

        Цитата: Пользователь
        Ну так переезжайте в пещеру, предки тысячи лет там жили, откажитесь от науки, образования, медицины. По Вашей же логике будет просто отличная жизнь, или Вы обычный лицемер.

        Вот тут товарищ "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" путает-огородный овощ с длинным корнем и трамвайную ручку-возврат к тысячелетним традициям не обязательно вернуться в пещеру,давйте помнить откуда мы пошли-а то как ваши соседи вон Чёрное море выкопали,а Крым не сровняли,теперь вот болееют сильно.
        Fitter65
        1. Пользователь Вчера, 18:16
          Очень интересно будет узнать откуда же некие "вы" или же "мы" пошли. Может только я один не знаю какой-то великой тайны и СССР был православным? Да и я оказывается что-то там путаю, а приплетать Украину в любую тему (у нас тут про храмы в ВС РФ, кстати) это значит нормально?
          Пользователь
        2. osoboye_mneniye Вчера, 22:17
          Цитата: Fitter65
          давйте помнить откуда мы пошли-а то как ваши соседи вон Чёрное море выкопали

          Наука говорит, что от обезьян... А религия говорит, что нет. И что Земля плоская и на трёх китах. А теперь попы освящают бесовские летательные машины, протыкающие при полётах небосвод, выкованный создателем, и улетающими за край земной тверди)))
          osoboye_mneniye
      3. РУСС Вчера, 21:21
        Цитата: Пользователь
        Ну так переезжайте в пещеру, предки тысячи лет там жили, откажитесь от науки, образования, медицины. По Вашей же логике будет просто отличная жизнь, или Вы обычный лицемер.

        Речь не об образе жизни ,а о традициях взаимосвязи православия и армии
        РУСС
        1. Пользователь Вчера, 22:29
          Речь о двойных стандартах. Сразу говорят:
          Возврат к тысячелетним традициям предков, разве это плохо?

          А потом выясняется, что возврат к одним традициям это хорошо, а к другим -- действительно плохо. Если нет аргументов, то так и пишите: ЭТО ХОРОШО, ПОТОМУ ЧТО Я ТАК ХОЧУ.
          Пользователь
        2. osoboye_mneniye Вчера, 22:35
          Цитата: РУСС
          Речь не об образе жизни ,а о традициях взаимосвязи православия и армии

          Почему взаимосвязь православия и армии имеет преимущество перед другими взаимосвязями (язычество, марксизм, атеизм итп)? Кстати, атеистов и адептов научного материализма (ведь в айфоны, планшеты и прочую нечисть верует больше народа, даже крестоносцы верят) больше, чем православных. А храмов всё равно больше строят, чем научных и производственных предприятий.
          Пичалька.
          osoboye_mneniye
    2. Viktor.12.71 Вчера, 16:34
      Остругай Перуна и молись, ничего плохого в этом не вижу. Главное не насаждать свой убеждения другим.
      Viktor.12.71
    3. Doliva63 Вчера, 16:35
      А че не дальше - к язычеству, например? Вот уж, действительно, родная религия была, а не привезённая из-за бугра.
      Doliva63
      1. Писсаро Вчера, 20:39
        Только в каждой деревне своя, а так да, родней некуда. Чужие жили уже в соседней деревне)
        Писсаро
        1. osoboye_mneniye Вчера, 22:20
          Цитата: Писсаро
          Только в каждой деревне своя, а так да, родней некуда. Чужие жили уже в соседней деревне)

          О, расскажите ка поподробнее... Очень интересно, каковы были различия между истуканами в соседних деревнях. Поясните.
          Мы же должны убедиться, что вы не трепло, а серьёзный человек))
          osoboye_mneniye
  13. Rafaell Вчера, 15:56
    Церковь много на себя берет. На всех мероприятиях поп или мулла, а то и вместе приходят.
    Rafaell
    1. DalaiLama Вчера, 21:56
      третьим меня или еще кого не позвали?
      DalaiLama
  14. ВЕРЕСК Вчера, 15:57
    Тысячи военнослужащих ВС РФ встречают Рождество в храмах Тупизм полный.ВО-Малость рулите новостями.
    ВЕРЕСК
  15. 452336 Вчера, 16:16
    Как скоротечно время. Кажется только вчера собирались в ленинской комнате и даже вывозили в поля передвижную. Сегодня батюшки машут кадилами, брызгают водой на ракеты и субмарины, а солдаты валом посещают храмы.
    452336
    1. Кент0001 Вчера, 20:26
      В чем противоречие сейчас? На Куликовом поле Пересвет против Челубея тоже выходи перекрестившись и под Ликом Спаса не рукотворного. И в ВОВ у многих крестики нательные были и Вера. Можно как угодно относиться к религии, но Православие во многом сформировало типаж Русского Воина, со времен Киевской Руси и это уже не возможно отрицать.
      Кент0001
      1. osoboye_mneniye Вчера, 22:26
        Цитата: Кент0001
        И в ВОВ у многих крестики нательные были и Вера.

        Что такое ВОВ??
        Крестики то были, только их в бой вела другая вера, с крестиками на связанная. А у европейцев крестиков попбле было всегда, но не было такой веры, какая вела русский, а после и советский народ. Потому и вот..
        Цитата: Кент0001
        Православие во многом сформировало типаж Русского Воина, со времен Киевской Руси и это уже не возможно отрицать.

        Впрочем как и язычество (уж оно поболе, чем православие поцарствовало), и как коммунизм. Так что утверждать, что именно православие внесло наибольший вклад в формирование типажа русского воина, никак не представляется возможным.
        Увы, мой друг.
        osoboye_mneniye
  16. viktorch Вчера, 16:24
    так победим, главное молится, арабы не дадут соврать
    viktorch
  17. Altona Вчера, 17:07
    Цитата: ВЕРЕСК
    Какой,нафиг,Храм?В Бога веруете-флаг Вам в руки и барабан на шею.Не будте таким наивным.

    ----------------------------
    Еще раз повторю свои тезисы:
    1) Не всякий храм является домом Бога
    2) Бог он в душе, а не в храме.
    Насчет солдат,религии.секулярности государства и прочего:
    1)Значит сидеть в Ленинской комнате утром 20 минут и слушать политинформацию-это тоталитарный совок и пропаганда, насилие над личностью и навязывание идеологии.
    2)Стоять в душном храме около 1,5 часов в вечернее время, постоянно креститься, свесив голову. Слушать нудное чтение молитвы батюшки - это преисполниться Божьей благодати,получить просветеление в душе и все такое.
    Altona
  18. Сергей Аверченков Вчера, 17:57
    Если кто-то верит - его право. Никакого чувства отторжения у меня это не вызывает. Но если кто-то захочет насильно затащить меня в храм... боюсь начнется гражданская война.
    Сергей Аверченков
    1. Комментарий был удален.
  19. Сергей Аверченков Вчера, 18:55
    Цитата: Dashout
    Цитата: Сергей Аверченков
    Если кто-то верит - его право. Никакого чувства отторжения у меня это не вызывает. Но если кто-то захочет насильно затащить меня в храм... боюсь начнется гражданская война.

    Насильно никто тащить не будет, это точно!
    А вот с другой стороны вы посмотрите, поневоле напрашивается мысль о сходстве между атеистами и геями: и те и другие крайне агрессивные, не терпят возражений - им кажется что они определяют миропорядок, все должны соответствовать их понятиям, иначе...!
    Вам не кажется? Ну пусть ты атеист - сиди и посапывай в тряпочку, кому на..., нужно твое участие? Нет, будут воевать! Не пора уже остыть, вспоминая ошибки 1917 года?

    Это славно, что насильно не будут, хотя я слышал о введении в школе уроков православия... Я прав или нет? Батюшки поняли, что меня перевоспитать не получится, так решили отыграться на моих детях, внуках? В этом случае опять же гражданская война. Верите и верите, я вам не мешаю и к вам не лезу - будьте так добры, не трогайте меня и мою семью.
    Геи вообще похожи на людей, что на вас, что на меня... Да, кстати, у меня жена атеист, как она может походить на гея? Чушь несете. Я абсолютно не агрессивен, но я хочу воспитать своих детей по образу и подобию своему, а вы агрессивно пропагандируете религию.
    Вашу последнюю фразу я легко повернуть против вас - "Ну пусть ты атеист (православный) - сиди и посапывай в тряпочку, кому на..., нужно твое участие? Нет, будут воевать!" Или вы считаете православных исключительным народом? Православные выше остальных? Хотя, может вы ортодокс... да мне все равно, хоть идолопоклонник.
    Сергей Аверченков
    1. osoboye_mneniye Вчера, 21:56
      Да, мракобесы - они же тёмные. Оттого и агрессивные. Не могут они свою веру сделать привлекательной для людей в 21-м веке. Потому и пихают насильственным образом. Как крестоносцы в средневековье.
      Но это и хорошо. Чем больше пихают, тем большее отторжение вызывает их учение.
      osoboye_mneniye
  20. Клаус Вчера, 20:11
    Хм, напомню всем: господа: вообще-то военные - одна из немногочисленных категорий людей, обязанности и долг которых предполагают без колебаний решить вопрос жизни и смерти: отдать свою жизнь или лишить жизни другого.
    Не зря наши далекие предки выходили на бой с хоругвями и служили молебны перед боем. Ожидание смерти - хуже самой смерти, а тем более, когда друг против друга выходят тысячи людей с колюще-режущим оружием, готовых рубить друг другу руки, ноги, головы, вспарывать животы и выпускать кишки. Видят друг друга и понимают, что их ждет... В отличии от пафосных легенд и пропагандистских брошюр, в реальной жизни, сильных духом людей не так много, и вот тут религия и вера играет огромную роль. И это есть факт.
    А еще, не плохо было бы вспомнить, откуда взялись Георгиевская лента и Андреевский флаг...
    Клаус
    1. osoboye_mneniye Вчера, 21:13
      Цитата: Клаус
      А еще, не плохо было бы вспомнить, откуда взялись Георгиевская лента и Андреевский флаг...

      Сильно извиняюсь за мою темноту, но насколько мне удалось изучить вопрос, я понимаю, что георгиевская лента аж при Екатерине II была учреждена. Если идти по тому пути что поклоняться надо тому, что подревнее, то действительно надо ходить с хоругвями... и ещё истукана-перуна перед боем выставлять))
      Вроде прогресс и развитие общества должны приносить в общество и в армию новые ценности. От истуканов к георгиевским лентам. От георгиевских лент к гвардейским лентам и символам свободного труда и народной славы. Итд.
      А вы предлагаете снова истуканам поклоняться. 21-й век на дворе, военно-воздушные силы уже стали военно-космическими, а вы всё за рясы попов держитесь, у которых земля на трёх китах стоит... позорище)))
      osoboye_mneniye
  21. Кент0001 Вчера, 20:20
    Это очень даже хорошо, главное что бы не по приказу, а по зову сердца и души.
    Кент0001
  22. Комментарий был удален.
  23. osoboye_mneniye Вчера, 21:04
    "Пресс-служба Западного военного округа сообщает о том, что около 4-х тысяч военнослужащих ВС РФ встретят Рождество в храмах Москвы и Московской области. Это около трёх десятков различных православных храмов, 12 из которых – войсковые."

    Мдаа... грустно это всё. Попы уже и до армии дотянулись. Вот где мракобесия этого ещё не хватало, так это в армии!
    А давайте ещё мечети и синагоги войсковые строить? Или у нас другие религии ущербные? Или у нас религиозное государство? Что вообще творится такое??
    osoboye_mneniye
    1. РУСС Вчера, 21:24
      Цитата: osoboye_mneniye
      Мдаа... грустно это всё. Попы уже и до армии дотянулись. Вот где мракобесия этого ещё не хватало, так это в армии!
      А давайте ещё мечети и синагоги войсковые строить? Или у нас другие религии ущербные? Или у нас религиозное государство? Что вообще творится такое??

      Что вас больше беспокоит , то что священники РПЦ в армии есть или то ,что нет войсковых синагог? Вы иудей? Так не проблема , молитесь по своему, вас ни кто к православию не принуждает .
      РУСС
      1. osoboye_mneniye Вчера, 22:05
        Цитата: РУСС
        Что вас больше беспокоит , то что священники РПЦ в армии есть или то ,что нет войсковых синагог? Вы иудей? Так не проблема , молитесь по своему, вас ни кто к православию не принуждает .

        Меня беспокоит и то и другое. Попы в армии - потому что попы несут смирение и мрак невежества в самую ответственную, технологически и морально развитую часть общества и государства.
        Отсутствие синагог - потому что если наша страна, являясь светским государством, отдаёт на государственном уровне предпочтение одной из религий, то этим демонстрирует ущербность других религий и готовит почву для религиозного раскола в армии и обществе. Почему в армии православные имеют возможность поклоняться своему истукану, а иудеи и прочие своим истуканам поклоняться не имеют возможности?
        И да, мы - не иудей. А почему вас это интересует?
        osoboye_mneniye
        1. DalaiLama Вчера, 22:23
          Цитата: osoboye_mneniye
          И да, мы - не ...

          А кто вы?
          DalaiLama
          1. osoboye_mneniye Вчера, 22:37
            Цитата: DalaiLama
            А кто вы?

            Мы - человек!
            osoboye_mneniye
            1. DalaiLama Вчера, 22:46
              В вопросах касаемо религии.
              У аврамических религий истуканов нет.
              DalaiLama
              1. osoboye_mneniye Вчера, 22:56
                Цитата: DalaiLama
                У аврамических религий истуканов нет.

                Неважно. Всё равно есть какой-то фетиш, которому поклоняются - мощи, иконы, храмы итп.
                Материалисты свободны от всех этих условностей. Поэтому они более свободные люди, чем поклоняющиеся.
                И материалисты верят в силу человеческого сознания, разума и интеллекта. Поэтому они могут создать более крепкое и здоровое общество, чем поклоняющиеся.
                Поклонение и подчинение фетишу это рабство души. Кому и зачем надо поработить души людей?
                Видите, тут всё тоньше, чем борьба истуканов, к которой вы сводите вопрос..
                osoboye_mneniye
                1. DalaiLama Вчера, 23:21
                  Важно. Фетиш это вообще из сексопатологии. А материалисты флаг на присяге зачем целуют?
                  Цитата: osoboye_mneniye
                  материалисты верят

                  в ситец, в кашемир во что именно? Как быть с энергией?
                  Цитата: osoboye_mneniye
                  материалисты верят в силу человеческого сознания, разума и интеллекта. Поэтому они могут создать более крепкое и здоровое общество, чем поклоняющиеся.

                  по меньшей мере спорное утверждение.
                  Кто сказал что нематериалисты не ценят разум и интеллект?
                  Что есть сознание?
                  DalaiLama
                  1. osoboye_mneniye Вчера, 23:47
                    Цитата: DalaiLama
                    Важно. Фетиш это вообще из сексопатологии.

                    Хм... ланна... обратимся к словарю Ушакова:
                    "Фетиш

                    фетиш, фетиша и (разг.) фетиша, муж. (франц. fetiche).

                    1. В верованиях первобытных племен - обожествляемая вещь (этнол.). Коллекция австралийских фетишей.

                    2. перен. Что-нибудь, пользующееся непререкаемым авторитетом, предмет безусловного признания, слепого поклонения (книж. неод.). «Наука потому и называется наукой, что она не признает фетишей...» Сталин (речь на 1 Всесоюзном совещании стахановцев). Неужели мы будем преклоняться перед... Отсталостью и делать из нее икону, фетиш? Сталин (речь на 1 Всесоюзном совещании стахановцев)."
                    Если вам сексопатология здесь чудится, то это по части фрейда, но никак не православия))
                    Цитата: DalaiLama
                    А материалисты флаг на присяге зачем целуют?

                    А верующие его не целуют что ли? А государственные символы вы с костями и сказочными картинками в окладах зачем путаете? Вы меня всё больше удивляете))
                    Цитата: DalaiLama
                    в ситец, в кашемир во что именно? Как быть с энергией?

                    Я вас не понимаю. Выражайтесь яснее. Потрудитесь задать вопрос полностью - с подлежащим, сказуемым, обстоятельством, итп - ну как в школе учили. Напрягитесь..
                    Цитата: DalaiLama
                    Кто сказал что нематериалисты не ценят разум и интеллект?

                    Я сказал, что религиозные нематериалисты не "не ценят", а именно не веруют в разум и интеллект человека, поскольку поклоняются сверхъестественному и потустороннему, не имеющему научного объяснения. Вы же не будете с этим утверждением спорить?
                    Цитата: DalaiLama
                    Что есть сознание?

                    Сознание - это отчёт в своих помыслах и действиях. У материалистов с сознанием дело обстоит лучше, чем у верующих, поскольку помыслы и действия, происходящие на материалистической основе являются более упорядоченными, поскольку подчинены собственным или выработанным обществом идеям и целям, в отличие от религиозных идей и целей, навязываемых массам узкой группой лиц, эти идеи не поддерживающих и целям не следующих, да ещё при лобировании на государственном уровне.
                    osoboye_mneniye
  24. Теренин Вчера, 21:11
    Цитата: Пользователь
    Мне тяжело принять то, что некоторые люди в интернете преподносят свои фантазии, как некий неоспоримый факт.

    Не переживайте, это потому, что в инете никакой ответственности за "базар" нет, тявкнул и "в кусты". Как правило, непосредственно в коллективе эти "аналитики" выглядят бледно.
    Теренин
    1. РУСС Вчера, 21:25
      Цитата: Теренин
      Не переживайте, это потому, что в инете никакой ответственности за "базар" нет, тявкнул и "в кусты". Как правило, непосредственно в коллективе эти "аналитики" выглядят бледно.

      Вы с себя пример привели? Браво , молодец, мало кто в этом признаётся.
      РУСС
      1. osoboye_mneniye Вчера, 22:07
        Цитата: РУСС
        Вы с себя пример привели? Браво , молодец, мало кто в этом признаётся.

        Вы не поняли. Это он про вас. Это же всем ясно, кроме вас одного.
        Срочно меняйтесь))
        osoboye_mneniye
  25. Высота Вчера, 22:11
    Цитата: сибиралт
    Солдаты зимой ходят греться в храм. Что ж тут плохого?

    Промолчал бы - сошел бы за умного. (С)
    Высота
  26. Высота Вчера, 22:42
    Цитата: Варяг_0711
    РУСС Сегодня, 15:59 ↑
    Не ерничайте , те кому надо они на службе на своих постах и лбы поклонами не отбиваю уже с петровских времён, если не считать старообрядцев.
    Для тех кто не служил сообщаю, что армия ВСЕГДА на боевом посту. Отбой у солдат должен быть в 22-00, когда он будет Рождество встречать? Он в это время или на боевом посту должен быть или в койке десятый сон смотреть. Или в связи с праздником солдатам подъем на следующий день отменим?
    И не хрен армию в балаган превращать, церкви они пусть на гражданке посещают сколько душе угодно.


    А Вам не известна такая истина:Богу - Богово, а Цезарю - цезарево! Нужно не критиковать истины, а нужно научиться их понимать. Но, тут соглашусь с тем, что чтобы их понимать, человеку нужно другое мышление, диалектическое, иначе тупик. Не нужно подходить к проблеме прямолинейно, мы же есть разумные.
    Высота
    1. osoboye_mneniye Вчера, 23:14
      Цитата: Высота
      А Вам не известна такая истина:Богу - Богово, а Цезарю - цезарево! Нужно не критиковать истины, а нужно научиться их понимать.

      Если в ход пошли поговорки, да ещё выданные за истину, значит внятные аргументы подходят к концу..))
      Как можно понимать поговорки как истину? Что вы такое рассказываете??
      Цитата: Высота
      чтобы их понимать, человеку нужно другое мышление, диалектическое, иначе тупик.

      Чтобы поговорки понимать, нужно диалектическое мышление?
      Ланна... берём академическое определение диалектического мышления:
      "греч. dialektike — искусство спорить] — форма мышления, обеспечивающая познание действительности и упорядочивание представлений у детей. Д. м. может осуществляться с помощью различных механизмов. Один из таких механизмов, позволяющий ребенку осуществлять самостоятельное движение в системе знаний, складывается уже в дошкольном возрасте. Он представляет собой структуру переработки информации, позволяющую оперировать отношениями оппозиции. Эти отношения входят в структуру любого учебного предмета и любой деятельности. Структуры Д. м., возникающие у дошкольников, продолжают функционировать в школьном возрасте и у взрослых субъектов в ситуациях, предполагающих творческое решение задач в различных сферах: науке, технике и искусстве. Возможность применения диалектических действий дошкольниками обусловлена формированием комплексных представлений, отражающих один и тот же объект в совокупности его многообразных свойств и отношений, в том числе противоречивых. Схемы таких действий широко представлены в фольклоре, адресованном детям: сказках, загадках и т. д...."
      Источник https://vocabulary.ru/termin/dialekticheskoe-mysh
      lenie.html
      И вот теперь скажите мне, кто из нас двоих очень молодой человек (это же для детей, в первую очередь, ваше диалектическое мышление), и кто как не вы, пытается отразить обсуждаемый вопрос в совокупности многообразных противоречивых свойств и отношений, а именно - поговорок и истин??))) И какое отношение эти ваши попытки имеют к вопросу об уместности попов в армии??
      osoboye_mneniye
  27. Высота Вчера, 22:47
    Цитата: osoboye_mneniye
    Цитата: DalaiLama
    А кто вы?

    Мы - человек!

    Наверно, очень молодой человек?!
    Высота
    1. osoboye_mneniye Вчера, 23:01
      Цитата: Высота
      Наверно, очень молодой человек?!

      Наверное, вы поклонник Конана Дойля?
      Иначе откуда такие отвлечённые от реальности предположения?))
      osoboye_mneniye
  28. Высота Вчера, 23:16
    Цитата: osoboye_mneniye
    Цитата: Высота
    Наверно, очень молодой человек?!

    Наверное, вы поклонник Конана Дойля?
    Иначе откуда такие отвлечённые от реальности предположения?))

    По существу говори, если есть что сказать. Домыслы твои не интересны.
    Про реальность расскажи, ты спец.
    Высота
    1. osoboye_mneniye Вчера, 23:24
      Цитата: Высота
      По существу говори, если есть что сказать. Домыслы твои не интересны.

      Вот уже и на ты перешли? Какая прелесть))
      Вы получаете от меня столь же существенные ответы, сколь существенны ваши вопросы.
      Про реальность рассказываю: Хотите получать умные ответы - задавайте умные вопросы... если у вас получится))
      osoboye_mneniye
  29. Высота Вчера, 23:32
    Цитата: osoboye_mneniye
    Богу - Богово, а Цезарю - цезарево!


    Тогда говорит им: чье это изображение и надпись? Они сказали Ему: кесаревы. Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. И дивились Ему» (Мк.12:13-17).

    Если цитаты из писания - это поговорки, то я младенец.

    Про диалектику. Чтобы понятней, то существует такое сравнение: нужно смотреть на потолок, но отталкиваться от плинтуса и тогда в жизни многое покажется подарком. Как-то так.
    Высота
    1. osoboye_mneniye Сегодня, 00:09
      Цитата: Высота
      Если цитаты из писания - это поговорки, то я младенец.

      Вы не обижайтесь только. Но если писание преподносится вами как истина, то при этом вы отрицаете достижения науки, пока что гораздо более внятно объясняющей положение дел и приносящей реальной пользы в этом мире, чем писание. БОльшую часть населения России такое положение дел никак устроить не может. Всё это большинство неминуемо будет воспринимать писание не как исторический документ, как как сказки-былины. От того, что в былинах есть Киев и князь Владимир, никто не считает возможным всю остальную иносказательную часть принимать за документальную истину.
      Очень надеюсь, что вы со мной в этом согласитесь.
      В общем младенец вы или нет, это определять не вам, а вашему сознанию. А оно пока у вас теряется в реальности))
      Цитата: Высота
      Про диалектику. Чтобы понятней, то существует такое сравнение: нужно смотреть на потолок, но отталкиваться от плинтуса и тогда в жизни многое покажется подарком. Как-то так.

      Вы меня, очень молодого, конечно, простите в очередной раз... но я вам дал внятное официально всеми признанное определение и толкование определения диалектики, а вы так и не осмыслив его, рассказываете, что "существует такое сравнение:")))
      Где существует? Кто сказал, что оно вернее академического определения и толкования? Что вы куда-то увиливаете всё??)) Вы серьёзные термины и определения пытаетесь понять и пояснить как питекантроп - на пальцах)
      Но если я вас правильно понял, то вы имеете ввиду, что надо ставить перед собой реальные задачи - не про порхание у потолка мечтать, а думать, как бы получше оттолкнуться от плинтуса. Но согласитесь, что для материалиста это более посильная задача, поскольку она сугубо практическая, а для решения практических задач требуются знания, которые религия предлагает заменять верой в потустороннее и в писания.
      osoboye_mneniye
  30. Высота Вчера, 23:34
    Цитата: osoboye_mneniye
    Цитата: Высота
    По существу говори, если есть что сказать. Домыслы твои не интересны.

    Вот уже и на ты перешли? Какая прелесть))
    Вы получаете от меня столь же существенные ответы, сколь существенны ваши вопросы.
    Про реальность рассказываю: Хотите получать умные ответы - задавайте умные вопросы... если у вас получится))

    От тебя мне ничего не нужно.
    Высота
    1. osoboye_mneniye Сегодня, 00:15
      Цитата: Высота
      От тебя мне ничего не нужно.

      Вам от меня нужна истина. Просто ваше сознание ещё не готово для получения истины. Но вы её получите обязательно))
      Поскольку на "вы" с незнакомыми вас обращаться не научили, то подозреваю, что очень молодой человек не я, а вы)) Я очень рад этому, поскольку у вас впереди ещё достаточно долгая жизнь, чтобы успеть познать истину.
      Да пребудет с вами мир!
      osoboye_mneniye
      1. Высота Сегодня, 00:39
        Да стараюсь я обращаться на Вы, да не всегда это получается, после этого обращения как будь-то тянешься руку поцеловать. А так, я и к друзьям и врагам всегда на ты. Ну, а если чем обидел, извиняй. И за добрые пожелания спасибо. Тоже мира желаю!
        Высота
  31. Высота Вчера, 23:57
    Цитата: ВЕРЕСК
    И ведь это часовой имеет функции бога кого карать кого А нефиг лезть на охраняемую территорию.

    А начальник караула или разводящий? Три бога? Нарушается закон единства. Не устоит тот дом...
    А точнее, начальник караула если захочет, то всех поимеет.
    Высота
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