Тысячи военнослужащих ВС РФ встречают Рождество в храмах

Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка примут участие в праздничной литургии в главном храме Сухопутных войск – в московском Храме Преображения Господня. Артиллеристы гвардейского салютного дивизиона ЗВО встретят Рождество в войсковом Храме Иоанна Воина, расположенном на территории части. Для офицеров и солдат Кантемировского танкового, Таманского мотострелкового и Севастопольского мотострелкового соединений рождественские богослужения проведут четверо помощников командиров частей по работе с верующими военнослужащими в войсковых храмах или молельных комнатах.

Все военнослужащие отдельной радиолокационной роты ЗВО были призваны в Вооружённые силы в 2017 году и в том же году приняты в послушники Валаамского монастыря. Двое из них являются семинаристами.