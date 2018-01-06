Тысячи военнослужащих ВС РФ встречают Рождество в храмах
Пресс-служба Западного военного округа сообщает о том, что около 4-х тысяч военнослужащих ВС РФ встретят Рождество в храмах Москвы и Московской области. Это около трёх десятков различных православных храмов, 12 из которых – войсковые.
Пресс-служба ЗВО:
Тысячи военнослужащих встретят Православное Рождество и в других регионах России. Так, военнослужащие радиотехнического подразделения ВС РФ примут участие в рождественском молебне в Спасо-Преображенском монастыре Валаама.
Из материала:
Это уникальное подразделение, в котором с 1995 года служат именно послушники монастыря, занимаясь не только боевой и иными военными видами подготовки, но церковными службами.
Пресс-служба ЗВО:
Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка примут участие в праздничной литургии в главном храме Сухопутных войск – в московском Храме Преображения Господня. Артиллеристы гвардейского салютного дивизиона ЗВО встретят Рождество в войсковом Храме Иоанна Воина, расположенном на территории части. Для офицеров и солдат Кантемировского танкового, Таманского мотострелкового и Севастопольского мотострелкового соединений рождественские богослужения проведут четверо помощников командиров частей по работе с верующими военнослужащими в войсковых храмах или молельных комнатах.
Тысячи военнослужащих встретят Православное Рождество и в других регионах России. Так, военнослужащие радиотехнического подразделения ВС РФ примут участие в рождественском молебне в Спасо-Преображенском монастыре Валаама.
Из материала:
Все военнослужащие отдельной радиолокационной роты ЗВО были призваны в Вооружённые силы в 2017 году и в том же году приняты в послушники Валаамского монастыря. Двое из них являются семинаристами.
Это уникальное подразделение, в котором с 1995 года служат именно послушники монастыря, занимаясь не только боевой и иными военными видами подготовки, но церковными службами.
Использованы фотографии: МО РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти