Япония для "самообороны" приобретёт крылатые ракеты класса "воздух-поверхность"

Японский премьер Синдзо Абэ заявил о фактической готовности власти пойти на внесение изменений в конституцию страны. Речь главным образом идёт об исключении из основного документа страны пункта о запрете наличия наступательных вооружений. На сегодняшний день Япония де-юре имеет силы самообороны, которые призваны защищать собственные рубежи. Премьер Абэ при этом настаивает, что у Японии должны появиться вооружения, которые «расширят возможность для самообороны».К таким вооружениям Синдзо Абэ относит крылатые ракеты «воздух-земля» («воздух-поверхность») большой дальности. Сама возможность появления таких ракет говорит о том, что власти Страны восходящего солнца принципиально готовы использовать авиацию для нанесения ударов по территории другого государства или его кораблям в нейтральных водах.В японских СМИ сообщается, что весной наступившего года в госбюджете будут заложены средства на приобретение ракет класса «воздух-земля». При этом в правительстве отметили, что это якобы никак не скажется на японской военной «сугубо оборонительной» доктрине. Такое заявление выглядит явным лукавством, так как появление ракет указанного класса автоматически переформатирует оборонительную концепцию на наступательную (или как минимум оборонительно-наступательную).Ранее в американской прессе появлялись материалы о том, что США могут реализовать для Японии партию крылатых ракет. В частности, фигурировали крылатые ракеты AGM-84E SLAM (усовершенствованная модификация «Гарпуна»).