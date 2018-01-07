14:42 07 января

Япония для "самообороны" приобретёт крылатые ракеты класса "воздух-поверхность"

Японский премьер Синдзо Абэ заявил о фактической готовности власти пойти на внесение изменений в конституцию страны. Речь главным образом идёт об исключении из основного документа страны пункта о запрете наличия наступательных вооружений. На сегодняшний день Япония де-юре имеет силы самообороны, которые призваны защищать собственные рубежи. Премьер Абэ при этом настаивает, что у Японии должны появиться вооружения, которые «расширят возможность для самообороны».

К таким вооружениям Синдзо Абэ относит крылатые ракеты «воздух-земля» («воздух-поверхность») большой дальности. Сама возможность появления таких ракет говорит о том, что власти Страны восходящего солнца принципиально готовы использовать авиацию для нанесения ударов по территории другого государства или его кораблям в нейтральных водах.

В японских СМИ сообщается, что весной наступившего года в госбюджете будут заложены средства на приобретение ракет класса «воздух-земля». При этом в правительстве отметили, что это якобы никак не скажется на японской военной «сугубо оборонительной» доктрине. Такое заявление выглядит явным лукавством, так как появление ракет указанного класса автоматически переформатирует оборонительную концепцию на наступательную (или как минимум оборонительно-наступательную).


Япония для "самообороны" приобретёт крылатые ракеты класса "воздух-поверхность"


Ранее в американской прессе появлялись материалы о том, что США могут реализовать для Японии партию крылатых ракет. В частности, фигурировали крылатые ракеты AGM-84E SLAM (усовершенствованная модификация «Гарпуна»).

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 21

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:12
    . Премьер Абэ при этом настаивает, что у Японии должны появиться вооружения, которые «расширят возможность для самообороны».

    Знаем... проходили эту вашу самооборону в нашей истории...дальше больше...аппетит японской военщины будет только расти.Дальневосточный регион накачивается вооружением под завязку...еще одна бочка с бензином для начала войны пригодится.
    Тот же ЛЕХА
    1. 210окв Сегодня, 07:21
      Вопрос "северных территорий "жабой душит...
      210окв
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:26
        о чём разговор то? ну купят...имеют право. Ын вот, к примеру,водородную бомбу сделал... с чего японцам не купить чего нибудь?
        андрей юрьевич
        1. мыслитель Сегодня, 10:22
          Правильно, с военным бюджетом в $45,7 миллиардов, "гуляй" не хочу.
          мыслитель
    2. xetai9977 Сегодня, 10:49
      А что, не имеют права купить себе ракеты? Может вообще им распустить армию в угоду пользователям сайта?
      xetai9977
      1. sabakina Сегодня, 11:08
        Вообще то у них нет армии. Есть силы самообороны. Учите матчасть.
        sabakina
      2. Николай Фёдоров Сегодня, 12:18
        Цитата: xetai9977
        А что, не имеют права купить себе ракеты? Может вообще им распустить армию в угоду пользователям сайта?

        Они вообще не имеют права иметь армию, т.к. после 2 сентября 1945 года (Вы, конечно, помните, что было 2 сентября 1945 года на крейсере "Миссури") японцы объявили, что они отныне не агрессивны, ни на кого нападать не собираются, армия им не нужна и наступательное оружие им не нужно. Крылатые ракеты "Воздух-земля" вроде как на чисто оборонительное оружие не тянут.
        Николай Фёдоров
    3. ЮБОРГ Сегодня, 11:55
      Они видимо по себе стрелять собрались, не как иначе!? laughing
      ЮБОРГ
      1. Лексус Сегодня, 14:03
        Они видимо по себе стрелять собрались, не как иначе!?

        Есть у них такая традиция laughing
        Лексус
  2. No pasaran Сегодня, 07:24
    Ранее в американской прессе появлялись материалы о том, что США могут реализовать для Японии партию крылатых ракет.
    И все довольны!Самураи с ракетами,янки с долларами своими любимыми!!!
    No pasaran
  3. VAGNER Сегодня, 07:38
    США начали конкретно "доить" Японию и Южную корею! Трамп Ыну в душе очень благодарен..Хитрый рыжий лис!
    VAGNER
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:39
    ... ипенцы вооружаются полным ходом...
    a.s.zzz888
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:43
    С учетом того, что Японцы очень много могут производить сами, то им достаточно только получить от сша на ракеты документацию, и создать свою версию. Тогда у нас и у Китайцев станет на порядок больше проблем.
    Геркулесыч
    1. Мих1974 Сегодня, 07:46
      Нифига, советую "загуглить" карту Джапии lol их даже Ын с его "стремными "ракетами и хз каким зарядами может "поджарить" враз и навсегда, а уж про Китай и говорить не серьезно - те гарантированно много раз Джапию на Нуль умножат. laughing
      Мих1974
  6. Rusland Сегодня, 08:09
    Валяйте, а чего стесняться, кумир перед глазами и острова в дали видны. Встречу подготовим.
    Rusland
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 08:33
    Чем их силы самообороны принципиально отличаются от обычной армии - союзника США ? Стандарты теже , задачи теже - выполнить нужную старшим товарищам задачу в своём секторе ответственности , конечная цель таже - своим пушечным мясом проложить дорогу бравым рэмбо-янки . А если этому противоречит какая -то писулька - то её можно проигнорировать или изменить
    КВУ-НСвД
  8. Волька Сегодня, 10:18
    джапы приобретут ракетки чтобы создать свои, реваншистские устремления однако превалируют
    Волька
  9. Zomanus Сегодня, 10:48
    Да пускай покупают. Оно же понятно, что в случае чего
    решать будут не эти ракеты.
    Да в том регионе при любом варианте замеса решать будут не просто ракеты.
    Zomanus
  10. Mavrikiy Сегодня, 11:27
    Япония для "самообороны" приобретёт крылатые ракеты класса "воздух-поверхность"

    Главное не останавливаться на достигнутом. Приобрести у Индии СЯОС. Иначе самооборона не вытянет безопаснось "страны пятнышка".
    Подозреваю ООН промолчит или поправку примет.
    Mavrikiy
  11. Джек О’Нилл Сегодня, 11:47
    При обороне, как ни странно - так же нужны наступательные вооружения!
    Глухая оборона - это смерть! При обороне важно суметь и контратаковать, для чего и нужны наступательные средства! Японцы это прекрасно понимают, ребята умные!
    Джек О’Нилл
  12. Старый26 Сегодня, 13:16
    Цитата: КВУ-НСвД
    Чем их силы самообороны принципиально отличаются от обычной армии - союзника США ? Стандарты теже , задачи теже - выполнить нужную старшим товарищам задачу в своём секторе ответственности , конечная цель таже - своим пушечным мясом проложить дорогу бравым рэмбо-янки . А если этому противоречит какая -то писулька - то её можно проигнорировать или изменить

    А ничем. Чисто политическая отмазка. Вроде как раз "силы самообороны", то значит только для обороны. При этом авиация оснащена ударными самолетами.
    Но если действовать по закону, то японцы должны только отменить статью конституции. И "силы самообороны" автоматически станут японской императорской армией.
    Современные технологии позволят Японии в очень короткий срок начать производство крылатых ракет. Если уж Южная Корея это делает, то Японии, что называется сам бог велит. Единственно, что может быть со стороны США - это запрет на определенные типы ракет с определенными характеристиками. Что в принципе и есть сейчас в Южной Корее.

    Цитата: Мих1974
    Нифига, советую "загуглить" карту Джапии lol их даже Ын с его "стремными "ракетами и хз каким зарядами может "поджарить" враз и навсегда, а уж про Китай и говорить не серьезно - те гарантированно много раз Джапию на Нуль умножат. laughing

    Нифига Ын не сможет. Первый удар в несколько ракет может и нанесет. Но после этого у него уже не будет чем и по кому стрелять. А наличие наступательных вооружений - это действительно дополнительная головная боль и для нас, и для КНР. Поэтому не стоит так шапкозакидательски к этому относится

    Цитата: Mavrikiy
    Япония для "самообороны" приобретёт крылатые ракеты класса "воздух-поверхность"

    Главное не останавливаться на достигнутом. Приобрести у Индии СЯОС. Иначе самооборона не вытянет безопаснось "страны пятнышка".
    Подозреваю ООН промолчит или поправку примет.

    Ну для этого Японии надо, как и той же КНДР только выйти из ДНЯО. Опыты по лазерной технологии обогащения урана они проводили лет 20 назад. После эксперимента установка была поставлена под контроль МАГАТЭ
    Старый26
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