14:41 07 января

Опрос: количество шведов, поддерживающих идею вступления в НАТО, уменьшилось

Все меньше жителей Швеции считают, что королевству нужно вступить в Североатлантический альянс, приводит ТАСС результаты опроса, проведенного социологическим центром Ipsos.



«Если год назад 40% респондентов были против того, чтобы Швеция становилась членом Североатлантического альянса, то в декабре 2017 года их число увеличилось до 44%. Лишь 31% опрошенных полагают, что королевству следует присоединиться к НАТО. Это на 4% меньше, чем в 2016 году», – говорится в сообщении.


В течение нескольких лет анализ показывал, что сопротивление идее вступления в НАТО ослабло и что все больше людей не уверены в этом вопросе, а также раздумывают о присоединении. Теперь же, как кажется, эта тенденция нарушена, а общественное мнение движется в сторону скептицизма в отношении НАТО,
отметил сотрудник центра Давид Алин.

Также участникам опроса был задан вопрос, смогут ли силы НАТО прийти на помощь Швеции в случае реальной угрозы. Почти половина респондентов (46%) дали положительный ответ. Противоположного мнения придерживаются 22% опрошенных.

Кроме того, исследователи указали на то, что шведы по-прежнему мало доверяют вооруженным силам собственной страны: более половины опрошенных (51%) заявили, что сомневаются в способности военных противостоять иностранному вторжению. Соответствующий показатель годичной давности (декабря 2016 г) составил 66%. При этом число тех, кто верит в ВС королевства, выросло с 10 до 14 процентов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Pirogov Сегодня, 13:10
    Умнеют шведы это хорошо.
    Pirogov
    1. Идущий Сегодня, 13:18
      Цитата: Pirogov
      Умнеют шведы это хорошо.


      Но морально разложились до не могу , будущего нет.
      Идущий
      1. vovanpain Сегодня, 13:28
        Цитата: Идущий
        Но морально разложились до не могу , будущего нет.

        Ну так каков король,таково и королевство. laughing
        vovanpain
        1. LSA57 Сегодня, 14:08
          Цитата: vovanpain
          Ну так каков король,таково и королевство.

          ну как то так



          LSA57
      2. dorz Сегодня, 13:33
        Вход рубль выход два рубля, столько стоит присутствие в западных кружках по интересам. Англичанам уже предъявили счет в сотню $ млрд.
        dorz
    2. VAGNER Сегодня, 13:21
      Цитата: Pirogov
      Умнеют шведы это хорошо.

      Вспоминают скорее всего историю ...США вот плохо учат эту очень нужную науку !
      Русские и их научат уверен..!!!

      Россия -русские, на вас весь мир надеятся..Действуйте ..!
      VAGNER
    3. сибиралт Сегодня, 13:25
      Зачем шведам голубое НАТО когда своих хватает? lol
      сибиралт
      1. лысова Сегодня, 14:07
        Добрый день. Ну так, как обычно, у нормальных - старое приелось - на новенькое тянет.
        лысова
    4. pvv113 Сегодня, 13:43
      Что-то вспомнилось, когда Россия вступила в Сирийскую войну, многие басмачи поумнели и расхотели быть водителями бензовозов. Видать и шведов что-то подтолкнуло wink
      pvv113
  2. APASUS Сегодня, 13:15
    Все же PR технологии дают о себе знать.
    Как правильно поставить вопрос ,что бы получить желаемый результат?
    (51%) заявили, что сомневаются в способности военных противостоять иностранному вторжению

    При этом не было поставлен вопроса о том кто сейчас пытается напасть на страну и есть ли у страны реальный враг?
    APASUS
  3. Горный стрелок Сегодня, 13:26
    Про реального врага, против которого нужно вступать в НАТО, ничего не спросили? Шведы вообще мало интересуются внешней политикой. Не хотят и тратить деньги в НАТО. А без шведов базу на Готланде, запирающей Балтику, никак под НАТО не передать wassat
    Вот и "проламывают" Швецию. Но у лжи есть проблема. Она не может быть долговечной. Протухает быстро...
    Горный стрелок
  4. Rusland Сегодня, 13:28
    Пусть в хоккей у нас выигрывают, это честно и открыто.
    Rusland
  5. Egorovich Сегодня, 13:40
    Опрос - эта процедура очень шаткая и не предсказуемая. Кто в чем сильно заинтересован, тот и "проведет" опрос под себя. Или у кого больше денег.
    Egorovich
  6. К-50 Сегодня, 13:40
    сомневаются в способности военных противостоять иностранному вторжению

    А повод есть туда вторгаться или чтобы другим войскам скучно не было дома сидеть попрутся в Швецию, страну содомитов с 44-года, как они сами на плакатах писали нашим подводникам?
    Это только в воспалённом мозгу гейсоюза возникнет мысль о вторжении к ним, странам с бедными ресурсами.
    К-50
  7. Геркулесыч Сегодня, 13:57
    Вот еще их в нато не хватало! fool Там и без шведов кунсткамера еще та -найти можно даже существ среднего пола wassat !В природе их нету, а в нато такие водятся! wassat
    Геркулесыч
Картина дня