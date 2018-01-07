Опрос: количество шведов, поддерживающих идею вступления в НАТО, уменьшилось

В течение нескольких лет анализ показывал, что сопротивление идее вступления в НАТО ослабло и что все больше людей не уверены в этом вопросе, а также раздумывают о присоединении. Теперь же, как кажется, эта тенденция нарушена, а общественное мнение движется в сторону скептицизма в отношении НАТО,

Все меньше жителей Швеции считают, что королевству нужно вступить в Североатлантический альянс, приводит ТАСС результаты опроса, проведенного социологическим центром Ipsos.«Если год назад 40% респондентов были против того, чтобы Швеция становилась членом Североатлантического альянса, то в декабре 2017 года их число увеличилось до 44%. Лишь 31% опрошенных полагают, что королевству следует присоединиться к НАТО. Это на 4% меньше, чем в 2016 году», – говорится в сообщении.отметил сотрудник центра Давид Алин.Также участникам опроса был задан вопрос, смогут ли силы НАТО прийти на помощь Швеции в случае реальной угрозы. Почти половина респондентов (46%) дали положительный ответ. Противоположного мнения придерживаются 22% опрошенных.Кроме того, исследователи указали на то, что шведы по-прежнему мало доверяют вооруженным силам собственной страны: более половины опрошенных (51%) заявили, что сомневаются в способности военных противостоять иностранному вторжению. Соответствующий показатель годичной давности (декабря 2016 г) составил 66%. При этом число тех, кто верит в ВС королевства, выросло с 10 до 14 процентов.