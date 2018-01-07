02:58 08 января

За год истребители НАТО 130 раз поднимались с литовского аэродрома для сопровождения российских самолетов

Истребители стран-членов НАТО, на основе ротации базирующиеся на литовской авиабазе Зокняй для патрулирования в небе стран Балтии, в 2017 году около 130 раз сопровождали российские военные самолеты, передает ТАСС сообщение «Балтийской службы новостей».



Согласно данным из Министерства обороны, в 2017 году истребители альянса поднимались в воздух для опознания и сопровождения российских самолетов около 130 раз,
говорится в сообщении.


«Это больше, чем в 2016 году, но меньше, чем в 2015 году: в позапрошлом году было совершено 110 таких вылетов, в 2015 году – 160 сопровождений», – поясняет агентство.

Издание отметило также, что в пятницу на авиабазе Зокняй приземлилась четверка истребителей ВВС Дании F-16 Fighting Falcon. В понедельник (8 января) прибывший контингент официально примет воздушное дежурство у ВВС США, патрулировавших небо стран Балтии с начала сентября четырьмя истребителями F-15 Eagle.

Напомним, Литва, Латвия и Эстония не располагают необходимой авиацией для контроля своего воздушного пространства. С 2004 года эту работу проводят их партнеры по НАТО. До весны 2014-го они в составе четырех истребителей базировались в Зокняй, с апреля того же года другую часть миссии (еще четыре истребителя) разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.

Использованы фотографии: http://www.testpilots.ru
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Комментарии 62

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  1. VAGNER Вчера, 17:34
    Когда нибудь уже не поднимутся...Эти русские ничего не прощают!
    VAGNER
    1. Дембель77 Вчера, 18:04
      Да не, ребята, всё в порядке. Сопровождайте, если так надо. Но вообще-то наши пилоты в услугах "эскорта" не нуждаются: сами прилетят - куда нужно, сделают - что надо и вернутся без потерь на родной аэродром. Всем чистого неба и счастливого Рождества!
      Дембель77
      1. тол100в Вчера, 19:23
        Цитата: Дембель77
        Да не, ребята, всё в порядке.

        Да не все в порядке. На основе ротации пилоты НАТО знакомятся с театром действий. То, что наши пилоты в состоянии совершить невозможное, в этом Никто не сомневается! Но нужно ли рисковать Пилотами, чтобы показать силу ВКС?! Просто нужно пару раз опустить натовские ВВС за их хамское поведение в воздухе, без объяснения причин, и выставить НОТУ протеста, о незаконном проникновении Карлсона на территорию СССР и России! "Угроза безопасности!" для детей и варенья!
        тол100в
        1. Идущий Вчера, 19:28
          Это было раньше , теперь продолжилось , но НАТО сейчас летает с бывших баз СССР и это не есть хорошо.
          Идущий
          1. Тралл Вчера, 21:09
            Есть инфа, что Джон Маккейн всё...
            Тралл
            1. vovanpain Вчера, 21:22
              Цитата: Тралл
              Есть инфа, что Джон Маккейн всё...

              Друже Тралл,официоза пока не было,об этом бы голосил бы весь мир.С утра об этом знал
              ok.ru/group51787557896325/topic/67516616330117
              Вот даже ссылочка. hi
              vovanpain
        2. Серый брат Вчера, 20:06
          Цитата: тол100в
          Да не все в порядке. На основе ротации пилоты НАТО знакомятся с театром действий.

          "Театр действий" ни чем не отличается от европейского - знакомится там не с чем.
          Цитата: тол100в
          Но нужно ли рисковать Пилотами, чтобы показать силу ВКС?!

          Да никто ими и не рискует. "Показывать силу" в международном воздушном пространстве - это верх идиотизма.
          Серый брат
    2. 210окв Вчера, 18:19
      Они нас-мы их..Такая вот работа.Главное чтобы не "тупанули"как у Кубрика в "Докторе Стрейнджлаве...."
      Цитата: VAGNER
      Когда нибудь уже не поднимутся...Эти русские ничего не прощают!
      210окв
      1. sabakina Вчера, 18:30
        дмитрий, надеюсь, что доживу, когда они в небе Балтики увидят...
        sabakina
      2. Шура пермский Вчера, 19:13
        Ахахахаа литовская пво при чем представляет собою обычную рогатку)))
        Шура пермский
    3. сибиралт Вчера, 19:07
      А что там контролировать прибалтийским лимитрофам? Лучше пусть под ноги смотрят, чтобы не упасть. Рожденные ползать просят других за небом приглядывать.lol
      сибиралт
    4. vovanpain Вчера, 20:35
      Цитата: VAGNER
      Когда нибудь уже не поднимутся...Эти русские ничего не прощают!

      Виталя,когда ты наконец поймешь,прощать или не прощать дело все таки божье,никогда мы не сможем простить и кому бы то не было агрессию против нас,это западные страны только млеют от того что они могут завоевать нас,но они не знают что таким путем они могут получить только вилы в бок,причём от любого ребенка,не открою тебе секрет что большими разрушителями своего государства являемся мы сами,а это сопровождают,да это только радует,не сидим на земле и не ждем когда керосина на взлет выделят.А прощать или не прощать,дело божье. hi
      vovanpain
  2. Тралл Вчера, 17:35
    И ровно 130 раз они опускались. smile
    Иммитационные фрикции не по любви, так сказать. smile
    Тралл
  3. федоров Вчера, 17:36
    8 -мь истребителей,это круто для "защиты" прибалтов.
    Лучше бы прояснили, сколько раз в штаны наложили, когда Российские ВКС их сопровождали.
    федоров
    1. Громобой Вчера, 18:13
      8 -мь это дежурные силы мирного времени.Во время учений они размещают значительно больше,прибалтийские базы готовы разместить и снабжать крупные силы авиации.
      Причём,130 раз они поднимались по наводке местных сил ПВО,которые встроены в единую сеть НАТО.Это я к тому,что сейчас начнут "недалёких" прибалтов тут грязью поливать,отводя им роль только охранных частей (с винтарями стоять по периметру аэродрома).Но это далеко не так.
      Громобой
  4. poquello Вчера, 17:37
    кукурузников туда побольше надо, будем нато на бензине делать
    poquello
    1. sabakina Вчера, 18:35
      Кстати, хорошая мысль! Не шумит, не светит...Пущай летають!
      sabakina
  5. Хаджи Мурат Вчера, 17:43
    бензина много наверное потратили......)
    Хаджи Мурат
    1. polpot Вчера, 17:51
      Дай бог у нас покупают
      polpot
      1. Громобой Вчера, 18:20
        Цитата: Хаджи Мурат
        бензина много наверное потратили......)

        Ни капли.Все натовские истребители давно на газе летают)))
        Громобой
  6. onix757 Вчера, 17:44
    Странная новость, когда по взаимной договоренности транспондеры включают)
    onix757
  7. Симон Вчера, 17:47
    За год истребители НАТО 130 раз поднимались с литовского аэродрома для сопровождения российских самолетов - это не о чем не говорит, пускай поднимаются сколько они хотят, дело в том, что до боевых действий пока не дошло, а как дойдет, то я уверен, что подниматься они больше не будут - просто будут уничтожены.
    Симон
  8. polpot Вчера, 17:50
    Европейским налогоплательщикам есть повод задуматься на что их денежки идут
    polpot
  9. Masya Masya Вчера, 17:51
    И что, литва счастлива! их защищают члены НАТО... нужно и дальше терпеть обос.ан.ные клумбы...
    «Это больше, чем в 2016 году, но меньше, чем в 2015 году: в позапрошлом году было совершено 110 таких вылетов, в 2015 году – 160 сопровождений»

    А больше, меньше кого такие нюансы интересуют... wink
    Masya Masya
    1. sabakina Вчера, 18:39
      Мариночка, love Литва как соседка из соседней квартиры, которой обещали охрану! Ну, если охрана будет в состоянии охраны... wink
      sabakina
      1. Masya Masya Вчера, 18:53
        Приветик, Вячеслав! love
        Цитата: sabakina
        которой обещали охрану!

        Охранил, не охранил, но, за крышу плати!!! wink
        Masya Masya
  10. svp67 Вчера, 17:55
    И как то в этом свете, по иному смотрится новость, что уже за ЭТОТ, 2018 год, НАШИ ВКС как минимум ТРИЖДЫ сопровождали РАЗВЕДЧИКОВ НАТО у Калининграда и Севастополя...
    svp67
    1. sabakina Вчера, 18:42
      Сергей, в этом свете ничего не видно, что будет на том свете...Поживём, увидим. wink
      sabakina
      1. svp67 Вчера, 18:50
        Цитата: sabakina
        Сергей, в этом свете ничего не видно, что будет на том свете...

        svp67
        1. sabakina Вчера, 19:01
          Сергей, это была издёвка?
          sabakina
          1. svp67 Вчера, 19:03
            Цитата: sabakina
            Сергей, это была издёвка?

            Не в коем разе....
            laughing на laughing = drinks
            svp67
            1. Masya Masya Вчера, 19:12

              И пусть прольется дождь... очистит и смоет, наносное...
              Извините встряла...
              Masya Masya
              1. svp67 Вчера, 19:17
                Цитата: Masya Masya
                И пусть прольется дождь... очистит и смоет, наносное...

                Праздники явно УДАЛИСЬ
                svp67
                1. Masya Masya Вчера, 19:39
                  Сергей, приветик! love
                  Цитата: svp67
                  Праздники явно УДАЛИСЬ

                  Не расслабляйтесь... wink
                  laughing love
                  Masya Masya
            2. sabakina Вчера, 19:40
              Сергеё, 3 варианта ответа надумал, ни один не подходит...С Рождеством Христовым!
              sabakina
              1. svp67 Вчера, 19:45
                Цитата: sabakina
                Сергеё, 3 варианта ответа надумал, ни один не подходит..

                Вы к себе явно не справедливы, так как нашли ЛУЧШИЙ ответ
                Цитата: sabakina
                С Рождеством Христовым!
                good
                svp67
              2. Masya Masya Вчера, 20:03
                Цитата: sabakina
                С Рождеством Христовым!

                love
                Masya Masya
                1. vovanpain Вчера, 21:36
                  Цитата: svp67
                  Вы к себе явно не справедливы, так как нашли ЛУЧШИЙ ответ

                  Цитата: sabakina
                  Сергеё, 3 варианта ответа надумал, ни один не подходит...С Рождеством Христовым!

                  Цитата: Masya Masya
                  И пусть прольется дождь... очистит и смоет, наносное.

                  Ну ка васа всех с Рождеством Христовым и всех благ!
                  vovanpain
                  1. sabakina Вчера, 22:51
                    Вовк, мы коты, и этим всё сказано! Те, кто не верит, проверит на себе!
                    sabakina
  11. КВУ-НСвД Вчера, 18:26
    Железная поступь натовских легионов из Прибалтики резонансом откликается по всей дикой России , клёкот американских "орлов" и датских неумолимых "соколов" не даёт спать детям этих грязных варваров . Так думают в старой , доброй , уютной Прибалтике . Но великий белоголовый орёл не придёт в час Ч на битву с Русским медведем , причём первые это даже не планируют , а медведю скоро будет уже пофиг. И только старая , добрая , уютная Прибалтика в силу национальных м.м.м.. традиций ещё не м-м..м...не понимает этого
    КВУ-НСвД
    1. Игорь В Вчера, 19:05
      Белоголовый орлан, в основном, - падальщик. "Птица охотно отбирает пойманную добычу у других пернатых хищников, а также подбирает всплывшую дохлую рыбу или кормится тушами павших наземных животных." Так что на битву с Медведем он не придёт.
      Игорь В
      1. КВУ-НСвД Вчера, 19:08
        а ячо ? чо то не то брякнул ?
        КВУ-НСвД
        1. Громобой Вчера, 19:31
          Цитата: Игорь В
          Белоголовый орлан, в основном, - падальщик. "Птица охотно отбирает пойманную добычу у других пернатых хищников, а также подбирает всплывшую дохлую рыбу или кормится тушами павших наземных животных." Так что на битву с Медведем он не придёт.

          Тогда и медведь не придёт,т.к. про него тоже пишут: "...поедает пад.аль, а также, используя преимущество в размере, отбирает добычу у других хищников — волков, пум и тигров..."
          Хочу заступиться за Орлана,это Гриф ...в основном падальщик...и основу его рациона составляет вонючая мертвечина,а у орлана это не стоит на первом месте.Да,это ему не чуждо,но как и другим животным,в том числе и мишкам.НО в первую очередь он искусный охотник именно на живую рыбу.Эволюция сделала его таким совершенным орудием,а политика и нац. символы это уже дело десятое и к этой грациозной и величественной птице относится ,потому что так захотели люди.Вот,полюбуйтесь механикой его полёта,как совершенно забирает рыбу из воды.
          Громобой
          1. sabakina Вчера, 22:55
            Так эт в Америке....Ладно бы на Покше...
            sabakina
  12. Сомневающийся Вчера, 18:40
    Пишут, норги скоро купят или уже купили 50 новеньких F-35, вот это будет полный звиздец, тут уж точно, одними помидорами не отделаемся. recourse
    Сомневающийся
    1. Рашнэйрфорс Вчера, 19:03
      Вроде как контракт подписали на поставку- первая партия в 2018году пойдёт. Что ж, у нас Бесовец уже на су35, в след.году полностью укомплектуют, дальше Чкаловск, может и схлестнуться в учебном поединке. Друзья пишут что су30см уже успели НАТОвцев погонять- причём теперь и на дальних дистанциях, на су27 это было проблемой. Ждём "выступление" су35
      Рашнэйрфорс
    2. КВУ-НСвД Вчера, 19:39
      Для "молний" есть громоотводы - вероятные противники усиливают молнии , мы углубляем заземление - так было и будет в наших (на 3-4 персоны ) переговорах. А норвежцы конечно пусть покупают - тем более , что это основной самолёт НАТО на 20-30 лет . И чем больше он поактивничает у наших границ - тем лучше - данных для РЭР больше
      КВУ-НСвД
  13. sergo1914 Вчера, 18:59
    Каждые три дня? То есть командир делает традиционный обход. А тут сидят ничем не занятые раздолбаи. Какого... Вы тут в конец... А ну на взлёт мать вашу...
    sergo1914
  14. Игорь В Вчера, 19:13
    Советский аэродром Зокняй - наследие "кровавого оккупационного режима". И задача каждого "свободного литовца" - покончить с этим наследием! Так, наверное, гласит закон о декоммунизации. angry
    Игорь В
  15. rocket757 Вчера, 19:41
    Да ладно, сопровождают они? У них эт все называется "перехват"???
    Всё перехватывают и перехватывают!!! Нам поф---, а обывателю приятно!!! Насмотрелись всяких "топ ганов" и "перехватов" и в натуре думают, что это прям круть!!! Ха-ха-ха!
    rocket757
  16. андрон-30 Вчера, 19:49
    только 4 армии в мире готовы вести не вертуалные а реальные боевые действия это Китай Индия Пакистан и Россия
    андрон-30
  17. Сомневающийся Вчера, 20:23
    Цитата: андрон-30
    только 4 армии в мире готовы вести не вертуалные а реальные боевые действия это Китай Индия Пакистан и Россия

    Индия с Пакистаном понятно, давние враги, а Россия с Китаем за что? Сдаётся мне, Россия войну с Китаем уже не потянет.
    Сомневающийся
  18. Голован Джек Вчера, 20:26
    Цитата: Сомневающийся
    Сдаётся мне...

    ... мне тоже:
    Голован Джек
  19. APASUS Вчера, 20:33
    Да нам собственно (опять не понятно можно писать по узбекски,хотя ругать я могу и по норвежски ) опять в бан попадешь?
    Вот я опять попвл
    APASUS
  20. Теренин Вчера, 20:40
    За год истребители НАТО 130 раз поднимались с литовского аэродрома для сопровождения российских самолетов. Чтобы каждый раз не беспокоить ребят из НАТО, предлагаю по всему курсу полетов наших самолётов, поднять воздушные шары с дежурными сменами.
    Теренин
  21. Сергей Аверченков Вчера, 21:56
    Да хрен с ними, наши летчики всё равно наши, а значит лучшие. :)
    Сергей Аверченков
  22. Дормидонт Вчера, 22:17
    Найдена причина столь резкого подорожания в евросоюзе памперсов
    Дормидонт
    1. Сомневающийся Вчера, 22:21
      ...И подешевения помидоров
      Сомневающийся
  23. Curious Сегодня, 00:21
    В процессе чтения комментариев к статье возник вопрос такого рода. Если детям и приравненным к ним лицам запретить писать комментарии, на сколько процентов уменьшится контингент сайта в целом и раздела "Новости" в частности?
    Curious
    1. rocket757 Сегодня, 00:31
      В каждом из нас запрятан ребёнок!
      На сколько глубоко, эт строго индивидуально.
      rocket757
  24. Moskovit Сегодня, 00:31
    Прибалты должны осознавать, что если что, то по этим хорошо известным аэродромам будет нанесен удар, и как известно, когда рубят лес, то летят щепки. Я видел эти аэродромы, рядом находятся много жилых домов....
    Так что потом без обид...
    Moskovit
  25. Lenivets2 Сегодня, 00:34
    Стесняюсь спросить: и что?
    Какая разница сколько раз они сопровождали?
    Сколько пролетали рядом с прибалтикой столько и сопровождали.
    Мы сопровождаем их самолёты, они наши.
    В чём новость?what
    Lenivets2
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