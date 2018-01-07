За год истребители НАТО 130 раз поднимались с литовского аэродрома для сопровождения российских самолетов

Согласно данным из Министерства обороны, в 2017 году истребители альянса поднимались в воздух для опознания и сопровождения российских самолетов около 130 раз,

Истребители стран-членов НАТО, на основе ротации базирующиеся на литовской авиабазе Зокняй для патрулирования в небе стран Балтии, в 2017 году около 130 раз сопровождали российские военные самолеты, передает ТАСС сообщение «Балтийской службы новостей».говорится в сообщении.«Это больше, чем в 2016 году, но меньше, чем в 2015 году: в позапрошлом году было совершено 110 таких вылетов, в 2015 году – 160 сопровождений», – поясняет агентство.Издание отметило также, что в пятницу на авиабазе Зокняй приземлилась четверка истребителей ВВС Дании F-16 Fighting Falcon. В понедельник (8 января) прибывший контингент официально примет воздушное дежурство у ВВС США, патрулировавших небо стран Балтии с начала сентября четырьмя истребителями F-15 Eagle.Напомним, Литва, Латвия и Эстония не располагают необходимой авиацией для контроля своего воздушного пространства. С 2004 года эту работу проводят их партнеры по НАТО. До весны 2014-го они в составе четырех истребителей базировались в Зокняй, с апреля того же года другую часть миссии (еще четыре истребителя) разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.