В Сеуле предостерегли от недооценки северокорейского лидера
Лидера КНДР Ким Чен Ына, которому сегодня исполнилось 34 года, опасно судить только по возрасту, недооценивая его способности, приводит РИА Новости мнение политолога Чон Сон Чана из сеульского Института им. короля Седжона.
При этом агентство «Рёнхап», цитирующее политолога, отмечает, что дата рождения Ким Чен Ына 8 января 1984 года и его возраст официально в самой КНДР не упоминаются.
По его словам, «деду Ким Чен Ына – первому президенту страны Ким Ир Сену – было 37 лет, когда вспыхнула Корейская война (1950-1953 годы)», в развязывании которой Сеул обвиняет КНДР. И только благодаря США, утверждает политолог, «удалось тогда предотвратить "красное" (коммунистическое), объединение полуострова».
Предыдущие президенты РК «готовились лишь к развалу КНДР, недооценивая Ким Чен Ына, тогда как он добился развития ядерной и ракетной программ и в результате – подавляющего военного превосходства над Южной Кореей», отметил Чон Сон Чан.
Он полагает, что сейчас Пхеньян будет предпринимать «мирное наступление» на Корейском полуострове. Недавно Ким Чен Ын «распорядился о массовом производстве и размещении ядерных боеголовок и баллистических ракет, в то же время предлагая улучшить отношения с Южной Кореей».
Напомним, во вторник между двумя корейскими государствами намечена министерская встреча по улучшению двусторонних отношений и возможному участию спортсменов КНДР в Олимпиаде в Пхёнчхане.
При этом агентство «Рёнхап», цитирующее политолога, отмечает, что дата рождения Ким Чен Ына 8 января 1984 года и его возраст официально в самой КНДР не упоминаются.
В наших СМИ до сих пор только по возрасту Ким Чен Ына судили о его способностях, но это очень опасно,сказал Чон Сон Чан.
По его словам, «деду Ким Чен Ына – первому президенту страны Ким Ир Сену – было 37 лет, когда вспыхнула Корейская война (1950-1953 годы)», в развязывании которой Сеул обвиняет КНДР. И только благодаря США, утверждает политолог, «удалось тогда предотвратить "красное" (коммунистическое), объединение полуострова».
Предыдущие президенты РК «готовились лишь к развалу КНДР, недооценивая Ким Чен Ына, тогда как он добился развития ядерной и ракетной программ и в результате – подавляющего военного превосходства над Южной Кореей», отметил Чон Сон Чан.
Он полагает, что сейчас Пхеньян будет предпринимать «мирное наступление» на Корейском полуострове. Недавно Ким Чен Ын «распорядился о массовом производстве и размещении ядерных боеголовок и баллистических ракет, в то же время предлагая улучшить отношения с Южной Кореей».
Поэтому очень опасно ослаблять бдительность в отношении Северной Кореи,считает политолог.
Развивая по различным каналам диалог с Пхеньяном, для обеспечения мира в Корее необходимо добиваться военного и особенно ядерного паритета между Югом и Севером. Только одного диалога недостаточно,убежден он.
Напомним, во вторник между двумя корейскими государствами намечена министерская встреча по улучшению двусторонних отношений и возможному участию спортсменов КНДР в Олимпиаде в Пхёнчхане.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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