В Сеуле предостерегли от недооценки северокорейского лидера

В наших СМИ до сих пор только по возрасту Ким Чен Ына судили о его способностях, но это очень опасно,

Поэтому очень опасно ослаблять бдительность в отношении Северной Кореи,

Развивая по различным каналам диалог с Пхеньяном, для обеспечения мира в Корее необходимо добиваться военного и особенно ядерного паритета между Югом и Севером. Только одного диалога недостаточно,