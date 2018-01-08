15:15 08 января

В Сеуле предостерегли от недооценки северокорейского лидера

Лидера КНДР Ким Чен Ына, которому сегодня исполнилось 34 года, опасно судить только по возрасту, недооценивая его способности, приводит РИА Новости мнение политолога Чон Сон Чана из сеульского Института им. короля Седжона.



При этом агентство «Рёнхап», цитирующее политолога, отмечает, что дата рождения Ким Чен Ына 8 января 1984 года и его возраст официально в самой КНДР не упоминаются.


В наших СМИ до сих пор только по возрасту Ким Чен Ына судили о его способностях, но это очень опасно,
сказал Чон Сон Чан.

По его словам, «деду Ким Чен Ына – первому президенту страны Ким Ир Сену – было 37 лет, когда вспыхнула Корейская война (1950-1953 годы)», в развязывании которой Сеул обвиняет КНДР. И только благодаря США, утверждает политолог, «удалось тогда предотвратить "красное" (коммунистическое), объединение полуострова».

Предыдущие президенты РК «готовились лишь к развалу КНДР, недооценивая Ким Чен Ына, тогда как он добился развития ядерной и ракетной программ и в результате – подавляющего военного превосходства над Южной Кореей», отметил Чон Сон Чан.

Он полагает, что сейчас Пхеньян будет предпринимать «мирное наступление» на Корейском полуострове. Недавно Ким Чен Ын «распорядился о массовом производстве и размещении ядерных боеголовок и баллистических ракет, в то же время предлагая улучшить отношения с Южной Кореей».

Поэтому очень опасно ослаблять бдительность в отношении Северной Кореи,
считает политолог.

Развивая по различным каналам диалог с Пхеньяном, для обеспечения мира в Корее необходимо добиваться военного и особенно ядерного паритета между Югом и Севером. Только одного диалога недостаточно,
убежден он.

Напомним, во вторник между двумя корейскими государствами намечена министерская встреча по улучшению двусторонних отношений и возможному участию спортсменов КНДР в Олимпиаде в Пхёнчхане.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 15

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  1. Spartanez300 Сегодня, 09:39
    С Днем рождения Ына .
    Spartanez300
  2. василий50 Сегодня, 09:47
    Про Кима много чего можно сказать, кроме как про наивного или агрессивного человека.
    Образование он получил вполне себе европейское и поэтому точно знает и про то как европейцы предают и обманывают даже после подписания договора, хоть международного, хоть торгового между фирмами.
    Американцы вместе с японцами подготовили плацдармы нападения и постоянно отрабатывают варианты агрессии. Ну и как можно им верить? Слишком много демонстрируют примеров вранья и несоблюдения международного права и договоров. Жалко что и в Ю Корее даже несмотря на опыт общения с США и их солдатнёй продолжают следовать командам. Хотя их страх тоже понятен.
    василий50
    1. krops777 Сегодня, 09:53
      Жалко что и в Ю Корее даже несмотря на опыт общения с США и их солдатнёй продолжают следовать командам.


      Не хотят терять рынки сбыта своей продукции, приходится терпеть.
      krops777
    2. Tiras Сегодня, 10:02
      Цитата: василий50
      Про Кима много чего можно сказать, кроме как про наивного или агрессивного человека.


      Если он такой не агрессивный, то почему Китай и Россия поддержали уже несколько раз санкции против КНДР?

      Почему Китай и Россия голосуют вместе с США за санкции в СБ ООН уже который раз?
      Tiras
      1. василий50 Сегодня, 10:07
        Уровень холуйства перед США в РОССИИ до сих пор очень высок.
        А вот в Китае хитрожопость на высоте, руками джапов и американцев придушить соседей, а потом вроде как выступить *спасителями* от агрессии.
        василий50
  3. shura7782 Сегодня, 09:53
    У Трампа и Ына происходит дуэль ВЗГЛЯДОВ как перед поединком у боксёров. Кто, кого больше на публике настрощает. Этакие взерошенные петушки перед боем. am
    shura7782
  4. Гардамир Сегодня, 09:54
    возможному участию спортсменов КНДР в Олимпиаде в Пхёнчхане.
    Ына умоляют прислать спортсменов на Олимпиаду, в то время, как Россию унижают. Интересный вопрос, кто стоит на коленях, а кто никогда не вставал.
    Гардамир
    1. Голован Джек Сегодня, 10:06
      Цитата: Гардамир
      Ына умоляют прислать спортсменов на Олимпиаду

      Источник - Ваши, кхм, домыслы, или что-то менее эфемерное?
      Цитата: Гардамир
      Интересный вопрос...

      ... где бы был тот Ын без поддержки Китая и, будете смеяться, РФ.
      Гардамир, Ын не игрок, Ын пешка... а игроков я чуть выше перечислил. А, США еще забыл, да...
      Голован Джек
      1. Гардамир Сегодня, 10:12
        Ваши, кхм, домыслы, или что-то менее эфемерное?
        какой глубокомысленный вопрос. А Обаму вы назвали Петрушкой, потому что российского телевидения пересмотрели.
        И ещё не слишком ли много правители России говорят дипломатическим языком со своим же народом?
        Гардамир
  5. Tiras Сегодня, 10:04
    Сложно сказать управляет ли КНДР сам Ын или он марионетка в руках окружения.
    Tiras
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 10:21
    Да уж - недооценивать вождя 30млн-народа с ядрёной мухобойкой действительно глупо . А если он по малолетству сумел удержаться у власти _ ваще клиника
    КВУ-НСвД
  7. Волька Сегодня, 10:28
    невероятными усилиями, но кндр обеспечила себе безопасность, и теперь вполне возможно мы узнаем об экономическом чуде этой страны, ведь люди вынуждены фактически выживать в условиях международной изоляции...
    Волька
  8. Костадинов Сегодня, 10:59
    Цитата: Волька
    невероятными усилиями, но кндр обеспечила себе безопасность, и теперь вполне возможно мы узнаем об экономическом чуде этой страны, ведь люди вынуждены фактически выживать в условиях международной изоляции...

    У КНДР менее 0,1 гектар обработваемой земли на человек, нет нефти и газа и они под санкции которие практически являются блокада. В подобних условиях Ю.Корея, США, Япония и так далее погибнут не более чем за год.
    А они не только не сдохли, но и ЯО и МБР разработали, у них самая большая жилплощад на человек в Азии(намного больше чем Ю.Корея и Япония) и даже сумели накормит своих людей своими ничтожними природними ресурсами по производстве сельскохозяйственой продукции. КНДР сейчас ето мировой стандарт независимости и устойчивого развития с минимальними ресурсами.
    С Днем рождения товарища Ким Чен Ына!
    Костадинов
  9. Геркулесыч Сегодня, 11:28
    Желаю Ыну пережить всех своих врагов! drinks
    Геркулесыч
  10. Евдоким Е Сегодня, 14:15
    Цитата: Гардамир
    Ына умоляют прислать спортсменов на Олимпиаду, в то время, как Россию унижают. Интересный вопрос, кто стоит на коленях, а кто никогда не вставал.


    Северокорейцам повезло с династией вождей из рода Кимов. Унаследовавший власть молодой вождь доказал, что может крепко держать руль и знает куда вести нацию. Отразить натиск американского монстра, это деяние всемирно исторического масштаба. Успехов ему и его мужественному народу!
    Евдоким Е
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