15:12 08 января

Поляков попросили высказать мнение о причинах крушения Ту-154 под Смоленском

В Польше решили провести социологическое исследование, посвящённое авиакатастрофе 2010 года под Смоленском. Речь идёт о крушении самолёта Ту-154, на борту которого находился тогдашний президент Польши Лех Качиньский с супругой, а также внушительная по своему составу делегация польских чиновников и высокопоставленных военных.

Опрос был проведён службой социологического мониторинга SW Research по заказу редакции газеты Rzeczpospolita. Результаты этого опроса говорят о том, что мнения граждан Польши относительно причин крушения лайнера существенно разнятся.

Поляков попросили высказать мнение о причинах крушения Ту-154 под Смоленском



Так, 35,8% опрошенных уверены в том, что причиной крушения стала плохая погода в районе аэродрома прилёта и ошибки экипажа, повлекшие столкновение самолёта с деревом. Напомним, что к таким выводам ранее пришли две разных независимых комиссии с прямым польским участием.

36,1% респондентов заявили, что официальным выводам не доверяют и называют в качестве причин крушения иные факторы. Нужно отметить, что конспирологическая теория крушения Ту-154 (с якобы вмешательством российских спецслужб) раскручивается отдельными польскими политиками, включая брата погибшего в авиакатастрофе польского президента. Такую же теорию пытается продвигать действующий министр обороны Польши Антони Мацеревич, которого в самой Польше за такого рода конспирологию уже обвинили в попытке набрать политические очки для продвижения по карьерной лестнице.

Ещё 28,1% поляков отметили, что у них вообще нет никаких мыслей по поводу крушения Ту-154 в 2010 году.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 52

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  1. SNEAKY Сегодня, 09:43
    Вот черти!Сколько ж можно над погибшими так изгаляться?Уж точно не от большого ума эти пляски на костях.
    SNEAKY
    1. Spartanez300 Сегодня, 09:45
      Только не пойму для чего им обязательно нужно обвинить в катастрофе нашу страну а не признать причиной трагедии плохую погоду , можно подумать что от этого что то изменится Россию как обвиняли во всех смертных грехах так и будут обвинять . И это будет продолжаться до тех пор пока Польша и им подобные не перестанут лизать зад США , а это вряд ли возможно . А США выгодно что бы Россия всегда выглядела как империя зла , под этим им легче свои делишки проворачивать .
      Spartanez300
      1. SNEAKY Сегодня, 09:51
        Ну панам трудно признать видать пьянь на борту наряду с неадекватным поведением,да приказами пилотам.Куда интереснее таскать туда сюда из земли останки погибших,да пускать сопли на весь мир о происках злых русских.Все по г-ну Лаврову...
        SNEAKY
        1. Татьяна Сегодня, 10:01
          Ха! Это ж как интересно получается!
          35,8% опрошенных уверены в том, что причиной крушения стала плохая погода.
          36,1% респондентов заявили, что официальным выводам не доверяют и называют в качестве причин крушения иные факторы.
          28,1% поляков отметили, что у них вообще нет никаких мыслей по поводу крушения Ту-154 в 2010 году.
          Итого получается, что 100% опрошенных поляков не верят Мацеревичу и Качинском и не разделяют их точку зрения по поводу причины крушения президентского борта Польши в 2010 году под Смоленском!
          А кто ж тогда Мацеревичу и Качинскому в Польше верит? Выходит, что только они сами себе и верят! Разве такое может быть? Странное однако исследование.
          Татьяна
          1. хрыч Сегодня, 10:20
            А надо признать, что это мы грохнули качинского, потребовать для казни второго качинского, зачем им одна сандаля. Даже полезно жути нагнать. Поверьте, отношения со стороны Польши хуже не станут и так хуже некуда am А так Польша - образцово-показательная страна бывшего СЭВ, куда вкачали больше средств чем весь план Маршалла после Великой Войны. Готовилось мясо для западного фронта против РФ, но вот незадача, главный итог Сирийского замута - отпадение Турции, где ее полумиллионная армия должна была вспороть нам брюхо на южном фронте. Польского пушечного фарша в отдельности совсем недостаточно, с ними и Батька разберется если что. laughing
            хрыч
          2. alexmach Сегодня, 10:20
            ну.. те самые 36,1%
            alexmach
      2. Авиатор_ Сегодня, 10:02
        Плохая погода была специально из Москвы сделана, директор Росгидрометцентра секретным указом награждён орденом.
        Авиатор_
        1. БАРХАН Сегодня, 13:13
          Цитата: Авиатор_
          Плохая погода была специально из Москвы сделана, директор Росгидрометцентра секретным указом награждён орденом.

          На самом деле всё было так...
          БАРХАН
      3. Shkodnik65 Сегодня, 10:39
        А по мне так все понятно. Тут явный комплекс неполноценности. Россия вековой соперник Польши в ее желании стать " великой Польшей от моря до моря". Раньше возможностей третировать нас было меньше (не считая 20-30 годы). А теперь у них США за спиной и поляки используют любую возможность пнуть Россию. А на Качиньского этим деятелям начхать, он лишь предлог. Не было бы его был бы другой. ИМХО.
        Shkodnik65
    2. dorz Сегодня, 09:47
      100% вина крушения лайнера лежит на поляках, которые не хотели садиться на запасной аэродром из-за плохой погоды.
      dorz
      1. василий50 Сегодня, 09:55
        дорсу
        Вина поляков не в том что не захотели садиться на запасном аэродроме, а в том что даже на записи переговоров пилотов отмечено наличие постороннего в кабине пилотов и что этот лишний командовал. Даже трезвый врываться в кабину и командовать никто не имел права, а там отмечено пьяное и гонористое руководство. Истинно польское командование.
        василий50
      2. SNEAKY Сегодня, 10:01
        Да все хоть немножко имеющие зачатки нервной системы все прекрасно знают.Неопровержимых фактов вины крушения польской стороны хватит и ребенку.Другое дело этот циничный повод напоминать о себе ущербных таким вот кощунственным способом,пытаясь хоть как нибудь приплести сюда РФ.
        SNEAKY
    3. сибиралт Сегодня, 09:55
      Интересная вещь - провести референдум на тему: отчего падают самолёты с пьяным польским правительством на борту! laughing Тут, либо водка паленая, либо закуска не свежая! belay
      сибиралт
      1. роман66 Сегодня, 09:58
        осталось только проголосовать - и назначить виновных - угадайте, кто будет?
        роман66
        1. Svarog51 Сегодня, 14:07
          Рома, приветствую hi Как это кто? Качинский и Мацеревич - тока эти двое на борту отсутствовали. А теперь вопрос - почему? wink
          Svarog51
      2. verner1967 Сегодня, 10:00
        Цитата: сибиралт
        Интересная вещь - провести референдум на тему

        дальше будет ещё интереснее, обратятся к прорицателям, магам и колдунам.
        verner1967
      3. амурец Сегодня, 10:40
        Цитата: сибиралт
        Тут, либо водка паленая, либо закуска не свежая

        А вы не исключаете оба фактора вместе? Пили палёную водку и употребляли не свежую закуску?
        амурец
      4. Геркулесыч Сегодня, 11:33
        Сибиралт hi -только поляков, укроинцев и прибалтов на этот референдум не пускать! !!
        Геркулесыч
    4. avt Сегодня, 10:04
      Цитата: SNEAKY
      Уж точно не от большого ума эти пляски на костях.
      Да?!А вот
      36,1% респондентов заявили, что официальным выводам не доверяют и называют в качестве причин крушения иные факторы.
      говорит об обратном .Та что ЕЖЕМЕСЯЧЕЫЕ камлания в дату крушения , вполне себе плоды даёт.
      avt
    5. 210окв Сегодня, 10:48
      А сколько они изголяются над погибшими в Катыни..Пускай выкапывают свои могилы и увозят к себе.И делают там все что угодно..Некрофилы конченные.
      Цитата: SNEAKY
      Вот черти!Сколько ж можно над погибшими так изгаляться?Уж точно не от большого ума эти пляски на костях.
      210окв
    6. Геркулесыч Сегодня, 11:31
      Однозначно, Иван Сусанин виноват -вывел самолет точно на березу, или березу высадил как раз на пути посадки польского борта! wassat
      Геркулесыч
  2. Антон Болдаков Сегодня, 09:44
    А смысл в этом опросе? всё равно - "виновата Россия". Точка. Придут к мнению что ту берёзу посадил (причём лично) товарищ Сталин аж в 1935 году - как раз для того, чтобы она послужила причиной этой катастрофы...
    Но вообще конечно - надо бы и нашим выводы делать - если бы не согласились "признать" Катынскую трагедию делом рук СССР то и не было бы ничего. Мораль - берёшь на себя чужую вину. готовься платить по полной.
    Антон Болдаков
    1. svp67 Сегодня, 10:00
      Цитата: Антон Болдаков
      Придут к мнению что ту берёзу посадил (причём лично) товарищ Сталин аж в 1935 году - как раз для того, чтобы она послужила причиной этой катастрофы...

      Вот тут Вы видимо не правы. Учитывая, что там рядом был "Дом отдыха" для сотрудников НКВД, то "ТУ" береза, скорей всего посадил Берия, в году так 40-м...
      svp67
  3. Комментарий был удален.
  4. svp67 Сегодня, 09:47
    Так, 35,8% опрошенных уверены ...
    36,1% респондентов заявили...
    Ещё 28,1% поляков отметили...
    У меня вопрос... поляки про эту трагедию будут ли нам в СовБезе ООН по "ушам ездить", как до этого Украина, со свей "агрессией"
    svp67
    1. амурец Сегодня, 10:09
      Цитата: svp67
      У меня вопрос... 35,8+36,1+28,1=100...а где те кто всю эту "бучу" со взрывом поднял?

      В пределах погрешности.
      амурец
    2. Лелёк Сегодня, 10:10
      Цитата: svp67
      будут ли нам в СовБезе ООН по "ушам ездить"

      hi
      Будут. И не только нам. Поляки это такая нация "всеми обиженная" и которой "все должны". Фантомные боли и хотелки времён "Речи Посполитой". ВОВ ничему поляков не научила и они продолжают кусать и гадить в руку, дающую им кров, территории, ресурсы и деньги.
      Лелёк
  5. Горный стрелок Сегодня, 09:55
    Вот это и есть результат информационной войны. Она идёт. Идёт непрерывно, промывая мозг десяткам и сотням миллионов обывателей... Ещё немного, и большинство людей забудет, кто и против кого сражался во ВМВ... А растущие в овраге березы будут считаться элементами "стратегической ПВО" wassat
    Горный стрелок
  6. Комментарий был удален.
  7. Мур Сегодня, 10:03
    Отрыли трупы -зарыли трупы. Опять отрыли, опять зарыли...Провели экспертизу, провели опрос...Движуха...
    Мультик еще снимите...
    Не идет впрок спесивым и упертым панам предупреждение старика Ницше:
    "Если долго вглядываться в бездну, бездна начинает вглядываться в тебя"
    Мур
  8. слава1974 Сегодня, 10:05
    Почему наше руководство молчит? Хотя бы очередную озабоченность выразило. А лучше обнародовать все записи разговоров в кабине с комментариями и пояснениями, сделать фильмец какой-нибудь минут на 15-20 и разместить в интернете. Тогда любой может посмотреть официальную версию и сделать вывод соответствующий.
    Оборона должна быть активной. Что за синдром "Мутковщины"?
    слава1974
    1. сибиралт Сегодня, 10:16
      Зачем реагировать на каждый чих психически больного? Так и самому психом стать не мудрено.lol
      сибиралт
      1. слава1974 Сегодня, 10:24
        Зачем реагировать на каждый чих психически больного?

        Об этом и речь. Надо вести упреждающие действия активно пропагандируя свою позицию. Даже не побоюсь сказать вести информационную войну.
        Если каждый поляк посмотрит в интернете фильм, как погиб самолет, то уже народ Польши будет реагировать на каждый чих своих придурковатых руководителей.
        Мы тут на сайте смеемся над польскими потугами найти черную кошку в темной комнате, а как реагируют поляки и вообще в Европе, остается за кадром.
        слава1974
    2. Vard Сегодня, 10:19
      Основная причина проблем и в польском вопросе и в других так же... крайне низкая квалификация нашего так сказать топ менеджмента...
      Vard
  9. Гардамир Сегодня, 10:06
    Прочитал статью - прочитал комментарии. Ещё раз перечитал статью. Господа комментаторы, если не пользуетесь мозгами (а зачем потребителям мозги), то хотя бы читайте, что написано. В статье сказано, что большинство поляков не считает виновной Россию. И только отдельные политики обвиняют.
    Гардамир
    1. SNEAKY Сегодня, 10:26
      Тут уж без вариантов,как бы ни было."Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает"(с)Хоть и перефразировано,но суть отражает кратко и ясно.
      Среди того большинства,которое не разделяет взгляды правительства на катастрофу сколько журналистов хотя бы с трезвой головой,чтоб остудить пыл и визги в сторону РФ?Нету?Получите,распишитесь!
      SNEAKY
  10. амурец Сегодня, 10:08
    36,1% респондентов заявили, что официальным выводам не доверяют и называют в качестве причин крушения иные факторы.

    За рубежом есть такое понятие: если господа инженера не пришли к единому мнению- катастрофу или ЧП считать произошедшей по воле божией. Это не шутка и ни троллинг, это понятие обозначает стечение не предусмотренны действий или обстоятельств. Так что берёзу можно считать непреднамеренным или не предсказуемым обстоятельством. Об этом понятии можно найти в книге Джон Гордон: Конструкции или почему не ломаются вещи
    амурец
    1. Vard Сегодня, 10:22
      Иными словами это закон Мерфи.. "Если какая-нибудь неприятность может произойти - она обязательно произойдёт"
      Vard
      1. амурец Сегодня, 10:27
        Цитата: Vard
        Иными словами это закон Мерфи.. "Если какая-нибудь неприятность может произойти - она обязательно произойдёт"

        Безусловно
        амурец
  11. Кент0001 Сегодня, 10:18
    О чем статья? И зачем она здесь?
    Кент0001
  12. КВУ-НСвД Сегодня, 10:24
    Социологическое исследование об авиакатастрофе - это конечно мощно
    КВУ-НСвД
  13. Ураган70 Сегодня, 10:24
    Во всём виноват:
    "Польский гонор - сложное массовое и индивидуальное психопатологическое явление присущее полякам, и характеризующее внешнюю политику Польши. Выражается главным образом в агрессивной спеси (индивидуальной и коллективной), неадекватном поведении и отсутствии самоконтроля. Поляк охваченный т. наз "польским гонором" это городской уличный сумасшедший в стадии экзальтированного самовозбуждения. Ярким представителем Польши с явно выраженным "польским гонором" был полусумасшедший мелкий политик Лех Качиньский, погибший в авиакатастрофе под Смоленском именно из-за "польского гонора". Бегая по салону самолета с рюмкой коньяку в пьяном и совершенно неадекватном состоянии вместе с генералом Бласиком, и хлопая по спинам пилотов, Качиньский таким образом и устроил катастрофу самолета. Фактором усиливающим "польский гонор" является польский безудержный алкоголизм..."
    Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»
    Ураган70
  14. Волька Сегодня, 10:32
    вполне вероятно, да просто банально, но пьяная польская власть сама себя и погубила в этом полете...
    Волька
  15. rocket757 Сегодня, 10:42
    Политические игры!!! Они сами по себе и к правде никакого отношения не имеют!
    А народ мож убедить в чём хош, если постараться!
    rocket757
  16. изя топ Сегодня, 10:52
    в душе каждое полено Шерлок what
    изя топ
  17. demo Сегодня, 10:54
    Ещё 28,1% поляков отметили, что у них вообще нет никаких мыслей по поводу крушения Ту-154 в 2010 году, кроме как бы еще и нынешнее правительство с братом покойника отправить бы в Смоленск, по проторенной дороге.
    demo
    1. амурец Сегодня, 13:07
      Цитата: demo
      Ещё 28,1% поляков отметили, что у них вообще нет никаких мыслей по поводу крушения Ту-154 в 2010 году, кроме как бы еще и нынешнее правительство с братом покойника отправить бы в Смоленск, по проторенной дороге.

      Новую берёзу надо растить, старую то сломали.
      амурец
  18. senima56 Сегодня, 10:56
    Что за идиотизм?! Есть официальные выводы комиссии, а они решили "у народа" спросить!? Народ ведь оперирует эмоциями, но не фактами катастрофы!
    senima56
  19. Berkut154 Сегодня, 11:40
    Было бы правильнее референдум официальный провести!!! И признать его результаты wassat
    Berkut154
  20. Berkut154 Сегодня, 11:45
    КК и без построннего наделал достаточно ошибок.
    1. Обнадежил себя успехом севшего перед ними ЯК-40 и принял к сведению их условия посадки.
    2. Вариометр не был приведен к давлению аэродрома - грубейшее нарушение при подготовке к посадке.
    3. Контроль высоты был по РВ-5 незная особеноосей подхода и рельефа.
    4. К уходу на второй экипаж не был готов.
    Berkut154
  21. VAGNER Сегодня, 11:45
    Так, 35,8% опрошенных уверены в том, что причиной крушения стала плохая погода в районе аэродрома прилёта и ошибки экипажа

    По сути все правильно, но антироссийскую истерию раздувают кучка ростовщиков в "мировых СМИ" и т.д.
    Зачем..? Просто читаем историю России..Если коротко, ограбить нас хотят окончательно и уничтожить..И ВСЕ!
    VAGNER
  22. iouris Сегодня, 12:17
    Можно также опросить авдиторию "Эха Москвы".
    iouris
  23. Servisinzhener Сегодня, 13:47
    Для этой авиакатастрофы как и для любой другой причины должны определяться специалистами после проведения экспертиз. А не всенародным голосованием. Ну если не брать в расчёт вариант что Путин эдакий злодей из голливудских фильмов, а скорее даже мультфильмов про супергероев. В которых есть главный злодей с совершенно иррациональным стремлением делать зло.
    Servisinzhener
  24. Николай Фёдоров Сегодня, 14:40
    Ещё 28,1% поляков отметили, что у них вообще нет никаких мыслей по поводу крушения Ту-154 в 2010 году.

    Вообще-то, это очень неплохой показатель - 28% для нации. Можно сказать, что почти треть поляков являются вполне умными адекватными людьми, раз они могут дать трезвый взвешенный ответ на и-ди-отский провокационный вопрос.
    Думаю, что если в США провести опрос "Кто убил Кенеди" и дать варианты ответов "1. Путин bully . 2. Ли Харви Освальд. 3. Неизвестно.", то американцев, выбравших пункт 3, будет совсем-совсем немного. Зато на пункте 2 и особенно 1 bully (!!!) остановятся большинство опрошенных. yes
    Николай Фёдоров
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