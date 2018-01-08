Поляков попросили высказать мнение о причинах крушения Ту-154 под Смоленском

В Польше решили провести социологическое исследование, посвящённое авиакатастрофе 2010 года под Смоленском. Речь идёт о крушении самолёта Ту-154, на борту которого находился тогдашний президент Польши Лех Качиньский с супругой, а также внушительная по своему составу делегация польских чиновников и высокопоставленных военных.Опрос был проведён службой социологического мониторинга SW Research по заказу редакции газеты Rzeczpospolita. Результаты этого опроса говорят о том, что мнения граждан Польши относительно причин крушения лайнера существенно разнятся.Так, 35,8% опрошенных уверены в том, что причиной крушения стала плохая погода в районе аэродрома прилёта и ошибки экипажа, повлекшие столкновение самолёта с деревом. Напомним, что к таким выводам ранее пришли две разных независимых комиссии с прямым польским участием.36,1% респондентов заявили, что официальным выводам не доверяют и называют в качестве причин крушения иные факторы. Нужно отметить, что конспирологическая теория крушения Ту-154 (с якобы вмешательством российских спецслужб) раскручивается отдельными польскими политиками, включая брата погибшего в авиакатастрофе польского президента. Такую же теорию пытается продвигать действующий министр обороны Польши Антони Мацеревич, которого в самой Польше за такого рода конспирологию уже обвинили в попытке набрать политические очки для продвижения по карьерной лестнице.Ещё 28,1% поляков отметили, что у них вообще нет никаких мыслей по поводу крушения Ту-154 в 2010 году.