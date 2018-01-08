15:21 08 января

В Тбилиси надеются, что Саакашвили всё же будет экстрадирован на родину

Главная прокуратура Грузии надеется, что бывший президент страны Михаил Саакашвили всё же будет грузинскому правосудию, ходатайство о его экстрадиции на родину уже отправлено, передает РИА Новости заявление заместителя главпрокурора Георгия Гогадзе.



Саакашвили покинул родину сразу после инаугурации нового президента в 2013 году, против него в Грузии возбуждено несколько уголовных дел. Тбилиси неоднократно обращался к Украине с просьбой экстрадировать Саакашвили.


Главная прокуратура Грузии сделает все для того, чтобы любой человек, который совершил в Грузии преступление, предстал перед грузинским правосудием. У нас есть конкретные отношения с соответствующими компетентными органами Украины и ходатайство об экстрадиции Саакашвили на родину уже отправлено,
сказал Гогадзе.

По его словам, «теперь уже компетентные органы Украины должны решить, экстрадировать Саакашвили в Грузию или нет».

Мы надеемся, что все обвиняемые лица обязательно предстанут перед грузинским судом,
добавил заместитель главного прокурора.

Напомним, суд в Тбилиси в начале января заочно приговорил Саакашвили к 3 годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани. Бывший президент был признан виновным по статье «злоупотребление служебным положением».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:23
    Пока он угоден США грузинские власти могут о нем забыть , и для чего вообще весь этот сыр бор разводить хозяева что у Грузии что у Михо одни и те же .
    Spartanez300
    1. хрыч Сегодня, 11:27
      Цитата: Spartanez300
      Пока он угоден США грузинские власти могут о нем забыть .

      Противостояние Петро с Мишико, звенья в цепи событий с проблемами грузинского легиона.
      хрыч
      1. VAGNER Сегодня, 11:35
        Сперва в Россию бы его, вместе с Петей и компанией ...Много чего интересного на камеру бы рассказали ! Скорее всего они оба погибнут при странных стечениях обстоятельств и обвинят Россию..
        Вспомнилось , как Сакашвилли пиарили , когда он был презиком Грузии, ну прям идеальная страна была !!!! Вор , наркоман , убийца...
        VAGNER
  2. shura7782 Сегодня, 11:24
    В Тбилиси надеются, что Саакашвили всё же будет экстрадирован на родину
    Дырку вам от бублика. У америкосов свои планы.
    shura7782
    1. 210окв Сегодня, 11:37
      Зачем он вам,грузины..Он устроит бардак в тюряге..Опыта не занимать.
      Цитата: shura7782
      В Тбилиси надеются, что Саакашвили всё же будет экстрадирован на родину
      Дырку вам от бублика. У америкосов свои планы.
      210окв
  3. pvv113 Сегодня, 11:27
    В Тбилиси надеются

    И не только в Тбилиси
    pvv113
    1. Vard Сегодня, 11:30
      Я надеюсь его через территорию России повезут...
      Vard
      1. pvv113 Сегодня, 11:30
        Через Колыму lol
        pvv113
      2. Чеширский Сегодня, 12:28
        Я надеюсь его через территорию России повезут...

        А зачем? Карантин объявлять, дезинфекцию проводить... Ну нах.
        Чеширский
  4. КОТ БАЮН Сегодня, 11:37
    Надеяться не вредно, вредно не надеяться...
    Пока эта жертва аборта нужна полосатым собакам - не выдадут.
    КОТ БАЮН
  5. Геркулесыч Сегодня, 11:48
    В России надеются что он недолго на этом свете будет жить. ...
    Геркулесыч
  6. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:50
    Если Саака попадет в Грузию, ему будет хана, и он это прекрасно понимает. До суда не доживет.
    Генерал Песчаных Карьеров
  7. demo Сегодня, 13:20
    Так жалобно попросили.
    Верните, пожалуйста.
    Очень просим.
    demo
  8. лысова Сегодня, 14:44
    Да плевал он на ваши ходательство. Хотели бы достать - достали бы. Поучитесь у Моссада - кто им нужен, хоть в дебрях Амазонки достанут. А вообще он,вам, не нужен - лишние проблемы, липечите только.
    лысова
  9. кобальт Сегодня, 15:04
    Через Южную Осетию его надо везти и так, чтобы там автозак " сломался" посреди Цхинвала.
    кобальт
  10. Лексус Сегодня, 15:20
    Возвращение блудного Мишико. 78-я серия.
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