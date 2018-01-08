В Тбилиси надеются, что Саакашвили всё же будет экстрадирован на родину

Главная прокуратура Грузии сделает все для того, чтобы любой человек, который совершил в Грузии преступление, предстал перед грузинским правосудием. У нас есть конкретные отношения с соответствующими компетентными органами Украины и ходатайство об экстрадиции Саакашвили на родину уже отправлено,

Мы надеемся, что все обвиняемые лица обязательно предстанут перед грузинским судом,