В Тбилиси надеются, что Саакашвили всё же будет экстрадирован на родину
Главная прокуратура Грузии надеется, что бывший президент страны Михаил Саакашвили всё же будет грузинскому правосудию, ходатайство о его экстрадиции на родину уже отправлено, передает РИА Новости заявление заместителя главпрокурора Георгия Гогадзе.
Саакашвили покинул родину сразу после инаугурации нового президента в 2013 году, против него в Грузии возбуждено несколько уголовных дел. Тбилиси неоднократно обращался к Украине с просьбой экстрадировать Саакашвили.
По его словам, «теперь уже компетентные органы Украины должны решить, экстрадировать Саакашвили в Грузию или нет».
Напомним, суд в Тбилиси в начале января заочно приговорил Саакашвили к 3 годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани. Бывший президент был признан виновным по статье «злоупотребление служебным положением».
Саакашвили покинул родину сразу после инаугурации нового президента в 2013 году, против него в Грузии возбуждено несколько уголовных дел. Тбилиси неоднократно обращался к Украине с просьбой экстрадировать Саакашвили.
Главная прокуратура Грузии сделает все для того, чтобы любой человек, который совершил в Грузии преступление, предстал перед грузинским правосудием. У нас есть конкретные отношения с соответствующими компетентными органами Украины и ходатайство об экстрадиции Саакашвили на родину уже отправлено,сказал Гогадзе.
По его словам, «теперь уже компетентные органы Украины должны решить, экстрадировать Саакашвили в Грузию или нет».
Мы надеемся, что все обвиняемые лица обязательно предстанут перед грузинским судом,добавил заместитель главного прокурора.
Напомним, суд в Тбилиси в начале января заочно приговорил Саакашвили к 3 годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани. Бывший президент был признан виновным по статье «злоупотребление служебным положением».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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