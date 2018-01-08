Оренбургская ракетная бригада была признана лучшей в ЦВО в 2017 году

Мы получили соответствующих кубок и грамоту от командующего войсками военного округа. Действительно, мы в 2017 году проделали колоссальный объем работы, военнослужащие получили бесценный опыт. Были проведены два лагерных сбора в зимнем и летнем периодах обучения и столько же учений с электронными пусками ракет из ОТРК «Искандер-М». Несколько раз были проведены внезапные проверки боеготовности, за что получали только отличные оценки

Дислоцированная в Оренбургской области ракетная бригада на оперативно-тактических ракетных комплексах ОТРК «Искандер-М» была признана лучшим ракетным соединением Центрального военного округа в 2017 году, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа в понедельник- сказал командир соединения полковник Андрей СурковСурков также отметил, что они впервые были задействованы совместных учениях Коллективных сил ОДКБ на территории другого государства. Военнослужащие со штатной техникой совершили оперативное перемещение воздушным способом из Оренбургской области на полигон в Республике Таджикистан, впервые на территории другого государства провели боевые пуски баллистических ракет по условным боевикам.