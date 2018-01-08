03:33 09 января

Оренбургская ракетная бригада была признана лучшей в ЦВО в 2017 году

Дислоцированная в Оренбургской области ракетная бригада на оперативно-тактических ракетных комплексах ОТРК «Искандер-М» была признана лучшим ракетным соединением Центрального военного округа в 2017 году, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа в понедельник

Оренбургская ракетная бригада была признана лучшей в ЦВО в 2017 году


Мы получили соответствующих кубок и грамоту от командующего войсками военного округа. Действительно, мы в 2017 году проделали колоссальный объем работы, военнослужащие получили бесценный опыт. Были проведены два лагерных сбора в зимнем и летнем периодах обучения и столько же учений с электронными пусками ракет из ОТРК «Искандер-М». Несколько раз были проведены внезапные проверки боеготовности, за что получали только отличные оценки
- сказал командир соединения полковник Андрей Сурков




Сурков также отметил, что они впервые были задействованы совместных учениях Коллективных сил ОДКБ на территории другого государства. Военнослужащие со штатной техникой совершили оперативное перемещение воздушным способом из Оренбургской области на полигон в Республике Таджикистан, впервые на территории другого государства провели боевые пуски баллистических ракет по условным боевикам.


Использованы фотографии: пресс-служба ЦВО
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Комментарии 8

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  1. 210окв Вчера, 16:25
    На первом фото-"Бастион"..Он тут каким боком?Или я не прав?
    210окв
    1. Lenivets2 Вчера, 16:42
      Похоже на Искандер-К.
      Lenivets2
      1. Владимир61 Вчера, 17:34
        Так это он и есть.СПУ 9П78-1
        Владимир61
  2. Doliva63 Вчера, 18:54
    А где присвоение почётного наименования "ударная"? belay
    Doliva63
  3. Rash Вчера, 19:22
    Боюсь спросить, а кого в Оренбургских степях эскандерами поражать? request
    Rash
    1. коноправ Вчера, 19:35
      Энто строго для охраны арбузных плантаций. Бахча, она понимаш надзору требоват.
      коноправ
    2. san4es Вчера, 20:36
      Цитата: Rash
      Боюсь спросить, а кого в Оренбургских степях эскандерами поражать? request

      ...Там Казахстан через речку...Границу держат soldier
      san4es
    3. Мих1974 Сегодня, 01:32
      lol Ну "искандер" он такой - по Договору строго 499 км летает, но в военное время "кто ж эти русских знает" tongue feel
      Мих1974
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