Поставка в войска БМПТ "Терминатор" начнется в марте
"Уралвагонзавод" (УВЗ, Ростех) планирует в марте начать поставки Минобороны РФ боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", сообщили в корпорации.
Как сообщалось ранее, военные в 2018 году должны получить более 10 БМПТ "Терминатор".
"Терминатор", который получит российская армия, будет на узлах и агрегатах основного танка Т-90A, сообщили в корпорации УВЗ
БМПТ "Терминатор" - многоцелевая высокозащищённая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, совершенные приборы управления огнём и высокую манёвренность. Предназначена для подавления и поражения танкоопасной живой силы противника, в том числе, находящейся в укрытиях. "Терминатор" способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника, передает "Интерфакс-АВН".
Исполнение гособоронзаказа идёт. Начало передачи запланировано на март- сказал собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, военные в 2018 году должны получить более 10 БМПТ "Терминатор".
"Терминатор", который получит российская армия, будет на узлах и агрегатах основного танка Т-90A, сообщили в корпорации УВЗ
БМПТ "Терминатор" - многоцелевая высокозащищённая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, совершенные приборы управления огнём и высокую манёвренность. Предназначена для подавления и поражения танкоопасной живой силы противника, в том числе, находящейся в укрытиях. "Терминатор" способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника, передает "Интерфакс-АВН".
Использованы фотографии: Григорий Сысоев/РИА Новости
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