15:55 09 января

Поставка в войска БМПТ "Терминатор" начнется в марте

"Уралвагонзавод" (УВЗ, Ростех) планирует в марте начать поставки Минобороны РФ боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", сообщили в корпорации.

Исполнение гособоронзаказа идёт. Начало передачи запланировано на март
- сказал собеседник агентства.

Поставка в войска БМПТ "Терминатор" начнется в марте



Как сообщалось ранее, военные в 2018 году должны получить более 10 БМПТ "Терминатор".

"Терминатор", который получит российская армия, будет на узлах и агрегатах основного танка Т-90A, сообщили в корпорации УВЗ

БМПТ "Терминатор" - многоцелевая высокозащищённая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, совершенные приборы управления огнём и высокую манёвренность. Предназначена для подавления и поражения танкоопасной живой силы противника, в том числе, находящейся в укрытиях. "Терминатор" способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника, передает "Интерфакс-АВН".

Использованы фотографии: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Комментарии 32

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  1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:46
    В бой идут одни старики. БМПТ "Терминатор" на учениях ученийях "Запад -2017"
    Аристарх Людвигович
    1. 210окв Сегодня, 12:49
      Лет двадцать назад эта машина создана.МО наконец решилось принять технику на вооружение
      Цитата: Аристарх Людвигович
      В бой идут одни старики. БМПТ "Терминатор" на учениях ученийях "Запад -2017"
      210окв
      1. Лексус Сегодня, 14:15
        Долго с духом собираются наши. Казахстан уже 7 лет БМПТ эксплуатирует. Вроде бы Алжир заключил контракт на приобретение 300 шт. БМПТ-72.
        Лексус
    2. Starover_Z Сегодня, 12:51
      Плюс от сирийской операции ! Не полигонные испытания, а участие в реальных боевых действиях подвигнуло МО на закупки "Терминаторов" для армии !
      Starover_Z
      1. zadorin1974 Сегодня, 12:59
        Сколько еще подлянок от Табуреткина выплывет.А сколько копий было поломано на сайте за то,что Терминатор не вписывается в доктрину Российского МО.
        zadorin1974
        1. активатор Сегодня, 13:47
          Цитата: zadorin1974
          .А сколько копий было поломано на сайте за то,что Терминатор не вписывается в доктрину Российского МО.

          Таки да сам участвовал на стороне противников данного пепелаца. И даже не смотря на то ,что мо рф признало необходимость данного вооружения все равно терзают сомнения даже не в плане его применения , а по поводу его вооружения. а именно 30мм пушек. Потому как основная задача терминатора это отстрел живой силы и такой калибр возможно избыточен и плюс низкая скорострельность , мое имхо .что шилка с такой задачей справляется лучше , меньше калибр высокая скорострельность позволяет ей вполнять задачи которые не по силам пушкам терминатора. Вот поэтому если бы вооружение шилки ,а броню танка fellow . По этому поводу всегда вспоминаю видео где апач отстреливал из пушки бабахов через ик прицел, у них просто не было шансов в конце один просто сел и стал ждать своей участи , понимая .что бежать бесполезно.
          активатор
          1. активатор Сегодня, 14:03
            Цитата: активатор
            апач отстреливал из пушки бабахов через ик прицел, у них просто не было шансов в

            Блин у апача пуха тоже 30 мм и бк 1200 ,а я почему то считал ,что там 20мм при таком бк, приснилось мне шоли request feel
            активатор
          2. Spez Сегодня, 14:20
            Цитата: активатор
            Потому как основная задача терминатора это отстрел живой силы и такой калибр возможно избыточен и плюс низкая скорострельность , мое имхо .что шилка с такой задачей справляется лучше , меньше калибр высокая скорострельность позволяет ей вполнять задачи которые не по силам пушкам терминатора.

            Живая сила, в момент танковых атак на неё, имеет обыкновение прятаться за различные защитные сооружения, так что тут избыточность калибра уступает гарантии уничтожения противника.
            Spez
            1. zadorin1974 Сегодня, 14:53
              Применять БМПТ рассчитывают не как отдельную единицу, а вместе с танком.Соответственно,если надо развалить строение применят танковый боеприпас,если погонять пехоту по этажам и кустам-хватит и 30мм за глаза.
              zadorin1974
              1. Spez Сегодня, 15:10
                Дом разваливается танком, а сарай провентилирует бмпт. Тот же дувал "шилкой" не разнести(по афганскому опыту), вязкий очень, а 30мм, или пара залпов ПТУР, или очередь АГС... Обеспечить проход танку и устранить угрозу для него со стороны ПТРК. Вариантов решения проблем много, и в связке танк- бмпт получаем эффективное огневое воздействие по большей площади за короткий промежуток времени, в случае растянутой эшелонированной обороны.
                Spez
    3. влад66 Сегодня, 13:02
      Если бы не было Сирии,то ее следовало бы придумать,в реальных боевых испытываются изделия,а не деревянных щитах на полигоне. yes
      влад66
    4. KCA Сегодня, 13:30
      Раскраска пустынная, небось из Сирии или Алжира привезли
      KCA
      1. Chertt Сегодня, 14:31
        Цитата: KCA
        Раскраска пустынная, небось из Сирии или Алжира привезли

        Давайте вместе подумаем, из Сирии или Алжира laughing
        Chertt
      2. Spez Сегодня, 15:20
        Про Казахстан забыли.
        Spez
  2. Magic Archer Сегодня, 12:46
    В Сирии испытали,сделали выводы.А теперь и в войска.Всё как нужно!Именно в боевых а не в полевых испытаниях должна доводится до ума техника!
    Magic Archer
  3. Zomanus Сегодня, 12:57
    Ну хорошо что хоть сейчас разглядели.
    Да и поняли, где эту машину использовать можно.
    Ведь по сути, это легкий боевой модуль,
    посаженный на погон танковой платформы.
    А подобные модули есть для БТР/БМП.
    Думаю что что поэтому и не принимали на вооружение
    данную машину. Да и просто, может не было свободных танковых
    платформ в таком количестве
    Zomanus
    1. макс702 Сегодня, 14:18
      Цитата: Zomanus
      Да и просто, может не было свободных танковых
      платформ в таком количестве

      Да ладно... Уж чего чего , а этого добра у нас полно причем любых, начиная от т-54 и заканчивая т-90...
      макс702
    2. Грица Сегодня, 15:14
      А я думаю, что не принимали потому, что ждали появления такой штуковины на базе ТБМП Армата (Т-15 или "Барбарис", кому как нравится). Однако потом поняли, что допиливать Т-15 еще очень долго и хлопотно, а в войсках нечто подобное нужно. Поэтому и приняли решение подешевле
      Грица
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:58
    ... подозреваю, что и этой машине будет "работа"... и она должна с ней справиться как минимум на "хорошо"...
    a.s.zzz888
  5. assa67 Сегодня, 13:04
    10 штук всего....по-ближе к западным границам поставят...пусть боятся,у страха-то глаза велики,как говорится,
    assa67
  6. МЮД Сегодня, 13:20
    Как сообщалось ранее, военные в 2018 году должны получить более 10 БМПТ "Терминатор".

    По одной БМПТ в месяц - это издевательство или ....
    МЮД
  7. vetlan19 Сегодня, 13:26
    Как насчёт защиты от дронов?
    vetlan19
  8. vetlan19 Сегодня, 13:30
    Цитата: МЮД
    По одной БМПТ в месяц - это издевательство или ....


    Просто не нужно надрываться, горит что-ли где-то?
    Не горит, вот и не надрываются.
    Если хотите написать нашу военную доктрину, будьте на нужном месте.
    Из своего диванного болота не видно того, что видит парящий в небе орёл.
    vetlan19
    1. ПалБор Сегодня, 13:44
      Цитата: vetlan19
      Цитата: МЮД
      По одной БМПТ в месяц - это издевательство или ....


      Просто не нужно надрываться, горит что-ли где-то?
      Не горит, вот и не надрываются.
      Если хотите написать нашу военную доктрину, будьте на нужном месте.
      Из своего диванного болота не видно того, что видит парящий в небе орёл.

      Жирненькие у нас такие орлики.Всё больше гадят сверху и воняют как падальщики.Особенно в зоопарке под названием прав........правильно вы меня поняли. winked
      ПалБор
  9. коноправ Сегодня, 13:56
    Вокруг 30 мм пушечки наворочено 30 тонн железа. Не слишком толстая обертка?
    коноправ
  10. axxenm Сегодня, 14:01
    БМПТ нужен!!
    Но не в текущей ущербной версии (она только обозначила направление развития и уже за это ей спасибо),
    а в правильной - с 57мм автоматом со снарядами программируемого разрыва.
    axxenm
    1. Spez Сегодня, 15:25
      Направление развития обозначила "Гадюка", а "Терминатор" подтвердил правильность этого направления.
      Spez
    2. Чичиков Сегодня, 15:38
      Ага! И боекомплектом в 150 выстрелов, вместо 1500!
      Чичиков
  11. tchoni Сегодня, 14:35
    Мораль сей басни такова ТБМП Т-15 , судя по всему, или уж дюже дорогой выходит или технически не совершенной (а что вы хотели танк "кармой" вперед разворачивать - почитай все шасси переделывать приходится. Ди и про крайний парад не забываем) А, скорее всего и то и другое вместе взятое. Вот и решили дырочку В системе вооружения мотострелков да танкистов разных подзаткнуть эрзац девайсом. Я не удивлюсь, если в штат танковых (или еще каких штурма и разграждения) подразделений введут в ближайшее время что то вроде БМОТ.
    tchoni
  12. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:45
    Смущает количество, аж "более 10 шт."))
    " Щедро" насыщаем армию..(
    Хотя... Забыл- денех нема.. ((
    Сибирский цирюльник
  13. Alexey-74 Сегодня, 14:54
    Думаю если военные спецы приняли на вооружение БМПТ, то значит это стоит того, обкатку в Сирии прошел...хотя я до сих пор не пойму до конца роль этого пепелаца ну например в наступлении, в котором и так принимают участие и БМП и БТР и другие средства поражения пехоты....ну как говорится поживем увидим.
    Alexey-74
  14. Doliva63 Сегодня, 15:38
    А куда их засунут - в ТР, МСР или в ПТ ДН? belay Или создадут отдельные роты терминаторов? laughing
    Doliva63
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