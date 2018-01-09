Поставка в войска БМПТ "Терминатор" начнется в марте

Исполнение гособоронзаказа идёт. Начало передачи запланировано на март

"Уралвагонзавод" (УВЗ, Ростех) планирует в марте начать поставки Минобороны РФ боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", сообщили в корпорации.- сказал собеседник агентства.Как сообщалось ранее, военные в 2018 году должны получить более 10 БМПТ "Терминатор"."Терминатор", который получит российская армия, будет на узлах и агрегатах основного танка Т-90A, сообщили в корпорации УВЗБМПТ "Терминатор" - многоцелевая высокозащищённая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, совершенные приборы управления огнём и высокую манёвренность. Предназначена для подавления и поражения танкоопасной живой силы противника, в том числе, находящейся в укрытиях. "Терминатор" способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника, передает "Интерфакс-АВН".