Горбачёв обратился к Путину и Трампу через СМИ

Теперь задача сохранить соглашение о разоружении является одной из самых важных. Эти международные соглашения по ядерному разоружению - ДРСМД, СНВ-III или Договор о нераспространении ядерного оружия, являются частью единой архитектуры, которая может рухнуть, если один из её элементов будет разрушен.

Пусть дадут указания дипломатам и военным решить эти проблемы.