Горбачёв обратился к Путину и Трампу через СМИ
Японская газета The Japan Times выходит с материалом, в котором приводится заявление первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва. Горбачёв вспоминает о том, как около трёх десятков лет тому назад договаривался с США по вопросам ядерного и ракетного разоружения. На таком фоне Горбачёв призвал лидеров России и Соединённых Штатов Америки преодолеть разногласия по вопросу о контроле над ядерными потенциалами.
Михаил Горбачёв:
По словам Горбачёва, у него есть надежда на то, что у руководителей «наших стран» (так Горбачёв называет Россию и США, - прим. «ВО») хватит мудрости по недопущению слома единой архитектуры ядерной безопасности.
Горбачёв заявил, что он лично обращается к президентам РФ и США с призывом лично заняться этими проблемами и подтвердить намерение по соблюдению договора (РСМД).
Горбачёв:
После этих горбачёвских заявлений возникает вопрос: почему же он сам допустил слом всей системы безопасности в мире, находясь у руля такой сверхдержавы как Советский Союз?
Михаил Горбачёв:
Теперь задача сохранить соглашение о разоружении является одной из самых важных. Эти международные соглашения по ядерному разоружению - ДРСМД, СНВ-III или Договор о нераспространении ядерного оружия, являются частью единой архитектуры, которая может рухнуть, если один из её элементов будет разрушен.
По словам Горбачёва, у него есть надежда на то, что у руководителей «наших стран» (так Горбачёв называет Россию и США, - прим. «ВО») хватит мудрости по недопущению слома единой архитектуры ядерной безопасности.
Горбачёв заявил, что он лично обращается к президентам РФ и США с призывом лично заняться этими проблемами и подтвердить намерение по соблюдению договора (РСМД).
Горбачёв:
Пусть дадут указания дипломатам и военным решить эти проблемы.
После этих горбачёвских заявлений возникает вопрос: почему же он сам допустил слом всей системы безопасности в мире, находясь у руля такой сверхдержавы как Советский Союз?
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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