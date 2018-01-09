16:01 09 января

Горбачёв обратился к Путину и Трампу через СМИ

Японская газета The Japan Times выходит с материалом, в котором приводится заявление первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва. Горбачёв вспоминает о том, как около трёх десятков лет тому назад договаривался с США по вопросам ядерного и ракетного разоружения. На таком фоне Горбачёв призвал лидеров России и Соединённых Штатов Америки преодолеть разногласия по вопросу о контроле над ядерными потенциалами.

Михаил Горбачёв:
Теперь задача сохранить соглашение о разоружении является одной из самых важных. Эти международные соглашения по ядерному разоружению - ДРСМД, СНВ-III или Договор о нераспространении ядерного оружия, являются частью единой архитектуры, которая может рухнуть, если один из её элементов будет разрушен.


По словам Горбачёва, у него есть надежда на то, что у руководителей «наших стран» (так Горбачёв называет Россию и США, - прим. «ВО») хватит мудрости по недопущению слома единой архитектуры ядерной безопасности.


Горбачёв заявил, что он лично обращается к президентам РФ и США с призывом лично заняться этими проблемами и подтвердить намерение по соблюдению договора (РСМД).

Горбачёв обратился к Путину и Трампу через СМИ


Горбачёв:
Пусть дадут указания дипломатам и военным решить эти проблемы.


После этих горбачёвских заявлений возникает вопрос: почему же он сам допустил слом всей системы безопасности в мире, находясь у руля такой сверхдержавы как Советский Союз?

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 57

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:58
    Он еще живой? Хватает ещё наглости сейчас советы в политике давать. ﻿
    Аристарх Людвигович
    1. Шура пермский Сегодня, 12:59
      магадан по горбатому плачет... советы он давать ещё будет,горе советчик...
      Шура пермский
      1. oldseaman1957 Сегодня, 13:00
        Цитата: Шура пермский
        магадан по горбатому плачет
        - Магадан, не Магадан, а спросить бы принародно надо, пока ласты не отбросил. В назидание другим пустобрёхам.
        oldseaman1957
      2. zadorin1974 Сегодня, 13:03
        Какой нафиг Магадан?Эту мразь надо на Красной площади танком давить по сантиметру в час!!!!!!Только настроение подлюга попортил.
        zadorin1974
      3. влад66 Сегодня, 13:06
        Цитата: Шура пермский
        магадан по горбатому плачет... советы он давать ещё будет,горе советчик...

        От него черти в Аду открещиваются,боятся что он и ад развалит.
        влад66
      4. 210окв Сегодня, 13:09
        Как увидел это старое чухно,так настроение на весь день испорчено..Удод едва живой а все ещё воняет.
        Цитата: Шура пермский
        магадан по горбатому плачет... советы он давать ещё будет,горе советчик...
        210окв
      5. ЮБОРГ Сегодня, 14:23
        Ему ещё осиновый кол в холмик не забили?
        ЮБОРГ
      6. Chertt Сегодня, 14:39
        Живой еще иуда проклятый, Как он вообще смеет рот свой открывать.... Как эту жабу вижу, все самое плохое, в душе вскипает
        Chertt
    2. Vard Сегодня, 13:00
      Стоял на площади Революции... меньше метра от него... и ключ газовый двойка в газету завёрнутый в руках держал... кто же знал...
      Vard
      1. karish Сегодня, 13:02
        Цитата: Vard
        Стоял на площади Революции... меньше метра от него... и ключ газовый двойка в газету завёрнутый в руках держал... кто же знал...

        кто же знал , что ключ так мешает в ладоши хлопать laughing
        karish
      2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:08
        Надо было по пятнистой балде ему дать, потом бы звезду героя вручили.
        Генерал Песчаных Карьеров
    3. volodya Сегодня, 13:03
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Он еще живой?

      Такую страну развалил, ещё и тут суется!
      volodya
    4. Венд Сегодня, 13:07
      Горбачеву стоит вспомнить, как он договаривался об отказе от ядерного оружия за прощение долгов страны.
      Венд
    5. Svarog Сегодня, 13:09
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Он еще живой? Хватает ещё наглости сейчас советы в политике давать. ﻿

      Удивляет, почему до сих пор, к Горбачеву ни кто не обратился.. так сказать воронок не подъехал.. в дверь не постучали..Покуда у нас эта порука , не стоит от правителей ждать ответственности.. Ведь сидеть же должен, все продал, всех предал.. ан нет заявления все делает..
      Svarog
      1. jjj Сегодня, 14:03
        Вот только почему обращение прошло через японское СМИ, а не через южнокорейское? Гонорар-то, как помнится, он в свое время брал именно у корейцев
        jjj
    6. Маз Сегодня, 14:11
      Прости меня господи и модератор. Шоб ты сдох, гад пятнистый, подстилка американская и поскорее. За то, что мы до сих пор переживаем, за развал союза, за беловежскую пущу, за войны, смерти и горе. Мы ж тебе верили, а ты нас кинул, как обычный урка в ад, ещё медальку получил от еврокукловодов, Иуда.
      Маз
    7. Dimontius Сегодня, 15:10
      Хорошо что 20 лет назад мне не пришлось видеть этого позора: президент рекламирует кафе.
      Dimontius
      1. Кубик123 Сегодня, 16:01
        Бывший президент рекламирует сумки:
        http://avmalgin.livejournal.com/4174849.html
        Кубик123
  2. андрей юрьевич Сегодня, 12:58
    Горбачёв обратился к Путину и Трампу через СМИ
    труп говорящий...? каталка номерная ждёт.
    андрей юрьевич
  3. ваняватный Сегодня, 12:59
    а ведь когда подохнет , в родную же землю поволокут закапывать - это бесит ...
    ваняватный
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:02
      Цитата: ваняватный
      а ведь когда подохнет , в родную же землю поволокут закапывать - это бесит ...

      да ладно...наша земля,много чужой органики переварила...
      андрей юрьевич
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:02
      ваняватный Сегодня, 12:59 Новый
      а ведь когда подохнет , в родную же землю поволокут закапывать - это бесит ...

      ... не примет наша землица его..
      a.s.zzz888
      1. 210окв Сегодня, 13:11
        Принимала всяких..От батыевых орд до фашистов разных наций..
        Цитата: a.s.zzz888
        ваняватный Сегодня, 12:59 Новый
        а ведь когда подохнет , в родную же землю поволокут закапывать - это бесит ...

        ... не примет наша землица его..
        210окв
      2. stariy Сегодня, 13:35
        Цитата: a.s.zzz888
        не примет наша землица его..
        К сожалению и эту мразь наша земля примит как гниду пяную приняла так и эту мразь примет ,
        stariy
  4. Хагалаз Сегодня, 13:01
    Для штатников Горбачёв - отработанный материал, слушать его не будут. Ну и для наших тоже пустое место. Ради чего вякает, не понятно.
    Хагалаз
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 13:01
    Горбачёв заявил
    ... вылезла жаба из тины.... angry
    a.s.zzz888
  6. ИмПерц Сегодня, 13:02
    Слава богу, что Горбачёв не додумался распрощаться с ракетно-ядерным щитом. Было бы сейчас на месте РФ штук 50 княжеств. Ведь мог на волне всеобщей любви и радости.
    ИмПерц
  7. rotmistr60 Сегодня, 13:02
    Пусть дадут указания дипломатам и военным решить эти проблемы.
    Оказывается как все просто - дал указание и завертелось. Покойная Раиса Максимовна столько ему указаний надавала, что не успел оглянуться как не стало страны.
    rotmistr60
  8. Egorovich Сегодня, 13:03
    Этот выродок еще трепыхается?
    Egorovich
  9. Zubr Сегодня, 13:05
    Всё никак не успокоится горе перестройщик. Ничего, пускай на старости лет потешит своё самолюбие.
    Zubr
  10. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:05
    Сволочь пятнистая. На нем висят миллионы жертв после разрушения Советского Союза.
    Генерал Песчаных Карьеров
  11. коноправ Сегодня, 13:06
    500 тонн оружейного урана отдали мериканам, теперь предлагается отдать всё что осталось? Судя по тому что Горбачев сделал с державой, иного он предложить не может.
    коноправ
  12. leonid-zherebtcov Сегодня, 13:07
    тракторист ,ты уже наигрался ... и получил все к чему стремился, не мозоль людям глаза и уши , "иуда" .
    leonid-zherebtcov
  13. sxfRipper Сегодня, 13:07
    В старых-старых Куклах была реплика Раисы Максимовны - Миша! Ты уже вошёл в историю. Так не надо по ней бегать!
    sxfRipper
  14. Васся Вассин Сегодня, 13:07
    На коленях прошу, слуги народа, разрешите исключительно для этой гниды эвтаназию дустом не разбавленным через прямую кишку! Пора уже усыпить это животное, оно и само мучается и другим покоя не дает!
    Васся Вассин
  15. Ромин Сегодня, 13:09
    Никакой неприкосновенности у действующих и бывших не должно быть. Неприкосновенность показывает незрелость общества. А за то, что он делал , Горбачёв должен предстать перед судом по ряду статей
    Ромин
  16. БЛОНДИН Сегодня, 13:13
    Он вишь как... у него то две родины!
    По словам Горбачёва, у него есть надежда на то, что у руководителей «наших стран»

    Так что может и хоронить будут не в России
    P.S. Господа модераторы я ни кого не оскорбил, ни ВО, ни Горбачёва? А то Вы меня предупреждаете... а на письма не отвечаете
    БЛОНДИН
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:26
      Цитата: БЛОНДИН
      Господа модераторы я ни кого не оскорбил, ни ВО, ни Горбачёва? А то Вы меня предупреждаете... а на письма не отвечаете

      Пиши на действия модераторов в администрацию сайта, там объективно разберутся.
      Аристарх Людвигович
      1. БЛОНДИН Сегодня, 13:31
        Спасибо огромное!
        БЛОНДИН
  17. Hariton Laptev Сегодня, 13:14
    Интересно кто ни будь читает все наши мнения ??? и когда же всех кто требуют праведного суда над этим
    НЕ человеком услышат????
    Hariton Laptev
  18. Jovanni Сегодня, 13:16
    Горбачёв вспоминает о том, как около трёх десятков лет тому назад договаривался с США

    Оно снова за старое...
    Jovanni
  19. Tektor Сегодня, 13:17
    Положение не то, чтобы серьёзное, оно крайне сложное. Цель сил зла - уничтожить людей на планете Земля. Не знаю почему, поэтому это догмат. Уничтожение возможно массированным применением ЯО. Для этого людей разделили сначала по языкам, а потом - по религиям. Проще всего войну начать из-за непримиримых противоречий в религиозных установках. Отсюда простой вывод: войну на уничтожение можно предотвратить, если все религии объединяться. К сожалению, католическая церковь попала под влияние сил зла, и не пойдёт на объединение ни при каких обстоятелсьствах. Поэтому обмен ядерными ударами неизбежен. Весь вопрос в том, сумеем ли мы ослабить удар по нам и отразить то, что прилетит? В какой степени? Пока нет чёткого ответа на этот вопрос.
    Tektor
  20. rocket757 Сегодня, 13:19
    Слушать не будут, но прецедент создавать не хотят!
    У нас заглавные как правило на катафалке от должности отъезжали! Современные предпочитают на яхте или личном самолёте отваливать. Так что уцелевшего гробить не будут, прецедент однако создавать не хотят!!!
    rocket757
  21. Немезида Сегодня, 13:37
    Иудушка Горбачев человек без совести и чести...
    Немезида
  22. anjey Сегодня, 13:43
    Горбачёв вспоминает о том, как около трёх десятков лет тому назад договаривался с США по вопросам ядерного и ракетного разоружения
    Гондурас же он плещивый,вот с него и начали резать стратегические ракеты и самолеты и сдал реально все и вся (все могущество СССР развалил).
    Сейчас пожинаем его "успехи"- враг реально у ворот,еще и голос подает, мерзкое существо...
    anjey
  23. мои пять копеек Сегодня, 13:49
    никак не успокоится.И чего старику неймётся?Шёл бы он полем,перестроечным, в даль глубокую
    мои пять копеек
  24. КОТ БАЮН Сегодня, 13:52
    Пусть дадут указания дипломатам и военным решить эти проблемы.

    вот бесит меня это слово "ПУСТЬ".
    Этот меченый покемон вместе со своей супружницей раздал территории, вверг в хаос мощнейшее государство и по факту допустил его развал. А сейчас еще нечто неопределенное вещает через ЯПОНСКИЕ газеты в качестве самопиара... Ушлепок.
    КОТ БАЮН
  25. ioan-e Сегодня, 14:17
    Почему "это" еще не за решеткой?
    ioan-e
  26. Маз Сегодня, 14:19
    Цитата: karish
    Цитата: Vard
    Стоял на площади Революции... меньше метра от него... и ключ газовый двойка в газету завёрнутый в руках держал... кто же знал...

    кто же знал , что ключ так мешает в ладоши хлопать laughing

    А вы для Арье Дери похлопайте, коллега,. О оно той же масти и министр мвд, ссылку скинуть или уже читали "Айдиот ахронот"? Галай и Глобс удивлены. Мошенник и вор, отсидевший в тюрьме поучает еврейский народ и шантажирует расистским законом правительство и кнессет! Гениально. Наш уже сбежал из моей Страны. А ваш ещё гадит в правительстве моей второй страны. laughing
    Маз
  27. Spez Сегодня, 14:23
    Когда ж эту гниду к ногтю прижмут?!
    Spez
  28. Макаров Сегодня, 14:26
    Все никак не поймет что его обманули?Судя по истории его правления он не притворяется дураком...
    Макаров
  29. Jurkovs Сегодня, 14:28
    На таком фоне Горбачёв призвал лидеров России и Соединённых Штатов Америки преодолеть разногласия по вопросу о контроле над ядерными потенциалами.

    То есть путем односторонней сдаче позиций как он и сделал в свое время.
    Jurkovs
  30. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:32
    .. Всё непотребство,которое происходит в мире,последние 30 лет,во многом результат его "деятельности" (((
    Сибирский цирюльник
  31. HMR333 Сегодня, 15:23
    предатель родины советы раздает)))
    HMR333
  32. 1536 Сегодня, 15:29
    А почему этот человек не обращается к американскому президенту с просьбой вывести американское ядерное оружие и американские оккупационные войска из ФРГ, столь милой его сердцу? Или к товарищу Киму, связанному с ним кровными узами "коммунистической идеологии" и практики.
    Когда он начинал "переговоры" с американцами о разоружении в конце 80-х годов прошлого века, между нашими странами было примерное равенство сил. Он уничтожил это равенство в угоду США. И теперь просто не о чем разговаривать.
    1536
  33. Чичиков Сегодня, 15:39
    Японская газета The Japan Times

    Как привык по западным помойкам лазить, так и продолжает!
    Чичиков
  34. Topotun Сегодня, 15:49
    Про меченого надо забыть! Давно и навсегда!
    Topotun
Картина дня