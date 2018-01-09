16:00 09 января

В составе ВСМУ появится корпус морской пехоты

В 2018 году в составе военно-морских сил Украины (ВМСУ) планируются сформировать «Корпус морской пехоты», сообщает bmpd со ссылкой на «Український мілітарний портал».



Корпус «объединит все части морской пехоты и береговых артиллерийских частей ВМСУ под единым органом управления. Организационно-штатные изменения проводятся в рамках оптимизации органов управления войсками и приведением структуры ВМС Украины как в соответствие стандартам НАТО, так и вызовам, стоящим перед ВМСУ на сегодня», говорится в материале ресурса.


Управление Корпуса будет размещено в Николаеве.

По данным портала, «на сегодня в составе войск береговой и территориальной обороны ВМСУ (правопреемником которых станет Корпус) находятся:

36-я отдельная бригада морской пехоты (Николаев), в состав которой входят 1-й Феодосийский, 501-й и 503-й отдельные батальоны морской пехоты, дислоцированные в Николаеве, Бердянске и Мариуполе соответственно;

137-й отдельный батальон морской пехоты (поселок Дачное, Одесская область);

406-я отдельная артиллерийская бригада (Николаев), с отдельными дивизионами в Очакове, Дачном, Белгород-Днестровском;

32-й отдельный реактивный артиллерийский полк (Алтестово, Одесская область)».

Эти силы и войдут в состав Корпуса. Также, возможно развертывание новых подразделений боевого и тылового обеспечения.

Использованы фотографии: www.facebook.com/36obrmp
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Комментарии 21

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  1. Rusland Сегодня, 13:25
    А вы друзья как не завитесь, в морпехи точно не годитесь.
    Rusland
    1. Шура пермский Сегодня, 13:29
      а морские котики у хохлов будут?)))
      Шура пермский
      1. Чёрный Сегодня, 13:43
        Цитата: Шура пермский
        а морские котики у хохлов будут?)))

        ...только морские свинки wassat ..и не у хохлов а у потомков шумеров wassat
        Чёрный
        1. роман66 Сегодня, 13:53
          и котики и песики и хомячки laughing
          роман66
      2. avt Сегодня, 13:57
        Цитата: Шура пермский
        а морские котики у хохлов будут?)))

        wassat Сам то поняв шо напысав??? Яки таки мoскальски
        Цитата: Шура пермский
        морские котики
        ????? Морьски китики! А бо морьски свынки ! Ось так гарно будэ ! bully
        avt
      3. svp67 Сегодня, 14:12
        Цитата: Шура пермский
        а морские котики у хохлов будут?)))

        Около Очакова у них 73-й морской центр специального назначения Украины
        svp67
    2. Spartanez300 Сегодня, 13:35
      Как дерьмо не назови оно все равно останется дерьмом , все стараются под америкосов закосить жополизы .
      Spartanez300
      1. Topotun Сегодня, 15:43
        Не стоит недооценивать ВС Украины. Там достаточно людей, особенно прошедших еще школу советских ВС. И голубая мечта американцев столкнуть их с Россией... Вот они бы порадовались.
        Topotun
    3. Нормаль ок Сегодня, 14:43
      Цитата: Rusland
      А вы друзья как не завитесь, в морпехи точно не годитесь.

      А ты типа морпех, офигенный?!
      Нормаль ок
    4. Chertt Сегодня, 15:01
      У такой "великой космической державы" и Звездный десант должен быть
      Chertt
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:32
    ... ну теперь очередь за укроNASA... laughing bully laughing
    a.s.zzz888
  3. Vik66 Сегодня, 13:37
    А укростройбат будет называться "морские пчелы" ?
    Vik66
    1. АнпеЛ Сегодня, 13:43
      трутни они морские будут, а не пчёлы
      АнпеЛ
  4. assa67 Сегодня, 13:39
    и сколько в куче будет космонавтов в этом корпусе?
    Цитата: a.s.zzz888
    . ну теперь очередь за укроNASA..

    .....кстати,не постеснялись на хаммеры советские ДШК поставить?...или их тоже декоммунизировали,теперь этой машинкой великий украинец Моисей по пустыне ходил?
    assa67
    1. роман66 Сегодня, 13:54
      а для милого дружка - очередь из ДШК
      роман66
  5. galan Сегодня, 13:41
    Мартышка и очки. Копируют США?
    galan
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 13:42
    Как это грозно звучит . Но причём задачи морпехов и береговая оборона?
    КВУ-НСвД
  7. rocket757 Сегодня, 13:54
    У укропа военно морские ЕСТЬ???
    Плавать не на чем, так хоть на хамви покататься!
    rocket757
  8. роман66 Сегодня, 13:55
    я тоже, в каком-то роде, командир авиационного корпуса
    роман66
  9. toha124 Сегодня, 14:22
    На мой сухопутный взгляд, если уж наши соседи по глобусу хотят морскую пехоту оптимизировать - им надо все эти части в мотострелецкие переформировывать. Если я правильно понимаю, то любая концепция морской пехоты (что американская, что наша) подразумевает наличие весомого количества десантных кораблей. Разница в концепциях большая и корабли сильно разные. Но в обоих случаях кораблей больше одного.
    toha124
    1. Uxus Сегодня, 14:26
      Морска́я пехо́та (МП) — род сил (войск) ВМФ (ВМС) вооружённых сил государств, предназначенный для участия в морских операциях и использования в качестве ударных отрядов в других видах боевых действий, в задачи которого входит захват береговой линии, портовой инфраструктуры, островов и полуостровов, кораблей и судов, морских баз противника, с воздуха (парашютный десант) и воды.

      Морская пехота также применяется для отдельных операций (подразделения и части специального назначения (СпН)), а также для охраны прибрежных и других объектов. Входит в состав военно-морского флота (сил) (ВМФ) или является отдельным видом ВС (КМП США). Главные задачи морской пехоты: «В наступлении с моря они должны завоевывать береговые плацдармы и удерживать до подхода главных сил, а в обороне — защищать пункты базирования военных кораблей с сухопутных направлений»
      Uxus
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