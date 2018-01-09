15:54 09 января

Киев мог продать Китаю секреты советского супертанка «Молот»

В интернете появилась очередная серия изображений харьковского танка Объект 477 «Молот», который до сих пор является одной из самых секретных советских разработок, сообщает Вестник Мордовии.

Киев мог продать Китаю секреты советского супертанка «Молот»


По мнению специалистов, фотографии сканированы из специального технического описания, которое, вероятно, было издано в очень ограниченном количестве в период проведения испытаний.




«Несмотря на то, что "Молоту" уже немало лет, подробности его конструкции официально не обнародованы. Однако считается, что даже сейчас этот танк превосходит лучшие зарубежные образцы по таким характеристикам как броневая защита и огневая мощь (57-тонный танк был вооружен 152-мм пушкой)», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.



Поэтому, отмечает автор, особую пикантность этой истории придает тот факт, что впервые эти рисунки появились на одном из китайских форумов. Вполне возможно, что «часть документации по этой уникальной машине кто-то из украинских чиновников продал в КНР, а там, как известно, сейчас активно работают над бронетехникой нового поколения», говорится в публикации.



В этом нет ничего удивительного, Украину уже не раз сотрясали скандалы, связанные с продажей в Китай военных технологий. Свежий пример – «уголовное дело по передаче секретных данных по только создаваемому ракетному комплексу "Гром-2"», заключает автор.

Использованы фотографии: www.weibo.com
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Комментарии 21

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  1. Azazelo Сегодня, 14:46
    Если мог то продал(там и так всё что можно было продали америкашкам и прочим) , а если не продали значит документацию вывезли.
    Azazelo
    1. Шура пермский Сегодня, 14:52
      если уж кндр на хохловских двигателях летают,то тут то подавно продать могли
      Шура пермский
      1. alex-s Сегодня, 14:59
        Остатки Родины распродают!
        alex-s
        1. oldseaman1957 Сегодня, 15:06
          Цитата: alex-s
          Остатки Родины распродают!
          - А чему удивляться? Насквозь продажная ментальность с завышенным самомнением. Настанет время, "щенэвмерликов" как уникальных выродков изучать будут. Кто-то даже доктора на этом получит. Но не Максим Яли! - Это тоже "уникум"!
          oldseaman1957
        2. 210окв Сегодня, 15:27
          У них Родины нет.Они отвергли все советское.
          Цитата: alex-s
          Остатки Родины распродают!
          210окв
      2. Нормаль ок Сегодня, 15:12
        Цитата: Шура пермский
        если уж кндр на хохловских двигателях летают,то тут то подавно продать могли

        Вполне возможно. НО, без хохловских двигателей, вся Российская кораблестроительная программа стоит на месте((
        Нормаль ок
    2. влад66 Сегодня, 14:57
      Ну так не приколочено и не приварено,вот и продано,кушать то хочется
      влад66
      1. татарин 174 Сегодня, 15:07
        Нация укропов(не украинцев)-они уже сами себя продали без остатка за кружевные трусики и безвиз.
        татарин 174
  2. Hankey Bannister Сегодня, 14:47
    Какие такие секретные разработки советского танка?Умилила статья...
    Hankey Bannister
    1. san4es Сегодня, 15:07
      Цитата: Hankey Bannister
      Какие такие секретные разработки советского танка?.

      ...Много таких было soldier

      ...Объект 477А1: «Нота» - продолжение темы «Молот»
      san4es
      1. Hankey Bannister Сегодня, 15:09
        Да нет,я,в смысле того,что когда это было...Какие секреты могут быть с тех пор... hi
        Hankey Bannister
        1. san4es Сегодня, 15:12
          Цитата: Hankey Bannister
          ...Какие секреты могут быть с тех пор... hi

          ...Они всегда были, есть и будут...и не только в архивах hi
          san4es
  3. Magic Archer Сегодня, 14:48
    Мог)?!Да они уже давным давно всё что можно было продали!Товарищ Ын очень например рад ракетным технологиям!А китайцы уж и подавно!Начиная от танков и заканчивая документацией на авианосцы!
    Magic Archer
  4. svp67 Сегодня, 14:52
    Большего издевательства со стороны Киева и представить сложно - танк, оказался тупиковой ветвью развития Т-64 и думаю, что мало чем может помочь китайскому танкостроению
    svp67
  5. assa67 Сегодня, 14:57
    а чего не продать-то?...еще по ушам проехали,что это прототип"Арматы"....
    Цитата: Magic Archer
    Мог)?!Да они уже давным давно всё что можно было продали!Товарищ Ын очень например рад ракетным технологиям!А китайцы уж и подавно!Начиная от танков и заканчивая документацией на авианосцы!
    assa67
  6. viktorch Сегодня, 14:57
    ничего хорошего, молот - это отработка 152мм ствола для танка и АЗ для него, китайцы в теории смогут склепать следующий тип уже не под 125мм а поболее, учитывая что копируют они не в тупую, то ломы с большим удлинением для 152-155 мм как вам ? 1000-1500мм бронеробития как с куста, полные штаны веселья армате, абрамсам, да и вообще всем.
    viktorch
  7. Дормидонт Сегодня, 14:59
    Мог? Если небратья могут что-то продать, продадут непременно
    Дормидонт
  8. pafegosoff Сегодня, 15:10
    Можно подумать, Россия мало с 1988-го по 20.? г.Г. продала? Или - вообще: "безвозмездно, то есть - даром". От территорий, до людей. Чего уж про какую-то техниику говорить...
    pafegosoff
  9. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:23
    Цитата: Нормаль ок
    Цитата: Шура пермский
    если уж кндр на хохловских двигателях летают,то тут то подавно продать могли

    Вполне возможно. НО, без хохловских двигателей, вся Российская кораблестроительная программа стоит на месте((

    Это,скорее,"заслуга" наших рулевых((
    Планировать строительство кораблей,в надежде,что "где-то купим" движки,похоже на диверсию скорее. Ответственных нет,как всегда(
    Сибирский цирюльник
  10. Geisenberg Сегодня, 15:24
    Танчик 57 тонн ))) Да пусть продают )))) Будет очередная вундер вафля которую ни один мост не выдерживает.
    Geisenberg
  11. ИванИванов Сегодня, 15:30
    Последствия "мирного распада" еще долго будут нам аукаться
    ИванИванов
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