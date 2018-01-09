Киев мог продать Китаю секреты советского супертанка «Молот»
В интернете появилась очередная серия изображений харьковского танка Объект 477 «Молот», который до сих пор является одной из самых секретных советских разработок, сообщает Вестник Мордовии.
По мнению специалистов, фотографии сканированы из специального технического описания, которое, вероятно, было издано в очень ограниченном количестве в период проведения испытаний.
«Несмотря на то, что "Молоту" уже немало лет, подробности его конструкции официально не обнародованы. Однако считается, что даже сейчас этот танк превосходит лучшие зарубежные образцы по таким характеристикам как броневая защита и огневая мощь (57-тонный танк был вооружен 152-мм пушкой)», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.
Поэтому, отмечает автор, особую пикантность этой истории придает тот факт, что впервые эти рисунки появились на одном из китайских форумов. Вполне возможно, что «часть документации по этой уникальной машине кто-то из украинских чиновников продал в КНР, а там, как известно, сейчас активно работают над бронетехникой нового поколения», говорится в публикации.
В этом нет ничего удивительного, Украину уже не раз сотрясали скандалы, связанные с продажей в Китай военных технологий. Свежий пример – «уголовное дело по передаче секретных данных по только создаваемому ракетному комплексу "Гром-2"», заключает автор.
По мнению специалистов, фотографии сканированы из специального технического описания, которое, вероятно, было издано в очень ограниченном количестве в период проведения испытаний.
«Несмотря на то, что "Молоту" уже немало лет, подробности его конструкции официально не обнародованы. Однако считается, что даже сейчас этот танк превосходит лучшие зарубежные образцы по таким характеристикам как броневая защита и огневая мощь (57-тонный танк был вооружен 152-мм пушкой)», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.
Поэтому, отмечает автор, особую пикантность этой истории придает тот факт, что впервые эти рисунки появились на одном из китайских форумов. Вполне возможно, что «часть документации по этой уникальной машине кто-то из украинских чиновников продал в КНР, а там, как известно, сейчас активно работают над бронетехникой нового поколения», говорится в публикации.
В этом нет ничего удивительного, Украину уже не раз сотрясали скандалы, связанные с продажей в Китай военных технологий. Свежий пример – «уголовное дело по передаче секретных данных по только создаваемому ракетному комплексу "Гром-2"», заключает автор.
Использованы фотографии: www.weibo.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти