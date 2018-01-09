04:13 10 января

СМИ: США поставят Украине ПТРК TOW вместо «Джавелинов»

США собираются поставлять Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) TOW, а не более современные Javelin, сообщают украинские СМИ.

СМИ: США поставят Украине ПТРК TOW вместо «Джавелинов»


Сообщения в прессе о том, что в полку МВД «Азов» могут быть американские ПТРК Javelin, не соответствуют действительности. Более того, Штаты предоставят Украине противотанковые комплексы TOW, а не Javelin
– сообщает «Укринформ» со ссылкой на источник в Генштабе.


Сообщается, что США могут поставлять вооружение Украине в течение одного года.

В декабре американские СМИ сообщали об одобрении президентом США Дональдом Трампом поставок Украине комплексов Javelin. Ранее СМИ заявляли, что Трамп собирается одобрить поставки на Украину противотанкового оружия на 47 млн долларов.

Использованы фотографии: http://prospb.com/
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Комментарии 117

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  1. Rusland Вчера, 18:43
    Хрен редьки не слаще. Только начать, а там всё в ход пойдет.
    Rusland
    1. 210окв Вчера, 18:47
      Безусловно радоваться нечему.Интересно,в руине есть свой образец подобного девайсов."Стугна" кажется.По любому опять Запад "подставил"и "обидел"свидомитов.
      Цитата: Rusland
      Хрен редьки не слаще. Только начать, а там всё в ход пойдет.
      210окв
      1. Лексус Вчера, 18:58
        По любому опять Запад "подставил"и "обидел"свидомитов.

        "Опустил" ниже ИГИЛ и прочих бармалеев.
        Лексус
        1. Тралл Вчера, 19:23
          Вместо "Джавелинов" или ТОУ для Украины США, в итоге, поставят "Камбуля" smile
          Тралл
          1. spech Вчера, 19:44
            Где камбуля laughing
            spech
            1. Идущий Вчера, 20:28
              А какая им разница , что продавать? lol А камбуля это супппер. laughing
              Идущий
              1. Тралл Вчера, 20:32
                Цитата: Идущий
                А камбуля это супппер.

                Так иди бери её laughing
                (сорри за фамильярность)
                Тралл
                1. Идущий Вчера, 20:47
                  Нет уж , он чеку сорвал , пусть сам... laughing
                  Идущий
          2. Captain Nemo Вчера, 20:10
            По-моему, обезьяны прекрасно понимают русский матерный)))
            Captain Nemo
            1. Лексус Вчера, 21:46
              По ходу, им значение камбуля крайне доходчиво объяснили через другие "люля" laughing
              Лексус
            2. Маки Авелльевич Вчера, 22:10
              Цитата: Captain Nemo
              По-моему, обезьяны прекрасно понимают русский матерный)))


              мужика жалко. застрял на заработках в каком то Титистане с кадрами которые и камбулю то толком взять не могут.
              Маки Авелльевич
      2. The_Lancet Вчера, 18:58
        США собираются поставлять Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) TOW, а не более современные Javelin

        Наверное причиной являются опасения что это оружие попадёт в руки врага.И конечно сразу после этого российским военным экспертам вместе со всеми секретами конструкции.Это допустить нельзя
        The_Lancet
        1. DMB_95 Вчера, 19:08
          Цитата: The_Lancet

          Наверное причиной являются опасения что это оружие попадёт в руки врага.И конечно сразу после этого российским военным экспертам вместе со всеми секретами конструкции.Это допустить нельзя

          Сильно сомневаюсь , что российские эксперты ещё не "познакомились" со "всеми секретами конструкции".
          DMB_95
          1. НЕКСУС Вчера, 19:13
            Цитата: DMB_95
            Сильно сомневаюсь , что российские эксперты ещё не "познакомились" со "всеми секретами конструкции".

            В Сирии игиловцы использовали матрассовские ПТРК ,и я уверен,трофейные Джавы и Тоу у нас давно уже изучены.
            НЕКСУС
            1. alexmach Вчера, 20:17
              Какие ещё трофейные Джавы? У кого это вы их видели? У каких бабахов?
              Это дорогая игрушка, доступна только для избранных, внахаляву не поставляется.
              alexmach
          2. The_Lancet Вчера, 19:15
            Сильно сомневаюсь , что российские эксперты ещё не "познакомились" со "всеми секретами конструкции".

            Но результатов нет.Почему-то до сих пор не существует российской "копии-аналога".Несмотря на большую эффективность "оригинала".Значит не узнали
            The_Lancet
            1. DMB_95 Вчера, 19:25
              Цитата: The_Lancet
              Почему-то до сих пор не существует российской "копии-аналога".Несмотря на большую эффективность "оригинала"

              Не такая уж большая оказалась эта эффективность в Сирии , в отличие от её большой цены . А "Леопарды" и "Абрамсы" горели от простых РПГ.
              DMB_95
              1. voyaka uh Сегодня, 00:01
                Эффективность TOW - очень высокой. Почти каждое попадание - сгоревший танк.
                РПГ почти не использовались. Фаготы, Корнеты - да.
                voyaka uh
            2. Не либероид Русский Вчера, 19:29
              откуда такая уверенность что не существует ? причем так категорично ? спите с Шойгу и знаете все секреты МО РФ ?
              Не либероид Русский
              1. dvina71 Вчера, 19:43
                Цитата: Не либероид Русский
                откуда такая уверенность что не существует ?

                /Потому что такой девайс просто не нужен нашему МО..
                Нет ничего сложного пристроить ГСН к ракете..,вон ЗР с ними норм гоняют))).. НАдо понимать,что Дж. это продукт холодной войны..вернее предствалений НАТОвских генералов о горячей войне с СССР. По их представлениям войскам НАТО предстояло отражать МАССИРОВАННЫЕ танковые атаки.. В такой ситуации применение большого числа ПТРК ДЖ. дало бы результат даже при их низкой эффективности . Время идет.. ДАльность огня просто МС отделения ВС РФ перекрывает крайнюю точку пуска ДЖ..., в поддержку танкам закупают БМПТ,которые перекрывают этот радиус с лихвой и имеют продвинутые средства обнаружения.. Сейчас надо говорить о режиме выстрелил - попал..,ГСН в условиях боя такой гарантии дать не может. ТОУ на мой взгляд опаснее...собственно в Сирии именно ими проредили бт правительства..
                dvina71
                1. Antony Сегодня, 02:34
                  Пристроить ГСН легко, а сделать сложно. Разница в температуре МТО танка и окружающей среды максимум 100 градусов, а у самолёта на выхлопе1000, пыль, помехи от горячих стволов и это надо понять на дистанции пуска.
                  Antony
            3. Стилет_71 Вчера, 19:35
              Цитата: The_Lancet
              Но результатов нет.Почему-то до сих пор не существует российской "копии-аналога".Несмотря на большую эффективность "оригинала".Значит не узнали

              "Тоу" комплекс старый как экскременты мамонта, давно превзойден рядом отечественных ПТРК, а аналог Javelin не стали делать потому-что критерий цена/качество не соответствует требованиям МО. Учите матчасть hi
              Стилет_71
            4. НЕКСУС Вчера, 19:41
              Цитата: The_Lancet
              Но результатов нет.Почему-то до сих пор не существует российской "копии-аналога".Несмотря на большую эффективность "оригинала".Значит не узнали

              Извините,а сколько стоит Джава и сколько стоит тот же Корнет не напомните? Если мне не изменяет склероз,то Джавелин стоит порядка 200 тысяч бакинских,а Корнет-Д в 10!раз дешевле.
              При этом Корнет сравнительно успешно бьет танки супостата.
              НЕКСУС
            5. влад66 Вчера, 19:42
              Цитата: The_Lancet
              Сильно сомневаюсь , что российские эксперты ещё не "познакомились" со "всеми секретами конструкции".

              Но результатов нет.Почему-то до сих пор не существует российской "копии-аналога".Несмотря на большую эффективность "оригинала".Значит не узнали

              А что вам об этом докладывать будут что ли или как у вас любят сопроводить наши СУ-30 над Балтикой и орать что это великая победа? laughing У нас так не принято и не делают.
              Цитата: VAGNER
              А деньги то перечислили наверное и раструбили ...

              Деньги перечислит поставщику правительство США под гарантии,а хохлы получат очередной долг с процентами,который будут отдавать несколько поколений. laughing
              влад66
              1. bouncyhunter Вчера, 20:50
                Влад , доброго вечера ! hi drinks
                Цитата: влад66
                Деньги перечислит поставщику правительство США под гарантии,а хохлы получат очередной долг с процентами,который будут отдавать несколько поколений.

                Ключевая фраза всех подставок (а не поставок wink ) летального оружия укрорейхсмахту . yes good
                bouncyhunter
            6. Звездочка Вчера, 20:04
              Я думаю дело в цене.
              Только вам может прийти в голову делать самолет "из золота" (F-22), хотя конечно самолет крут.
              Звездочка
            7. Captain Nemo Вчера, 20:11
              Ох ты Боже мой.... А то в СССР и России ничего оригинального не создавали и не создают. Может, пальцы с клавы убрать? Чисто на всякий случай
              Captain Nemo
            8. Пленник Вчера, 21:40
              У нас "Корнет" нормально работает. Пусть в плане скрытности не все славно, но по дальности, стоимости и эффективности "абрамсы" их на себе испытали, но уже не расскажут. wink
              Пленник
        2. Nick Вчера, 22:05
          Цитата: The_Lancet
          Наверное причиной являются опасения что это оружие попадёт в руки врага.И конечно сразу после этого российским военным экспертам вместе со всеми секретами конструкции.

          Попадет, и очень быстро, раньше чем в войсках появится. Только не у врага, как вы выразились, а у покупателей. которые, как известно, всегда правы. Кому война, а кому мать родна. Старая солдатская поговорка.
          Nick
        3. Nikolaevich I Сегодня, 00:44
          Цитата: The_Lancet
          Наверное причиной являются опасения что это оружие попадёт в руки врага.И конечно сразу после этого российским военным экспертам вместе со всеми секретами конструкции.Это допустить нельз

          А вы уверенны,что у российских военных уже не лежит в "загашнике" (не исключено,что и весьма давненько...) "Джавелин"...и ,даже,не один ?
          Nikolaevich I
      3. alexmach Вчера, 20:14
        Вообще чем больше номенклатура вооружения, тем больше специалистов надо для работы с ним готовить... Но собственно и хорошего в этих поставках тоже ничего нету. Насыщение ПТРК может дать им качественное приимущество.... Ответить на него можно - исключительно симетрично.
        alexmach
    2. VAGNER Вчера, 18:52
      Я так понимаю США Киеву так и ничего не поставит...))))) Англосаксы однако..!
      А деньги то перечислили наверное и раструбили ...
      VAGNER
      1. Лопатов Вчера, 18:55
        Цитата: VAGNER
        Я так понимаю США Киеву так и ничего не поставит...)))))

        Почему бы и не поставить? Их на складах море валяется. И установок, и ракет с заканчивающимися сроками хранения.
        Лопатов
    3. профессор Вчера, 18:54
      Цитата: Rusland
      Хрен редьки не слаще. Только начать, а там всё в ход пойдет.

      Не путайте кое-что с пальцем. ТОУ это динозавр. В Украине свои ПТРК не хуже. Джавелин это совсем другая история..
      профессор
      1. Лопатов Вчера, 19:00
        Цитата: профессор
        ТОУ это динозавр. В Украине свои ПТРК не хуже

        Это если вывести за скобки ракеты, поражающие цель сверху на пролёте. Но их американцы точно не поставят, слишком велика вероятность того, что алгоритмы у России окажутся.
        Лопатов
        1. профессор Вчера, 19:59
          Цитата: Лопатов
          Цитата: профессор
          ТОУ это динозавр. В Украине свои ПТРК не хуже

          Это если вывести за скобки ракеты, поражающие цель сверху на пролёте. Но их американцы точно не поставят, слишком велика вероятность того, что алгоритмы у России окажутся.

          Никаких там секретных алгоритмов нет. Просто те ракеты на много дороже и поэтому их никому не дарят.

          Цитата: НЕКСУС
          И под них есть квалифицированные военные,способные этим нифига не дешевым девайсом пользоваться?

          По вашему украинские военные закончившие с вашими те же самые Военные Училища обладают двумя левыми руками?

          Цитата: Rusland
          Я о принципе, а вы о деталях, смотрите шире. А о пальцах вы своим друзьям рассказывайте за рюмкой чая.

          И я принципе. ТОУ древний, разработан в 1950-х, второго поколения. Джавелин иной.

          Цитата: КОСМОС
          И какая такая там история? Щас угадаю: "выстрелил и забыл"

          Тоже не плохо, но Джавелин опасен тем, что бьет сволочь в крышу.

          Цитата: КОСМОС
          а то получиться как в этом анекдоте: выстрелил и забыл, а от туда 125 мм фугасный парасенок сверху и прилетел даже помоему вояки наиграно со смехом его опасаються.

          Ага. В Сирии мы все лицезрели как босоногие с древними ТОУ были неуязвимы для "125 мм фугасный парасенок". Видео выкладывать?
          профессор
          1. Лопатов Вчера, 20:06
            Цитата: профессор
            Никаких там секретных алгоритмов нет.

            Ага... Значит все алгоритмы и циферки, по которым ракета с помощью магнитометра и высотомера определяет наличие танка под собой, легко можно узнать в Гугле?
            Лопатов
          2. alexmach Вчера, 20:22
            И я принципе. ТОУ древний, разработан в 1950-х, второго поколения. Джавелин иной.

            Я так понимаю речь все-таки идет о ТОУ-2. Первого ТОУ уже наверно и на складах у Американцев нету никакого
            alexmach
            1. профессор Вчера, 20:33
              Цитата: alexmach
              И я принципе. ТОУ древний, разработан в 1950-х, второго поколения. Джавелин иной.

              Я так понимаю речь все-таки идет о ТОУ-2. Первого ТОУ уже наверно и на складах у Американцев нету никакого

              Какие именно ракеты будут поставлены Украине неизвестно. Если это BGM-71C, то это динозавр. Если BGM-71D (TOW-2) то это мамонт.
              профессор
            2. Лопатов Вчера, 21:34
              Цитата: alexmach
              Я так понимаю речь все-таки идет о ТОУ-2. Первого ТОУ уже наверно и на складах у Американцев нету никакого

              Названия "Тоу-1" и "Тоу-2" весьма и весьма условные.
              По сути всё зависит от ракет, и боеприпасы к Тоу-2 украинцам точно не передадут.
              Лопатов
              1. Вадим237 Сегодня, 01:40
                У боевиков TOW 2 дофигищи, а Украинцам не дадут, странно - ракеты этой модификации на вооружении в основном и остались.
                Вадим237
        2. Nikolaevich I Сегодня, 00:50
          Цитата: Лопатов
          Но их американцы точно не поставят, слишком велика вероятность того, что алгоритмы у России окажутся.

          Ё-моё! Да что тут секретного ?!Между прочим...ещё в СССР работали над боевыми частями,поражающими бронецель с верху кумулятивной струёй или ударным ядром.
          Nikolaevich I
      2. НЕКСУС Вчера, 19:15
        Цитата: профессор
        Джавелин это совсем другая история..

        И под них есть квалифицированные военные,способные этим нифига не дешевым девайсом пользоваться?
        НЕКСУС
        1. Лопатов Вчера, 19:22
          А там большого ума не надо. Оператора комплекса второго поколения готовить намного сложнее.
          Лопатов
          1. НЕКСУС Вчера, 20:58
            Цитата: Лопатов
            А там большого ума не надо. Оператора комплекса второго поколения готовить намного сложнее.

            Всу-шникам с их квалификацией я бы и хрустального детородного органа не доверил,не то что девайс по 200 тыщ бакинских.
            НЕКСУС
            1. Лопатов Вчера, 21:26
              Продадут.
              Но нам ведь именно это и надо. Тула с Коломной на низком старте. А так же разработчики новых КОЭП и КАЗ
              Лопатов
      3. Rusland Вчера, 19:16
        Цитата: профессор
        Цитата: Rusland
        Хрен редьки не слаще. Только начать, а там всё в ход пойдет.

        Не путайте кое-что с пальцем. ТОУ это динозавр. В Украине свои ПТРК не хуже. Джавелин это совсем другая история..

        Я о принципе, а вы о деталях, смотрите шире. А о пальцах вы своим друзьям рассказывайте за рюмкой чая. hi
        Rusland
      4. КОСМОС Вчера, 19:23
        Цитата: профессор
        Джавелин это совсем другая история..

        И какая такая там история? Щас угадаю: "выстрелил и забыл" laughing Всегда забавляло отношение спонтом околотемных знатоков к этим широко разрекламированным девайсам типа джавелин и всех прочих электронноайфонных хелфаеров, это все таки не дальнобойные Искандер и Тополь, а на поле боя надо не только наблюдать куда стреляешь ну и в режиме реального времени контролировать и оценивать процесс поражения, а то получиться как в этом анекдоте: выстрелил и забыл, а от туда 125 мм фугасный парасенок сверху и прилетел wassat даже помоему вояки наиграно со смехом его опасаються.
        КОСМОС
        1. Лопатов Вчера, 19:37
          Цитата: КОСМОС
          И какая такая там история? Щас угадаю: "выстрелил и забыл"

          На самом деле проблема не в "выстрелил-забыл", а в двух вещах- поражения цели сверху и ИК ГСН.
          Имеющиеся сейчас у России танки от первого защищены слабо, а от второго- никак. А стоящие на вооружении "Шторы" наоборот, помогают "Джавелину" попасть.
          Лопатов
          1. КОСМОС Вчера, 20:13
            Цитата: Лопатов
            На самом деле проблема не в "выстрелил-забыл", а в двух вещах- поражения цели сверху и ИК ГСН.

            Ракета очень медленная 10 секунд полета, можно пять раз поставить тучу или ТДА использовать, отьехать в укрытие, если на поле боя есть РЛК милимитрового диапазона или средства лазерного подавления оптических средств как на китайских танках, можно засеч и предупредить. Можно дооснастить верх башни ДЗ, а если снабдить КАЗ типа израильсконго Трофи, шансов у джавелина вообще никаких, кроме того ограничения при использовании на пересеченной местности в том числе и при пуске, перед выстрелом надо долго охлаждать головку ИКгсн самонаведения, при том комплекс дико дорогой. Думаю американцы джавелин непоставят ВСУ, так как вскроються все эти недочеты и рассыплеться очередной красивый американский миф о чудо оружии.
            P/S/ Если бы пришлось выбирать, то выбрал проводной Метиз! А лучший в мире противотанковый комплекс это Хризантема!
            КОСМОС
            1. Лопатов Вчера, 20:47
              Цитата: КОСМОС
              Ракета очень медленная 10 секунд полета, можно пять раз поставить тучу или ТДА использовать, отьехать в укрытие

              Вы когда-нибудь сидели в танке?

              Цитата: КОСМОС
              а если снабдить КАЗ

              В том то и проблема. "А если снабдить...". Нет их на танках в войсках. А КОЭП- устаревший, и его почему-то менять не собираются. Ведь не зря сирийцы на коленке клепали "скворечник", хотя могли просто попросить элементы "Шторы".
              Лопатов
          2. dvina71 Вчера, 20:22
            Цитата: Лопатов
            На самом деле проблема не в "выстрелил-забыл", а в двух вещах- поражения цели сверху и ИК ГСН

            На самом деле проблемы Дж. гоораздо шире.. НАчина от времени и расстояния захвата цели. Расстояние максимум 2км,время не менее 20 сек.. Не считая времени на охлаждение.. И прямая видимость для захвата.. И очень низкая скорость полета ракеты Не слишком ли много если для продвинутого ПТРК?
            dvina71
            1. Лопатов Вчера, 20:54
              Цитата: dvina71
              время не менее 20 сек

              Во-первых- уже 10 секунд. Во-вторых, это не "время захвата", это время охлаждения ГСН перед захватом.
              Лопатов
              1. dvina71 Вчера, 21:37
                Цитата: Лопатов
                Во-первых- уже 10 секунд. Во-вторых, это не "время захвата", это время охлаждения ГСН перед

                Охлаждение до минуты,в зависимости от условий. Захват может длится значительное время. Также зависит от условий. Слишком много если для позиционируемого лучшим птрк.

                dvina71
                1. Лопатов Вчера, 21:56
                  Цитата: dvina71
                  Охлаждение до минуты,в зависимости от условий.

                  Это время охлаждения тепловизора пусковой. И это не критично. Во-первых, стрелять можно и не используя его Во-вторых, он может так работать постоянно. В отличии от ГСН, где охлаждение за 10 секунд, но при этом всего 50 циклов. После чего неотстрелянную ракету надо отправлять на замену ГСН.
                  Лопатов
                  1. dvina71 Вчера, 23:17
                    И вас не смущает,что все это время надо проводить в зоне прямой видимости цели....танка,у которого есть тепловизор , 14,5мм и фугас,скорость полета которого 1500 м.с... весьма перспективно для операторов Дж..мне интересно..они хоть роскорячится то с пусковой успеют?
                    dvina71
          3. Nikolaevich I Сегодня, 02:02
            Цитата: Лопатов
            На самом деле проблема не в "выстрелил-забыл"

            А вот это вы зря !В настоящее время,концепция "выстрелил и забыл"- "первична"; а тип ГСН на ракете в рамках этой концепции-в определённом смысле,"вторичен" !Сначала, военные поднимают волну: хотим....нам нужна ракета "выстрелил и забыл"...дайте денег на это !!! И,если хотение военных удолетворяется,то тогда уж ,зачастую,решается вопрос:какой тип ГСН ставить на девайс-ИК-ГСН,али АР-ГСН...
            Цитата: Лопатов
            Имеющиеся сейчас у России танки от первого защищены слабо, а от второго- никак.

            Несколько....невнятно! Хорошо...от поражения с верху защищены слабо:в основном,ДЗ .(это по броне...)...а от ИК-ГСН - никак ? А то,что "Накидку" можно отнести к средствам защиты от ИК-ГСН,вы ,почему-то,категорически отвергаете? А та же "Штора"...в комплекс входят пусковые установки с аэрозольными гранатами.Судя по описаниям,эти гранаты "ориентированы" на "глушение" лазерного излучения;но не исключено,что они могут экранировать тепловое излучение танка;тем более,что сейчас разработаны(и разрабатываются) аэрозольные гранаты на "разный вкус":для защиты от ИКГСН и ЛГСН одновременно;для защиты от ИКГСН,ЛГСН,ММ-АРГСН одновременно...Конечно,"Штора" значительно устарела...ИК-прожектор "Шторы" предназначен ,в основном,для защиты от ПТ-ракет типа "TOW'', ''HOT'' ,Milan'' ранних "выпусков". Но рассматривался вопрос о модернизации "Шторы" ? Просчитывалась ли возможность создания импульсного с большой частотой повторения ИК-прожектора,способного ослеплять тепловизор "Джавелина"...лазерного прожектора...?

            Цитата: Лопатов
            А стоящие на вооружении "Шторы" наоборот, помогают "Джавелину" попасть.

            belay Это же каким образом ? what Где это вы в "Шторе" нашли такой "криминал" ? request
            Nikolaevich I
    4. jolly deckhand Вчера, 18:57
      Да уж.Не слаще...
      Всёж выдержал.И танкисты живы остались!!!Но,ессно, лучше не проверять на прочность танки наши на Донбассе.......
      jolly deckhand
      1. DEZINTO Вчера, 21:04
        50 алабаров в секунду! laughing У них что? считается что бесконечное повторение как-то помогает?
        DEZINTO
    5. тол100в Вчера, 19:13
      Цитата: Rusland
      Хрен редьки не слащ

      ХБ./БУ- и о чем говорить дальше?
      тол100в
    6. Маз Вчера, 19:52
      Проблема для прапорщиков всу. Птур тоу тяжелый, зараза. В мешке не унесешь laughing
      Маз
      1. Арон Заави Вчера, 20:20
        Цитата: Маз
        Проблема для прапорщиков всу. Птур тоу тяжелый, зараза. В мешке не унесешь laughing

        От этого он не менее смертоносен.
        Арон Заави
    7. Oleg7700 Вчера, 22:05
      "BGM-71F TOW2B был разработан в 1992 году с повышенной летальностью в отношении танков. Ракета TOW2B атакует танки сверху. TOW2B также оснащен двухрежимным датчиком и оснащен двумя новыми боеголовками. Ракета TOW 2B предназначена не для замены TOW 2A, а для его дополнения. В начале 2002 года Raytheon объявила, что диапазон TOW 2B был расширен с 4000 метров до 4500 метров. "
      Oleg7700
      1. Nikolaevich I Сегодня, 02:12
        Цитата: Oleg7700
        "BGM-71F TOW2B был разработан в 1992 году с повышенной летальностью в отношении танков. Ракета TOW2B атакует танки сверху.

        А разве TOW-2B поставлялись "бармалеям" ? what Пока что, "на слуху" TOW-2A
        Цитата: Oleg7700
        В начале 2002 года Raytheon объявила, что диапазон TOW 2B был расширен с 4000 метров до 4500 метров. "

        Скорее всего,это речь о беспроводной(радиокомандной) модификации TOW.Эти точно не поставлялись в Сирию.
        Nikolaevich I
  2. garx Вчера, 18:44
    По моему Российская разведка больше хохлов ждала эти джавелины!
    garx
    1. 210окв Вчера, 18:49
      Да,а тут облом...Уже барахолку открыли а тут.. sad
      Цитата: garx
      По моему Российская разведка больше хохлов ждала эти джавелины!
      210окв
    2. VAGNER Вчера, 21:33
      Цитата: garx
      По моему Российская разведка больше хохлов ждала эти джавелины!

      И ополченцы...)))) lol
      VAGNER
    3. Nikolaevich I Сегодня, 02:15
      Что-то я сомневаюсь,что "российская разведка" не "щупала" эти "джавелины" !
      Nikolaevich I
  3. Strashila Вчера, 18:44
    Значит TOW уже в Украине... такой вывод из сообщения.
    Strashila
    1. q75agent Вчера, 18:46
      эсминец который сейчас в Одессе вполне мог привезти
      q75agent
    2. Геркулесыч Вчера, 18:55
      Вна укроине скорее всего есть и джавелины и ТОУ! Я даже не капли не удевлюсь, если там "всплывут ""спайки "!Все хотят свое детище испытать против наших танков, которые по укроинским сказкам, массово шляются без дела по всей территории укроины.
      Геркулесыч
  4. Кент0001 Вчера, 18:45
    не..ну как-же? Этож какая для хохлов Зрада. Американские ТОУ москальские танки не пробивает ( в Сирии доказано). Облом у скакунов...облом и ЗРАДА.
    Кент0001
    1. Арон Заави Вчера, 18:49
      Цитата: Кент0001
      не..ну как-же? Этож какая для хохлов Зрада. Американские ТОУ москальские танки не пробивает ( в Сирии доказано). Облом у скакунов...облом и ЗРАДА.

      Чаво? request
      Арон Заави
  5. Vadim851 Вчера, 18:46
    В какой-то мере даже опаснее - особенно если по укреплениям бить, это всё -таки тяжелый ПТРК. Да и в обращении он куда проще.
    Vadim851
    1. Лопатов Вчера, 18:51
      Он тяжёлый не в смысле могущества действия при цели, а в смысле веса.
      Лопатов
      1. профессор Вчера, 20:27
        Цитата: Лопатов
        Он тяжёлый не в смысле могущества действия при цели, а в смысле веса.

        Не страшно. Барышни его таскают когда надо.
        профессор
        1. Лопатов Вчера, 21:31
          Не знаю... В Российской армии не принято использовать барышень в качестве вьючных животных. Ну и в качестве одноразового противотанкового средства (иначе почему у них всего один ТПК)
          А насчёт веса... помнится, в горах с тасканием куда более лёгкого "Фагота" были проблемы
          Лопатов
        2. VAGNER Вчера, 21:37
          Цитата: профессор
          Цитата: Лопатов
          Он тяжёлый не в смысле могущества действия при цели, а в смысле веса.

          Не страшно. Барышни его таскают когда надо.

          Любите вы в Израиле понтоваться..Девушками прикрываться будете..? Не стыдно вам..?
          VAGNER
      2. Vadim851 Вчера, 21:05
        Да, я ошибаюсь, БЧ там сравнительно небольшая.
        Vadim851
  6. Magic Archer Вчера, 18:47
    Ну что сказать...По крайней мере Тоу как Джавелин на себе не потаскаешь!Тяжеловат.Значит будут устанавливать на какое нить шасси.А уж с такими вундервафлями ополченцы знают что делать wink
    Magic Archer
  7. anjey Вчера, 18:48
    США собираются поставлять Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) TOW
    ВСУ- для госдепа на уровне тех же аборигенов и бармалеев игил и такие же одноразовые, если по настоящему запахнет жаренным, так что -для дерьма и оружие такое...
    anjey
  8. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 18:49
    Хахах, зрада зрадная)))
    Гранаты не той системы поставят))
    Генерал Песчаных Карьеров
  9. Лопатов Вчера, 18:49
    Вот это зрада...
    У Киева свои комплексы второго поколения на голову лучше "Тоу". Лучше бы денег дали 8))))))))))))))))))))))))
    Лопатов
  10. Andrey160479 Вчера, 18:50
    Это как в анекдоте про медведя, теперь у него(армии ДНР) и TOW будет.
    Andrey160479
  11. Egorovich Вчера, 18:50
    Укропитеки уже распродавать надумали, а тут поставки срываются, да еще оружие не той системы. Опять зрада!
    Egorovich
  12. Геркулесыч Вчера, 18:51
    Не удевлюсь, если этот слух умышленно распростроняется, чтобы легковеры на него клюнули! Я даже уверен, что джавелины уже есть вна укроине, только у американских инструкторов, обучающих нациков, и имеющих задание испытать комплексы против наших Т90! Тем более, что если вна укроину попадут ТОУ2, то и эти ПТРК Т72 Б3 и их щелями между динамической защитой, к примеру жечь будут легко! "Бюджетная "модернизация танка Т72 в реальном бою выйдет нам боком, в виде кучи сожженых машин!
    Геркулесыч
    1. Лопатов Вчера, 18:52
      Цитата: Геркулесыч
      и имеющих задание испытать комплексы против наших Т90!

      Проблема была в Сирии испытать?
      Лопатов
      1. Геркулесыч Вчера, 19:08
        Лопатов -в Сирии и так оружия навалом. А испытать как не странно, легче именно вна укроине, потому что в Сирии оператор мог этот ПТРК продать своим братьям-боевикам, и те сожгли бы тот же Иракской абрамс! А вна укроине, куда не пальни, везде танки производства СССР или же России! Нету там абрамсов, по крайней мере, пока что нету.
        Геркулесыч
        1. Лопатов Вчера, 19:18
          Цитата: Геркулесыч
          потому что в Сирии оператор мог этот ПТРК продать своим братьям-боевикам, и те сожгли бы тот же Иракской абрамс!

          Всего то?
          С одной стороны какой-то танк, с другой- ПТРК, который в Коломне или Туле на запчасти разбирают. Лучше уж Сирия.
          Лопатов
  13. Навигатор 1 Вчера, 19:00
    Как всегда матрасники нагрели. laughing
    Навигатор 1
  14. Protos Вчера, 19:02
    Цитата: Геркулесыч
    Не удевлюсь, если этот слух умышленно распростроняется, чтобы легковеры на него клюнули! Я даже уверен, что джавелины уже есть вна укроине, только у американских инструкторов, обучающих нациков, и имеющих задание испытать комплексы против наших Т90! Тем более, что если вна укроину попадут ТОУ2, то и эти ПТРК Т72 Б3 и их щелями между динамической защитой, к примеру жечь будут легко! "Бюджетная "модернизация танка Т72 в реальном бою выйдет нам боком, в виде кучи сожженых машин!

    Да-да, мы уже видели на цензоре фото 100500 сожжёных Т72Б3 и Т90МС. wassat
    И не одного безвозратного Т90М в Сирии laughing
    Protos
    1. SOF Вчера, 19:19
      Цитата: Protos
      Да-да, мы уже видели на цензоре фото 100500 сожжёных Т72Б3 и Т90МС

      ...и не менее роты Т-14... Только "жгли" их, согласно докладам уркаинских былинных богатырей, из пистолетов
      SOF
      1. LSA57 Вчера, 20:06
        Цитата: SOF
        ...и не менее роты Т-14... Только "жгли" их, согласно докладам уркаинских былинных богатырей, из пистолетов

        и не только из них laughing
        LSA57
    2. Геркулесыч Вчера, 19:24
      Протос-я по Русски, это не страшно? Так вот Т90м в Сирии просто нет, от слова вообще! Это модификация, говорят, только для "внутрироссийского использования#!В Сирии Т90А!
      Геркулесыч
  15. Василенко Владимир Вчера, 19:13
    США собираются поставлять Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) TOW
    значит скорее всего будет война, американцы по памяти 08 года решили не рисковать
    Василенко Владимир
  16. Немезида Вчера, 19:13
    Для старых танков которые применяет ЛДНР и эти ПТУР будут опасны...
    Немезида
    1. Кент0001 Вчера, 19:33
      ПТУРы в принципе для танков опасные-они сделаны для УНИЧТОЖЕНИЯ ТАНКОВ. Это так, к слову пришлось.
      Кент0001
      1. Немезида Вчера, 21:57
        ПТУРы бывают разные,танки тоже,соответственно и опасность от разных ПТУРов для разных танков разная...
        Немезида
  17. Лекс. Вчера, 19:18
    Бояться что в днр и лнр попадут
    Лекс.
  18. Симон Вчера, 19:24
    Ну, опять какую то рухлядь Киеву сбагривают! belay laughing
    Симон
  19. Симон Вчера, 19:32
    Цитата: Василенко Владимир
    США собираются поставлять Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) TOW
    значит скорее всего будет война, американцы по памяти 08 года решили не рисковать

    Значит не верят киевским воякам, опять в какой нибудь котел попадут laughing Те еще вояки! Только с мирным населением воевать могут, обстреливая их артиллерией!
    Симон
  20. Ferdinant Вчера, 19:34
    Страна со сьехавшей крышей,все равно украдут
    Ferdinant
  21. Симон Вчера, 19:35
    Цитата: Andrey160479
    Это как в анекдоте про медведя, теперь у него(армии ДНР) и TOW будет.

    Ага! А скажут, что Россия поставила! recourse
    Симон
    1. Nikolaevich I Сегодня, 02:23
      Не-е....а чё? В Сирии армия Асада захватила приличное коликчество TOW...трудно что ли с сирийцами чендж сделать ? wink
      Nikolaevich I
  22. Дормидонт Вчера, 19:37
    Что поставят на окраину наверняка, так это кремневые мушкеты
    Дормидонт
  23. лысова Вчера, 19:53
    Всё решают люди, подготовка, цель, а не какие то там " гранатомёты ".
    лысова
  24. Маз Вчера, 19:56
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Кент0001
    не..ну как-же? Этож какая для хохлов Зрада. Американские ТОУ москальские танки не пробивает ( в Сирии доказано). Облом у скакунов...облом и ЗРАДА.

    Чаво? request

    Ну, быват, чего уж
    Маз
  25. Маз Вчера, 19:59
    Цитата: Magic Archer
    Ну что сказать...По крайней мере Тоу как Джавелин на себе не потаскаешь!Тяжеловат.Значит будут устанавливать на какое нить шасси.А уж с такими вундервафлями ополченцы знают что делать wink

    Вы не радуйтесь, под марку тоу, могут тоу-2 притащить легко.
    Маз
  26. КОМандирДИВана Вчера, 20:02
    В украинские всу вроде уже поставляются птрк собственной разработки стугна и корсар по крайней мере в зону ато
    КОМандирДИВана
  27. alexmach Вчера, 20:12
    Хе-хе. А я вот недавно что говорил?
    Хотя да совершено верно что
    Хрен редьки не слаще. Только начать, а там всё в ход пойдет.
    alexmach
  28. Фракийский воин Вчера, 21:22
    Цитата: jolly deckhand

    Всёж выдержал.И танкисты живы остались!!!Но,ессно, лучше не проверять на прочность танки наши на Донбассе.......
    На Донбассе наши танки нет. (Путин).
    Фракийский воин
  29. demo Вчера, 21:30
    Это "перемога чи поразка"?
    demo
  30. Лена Петрова Вчера, 22:00
    Цитата: DEZINTO
    У них что? считается что бесконечное повторение как-то помогает?

    Так там происходит сопровождение выстрела. Если молчать, то заряд не знает, правильно ли он летит.
    Лена Петрова
  31. Дембель77 Вчера, 22:04
    Трамп собирается одобрить поставки на Украину противотанкового оружия на 47 млн долларов.
    В этом вся сущность США, воинственная политика которых сводится к разжиганию гражданских войн на территориях стран с не угодным правительством (естественно не угодных только для Штатов). Теперь оружия навалят в Украину, которое подешевле, пусть славяне убивают славян. Америкосы большие специалисты по загребанию жара чужими руками.
    Дембель77
  32. Zomanus Вчера, 23:39
    Ну Тоу для нас не сильно хуже Джавелина.
    И уж тем более для армий республик.
    А что на счет Азова, так нацики себе их сами заберут и
    спрашивать никого не будут. Там и до ударных беспилотников,
    типа тех, что в Сирии недавно посбивали. недалеко.
    Zomanus
  33. 1c-inform-city Сегодня, 00:32
    Честно говоря достали уже эти Джавелины . Думаю что если бы припекло , давно бы повторили. Вот только соотношение цена - эффективность у них никакое . Дальность при отвратной эргономике 2 км как у Метиса м ( с тандемной бч) . Условия для запуска хуже чем у комплексов с лазерным наведением . ( ровное поле , ясный погожий день) Бч слабая по сравнению с ТОУ , только и годится бить в крышу , если попадёт и если тебе её дадут , поскольку модификация для удара сверху существенно дороже . Очень медленный полёт и нетерпимость к аэрозольным помехам. Кстати не видел ни одного реального применения . Очень похоже на очередную рекламу вундервафли .
    1c-inform-city
  34. Incvizitor Сегодня, 01:06
    ИГИЛ не помогли и УГИЛ не поможет.
    Incvizitor
Картина дня