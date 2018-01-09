Историческая часть Дамаска подверглась ракетному обстрелу боевиков
В очередной раз боевики открыли огонь по Дамаску с территории контролируемых пригородов. Информационные ресурсы САР со ссылкой на департамент полиции сообщают о том, что обстрелу подверглась старая (историческая) часть города вместе с кварталом Касаа, где проживают преимущественно сирийцы-христиане.
РИА Новости публикует сводку о том, что жертвами обстрела сирийской столицы стали по меньшей мере пять человек. Более трёх десятков жителей столицы САР получили ранения. Состояние шести раненых оценивается как тяжёлое. Все они доставлены в ближайший госпиталь.
Если изначально в сводках из САР фигурировало словосочетание «миномётный обстрел», то на данную минуту речь идёт о ракетном обстреле. При этом не сообщается, ракетами какого типа была обстреляна историческая часть Дамаска.
Обстрел вёлся с территории пригорода Дамаска Джобар, который контролируется так называемой "умеренной оппозицией".
Ранее МИД Сирии направил письмо на имя генерального секретаря ООН с призывом привлечь к ответственности Израиль за поддержку террористических группировок в САР и осуществление ракетных ударов по сирийской территории. В МИД САР указали на систематические нарушение Израилем резолюции Совбеза ООН №350 от 1974 года о разъединении сил.
РИА Новости публикует сводку о том, что жертвами обстрела сирийской столицы стали по меньшей мере пять человек. Более трёх десятков жителей столицы САР получили ранения. Состояние шести раненых оценивается как тяжёлое. Все они доставлены в ближайший госпиталь.
Если изначально в сводках из САР фигурировало словосочетание «миномётный обстрел», то на данную минуту речь идёт о ракетном обстреле. При этом не сообщается, ракетами какого типа была обстреляна историческая часть Дамаска.
Обстрел вёлся с территории пригорода Дамаска Джобар, который контролируется так называемой "умеренной оппозицией".
Ранее МИД Сирии направил письмо на имя генерального секретаря ООН с призывом привлечь к ответственности Израиль за поддержку террористических группировок в САР и осуществление ракетных ударов по сирийской территории. В МИД САР указали на систематические нарушение Израилем резолюции Совбеза ООН №350 от 1974 года о разъединении сил.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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