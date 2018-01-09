04:15 10 января

Историческая часть Дамаска подверглась ракетному обстрелу боевиков

В очередной раз боевики открыли огонь по Дамаску с территории контролируемых пригородов. Информационные ресурсы САР со ссылкой на департамент полиции сообщают о том, что обстрелу подверглась старая (историческая) часть города вместе с кварталом Касаа, где проживают преимущественно сирийцы-христиане.

Историческая часть Дамаска подверглась ракетному обстрелу боевиков


РИА Новости публикует сводку о том, что жертвами обстрела сирийской столицы стали по меньшей мере пять человек. Более трёх десятков жителей столицы САР получили ранения. Состояние шести раненых оценивается как тяжёлое. Все они доставлены в ближайший госпиталь.


Если изначально в сводках из САР фигурировало словосочетание «миномётный обстрел», то на данную минуту речь идёт о ракетном обстреле. При этом не сообщается, ракетами какого типа была обстреляна историческая часть Дамаска.

Обстрел вёлся с территории пригорода Дамаска Джобар, который контролируется так называемой "умеренной оппозицией".

Ранее МИД Сирии направил письмо на имя генерального секретаря ООН с призывом привлечь к ответственности Израиль за поддержку террористических группировок в САР и осуществление ракетных ударов по сирийской территории. В МИД САР указали на систематические нарушение Израилем резолюции Совбеза ООН №350 от 1974 года о разъединении сил.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 44

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  1. pvv113 Вчера, 20:04
    Давно пора умеренных объявить террористами и поступить с ними соответственно
    pvv113
    1. Тралл Вчера, 20:18
      Цитата: pvv113
      Давно пора умеренных объявить террористами и поступить с ними соответственно

      Они мирняком прикрываются, - пригород.
      Если из Барвихи по Кремлю шмальнут, "Калибр" туда же не пошлют... request
      Тралл
      1. Logall Вчера, 20:20
        Блин, что-то не пойму, говорили же, что игил побежден... Война окончена... Или я чего-то не понял?
        Logall
        1. Комментарий был удален.
        2. Hankey Bannister Вчера, 20:24
          Ты успокойся....Войны нет...Ничего нет...Всё ХА-РА-ШО...Выборы есть...Скоро wink
          Hankey Bannister
          1. Тралл Вчера, 20:26
            Цитата: Hankey Bannister
            Ты успокойся....Войны нет...Ничего нет...Всё ХА-РА-ШО...Выборы есть...Скоро

            Навальный, залогинься
            Тралл
            1. Hankey Bannister Вчера, 20:30
              Успокойся...Прими волшебную пилюлю,которая жизнь тебе в розовых красках нарисует,и баиньки... wink
              Hankey Bannister
              1. allaykbar Вчера, 21:22
                Hankey Bannisterу не нравится что Путин и русские не дали вырезать до конца христиан в Сирии.

                Это нормально и так было и будет всегда. Русскоязычных хватает таких альтернативных.

                Но черти всегда беснуются, когда свет давит тьму

                Персонаж. Ограниченный. Ты начал что ли предвыборную гонку на сайте ВО? Иди на помойку (лента.ру, рамблер, цензор и прочего для тебя в интернете много), тут сидят приличные люди.

                Когда пройдут выборы вы растворитесь там, от куда вы повылазили.

                Когда пойдут видео о Грудинине или за кого ты топишь? Расскажи.

                И пилюли обе оставь себе. Запей только водичкой. Не подавись

                allaykbar
            2. влад66 Вчера, 21:26
              Цитата: Тралл
              Навальный, залогинься

              Зачем ему логинится fellow Алексей,старый ник МПК105.баненый перебаненный. hi
              влад66
            3. Гардамир Вчера, 21:44
              Навальный, залогинься
              Извините Дмитрий Анатольевич не узнал вас в гриме.
              Гардамир
        3. vtyrtn Сегодня, 01:47
          Израиль обстрелял сирийские базы ракетами "земля-земля"
          В сирийской прессе публикуются новые подробности ночного удара ЦАХАЛа по базам армии Асада.

          Первоначально сообщалось о четырех ракетах, выпущенных израильскими истребителями по базе аль-Ктейфа в 40 км к северо-востоку от Дамаска.

          Неред атакой ливанские СМИ сообщали об активности израильтских ВВС в воздушном пространстве страны.

          На базе якобы хранились высокоточные иранские ракеты, предназначенные для “Хизбаллы”. База является местом дислокации 155-го артиллерийского полка сирийской армии.

          Жители Дамаска сообщают о серии мощных взрывов к востоку от сирийской столицы.

          Также нанесены удары по базам с боеприпасами и вооружениями.

          Сирийцы утверждают, что после атаки по аль-Ктейфа были выпущены две ракеты класса “земля-земля” с Голанских высот. Ракеты якобы перехвачены сирийской ПРО.

          Сирийцы также утверждают, что зенитный огонь “повредил” один из участвовавших в атаке израильских самолетов.

          Затем, около 4 часов утра, были выпущены еще четыре ракеты из Тверии, которые также были перехвачены. При этом сирийцы утверждают, что одной атакованных баз причинен “небольшой материальный ущерб”.

          ЦАХАЛ и официальные израильские представители никак не комментируют данной информации. Если сообщения сирийской прессы соответствуют действительности, речь идет о первом массивном применении ракет "земля-земля" ЦАХАЛем против сирийских целей. ЦАХАЛ начал программу перевооружения высокоточными ракетами несколько лет назад, в качестве альтернативы авиационным ударам, которые стоят значительно дороже и подвергают опасности жизни пилотов
          vtyrtn
      2. Кент0001 Вчера, 20:28
        Значит пехота САА ножками и перебежками. Или они ждут сто наши СПЕЦЫ зам них отработают?
        Кент0001
      3. pvv113 Вчера, 20:30
        Это так, прикрываться мирным населением они умеют
        pvv113
        1. bouncyhunter Вчера, 20:54
          Дружище Володя - приветище ! hi drinks Матрасы как гадили , так и продолжают гадить ! Уродцы , даже проигрывать не умели и не умеют ... negative
          bouncyhunter
          1. pvv113 Вчера, 21:41
            Привет, Паша! Со всеми наступившими и наступающими!
            Подлость исподтишка - это у них в крови
            pvv113
            1. bouncyhunter Вчера, 21:54
              Цитата: pvv113
              Со всеми наступившими и наступающими!

              Это совершенно взаимно , друг мой ! drinks
              Цитата: pvv113
              Подлость исподтишка - это у них в крови

              Ничего другого от них и ждать не следует . negative
              bouncyhunter
              1. pvv113 Вчера, 22:38
                Паразиты, невольно про дуст вспоминаешь
                pvv113
                1. bouncyhunter Вчера, 22:43
                  Цитата: pvv113
                  невольно про дуст вспоминаешь

                  А я про нервно-паралитический газ вспомнил и про напалм ... feel
                  bouncyhunter
                  1. pvv113 Вчера, 22:45
                    Но потом все равно дустом wink
                    pvv113
                    1. bouncyhunter Вчера, 22:50
                      Ну дык да - это никогда не помешает , это как укропчиком сверху посыпать . yes lol
                      bouncyhunter
      4. xetai9977 Вчера, 20:34
        Эти боевики не в курсе, что "они уничтожены и война завершена"
        xetai9977
        1. влад66 Вчера, 21:28
          Цитата: xetai9977
          Эти боевики не в курсе, что "они уничтожены и война завершена"

          Трамп с Макроном тоже видно не в курсе,тоже орут на всех перекрестках о победе над ИГИЛ или им тоже не верите. laughing
          влад66
        2. allaykbar Вчера, 22:02
          Эти боевики не в курсе, что "они уничтожены и война завершена"


          читатель ВО, представляешь, как много на сайте таких персонажей, которые так шутят, раз он уже генералом сидит. Ему такой же интернационал сидит тут кивает, наши гусские люди которые дгуг дгуга не обманывают, украинцы, по-любому грузины тут почитывают и латыши. Видел таких

          пора вводить минусы и загонять таких под шконки я считаю

          украинцы тоже шутят у себя на цензоре. вот и сюда заходят всякие иностранцы, обученные русскому языку в СССР и сидят шутят.

          Таким персонажам надо знать свое место, а не нагонять им плюсов на русофобии и на борьбе с правительством Российской Федерации до генерала

          они и сидят тут своей тусовочкой плюсуют друг друга, шутят. И местные недалёкие сидят кивают и лайкают увидя пост про медведева или рогозина.

          Включайте голову. Ведение диалогов с такими шутниками должен быть моветоном.
          allaykbar
    2. Проксима Вчера, 20:24
      Цитата: pvv113
      Давно пора умеренных объявить террористами и поступить с ними соответственно

      Всё понятно, взрывы, миномётные обстрелы, но ракетные удары для боевиков, которые "уже побеждены", по моему, это слишком. Кто в теме. прекрасно знают, что значит выставить ракетные установки, а до этого "счастливого момента" их нужно скомпоновать, сделать передислокацию на точку обстрела. Вывод, неутешительный только один - с бородатыми бармалеями ой сколько ещё нужно бороться. А между прочим, это не какой-нибудь заштатный город, а столица государства.
      Проксима
      1. dauria Вчера, 22:03
        но ракетные удары для боевиков,


        Обычное дело. Звучит только громко, а авиационный блок с-8 или с-5 на телегу типа Джипа , пуск электрический . Шваркнул и свалил. Даже лучше миномёта, быстрей, а точность не нужна. В Кундузе бывало - пульнут с зелёнки и ищи-свищи. Там хоть артиллеристы профилактику устраивали , не стеснялись.
        Они ещё долго так будут. И банды уголовников будут , как у нас после войны. Пока власть окрепнет. Ведь это работа госбезопасности уже, а не армии.
        dauria
  2. Hankey Bannister Вчера, 20:04
    Опять умеренная оппозиция. Может хватит уже терминологией "партнёров" пользоваться?А назвать вещи своими именами-игил,ля... am
    Hankey Bannister
  3. 210окв Вчера, 20:04
    Как то так..Победить ИГ было мало...
    210окв
  4. Геркулесыч Вчера, 20:11
    Так что там про 96 процентов территории, которую контролируют Сирийские войска?
    Геркулесыч
    1. Hankey Bannister Вчера, 20:14
      Там нормально всё-как и сказали в телевизоре... hi
      Hankey Bannister
    2. donavi49 Вчера, 20:29
      Ситуация в Дамаске. На Юге танков вроде уже нет. А вот на востоке и танки, и ЗСУ, и даже может еще 1-2 Гвоздики живы. Адские пушки, ракетные установки и прочее есть и на юге и на востоке в товарном числе.
      donavi49
      1. Paranoid50 Вчера, 22:18
        Цитата: donavi49
        Ситуация в Дамаске.

        Ну,тут более-менее понятно. В Идлибе какая-то суета происходит. Сегодня наш и персидский послы были вызваны в турчанский МИД из-за "нарушения сирийской армией границ зоны деэскалации". Охерели совсем... То у одних "своя территория" появилась, то теперь другие упыри права качают. am
        Paranoid50
  5. iliitchitch Вчера, 20:15
    Есть товарищи , которым нужен "белый господин в пробковом шлеме с бамбуковой дубинкой" . Иначе сами никогда не разберутся - "дай ложку , дай пожрать " . А хрен ли , удобно , когда есть лузер с ложкой и пожрать .
    iliitchitch
    1. Hankey Bannister Вчера, 20:18
      Да нет таких тут,зря Вы так...Я недавно здесь,но таких мало-люди думающие преобладают,как почитал... hi
      Hankey Bannister
  6. polpot Вчера, 20:21
    Умеренный терорист американское изобретение из серии слегка беременный , в Афгане так же было Хикматеяр одно Ахмад Шах другое а по делу если подходить бандиты .
    polpot
    1. Yarik Вчера, 20:32
      Ахмад Шах с "северным альянсом" вроде как и ничего даже...во всяком случае, меньшее зло был.
      Yarik
      1. polpot Вчера, 20:56
        Ага одни башку отрежут другие просто престрелят , восток дело тонкое
        polpot
  7. Yarik Вчера, 20:27
    Факт Перемоги не доводили до террористов? belay
    Yarik
  8. мерцание Вчера, 20:29
    Подобные акты должны показать, что террористов еще много, что они действуют, любой обстрел, любой снаряд преподносится с особой яркостью и трагизмом - однако ... однако сухие и скромные сводки указывают, что сирийская армия методично и без особого пафоса добивает террористов на своей земле - и это есть очевидный факт.
    мерцание
  9. Обычный Вчера, 20:33
    Так вроде же всех победили? Вообще сложно представить как их можно различать? То они бегали все с калашами, а потом решили, что они пересмотрели свои взгляды на жизнь?))
    Обычный
  10. Симон Вчера, 20:41
    Цитата: pvv113
    Давно пора умеренных объявить террористами и поступить с ними соответственно

    Всех, кто против Асада! И уничтожать, как бандитов! am
    Симон
  11. serg999 Вчера, 20:48
    Цитата: мерцание
    Подобные акты должны показать, что террористов еще много, что они действуют, любой обстрел, любой снаряд преподносится с особой яркостью и трагизмом - однако ... однако сухие и скромные сводки указывают, что сирийская армия методично и без особого пафоса добивает террористов на своей земле - и это есть очевидный факт.

    Всё верно! Лучше и не скажешь. Как смешно наблюдать за "рассуждениями" бестолковых умников, ведущихся на такую третьесортную пропаганду от заокеанских "партнёров"... Всё в их стиле, ничего не меняется. Меняются лишь неумные люди, принимающие всё за чистую монету. А создавать видимость тяжелейших боёв и массовости бармалеев - это они умеют лучше всех.
    serg999
    1. мерцание Вчера, 21:35
      Все точно.
      Отрадно только, что люди, хоть и медленно, но начинают прозревать. Еще в 2014 году (события на Украине) ситуация так ясно не вырисовывалась. Сейчас все чаще и чаще можно слышать несогласие с проводимой политикой закулистных кукловодов, как со стороны глав государств (пускай очень тихо и скромно, но все таки ), так и на уровне рядовых людей. Хотелось бы, чтобы прозревали быстрее, но хоть так.
      мерцание
  12. VAGNER Вчера, 21:08
    Ранее МИД Сирии направил письмо на имя генерального секретаря ООН с призывом привлечь к ответственности Израиль за поддержку террористических группировок в САР

    Они знают , кто все это организовывает..Россия молчит, как и ООН! А что делать..? "Осиное гнездо" не уничтожено ..Скоро потери с нашей стороны будут уже серьезные! От России требуют сдать Ассада ... А потом и Путина..хе хе
    VAGNER
    1. Геркулесыч Вчера, 21:11
      Виталий, твое хе -хе тебя и спалит! !! fool
      Геркулесыч
  13. Влад5307 Вчера, 22:13
    Цитата: Геркулесыч
    Виталий, твое хе -хе тебя и спалит! !! fool

    Натуру не спрячешь. А басмачество еще долго будут побеждать, но главное сделано - основа ИГИЛ срублена, а новую "партнеры" полноценно создать не успеют, моральный дух уже не тот, да и денежное довольствие резко упало.
    Влад5307
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