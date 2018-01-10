16:40 10 января

Пентагон прокомментировал выводы о причастности США к атакам на российские объекты в САР

Догадки о возможной причастности США или их союзников к нападению на российские военные объекты в Сирии не имеют под собой оснований, передает ТАСС заявление представителя Пентагона Адриана Рэнкин-Гэллоуэя.



Так Рэнкин-Гэллоуэй прокомментировал высказывания представителя Минобороны РФ, касавшиеся атаки на базу ВКС Хмеймим и объект ВМФ в Тартусе с применением беспилотников.


Какие бы то ни было предположения о том, что США или силы коалиции сыграли роль в атаке на российскую базу, не имеют под собой фактологической основы и являются крайне безответственными,
сказал американский офицер.

При этом он ушел от прямого ответа на вопрос, какие задачи решал разведывательный самолет ВМС США Poseidon, который, согласно изложенной Минобороны РФ информации, «барражировал между Тартусом и Хмеймимом во время атаки на российские военные объекты».

Мы не обсуждаем местоположение разведывательных платформ,
сказал представитель Пентагона.

Он также уклонился и от уточнения того, «передавали ли американские вооруженные силы каким-либо группировкам сирийской оппозиции такие технологии, которые, по свидетельству военного ведомства России, были использованы боевиками при совершении вылазки против баз в Хмеймиме и Тартусе».

Рэнкин-Гэллоуэй заверил, что Пентагон не располагает детальными сведениями об обстоятельствах нападения на российские базы в Хмеймиме и Тартусе.

Но могу вам сказать, что воюющие с ИГ (группировка запрещена в РФ) коалиционные силы и наши партнеры сталкивались с коммерчески доступными беспилотными воздушными системами, которые применялись ИГ. Эти системы широко доступны, их легко контролировать, и они, безусловно, не требуют существенной технической экспертизы. Эти системы применялись (боевиками) для ведения базовой разведки и установки взрывчатых веществ,
сказал он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 68

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  1. bouncyhunter Сегодня, 10:03
    Догадки о возможной причастности США или их союзников к нападению на российские военные объекты в Сирии не имеют под собой оснований, передает ТАСС заявление представителя Пентагона Адриана Рэнкин-Гэллоуэя.

    А что : кто-то ждал других слов ? request
    bouncyhunter
    1. pvv113 Сегодня, 10:08
      И адрес магазина, где продаются беспилотники, они не огласили
      pvv113
      1. Николай С. Сегодня, 10:10
        Цитата: представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй
        Эти системы широко доступны, их легко контролировать, и они, безусловно, не требуют существенной технической экспертизы. Эти системы применялись (боевиками) для ведения базовой разведки и установки взрывчатых веществ,

        Вот по ПЗРК стороны худо бедно соблюдают режим контроля.
        Но раз США решили, что террористы должны иметь ударные беспилотники с радиусом действия в сотни километров, с большой боевой нагрузкой, с наведением по спутнику, то так тому и быть - никуда не денешься. В США террористы вряд ли сразу поедут, а "любимый" ими Израиль получит хороший головняк. Беспилотник быстрее смертника доберётся до цели, и доставит намного больше бомб.
        Николай С.
      2. bouncyhunter Сегодня, 10:11
        Матрасы вечно так , если их "спалили" на чём-то : либо отнекиваются , либо заявляют об ошибке , либо трындят что были вынуждены так поступить . negative
        bouncyhunter
        1. pvv113 Сегодня, 10:13
          Раз заюлили - значит точно причастны
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:15
            О том и речь ! wink
            bouncyhunter
          2. Злой543 Сегодня, 10:32
            Просто пора организовать сбой аппаратуры на разведчике , доказать же не смогут что это рэб поработало
            Злой543
            1. pvv113 Сегодня, 11:38
              Начнется крик о непрофессионализме российских военных laughing
              pvv113
          3. Кент0001 Сегодня, 12:02
            А еЩё есть сомневающиеся в этом?
            Кент0001
            1. pvv113 Сегодня, 12:08
              Мы-то не сомневаемся, но американцы с нами не хотят соглашаться
              pvv113
          4. словак Сегодня, 12:55
            Значит пора БПЛ полететь к американским базам в Сирии и Ираке
            словак
        2. LSA57 Сегодня, 10:38
          Цитата: bouncyhunter
          Матрасы вечно так , если их "спалили" на чём-то : либо отнекиваются , либо заявляют об ошибке , либо трындят что были вынуждены так поступить .

          странно, что он ещё что то сказал. у них сейчас универсальная отмазка, "это секретно". но её вариант озвучил
          Мы не обсуждаем местоположение разведывательных платформ,
          сказал представитель Пентагона.
          LSA57
      3. Chertt Сегодня, 10:13
        Цитата: pvv113
        И адрес магазина, где продаются беспилотники, они не огласили

        МО РФ интереснее затроллило. Пресс секретарь по интересовался,. какая из американских спец служб заведует этим магазином
        Chertt
        1. pvv113 Сегодня, 10:14
          Хорошо вопрос поставлен! good
          pvv113
        2. влад66 Сегодня, 10:51
          Цитата: Chertt
          МО РФ интереснее затроллило. Пресс секретарь по интересовался,. какая из американских спец служб заведует этим магазином

          Да полосатых тут же заколотило что то от озноба. wink
          влад66
      4. dzvero Сегодня, 11:21
        Адрес магазина известен - начинается на 'али' и заканчивается на 'експресс'. Они не огласили адрес лавочки, поставившей критически важную мелочевку winked
        dzvero
      5. ПалБор Сегодня, 13:19
        Цитата: pvv113
        И адрес магазина, где продаются беспилотники, они не огласили

        Лэнгли,округ Фэрфакс,штат Виргиния,борцы за демократию вне очереди.
        ПалБор
        1. pvv113 Сегодня, 14:31
          И вход со двора wink
          pvv113
    2. Scoun Сегодня, 10:10
      Цитата: bouncyhunter
      А что : кто-то ждал других слов ?

      Доброго!!!
      ИМХА.
      Для военных людей, некоторые "вещи/методы" .... ну типа "неприемлемы".... тупо накосячат, не их сферы деятельности, сложно.

      Рэнкин-Гэллоуэй заверил, что Пентагон не располагает детальными сведениями об обстоятельствах нападения на российские базы в Хмеймиме и Тартусе.

      Он и не может располагать сведениями в деталях, если это деятельность ЦРУ. Но он стопудово знает что это они, ЦРУ/США.
      Повторюсь ИМХА.
      Scoun
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:14
        Взаимно ! hi Вполне правдоподобное мнение , добавлю : всё он знает , но ему по статусу положено отнекиваться .
        bouncyhunter
        1. pvv113 Сегодня, 10:30
          Не удивлюсь, если он и от ядерной бомбардировки Японии в 1945 году откажется
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:32
            А матрасы разве ещё не свалили это на СССР ? belay
            bouncyhunter
            1. pvv113 Сегодня, 11:39
              Вроде по соцопрасам в Японии население так и считает
              pvv113
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:42
                И это не есть хорошо - прополоскали им матрасы мозг ...
                bouncyhunter
                1. pvv113 Сегодня, 11:52
                  Дело Геббельса процветает. Пропаганда в США поставлена на высоком уровне
                  pvv113
              2. Korax71 Сегодня, 13:33
                Чушь полная.это только если эти опросы проводила Россия.на деле в Японии прекрасно знают кто-кого бомбил.и даже 64% населения требуют,чтобы США принеслр извинения за это.правла с этим сами американцы не торопятся.я,так понимаю,отличительная черта русского человека во всем оставшемся мире,за границей своей родины,видеть идиотов.
                Korax71
                1. pvv113 Сегодня, 14:30
                  https://www.youtube.com/watch?v=cf_AkpezhyU
                  http://vragi-naroda.net/?p=205
                  pvv113
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 10:03
    Презумпцию невиновности еще никто не отменял...
    Вождь краснокожих
    1. Chertt Сегодня, 10:08
      Да ну на...А пробирку Колин Пауэлла в ООН забыли, или еще примеры привести
      Chertt
    2. Хагалаз Сегодня, 10:08
      Такое впечатление, что об этом понятии сами америкосы слыхом не слыхивали.
      Хагалаз
    3. Evgenijus Сегодня, 10:09
      Вождь краснокожих:
      Презумпцию невиновности еще никто не отменял...

      Ага, не отменял ... Ливию, Ирак, Югославию раздолбали - виновных нет, ибо суда не было. И бомбочки ядерные на Хиросиму и Нагасаки не бросали как бы мягко сказать, суда то не было, виновных нет.
      Evgenijus
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 10:33
        Ага... Примеров исторических накидали... Причем, некоторые достаточно размыты. Окей! По данному конкретному случаю примеры есть? Или только диванные умозаключения? Может визитку Трампа нашли? Или осколок мины с надписью "маде ин..."? Тогда чего грешить?... Не за то отец бил, что воровал, а за то, что попался...
        Вождь краснокожих
        1. rocket757 Сегодня, 10:45
          Вождь краснокожих совсем что ли нюх потерял .... мы точно знаем что это янки замутили и доказательства есть, прям доказанные-передоказанные, но эт секрет и мы вам не покажем ... короче фиг вам и отбрёхивайтесь как хотите!
          rocket757
          1. Korax71 Сегодня, 14:13
            Ну если вы это знаете,то тогда многое объясняет.а я то до этого жил и мучался.но все же ,как показывает практика,не пойман-не вор.это как со сбитыми топорами в Сирии.сбили много,только фотки ни одной.
            Korax71
            1. rocket757 Сегодня, 15:55
              Так БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ!!! для маленькой такой компании.
              И кстати, кто заявлял, что топоры сбили? Не с просторов паутины и всяких сайтов, а шоб реальные такие чины\ голоса, которые должны быть в курсе?
              Я например понял так - пустили столько, долетело явно меньше, остальные где? Кстати, эт официальное заявление от пентагона. Так где ракеты то? ... Не долетели! А почему? Ответ, а фиг его знает ... тоже ответ.
              rocket757
        2. LSA57 Сегодня, 10:46
          Цитата: Вождь краснокожих
          Ага... Примеров исторических накидали... Причем, некоторые достаточно размыты.

          какие именно размытые?
          По данному конкретному случаю примеры есть? Или только диванные умозаключения?

          именно размытые. самолётик там "случайно" несколько часов крутился
          Может визитку Трампа нашли? Или осколок мины с надписью "маде ин..."

          как и на всех террактах где обвиняли Россию визитки ВВП. про вмешательства во все выборы в матрасии ничего не говорит? а это?
          LSA57
        3. Evgenijus Сегодня, 11:42
          Вождь краснокожих :
          По данному конкретному случаю примеры есть?

          Есть! США и их армию в Сирию никто не приглашал. Вломились в Сирию как алкоголик в пивную лавку в понедельник, да без монеты в кармане ...
          Evgenijus
        4. BecmepH Сегодня, 12:09
          Цитата: Вождь краснокожих
          Ага... Примеров исторических накидали... Причем, некоторые достаточно размыты. Окей! По данному конкретному случаю примеры есть? Или только диванные умозаключения? Может визитку Трампа нашли? Или осколок мины с надписью "маде ин..."? Тогда чего грешить?... Не за то отец бил, что воровал, а за то, что попался...

          Толпа дронов, слепленных скотчем (для отмазки) летела, управляемая при помощи технологий, которые разрабатывались американцами для проекта на Марсе. Такие технологии только у них.
          Наши смогли перехватить только 3 (три) аппарата. При этом "леталки" управлялись аналоговым сигналом. Если будет использоваться "цифра", то сколько перехватим "голубков"?
          BecmepH
    4. vasya.pupkin Сегодня, 11:52
      Цитата: Вождь краснокожих
      Презумпцию невиновности еще никто не отменял...

      Конечно,когда говорят о матрасниках,"вождь" вспоминает о презумции невиновности,а когда речь идет о ЛДНР,то Басурин все врет. "Яблоко от груши недалеко падает". Не пора ли вам менять красный флаг на жовтно-блакидный,а "спящий"?
      vasya.pupkin
  3. Masya Masya Сегодня, 10:11
    Просто ушки полосатые спрятать забыли, видно за версту... теперь уклоняйтесь от ответа...
    При этом он ушел от прямого ответа на вопрос, какие задачи решал разведывательный самолет ВМС США Poseidon

    Лавируйте...
    Masya Masya
    1. Vard Сегодня, 10:17
      Ага... Я не я... И хата не моя...
      Vard
  4. arhPavel Сегодня, 10:15
    Если действительно там было не только "коммерчески доступное" то его покажут, проблема только в рамках этой доступности. США торгуют оружием всё вопрос цены.

    Да сама проблема не в том из чего и как сделан планер, а в том, что откуда у борадачей точные координаты куда лететь. И программируемые мозги Дронов они вроде как не продаются в свободном доступе.
    arhPavel
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:17
    являются крайне безответственными,
    Безответственно оказывать помощь боевикам, обучать их и прикрывать от российских ВКС. Что-то болезнено представители Пентагона реагируют на освещение нашей стороной данного события. Раньше и в ус не дули.
    rotmistr60
  6. ando_bor Сегодня, 10:20
    Да, американцы не виноватые, американцы хорошие, все из себя демократические, - Эрдоган во всем виноват, мало ему помидоров.
    ando_bor
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 10:21
    ...под вещмешок проканал... не от большого ума эти заявления мерикатоса... bully
    a.s.zzz888
  8. А. Привалов Сегодня, 10:23
    Только за последние 36 часов на ВО появились 9 (девять, Карл!) статей связанных с нападением беспилотников. События гораздо более значительные упоминались тут мельком, или не писалось о них вообще. С чего бы такое внимание? request
    А. Привалов
    1. танк66 Сегодня, 10:27
      Ну,может,скоро посейдону по радарам парой легкодоступных дронов прилетит...
      танк66
    2. Azim77 Сегодня, 10:40
      О вмешательстве РФ в выборы в США было наверное более 1000 статей во всех СМИ США и Европы. Тоже без явных доказательств, только на основе подозрений. А почему нельзя в ответ тоже самое получить? wink Все по правилам игры.
      Azim77
    3. Shahno Сегодня, 10:43
      Зудит... Вот и внимание.
      А вот не в тему. Но тоже занятно. Потому как за разборками с БПЛА может и не появиться.

      "Премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил решение о разрыве сделки по приобретению у израильского концерна "Рафаэль" 8 тысяч противотанковых управляемых ракет Spike на сумму 500 миллионов долларов.

      Как сообщает Indian Defense News, сделка будет проведена по разряду межправительственных соглашений после того, как военные настояли на закупке ракет, испытанных в реальных боевых действиях, а военное управление исследований и разработок сняло свои возражения при условии, что закуплены будут только ракеты, а не технологии.

      Издание также сообщает о намерении индийской армии закупить у Израиля штурмовые винтовки.

      Напомним, что в ноябре 2017 года индийские СМИ сообщили о решении минобороны Индии не подписывать контракт на закупку крупной партии противотанковых ракет Spike. Решение об отмене сделки было принято в последний момент, когда уже были достигнуты соглашения с "Рафаэлем" и получены согласия всех инстанций.

      В министерстве пришли к выводу, что закупка ракет может нанести ущерб программе развития собственной оборонной промышленности. Издание цитирует высокопоставленный источник, утверждающий, что местные концерны уже разработали противотанковые ракеты Nag и Anamika, и в течение трех-четырех лет смогут разработать систему третьего поколения без необходимости в закупке чужих технологий.

      2 января 2018 года руководство израильского концерна "Рафаэль" подтвердило факт получения от министерства обороны Индии официального уведомления об отмене сделки на сумму около 500 миллионов долларов.

      Отметим, что 14 января начнется визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Индии, в котором примут участие и руководители израильских оборонных концернов."
      Shahno
      1. А. Привалов Сегодня, 10:55
        Да, Нарендра Моди кардинально изменил достаточно прохладные и рациональные отношения между Индией и Израилем и превратил их в дружеские.
        А. Привалов
        1. Стилет_71 Сегодня, 16:35
          Опять лоханули индусы fool
          Стилет_71
      2. rocket757 Сегодня, 12:36
        У каждого своё зудит!
        А с Индией подружите, шо такого. Они задруживаться любят, кидать "партнёров", впрочем тож.
        rocket757
    4. BecmepH Сегодня, 12:32
      Цитата: А. Привалов
      Только за последние 36 часов на ВО появились 9 (девять, Карл!) статей связанных с нападением беспилотников. События гораздо более значительные упоминались тут мельком, или не писалось о них вообще. С чего бы такое внимание? request

      Элементарно! Наших бьют, Карл!!! Или наплевать на это?
      А Вы всё вынюхиваете, высчитываете... Профессиональное, или гены?
      BecmepH
  9. КВУ-НСвД Сегодня, 10:33
    Вспомнилась фраза американского адмирала из "07 меняет курс" - "А чтобы я ответил на его месте, сэр ? - понятия не имею! "
    КВУ-НСвД
  10. Egorovich Сегодня, 10:33
    Дешевые отмазки с грязных уст матрасников прозвучали, жизнь потекла дальше. В итоге все будет продолжаться в таком же духе.
    Egorovich
  11. К-50 Сегодня, 10:52
    Конечно, кто же признается и тем самым даст моральный повод на ответные действия. yes
    Да вот только эти действия по-любому будут, причём такие, что "привязать" к этому Россию не удастся, но в штаты полетят грузы "200".
    Хотя бы теми же "фанерными дронами". А что "боевики" запустили и Россия здесь не причём. request
    Поэтому матрасникам надо мильён раз подумать на трезвую голову, чтобы открывать этот "ящик Пандоры". angry
    К-50
  12. Мих1974 Сегодня, 10:58
    Так в чем проблема - давай те и мы "не располагать данными" откуда у Ассада возьмуться "искандеры" со спец.боевыми частыми которые он применит по окупационным американским войскам tongue good
    Мих1974
  13. Mestny Сегодня, 11:10
    Цитата: Вождь краснокожих
    Ага... Примеров исторических накидали... Причем, некоторые достаточно размыты. Окей! По данному конкретному случаю примеры есть? Или только диванные умозаключения?

    Есть полные доказательства непосредственного американского участия в атаке.
    Но они являются секретными, и Вам я их не предъявлю.
    Так нормально?
    Mestny
  14. voyaka uh Сегодня, 11:23
    Надо сказать, Пентагон гораздо сдержаннее и вежливее в комментариях по Сирии, чем МО России.
    "Залепухи" - всегда бездоказательные - МО приносят только вред.
    А то у российского МО получается, как у сенатора Маккейна - брякнул, не подумав, все смеются.
    voyaka uh
    1. SOF Сегодня, 12:09
      Цитата: voyaka uh
      Надо сказать, Пентагон гораздо сдержаннее и вежливее в комментариях по Сирии, чем МО России.
      "Залепухи" - всегда бездоказательные - МО приносят только вред.
      А то у российского МО получается, как у сенатора Маккейна - брякнул, не подумав, все смеются.

      ...вот в этом и вся ваша суть. Вам про мягкое, а вы в ответ о горячем. У вашего головного офиса, впрочем как и у вас самих, можно подумать, все такое доказательное... а что... химическое оружие на авиабазе нашли? Ах да..... следов же там не осталось, после того как вы там ВСЕ ( laughing ) "с землей сравняли" томогавчиками...
      ...ну да ничего, вода камень точит, а наша улица еще придет на ваш праздник....
      SOF
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:32
      voyaka uh Сегодня, 11:23 Новый
      Надо сказать, Пентагон гораздо сдержаннее и вежливее в комментариях по Сирии, чем МО России.

      ... а как ещё оправдываться мерикатосам за свои "косяки"?!... сколько народа набили авиацией (по признаниям самих залужных)?!... или чужая сорина в глазу видней?!...
      пи.си.... вассалы всегда лизали сапоги хозяевам...
      a.s.zzz888
      1. voyaka uh Сегодня, 13:14
        "как ещё оправдываться мерикатосам за свои "косяки"?!... сколько народа набили авиацией "///

        С помощью расследований и комиссий.
        Они недавно опубликовали, сколько мирных жителей убили в Сирии (была статья совсем недавно на ВО). 1700 человек, кажется, получилось.
        Неплохо было бы увидеть аналогичный отчет от МО России. Хотя бы приблизительный.
        На войне у всех бывают технические ошибки. Бывают промахи, ошибки разведки, неисправность техники.
        voyaka uh
        1. Geisenberg Сегодня, 15:16
          Цитата: voyaka uh
          "как ещё оправдываться мерикатосам за свои "косяки"?!... сколько народа набили авиацией "///

          С помощью расследований и комиссий.
          Они недавно опубликовали, сколько мирных жителей убили в Сирии (была статья совсем недавно на ВО). 1700 человек, кажется, получилось.
          Неплохо было бы увидеть аналогичный отчет от МО России. Хотя бы приблизительный.
          На войне у всех бывают технические ошибки. Бывают промахи, ошибки разведки, неисправность техники.


          Очень смешно. Особенно про "комиссии" которые считаю сколько америкосы убили мирного населения.

          1700 это только то, что они признали, причём не по работе комиссии, а сами военные. Реально можно смело умножать цифру на 30 и получится более или менее точное количество мирного населения которое уничтожила коалиция. Это без тех кто пострадал косвенно.

          Хочешь данных от МО РФ - обратись туда, наверняка скажут ))) по крайней мере направление укажут достоверно.
          Geisenberg
  15. donavi49 Сегодня, 13:34
    Собрали все упавшее в одном месте.
    donavi49
  16. Geisenberg Сегодня, 15:11
    Странно почему посейдо этот самый просто не подавили средствами РЭБ ?
    Geisenberg
    1. voyaka uh Сегодня, 16:03
      Начинаете шевелить мозгами, наконец-то, похвально! good
      voyaka uh
      1. rocket757 Сегодня, 16:12
        Да некоторым реально мозгами пошевелить надо.
        Подавить посейдон!!! А за ШО???
        rocket757
        1. voyaka uh Сегодня, 16:16
          Какой Посейдон?
          Хоть дроны эти магазинные подавить бы... winked
          voyaka uh
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