Пентагон прокомментировал выводы о причастности США к атакам на российские объекты в САР
Догадки о возможной причастности США или их союзников к нападению на российские военные объекты в Сирии не имеют под собой оснований, передает ТАСС заявление представителя Пентагона Адриана Рэнкин-Гэллоуэя.
Так Рэнкин-Гэллоуэй прокомментировал высказывания представителя Минобороны РФ, касавшиеся атаки на базу ВКС Хмеймим и объект ВМФ в Тартусе с применением беспилотников.
При этом он ушел от прямого ответа на вопрос, какие задачи решал разведывательный самолет ВМС США Poseidon, который, согласно изложенной Минобороны РФ информации, «барражировал между Тартусом и Хмеймимом во время атаки на российские военные объекты».
Он также уклонился и от уточнения того, «передавали ли американские вооруженные силы каким-либо группировкам сирийской оппозиции такие технологии, которые, по свидетельству военного ведомства России, были использованы боевиками при совершении вылазки против баз в Хмеймиме и Тартусе».
Рэнкин-Гэллоуэй заверил, что Пентагон не располагает детальными сведениями об обстоятельствах нападения на российские базы в Хмеймиме и Тартусе.
Так Рэнкин-Гэллоуэй прокомментировал высказывания представителя Минобороны РФ, касавшиеся атаки на базу ВКС Хмеймим и объект ВМФ в Тартусе с применением беспилотников.
Какие бы то ни было предположения о том, что США или силы коалиции сыграли роль в атаке на российскую базу, не имеют под собой фактологической основы и являются крайне безответственными,сказал американский офицер.
При этом он ушел от прямого ответа на вопрос, какие задачи решал разведывательный самолет ВМС США Poseidon, который, согласно изложенной Минобороны РФ информации, «барражировал между Тартусом и Хмеймимом во время атаки на российские военные объекты».
Мы не обсуждаем местоположение разведывательных платформ,сказал представитель Пентагона.
Он также уклонился и от уточнения того, «передавали ли американские вооруженные силы каким-либо группировкам сирийской оппозиции такие технологии, которые, по свидетельству военного ведомства России, были использованы боевиками при совершении вылазки против баз в Хмеймиме и Тартусе».
Рэнкин-Гэллоуэй заверил, что Пентагон не располагает детальными сведениями об обстоятельствах нападения на российские базы в Хмеймиме и Тартусе.
Но могу вам сказать, что воюющие с ИГ (группировка запрещена в РФ) коалиционные силы и наши партнеры сталкивались с коммерчески доступными беспилотными воздушными системами, которые применялись ИГ. Эти системы широко доступны, их легко контролировать, и они, безусловно, не требуют существенной технической экспертизы. Эти системы применялись (боевиками) для ведения базовой разведки и установки взрывчатых веществ,сказал он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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