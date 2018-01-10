Пентагон прокомментировал выводы о причастности США к атакам на российские объекты в САР

Какие бы то ни было предположения о том, что США или силы коалиции сыграли роль в атаке на российскую базу, не имеют под собой фактологической основы и являются крайне безответственными,

Мы не обсуждаем местоположение разведывательных платформ,

Но могу вам сказать, что воюющие с ИГ (группировка запрещена в РФ) коалиционные силы и наши партнеры сталкивались с коммерчески доступными беспилотными воздушными системами, которые применялись ИГ. Эти системы широко доступны, их легко контролировать, и они, безусловно, не требуют существенной технической экспертизы. Эти системы применялись (боевиками) для ведения базовой разведки и установки взрывчатых веществ,