16:36 10 января

Госдеп одобрил поставку Японии ракет-перехватчиков

Госдеп утвердил продажу Японии четырех ракет-перехватчиков для противоракетной системы на общую сумму $ 133,3 млн, передает РИА Новости сообщение агентства по оборонному сотрудничеству при Пентагоне.



В релизе уточняется, что речь идет о поставках «ракет Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA и пусковых установок к ним Mk-29». Также Американская сторона обязалась обеспечить логическую и техническую поддержку.


Предлагаемая продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США путем повышения безопасности важного союзника, который был и продолжает оставаться силой для политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Предлагаемая продажа обеспечит Японию более мощными средствами противоракетной обороны для оказания помощи в ее защите и американского персонала, размещенного там,
говорится в сообщении.

При этом агентство отмечает, что одобрение сделки Госдепом еще не означает факта ее заключения.

Пентагон разворачивает системы ПРО и снабжает ими своих союзников в Японии и Южной Корее, обосновывая это ракетной угрозой со стороны КНДР. Такие шаги вызывают серьезное беспокойство со стороны Москвы и Пекина, которые видят в них попытки США нарушить стратегический баланс сил в регионе и во всем мире.

Использованы фотографии: https://vpk.name
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Комментарии 15

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  1. rotmistr60 Сегодня, 12:17
    четырех ракет-перехватчиков для противоракетной системы на общую сумму $ 133,3 млн,
    За ваши деньги любой каприз. Интересно, а почему только четыре? Денег не хватило или у КНДР (по данным ЦРУ) всего два носителя осталось?
    rotmistr60
    1. сибиралт Сегодня, 12:19
      Всех не перехватишь! am
      сибиралт
    2. Magic Archer Сегодня, 12:25
      Это по цене одной ракеты в 33 с лишним миллиона амерских тугриков!!!и это при том что эффективность этих ракет пока толком неизвестна!
      Magic Archer
    3. zhekazs Сегодня, 12:35
      Цитата: rotmistr60
      у КНДР (по данным ЦРУ) всего два носителя осталось?

      продажа обеспечит Японию более мощными средствами противоракетной обороны для оказания помощи в ее защите и американского персонала, размещенного там,

      Плевать им на ниппов, если они еще раз сгорят в ядерном огне их никто считать не будет. Свои базы прикроют за японские деньги и ладно.
      zhekazs
    4. voyaka uh Сегодня, 12:37
      " а почему только четыре? "////

      Четыре контейнера, подозреваю. Каждый контейнер - одна пусковая.
      voyaka uh
    5. влад66 Сегодня, 12:39
      Госдеп утвердил продажу Японии четырех ракет-перехватчиков для противоракетной системы на общую сумму $ 133,3 млн

      Просто бизнесс.ничего личного. yes
      влад66
      1. voyaka uh Сегодня, 13:07
        А что здесь может быть личного?
        Систему Иджис им уже продали на их эсминцы.
        А тут - то же самое, только на земле.
        voyaka uh
  2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:26
    Японцам походу деньги девать некуда.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:33
      Да нето что некуда девать - просто утопающий хватается и за соломинку . Своих средств нет , а Ыновский кровожадный прищур пугает до икоты
      КВУ-НСвД
    2. Офицер запаса Сегодня, 12:33
      Японцы здесь ничего не решают. Сказано - покупать, вот и весь разговор.
      Офицер запаса
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:53
        Это точно. Японцы под США прочно лежат.
        Генерал Песчаных Карьеров
  3. Zomanus Сегодня, 12:33
    Что, захотели почувствовать себя взрослыми и сильными?
    Вот пойдет первая волна старыми ракетами, даже без БЧ.
    На нее и снимутся все эти противоракеты.
    А уж во второй волне пойдут и с ЯБЧ.
    Zomanus
  4. crambol Сегодня, 13:37
    Госдеп одобрил поставку Японии ракет-перехватчиков


    - А кто-бы сомневался!
    crambol
  5. лысова Сегодня, 14:48
    Ну Трамп ! good --- Любую торгующую бабку на базаре - за пояс заткнёт ! Ну точно предки скальпами торговали !
    лысова
  6. мерцание Сегодня, 15:46
    Ответ Японии на возобновление контактов между двумя Кореями. winked
    Японский ответ Ким Чен Ыну
    мерцание
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