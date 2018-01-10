Госдеп одобрил поставку Японии ракет-перехватчиков

Предлагаемая продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США путем повышения безопасности важного союзника, который был и продолжает оставаться силой для политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Предлагаемая продажа обеспечит Японию более мощными средствами противоракетной обороны для оказания помощи в ее защите и американского персонала, размещенного там,

Госдеп утвердил продажу Японии четырех ракет-перехватчиков для противоракетной системы на общую сумму $ 133,3 млн, передает РИА Новости сообщение агентства по оборонному сотрудничеству при Пентагоне.В релизе уточняется, что речь идет о поставках «ракет Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA и пусковых установок к ним Mk-29». Также Американская сторона обязалась обеспечить логическую и техническую поддержку.говорится в сообщении.При этом агентство отмечает, что одобрение сделки Госдепом еще не означает факта ее заключения.Пентагон разворачивает системы ПРО и снабжает ими своих союзников в Японии и Южной Корее, обосновывая это ракетной угрозой со стороны КНДР. Такие шаги вызывают серьезное беспокойство со стороны Москвы и Пекина, которые видят в них попытки США нарушить стратегический баланс сил в регионе и во всем мире.