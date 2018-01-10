16:34 10 января

Депутат Сейма Латвии: Русский - международный язык сионизма. Реакция Израиля

В Израиле отреагировали на заявление депутата латвийского парламента, который объявил, что против перевода школ Латвии на обучение исключительно на латышском выступают «лица с определёнными фамилиями». Речь идёт о депутате Сейма от фракции «Национальное объединение» Александре Кирштейнсе, который договорился до того, что причислил всех отстаивающих право на обучение на русском языке к сионистам, а сам русский язык – «к языку международного сионизма наряду с идишем и ивритом».

Кирштейнс, которые, судя по всему, себя относит к «истинным латышам», заявил, что люди, выступающие за сохранение обучения на русском языке в русских школах Латвии, носят «нелатышские фамилии». Такие примеры были приведены депутатом Сейма (парламента) страны Евросоюза:
Жданок, Гильман, Плинер.


Депутат Сейма Латвии: Русский - международный язык сионизма. Реакция Израиля



На эти высказывания латвийского депутата отреагировали на страницах израильского издания Times of Israel.

В издании отметили, что в Латвии продолжают звучать антироссийские заявления на фоне «действий Владимира Путина». Будто бы до Путина, в Латвии антироссийских заявлений и гонений на русскоязычных не было...

В том же материале читателям напомнили, что Латвия является единственной страной Евросоюза, где шествие пособников нацистов проводится фактически на официальных началах.

Для справки: Кирштейнс известен своими высказываниями о том, как "Россия врёт, заявляя, что во Второй мировой войне воевала с фашизмом".

Использованы фотографии: freecity.lv
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Комментарии 30

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  1. Андрей К Сегодня, 14:55
    Русский - международный язык сионизма...

    Кукушатник бедного чухонца пошёл на взлёт...
    Кирштейнс курнул и возомнил себя истинным арийцем wassat
    Андрей К
    1. Now we are free Сегодня, 15:18
      Евреи Богом избранный народ, Россия Богом избранная страна.
      Ребята, Латыши нас раскрыли bully

      П.С. Ну теперь Еврейское лобби (кое на сегодняшний день является пожалуй самым мощным) в конгрессе США просто обязано продавливать интересы России, одно дело как никак делаем! wink laughing laughing laughing
      Now we are free
      1. Татьяна Сегодня, 15:48
        Депутат Сейма Латвии Александр Кирштейнс - Кirsteins - похоже, по своим родовым этническим корням сам-то НЕ ЛАТЫШ вовсе!!!
        Kir (перс. قیر‎) — город на юге Ирана, в провинции Фарс.
        stein - камень (с немецкого яз.)
        Кirsteins - развалины или камни города Кира в Персии (с нем.)
        Проще говоря, в этническом плане "латыш" Александр Кирштейнс - это вовсе не коренной латыш, а по своим этническим корням это немецкий иранец - видимо, потомок из бывших иммигрантов в стране, дорвавшихся ныне до власти в Латвии.
        Татьяна
    2. Комментарий был удален.
  2. leshiy076 Сегодня, 14:55
    А где реакция Израиля, как написано в заголовке?
    leshiy076
    1. voyaka uh Сегодня, 14:57
      Реакция Израиля: belay
      voyaka uh
      1. роман66 Сегодня, 15:21
        а разве все евреи - сионисты? я как-то не в теме. и мне, как носителю русского языка как жить теперь с этой информацией?
        роман66
        1. Rusland Сегодня, 15:28
          Реакция россии good
          Rusland
        2. Комментарий был удален.
        3. kasatky Сегодня, 15:30
          1) Да, если верить Генри Форду.
          2) Осмыслить и продолжать жить дальше.
          kasatky
        4. LSA57 Сегодня, 15:30
          Цитата: роман66
          и мне, как носителю русского языка как жить теперь с этой информацией?

          крепись, мужайся sad crying
          LSA57
        5. Dym71 Сегодня, 15:30
          Цитата: роман66
          а разве все евреи - сионисты?

          Конечно нет это прерогатива израильтян - "евреем можешь ты не быть, но сионистом быть обязан!" laughing
          Цитата: роман66
          и мне, как носителю русского языка как жить теперь с этой информацией?

          Так же, как и раньше - с юмором на ты! yes
          Dym71
          1. роман66 Сегодня, 15:33
            ну только если с юмором, а то уж думал кипу покупать( на обрезание не соглашусь!!!)
            роман66
            1. Dym71 Сегодня, 16:13
              Цитата: роман66
              а то уж думал кипу покупать( на обрезание не соглашусь!!!)

              Молодой священник обходит свой новый приход. На углу он видит магазин. Над ним висит вывеска «Рабинович и Иванов». Священник входит и видит, за прилавком стоит еврей в кипе . Священник обращается к нему:
              – Я очень рад видеть, как ваш и мой народы дружат. Я просто поражен!
              – Вы будете поражены еще больше, если узнаете, что Иванов – это я.
              laughing
              Dym71
    2. LSA57 Сегодня, 15:28
      Цитата: leshiy076
      А где реакция Израиля, как написано в заголовке?

      и хватит. главное, чтобы нажали и прочитали. а написать можно, что угодно.
      LSA57
    3. профессор Сегодня, 16:20
      Цитата: leshiy076
      А где реакция Израиля, как написано в заголовке?

      А вообще он прав по поводу "Русский - международный язык сионизма". Вот я например сионист и общаюсь со своими друзьями сионистами не на литовском, а на русском. fellow
      профессор
      1. Кент0001 Сегодня, 16:31
        Вы многое упускаете. Нужно учить языки прибалтов, ну так, по приколу, хотя бы несколько слов....)))
        Кент0001
  3. sergo1914 Сегодня, 14:58
    Это из него оливье посленовогодний попер. Адская штука.
    sergo1914
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:59
    Хорошо, +плюс, что Израиль отметился своим высказыванием, а наш МИД как всегда, состоит из рыб, или глухонемых? Где наша реакция???????
    Геркулесыч
    1. Paranoid50 Сегодня, 15:21
      Цитата: Геркулесыч
      Где наша реакция???????

      Да вот же она,в Вашем комменте. laughing А если Вас интересует реакция,допустим, МИД РФ, то тут она не требуется. В данном случае важна реакция психиатра,касаемо диагноза сего "латыша". yes
      Paranoid50
    2. LSA57 Сегодня, 15:35
      Цитата: Геркулесыч
      Где наша реакция???????

      на бред каждого чиновника отвечать????? да нам 5 МИДов держать надо. кто он такой на него время тратить???? он официальное лицо???? да не напиши про него это журналист в ВО и мы бы не знали этого. есть хорошая поговорка, на каждый роток, не накинешь платок. и не надо за каждым придурком с платком бегать
      к примеру, жирик сколько раз америку нелицеприятно называл? их МИД хоть раз ответил???
      LSA57
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 15:00
    Кирштейн обвинил Плинера с Гильманом в сионизме . смотретьдоконцаржунемогу. laughing
    КВУ-НСвД
  6. мерцание Сегодня, 15:02
    Ага, ага ... Кручу-верчу, запутать хочу :
    ... как язык, какой бы он ни был, связан с какой то идеей, не давая содержательных оценок, допустим, сионизма ? fool
    мерцание
  7. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:05
    Он что, водки нажрался или травы курнул? Какой к чертям "язык международного сионизма"?
    Тоже мне, истинный ариец.

    Да Латвия через 50 лет сама благополучно вымрет, а тех кто останутся, в зоопарке будут показывать.
    Генерал Песчаных Карьеров
  8. Винни76 Сегодня, 15:10
    А смысл кстати есть. Если учесть, что в европах в своё время евреев повырезали видимо процент русскоговорящих евреев достаточно высок.
    Винни76
  9. Zaurbek Сегодня, 15:20
    Все смешалось в доме Облонских: люди...кони...
    Zaurbek
  10. Zaurbek Сегодня, 15:21
    И в России есть Еврейская АО. И более нигде нет!
    Zaurbek
  11. Alex-a832 Сегодня, 15:27
    Эко раскорячило этого русофобоантисимита. Глядя в историю и на возрождение нацизма в Европе, можно сказать, что это реальный ненавистный взгляд рядового европейса на русских и евреев, только в особо извращенной форме...
    Alex-a832
  12. Дормидонт Сегодня, 15:38
    Даже не знаю, плакать, или смеяться laughing
    Дормидонт
  13. Бродяга1812 Сегодня, 15:41
    Так ,истинные сионисты - это как выяснилось все те,кто отстаивает права русскоязычных за рубежом?
    Нет ,не так. Истинные сионисты - это те ,кто разговаривает на русском языке?
    Нет ,тоже не так.
    Международный сионизм -это русский язык общения?
    Что- то я вместе с истинным латышским арийцем совсем запутался. И тут меня осенило. Понял. Сионизм - это когда русский язык ,кругом русские.... И борются с евреями. Тут же на сайт пришкондыбал припадая на заднюю лапу русский сионист и объявил Кирштейнса,переврав его фамилию Кирштейном.Евреем,то есть. И начал он ,по его собственному выражению ржать,что как признак определенных недугов - типично. Вывод: выступление юдофоба и русофоба Кирштейнса застало местных антисемитов врасплох. Растерялись болезные: кто в лес ,кто по дрова. Ну ,кто же ожидал от брата по духу Кирштейнса такой подлянки. В защитники русского языка записал не русских, а сионистов. Это вместо того чтобы ,подключиться ,изобличить , вывести на чистую воду .Заявить что-нибудь, как обычно типа " Израилю приходит опа", или " Иерусалим -угнетенным пингвинам! " , предает святое дело антисемитизма. Позор отступнику!
    Бродяга1812
    1. Геркулесыч Сегодня, 16:16
      Тапком его wassat да по хавальнику! lol Девять разов подряд! !! lol
      Геркулесыч
  14. Nimitz Сегодня, 15:49
    А разве все депутаты ,всех парламентов говорят только истину безгрешную ? Ну ляпнул. Зачем такое выносить на ВО.
    Nimitz
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