Депутат Сейма Латвии: Русский - международный язык сионизма. Реакция Израиля
В Израиле отреагировали на заявление депутата латвийского парламента, который объявил, что против перевода школ Латвии на обучение исключительно на латышском выступают «лица с определёнными фамилиями». Речь идёт о депутате Сейма от фракции «Национальное объединение» Александре Кирштейнсе, который договорился до того, что причислил всех отстаивающих право на обучение на русском языке к сионистам, а сам русский язык – «к языку международного сионизма наряду с идишем и ивритом».
Кирштейнс, которые, судя по всему, себя относит к «истинным латышам», заявил, что люди, выступающие за сохранение обучения на русском языке в русских школах Латвии, носят «нелатышские фамилии». Такие примеры были приведены депутатом Сейма (парламента) страны Евросоюза:
На эти высказывания латвийского депутата отреагировали на страницах израильского издания Times of Israel.
В издании отметили, что в Латвии продолжают звучать антироссийские заявления на фоне «действий Владимира Путина». Будто бы до Путина, в Латвии антироссийских заявлений и гонений на русскоязычных не было...
В том же материале читателям напомнили, что Латвия является единственной страной Евросоюза, где шествие пособников нацистов проводится фактически на официальных началах.
Для справки: Кирштейнс известен своими высказываниями о том, как "Россия врёт, заявляя, что во Второй мировой войне воевала с фашизмом".
Кирштейнс, которые, судя по всему, себя относит к «истинным латышам», заявил, что люди, выступающие за сохранение обучения на русском языке в русских школах Латвии, носят «нелатышские фамилии». Такие примеры были приведены депутатом Сейма (парламента) страны Евросоюза:
Жданок, Гильман, Плинер.
На эти высказывания латвийского депутата отреагировали на страницах израильского издания Times of Israel.
В издании отметили, что в Латвии продолжают звучать антироссийские заявления на фоне «действий Владимира Путина». Будто бы до Путина, в Латвии антироссийских заявлений и гонений на русскоязычных не было...
В том же материале читателям напомнили, что Латвия является единственной страной Евросоюза, где шествие пособников нацистов проводится фактически на официальных началах.
Для справки: Кирштейнс известен своими высказываниями о том, как "Россия врёт, заявляя, что во Второй мировой войне воевала с фашизмом".
Использованы фотографии: freecity.lv
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