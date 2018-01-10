Госдеп: США не пойдут на дипломатическое признание части Сирии, подконтрольной боевикам

(Позиция Вашингтона заключается в том), что мы поддерживаем территориальную целостность Сирии, а также единую демократическую Сирию, в которой защищены права всех групп (населения),

Важно, чтобы будущее Сирии решалось сирийцами в соответствии с политическим переходом (к новой власти в Дамаске) и процессом выборов, закрепленным резолюцией Совета Безопасности ООН 2254,

Мы бы настоятельно призвали все сирийские стороны работать вместе в той манере, которая соответствует задаче продвижения вперед политического процесса, ведомого ООН,