16:38 10 января

Госдеп: США не пойдут на дипломатическое признание части Сирии, подконтрольной боевикам

Американские власти не собираются идти на дипломатическое признание той части Сирии, которая находится восточнее реки Евфрат и контролируется силами оппозиции, передает ТАСС заявление заместителя госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивена Голдстина.

Госдеп: США не пойдут на дипломатическое признание части Сирии, подконтрольной боевикам


Дипломата попросили прокомментировать публикации в ближневосточной печати, в которых говорится, что Вашингтон делает шаги к дипломатическому признанию территории Сирии восточнее Евфрата, которая находятся под контролем отрядов оппозиционных «Сил демократической Сирии» (СДС).


(Позиция Вашингтона заключается в том), что мы поддерживаем территориальную целостность Сирии, а также единую демократическую Сирию, в которой защищены права всех групп (населения),
сказал Голдстин.

Он заверил, что США выступают за то, чтобы будущее Сирии определялось ее гражданами.

Важно, чтобы будущее Сирии решалось сирийцами в соответствии с политическим переходом (к новой власти в Дамаске) и процессом выборов, закрепленным резолюцией Совета Безопасности ООН 2254,
подчеркнул дипломат.

В связи с этим ему опять был задан вопрос, «планируют ли США пойти на дипломатическое признание какой бы то ни было части Сирии».

Мы бы настоятельно призвали все сирийские стороны работать вместе в той манере, которая соответствует задаче продвижения вперед политического процесса, ведомого ООН,
ответил Голдстин.

О том, что США якобы намерены сделать в ближайшее время шаги, направленные на дипломатическое признание региона, находящегося в руках СДС, писала 7 января межарабская газета Asharq Al-Awsat. Издание ссылалось на высказывания некоего высокопоставленного западного представителя. По его словам, имеется в виду регион восточнее реки Евфрат, площадь которого составляет около 24 тыс. кв. км. Собеседник газеты утверждал, что в настоящее время администрация США разрабатывает новую стратегию в отношении Сирии, включающую и эти планы.

Использованы фотографии: https://politikus.ru
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Комментарии 16

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  1. Rusland Сегодня, 15:24
    Достали уже со своей ромашкой: признаем, не признаем.
    Rusland
    1. allaykbar Сегодня, 15:31
      арабы написали в газете что признают. америка ответила что нет.

      Конечно не факт что слова совпадут с делами - но они лишь ответили на вопросы журналистов. И юления в этой теме пока нет.
      allaykbar
      1. Татьяна Сегодня, 16:08
        Верить госдеповским американцам в нынешней обстановке - это просто себя не уважать!
        Татьяна
    2. Шура пермский Сегодня, 15:32
      пора в сами штаты уже армию вводить за финансирование и поддержку терроризма...
      Шура пермский
    3. влад66 Сегодня, 15:53
      (Позиция Вашингтона заключается в том), что мы поддерживаем территориальную целостность Сирии, а также единую демократическую Сирию, в которой защищены права всех групп (населения),

      Если так говорят,значит опять какую то гадость задумали. yes
      влад66
    4. сибиралт Сегодня, 16:24
      Какое собачье дело американцам лезть в признание или непризнании части государственных территорий в других государствах. belay
      сибиралт
  2. Геркулесыч Сегодня, 15:24
    Им и признавать никого и ничего не надо -будут также учить и финансировать своих боевиков.
    Геркулесыч
  3. Zaurbek Сегодня, 15:26
    В определенный момент боевики превращаются в повстанцев....взять к примеру, албанцев в Косово.
    Zaurbek
    1. Vard Сегодня, 16:31
      Вот это уже система... Как проамерканская оппозиция... Так хуже некуда... Что теже косовары... Что басмачи в Сирии... Тенденция однако...
      Vard
  4. Лесс Сегодня, 15:27
    Проблески разума в госдепе? Не верится что-то, наверняка какую-то гадость затеяли...
    Лесс
    1. allaykbar Сегодня, 15:32
      такие заявления о признании можно сделать лишь когда будет выработана линия поведения в обкоме и продуманы возможные ответы на действия несогласных
      Если пока такого заявления нет - значит пока не время. Но это не означает что такие варианты не прорабатываются.
      allaykbar
  5. Anyone Сегодня, 15:28
    Несколько неожиданно.
    Anyone
  6. Egorovich Сегодня, 15:41
    Собака гавкнула, а эхо до сих пор разносится. Как и все в нашем мире.
    Egorovich
  7. Esoteric Сегодня, 15:53
    Статья показывает, что выдворение США с территории Сирии находится под вопросом. В свете этого хочется спросить: "Что мешает удалить нарыв?" Если желания нет, то переписывать изо дня на день "новость" о том, как оно гнусно пахнет - не нужно. Если нет возможности - хотя бы не унижайтесь, не просите...
    Esoteric
    1. Михаил м Сегодня, 16:23
      Цитата: Esoteric
      В свете этого хочется спросить: "Что мешает удалить нарыв?"

      Сила нарыва на порядки больше силы лекаря. Вот это и мешает. И не надо вспоминать международное право. Право силы в приоритете.
      Михаил м
  8. Masya Masya Сегодня, 16:06
    Заврались совсем, уже и сами не поймут где правда, где ложь...
    Masya Masya
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