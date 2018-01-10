Госдеп: США не пойдут на дипломатическое признание части Сирии, подконтрольной боевикам
Американские власти не собираются идти на дипломатическое признание той части Сирии, которая находится восточнее реки Евфрат и контролируется силами оппозиции, передает ТАСС заявление заместителя госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивена Голдстина.
Дипломата попросили прокомментировать публикации в ближневосточной печати, в которых говорится, что Вашингтон делает шаги к дипломатическому признанию территории Сирии восточнее Евфрата, которая находятся под контролем отрядов оппозиционных «Сил демократической Сирии» (СДС).
Он заверил, что США выступают за то, чтобы будущее Сирии определялось ее гражданами.
В связи с этим ему опять был задан вопрос, «планируют ли США пойти на дипломатическое признание какой бы то ни было части Сирии».
О том, что США якобы намерены сделать в ближайшее время шаги, направленные на дипломатическое признание региона, находящегося в руках СДС, писала 7 января межарабская газета Asharq Al-Awsat. Издание ссылалось на высказывания некоего высокопоставленного западного представителя. По его словам, имеется в виду регион восточнее реки Евфрат, площадь которого составляет около 24 тыс. кв. км. Собеседник газеты утверждал, что в настоящее время администрация США разрабатывает новую стратегию в отношении Сирии, включающую и эти планы.
Дипломата попросили прокомментировать публикации в ближневосточной печати, в которых говорится, что Вашингтон делает шаги к дипломатическому признанию территории Сирии восточнее Евфрата, которая находятся под контролем отрядов оппозиционных «Сил демократической Сирии» (СДС).
(Позиция Вашингтона заключается в том), что мы поддерживаем территориальную целостность Сирии, а также единую демократическую Сирию, в которой защищены права всех групп (населения),сказал Голдстин.
Он заверил, что США выступают за то, чтобы будущее Сирии определялось ее гражданами.
Важно, чтобы будущее Сирии решалось сирийцами в соответствии с политическим переходом (к новой власти в Дамаске) и процессом выборов, закрепленным резолюцией Совета Безопасности ООН 2254,подчеркнул дипломат.
В связи с этим ему опять был задан вопрос, «планируют ли США пойти на дипломатическое признание какой бы то ни было части Сирии».
Мы бы настоятельно призвали все сирийские стороны работать вместе в той манере, которая соответствует задаче продвижения вперед политического процесса, ведомого ООН,ответил Голдстин.
О том, что США якобы намерены сделать в ближайшее время шаги, направленные на дипломатическое признание региона, находящегося в руках СДС, писала 7 января межарабская газета Asharq Al-Awsat. Издание ссылалось на высказывания некоего высокопоставленного западного представителя. По его словам, имеется в виду регион восточнее реки Евфрат, площадь которого составляет около 24 тыс. кв. км. Собеседник газеты утверждал, что в настоящее время администрация США разрабатывает новую стратегию в отношении Сирии, включающую и эти планы.
Использованы фотографии: https://politikus.ru
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