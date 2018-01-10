16:39 10 января

Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил

Минобороны РФ скорректирует планы своей работы с учетом изменений военно-политической обстановки в мире, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Следует продолжить мониторинг военно-политической обстановки в мире и вносить коррективы в планы работы с учётом происходящих изменений
- заявил С.Шойгу.

Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил



Также министр обороны заявил. что основной упор необходимо сделать на дальнейшем развитии стратегических ядерных сил

Доля современного вооружения в ядерной триаде России к 2021 году должна составить не менее 90%, заявил он

Основной упор необходимо сделать на дальнейшем развитии стратегических ядерных сил. К 2021 году доля современного вооружения в ядерной триаде России должна составлять не менее 90%
- сказал С.Шойгу

По его словам, требуется значительно повысить мобильность войск в части логистики, переброски и снабжения, продолжить наращивать потенциал сил специальных операций, а также повышать боевые возможности ВДВ.

Поставлена задача обеспечить безусловное выполнение государственной программы вооружения. В войска будет поступать больше высокоточного оружия, новейших систем разведки, связи и радиоэлектронной борьбы, современных средств экипировки военнослужащих
- уточнил министр.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 22

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 15:40
    Видео к новости
    Владыка Ситх
    1. Svarog Сегодня, 15:45
      Вот тревога у меня всё больше усиливается, относительно развития армии, да и вообще развития. Судя по последним новостям денег в казне больше нет. https://news.mail.ru/economics/32190091/?frommail
      =1
      Svarog
      1. Геркулесыч Сегодня, 15:49
        "Денег нет но вы держитесь "?Нет , просто один из фондов влился в другой фонд, а деньги что лежали на его счетах сознательно пошли в экономику, на пенсии. ...
        Геркулесыч
        1. Svarog Сегодня, 15:57
          Цитата: Геркулесыч
          "Денег нет но вы держитесь "?Нет , просто один из фондов влился в другой фонд, а деньги что лежали на его счетах сознательно пошли в экономику, на пенсии. ...

          На пенсии - это не в экономику. Проели 600 лярдов $ за 3 года. Вот, где много вопросов. Сейчас, при желании, а оно точно возникнет, партнеры будут атаковать рубль, что может привести к очередному ослаблению.. в общем, все больше 90-ми попахивает.
          Svarog
          1. dvina71 Сегодня, 16:04
            Цитата: Svarog
            партнеры будут атаковать рубль, что может привести к очередному ослаблению.

            Неа.. доослаблялись они уже.. Дешевая национальная валюта страны с высоким экспортным потенциалом это благо для суверенной экономики.. По последним новостям пендохэджфонды нарастили скупку рубля.. вот это напрягает..
            dvina71
            1. Svarog Сегодня, 16:07
              Цитата: dvina71
              Дешевая национальная валюта страны с высоким экспортным потенциалом это благо для суверенной экономики.

              Тут вы правы, но в какой отрасли вы увидели высокий экспортный потенциал у нас? Проще говоря, какой наш продукт присутствует на западных полках?
              Svarog
              1. dvina71 Сегодня, 16:17
                Цитата: Svarog
                Тут вы правы, но в какой отрасли вы увидели высокий экспортный потенциал у нас?

                Если коротко..то можно посмотреть тут.
                http://www.vestifinance.ru/articles/91260
                Догадайтесь с трех раз что и где это..

                И какой у этого экспортный потенциал?
                dvina71
                1. Svarog Сегодня, 16:36
                  Цитата: dvina71
                  Если коротко..то можно посмотреть тут.
                  http://www.vestifinance.ru/articles/91260
                  Догадайтесь с трех раз что и где это..
                  [media=http://www.vestifinance.ru/articles/91260h
                  ttps://www.youtube.com/watch?v=V09yugUZ3yM]
                  И какой у этого экспортный потенциал?

                  Знаете, я эти заклинания, что у нас все растет, все улучшается, везде Прорывы уже лет 10 слышу.Но реально, стало заметно, что жить стало лучше в период с 2010 по 13 год, это когда нефть 100$ была. Цифры наше правительство всегда рисует как надо. А я оцениваю ситуацию, не по тому, что говорят власть имущие, а по тому, как люди живут. Так вот,жить почему то, не смотря на все улучшения им всё сложнее, все больше выживают. И что, у нас растет, так это налоги,безработица, бензин, продукты, лекарства, услуги,стройматериалы,ЖКХ и.тд - это видно. А что не растет, так это ЗП, пенсии. Так же растет, кол-во бедных, более 20 мл.- это 15% от всего населения и это опять же, по заявлению властей и цифру эту на два смело умножать можно.
                  Svarog
      2. Владыка Ситх Сегодня, 16:21
        Запасы золота в резервах России за ноябрь выросли на 1,6%

        Физический объем золота в международных резервах Банка России в последние годы неуклонно рос:
        на 1 января 2007 года — 402 тонны;
        на 1 января 2008 года — 450 тонн;
        на 1 января 2009 года — 519 тонн;
        на 1 января 2010 года — 637,6 тонны;
        на 1 января 2011 года — 789,9 тонны;
        на 1 января 2012 года — 883,2 тонны;
        на 1 января 2013 года — 958 тонн;
        на 1 января 2014 года — 1036 тонн;
        на 1 января 2015 года — 1207 тонн;
        на 1 января 2016 года — 1415,21 тонны;
        на 1 января 2017 года — 1614,27 тонны.

        Запасы монетарного золота резервах РФ в ноябре 2017 года выросли на 1,55% (+27,99 тонны) и на 1 декабря составляли 58,8 миллиона унций (1828,88 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.

        Ранее Банк России приобрел:
        в январе — 31,1 тонны;
        в феврале — 9,3 тонны;
        в феврале — 9,3 тонны;
        в марте — 25 тонн;
        в апреле — 6,2 тонны;
        в мае — 21,8 тонны;
        в июне — 9,33 тонны;
        в июле — приобрел 12,44 тонны;
        в августе — 15,5 тонны;
        в сентябре — 34,22 тонны;
        в октябре — 21,77 тонны монетарного золота.

        Таким образом Банк России с начала 2017 года для пополнения золотовалютных резервов уже приобрел 214,63 тонны золота.

        Стоимость золота в резервах за ноябрь выросла на 3,27% — до 76,12 миллиарда долларов на 1 декабря 2017 года с 73,7 миллиарда долларов на 1 ноября. Доля золота в международных резервах увеличилась — до 17,63% с 17,35%.
        Владыка Ситх
      3. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:23
        А вы не тревожьтесь, все равно воевать не будете, а армия РФ развивается как надо, уж поверьте.
        Генерал Песчаных Карьеров
    2. сибиралт Сегодня, 16:35
      В СССР селекторные совещания партхозактива были обычным делом. Страна у нас огромная, и даже сам Медведев не смог побороть часовые пояса, как ни старался. winked
      сибиралт
  2. Alexey-74 Сегодня, 15:44
    В принципе Шойгу озвучил уже ранее сказанное, и поставленные задачи, и приказы теперь должны выполняться.
    Alexey-74
  3. Sonet Сегодня, 15:47
    После атаки ,,неизвестно кем и неизвестно как,, нашей авиабазы в Сирии, разговоры о ядерных силах и ядерной мощи кажутся не столь впечатляющими.
    Американцев с их военной мощью мы наверно еще поборем, но вот каких-то бомжей с минометом на пикапе-это реальная проблема не все так просто.
    Sonet
  4. коноправ Сегодня, 15:51
    Неруское слово ЛОГИСТИКА как раз и обозначает ПЕРЕБРОСКУ и СНАБЖЕНИЕ. Масло - маслено.
    коноправ
    1. слава1974 Сегодня, 16:07
      Неруское слово ЛОГИСТИКА как раз и обозначает ПЕРЕБРОСКУ и СНАБЖЕНИЕ. Масло - маслено.

      слово может и обозначает, но не только что вы написали. Но в первую очередь это управление и организация оптимальных путей движения ВиВТ и МЗ.
      слава1974
      1. коноправ Сегодня, 16:13
        Пути движения это и есть переброска. Зачем свой язык засорять неконкретными, но красивыми словами именно в той области деятельности, где требуется конкретность, неоднозначность и точность в оценках и определениях. Вот как то так.... Мне сегодня девочка, что принимала плату за интернет сказала фразу : " Миграция платежей у нас происходит в основном в летнее время!" Я не выдержал и засмеялся. Она обиделась.
        коноправ
        1. слава1974 Сегодня, 16:18
          засорять язык не надо, соглашусь с вами.
          но здесь речь идет об управлении и организации,а это другой уровень, стратегический.А вот если просто снабжение и переброска, то уровень тактический, исполнителей.
          слава1974
          1. faiver Сегодня, 16:30
            ети его налево а если снабжение и переброска но не просто? laughing
            коноправ верно говорит загадили язык словечками - логистика менеджемент маркетинг, проще надо быть, а не надувать щеки hi
            faiver
  5. Altona Сегодня, 16:31
    Доля современного вооружения в ядерной триаде России к 2021 году должна составить не менее 90%, заявил он
    ---------------------------------
    Решил вступить в спор с Трампом и Ким Чен Ыном? У кого ядерная кнопка больше?
    Altona
  6. Altona Сегодня, 16:32
    Цитата: Владыка Ситх
    Таким образом Банк России с начала 2017 года для пополнения золотовалютных резервов уже приобрел 214,63 тонны золота.

    ------------------------------
    Теперь надо найти поставщика военной техники по ленд-лизу, если мы будем воевать с США?
    Altona
  7. Altona Сегодня, 16:34
    Цитата: Sonet
    Американцев с их военной мощью мы наверно еще поборем, но вот каких-то бомжей с минометом на пикапе-это реальная проблема не все так просто.

    ---------------------------------
    Почему не просто, если территория авиабазы мало чем загорожена и просматривается с шоссе? Может все-таки как американцы, хотя бы построим заборчик метра в 4 и еще колючей проволоки намотаем метров до 8-10 в высоту?
    Altona
  8. Altona Сегодня, 16:37
    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
    А вы не тревожьтесь, все равно воевать не будете

    -------------------------------------
    Мы не тревожимся, потому горячие точки обозначает Газпром на своих совещаниях. Куда он хочет тянуть очередной трубопровод, такая и сложится геополитическая обстановка. Вот недавно анонсировал Китай и Японию, и получите "злобного Ким Чен Ына".
    Altona
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