Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил

Следует продолжить мониторинг военно-политической обстановки в мире и вносить коррективы в планы работы с учётом происходящих изменений

Основной упор необходимо сделать на дальнейшем развитии стратегических ядерных сил. К 2021 году доля современного вооружения в ядерной триаде России должна составлять не менее 90%

Поставлена задача обеспечить безусловное выполнение государственной программы вооружения. В войска будет поступать больше высокоточного оружия, новейших систем разведки, связи и радиоэлектронной борьбы, современных средств экипировки военнослужащих

Минобороны РФ скорректирует планы своей работы с учетом изменений военно-политической обстановки в мире, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ- заявил С.Шойгу.Также министр обороны заявил. что основной упор необходимо сделать на дальнейшем развитии стратегических ядерных силДоля современного вооружения в ядерной триаде России к 2021 году должна составить не менее 90%, заявил он- сказал С.ШойгуПо его словам, требуется значительно повысить мобильность войск в части логистики, переброски и снабжения, продолжить наращивать потенциал сил специальных операций, а также повышать боевые возможности ВДВ.- уточнил министр.