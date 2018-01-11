17:15 11 января

Россия отказалась направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ

Заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой сообщил СМИ, что Россия отказывается направлять свою делегацию для участия в январской сессии ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы). По словам депутата нижней палаты парламента, причиной принятия такого решения является отсутствие внесённых в регламент ПАСЕ поправок о защите прав делегаций стран, входящих в Совет Европы, от дискриминационных шагов.

ТАСС приводит заявление курирующего международные отношения Государственной Думы депутата Петра Толстого:
РФ не будет представлять свою делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе в связи с тем, что существенное условие нашей там работы, а именно гарантии недискриминации прав национальных делегаций, не было внесено в регламент этой организации. Поэтому решение России воздержаться от работы в ПАСЕ в пленарном формате остается в силе - до момента изменения регламента. Но консультации с членами ПАСЕ на эту тему мы вели и будем вести дальше с целью убедить коллег, что любая дискриминация национальных делегаций прежде всего наносит ущерб самой организации.


Россия отказалась направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ



Россия, напомним, ранее была лишена права голоса в ПАСЕ, что само по себе является нарушением демократических принципов этой организации. Мало того, лишение права голоса не отвечает нормам права, по которому функционирует сам Совет Европы. При этом от России в ПАСЕ продолжают требовать внесения денежных взносов, от чего Москва на данный момент так же отказывается – до полного восстановления в правах российской делегации.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/MoscowER
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Комментарии 51

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  1. Тралл Сегодня, 12:01
    Да эта ПАСЕ Беларуси долго пыталась указывать как жить, пока Батька не послал их куда подальше smile
    P.S. ...в Европу послал, конечно же
    Тралл
    1. роман66 Сегодня, 12:03
      все-таки где-то батька молодец!
      роман66
      1. Dr_Engie Сегодня, 12:24
        Ох и зажила же после этого Беларусь богато и благополучно! Ох молодец то какой!
        Dr_Engie
        1. Chertt Сегодня, 12:36
          Цитата: Dr_Engie
          Ох и зажила же после этого Беларусь богато и благополучно!

          А вот если бы послала, тогда точно бы зажила богато
          Chertt
          1. Владимир16 Сегодня, 13:09
            Цитата: Dr_Engie
            Ох и зажила же после этого Беларусь богато и благополучно! Ох молодец то какой!

            Как много судаков на букву М появилось на сайте. Многие с флагами нерусскими. И все эти рыбки жизни нас учат.
            Владимир16
            1. Chertt Сегодня, 13:16
              Цитата: Владимир16
              Как много судаков на букву М появилось на сайте. Многие с флагами нерусскими. И все эти рыбки жизни нас учат.

              ВО как модель нашей страны. России всегда, разные флаги на вышеуказанную букву, объясняют как надо жить....Будем либо игнорировать, либо посылать на другую букву
              Chertt
        2. SoboL Сегодня, 12:38
          Цитата: Dr_Engie
          Ох и зажила же после этого Беларусь богато и благополучно! Ох молодец то какой!

          Хуже жить точно не стала. Так, что сильно в ладоши не хлопайте.
          SoboL
          1. Shurik70 Сегодня, 13:19
            Цитата: SoboL

            Хуже жить точно не стала. Так, что сильно в ладоши не хлопайте.

            Вот если бы НЕ послала, то хуже было бы точно. Достаточно на нынешнюю Украину глянуть или вспомнить российские 90-ые, что бы понять, что бывает, когда пытаешься жить по указке ЕС
            Shurik70
    2. сибиралт Сегодня, 12:21
      Когда журналист начинает рассуждать о праве - это смешно. Даже если он свежеиспеченый депутат. lol Собственно, те и те, по сути своей, продажные.
      сибиралт
    3. Антианглосакс Сегодня, 14:13
      Цитата: Тралл
      Да эта ПАСЕ Беларуси долго пыталась указывать как жить, пока Батька не послал их куда подальше smile
      P.S. ...в Европу послал, конечно же

      По уму и нам бы давно пора так сделать - пасцать на пассе и забыть про них, как мерзкий сон. Да! И если мы все же туда отстёгиваем деньги, что весьма вероятно (не интересовался подробностями), то наше властючьё в стократ хуже и омерзительнее, чем мы о них думаем.
      Антианглосакс
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:02
    ... пусть она, эта шаражка, будет без нас- хуже не будет...
    a.s.zzz888
  3. роман66 Сегодня, 12:04
    правильно! и денег не давать! и Собчак туда послать - пусть им мозг вынесет!
    роман66
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:06
      Цитата: роман66
      Собчак туда послать - пусть им мозг вынесет!

      Садист , уважаю ! good drinks
      bouncyhunter
      1. роман66 Сегодня, 12:08
        (С)" так-то я мужик не злобный, но с вредителями строг!"
        роман66
        1. Идущий Сегодня, 12:15
          Тогда нас пожалейте , что бы она могла туда поехать , её надо сделать парламентарием , а это извините не к нам.
          Идущий
          1. роман66 Сегодня, 12:17
            не надо парламентарием - так, спецпредставитель
            роман66
            1. Идущий Сегодня, 12:19
              По регламенту не проходит , если только журналюгой. lol
              Идущий
              1. роман66 Сегодня, 12:21
                да хоть официальной давалкой!
                роман66
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:10
        bouncyhunter Сегодня, 12:06 ↑ Новый
        Цитата: роман66
        Собчак туда послать - пусть им мозг вынесет!
        Садист , уважаю ! good drinks

        ... а её уже уведомили, что будет представлять "Хату-3" в ПАСЕ?... laughing
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:13
          Цитата: a.s.zzz888
          будет представлять "Хату-3" в ПАСЕ?...

          Я надеюсь , эту фигню по ТНТ не будут показывать ? belay
          bouncyhunter
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:15
            bouncyhunter Сегодня, 12:13Я надеюсь , эту фигню по ТНТ не будут показывать ? belay

            ... а вот в этом я не уверен, Паша... там, по ходу, эта помойка приписалась надолго...
            a.s.zzz888
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:21
              Мне как-то , будучи ещё женатым , пришлось посмотреть один выпуск "Дом-2" . recourse Хорошо , что в холодильнике стояла бутылка водки - я по окончании отправился "стресс снимать" . yes
              bouncyhunter
              1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:23
                Мне как-то , будучи ещё женатым , пришлось посмотреть один выпуск "Дом-2" . recourse

                ...сочувствую, это же как тебе было плоховато!!! wink
                a.s.zzz888
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:27
                  "Карточный долг - святое" (с) lol
                  bouncyhunter
              2. Офицер запаса Сегодня, 12:28
                Паша, привет! Помнишь, как у Задорнова - письмо от пенсионера?
                "Я три года смотрел передачу "Дом-2". Положена ли мне за это надбавка к пенсии?"
                Офицер запаса
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:55
                  Привет , Лёша ! hi Я считаю что тех , кто на постоянной основе смотрит "Дом-2" необходимо изолировать от общества в палаты с мягкими стенами . lol
                  bouncyhunter
    2. Тралл Сегодня, 12:07
      Цитата: роман66
      Собчак туда послать - пусть им мозг вынесет!

      Ну от Украины в ПАСЕ ездиет , например, нардеп Залищук. Не буду говорить что из себя представляет эта... - бан получу smile
      Тралл
      1. роман66 Сегодня, 12:09
        ну точно нечего там делать!
        роман66
      2. Vard Сегодня, 12:23
        Скажи просто... существо с пониженной социальной ответственностью... это наш Владимир Владимирович в оборот пустил...
        Vard
    3. Хагалаз Сегодня, 12:09
      На постоянной основе и безвозвратно!
      Хагалаз
      1. роман66 Сегодня, 12:10
        соберет их вокруг костерка....
        роман66
    4. сибиралт Сегодня, 12:43
      Собчак не депутат ГД. А командировочные в ПАСЕ очень даже приличные. Сейчас те депутаты, которые там прикармливались без всякого от них толку, перешли в телевизор подрабатывать на ток-шоу. laughing
      сибиралт
    5. Orionvit Сегодня, 13:59
      Цитата: роман66
      Собчак туда послать - пусть им мозг вынесет!

      Так там по ходу все такие. Судя по их заявлениям в адрес России, можно сказать братья и сёстры Собчак.
      Orionvit
  4. LSA57 Сегодня, 12:05
    Россия, напомним, ранее была лишена права голоса в ПАСЕ, что само по себе является нарушением демократических принципов этой организации.

    а ещё можно про демократию беспредельщикам из за большой лужи рассказывать
    LSA57
  5. Лесс Сегодня, 12:05
    И, главное, денег им не давать!
    Лесс
  6. Идущий Сегодня, 12:08
    При этом от России в ПАСЕ продолжают требовать внесения денежных взносов.


    Требуйте на здоровье.
    Идущий
    1. Тралл Сегодня, 12:11
      Цитата: Идущий
      Требуйте на здоровье.

      Они от нас до сих пор требуют прекратить строительство АЭС. А от вас, если вернетесь в эту канализационную ПАСЕ, - будут требовать разобрать и отдать им на металлолом Крымский мост smile
      Тралл
      1. Идущий Сегодня, 12:13
        Вот пусть себе теперь мозг разбирают. laughing
        Идущий
      2. bouncyhunter Сегодня, 12:25
        hi
        Цитата: Тралл
        требуют прекратить строительство АЭС

        Однако когда БелАЭС будет полностью введена в строй , некоторые сильноевропейские страны уже готовы покупать электроэнергию , наплевав на мнение Брюсселя .
        Цитата: Тралл
        разобрать и отдать им на металлолом Крымский мост

        Так и с Крымским мостом будет : что , ПАСЕ объявит его запретной зоной и наложит мораторий на проезд по нему автомашин с номерами ЕС ? Или запретит гражданам ЕС вообще к этому мосту приближаться ? lol
        bouncyhunter
  7. rotmistr60 Сегодня, 12:08
    Сколько уже было разговоров об участии России в ПАСЕ и не счесть. Пора давно определиться нужна нам эта европейская площадка или нет. Если мазохисты, то да нужна т.к. на ней с удовольствием стегают Россию. Если нормальные, то нет, т.к. там не с кем и не о чем разговаривать.
    rotmistr60
    1. Тралл Сегодня, 12:13
      Народу и стране - нет, отдельным думцам - да.
      Тралл
    2. сибиралт Сегодня, 12:57
      Нам нужно разговаривать с каждым государством отдельно, а не с анитироссийской шоблой в виде ПАСЕ. Но для того нужны Советы народных депутатов, а не монархическая Дума, первые из которых, развалили Российскую Империю. Кентавры хороши в мифах, но не в политике и не в адекватном управлении государством. Систему менять надо. hi
      сибиралт
  8. Житель Урала Сегодня, 12:11
    А деньги до сих пор платим? Вроде сообщали что нет - тогда каким образом вообще разговор о поездке заходит?
    Выходит взносы наши так и идут?...
    Житель Урала
    1. LSA57 Сегодня, 12:23
      Цитата: Житель Урала
      Выходит взносы наши так и идут?...

      не полностью. не помню точно, но кажется меньше половины. вот они и суетятся
      LSA57
    2. сибиралт Сегодня, 13:11
      Сейчас МРОТ "натянут" на прожиточный "минимум" 80% россиян, и взносы в ПАСЕ будут более защищены. lol
      сибиралт
  9. Zomanus Сегодня, 12:30
    А что нам там делать?
    Опять слушать о том, какие мы плохие и неправильные?
    При этом даже не имея возможности выступить в ответ.
    Так что нафиг-нафиг.
    Zomanus
  10. vasilkovichi Сегодня, 12:34
    И правильно!Пусть эти пустобрёхи друг перед другом выпендриваются и сами себе нравятся!
    vasilkovichi
  11. Сомневающийся Сегодня, 13:13
    Правильно! Толку от этой делегации, как от козла молока, ещё и командировочные им плати.
    Сомневающийся
  12. Renat Сегодня, 13:58
    История развивается по спирали. была Лига наций, полностью себя дискредитировав превратилась в ООН. Там тоже творятся чудеса с пробирками с порошком (стиральным кажется). Так чем же хуже ПАСЕ, ВАДА и им подобные шараги? Пусть кипят в своем бульоне. Созданы же ШОС, БРИКС и т.д. Вот там надо активнее работать. А старый свет без нас никуда не денется. Будут звать и звать.
    Renat
  13. лысова Сегодня, 14:08
    Как аукнется - так и откликнется. А Россия там, ой как нужна - там же дети малые, только дети умом идут вверх, а эти деградировали до уровня. Ну пускай посопливят - поделом.
    лысова
  14. AlexS Сегодня, 14:49
    Мы виноваты тем, что им охота кушать...
    AlexS
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