Россия отказалась направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ

РФ не будет представлять свою делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе в связи с тем, что существенное условие нашей там работы, а именно гарантии недискриминации прав национальных делегаций, не было внесено в регламент этой организации. Поэтому решение России воздержаться от работы в ПАСЕ в пленарном формате остается в силе - до момента изменения регламента. Но консультации с членами ПАСЕ на эту тему мы вели и будем вести дальше с целью убедить коллег, что любая дискриминация национальных делегаций прежде всего наносит ущерб самой организации.

Заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой сообщил СМИ, что Россия отказывается направлять свою делегацию для участия в январской сессии ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы). По словам депутата нижней палаты парламента, причиной принятия такого решения является отсутствие внесённых в регламент ПАСЕ поправок о защите прав делегаций стран, входящих в Совет Европы, от дискриминационных шагов. ТАСС приводит заявление курирующего международные отношения Государственной Думы депутата Петра Толстого:Россия, напомним, ранее была лишена права голоса в ПАСЕ, что само по себе является нарушением демократических принципов этой организации. Мало того, лишение права голоса не отвечает нормам права, по которому функционирует сам Совет Европы. При этом от России в ПАСЕ продолжают требовать внесения денежных взносов, от чего Москва на данный момент так же отказывается – до полного восстановления в правах российской делегации.