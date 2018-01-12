18:02 12 января

Климкин: заявление Варшавы о наплыве украинских беженцев – «полная чушь»

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что заявления Варшавы о массовом наплыве беженцев из Украины на территорию Польши не соответствуют действительности, передает РИА Новости.



Полная чушь. Есть очень четкая цифра – сейчас в Польше находятся сотни тысяч украинцев. За два последних года в Польше официально получили убежище 88 украинцев. Поэтому говорить о каких-то серьезных количествах украинцев, которые массово пытаются просить об этом убежище, или вообще могут считаться беженцами, некорректно,
заявил Климкин на брифинге.


В то же время он отметил, что украинцы, временно переехавшие в Польшу, «спасают местную экономику и одновременно помогают конкурентоспособности польской экономики».

Мне говорят наши польские друзья, что в некоторых случаях украинцам уже предлагают большую зарплату,
добавил глава МИД.

В последнее время в отношениях между Киевом и Варшавой появилась напряженность. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в декабре заявил, что его страна «приняла полтора миллиона украинцев», при этом по крайней мере несколько десятков тысяч из них бежали с востока Украины. Таким образом, по его словам, польское руководство «помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза». Украинские политики неоднократно критиковали эти утверждения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 44

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  1. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 08:06
    Да навряд ли...Тут я с Климкиным склонен согласиться-как раньше ездили те,кто зарабатывал там,те же и сейчас едут туда.Массового бегства народа на запад нет.
    Bellum omnium contra omnes
    1. 210окв Сегодня, 08:10
      Массового бегства нет!?Бегут и скачут!От майданной "экономики и политики.Что,в стране так хорошо если за бугор приходится ездить за заработком?Глазики открой!
      Цитата: Bellum omnium contra omnes
      Да навряд ли...Тут я с Климкиным склонен согласиться-как раньше ездили те,кто зарабатывал там,те же и сейчас едут туда.Массового бегства народа на запад нет.
      210окв
      1. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 08:15
        Ты свои открой,Димитрий,мне не надо-давно живу с широко распахнутыми.Я сам бы уехал на норвежские платформы в Северном Море,ибо звали уже знакомцы норвеги и наши по Морскому Братству,да на кого мне ВСЁ оставлять...Тут я......С Родителями.
        Bellum omnium contra omnes
        1. 210окв Сегодня, 08:31
          А там и родителей бросают и на руки им своих детей.А глаза..А я и на Родине могу заработать..А кого прельщает ветер странствий и отсутствие понятия ОТЧИЗНА.И кого на норвежском берегу ждут.....То и родители не удержат..
          Цитата: Bellum omnium contra omnes
          Ты свои открой,Димитрий,мне не надо-давно живу с широко распахнутыми.Я сам бы уехал на норвежские платформы в Северном Море,ибо звали уже знакомцы норвеги и наши по Морскому Братству,да на кого мне ВСЁ оставлять...Тут я......С Родителями.
          210окв
        2. Смог Сегодня, 08:53
          Цитата: Bellum omnium contra omnes
          Bellum omnium contra omnes

          Ваше высокопреосвященство!!!! Едва узнал Вас в новом гриме..... laughing laughing laughing
          Заранее спасибо за конструктивный ответ!!!!!! lol
          Смог
          1. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 09:04
            Да на здоровье,Ваше Высокоблагородие!!! laughingКогда я прятался от всяких тут,вроде тебя и тебе подобных?Обилие ников моих от того лишь исходит от меня,что ты со "стайкой товарищей" своих баните меня.Теперь я с вами так же поступать буду-жалоба. winkНикакого конструктивного диалога с вами не получится всё равно.ЖАЛОБА.Есть такая кнопочка тут волшебная(от вас научился теперь)-и друганам своим так и передай.
            Bellum omnium contra omnes
            1. Смог Сегодня, 09:11
              Цитата: Bellum omnium contra omnes
              Теперь я с вами так же поступать буду-жалоба.

              На что, ваше высокопреосвященство? Я же сама благожелательность..... fellow А стучать- это нехорошоооооооо.........
              Смог
              1. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 09:22
                А с кем поведёшься... wink С волками жить-по волчьи выть.Хотя,какие вы волки...Так.....Смех-,да и только... laughing laughing laughing
                Bellum omnium contra omnes
                1. Смог Сегодня, 09:27
                  Цитата: Bellum omnium contra omnes
                  Так.....Смех-

                  Все правильно ваше высокопреосвященство, все правильно. Смех он жизнь продолжает... А Вы все злитесь и злитесь..... laughing
                  Заранее спасибо за конструктивный ответ. lol Звиняйте, далее беседу вести не досуг Дела . Но новых встреч! Больше смейтесь, берегите себя!
                  Смог
                  1. Комментарий был удален.
      2. Alexanast Сегодня, 08:31
        Дмитрий. hi
        Да у них там похоже вообще нормально... wassat

        польское руководство «помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза»


        а с другой стороны...

        украинцы, временно переехавшие в Польшу, «спасают местную экономику и одновременно помогают конкурентоспособности польской экономики».


        Это они так на людях, для приличия так сказать... laughing
        А вообще чушь - это то, что порет Климкин, причем постоянно.
        Alexanast
    2. Spartanez300 Сегодня, 08:13
      Кто хочет жить и зарабатывать нормально конечно уезжают с Укропии , кто на запад кто на восток и цифры уехавших совсем не малые . А также уезжают от беспредела который там творится .
      Spartanez300
    3. майор Юрик Сегодня, 09:22
      Все как и было,когда говорили:- Чем отличается украинец от хохла? Украинец живет на украине,а хохол- там где лучше! Процент соотношения может меняться, а суть никогда! negative
      майор Юрик
      1. БМП-2 Сегодня, 11:10
        Украинские "учёные" доказали, что "гомо сапиенс" и "хохло сапиенс" - это совершенно разные виды! Неразличимые внешне, они радикально отличаются мыслительными процессами. Климкин - ходячее тому доказательство! yes
        БМП-2
  2. rotmistr60 Сегодня, 08:07
    С удовольствием наблюдаю за грызней между собой двух ярых русофобских стран. Так держать.
    rotmistr60
    1. Идущий Сегодня, 08:46
      Но они всегда объединяются против нас и так было всегда.
      Идущий
      1. Идущий Сегодня, 09:01


        Скоро будет повторение.
        Идущий
    2. Лелёк Сегодня, 10:06
      Цитата: rotmistr60
      С удовольствием наблюдаю за грызней между собой двух ярых русофобских стран.

      hi , Геннадий, и с наступающим Старым Новым годом.
      Что же касаемо Вашего поста, то возможно эта "грызня" приобретёт иной аромат в связи с тем, что Польша намеревается последовать примеру своей старшей сестрёнки Британии и выйти из коммуналки ЕС. Как это будет - "время покажет". А пока "несгиневшая" объявила ультиматум Брюсселю.
      Лелёк
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:15
        Приветствую, Лев! hi По поводу выхода - неприкрытый шантаж и даже с указанием причины. Перестанете платить, мы уйдем. Мне кажется, что сегодня в старой Европе многие бы вздохнули с облегчением после выхода Польши. Но ЕС боится потерять лицо в связи с бегством отдельных стран. Чем Польша пытается воспользоваться.
        rotmistr60
        1. Лелёк Сегодня, 10:23
          Цитата: rotmistr60
          Перестанете платить, мы уйдем.


          Так это же поляки. В 1939 легли под Гитлера за 30 сребренников, в 1945 легли под СССР за присоединённые земли и восстановление хозяйства на деньги советских людей, в 90-х легли под США со товарищи за те же 30 сребренников - про******ки. Вопрос: кто будет следующим сверху?
          Лелёк
          1. rotmistr60 Сегодня, 10:38
            Вопрос: кто будет следующим сверху?

            Польская гордыня так придавит, что уже не выползут.
            rotmistr60
  3. ded100 Сегодня, 08:17
    Значит польскую экономику спасают вот почему оказывается до своей руки не доходят! wassat
    ded100
  4. iliitchitch Сегодня, 08:32
    климкин же сказал 88 ? Сказал . Нет оснований не доверять . Конкретный мужик .. Эх , МФТИ , МФТИ .. Ну вот как такой мизерабль к вам просочился , а ? Сбой системы , не иначе .
    iliitchitch
  5. Навигатор 1 Сегодня, 08:43
    Ну посмотрим куда он побежит.
    Навигатор 1
    1. Лелёк Сегодня, 10:13
      Цитата: Навигатор 1
      Ну посмотрим куда он побежит.

      hi
      А у него вектор только один - "дранк нах вест". И тем более это становится неотвратимым в связи с принятыми в "залужье" решениями по стране "бывшая Украина".
      Лелёк
  6. pvv113 Сегодня, 08:44
    заявления Варшавы о массовом наплыве беженцев из Украины на территорию Польши не соответствуют действительности

    Конечно не соответствуют действительности - это нельзя назвать наплывом, а больше похоже на цунами
    pvv113
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:24
      Привет , Володя ! hi
      заявления Варшавы о массовом наплыве беженцев из Украины на территорию Польши не соответствуют действительности

      Значит , видео об очередях укров возле польских агентств по найму это фейк от Мосфильма . wink
      bouncyhunter
      1. pvv113 Сегодня, 09:29
        Привет, Паша!
        Может не Мосфильм, а Союзмультфильм?
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:32
          Да это уже не суть важно . Важно то , что липа чистой воды . И сосед-дальнобой бессовестно врёт . crying
          bouncyhunter
          1. pvv113 Сегодня, 09:46
            Все врут, но поток эмигрантов от этого не уменьшается
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:50
              Согласен , одни укропы правду говорят . wassat
              bouncyhunter
              1. pvv113 Сегодня, 09:56
                Это точно! А если бы еще Климкин не вызывал смех, то был бы эталоном правды lol
                pvv113
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:58
                  Ну что тут сказать : хоть плохонькой , но свидомый ! wassat
                  bouncyhunter
                  1. pvv113 Сегодня, 09:59
                    Ага, какой был, такого и поставили fool
                    pvv113
                    1. bouncyhunter Сегодня, 10:03
                      Как там Алёна Апина пела : "Я его слепила из того что было" , а дальше по тексту ... lol
                      bouncyhunter
                      1. pvv113 Сегодня, 10:19
                        Очень в тему песня good
                        pvv113
    2. Ныробский Сегодня, 10:20
      Цитата: pvv113
      Конечно не соответствуют действительности - это нельзя назвать наплывом, а больше похоже на цунами
      Цунами то цунами, просто каждая сторона хочет показать это "цунами" в выгодном для неё свете. Укропы не могут признать факт массового побега из страны победившей гидности, бо это будет зрада. Поляки выдают эти беглые уркаинские массы "победителей" за наплыв беженцев и тем самым хотят добиться от ЕС снижения или отмены квот для Польши на приём беженцев из Африки и Б.Востока.
      Ныробский
      1. pvv113 Сегодня, 10:27
        О том и речь - Климкин говорит о лицах, получивших убежище, а поляки обо всех, в том числе и трудовых мигрантах
        pvv113
  7. Alex-a832 Сегодня, 09:16
    Элементарная подмена понятий - называль беженцев беженцами неполиткорректно. Называют их трудовыми мигрантами, некоторым из которых предлагают высокую зарплату. Некоторым - это 1/1000000? Россия по этим "трудовым мигрантам" из укрии всю европу вместе взятую за пояс заткнёт.
    Alex-a832
  8. Дормидонт Сегодня, 09:17
    То, что выдаёт своим ротовым отверстием это существо, человеческий мозг отвергает напрочь
    Дормидонт
  9. Воронок Сегодня, 09:43
    в некоторых случаях украинцам уже предлагают большую зарплату, вот этоа фраза рассмешила,.
    Воронок
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:51
      Лёша , привет ! hi Может , имеется ввиду по сравнению с украинскими зряплатами ? wink
      bouncyhunter
      1. Sewer Krainiy Сегодня, 17:24
        Приехал знакомый из Польши, работает там. Зарплата 1000 баксов, коммуналка общая 500. Плюс покушать надобно. Это специалист очень высокой квалификации (сварной). Да такой доход и у нас можно заработать, не уезжая...
        Sewer Krainiy
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:55
          О том и речь веду - сказки венского леса .
          bouncyhunter
  10. мерцание Сегодня, 11:30
    Ага, с криками: поможем Польше, сделаем из Польши Украину, оСВИДОМИМ поляков. laughing , а то живут в невежестве. laughing
    мерцание
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