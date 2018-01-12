Климкин: заявление Варшавы о наплыве украинских беженцев – «полная чушь»
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что заявления Варшавы о массовом наплыве беженцев из Украины на территорию Польши не соответствуют действительности, передает РИА Новости.
В то же время он отметил, что украинцы, временно переехавшие в Польшу, «спасают местную экономику и одновременно помогают конкурентоспособности польской экономики».
В последнее время в отношениях между Киевом и Варшавой появилась напряженность. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в декабре заявил, что его страна «приняла полтора миллиона украинцев», при этом по крайней мере несколько десятков тысяч из них бежали с востока Украины. Таким образом, по его словам, польское руководство «помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза». Украинские политики неоднократно критиковали эти утверждения.
Полная чушь. Есть очень четкая цифра – сейчас в Польше находятся сотни тысяч украинцев. За два последних года в Польше официально получили убежище 88 украинцев. Поэтому говорить о каких-то серьезных количествах украинцев, которые массово пытаются просить об этом убежище, или вообще могут считаться беженцами, некорректно,заявил Климкин на брифинге.
В то же время он отметил, что украинцы, временно переехавшие в Польшу, «спасают местную экономику и одновременно помогают конкурентоспособности польской экономики».
Мне говорят наши польские друзья, что в некоторых случаях украинцам уже предлагают большую зарплату,добавил глава МИД.
В последнее время в отношениях между Киевом и Варшавой появилась напряженность. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в декабре заявил, что его страна «приняла полтора миллиона украинцев», при этом по крайней мере несколько десятков тысяч из них бежали с востока Украины. Таким образом, по его словам, польское руководство «помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза». Украинские политики неоднократно критиковали эти утверждения.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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