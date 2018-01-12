Климкин: заявление Варшавы о наплыве украинских беженцев – «полная чушь»

Полная чушь. Есть очень четкая цифра – сейчас в Польше находятся сотни тысяч украинцев. За два последних года в Польше официально получили убежище 88 украинцев. Поэтому говорить о каких-то серьезных количествах украинцев, которые массово пытаются просить об этом убежище, или вообще могут считаться беженцами, некорректно,

Мне говорят наши польские друзья, что в некоторых случаях украинцам уже предлагают большую зарплату,