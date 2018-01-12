17:53 12 января

Ситуация в Сирии

США планируют новую поставку вооружения курдам; боевики перебрасывают подкрепление в район Абу-Духура. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Вооруженные группировки, действующие в Восточной Гуте, пытаются восстановить свою боеспособность в районе Харасты (провинция Дамаск). Туда были переброшены отряды подкрепления из Думы, Арбила, Модиары и Мисрабы. Кроме этого, боевики развернули противотанковый ракетный комплекс в микрорайоне Аль-Адажми, находящемся к северу от коридора снабжения транспортной базы, которую ранее деблокировали правительственные войска. Отступившие после снятия осады боевики были направлены в районы Джобара и Замальки, чтобы, вероятно, усилить позиции радикальных исламистов в случае возможного наступления САА.


США планирует доставить на свою военную базу в Аш-Шаддади (провинция Дейр эз-Зор) новую поставку вооружения для курдских вооруженных формирований «Демократических сил Сирии» (SDF). В сообщении источника говорится о пикапах с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, противотанковых ракетных комплексах TOW, автомобилях Hammer, стрелковом оружии и боеприпасах. Напомним, в декабре прошлого года представители Соединенных Штатов заявляли о том, что прекращают осуществлять военную поддержку курдов в связи с тем, что группировка ИГ (запрещена в РФ) больше не контролирует территории в Сирии.

Террористическая коалиция под руководством «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) пытается укрепить свои позиции в районе авиабазы Абу-Духур (провинция Идлиб). Боевики могут также перебросить отряды подкрепления в район аэродрома из населенного пункта Мардих и Твехине. В результате авиаударов ВВС Сирии был ранен полевой командир террористов Абу Умар.

На северо-востоке провинции Хама продолжаются боестолкновения между коалицией «ан-Нусры» и отрядом ИГ. Наиболее интенсивные бои идут в населенных пунктах Масъаде и Джубб-эр-Румман. Кроме того, боевики коалиции минирует территории к западу от Телль-Халаве для сдерживания возможного наступления правительственных сил.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. iliitchitch Сегодня, 08:53
    Да-а , этот бубль-гум надолго . Придётся вернуться , похоже .
    iliitchitch
    1. Teberii Сегодня, 09:02
      США играют на нервах у Турок,то перестаем помогать,то новые поставки.
      Teberii
    2. татарин 174 Сегодня, 09:02
      Цитата: iliitchitch
      Да-а , этот бубль-гум надолго .

      Надолго, т.е. до тех пор пока существуют США или пока они добровольно не отменят свои имперские амбиции. А амбиции они не отменят, потому как они англосаксы в худшем варианте, отборные так сказать. Их амбиции могут успокоить только Россия и ещё КНР сейчас.
      татарин 174
      1. Идущий Сегодня, 09:14
        Цитата: iliitchitch
        Придётся вернуться , похоже .


        Мы не уходили , просто снизили интенсивность.
        Идущий
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:29
          Витя , привет ! hi У всех наглосаксов две извечных проблемы : они не умеют проигрывать и хотят чтобы последнее слово осталось за ними . У матрасов эти проблемы возведены в степень . yes
          bouncyhunter
          1. Идущий Сегодня, 09:33
            Доброе утро Паша! hi пусть бесятся , это их проблемы.
            Идущий
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:35
              Если бы они в своё бешенство весь мир не втягивали , то всё бы ничего . Но ведь свербит у них в седалище беспрестанно ...
              bouncyhunter
            2. Lycan Сегодня, 09:54
              Цитата: Идущий
              пусть бесятся , это их проблемы.

              Бешенство заразительно. И не только инфекционным путём. wink
              Когда человека [гос-во] регулярно донимают в момент, когда он пытается "встать на ноги" - он склонен впадать в перманентный психоз.
              Lycan
  2. rotmistr60 Сегодня, 09:14
    Расклад понятен и не меняется - чем хуже, тем лучше (для отдельных стран). Это затянется еще на годы, тем более при поддержке боевиков Сша (коалицией), саудитами, Израилем и виляющей Турцией.
    rotmistr60
  3. Комментарий был удален.
  4. askort154 Сегодня, 09:21
    Стратегически проиграв в Сирии, американцы хотят сделать из Сирии второй Афганистан. В итоге, Ближний Восток получит хаос на десятилетия.
    askort154
  5. Дважды майор Сегодня, 09:34
    Там под Идлибом сейчас задница... Протурецкие бандюки ударили в спину Тиграм...
    Дважды майор
    1. donavi49 Сегодня, 10:28
      Ну пока неясно. Точно ясно, что сбили первую линию обороны. В Аль-Хувайн - вообще часть народу прикладами побудили и сразу в плен. В общем ополчение - такое ополчение.






      Но дальше их не пустили. С другой стороны и атаки на Духтур встали, ибо пошло парирование удара во фланг.
      donavi49
  6. Маз Сегодня, 09:49
    Цитата: iliitchitch
    Да-а , этот бубль-гум надолго . Придётся вернуться , похоже .

    А мы и не уходили.
    Маз
  7. Strashila Сегодня, 12:29
    Конечно будут продолжать поставки... Трамп заявил, продажа вооружений создает рабочие места в Штатах.
    Strashila
  8. koshmarik Сегодня, 13:45
    Пока в Сирии будет действовать оккупационный режим США ни один вопрос по мирному урегулированию в этой стране решен не буде. Итак, все силы мы должны направить на уход Америки из оккупированных сирийских территорий. Вперед Россия.
    koshmarik
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