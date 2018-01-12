Ситуация в Сирии
США планируют новую поставку вооружения курдам; боевики перебрасывают подкрепление в район Абу-Духура. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Вооруженные группировки, действующие в Восточной Гуте, пытаются восстановить свою боеспособность в районе Харасты (провинция Дамаск). Туда были переброшены отряды подкрепления из Думы, Арбила, Модиары и Мисрабы. Кроме этого, боевики развернули противотанковый ракетный комплекс в микрорайоне Аль-Адажми, находящемся к северу от коридора снабжения транспортной базы, которую ранее деблокировали правительственные войска. Отступившие после снятия осады боевики были направлены в районы Джобара и Замальки, чтобы, вероятно, усилить позиции радикальных исламистов в случае возможного наступления САА.
США планирует доставить на свою военную базу в Аш-Шаддади (провинция Дейр эз-Зор) новую поставку вооружения для курдских вооруженных формирований «Демократических сил Сирии» (SDF). В сообщении источника говорится о пикапах с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, противотанковых ракетных комплексах TOW, автомобилях Hammer, стрелковом оружии и боеприпасах. Напомним, в декабре прошлого года представители Соединенных Штатов заявляли о том, что прекращают осуществлять военную поддержку курдов в связи с тем, что группировка ИГ (запрещена в РФ) больше не контролирует территории в Сирии.
Террористическая коалиция под руководством «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) пытается укрепить свои позиции в районе авиабазы Абу-Духур (провинция Идлиб). Боевики могут также перебросить отряды подкрепления в район аэродрома из населенного пункта Мардих и Твехине. В результате авиаударов ВВС Сирии был ранен полевой командир террористов Абу Умар.
На северо-востоке провинции Хама продолжаются боестолкновения между коалицией «ан-Нусры» и отрядом ИГ. Наиболее интенсивные бои идут в населенных пунктах Масъаде и Джубб-эр-Румман. Кроме того, боевики коалиции минирует территории к западу от Телль-Халаве для сдерживания возможного наступления правительственных сил.
Вооруженные группировки, действующие в Восточной Гуте, пытаются восстановить свою боеспособность в районе Харасты (провинция Дамаск). Туда были переброшены отряды подкрепления из Думы, Арбила, Модиары и Мисрабы. Кроме этого, боевики развернули противотанковый ракетный комплекс в микрорайоне Аль-Адажми, находящемся к северу от коридора снабжения транспортной базы, которую ранее деблокировали правительственные войска. Отступившие после снятия осады боевики были направлены в районы Джобара и Замальки, чтобы, вероятно, усилить позиции радикальных исламистов в случае возможного наступления САА.
США планирует доставить на свою военную базу в Аш-Шаддади (провинция Дейр эз-Зор) новую поставку вооружения для курдских вооруженных формирований «Демократических сил Сирии» (SDF). В сообщении источника говорится о пикапах с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, противотанковых ракетных комплексах TOW, автомобилях Hammer, стрелковом оружии и боеприпасах. Напомним, в декабре прошлого года представители Соединенных Штатов заявляли о том, что прекращают осуществлять военную поддержку курдов в связи с тем, что группировка ИГ (запрещена в РФ) больше не контролирует территории в Сирии.
Террористическая коалиция под руководством «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) пытается укрепить свои позиции в районе авиабазы Абу-Духур (провинция Идлиб). Боевики могут также перебросить отряды подкрепления в район аэродрома из населенного пункта Мардих и Твехине. В результате авиаударов ВВС Сирии был ранен полевой командир террористов Абу Умар.
На северо-востоке провинции Хама продолжаются боестолкновения между коалицией «ан-Нусры» и отрядом ИГ. Наиболее интенсивные бои идут в населенных пунктах Масъаде и Джубб-эр-Румман. Кроме того, боевики коалиции минирует территории к западу от Телль-Халаве для сдерживания возможного наступления правительственных сил.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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