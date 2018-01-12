Коэн: Запад обманул Россию, а пресса об этом молчит

Когда дело касается России, в The New York Times часто принимают решение о том, что пригодно для печати, а что нет, руководствуясь политическими соображениями,

Ведущие американские СМИ пренебрегают собственными профессиональными стандартами и недобросовестно освещают события, касающиеся России, говорится в статье почетного профессора Нью-Йоркского и Принстонского университетов, журналиста Стивена Коэна.Американские журналисты «регулярно злоупотребляют доверием, когда речь идет о России; об этом свидетельствуют статьи о "новой холодной войне", российских "атаках" на демократию, а также избирательное использование фактов и написание сомнительных материалов», приводит статью РИА Новости отмечает Коэн.В конце 2017 года Архив национальной безопасности при американском Университете Джорджа Вашингтона опубликовал документы, подтверждающие тот факт, что «США и другие западные страны обещали Москве "ни на дюйм" не расширять НАТО на восток». Это, по мнению профессора, является свидетельством того, что Запад обманул Россию.Однако «ни The New York Times, ни The Washington Post, претендующие на статус самых важных, надежных и незаменимых политических газет в стране, ни строчки не написали об обнародованных документах», говорится в статье.Автор объясняет это тем, что подобные материалы «в корне подрывают их важнейшую, всеобъемлющую легенду о том, что единоличная ответственность за новую холодную войну и все сопутствующие ей конфликты и опасности лежит на России».Издания «придерживаются уже имеющегося политического курса в отношении Москвы и не собираются его пересматривать», добавляет он.Журналисты The New York Times вместе с коллегами из The Washington Post таким образом «просто пренебрегают теми принципами журналистки, которые сами же превозносят», заключает Коэн.