18:01 12 января

Коэн: Запад обманул Россию, а пресса об этом молчит

Ведущие американские СМИ пренебрегают собственными профессиональными стандартами и недобросовестно освещают события, касающиеся России, говорится в статье почетного профессора Нью-Йоркского и Принстонского университетов, журналиста Стивена Коэна.



Американские журналисты «регулярно злоупотребляют доверием, когда речь идет о России; об этом свидетельствуют статьи о "новой холодной войне", российских "атаках" на демократию, а также избирательное использование фактов и написание сомнительных материалов», приводит статью РИА Новости.


Когда дело касается России, в The New York Times часто принимают решение о том, что пригодно для печати, а что нет, руководствуясь политическими соображениями,
отмечает Коэн.

В конце 2017 года Архив национальной безопасности при американском Университете Джорджа Вашингтона опубликовал документы, подтверждающие тот факт, что «США и другие западные страны обещали Москве "ни на дюйм" не расширять НАТО на восток». Это, по мнению профессора, является свидетельством того, что Запад обманул Россию.

Однако «ни The New York Times, ни The Washington Post, претендующие на статус самых важных, надежных и незаменимых политических газет в стране, ни строчки не написали об обнародованных документах», говорится в статье.

Автор объясняет это тем, что подобные материалы «в корне подрывают их важнейшую, всеобъемлющую легенду о том, что единоличная ответственность за новую холодную войну и все сопутствующие ей конфликты и опасности лежит на России».

Издания «придерживаются уже имеющегося политического курса в отношении Москвы и не собираются его пересматривать», добавляет он.

Журналисты The New York Times вместе с коллегами из The Washington Post таким образом «просто пренебрегают теми принципами журналистки, которые сами же превозносят», заключает Коэн.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 32

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  1. Шура пермский Сегодня, 09:35
    Дык бизнес на русофобии,они от журналиста др президента на западе этим грешат… столько раз этот запад спасали,в ответ только вонь и вранье
    Шура пермский
    1. bulvas Сегодня, 09:47
      говорится в статье почетного профессора Нью-Йоркского и Принстонского университетов, журналиста Стивена Коэна.

      С профессором Коэном согласен, только было бы интересно узнать, где его статья была опубликована?
      Так сказать, кто на нашей стороне?
      bulvas
  2. solzh Сегодня, 09:37
    У них полностью отсутствует понятия о чести, правде. Для них ложь и обман стали обыденностью.
    solzh
    1. Шура пермский Сегодня, 09:40
      Достаточно сказать,что мы спасаем свои души,а они свои задницы) какая честь,какое достоинство? От англо саксов только и жди,что кинжальный удар в спину
      Шура пермский
    2. Bellum omnium contra omnes Сегодня, 09:41
      У них?А у нас нет?Вы в каком мире живёте?
      Bellum omnium contra omnes
      1. ромул Сегодня, 09:51
        Цитата: Bellum omnium contra omnes
        Вы в каком мире живёте?

        В скрепоносном )
        ромул
      2. solzh Сегодня, 09:57
        Я живу в реальном мире. А вот вы похоже живёте в каком-то своём виртуальном мире.
        solzh
      3. iliitchitch Сегодня, 10:03
        Цитата: Bellum omnium contra omnes
        У них?А у нас нет?Вы в каком мире живёте?

        В реальном обычном мире . Где справедливость обязана превалировать над буквой закона , которые убожества всякие пишут . По понятиям живём . Не "по понятиям" , а по понятиям .
        iliitchitch
      4. Chertt Сегодня, 10:04
        Цитата: Bellum omnium contra omnes
        Вы в каком мире живёте?

        Приветствую вас, Темный Лорд ..Vixi ..Просвети нас, в каком мире мы живем
        Chertt
      5. внук Перуна Сегодня, 10:09
        Цитата: Шура пермский
        От англо саксов только и жди,что кинжальный удар в спину

        Цитата: Bellum omnium contra omnes
        У них?А у нас нет?

        У нас нет.
        Кому и когда Россия нанесла кинжальный удар в спину?
        внук Перуна
    3. Хагалаз Сегодня, 09:50
      Ну а Коэн так себе, мягенько высказался, гладенько. Иначе живо по шапке схлопочет.
      Хагалаз
  3. iliitchitch Сегодня, 09:40
    Чувак истину открыл , как банку с компотом .
    iliitchitch
  4. Altona Сегодня, 09:41
    Джентльмены на поверку оказались обычными глиномесами во всех смыслах этого слова.
    Altona
    1. MoJloT Сегодня, 09:59
      Чисто джентльменская история
      MoJloT
  5. astepanov Сегодня, 09:42
    А разве когда-нибудь было иначе?
    astepanov
  6. rotmistr60 Сегодня, 09:58
    «просто пренебрегают теми принципами журналистки, которые сами же превозносят»
    Со всем уважением к С.Коэну, который действительно объективно смотрит на происходящее, но о каких принципах американской, британской журналистики может идти речь? Если когда-то признанных, то да нарушают, если говорить о сегодняшнем дне, то ложь, политическая конъюнктура, гонорар стали главными принципами отодвинув в сторону объективность, правду, свободу слова.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:09
      Гена , привет ! hi
      Цитата: rotmistr60
      о каких принципах американской, британской журналистики может идти речь?

      О тех , которые они придумали для других . wink
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:18
        Привет, Паша! hi Поддержу, что действительно придумано для других и требует безоговорочного исполнения. А те кто придумал действовали и действуют по обстановке и на благо только себе.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:21
          Я не сомневался что ты правильно поймёшь что я имею ввиду . Это ведь касается не только журналистики . Взять то же международное право : все должны им руководствоваться , но не матрасы , которые постоянно его попирают .
          bouncyhunter
  7. askort154 Сегодня, 10:08
    Стивен Коэн - 1938 г. Его дед был евреем переселенцем из Литвы в царской России. Историк по СССР. Антикоммунист, бывал в СССР. Друг Горбачёва. Советник Буша - старшего ( из вики). yes
    askort154
  8. andrej-shironov Сегодня, 10:16
    Ну так для Запада же не грех обмануть тех, кто сам обманываться рад.
    andrej-shironov
  9. Million Сегодня, 10:20
    Плохо то,что и правители России об этом молчат...
    Million
  10. лысова Сегодня, 10:23
    Это не журналисты и даже не журналюги - это продажные крикуны, позорящие своё государство.
    лысова
  11. кедр Сегодня, 10:29
    "...В конце 2017 года Архив национальной безопасности при американском Университете Джорджа Вашингтона опубликовал документы, подтверждающие тот факт, что «США и другие западные страны обещали Москве "ни на дюйм" не расширять НАТО на восток». Это, по мнению профессора, является свидетельством того, что Запад обманул Россию..."

    Лунные технологии глобального вранья в действии. Ложь - основа их существования. Двуполые они двуличны во всём.
    США-Сатанинские Штаты Антихриста и это прискорбная ПРАВДА.
    кедр
  12. Merin Сегодня, 10:34
    Никак не могу найти статью. Можно пожалуйста ссылку?
    Merin
  13. Starik72 Сегодня, 10:35
    Мораль и совесть заменили деньги,так что ВЫ хотите,что бы продажные журнашлюхи писали ВАМ ПРАВДУ. Ведь кто платит, тот девушку и танцует,ведь так у нас говорят. ЛОЖ возвели в ранг ПРАВДЫ, пока ВЛАСТЬ ДЕНЕГ будет существовать,было это и будет,в любой стране МИРА.
    Starik72
  14. bratchanin3 Сегодня, 10:48
    Обманываться - это русская ментальность!
    bratchanin3
  15. 16112014nk Сегодня, 11:01
    Запад есть Запад, Восток есть Восток,
    И вместе им не сойтись. © Р. Киплинг
    16112014nk
  16. Lars971A Сегодня, 11:36
    Какая честь, какая правда, Это капитализм , а мы им поверили.А них ничего личного, бизнес..........
    Lars971A
  17. Фракийский воин Сегодня, 13:29
    «США и другие западные страны обещали Москве "ни на дюйм" не расширять НАТО на восток».


    НАТО на восток не разширался- восточная граница пакта- ето Турция, никто восточнее Турции не появился. ФАКТ! Горби развели как лоха. laughing
    Фракийский воин
  18. Henadzi Сегодня, 14:57
    Ребята, дайте, пожалуйста, ссылку на этот договор, где они обещали не расширяться на Восток, а то многие мои знакомые говорят, мол ничего не обещали и мне не очень удобно отстаивать свою точку зрения в спорах.
    Henadzi
  19. кедр Сегодня, 17:27
    Цитата: Henadzi
    Ребята, дайте, пожалуйста, ссылку на этот договор, где они обещали не расширяться на Восток, а то многие мои знакомые говорят, мол ничего не обещали и мне не очень удобно отстаивать свою точку зрения в спорах.


    На кой вам ссылка. Тут вам весь договор и разговор с западнёй...

    СКИФЫ

    "Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
    Попробуйте, сразитесь с нами!
    Да, Скифы — мы! Да, азиаты — мы, —
    С раскосыми и жадными очами!
    Для вас — века, для нас — единый час.
    Мы, как послушные холопы,
    Держали щит меж двух враждебных рас —
    Монголов и Европы!
    Века, века ваш старый горн ковал
    И заглушал грома лавины,
    И дикой сказкой был для вас провал
    И Лиссабона и Мессины!
    Вы сотни лет глядели на Восток,
    Копя и плавя наши перлы,
    И вы, глумясь, считали только срок,
    Когда наставить пушек жерла!
    Вот — срок настал. Крылами бьет беда,
    И каждый день обиды множит,
    И день придет — не будет и следа
    От ваших Пестумов, быть может!
    О, старый мир! Пока ты не погиб,
    Пока томишься мукой сладкой,
    Остановись, премудрый, как Эдип,
    Пред Сфинксом с древнею загадкой!..
    Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,
    И обливаясь черной кровью,
    Она глядит, глядит, глядит в тебя,
    И с ненавистью, и с любовью!..
    Да, так любить, как любит наша кровь,
    Никто из вас давно не любит!
    Забыли вы, что в мире есть любовь,
    Которая и жжет, и губит!
    Мы любим все — и жар холодных числ,
    И дар божественных видений,
    Нам внятно все — и острый галльский смысл,
    И сумрачный германский гений...
    Мы помним все — парижских улиц ад,
    И венецианские прохлады,
    Лимонных рощ далекий аромат,
    И Кельна дымные громады...
    Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет,
    И душный, смертный плоти запах...
    Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
    В тяжелых, нежных наших лапах?
    Привыкли мы, хватая под уздцы
    Играющих коней ретивых,
    Ломать коням тяжелые крестцы,
    И усмирять рабынь строптивых...
    Придите к нам! От ужасов войны
    Придите в мирные объятья!
    Пока не поздно — старый меч в ножны,
    Товарищи! Мы станем — братья!
    А если нет, — нам нечего терять,
    И нам доступно вероломство!
    Века, века — вас будет проклинать
    Больное, позднее потомство!
    Мы широко по дебрям и лесам
    Перед Европою пригожей
    Расступимся! Мы обернемся к вам
    Своею азиатской рожей!
    Идите все, идите на Урал!
    Мы очищаем место бою
    Стальных машин, где дышит интеграл,
    С монгольской дикою ордою!
    Но сами мы — отныне — вам — не щит,
    Отныне в бой не вступим сами!
    Мы поглядим, как смертный бой кипит,
    Своими узкими глазами!
    Не сдвинемся, когда свирепый Гунн
    В карманах трупов будет шарить,
    Жечь города, и в церковь гнать табун,
    И мясо белых братьев жарить!..
    В последний раз — опомнись, старый мир!
    На братский пир труда и мира,
    В последний раз — на светлый братский пир
    Сзывает варварская лира!"

    Александр Блок.
    кедр
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