Командующий ВМСУ прокомментировал предложение Путина о передаче кораблей из Крыма
Предложение российского президента Владимира Путина о возврате Украине военных кораблей, находящихся в Крыму, необходимо тщательно изучить, передает РИА Новости заявление командующего ВМСУ вице-адмирала Игоря Воронченко.
По его словам, за предложением передать корабли Киеву может скрываться «некая игра Кремля».
Командующий подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу будет приниматься «на уровне высшего политического руководства государства».
Согласно имеющейся у Воронченко информации, большая часть техники, оставшейся в Крыму, якобы была ранее отремонтирована украинскими специалистами. По его словам, «из восьми боевых кораблей не на ходу был только большой десантный корабль "Константин Ольшанский "». Кроме того, корвет "Луцк " был на ремонте, «но был практически отремонтирован».
Командующий добавил, что в Крыму остались БТР на два батальона и БМП, также на два батальона.
Напомним, в четверг в ходе встречи с главами российских СМИ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, отметив при этом, что она находится «в плачевном состоянии».
Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались разменной картой,сказал Воронченко в эфире канала «112 Украина».
По его словам, за предложением передать корабли Киеву может скрываться «некая игра Кремля».
Командующий подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу будет приниматься «на уровне высшего политического руководства государства».
Согласно имеющейся у Воронченко информации, большая часть техники, оставшейся в Крыму, якобы была ранее отремонтирована украинскими специалистами. По его словам, «из восьми боевых кораблей не на ходу был только большой десантный корабль "Константин Ольшанский "». Кроме того, корвет "Луцк " был на ремонте, «но был практически отремонтирован».
Корветы "Тернополь", "Приднепровье", "Хмельницкий" на ходу, два тральщика "Черкассы" и "Чернигов" на ходу… Подводная лодка на 70 процентов была отремонтирована, была потребность в замене клапанов,рассказал он.
Командующий добавил, что в Крыму остались БТР на два батальона и БМП, также на два батальона.
Они практически были готовы, процентов на 15-20 подлежали ремонту,отметил он.
Напомним, в четверг в ходе встречи с главами российских СМИ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, отметив при этом, что она находится «в плачевном состоянии».
Использованы фотографии: http://allpravda.info
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