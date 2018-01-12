17:56 12 января

Командующий ВМСУ прокомментировал предложение Путина о передаче кораблей из Крыма

Предложение российского президента Владимира Путина о возврате Украине военных кораблей, находящихся в Крыму, необходимо тщательно изучить, передает РИА Новости заявление командующего ВМСУ вице-адмирала Игоря Воронченко.

Командующий ВМСУ прокомментировал предложение Путина о передаче кораблей из Крыма


Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались разменной картой,
сказал Воронченко в эфире канала «112 Украина».


По его словам, за предложением передать корабли Киеву может скрываться «некая игра Кремля».

Командующий подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу будет приниматься «на уровне высшего политического руководства государства».

Согласно имеющейся у Воронченко информации, большая часть техники, оставшейся в Крыму, якобы была ранее отремонтирована украинскими специалистами. По его словам, «из восьми боевых кораблей не на ходу был только большой десантный корабль "Константин Ольшанский "». Кроме того, корвет "Луцк " был на ремонте, «но был практически отремонтирован».

Корветы "Тернополь", "Приднепровье", "Хмельницкий" на ходу, два тральщика "Черкассы" и "Чернигов" на ходу… Подводная лодка на 70 процентов была отремонтирована, была потребность в замене клапанов,
рассказал он.

Командующий добавил, что в Крыму остались БТР на два батальона и БМП, также на два батальона.

Они практически были готовы, процентов на 15-20 подлежали ремонту,
отметил он.

Напомним, в четверг в ходе встречи с главами российских СМИ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, отметив при этом, что она находится «в плачевном состоянии».

Использованы фотографии: http://allpravda.info
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Комментарии 84

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  1. pvv113 Сегодня, 10:03
    Еще посидит-подумает и скажет, что вся техника была первой категории
    pvv113
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:11
      Ясен пень : Воронченко увидел блеск звезды "ХАЛЯВА" и теперь лихорадочно соображает как с этого свой интерес поиметь . lol
      bouncyhunter
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:13
        за предложением передать корабли Киеву может скрываться «некая игра Кремля»
        ....такой "флот" разорит Украину в хлам...
        андрей юрьевич
        1. Тралл Сегодня, 10:17
          беспринципные халявщики клюнули на грамотный троллинг
          Тралл
        2. Владимир16 Сегодня, 10:17
          Украина получила "свой" флот после отделения из состава СССР.
          Следуя тем же курсом Крым отделился от Украины. Следовательно все, что было в Крыму теперь принадлежит Крыму.
          Иначе Украина должна все вернуть России, так как именно Россия является правоприемником СССР.
          Владимир16
        3. bouncyhunter Сегодня, 10:19
          Андрей Юрьевич hi Намекаете что у Украины и на имеющийся флот средств не хватает , а тут им ещё "нахлебников" подкинут ? wink
          bouncyhunter
          1. Лелёк Сегодня, 10:32
            Цитата: bouncyhunter
            bouncyhunter

            hi , Павел.
            Суть в том, что Крым действительно надо чистить от ржавого железа (как северные территории и Курилы). Разделывать на месте, грузить и перевозить на переплав - дорогое удовольствие. Лучше отдать железо скакуасам на бусы.
            Лелёк
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:37
              Лев , моё почтение ! hi Так ведь они и здесь узрели "коварный план Кремля" . Параноики ...
              bouncyhunter
              1. Лелёк Сегодня, 10:49
                Цитата: bouncyhunter
                Так ведь они и здесь узрели "коварный план Кремля"


                Точно так. Ох уж этот хитромудрый и вездесущий Путин... . И мост в Крым вредючий построил, и транзит газа грозится закрыть, и железной дорогой неньку обошёл, и чаяния укропские на "голубые каски" в Донбассе свёл к нулю... . Прям - беда.
                Лелёк
          2. pvv113 Сегодня, 11:51
            Говорят, что на Украине адмиралов больше, чем кораблей lol
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:52
              Та вы шо ??? Бессовестно врут ! laughing
              bouncyhunter
              1. pvv113 Сегодня, 11:57
                Говоришь врут? Неужели кораблей вообще нет?
                pvv113
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:00
                  Володь , не я это сказал . lol
                  bouncyhunter
          3. Piramidon Сегодня, 12:03
            Цитата: bouncyhunter
            Андрей Юрьевич hi Намекаете что у Украины и на имеющийся флот средств не хватает , а тут им ещё "нахлебников" подкинут ? wink

            То, что предлагают вернуть Украине полностью отражено на фото к статье. Только в переплавку. Как боевые единицы эти корыта никакого веса ВМСУ не добавят.
            Piramidon
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:07
              Это понятно , мой комментарий вообще-то - ирония . yes
              bouncyhunter
            2. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:26
              Цитата: Piramidon
              То, что предлагают вернуть Украине полностью отражено на фото к статье. Только в переплавку. Как боевые единицы эти корыта никакого веса ВМСУ не добавят.

              Там не все корабли хлам. Корвет "Тернополь" вроде - самый свежий, 11 лет всего с момента ввода в эксплуатацию. "Луцку" уже за 20 лет перевалило.
              Аристарх Людвигович
        4. шура матросов Сегодня, 13:12
          Ну так на то и расчет, так понимаю. Несчастные бронекатера содержать накладно, а здесь "почти корветы" предлагают. Только меня терзают смутные сомнения по поводу боеготовности этих кораблей (особо подлодки "Запорожье", у которой "...всего лишь проблемы с клапанами..."). Да и вооружать их нужно (а где взять?).
          А вот БТРы и БМПшки пригодятся (но после ремонта)
          шура матросов
      2. pvv113 Сегодня, 10:22
        Согласен, без этого и быть не может
        pvv113
      3. 30 вис Сегодня, 10:51
        Это хозяйство утилизировать дороже чем сам металлолом . Что могли любы "друзи " напоследок вывели из строя . Каждый день храненияэтого хлама денег стоит . Пусть сами думают ,что с этим хламом делать . Да и напоследок "отремонтировать капитально!! " Что б больше ремонту не подлежало .
        30 вис
    2. vkl.47 Сегодня, 10:13
      Оставили бы как мишени надводные
      vkl.47
      1. pvv113 Сегодня, 11:02
        Хотят халяву извлечь wink
        pvv113
    3. Spartanez300 Сегодня, 10:14
      А подлодка на 70 % отремонтированная это которая на снимке у причала ? , если это она то ей не только уже клапана не нужны ей уже ничто не поможет , только в утиль . wassat
      Spartanez300
      1. pvv113 Сегодня, 10:23
        Которая на фото - та на 99% отремонтирована wink
        pvv113
        1. kos 75 Сегодня, 10:29
          Цитата: pvv113
          Которая на фото - та на 99% отремонтирована wink

          Тока покрасить осталось и вперед в глубины.
          kos 75
          1. pvv113 Сегодня, 10:33
            Цитата: kos 75
            вперед в глубины.

            Ну да - только в глубины lol
            pvv113
      2. Alexey RA Сегодня, 11:37
        Цитата: Spartanez300
        А подлодка на 70 % отремонтированная это которая на снимке у причала ?

        Вот фотография ПЛ "Запорожье" по состоянию на начало апреля 2014 года.

        Лодку для Украины ремонтировал 13 СРЗ ЧФ РФ - потому как предыдущий её ремонт на Украине превратился в кормушку без видимых результатов. Одна эпопея с аккумуляторами чего стоит: гордо отказались от "родных" российских, купили импортные через третьи руки (вдвое дороже), привезли - не лезут.
        После ремонта на 13 СРЗ лодка могла не только самостоятельно погружаться, но и самостоятельно всплывать. smile
        Alexey RA
        1. Sasha_Sar Сегодня, 15:00
          А флаги Российские на ДПЛ почему?
          Sasha_Sar
    4. seti Сегодня, 10:19
      Понятно что это умный ход от ВВП. Корабли что решили передать в таком обветшалом состоянии что естественно не представляют никакой боевой ценности. Танки самолеты и прочая техника которую так же планируют передать скорее всего также "доработана". В том смысле что все ценное и представляет ценность снято а то что осталось это ржавый металлолом. Да и передачу можно тянуть месяцами..И потребовать компенсацию за доставку и перевозки.. Имущество то не наше а вести дорого. Так что не факт что это барахло вообще тронется с места.
      Зато политический пиар большой - смотрите мы отдаем стране 4о4 ее имущество. Не хотят брать ? Ну мы то тут причем - наше дело сторона а отдать мы вот прямо сейчас готовы.
      seti
    5. КВУ-НСвД Сегодня, 10:37
      В переводе с хитрорезьбонарезаного на обычный язык это звучит примерно так - " Мы бы забрали , если-б оно было гожее , а так свой металлолом от пирсов не знаем куды деть "
      КВУ-НСвД
    6. solovald Сегодня, 11:09
      "... Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три куртки. " fellow
      solovald
      1. pvv113 Сегодня, 11:34
        Судя по аппетиту Воронченко, к этому и идет
        pvv113
        1. Svarog51 Сегодня, 14:47
          Володя, приветствую hi Тогда уж так будет звучать:
          "... три подводные лодки, три базовых тральщика, три корвета, большой десантный корабль ... три корабля"
          Svarog51
          1. pvv113 Сегодня, 15:08
            Привет, Сергей!
            ... и три надувных лодки (отечественных) wink
            pvv113
    7. Андрей К Сегодня, 11:45
      Цитата: pvv113
      ...Еще посидит-подумает и скажет, что вся техника была первой категории...

      Андрей К
    8. Fitter65 Сегодня, 14:15
      Цитата: pvv113
      Еще посидит-подумает и скажет, что вся техника была первой категории

      Да нет он мыслящий ,правда только спинным ,мозгом человек,поэтому через дней несколько он скажет что вся техника была только что с завода,а не убыла на 404 по причине нехватке обученного личного состава.Такой техники в России однозначно не было,подобное в ВС РФ БЫЛО ДАВНО СПИСАНО.
      Fitter65
    9. Geisenberg Сегодня, 15:10
      Цитата: pvv113
      Еще посидит-подумает и скажет, что вся техника была первой категории


      Так уже говорит ) Типа ПЛ "Запорожье" практически готова была к выходу в море ))) Так мыслю надо вернуть её владельцу ) Срочно ...
      Geisenberg
  2. игорка357 Сегодня, 10:04
    Типа заберите свой хлам..нам и без него в Крыму забот хватает..?
    игорка357
    1. Чёрный Сегодня, 10:21
      Может ещё сливочным мвслом каждое укрокорыто покрыть и в сало завернуть? laughing ....а вообще - нефиг с укровермахтом ни на какие сделки идти....переплавить это барахло...Металлолом и нам нужен. Фашисты много его на нашей земле в СССР оставили,все в дело пошло.
      Чёрный
      1. andre Сегодня, 11:08
        Троллинг в том,что если они согласятся забрать, то и территория не их. Это как мебель после съезда из квартиры забрать!!
        andre
        1. Alex_59 Сегодня, 11:50
          Цитата: andre
          Троллинг в том,что если они согласятся забрать, то и территория не их. Это как мебель после съезда из квартиры забрать!!

          Более того! Мы ведь по их утверждениям в состоянии войны - мы агрессоры. Представьте как это выглядит - агрессор отдает бесплатно оружие жертве агрессора...
          Alex_59
      2. Герман 4223 Сегодня, 11:16
        Утилизация это тоже дорогое удовольствие, да и место на складах надо освобождать под нормальную технику.Стоит ржавое корыто место у причала занимает,зачем оно нужно?Пусть забирают.
        Герман 4223
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:05
    Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались разменной картой,
    А чего тут изучать, вам, что металлолом не нужен? Правда из заявления украинского "черномора" можно понять, что если вернете отремонтированными, т.к. на то время мы (Украина) на 70% отремонтировали (врет), то можно и взять.
    rotmistr60
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 10:07
    ...походу нам дешевле избавиться от хлама, чем содержать... укрокаклы все равно на металл растащят... bully
    a.s.zzz888
  5. КАРЛСОН Сегодня, 10:08
    Я так понял, что лодку приварили к пирсу что бы не утонула пока клапаны менять будут и судя по мерам предосторожности менять их должны были через дно лодки.
    А понятие "на ходу" подразумевает под собой возможности буксировки без моментального затопления при отдаче швартовых
    КАРЛСОН
    1. DenZ Сегодня, 10:38
      Из лодок у ВМСУ была только "Запорожье" пр. 641 которая не погружалась т.к. была сломана и починить ее было крайне затруднительно.
      Сейчас "Запорожье" в Севастополе и отдавать ее думаю никто не будет (собственно ее боевая ценность даже исправной стремиться к нулю).Лучше бы наши из нее музей сделали. Последняя лодка этого проекта осталась ( на ЧФ точно)
      DenZ
  6. Юрий Николаевич Сегодня, 10:08

    Пятнадцати минутный диалог с украинским политиком записанный до майдана 2014 года.
    Если хотите поднять себе настроение, советую к просмотру.)))
    Юрий Николаевич
    1. ссс Сегодня, 10:26
      клоунада на уровне дешевого камеди клаба!
      ссс
    2. Комментарий был удален.
    3. домохозяйка Сегодня, 11:12
      Сказ о том, как луценко Франкфуртский аэропорт захватывал с помощью албанцев и шестиствольного пулемёта! Их не остановить!!!! wassat wassat wassat wassat good Мне кажется, этот товарисч намеренно издевается над укрозрителем!
      домохозяйка
    4. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:30
      Ппц!!!))Сайерет Маткаль, наши подсолнухи,нервно курят в сторонке)))
      Какие вещества нужно употреблять,чтобы "гнать" ТАКОЕ???
      Терминаторы... laughing laughing
      Сибирский цирюльник
    5. galan Сегодня, 12:37
      Это что за народ который имеет таких политиков? А ведь его идеи, что наворовывавшийся чиновник будет воровать меньше нашла "отклик в сердцах кастрюлеголовых" и они выбрали и Порошенко и всю ВР. Не страна, а психиатрическая лечебница, которая уже не подлежит лечению, только полному уничтожению, ничего там не поможет.
      galan
    6. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 13:54
      Спасибо, добрый человек!)) Давно так не смеялся))!
      N.O.M.A.D.E.
  7. Hariton Laptev Сегодня, 10:10
    еще пару раз затянется и окажется что там все новое стояло
    Hariton Laptev
  8. rpuropuu Сегодня, 10:21
    По его словам, «из восьми боевых кораблей не на ходу был только большой десантный корабль "Константин Ольшанский "». Кроме того, корвет "Луцк " был на ремонте, «но был практически отремонтирован».
    Они вообще все были только только со стапелей good
    Они практически были готовы, процентов на 15-20 подлежали ремонту,
    "Практически, скоро, уже, вот вот, почти" : ключевые слова для этого государства lol
    По его словам, за предложением передать корабли Киеву может скрываться «некая игра Кремля».
    Видимо опять хотят продать себя по дороже what
    rpuropuu
  9. лесовозник Сегодня, 10:21
    Утилизация этого металлома в копеечку нам влетит, вот и решили сбагрить - и правильно, пущай бандерлоги упражняются)))
    лесовозник
  10. Egorovich Сегодня, 10:22
    Чего думать то, берите, сколько металлолома даром пропадает.
    Egorovich
  11. трофим Сегодня, 10:32
    Вот в ЛДНР судя по всему сильно обрадуются таким па со стороны наших паханят в адрес руины. Даже если это и хлам (я про сухопутную технику) то в качестве "доноров" вполне сгодиться. Опять что ли кого то лизнуть решили в свете предстоящих санкций против ВВП и Ко ? Так вряд ли поможет. Если уж флаг спустили на олимпиаде и не помогает то тут уж точно не прокатит. Надо не "чаще" а "глубже".
    трофим
    1. БЛОНДИН Сегодня, 10:48
      Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, отметив при этом, что она находится «в плачевном состоянии».

      Зачем читать между строк, читаем буковки!
      А про доноров... Вы оптимист! )))
      26 лет Незалежности все доноры выдоены и выкручены
      БЛОНДИН
      1. поневолебрат Сегодня, 11:11
        Цитата: БЛОНДИН
        26 лет Незалежности все доноры выдоены и выкручены

        А они всё воюют и воюют. Видно все не так плохо как на представляется. Равно как и мы еще не протягиваем ноги, как рисуют у них
        поневолебрат
  12. Alex-a832 Сегодня, 10:34
    Очередной хитрый план Путина. Как раньше говорили - хочешь разорить соседа - подари ему старую иномарку. Тут полная аналогия. Воронченко наверняка понимает подвох, но как это объяснить укоаинскому обывателю с промытыми мозгами, что надо отказаться от возврата целого военного "флота", фантазии у него не хватило. Очередные "вилы" - герб нэзалэжной их что ли притягивает - типа подобное к подобному.
    Alex-a832
  13. bratchanin3 Сегодня, 10:46
    Хорошая мысль - отдать ржавый металлолом в хохляндию, нам это ни к чему, а им по их бедности сойдёт.
    bratchanin3
  14. Витас Сегодня, 10:47
    Надеюсь батальонные комплекты не доедут до Донбасса. А корабли отдавать надо, бюджет их просядет, корабли их все равно будут простаивать, да и мы освободимся от хлама.
    Витас
    1. Метан Сегодня, 12:14
      Цитата: Витас
      Надеюсь батальонные комплекты не доедут до Донбасса. А корабли отдавать надо, бюджет их просядет, корабли их все равно будут простаивать, да и мы освободимся от хлама.

      Доедут.Куда они денутся...
      Метан
  15. demo Сегодня, 10:48
    Не важно в каком состоянии была техника.
    В руках безумца даже ржавый нож - опасное оружие.
    Важно другое.
    Как это наш Президент такое брякнул (прошу прощение за сленг)?
    То что наши бизнесмены, ети их мать, продают на Украину все что можно и нельзя - это общеизвестный факт.
    ДТ, двигателя для БМП и БТР, запчасти для автомашин. Ремонт СУшек и МИГов с чьей помощью производился?
    Только не надо говорить что сняли с одного и поставили на другой.
    И если не на прямую, то через крученного "батьку" поставляют.
    А тут Президент взял и расщедрился.
    Как можно бесноватым что-то поставлять?
    Где оно применяться будет? Против кого? А как же заявления про то, "что мы резню на Донбассе русского населения не позволим"!?
    Где логика? А где совесть?
    А анти русская вакханалия киевского режима - это что? Дружеский жест?
    Значит американцы со своими Джавелинами - негодяи. А мы им корабли, танки, БТР и БМП, нате вам пожалуйста.
    Наверное еще и отремонтировать надо и боезапас погрузить?

    Понятно что просто так взять и утилизировать нельзя. Вроде бы как чужое имущество.
    Но мы же его храним?
    Охраняем?
    Это стоит денег?
    Выставьте счет. Откажутся платить (однозначно), тогда в суд. Можете в Амстердам. Можете в Лондон. Куда вам удобнее.
    Заплатят деньги - забирайте.
    Но выставьте претензии такие, чтобы дешевле было бросить.

    ВВП хорошо говорит тогда, когда ему текст подготовили спичрайтеры.
    А когда импровизирует, то ляпы такие выдает!
    demo
    1. капрал Сегодня, 11:54
      Цитата: demo
      Как можно бесноватым что-то поставлять?
      Где оно применяться будет? Против кого?

      Действительно
      военные корабли и авиатехнику из Крыма
      и где оно применяться будет? wassat
      капрал
    2. Метан Сегодня, 12:04
      Да-а-!Вот это натюрморт- первый сорт...Ну и как прикажете это понимать,мать-перемать?Энто что же,такой себе жест доброй воли?Счас,мол,уважаемые"партнеры"с матрасами во главе от умиления и восторга слезьми изойдут и побегут, задрав штаны,санкции сымать?В 2014, когда движуха началась,наши с постаментов 34ки сымали,что бы хоть чем-то,хоть как-то...а в это время из Крыма эшелоны в Укропию перли с автотехникой,БТ,артсистемами и протчими"ништяками",которые укропы восстанавливали...Это что ж выходит,ась?Нам одной рукой макароны фурами,а укропам другой рукой вооружение,так что ли?...Жавелины,значицца,энто бензин в костер,а энто выходит не бензин?Это интерэсно!...Плачевное состояние...Вот влупят тебе в хату из этого"плачевного состояния"осколочно-фугасным,что тогда запоешь?Ладно..."Работайте,братья"Привет из Донецка!

      Вы уж,други,не взыщите.Воистину,от болезни сердца пишу...Я,конечно,в третьем лице...Муторно и пакостно на душе от...,короче,сами понимаете.
      Метан
  16. домохозяйка Сегодня, 10:52
    Вчерашние новости когда с мужем смотрели, просто веселились. Заберите, свидомые ваше железо и боеприпасы! Правда сгнило всё. Так приезжайте и на месте утилизируйте за свой счёт!!! То есть, если не приедут, а наши сами утилизируют, так можно им за их железяки ещё и счёт выставить! А второе, что рассмешило - как немецкие гаишники американцев задержали на дороге. Те так обнаглели!! Дома бы себе не позволили военной техникой по дорогам ползать без документов, согласований, с такими нарушениями. На обочину их немцы загнали, промурыжили, ещё и штрафов платить кучу будут. Наконец-то им дали понять - в Европе вы не дома! Прибалтам такое в страшном сне присниться не могло!
    домохозяйка
  17. dvvv Сегодня, 10:55
    в принципе , если Украина посчитает, то может это и выгодно если разделать на метал , а России просто попиарить Путина перед выборами
    dvvv
  18. Prosha Сегодня, 11:03
    70 процентов была отремонтирована

    В переводе с украинского армейского - полностью окрашена laughing
    Prosha
  19. sgr291158 Сегодня, 11:19
    Вот у них сейчас мозг на части рвет, что делать? Вроде, как и халява, а с другой стороны, что с ней делать.
    sgr291158
  20. atos_kin Сегодня, 11:28
    передать Украине военные корабли и авиатехнику

    Военные корабли и авиатехника России готовы передать Украине президента
    atos_kin
  21. Житель Урала Сегодня, 11:31
    Чем дальше тем веселее. Сейчас еще ВСУ вооружать будем.
    В 2014 танки вывозили с Крыма- хоть там и все кричали что они негодные - благополучно ремонтировались и отправлялись на Донбасс. Сейчас после всех угроз еще и флот врага усиливать будем забесплатно, лишь бы нас простили за Крым. Как то уже этот ассиметричный ХПП-шный ответ врагу уже напрягает. Они нам диверсии в Крыму - ракеты пускают поблизости, а мы им вооружение - "только не бейте"... Все ждем что Мордор успокоится, если его покормить.
    Житель Урала
    1. Метан Сегодня, 12:23
      Во-во.Вот и я выше о том-же.
      Метан
  22. AlexVas44 Сегодня, 11:33
    "...бывший министр обороны Украины Юрий Ехануров в интервью «112 Украина» пояснил, что данная техника еще в 2014 году «устарела и является металлоломом, который деловые люди Украины с удовольствием примут и сдадут его»
    https://news.rambler.ru/ukraine/36725149-kiev-nac
    hal-podschety-posle-predlozheniya-putina-vernut-k
    orabli/
    AlexVas44
  23. KVashentcev Сегодня, 11:57
    Даю честное благородное слово. Всё, всё, шо нажил непосильным трудом, всё же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… Три. Куртки. И они ещё борются за почётное звание «дома высокой культуры быта», а?
    KVashentcev
  24. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:02
    Ни одной ржавой гайки киевской хунте не давать!!! Все что вернем будет обращено против нас...
    Ratmir_Ryazan
  25. galan Сегодня, 12:05
    "... корвет "Луцк " был на ремонте, «но был практически отремонтирован»."
    Акты приёмки выполненных работ подписали задним числом, деньги за ремонт судоремонтные фирмы получили, откаты распределили. Поди проверь, что в каком состоянии было. Операция чисто в стиле украинской "элиты". Похоже В.В. Путин хочет передачей флота инициировать на Украине проверки и подсчёты украденного военными украми. Вот холопы и засуетились, пан может и чубы надрать за то, что не поделились
    galan
  26. Метан Сегодня, 12:19
    Цитата: Alexey RA
    После ремонта на 13 СРЗ лодка могла не только самостоятельно погружаться, но и самостоятельно всплывать. smile

    Ага.Погрузилась до верхнего рубочного люка с понтонами под килем wassat
    Метан
  27. StobbeS Сегодня, 12:45
    Я около года назад из Германии в Самару летел с пересадкой в Москве и там со мной рядом срочник летел (дембель) так вот он мне рассказывал как они технику (в основном металлом) со всей России собирали и в Крым сопровождали чтобы украм передать, а все что в Крыму пережило 20 лет "незалежности" и при этом сохранилось в неплохом состоянии в Крыму и осталось. Так что я бы не стал переживать по поводу усиления Украины этим металлоломом, доплыть он сможет разве что до Одессы)))))
    StobbeS
    1. Метан Сегодня, 12:53
      Это для разрядочки...

      https://topwar.ru/?newsid=76482
      Метан
  28. Evgeniy667b Сегодня, 13:00
    Укропские корабли, что остались в Крыму, куда лучше в утилизаци запустить. Что ВВП заигрывать решил, задабривать? Все помои на Россию выльют, а то и хуже. Худо у гаранта с мозгами, слабоумие однако. Укров вооруать хочет! Это как?
    Evgeniy667b
  29. Служу_отечеству Сегодня, 13:27
    Вангую.... Через месяц скажут, что все было отремонтировано, но Россия все сломала, что бы подорвать обороноспособность "Великой и самой мощной армии Европы"... И будут требовать компенсацию за этот металлолом!!!
    Служу_отечеству
  30. трофим Сегодня, 13:39
    По уму если на руине идет война (а она идет но мы в ней не участвуем, и наши пропагондоны голос сорвали нам это доказывая) то передача военной техники одной из воющих сторон как должна называться? По моему как военная помощь. На период войны Россия, как "нейтральная" страна, технику должна интернировать. И плевать в каком она состоянии. Сам факт передачи военной техники руине иначе чем прямой изменой назвать нельзя. Да хоть сожгут они ее и утопят прямо сразу после передачи в местах хранения, без разницы. С точки зрения пропаганды, да и здравого смысла, Россия передала вооружение и военную технику УКРАИНЕ воюющей с Русскими на Донбассе. Верховный совсем побрел от горя или от безысходного нытья своих корешей которых пин-до-сы скоро по миру пустят если такую бредятину несет. А ведь есче и сотворить может.
    трофим
    1. Alex-a832 Сегодня, 14:46
      В/на Украине заявляют, что мы с ними воюем. Если "агрессор" передаёт обороняющейся стороне оружие это как называется? Гуманитарная миссия! laughing
      Alex-a832
  31. bogart047 Сегодня, 15:46
    давайте еще что-то передадим... а то ведь в наших стрелять не из чего будет...
    bogart047
  32. Radikal Сегодня, 16:01
    Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались разменной картой
    Глупец, они уже давно этим самым являются! sad
    Radikal
  33. Sewer Krainiy Сегодня, 17:03
    Цитата: Ratmir_Ryazan
    bratchanin3 Сегодня, 10:46 Новый
    Хорошая мысль - отдать ржавый металлолом в хохляндию, нам это ни к чему, а им по их бедности сойдёт.
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:02 Новый
    Ни одной ржавой гайки киевской хунте не давать!!! Все что вернем будет обращено против нас...
    Сегодня в 13.00 в передаче "60 минут" Борис Надеждин с калькулятором подсчитал, сколько России будет стоить передача одного корабля (вес, по его словам, 20 000 тонн). При сдаче на металлолом в России - это будет, это будет - ого-го! А если все корабли - это будет ого-ого-го-го wink За морем телушка - полушка.... их еще разделать нужно, а это больших денег стоит. Сколько еще их, своих, родных на корабельных свалках...
    Sewer Krainiy
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