Командующий ВМСУ прокомментировал предложение Путина о передаче кораблей из Крыма

Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались разменной картой,

Корветы "Тернополь", "Приднепровье", "Хмельницкий" на ходу, два тральщика "Черкассы" и "Чернигов" на ходу… Подводная лодка на 70 процентов была отремонтирована, была потребность в замене клапанов,

Они практически были готовы, процентов на 15-20 подлежали ремонту,